10 เครื่องมือ ASO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับแอปในปี 2025

ด้วยจำนวนแอปพลิเคชันนับล้านที่มีอยู่ใน Google Play Store และ App Store—และมีการเพิ่มอีกหลายพันรายการทุกวัน—การโดดเด่นจากฝูงชนจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ✨
ในแง่ของการตลาดภายในแอป การดาวน์โหลดจะสอดคล้องโดยตรงกับการเติบโต ไม่มีการดาวน์โหลดหากไม่มีการมองเห็น เช่นเดียวกับการไม่มีการมองเห็นหากไม่มีการปรับแต่งรายการแอปของคุณให้เพียงพอเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้นและได้รับการค้นพบ
นั่นคือจุดที่ ASO หรือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพในแอปสโตร์เข้ามามีบทบาท! ?
นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและนักการตลาดพึ่งพาเครื่องมือ ASO เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและกระตุ้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขาในร้านค้าแอปพลิเคชัน
มีปัญหาเพียงอย่างเดียว: ความหลากหลายของเครื่องมือ ASO ทำให้การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในแอปสโตร์นี้ เราได้รีวิวเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในแอปสโตร์ที่ดีที่สุด พร้อมด้วยคะแนน ประโยชน์ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือ
ASO คืออะไร?
การเพิ่มประสิทธิภาพในร้านค้าแอปหรือ ASO คือกระบวนการเพิ่มการมองเห็น อันดับ และการดาวน์โหลดของแอปในร้านค้าแอป เช่น App Store ของ Apple หรือ Play Store ของ Google
เครื่องมือ ASO คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงอันดับของแอปพลิเคชันมือถือในร้านค้าแอป โดยใช้กลยุทธ์และให้คำแนะนำแก่นักพัฒนาแอปและนักการตลาด
ASO อาศัยกลยุทธ์หลายประการ เช่น การปรับแต่งคีย์เวิร์ด การเขียนคำอธิบายที่น่าสนใจ รูปภาพที่มีคุณภาพ การวิจัยคู่แข่ง การทดสอบ A/B และอื่นๆ ซึ่งนักการตลาดนำมาใช้เพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้นในร้านค้าแอปและกระตุ้นการดาวน์โหลด
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในแอปสโตร์ช่วยให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น ดึงดูดผู้ใช้ที่มีความตั้งใจสูง และสื่อสารจุดขายเฉพาะของแอปไปยังทั้งแอปสโตร์และผู้ใช้ของแอป ซึ่งในที่สุดจะเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดและการทำธุรกรรม
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ ASO?
เครื่องมือ ASO ส่วนใหญ่ทำงานบนหลักการเดียวกัน: การปรับแต่งคำค้นหา, การจัดหมวดหมู่, คำอธิบายแอป, รูปภาพและภาพหน้าจอ, และการติดตามประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ ASO ที่ดีจะช่วยให้คุณปรับปรุงอันดับและการดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
การเลือกเครื่องมือ ASO ที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแอปของคุณ พิจารณาแง่มุมเหล่านี้เมื่อเลือกเครื่องมือ ASO ที่ดี:
- การวิจัยคำหลัก: ตรวจสอบการวิจัยคำหลักอย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยในการระบุคำหลักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชื่อและคำอธิบายของแอปของคุณ
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: ประเมินคุณสมบัติการติดตามความฉลาดของเครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แอปของคุณเปรียบเทียบกับแอปมือถือที่คล้ายกันในร้านค้า
- การติดตามประสิทธิภาพ: มองหาฟังก์ชันการติดตามประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของกลยุทธ์ ASO ของคุณต่อการจัดอันดับและการดาวน์โหลด
- การทดสอบ A/B: ด้วยเครื่องมือที่รองรับการทดสอบ A/B คุณสามารถตรวจสอบสมมติฐานของคุณและระบุหน้าแอปที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดได้
- การวิเคราะห์รีวิวและการให้คะแนนของผู้ใช้: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้สึกที่แข็งแกร่ง วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่รวบรวมได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคะแนนและรีวิวทั้งหมด
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือ ASO ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจการวิจัยคำหลัก การทดสอบ A/B หรือการวิเคราะห์คู่แข่ง
10 เครื่องมือ ASO ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือ ASO ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับแอปในปี 2024 แต่ละเครื่องมือมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันแต่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปในร้านค้า
1. AppTweak
AppTweak เป็น แอปการตลาดดิจิทัลที่ช่วยนักพัฒนาและนักการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นแอปของพวกเขาบน Apple App Store และ Google Play
เครื่องมือนี้ติดตามประสิทธิภาพของแอปแบบเรียลไทม์ในตลาดแอป ซึ่งจะช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดของมันอาจจะเป็นรายงาน ASO ซึ่งให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแก่ผู้พัฒนา นอกเหนือจากนี้ AppTweak ยังได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาเพราะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการอัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppTweak
- รับการวิเคราะห์เมตาดาต้า, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการติดตามแบ็กลิงก์ พร้อมรายงาน ASO ขั้นสูง
- ค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้องสำหรับแอปของคุณด้วยคุณสมบัติการค้นคว้าคำค้นหาและการแนะนำของ Apptweak
- ตรวจสอบปริมาณการค้นหาสำหรับแต่ละคำหลักด้วยเครื่องมือความนิยมในการค้นหาของ Apple
- ประเมินสีของไอคอนคู่แข่งของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สีไอคอนแอป และดูว่าคุณสามารถนำสีเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณได้หรือไม่
- สร้างแดชบอร์ดประสิทธิภาพที่กำหนดเองได้โดยการผสานรวมกับเครื่องมือ BI และส่งออกข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ AppTweak
- ผู้ใช้บางรายได้ชี้ให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการสนับสนุน
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในรายงานที่กำหนดเอง
ราคาของ AppTweak
- จำเป็น: $83/เดือน
- เติบโต: $274/เดือน
- ขนาด: $549/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ AppTweak:
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
2. เซนเซอร์ ทาวเวอร์
Sensor Tower เป็นชุดซอฟต์แวร์ทรงพลังที่ นักพัฒนาแอปไว้วางใจในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับคู่แข่งและเข้าใจเศรษฐกิจแอปทั่วโลก
ด้วยระบบวิเคราะห์แอปและข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดระดับองค์กร คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแอปกับคู่แข่งในหลายภูมิภาคได้
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติหลายประการ เช่น การปรับแต่งคำหลัก การวิเคราะห์การแข่งขันอย่างละเอียด และการวิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Sensor Tower
- วัดความสำเร็จของกลยุทธ์การได้มาซึ่งผู้ใช้แบบออร์แกนิกของคุณและคู่แข่งของคุณอย่างแม่นยำด้วยข้อมูลเชิงลึกของแอปที่แม่นยำ
- ระบุคำหลักที่ช่วยกระตุ้นการดาวน์โหลด และค้นหาคำหลักที่มีศักยภาพที่คุณสามารถนำไปใช้ในชื่อและคำอธิบายของแอปของคุณ
- เจาะลึกความรู้สึกของผู้ใช้ด้วยการวิเคราะห์รีวิวจากผู้ใช้และใช้ข้อเสนอแนะเพื่อ การประกันคุณภาพ
- รับข้อมูลยอดขายและการใช้งานแอปประจำวัน รวมถึงประสิทธิภาพของคู่แข่ง
- ดูข้อมูลในระดับแอปทั้งใน App Store และ Google Play ด้วยโปรไฟล์แอป
ข้อจำกัดของเซ็นเซอร์ทาวเวอร์
- อินเตอร์เฟซไม่ดึงดูดสายตาและอาจทำให้เกิดความสับสน
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ต้องการการปรับปรุง
ราคาของ SensorTower
- ข้อมูลราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
คะแนนและรีวิวจาก SensorTower
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
3. AppFollow
AppFollow โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการได้มาซึ่งผู้ใช้แบบออร์แกนิกสำหรับ Google Play Store และ App Store เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์รีวิวผู้ใช้ ความรู้สึก และคะแนนแอปได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ การผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจอื่น ๆ ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามรีวิวและคะแนนประเมินจากผู้ใช้ได้อีกด้วย เมื่อผสานกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและลื่นไหล นักการตลาดและนักพัฒนาสามารถติดตามประสิทธิภาพของแอปของตนและทำการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
AppFollow's 'อันดับชาร์ตยอดนิยม' เป็นฟีเจอร์พิเศษที่ช่วยให้คุณเห็นแอปและเกมที่กำลังเป็นที่นิยมบนร้านค้าแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppFollow
- ประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม
- วิเคราะห์กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดอันดับแอปของคู่แข่งของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์ความรู้สึกของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแอปของคุณ
- ตรวจจับจุดอ่อนในประสิทธิภาพของแอปของคุณและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยดัชนีประสิทธิภาพร้านค้า
- วัดผลลัพธ์ของความพยายามในการทำ ASO ของคุณด้วยแดชบอร์ด ASO และ KPI การตลาด— ติดตามจำนวนการดาวน์โหลด อัตราการเปลี่ยนแปลง และตำแหน่งของคีย์เวิร์ด
- ค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้องและแปลโดยอัตโนมัติเพื่อการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
ข้อจำกัดของ AppFollow
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยใช้งานง่าย
- การทดลองใช้ฟรี 10 วันไม่เพียงพอที่จะสำรวจผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่
ราคาของ AppFollow
- ฟรี
- จำเป็น: $142/เดือน
- ทีม: $504/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก AppFollow
- G2: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
4. AppFigures
AppFigures เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัวบน Play Store และ App Store เครื่องมือวิเคราะห์แอปและเครื่องมือ SEO ของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการดาวน์โหลด รายได้ และประสิทธิภาพในตลาดได้
เครื่องมือ ASO ของมันยังให้คุณติดตามคำค้นหาที่กำลังเป็นที่นิยม และนำไปใช้กับหน้าแอปของคุณได้
เครื่องมือนี้ยังมีโมดูลที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของคู่แข่งและประเมินประสิทธิภาพของแอปของพวกเขาเมื่อเทียบกับของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppFigures
- ติดตามประสิทธิภาพของการดาวน์โหลด, รายได้, และประสิทธิภาพของร้านค้าของแอปทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- ตรวจสอบอันดับคีย์เวิร์ดและระบุคีย์เวิร์ดใหม่
- ติดตามกิจกรรมของผู้แข่งขันโดยการวิเคราะห์แนวโน้มการดาวน์โหลด, รายได้, คำค้นหาแบบออร์แกニック, เป็นต้น
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าด้วยการรวบรวมและแปลรีวิวโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ AppFigures
- คุณอาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นหากมีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้รายงานปัญหาในการจัดการรายงาน
ราคาของ AppFigures
- เชื่อมต่อ: $7.99 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- มอนิเตอร์: $35.99 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $119.99 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- เติบโต: $349.99 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- ขยายเสียง: $1,449. 99/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ AppFigures
- ไม่มีข้อมูลเพียงพอในแพลตฟอร์มการรีวิว
5. SplitMetrics
SplitMetrics Optimize เป็นแพลตฟอร์มทดสอบ A/B สำหรับมือถือ ผ่านเครื่องมือนี้ คุณสามารถตรวจสอบแนวคิด แนวคิด และฟีเจอร์ต่างๆ ได้ เครื่องมือนี้มอบวิธีการทดสอบ A/B ที่ราบรื่นให้กับนักการตลาดในตลาด iOS และ Android และค้นพบองค์ประกอบเนื้อหาที่ช่วยให้ได้การแปลงมากขึ้น
เมื่อใช้ร่วมกับ App Radar, Optimizes มอบชุดเครื่องมือที่ทรงพลังให้คุณควบคุมกระบวนการทำงาน ASO ของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพในร้านค้าแอปของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ SplitMetrics
- ด้วยมากกว่า 30 การทดลองที่แตกต่างกัน คุณสามารถทดสอบแบบ A/B ได้ทุกองค์ประกอบของหน้าแอปสโตร์ของคุณ — ชื่อแอป, ไอคอน, คำอธิบาย, คำค้นหา, ภาพหน้าจอ, และอื่น ๆ
- ติดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ดูวิดีโอโปรโมชั่นของคุณหรือว่าพวกเขาเลื่อนดูภาพหน้าจอด้วยฮีทแมป
- รับคำแนะนำจากทีมของ SplitMetrics เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหน้าของคุณเพื่อให้ได้การดาวน์โหลดมากขึ้น
ข้อจำกัดของ SplitMetrics
- ผู้ใช้บางรายได้ชี้ให้เห็นถึงการขาดทรัพยากรสนับสนุนในการดำเนินการทดลอง
- ทีมจะต้องขอความช่วยเหลือจากนักพัฒนาเพื่อดึงรายงาน
ราคาของ SplitMetrics (App Radar)
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SplitMetrics
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. AppRadar
App Radar โดย SplitMetrics เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นใน ASO. มันง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งาน และมอบคุณสมบัติหลากหลายให้คุณเมื่อคุณลงทะเบียน รวมถึงการตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของแอปคุณในตลาด, การหารือแบบตัวต่อตัวกับนักการตลาดแอปที่มีประสบการณ์, และกลยุทธ์การนำไปใช้แบบมีคำแนะนำ.
App Radar ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของแอปในร้านค้าแอปโดยการรวมข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและคำแนะนำเกี่ยวกับคำหลัก
ส่วนที่ยอดเยี่ยมของแอปนี้คือมันช่วยให้คุณสามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติผ่านการติดตามประสิทธิภาพของแอป.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppRadar
- ทำให้กระบวนการทำงานของ ASO เป็นอัตโนมัติและผลักดันการปรับปรุงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ค้นหาคำหลักที่ดีที่สุดโดยใช้ Keyword Intelligence
- วิเคราะห์กลยุทธ์คีย์เวิร์ดของคู่แข่งอย่างละเอียด
- ตอบกลับรีวิวและคะแนนได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ AppRadar
- มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ AppRadar
- ASO: $69/เดือน
- การเติบโต: $159/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก AppRadar
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
7. สโตร์เมเวน
Storemaven เป็นแพลตฟอร์ม ASO ที่ช่วยนักพัฒนาแอปทดสอบและปรับแต่งองค์ประกอบหน้าแอปสโตร์เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือนี้เน้นการทดสอบ A/B และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ ซึ่งจากนั้นจะให้คำแนะนำในร้านค้าแอปที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ Storemaven ในการหาผู้ใช้แบบออร์แกนิกทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักพัฒนาแอป
คุณสมบัติเด่นของ Storemaven
- เข้าใจว่าใครกำลังเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์ของคุณและสร้างหน้าให้เหมาะสมด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งแอปแบบครบวงจร
- รับฟังก์ชันการทดสอบ A/B ที่มีคำแนะนำ – ตั้งแต่การสร้างสมมติฐานและการออกแบบตัวแปรที่แตกต่างกันไปจนถึงการเพิ่มความแม่นยำในการทดสอบและการวิเคราะห์ผลลัพธ์
- รับการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณ
- Storemaven นำเสนอแผนกลยุทธ์ ASO ที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณโดยเฉพาะ
- ออกแบบหน้าสินค้าแบบกำหนดเองสำหรับทุกขั้นตอนของช่องทางการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Storemaven
- มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้อาจต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่
ราคาของ Storemaven
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Storemaven
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
8. การดำเนินการผ่านมือถือ
Mobile Action นำเสนอฟังก์ชัน ASO หลากหลายที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถเจาะลึกการวิจัยคำหลัก ผลการค้นหาของ Google และเพิ่มการค้นพบแอปบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับชุดข้อมูลคำหลักขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยติดตามคำหลักที่มีศักยภาพสำหรับแอปของคุณโดยเฉพาะ
ฟังก์ชันการทำงานของ ASO ยังช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของแอปของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดโลก
นอกจากนี้ Mobile Action ยังรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร่วมกับจำนวนการแสดงผลแบบออร์แกนิกและการดาวน์โหลด
คุณสมบัติเด่นของ Mobile Action
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแอปใดก็ได้ รวมถึงประมาณการรายได้ จำนวนการดาวน์โหลด คำค้นหา และอื่น ๆ เพียงป้อนชื่อแอปในแถบค้นหา
- ดูคำหลักของคู่แข่งที่คุณยังไม่ได้ติดอันดับ
- ระบุคำหลักที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคู่แข่งของคุณด้วย Keyword Spy
- ค้นพบสินทรัพย์สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยศูนย์กลางสินทรัพย์
ข้อจำกัดของการดำเนินการผ่านมือถือ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลา
การกำหนดราคา Mobile Action
- ฟรี
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Mobile Action
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
9. TheTool
TheTool เป็นเครื่องมือ ASO ที่เน้นประสิทธิภาพซึ่งติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ASO: การติดตั้งแบบออร์แกนิกและไม่ใช่ออร์แกนิก, อันดับคีย์เวิร์ด, แผนภูมิยอดนิยมในแอปสโตร์, การให้คะแนนและรีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย
TheTool ได้เป็นส่วนหนึ่งของ AppRadar แล้ว และ TheTool ได้รับฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่มาจาก AppRadar ซึ่งรวมถึงระบบวิเคราะห์คำค้นหาและข้อมูลเชิงลึกของตลาด
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือคะแนน ASO ของมัน ซึ่งช่วยให้คุณติดตามผลกระทบของการปรับปรุงของคุณผ่านอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน แน่นอนว่าเครื่องมือนี้ยังมอบแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและละเอียดให้คุณ ซึ่งติดตามตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TheTool
- ใช้เครื่องมือคำหลักของแอปเพื่อทำการวิจัยคำหลัก, ติดตามคำหลักของคู่แข่ง, และเปรียบเทียบอันดับกับพวกเขา
- ตรวจสอบว่าแอปของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมดีเพียงใดด้วยคะแนน ASO
- ดูและวัดการเพิ่มขึ้นของออร์แกนิก (ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตั้งแบบออร์แกนิกและแบบไม่ใช่ออร์แกนิก) ได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามประสิทธิภาพของคุณทั่วโลกในแดชบอร์ดแยกต่างหาก และรับการเปรียบเทียบแบบภาพของ เป้าหมายการตลาดหรือ KPI ของคุณในแต่ละประเทศ
ข้อจำกัดของเครื่องมือ
- มีคุณสมบัติน้อยกว่าเครื่องมือ ASO อื่น ๆ
- คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการผลักดันการปรับปรุงน้อยลง
ราคาของ TheTool
- ASO: €69/เดือน
- การเติบโต: €159/เดือน
- พลังงาน: €490/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TheTool
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. StoreMockups
Storemockups เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแอปในร้านค้าที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้พัฒนาแอปและนักการตลาดในการสร้างภาพหน้าจอแอป iOS และ Android ที่สมจริง
รูปภาพและภาพหน้าจอแอปเป็นที่ทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลด และเครื่องมือนี้มอบคลังแม่แบบที่พิสูจน์แล้วมากมายให้คุณเพื่อแสดงหน้าจอแอปได้อย่างสวยงาม
รวมแอปนี้กับเครื่องมือ ASO อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ StoreMockups
- สร้างภาพหน้าจอคุณภาพสูงของแอปของคุณ รวมถึงภาพจำลอง 3 มิติ
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่สำหรับรายการหน้าผลิตภัณฑ์
- ทดสอบ A/B รายการแอปของคุณในร้านค้าและปรับปรุง ASO บนหน้า
ข้อจำกัดของ StoreMockups
- ผู้ใช้ได้ขอให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น ตัวออกแบบไอคอนสำหรับรายการของพวกเขา
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดจากมุมมองของ ASO
ราคาของ StoreMockups
- บุคคล: €99/เดือน
- เริ่มต้นธุรกิจ: €199/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: €399/เดือน
คะแนนและรีวิว StoreMockups
- คะแนนไม่เพียงพอ
เครื่องมือการตลาดแอปอื่นๆ
เครื่องมือทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับแอปและปรับปรุงการดาวน์โหลด
อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องการเครื่องมือ ติดตามและ จัดการโครงการเช่น Clickup เพื่อเสริมความพยายามในการตลาดแอปของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแอปของคุณด้วย ClickUp
ศูนย์กลางการจัดการงานของ ClickUp รองรับทีมทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับการนำ เทคนิคการบริหารโครงการการทำงานร่วมกันในทีม และการรวบรวมข้อเสนอแนะมาใช้
ClickUp สำหรับทีมการตลาดมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญการตลาดแอป เนื่องจากคุณสามารถใช้มันเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างทีมต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะต้องระดมความคิดเพื่อสร้างกลยุทธ์หรือบันทึกขั้นตอนการทำงานและไอเดีย เครื่องมืออย่าง ClickUp Docs และ ClickUp Whiteboards ก็เป็นประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ASO ของคุณ
ทีมสามารถจัดระเบียบแนวคิดและลำดับความสำคัญในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อดูภาพรวมของไทม์ไลน์ ผู้รับผิดชอบ และความคืบหน้าได้อย่างครบถ้วน แดชบอร์ดนี้ช่วยให้เข้าใจบริบทของงานที่เชื่อมโยงกับแผนงานหลักและแผนการนำสินค้าออกสู่ตลาดของคุณ
คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจาก ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาและไอเดียแคมเปญ สรุปเนื้อหา คำอธิบายแอป ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการวางแผน กลยุทธ์ และการจัดการโครงการใน ClickUp เพื่อขับเคลื่อนความพยายาม ASO ของคุณ
- ทำงานประสานกับนักเขียนเนื้อหา นักวิเคราะห์ ASO และนักพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสูง
- เริ่มต้นการระดมความคิดด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายใน ClickUp Whiteboard
- สร้างไอเดียหัวข้อข่าว คำอธิบายแอป และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp AI Assistant
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจยังต้องการเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ สำหรับการทดสอบ A/B การวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ การวิเคราะห์คู่แข่ง และการวิจัยคำหลัก
- ไม่มีการผสานรวมกับโซเชียลมีเดียหรือความสามารถในการเผยแพร่บทความบล็อกโดยตรง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
อำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดแอปให้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือ ASO ที่ดีที่สุด
การเพิ่มอันดับของแอปของคุณต้องการการวางแผนเชิงกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ไม่ว่าคุณจะต้องการวัดประสิทธิภาพของแอปของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือทดลองใช้เวอร์ชันเนื้อหาที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลด ประโยชน์ของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแอปสโตร์นั้นโดดเด่นอย่างน่าทึ่ง
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ ASO ที่ประสบความสำเร็จมักเกี่ยวข้องกับการผสมผสานองค์ประกอบเชิงหน้าที่เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นเป็นระบบเดียว ??
แม้ว่าจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้าน ASO แต่ลองพิจารณา ClickUp ซึ่งเป็น เครื่องมือจัดการโครงการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงเนื้อหาของคุณ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมต่างๆ
โดยการผสานเครื่องมือ ASO ของคุณกับ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการตลาดแอปของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง.สมัครบัญชีClickUp ฟรีของคุณวันนี้.