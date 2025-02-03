10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Homeworkify สำหรับนักเรียนในปี 2025

เครียดกับภูเขาการบ้านที่กองสูงขึ้นเรื่อยๆ ใช่ไหม? เราเข้าใจความรู้สึกของคุณดี
การต่อสู้เป็นเรื่องจริงเมื่อต้องรับมือกับงานที่ท้าทาย นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI อย่าง Homeworkify เข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ Homeworkify สามารถช่วยคุณส่งงานที่ท้าทายเหล่านั้นได้ตรงเวลา ⏰
สำหรับผู้ใช้บางคน อย่างไรก็ตาม Homeworkify อาจไม่สามารถให้ความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ในวิชา STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, และคณิตศาสตร์) ได้ โชคดีที่มีตัวเลือกอื่น ๆ มากมาย
ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการแก้โจทย์การบ้าน เราได้ทำการวิจัยทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับสำหรับ Homeworkify
มาดูกัน!
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Homeworkify?
ก่อนที่คุณจะเลือกทางเลือกอื่นแทน Homeworkifyให้กำหนดเป้าหมายของคุณเกี่ยวกับวิชาที่คุณต้องการเน้น ทรัพยากรทางวิชาการที่คุณต้องการเข้าถึง และเครื่องมือที่เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของคุณมากที่สุด สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพิจารณาว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการอย่างไร
นี่คือสรุปประเด็นสำคัญที่คุณต้องจำไว้:
- มาตรฐานการศึกษา: ให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่จำเป็น และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย: ต้องการประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นขึ้นหรือไม่? เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: แพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับชุดเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับการผสานรวมเหล่านี้
- ราคาและการรีวิว: เลือกทางเลือกที่เป็นมิตรกับกระเป๋าเงิน (ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง) และมีรีวิวเชิงบวกจากผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ?
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้คุณทำงานร่วมกับนักเรียนและทีมอื่น ๆ ผ่านเครื่องมือเช่นเอกสารที่แชร์, ฟอรัมการหารือ, และตัวติดตามความคืบหน้าจะเป็นประโยชน์
- ความเข้ากันได้: หากคุณทำงานกับอุปกรณ์หลายชนิด ให้ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ที่คุณชื่นชอบ
- ความปลอดภัย: เลือกตัวเลือกที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนแพลตฟอร์มนี้ ?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Homeworkify ที่คุณควรใช้
ในขณะที่ Homeworkify เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการบ้านที่ดี ยังมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Homeworkify ที่สามารถให้บริการที่คล้ายคลึงกันพร้อมประโยชน์เพิ่มเติม เช่น แบบฝึกหัด การอธิบายอย่างละเอียด คำตอบแบบทีละขั้นตอน การเช่าหนังสือเรียนจริง การสอนพิเศษออนไลน์ การเรียนรู้แบบโต้ตอบ การเตรียมสอบ และการสนับสนุนทางวิชาการที่แข็งแกร่ง
นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Homeworkify
1. เช็ก
Chegg เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมซึ่งให้บริการหลากหลายตั้งแต่การแก้ปัญหาการบ้านไปจนถึงการเช่าหนังสือเรียน มีห้องสมุดทรัพยากรออนไลน์ขนาดใหญ่และบริการสอนพิเศษออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการช่วยเหลือการเขียนพอร์ทัลสำหรับการค้นหางานและฝึกงาน และเครื่องมือช่วยเตรียมสอบ
Chegg เป็นทางเลือกของ Homeworkify ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับการแก้ปัญหาการบ้าน คำอธิบายอย่างละเอียดสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อน และการเรียนแบบตัวต่อตัว ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทั้งคนที่ชอบทำงานตอนกลางคืนและคนที่ตื่นเช้าที่ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบ คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความคุ้มค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chegg
- เช่าหนังสือเรียนและทรัพยากรอื่น ๆ แทนการซื้อ
- เข้าถึงคลังทรัพยากรที่ครอบคลุม เช่น คู่มือการศึกษา คู่มือการแก้ปัญหาแบบทีละขั้นตอน บริการถาม-ตอบ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ
- ทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมทุกระดับความเชี่ยวชาญ ผ่านการเรียนแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ
- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน เช่น SAT, ACT และ GRE ด้วยเอกสารการศึกษาที่ปรับให้เหมาะสมและแบบทดสอบและแบบทดสอบฝึกหัด
- ขายหนังสือเรียนมือสองของคุณ
ข้อจำกัดของ Chegg
- แม้ว่าทรัพยากรส่วนใหญ่จะสามารถใช้ได้ฟรีในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ในที่สุดคุณก็จำเป็นต้องชำระเงินสำหรับสิ่งเหล่านั้น
- มีจำนวนจำกัดของทั้งหนังสือเรียนแบบกระดาษและออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดเสมอไป
ราคาของ Chegg
- Chegg Study: $14.95/เดือน
- แพ็กเกจการศึกษา Chegg: $19.95/เดือน
- Chegg Math Solver: $9. 95/เดือน
- Chegg Writing: $9.95/เดือน
รีวิวและคะแนนของ Chegg
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. Brainly
Brainly เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบร่วมมือที่อาศัยเครือข่ายแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการหาคำตอบการบ้านและบทเรียนออนไลน์ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการแบ่งปันความรู้ ผู้เรียนจึงสามารถเชื่อมต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเดินทางด้านการศึกษา
โมเดลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Brainly ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบคำถามทางวิชาการที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นได้ คำตอบจะถูกตรวจสอบโดยครูและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเนื้อหา คุณภาพ และความถูกต้อง
แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมวิชาเรียนแบบดั้งเดิม เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ รวมถึงวิชาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตร์
นอกเหนือจากรูปแบบการถาม-ตอบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้แล้ว แพลตฟอร์มยังมีเอกสารเช่นคู่มือการศึกษาให้ด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brainly
- สร้างเครือข่ายกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เพื่อรับมุมมองที่หลากหลายและคำตอบที่ละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย
- สะสมคะแนนรางวัลและตราสัญลักษณ์สำหรับการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมของคุณ
- ดูคะแนนจากผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำตอบและวิธีแก้ปัญหา
- เรียนรู้ในภาษาที่คุณเลือก
- เข้าถึงเครื่องมือออนไลน์ผ่านอุปกรณ์หลายชนิด เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ข้อจำกัดของ Brainly
- ความถูกต้องและคุณภาพของคำตอบอาจเป็นปัญหา เนื่องจากผู้ใช้อาจให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดและไม่สมบูรณ์
- จำนวนผู้เข้าร่วมในวิชาบางวิชาที่น้อยอาจทำให้คุณภาพของคำตอบบิดเบือน
- ลักษณะที่เป็นอัตวิสัยของคำตอบอาจนำไปสู่ความสับสน
ราคาของ Brainly
- ฟรี
- Brainly Plus: ราคาที่กำหนดเอง
- ครูสอนพิเศษ Brainly: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Brainly
- G2: 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 25+ รายการ)
3. คาน อคาเดมี
Khan Academy เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมายเพื่อมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกฟรีให้กับนักเรียนและครูทั่วโลก คุณสามารถหาหลักสูตรออนไลน์ วัสดุการศึกษา และวิดีโอการสอนในหลากหลายวิชา เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นี้มีแนวทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมและส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มจะติดตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและติดตามความก้าวหน้าเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
Khan Academy ยังให้บริการแก่ครูและนักการศึกษาโดยมอบเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของพวกเขา Khan Academy ยังมีคู่มือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่า Khanmigo ซึ่งทำหน้าที่เป็นติวเตอร์สำหรับผู้เรียนและผู้ช่วยสำหรับครู
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Khan Academy
- เข้าถึงทรัพยากรการศึกษาและเอกสารประกอบการเรียนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียง
- ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและบทเรียนของคุณ
- เรียนรู้ตามจังหวะของคุณเองผ่านบริการฟรี
- เรียนรู้ในภาษาที่คุณชื่นชอบ
- เตรียมตัวสำหรับการทดสอบมาตรฐาน เช่น SAT, LSAT, MCAT และอื่นๆ ด้วยความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลเฉพาะทาง
- เรียนรู้ผ่านการเกมมิฟิเคชัน ชนะเหรียญตราและคะแนนสำหรับความสม่ำเสมอและการพัฒนาทักษะ
ข้อจำกัดของ Khan Academy
- การครอบคลุมที่จำกัดในหัวข้อเฉพาะทาง
- ไม่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญและครู
- ไม่มีการสนับสนุนการเรียนแบบออฟไลน์
- ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม
ราคาของ Khan Academy
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Khan Academy
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
4. บ้าคลั่งในการศึกษา
Crazy for Study บรรยายตัวเองว่าเป็นเครื่องมือค้นหาทางการศึกษาที่เชื่อถือได้ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์นี้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการบ้าน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และคำถามจากตำราเรียน
นอกจากคลังเอกสารการศึกษาขนาดใหญ่แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือการศึกษาและติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคำตอบในหลากหลายวิชาได้อีกด้วย Crazy for Study มีคำตอบมากกว่า 50 ล้านข้อสำหรับคำถามการบ้านบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณยังสามารถรับคำอธิบายแบบทีละขั้นตอนและคู่มือการแก้ปัญหาสำหรับคำถามในตำราเรียนที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
บ้าคลั่งในการเรียน คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับแนวทางแก้ไขสำหรับงานวิทยาลัยที่ไม่เหมือนใคร
- ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีปริญญาเอกในสาขาของคุณเพื่อหาทางแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษา
- ขอความช่วยเหลือในการแก้การบ้านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
บ้าคลั่งกับข้อจำกัดในการศึกษา
- ไม่มีโซลูชันแบบออฟไลน์ เช่น บริการเช่าหนังสือเรียน
- ความถูกต้องและความลึกซึ้งของโซลูชันเป็นข้อกังวล
- โซลูชันไม่ได้ถูกส่งมอบให้ผู้ใช้ทันที
บ้าคลั่งกับการตั้งราคาการศึกษา
- ฟรี
- แผนรายเดือน: $14
- แผนรายไตรมาส: $29.85
- แผนรายปี: $78
คลั่งไคล้การจัดอันดับและรีวิวการศึกษา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. สตูดีพูล
Studypool เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่อิงตามรูปแบบคำถามและคำตอบแบบคลาสสิก แต่ยังมีห้องสมุดออนไลน์ที่ครอบคลุมอีกด้วย เป็นหนึ่งในเครื่องมือการศึกษาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ผ่านวิดีโอ แชท และเครื่องมือโต้ตอบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ใช้
นี่คือวิธีการทำงาน: คุณสามารถโพสต์คำถามเกี่ยวกับการบ้านหรือการมอบหมายงานของคุณบนเว็บไซต์ และได้รับการเสนอราคาจากผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือ นี่หมายความว่าคุณสามารถเลือกผู้สอนที่เหมาะสมและกำหนดราคาที่คุณต้องการจ่ายสำหรับแต่ละงานที่ได้รับการแก้ไข
นอกเหนือจากการถามตอบการบ้านแล้ว เครื่องมือที่มีคุณค่านี้ยังช่วยนักเรียนด้วยการสอนผ่านวิดีโอ การสอนแบบตัวต่อตัว คลังบันทึก แนวทางหนังสือ และทุนการศึกษา
มันครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่คณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์จรวด มนุษยศาสตร์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ติวเตอร์บนแพลตฟอร์มยังมีระดับความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงครู อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ถือปริญญาเอก
คุณสมบัติเด่นของ Studypool
- เข้าถึงเอกสารการศึกษาได้มากกว่า 30 ล้านฉบับเพื่อช่วยในการทำงานและการบ้านของคุณ
- ได้รับความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเฉพาะทาง เช่น ธรณีวิทยา คณิตแคลคูลัส และการออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น
- เตรียมตัวสำหรับการทดสอบมาตรฐานที่มีการแข่งขันสูง เช่น SATs
- โต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเซสชันวิดีโอแบบตัวต่อตัว
ข้อจำกัดของ Studypool
- ไม่มีบริการให้เช่าแบบออฟไลน์
- การแก้ปัญหาใช้เวลานานกว่าจะส่งมอบได้
- ไม่รองรับหลายภาษา
ราคาของ Studypool (การสมัครสมาชิก Notebank)
- แผนรายเดือน: $19.95
- แผนรายไตรมาส: $29. 85
- แผนรายปี: $59. 40
คะแนนและรีวิวของ Studypool
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
6. Quizlet
Quizlet เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนำเสนอเครื่องมือสำหรับสร้างและแบ่งปันบัตรคำดิจิทัล ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อแปลงบันทึกของตนให้เป็นบัตรคำส่วนบุคคล แบบทดสอบฝึกซ้อม และแบบสอบถามได้
แพลตฟอร์มยังมีแชทบอทผู้สอน AI ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยเตรียมตัวสอบและทำงานวิชาการให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้สอน AI เหล่านี้ยังสามารถสร้างแบบทดสอบฝึกหัดเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาต่างๆ ได้อีกด้วย
Quizlet เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหม่และยังคงขยายบริการอย่างต่อเนื่อง มีรายงานว่าคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา รวมถึงตัวติดตามคะแนนความจำ เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด และการ์ดคำศัพท์แบบดนตรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet
- วิธีแก้ปัญหาทันที
- การติดตามความคืบหน้า
- UI ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- บัตรคำช่วยให้การจดจำเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Quizlet
- การขาดการสอนสดอาจเป็นอุปสรรคสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแลแบบเฉพาะบุคคล
- โซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มักขาดความลึกซึ้งและอาจไม่ถูกต้อง
- ไม่รองรับหลายภาษา
ราคาของ Quizlet
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- Quizlet Plus: $35.99/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Quizlet
- G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
7. Quizplus
Quizplus เป็นผู้ช่วยการบ้านที่สามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสอบได้เช่นกัน Quizplus มีคุณสมบัติและเครื่องมือหลากหลาย เช่น แบบทดสอบฝึกหัด การ์ดคำศัพท์ ความช่วยเหลือการบ้าน และคู่มือทีละขั้นตอน
คุณสามารถเลือกจากแบบทดสอบโต้ตอบหลากหลายที่มีอยู่ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการสอบของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แฟลชการ์ดเพื่อจดจำหัวข้อสำคัญได้อีกด้วย
หากคุณสมัครสมาชิกแพลตฟอร์ม คุณจะได้รับเครดิตซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าภายในแอปได้ เช่น คำตอบสำหรับแบบทดสอบ การ์ดคำศัพท์ คำตอบแบบละเอียด การค้นหาด้วย OCR และการค้นหาด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizplus
- ใช้ความสามารถในการค้นหาด้วย AI และการค้นหาภาพ (OCR) เพื่อค้นหาคำตอบในเอกสารกระดาษที่สแกนแล้ว ไฟล์ PDF หรือภาพ
- เข้าถึงเอกสารการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับหลักสูตร สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคุณด้วยแบบทดสอบใหม่ ๆ ที่โพสต์เป็นประจำ
ข้อจำกัดของ Quizplus
- การขาดแคลนติวเตอร์ออนไลน์สำหรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์แบบตัวต่อตัว
- ขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรมีจำกัดและอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบ
- เนื่องจากมีเพียงวิธีแก้ปัญหาตามตำราเท่านั้น จึงไม่สามารถตอบคำถามที่ไม่ซ้ำกันได้
ราคาของ Quizplus
- 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Quizplus
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. AcademicHelp
AcademicHelp เป็นแพลตฟอร์มรีวิวบริการด้านการศึกษาที่ตรวจสอบแพลตฟอร์มและเครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ออนไลน์และการบ้านต่าง ๆ ครู อาจารย์ และทีมผู้เชี่ยวชาญผู้ใช้ภายในองค์กรจะให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการโซลูชันการบ้านหลายราย และความคิดเห็นของพวกเขาจะถูกรวบรวมไว้บน AcademicHelp
ครอบคลุมหลายประเภทของแพลตฟอร์ม รวมถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการการเขียนบทความ, การเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และการเขียนวิทยานิพนธ์, ตลอดจนเว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม และเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ผู้ใช้สามารถค้นหาแพลตฟอร์มบน AcademicHelp และตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ AcademicHelp
- อ่านรีวิวที่โพสต์โดยผู้ใช้บนเว็บไซต์ยอดนิยมและเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ
- เข้าถึงคะแนน A*Help ที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการศึกษาอย่างครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อ ราคา ระบบการชำระเงิน ไปจนถึงส่วนลดที่เสนอ
- ใช้กระดานข้อความถาม-ตอบเพื่อสอบถามคำถามเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ AcademicHelp
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสนซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL)
- การขาดการสนทนาแบบเรียลไทม์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญอาจทำให้นักเรียนไม่ต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ราคาของ AcademicHelp
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ AcademicHelp
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Symbolab
Symbolab เป็นผู้ให้บริการโซลูชันคณิตศาสตร์ออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยคู่มือการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาคณิตศาสตร์ทุกประเภท โซลูชันมีทั้งในรูปแบบข้อความหรือวิดีโอ และค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนทั่วโลก
แอปการศึกษาที่ได้รับความนิยมนี้ยังทำหน้าที่เป็นบริการช่วยเหลือสำหรับครูที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนให้กับนักเรียนของตนได้ ครูสามารถใช้แอปนี้เพื่อสร้างแบบทดสอบและแบบทดสอบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
นักเรียนสามารถดาวน์โหลด 'ชีทช่วยจำ' เพื่อช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกราฟ, อัลกอริทึม, เรขาคณิต, หรือโจทย์ปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Symbolab
- นำทางแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- รับแนวทางแก้ไขทีละขั้นตอน
- เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคิดเลขสำหรับเศษส่วน, สมการลอการิทึม, พีชคณิตเชิงอนุพันธ์บางส่วน, และจำนวนเชิงซ้อน รวมถึงการเงินส่วนบุคคล, การวัดในการทำอาหาร, และตัวแปลงวันที่และเวลา เป็นต้น
- เข้าถึงเครื่องมือภาพหากคุณมีปัญหาในการทำความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
- สัมผัสประสบการณ์การสนับสนุนหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Symbolab
- ทำให้ง่ายสำหรับนักเรียนที่จะคัดลอกคำตอบได้โดยไม่ต้องเข้าใจวิธีการไปถึงคำตอบ
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาเยอะเกินไป
ราคาของ Symbolab
- ฟรี
- แผนรายสัปดาห์: $2. 49
- แผนรายเดือน: $6. 99
- แผนรายปี: $29. 99
คะแนนและรีวิวของ Symbolab
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. คอร์สฮีโร่
Course Hero เป็นทางเลือกที่อิงการมีส่วนร่วมของ Homeworkify โดยมีสื่อการเรียนและทรัพยากรมากกว่า 30 ล้านรายการ มีคู่มือการศึกษา, คำตอบการบ้าน, คำตอบหนังสือเรียน,บันทึก, วิดีโอ, และการอธิบายในหลากหลายวิชา
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์, จิตวิทยา, คณิตศาสตร์, และการบัญชี. นักศึกษาสามารถได้รับประโยชน์จากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเซสชั่นแบบตัวต่อตัวที่มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม.
คุณสมบัติเด่นของ Course Hero
- เข้าถึงเอกสารการศึกษาจากโปรแกรมและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, และทวีปยุโรป เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม, เป็นต้น
- สำรวจทรัพยากรของคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบเนื้อหาแบบโต้ตอบ
- ใช้แดชบอร์ดกิจกรรมเพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนของทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้
ข้อจำกัดของ Course Hero
- ไม่รองรับหลายภาษา
- การเข้าถึงที่จำกัดเนื่องจากบางฟีเจอร์ต้องชำระเงิน อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับนักเรียน
- การขาดคุณสมบัติในการติดตามความก้าวหน้า
ราคาของคอร์สฮีโร่
- ฟรี
- แผนการสมัครสมาชิก: เริ่มต้นที่ $39.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Course Hero
- G2: 3. 4/5 (รีวิว 35+ ครั้ง)
- Capterra: 3. 7/5 (10+ รีวิว)
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
Homeworkify และทางเลือกอื่น ๆ ได้ทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนในหลากหลายภูมิภาคและภาษา อย่างไรก็ตาม โซลูชันช่วยเหลือการบ้านไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบ การจับคู่กับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางสามารถช่วยให้คุณกลับมามีอำนาจควบคุมความวุ่นวายในชีวิตนักเรียนได้อีกครั้ง
เพื่อจุดประสงค์นี้ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
มันสามารถช่วยคุณจัดระเบียบและบริหารจัดการภาระงานทางวิชาการ กำหนดตารางเรียนและประชุมกับอาจารย์ รวมถึงติดตามกำหนดเวลาของโครงการและการบ้านต่าง ๆ ได้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งช่วยชีวิตในหลาย ๆ ด้านเลยทีเดียว
เครื่องมือที่มีอยู่ใน ClickUp ยังช่วยในการทำงานต่างๆ เช่นการจดบันทึก การทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ในโครงการ และการจัดการความคืบหน้าของโครงการกลุ่ม
เครื่องมือ ClickUp สำหรับนักเรียน
การทำงานร่วมกันและการจัดการงานเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณใช้เครื่องมือสำหรับนักเรียนของ ClickUp แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจไม่ได้ให้คำตอบสำหรับคำถามการบ้านหรือช่วยเตรียมตัวสอบโดยตรง แต่จะช่วยให้คุณจัดการเวลาและทรัพยากรได้ดีขึ้นตลอดเส้นทางการศึกษาของคุณ
ตัวอย่างเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการงานเรียนและชั้นเรียนของคุณในที่เดียว
คุณสามารถใช้กระดานคัมบังใน ClickUpเพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดระเบียบตามกำหนดส่งได้ คุณยังสามารถซิงค์งานกับปฏิทินของคุณได้อีกด้วย
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์กลุ่มคุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมได้ และใช้ClickUp Chatในการสื่อสาร
นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการโครงการตามปกติแล้ว คุณสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการบันทึกและบทเรียนของคุณได้ ทำภารกิจที่ยาวนาน น่าเบื่อ และซ้ำซากให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาที: ClickUp AI สามารถช่วยคุณสรุปบันทึกของคุณจัดลำดับความสำคัญของงาน และรวบรวมบทเรียนที่สำคัญให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่คุณสามารถรับชมได้
การเขียนเรียงความที่น่าสนใจและโครงร่างงานมอบหมายจะง่ายขึ้น—ผู้ช่วย AI เป็นกระดานเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับไอเดีย!
เทมเพลต ClickUp สำหรับนักเรียน
จากนั้นยังมีเทมเพลตที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้คุณอยู่เหนือกำหนดการของคุณ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจริง, และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของคุณได้. นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับนักเรียน:
เทมเพลตบันทึก Cornell ของ ClickUp
เทมเพลต Cornell Notes ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกได้ดีขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนในภายหลัง คุณสามารถเน้นจุดสำคัญและแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้
เทมเพลตการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และกำหนดตารางเรียนของคุณโดยใช้แม่แบบงานนี้ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของคุณได้อีกด้วย รวมถึงบันทึก หมายกำหนดการ และโครงการสำหรับแต่ละชั้นเรียนในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้สมาชิกทีมทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการอย่างทันท่วงทีด้วยแดชบอร์ดแบบภาพจาก ClickUp
- สร้างสรุปและบันทึกอย่างรวดเร็วด้วย AI
- ใช้เทมเพลตเพื่อทำให้การจัดการชั้นเรียน การจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่น และการติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายและสะดวก
- ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น อีเมลและปฏิทิน เพื่อให้อยู่ในกำหนดการและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างใกล้ชิด
- เก็บงานเรียนของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เทมเพลตจำกัดเพื่อช่วยในการจัดการโครงการหลักสูตร
- การขาดการสนับสนุนหลายภาษา
ราคาของ ClickUp
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
ClickUp เป็นพันธมิตรในการจัดการหลักสูตรและการบ้านของคุณ
ในฐานะนักเรียน การเรียน—ไม่ใช่การสลับเครื่องมือและงานหลักสูตร—คือการใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แพลตฟอร์มเช่น Homeworkify และทางเลือกอื่น ๆ นั้นยอดเยี่ยมในการช่วยคุณจัดการการบ้านและสร้างตารางเรียนที่เหมาะกับคุณ
แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบ จัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณมีสมาธิและเดินหน้าสู่เป้าหมายทางวิชาการได้อย่างมั่นใจ ClickUp คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา
สมัครใช้ ClickUp วันนี้แล้วคุณจะผ่านโปรแกรมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ไม่ใช่แค่การบ้านของคุณเท่านั้น!