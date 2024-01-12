10 หนังสือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือผู้คนได้จริงและขายได้ด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำสำเร็จ
ไม่ว่าคุณจะมีทักษะระดับใด ก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่เสมอ แม้ แต่สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ทุกวันก็ยังคงมีโอกาสใหม่ ๆ ในการเรียนรู้
แม้จะมีข้อมูลมากมายบนโลกออนไลน์ แต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับปัญญาที่คุณพบในหนังสือดีๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยผ่านมันมาก่อน
เราได้รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วย ยกระดับทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้น หนังสือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ และคำแนะนำที่มีคุณค่าสำหรับโลกแห่งการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ท้าทายและจริงจัง
มาดูกันเถอะ
หนังสือ 10 อันดับแรกสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์
1. ฮุก: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัย โดย นีร์ เอียล
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นีร์ เอียล
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7. 1 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน: 4. 1/5 (Goodreads) 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
ตามที่ Nir Eyal กล่าวไว้ การตลาดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเช่น Google หรือ Facebook สำหรับสิ่งนั้น คุณต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คน
แนวคิดคือการทำให้พวกเขาติดใจจนการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการในสถานการณ์บางอย่าง
มีโมเดลฮุค 4 ขั้นตอนที่ทำงานเป็นลูป
- ทริกเกอร์
- การกระทำ
- รางวัลที่เปลี่ยนแปลงได้
- การลงทุน
นีร์อธิบายอย่างระมัดระวังว่าอารมณ์สร้างการกระทำอย่างไรเมื่อถูกกระตุ้นจากภายนอกหรือภายใน นี่คือเวลาที่คุณต้องการให้ผู้คนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ โมเดลฮุคช่วยให้บริษัทต่างๆ ส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้แคมเปญการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
จากนั้น มันต้องกระตุ้นการผลิตโดปามีน ทำให้ผู้ใช้รักสิ่งที่พวกเขาใช้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเขาจะเต็มใจลงทุนเวลา เงิน ความพยายาม หรือทุนทางสังคมของพวกเขาในธุรกิจของคุณ ซึ่งจะทำให้มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
นีร์ได้ใช้กรอบการทำงานเช่น Manipulation Matrix และ Habit Testing Process สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์และพัฒนาความคิดที่ช่วยให้ผู้คนติดใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ
"เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลิตภัณฑ์ต้องทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมได้ ผู้คนต้องต้องการใช้บริการ ไม่ใช่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้"
"เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลิตภัณฑ์ต้องทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมได้ ผู้คนต้องต้องการใช้บริการ ไม่ใช่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้"
ประเด็นสำคัญที่ดึงดูดใจ
- เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว ให้ใช้การทดสอบนิสัยเพื่อเปิดเผยผู้ใช้ที่ทุ่มเทและระบุว่าคุณลักษณะใดของผลิตภัณฑ์อาจสร้างนิสัย
- การให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการกระทำของคุณเองสามารถจุดประกายให้เกิดมุมมองใหม่และโอกาสที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดนิสัยและสร้างคุณค่าที่แท้จริง
- ทำลายนิสัยที่ไม่ต้องการของลูกค้าของคุณโดยการปรับเปลี่ยนตัวกระตุ้น, การกระทำ, รางวัล, หรือการลงทุเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาอาชีพ. มีข้อมูลที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี. ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างชัดเจนในหัวข้อที่นำเสนอในหนังสือ. อ่านง่ายพร้อมตัวอย่างจากโลกจริงกับผลิตภัณฑ์และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ. แนะนำอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตภัณฑ์."
2. แรงบันดาลใจ: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ลูกค้าหลงรัก โดย มาร์ตี้ คาแกน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาร์ตี้ คาแกน
- จำนวนหน้า: 368
- ปีที่ตีพิมพ์: 2008
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10. 2 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
- คะแนน: 4. 24/5 (Goodreads) 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 24/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 24/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
มาร์ตี้ คาแกน เป็นหุ้นส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในซิลิคอนแวลลีย์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ eBay, AOL และ Netscape หนังสือของเขา Inspired นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมคำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงและตัวอย่างจากประสบการณ์จริงสำหรับผู้นำผลิตภัณฑ์
มาร์ตี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเข้าใจความต้องการของลูกค้า, วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์, การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, และหลักการของการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ. เขาได้หารือเกี่ยวกับวิธีการแบบอไจล์ เช่น การพัฒนาแบบวนรอบ และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น.
ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของ Inspired ได้รับการตีพิมพ์เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว
ผู้เขียนชี้ให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการทำงานตามปกติที่ทีมส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงนั้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ เขาอธิบายว่าทีมบริหารผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร กำหนดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
"นอกจากนี้ อุตสาหกรรมของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดที่จะอยู่ในวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่ที่ที่มันเคยอยู่ในเมื่อวาน"
"นอกจากนี้ อุตสาหกรรมของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดที่จะเป็นในวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่ที่ที่เป็นเมื่อวาน"
ประเด็นสำคัญที่ได้รับแรงบันดาลใจ
- ข้อมูลควรให้ข้อมูล ไม่ใช่บังคับ ใช้ข้อมูลเพื่อชี้นำการตัดสินใจ แต่ให้สมดุลกับสัญชาตญาณและความเข้าใจเชิงคุณภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดของคุณได้ผลโดยการทดลองใช้กับลูกค้าจริงในโลกของการจัดการโครงการ
- เป็นคู่มือที่ใช้งานได้จริงซึ่งส่งเสริมให้มีความคิดที่มุ่งเน้นการค้นพบ การทดลอง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ชอบทุกส่วนเลย! เนื้อหา การนำเสนอ และความจริงที่อยู่เบื้องหลัง ต้องซื้อเลยสำหรับทุกคน!!"
3. หลุดพ้นจากกับดักการพัฒนา: วิธีที่การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสร้างคุณค่าที่แท้จริง โดย เมลิสซา เพอร์รี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เมลิสซา เพอร์รี
- จำนวนหน้า: 197
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 5. 5 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้น-ระดับกลาง
- คะแนน: 4. 31/5 (Goodreads) 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 31/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 31/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
เมลิสซา เพอร์รี อธิบายว่า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทตกอยู่ใน 'กับดักการสร้าง' อย่างไร
เธอบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือตารางเวลาที่ดีกว่าเพื่อทำรายการสิ่งที่ต้องทำนั้นให้เสร็จ แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการเข้าใจวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในโครงสร้างองค์กร
ตามที่เมลิสสาได้กล่าวไว้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าใจปัญหา ความต้องการ และความปรารถนาของลูกค้า เธอเน้นย้ำถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
เพื่อกำหนดรูปแบบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดี เมลิสสาได้เปรียบเทียบกับลักษณะของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี
การหลุดพ้นจากกับดักการสร้าง: บทสรุปสำคัญ
- ทีมผลิตภัณฑ์ควรบาลานซ์ความเร็วกับการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักการสร้าง
- ให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าอย่างแท้จริง
- สร้างวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีความเกี่ยวข้อง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะหมดอายุและปัจจุบันทำงานในด้านการจัดการโปรแกรมที่ Amazon หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่ยอดเยี่ยมแก่ฉัน ช่วยให้ฉันเปลี่ยนความคิดจากผลลัพธ์ที่ผลิตออกมาเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง"
4. การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขายตัวเองได้ โดย เวส บุช
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เวส บุช
- จำนวนหน้า: 278
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7. 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- คะแนน: 4. 12/5 (Goodreads) 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 12/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 12/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
เวส บุช มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขายแบบดั้งเดิมของบริษัท
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการขายหลัก เขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสามารถทำการตลาดได้ด้วยตัวเอง
นี่เป็นแนวทางที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยประหยัดเงินและแรงงานที่ต้องใช้ในการทำการตลาดสินค้า
เวสยังได้พูดถึงกรอบแนวคิด MOAT:
- กลยุทธ์ทางการตลาด
- สภาพทะเล
- ผู้ชม
- เวลาที่ใช้เพื่อให้ได้คุณค่า
เขากล่าวว่าการทดลองใช้ฟรีหรือระบบฟรีเมียมเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้คนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ฟรี หากพวกเขาชอบผลิตภัณฑ์ก็จะยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อ
"บริษัทที่นำผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางได้พลิกโฉมรูปแบบการขายแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะช่วยให้ผู้ซื้อผ่านกระบวนการขายที่ยืดเยื้อและยาวนาน พวกเขาให้ "กุญแจ" ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้ซื้อโดยตรง บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ซื้อสามารถยกระดับชีวิตของตนเองได้ การอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินจึงกลายเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องคิดมาก"
"บริษัทที่นำผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางได้พลิกโฉมรูปแบบการขายแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง แทนที่จะช่วยให้ผู้ซื้อผ่านกระบวนการขายที่ยืดเยื้อและยาวนาน พวกเขาให้ "กุญแจ" ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้ซื้อโดยตรง บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ซื้อสามารถยกระดับชีวิตของตนเองได้ การอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินจึงกลายเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องคิดมาก"
ประเด็นสำคัญของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
- ใช้รูปแบบฟรีเมียมเพื่อดึงดูดลูกค้า
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและดึงดูดผู้ใช้ใหม่โดยธรรมชาติ เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
- ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการและประสบการณ์ของผู้คน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หากคุณบริหารบริษัท SaaS ไม่ว่าจะเป็น B2C หรือ B2B ขอให้ถอยหลังออกมาสักก้าวแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้ เทคนิคต่าง ๆ ดูเหมือนจะชัดเจนมากเมื่อได้เรียนรู้แล้ว แต่ถูกถ่ายทอดอย่างมีศิลปะ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ หยุดอ่านรีวิวแล้วซื้อหนังสือเล่มนี้ทันที"
5. ข้ามหุบเหว: การตลาดและการขายโครงการเทคโนโลยีให้กับลูกค้าทั่วไป โดย เจฟฟรีย์ เอ. มัวร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟรีย์ เอ. มัวร์
- จำนวนหน้า: 227
- ปีที่ตีพิมพ์: 2006
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8.1 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- คะแนน: 4. 01/5 (Goodreads) 4. 3/5 (Amazon)
- 4. 01/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 4. 01/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
ตีพิมพ์ในปี 2006 Crossing the Chasm เป็นหนังสือที่น่าสนใจซึ่งรวมถึงคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการตลาดที่ชาญฉลาดและความยืดหยุ่นในแง่ของการเปลี่ยนแปลง
ในหนังสือเล่มนี้ มัวร์พูดถึง ช่องว่าง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ มันคือช่องว่างที่แสดงถึงความท้าทายในการก้าวจากกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มแรก (ผู้ที่ชอบทดลองเทคโนโลยีใหม่) ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นและเป็นกระแสหลักมากขึ้น
ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ กระบวนการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เกิดขึ้นใน 5 ขั้นตอน:
- ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี: ผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีล่าสุดก่อนใคร
- ผู้มีวิสัยทัศน์: ผู้ที่ต้องการความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เทคโนโลยีใหม่ซึ่งเปิดตัวโดยบริษัทเทคโนโลยีจะมอบให้
- นักปฏิบัติ: คนที่ไม่มองหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นักปฏิบัติเป็นลูกค้าที่ภักดีอย่างยิ่งต่อบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการได้รับการยอมรับจากพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญ
- นักอนุรักษ์นิยม: ผู้ที่สงสัยในบริษัทเทคโนโลยีไฮเทค และชอบผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย คุณภาพสูง ราคาถูก และไม่ยุ่งยาก
- ผู้สงสัย: พวกเขาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต่อต้านเทคโนโลยีขั้นสูง ผู้สงสัยสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาได้
"เป้าหมายหลักอันดับหนึ่งขององค์กรเมื่อข้ามผ่านช่องว่างนี้ คือการได้มาซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก ซึ่งลูกค้าที่เน้นความเป็นจริงจะรู้สึกสบายใจด้วย เป้าหมายนี้มาก่อนรายได้ ก่อนกำไร ก่อนการประชาสัมพันธ์ แม้แต่ก่อนความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง—แต่เฉพาะเมื่อช่องทางจัดจำหน่ายได้ถูกสร้างขึ้นแล้วเท่านั้น"
"เป้าหมายอันดับหนึ่งขององค์กรเมื่อข้ามผ่านช่องว่างนี้ คือการได้มาซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก ซึ่งลูกค้าที่เน้นความเป็นจริงจะรู้สึกสบายใจด้วย เป้าหมายนี้มาก่อนรายได้ ก่อนกำไร ก่อนการประชาสัมพันธ์ แม้กระทั่งก่อนความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง – แต่เฉพาะเมื่อช่องทางนี้ได้รับการจัดตั้งแล้วเท่านั้น"
ประเด็นสำคัญจากการข้ามหุบเหว
- นำเสนอเทคโนโลยีของคุณในฐานะผู้นำตลาด พร้อมสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของคุณ
- ผลิตภัณฑ์ของคุณควรเป็นทางออกที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่การแก้ไขเฉพาะจุด
- พัฒนาข้อความที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจปัญหาเฉพาะของลูกค้าเป้าหมายของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้ถูกกล่าวถึงสองสามครั้งโดย Seth Godin และตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยกรอบแนวคิดเชิงพฤติกรรมขนาดใหญ่และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อชนะและรักษาลูกค้าไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ยอดเยี่ยม"
หนังสือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
6. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ทรงอิทธิพล โดย เคน แซนดี้
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เคน แซนดี
- จำนวนหน้า: 384
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10. 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
- คะแนน: 4. 17/5 (Goodreads) 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 17/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 17/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
The Influential Product Manager เป็นคู่มือที่เป็นมิตรซึ่งเต็มไปด้วยเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในองค์กรของตน
ในหนังสือเล่มนี้ เคนโต้แย้งว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในธุรกิจคือการสร้างจุดมุ่งหมายและผลกระทบ. เขาเน้นย้ำถึงคุณค่าของคำแนะนำและบทบาทของมันในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าโดยรวม.
เคนหารือถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างผู้จัดการผลิตภัณฑ์กับแผนกอื่น ๆ เขาใช้ประสบการณ์ทางปฏิบัติของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับตลาดเป้าหมายของพวกเขา
"ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของปัญหา ('ทำไม' และ 'อะไร') และวิศวกรเป็นเจ้าของวิธีแก้ปัญหา ('อย่างไร' และ 'เมื่อไร') – แต่การพัฒนาและสร้างสรรค์แนวคิดที่ดีที่สุดเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำงานร่วมกันเท่านั้น"
"ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของปัญหา (ทั้ง 'ทำไม' และ 'อะไร') และวิศวกรเป็นเจ้าของทางแก้ไข (ทั้ง 'อย่างไร' และ 'เมื่อไร') – แต่การพัฒนาและสร้างสรรค์ไอเดียที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันเท่านั้น"
ประเด็นสำคัญของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพล
- สื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
- ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
- สร้างแผนสำหรับการจัดโครงสร้างการเติบโตในอาชีพของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ในเวลาจริง ไม่มีใครรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ด้วยการมีอิทธิพลเพียงอย่างเดียว เราสามารถร่วมมือกันและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้ หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการนำทีมผลิตภัณฑ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี"
7. ถอดรหัสและพิชิต โดย ลูอิส ซี. ลิน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ลูอิส ซี. ลิน
- จำนวนหน้า: 216
- ปีที่ตีพิมพ์: 2022
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
- คะแนน: 4. 08/5 (Goodreads) 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 08/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 08/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
ถอดรหัสและพิชิต เหมาะสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาวิธีในการผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสัมภาษณ์ที่คุณควรจำไว้
ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจและเชี่ยวชาญกระบวนการสัมภาษณ์โดยใช้สถานการณ์จริง เพื่อให้คุณเข้าใจแนวคิดทางทฤษฎีและได้รับความมั่นใจพร้อมทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกการแข่งขันของการบริหารผลิตภัณฑ์
คิดถึงหนังสือเล่มนี้เหมือนกับเครื่องมือสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการให้คำแนะนำที่มั่นคงเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการผลิตภัณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้กรอบการทำงานที่ปรับแต่งเอง ผู้เขียนยังช่วยถอดรหัสสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการค้นหา เหตุผลที่พวกเขาต้องการค้นหา และวิธีเตรียมตัวเพื่อให้สามารถนำเสนอสิ่งนั้นได้
ถอดรหัสและพิชิตประเด็นสำคัญ
- วิธีการ STAR (สถานการณ์, ภารกิจ, การกระทำ, และผลลัพธ์) เป็นวิธีการที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุงทักษะทางเทคนิคของตน – อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล – เพื่อให้ทำได้ดีในการสัมภาษณ์ทางเทคนิค
- พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุณสนใจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทและโอกาสในการทำงาน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันซื้อหนังสือเล่มนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยที่มีการแข่งขันสูงสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ในที่สุดฉันได้รับข้อเสนอที่ฉันคงไม่ได้รับอย่างแน่นอนหากไม่มี Decode & Conquer"
8. เริ่มต้นที่จุดจบ: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง โดย แมตต์ วอลเลิร์ต
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้เขียน: แมตต์ วอลเลิร์ต
- จำนวนหน้า: 256
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7.1 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- คะแนน: 3. 86/5 (Goodreads) 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 86/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 86/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
ในหนังสือของเขา Start at the End แมตต์ วอลเลิร์ต ได้เสนอว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างเงินให้มากขึ้นเท่านั้น – แต่เป็นการค้นหาวิธีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน อาจฟังดูเป็นเชิงกวีเล็กน้อย แต่มันเป็นความจริง
หนึ่งในสิ่งที่วาลเลิร์ตแนะนำคือให้ถามตัวเองว่า "เรากำลังพยายามสร้างความเป็นจริงแบบไหน?"
เขาแบ่งคำตอบนี้ออกเป็นห้าส่วนที่แตกต่างกัน:
- พฤติกรรม: ระบุพฤติกรรมที่คุณต้องการส่งเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ประชากร: ระบุประชากรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- แรงจูงใจ: ค้นหาแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมที่คุณต้องการส่งเสริม
- การระบุข้อจำกัดและเงื่อนไขเบื้องต้น: พิจารณาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์นี้
- การกำหนดข้อมูล: กำหนดข้อมูลที่คุณจะใช้ในการวัดข้อดีและข้อเสียของการส่งเสริมพฤติกรรมที่คุณต้องการ
เมื่อคุณนำความคิดนี้ไปรวมไว้ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมสร้างผลกระทบอย่างแน่นอน
*"นั่นเป็นเพราะว่า โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบการแทรกแซงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนเริ่มต้นของกระบวนการ—เป็นเหมือนกรวยกว้างใหญ่ของโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อยๆ แคบลงเมื่อเราเจาะจงไปที่แรงกดดันที่เราสามารถออกแบบการแทรกแซงได้สำเร็จ" ยิ่งเรามีข้อมูลเชิงลึกเริ่มต้นมากเท่าไร และยิ่งเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนมากเท่าไร เราก็ยิ่งสามารถออกแบบการแทรกแซงได้มากขึ้นเท่านั้น การออกแบบการแทรกแซงมากขึ้นหมายถึงการทดลองนำร่องมากขึ้น และเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งเหล่านั้นอย่างละเอียดและรวดเร็ว เราก็จะได้รสชาติใหม่ ๆ ของ Cheeto ที่พาเราเข้าใกล้จักรวาลในอุดมคติมากขึ้นทีละชิ้น
*"นั่นเป็นเพราะว่า โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบการแทรกแซงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนเริ่มต้นของกระบวนการ—เป็นเหมือนกรวยกว้างใหญ่ของโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อยๆ แคบลงเมื่อเราเจาะจงไปที่แรงกดดันที่เราสามารถออกแบบการแทรกแซงได้สำเร็จ" ยิ่งเรามีข้อมูลเชิงลึกเริ่มต้นมากเท่าไร และยิ่งเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนมากเท่าไร เราก็ยิ่งสามารถออกแบบการแทรกแซงได้มากขึ้นเท่านั้น การออกแบบการแทรกแซงมากขึ้นหมายถึงการทดลองนำร่องมากขึ้น และเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดและรวดเร็ว เราก็จะได้รสชาติใหม่ ๆ ของ Cheeto ที่พาเราเข้าใกล้จักรวาลในอุดมคติมากขึ้นทีละชิ้น
เริ่มต้นที่จุดจบ บทสรุปสำคัญ
- กำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและสิ่งที่คุณต้องการบรรลุก่อนที่คุณจะเริ่มสร้าง
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมีความหมายโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมุมมองระยะยาว
- ตรวจสอบพฤติกรรมที่คุณพยายามส่งเสริมว่ามีจริยธรรมหรือไม่
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"วาลเลิร์ตเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแนวคิดที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยอารมณ์ขันและตัวอย่างที่น่าสนใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พฤติกรรม JE"
9. ผู้หญิงผู้บุกเบิกในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ โดย มิรา วูเทน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มิรา วูเทน
- จำนวนหน้า: 56
- ปีที่ตีพิมพ์: 2021
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 1. 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ทุกระดับ
- คะแนน: ไม่มีรีวิวให้ดู
- ไม่มีรีวิวให้ชม
- ไม่มีรีวิวให้ชม
เช่นเดียวกับในทุกอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผู้หญิงต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองในงานบริหารผลิตภัณฑ์
ใน eBook นี้ 280 Group ได้เน้นย้ำคำตอบของคำถามสัมภาษณ์ 7 ข้อ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้บุกเบิกเหล่านี้เริ่มต้นอาชีพของพวกเขาอย่างไร และบทเรียนอันมีค่าที่พวกเขาได้เรียนรู้ตลอดเส้นทาง
ผู้หญิงทั้ง 20 คนนี้แต่ละคนให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนสนับสนุนให้ผู้หญิงมากขึ้นเลือกอาชีพนี้ด้วยความมั่นใจว่าพวกเธอสามารถประสบความสำเร็จได้
หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จซึ่งน่าชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจ ดังนั้น หากคุณเป็นผู้หญิงที่สนใจด้านเทคโนโลยีหรือกำลังพิจารณาเข้าสู่วงการการจัดการผลิตภัณฑ์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณมาก!
"หากคุณต้องการเข้าสู่วงการการจัดการผลิตภัณฑ์และไม่เคยมีบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงมาก่อน ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณมองว่านั่นเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาความเข้าอกเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการพูดคุยกับลูกค้าทุกวัน"
"หากคุณกำลังมองหาโอกาสเข้าสู่วงการการจัดการผลิตภัณฑ์และไม่เคยมีประสบการณ์ในบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงมาก่อน ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณมองตำแหน่งนั้นเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาความเข้าอกเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็น Product Manager ที่แข็งแกร่ง และวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการพูดคุยกับลูกค้าทุกวัน"
ผู้หญิงผู้บุกเบิกในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ บทเรียนสำคัญ
- หยุดขอโทษและขอในสิ่งที่คุณต้องการ
- หาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ฟังที่ดี
- สร้างสรรค์และอย่ากลัวที่จะเสี่ยง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ไม่มีรีวิวออนไลน์
10. กล้าที่จะเป็นผู้นำ โดย ดร. เบรเน่ บราวน์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ดร. เบรเน่ บราวน์
- จำนวนหน้า: 256
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7.1 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- คะแนน: 4. 18/5 (Goodreads) 4. 7/5 (Amazon)
- 4. 18/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4. 18/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
กล้าที่จะเป็นผู้นำ โดย ดร. เบรเน่ บราวน์ ท้าทายภาพลักษณ์แบบเหมารวมของเจ้านาย หรือผู้นำตามแบบฉบับเดิม บราวน์กล่าวว่า ความเห็นอกเห็นใจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการบริหารธุรกิจหรือการนำกลุ่มคน คุณต้องรู้จักความเมตตาและยอมรับความเปราะบางของตนเอง
มีอำนาจ แต่ให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์มนุษย์ได้ ในฐานะหัวหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเย็นชาและห่างเหิน
จงจำไว้เสมอว่าอารมณ์ไม่ได้ทำให้คุณมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือผลิตผลงานได้น้อยลง คุณต้องยอมเปิดใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนที่คุณทำงานด้วย
"ไม่ใช่ผู้วิจารณ์ที่มีค่า ไม่ใช่ผู้ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้แข็งแกร่งสะดุดตรงไหน หรือผู้กระทำสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม" เครดิตเป็นของผู้ที่อยู่ในสนามจริง ผู้ซึ่งใบหน้าของเขาถูกทำลายด้วยฝุ่นละออง เหงื่อ และเลือด ผู้ซึ่งต่อสู้อย่างกล้าหาญ ผู้ซึ่งทำผิดพลาด ผู้ซึ่งล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า... ผู้ซึ่งในยามที่ดีที่สุด รู้ถึงชัยชนะของการบรรลุผลสำเร็จอันสูงส่ง และในยามที่เลวร้ายที่สุด หากเขาล้มเหลว อย่างน้อยก็ล้มเหลวในขณะที่กล้าหาญอย่างยิ่ง"
"ไม่ใช่ผู้วิจารณ์ที่มีค่า ไม่ใช่ผู้ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้แข็งแกร่งสะดุดตรงไหน หรือผู้กระทำสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม" เครดิตเป็นของผู้ที่อยู่ในสนามจริง ผู้ซึ่งใบหน้าของเขาถูกทำลายด้วยฝุ่นละออง เหงื่อ และเลือด ผู้ซึ่งต่อสู้อย่างกล้าหาญ ผู้ซึ่งทำผิดพลาด ผู้ซึ่งล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า... ผู้ซึ่งในยามที่ดีที่สุด รู้ถึงชัยชนะของการบรรลุผลสำเร็จอันสูงส่ง และในยามที่เลวร้ายที่สุด หากเขาล้มเหลว อย่างน้อยก็ล้มเหลวในขณะที่กล้าหาญอย่างยิ่ง"
กล้าที่จะเป็นผู้นำ: บทสรุปสำคัญ
- มองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ไม่ใช่การวัดคุณค่าของตัวเอง
- เข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือการเป็นผู้นำที่ทรงพลัง
- ผู้นำสร้างพลังให้ผู้อื่นโดยการยอมรับจุดแข็งของพวกเขา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนนวัตกรรม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กล่าวว่า "ฉันไม่สามารถแสดงความอ่อนแอ ความรัก หรือฉันต้องรู้คำตอบทุกอย่าง" หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ หากคุณต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ"
การจัดการผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อวางแผน ดำเนินการ และจัดการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด แผนผังความคิด และสมุดบันทึก เป็นเพียงบางส่วนของคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณทำงานในแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
นอกจากนี้ยังมีมุมมองและคุณสมบัติการจัดระเบียบที่หลากหลาย นี่คือวิธีการใช้ ClickUp สำหรับแต่ละขั้นตอน:
การวางแผนการเปิดตัว: ดำเนินการวางแผนอย่างละเอียดโดยแยกงานออกเป็นงานย่อยเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญ เพิ่มรายละเอียดการเปิดตัวที่เฉพาะเจาะจง เช่น ระยะการเปิดตัว เจ้าของงาน หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ เครื่องมือการจัดการโครงการClickUp จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
การพัฒนา: ตั้งค่าบอร์ดคัมบังเพื่อจัดการกระบวนการทำงานการพัฒนา. สำรวจเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อสร้างกระบวนการที่ยอดเยี่ยมและสร้างแผนที่เชื่อถือได้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
การสร้างต้นแบบ: ด้วย ClickUp คุณสามารถแนบไฟล์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ และไวร์เฟรมได้โดยตรงกับงานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย มุมมองการออกแบบและบอร์ดช่วยให้คุณจัดการงานการสร้างต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างต้นแบบเป็นขั้นตอนที่ชาญฉลาดในการสร้างสิ่งต่างๆ เพราะช่วยให้พบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ประหยัดเงิน และทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างถูกต้อง
การตลาดผลิตภัณฑ์: กำหนดเป้าหมายการตลาดและติดตามผลลัพธ์สำคัญภายใน ClickUp แดชบอร์ดช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพการตลาดและตัวชี้วัดหลัก ใช้KPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามกำหนดเวลาและรวบรวมข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถติดตามและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้ง่ายขึ้น
การทำงานร่วมกันโดยใช้ ClickUp Whiteboardจะเปลี่ยนความคิดของทีมคุณให้กลายเป็นแผนที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ. อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและฟังก์ชันต่าง ๆ ด้วย ClickUp AI. นี่จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของคุณได้มาก.
ยกระดับประสิทธิภาพของคุณสู่ความสำเร็จใหม่
และนั่นแหละ! นี่คือ หนังสือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด10 เล่มเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ ตามคำกล่าวของดร. ซูส "ยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ คุณก็จะรู้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้มากขึ้นเท่านั้น"
มีสิ่งมากมายให้เรียนรู้จากหนังสือที่เต็มไปด้วยปัญญาเหล่านี้ สิ่งที่สำคัญกว่าคือการนำความรู้นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่ใช่แค่การเข้าใจหลักการเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้อีกด้วย สำหรับเรื่องนี้ คุณอาจต้องการมืออาชีพร่วมงานด้วย
ใช้ ClickUp เพื่อฝึกฝนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้ และควบคุมกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ!