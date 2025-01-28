11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vanta สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการในปี 2025

จากนักต้มตุ๋นที่ซับซ้อนไปจนถึงการละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ความปลอดภัยทางดิจิทัลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เคยมีความสำคัญมากไปกว่านี้อีกแล้ว ข้อเสียคืออะไร? การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องยากหากไม่มีกระบวนการและเครื่องมือที่มีโครงสร้าง
Vanta เป็นโซลูชันยอดนิยมสำหรับการทำให้กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติ แต่ไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ โชคดีที่มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Vanta มากมายในตลาด ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติหรือปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ✅
ดูคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประเภท พร้อมด้วย 11 ทางเลือกที่เราชื่นชอบสำหรับ Vanta ในปี 2024 (และตัวเลือกพิเศษอีกหนึ่งตัว!)
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Vanta?
Vantaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรวมการจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่แข่งส่วนใหญ่ของ Vanta มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและมากกว่านั้น มองหาซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อรักษาความทันสมัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:
- ความครอบคลุมของกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: สิ่งแรกที่ต้องทำคือ มองหาแพลตฟอร์มที่รองรับกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยที่คุณปฏิบัติตาม ตัวเลือกทั่วไปได้แก่SOC 2, GDPR, ISO 27001, HIPAA และ PCI DSS ความครอบคลุมที่กว้างขวางนั้นดี แต่ต้องแน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นมีความรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ บางครั้งการเลือกใช้แพลตฟอร์มเฉพาะทางจะดีกว่าการใช้แพลตฟอร์มทั่วไป
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติที่เหมาะสมช่วยให้การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นไปอย่างราบรื่น มองหาซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่รองรับการรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ การประเมินความเสี่ยง แบบสอบถามด้านความปลอดภัย และอื่นๆ
- การตรวจสอบและรายงานแบบเรียลไทม์: คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณแบบเรียลไทม์ ทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Vanta รวมถึงคุณสมบัติการสแกนและการรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบตลอดเวลา 24/7
- การผสานรวม: มองหาทางเลือกแทน Vanta ที่มีการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม SaaS, API และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลทั่วทั้งธุรกิจของคุณง่ายขึ้นมากคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การผสานรวมเช่นZapier ได้เสมอหากคุณต้องการการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง แต่การผสานรวมแบบเนทีฟเป็นตัวเลือกแรกที่ชาญฉลาดเสมอ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แน่นอนว่าทีมรักษาความปลอดภัยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดยากกว่าที่ควรจะเป็น? มองหาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อเร่งเวลาในการสร้างคุณค่า
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vanta ที่ควรใช้ในปี 2024
หากคุณกำลังพยายามปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นกำลังหันมาใช้แพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูล ลูกค้า และชื่อเสียงของพวกเขา นี่คือ 11 ทางเลือกยอดนิยมของ Vanta ในปี 2024 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
1. สไคเทล
Scytale เป็นผู้นำรายใหม่ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง และเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vanta สำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้อาศัยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลัก เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกลายเป็นเรื่องง่าย
Scytale พร้อมที่จะจัดการกับความเสี่ยงเกือบทุกประเภทผ่านการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการตรวจสอบและสามารถรองรับกรอบการทำงานได้มากกว่าสิบสองกรอบ การสนับสนุนนี้—ควบคู่ไปกับรายการการผสานรวมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม—ช่วยลดภาระงานที่ต้องใช้การจัดการจากผู้ดูแลระบบและประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับบริษัท ในขณะที่ลดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ยง และความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Scytale
- รองรับมากกว่า 15 กรอบการทำงาน เช่น SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, การปฏิบัติตาม PCI-DSS และอื่นๆ
- นำเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทดสอบเจาะระบบ สตาร์ทอัพ และ GRCaaS
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากมายเพื่อทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึง GitHub, Slack, Google Workspace, Okta, และ ClickUp—พร้อมทั้งจะมีเพิ่มเติมในอนาคต
- การตรวจสอบการควบคุมอัตโนมัติ การรวบรวมหลักฐาน และเครื่องมือสร้างนโยบายที่ปรับแต่งได้สำหรับสตาร์ทอัพ
- แชทในแอปเพื่อเชื่อมต่อกับทีมและศูนย์แจ้งเตือนเพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของสกีเทล
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว รวมถึงความล่าช้าเมื่ออัปโหลดหรือดูตัวอย่างไฟล์ขนาดใหญ่
- ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกไฟล์ CSV หรือ Excel
- การผสานรวม CI/CD ที่จำกัด (แม้ว่าจะมีเพิ่มเติมอยู่ในระหว่างการพัฒนา)
- Scytale ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้ฟรี
การกำหนดราคาของสไคติเล
- ติดต่อ Scytale สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
คะแนนและรีวิวของ Scytale
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
2. ดราตา
Drata ทำให้การตั้งค่าโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ไม่กี่คลิก มันรวบรวมหลักฐานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณบอกลาการจับภาพหน้าจอด้วยตนเองได้เลย เชื่อถือ Drata ในการบันทึกหลักฐานทั้งหมด การควบคุม และเอกสารในที่เดียวเพื่อให้คุณมองเห็นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกแห่งความเป็นจริง ?
Drata คุณสมบัติเด่น
- ข้อมูลมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 85 รายการ
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการอนุญาตการเข้าถึงตามบทบาท
- Drata รองรับเฟรมเวิร์กมากกว่า 17 แบบ รวมถึง NIST CSF และ CCPA
- คุณใช้กรอบงานที่กำหนดเองหรือไม่? เพิ่มลงใน Drata เพื่อสร้างการควบคุมที่กำหนดเองสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ
ข้อจำกัดของ Drata
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้จัดเก็บเอกสารแบบแยกส่วนตามพนักงาน ซึ่งอาจทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องยาก
- บางคนกล่าวว่า การผสานรวมของ Drata มีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
ดราตา ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ดราตาเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
3. สปรินโต้
Sprinto เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการการสนับสนุนด้านการตรวจสอบความปลอดภัย มันมอบโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบให้คุณ เพื่อนำทีมของคุณผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบที่มีแบบแผน ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอีกต่อไป: Sprinto จะกรอกงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ และแจ้งเตือนทีมของคุณเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Sprinto
- Sprinto รองรับเฟรมเวิร์กด้านความปลอดภัยมากกว่า 12 รายการ รวมถึง CMMC, PIPEDA และ FedRamp
- Sprinto ให้คุณเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อตอบคำถามของคุณ
- มันผสานการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการควบคุม, และการตรวจสอบแบบไม่สัมผัสเข้ากับหลักฐานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไปของคุณอย่างไม่มีความเครียดกับพันธมิตรการตรวจสอบระหว่างประเทศของ Sprinto ในอินเดีย, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, และอิสราเอล
ข้อจำกัดของ Sprinto
- Sprinto ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทเทคโนโลยี ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับทุกภาคส่วน
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Sprinto มีทรัพยากรและเอกสารประกอบการใช้งานที่มากขึ้น
Sprinto ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprinto
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 690 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)
4. ตรวจสอบอย่างละเอียด
ทางเลือกของ Vanta นี้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยง. แม้ว่าจะปฏิบัติตามกรอบความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ Scrut ก็โดดเด่นอย่างแท้จริงด้วยโปรแกรมความปลอดภัยทางข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ. ไม่เพียงแต่ให้คุณมีอิสระในการปรับแต่งความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่แพลตฟอร์มยังมาพร้อมกับระบบการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Scrut
- ทำงานร่วมกับผู้ทดสอบการเจาะระบบ ผู้ตรวจสอบ และสมาชิกในทีมได้อย่างปลอดภัยด้วยเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปของ Scrut
- เลือกจากการเชื่อมต่อมากกว่า 70 รายการ
- Scrut มาพร้อมกับแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- จัดการสินทรัพย์ทั้งหมด, ผู้ขาย, พนักงาน, และกระบวนการในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ Scrut
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Scrut มีระบบอัตโนมัติมากขึ้น
- บางคนบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าต่างผู้ใช้
ตรวจสอบราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Scrut
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (190+ รีวิว)
5. UpGuard
UpGuard เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Vanta ที่มีโซลูชันสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากผู้ขาย การจัดอันดับความปลอดภัย การรายงาน การตรวจจับการรั่วไหล และยังมีเครื่องมือ AIสำหรับการกรอกแบบประเมินผู้ขายโดยอัตโนมัติ UpGuard มีคุณสมบัติหลักมากมาย แต่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หากผู้ขายหรือผู้รับเหมาอยู่ในระบบของคุณ UpGuard จะทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติเด่นของ UpGuard
- ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงของผู้ขายให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์กรอกข้อมูลอัตโนมัติด้วย AI เพื่อรวบรวมแบบสอบถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ใช้ UpGuard BreachSight เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล
- UpGuard Vendor Risk ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอก
- มันผสานการทำงานกับ Jira, Slack และ ServiceNow
ข้อจำกัดของ UpGuard
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ราคาค่อนข้างสูง
- ผู้อื่นต้องการให้แพลตฟอร์มมีฟังก์ชันการกระทำแบบกลุ่มมากขึ้น
UpGuard ราคา
- เริ่มต้น: 18,999 ดอลลาร์/ปี
- มืออาชีพ: 39,999 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: 89,999 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ UpGuard
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
6. Secureframe
Secureframe มาพร้อมกับสองผลิตภัณฑ์: Secureframe Comply สำหรับการอัตโนมัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ Secureframe Trust สำหรับความปลอดภัยของข้อมูลและความเชื่อมั่นของลูกค้า ทดลองใช้ Secureframe AI เพื่ออัตโนมัติคำแนะนำการไกล่เกลี่ย, ทำแบบประเมินความเสี่ยงให้เสร็จสมบูรณ์, และเขียนนโยบายที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ?
คุณสมบัติเด่นของ Secureframe
- เลือกจากการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
- แดชบอร์ดของ Secureframe วัดความก้าวหน้าของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับกรอบงานเช่น SOC 2 หรือ ISO 27001
- Secureframe มาพร้อมกับการฝึกอบรมพนักงานและการติดตามการรับรองที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน
- ทำให้การประเมินความเสี่ยงเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงด้วย AI ของ Secureframe
ข้อจำกัดของ Secureframe
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Secureframe ยังคงต้องการการดูแลอยู่ ซึ่งส่งผลเสียต่อเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้ AI และระบบอัตโนมัติ
- ผู้อื่นกล่าวว่ากระบวนการบริหารจัดการผู้ขายนั้นซับซ้อนและยากต่อการจัดการ
Secureframe ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Secureframe คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (4 รีวิว)
7. วันทรัสต์
ความไว้วางใจคือทุกสิ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ OneTrust ให้ความสำคัญอย่างมากกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะเครื่องมือสร้างความไว้วางใจ ทางเลือกของ Vanta นี้มาพร้อมกับโซลูชันบนคลาวด์สี่ประเภท ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูล, จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การบริหารความเสี่ยงและการประกันความปลอดภัย, และ ESG และความยั่งยืน
คุณสมบัติเด่นของ OneTrust
- ขอให้ OneTrust ค้นหาและปกป้องข้อมูลในระบบของคุณ
- จัดตั้งและบริหารโปรแกรม ESG ภายใน OneTrust
- ติดตามความเสี่ยงของผู้ขายและข้อผูกพันด้าน ESG ในพอร์ทัล OneTrust
- OneTrust สนับสนุนโปรแกรมการแจ้งเบาะแสเพื่อเพิ่มโครงสร้างสำหรับการจัดการจริยธรรมภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ OneTrust
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่ามันยากที่จะผสานรวม OneTrust กับโซลูชันอื่น ๆ
- บางคนกล่าวว่า OneTrust ไม่มีคุณสมบัติมากเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ Vanta
OneTrust ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ OneTrust
- G2: 4. 2/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (20 รีวิว)
8. AuditBoard
"การตรวจสอบ" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ ดังนั้นคุณควรเชื่อได้เลยว่า AuditBoard เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับองค์กรที่ต้องการความสอดคล้องตามข้อกำหนดแทน Vanta แพลตฟอร์มนี้เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงแบบร่วมมือกัน ช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้นและจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ AuditBoard
- AuditBoard ช่วยให้การวิเคราะห์ การสร้างเนื้อหา และการโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติในด้านการรักษาความปลอดภัยของ IT โปรแกรม ESG และอื่นๆ
- สร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ AuditBoard
- แพลตฟอร์มนี้มี AI ที่นำเสนอคำแนะนำอัจฉริยะ การแจ้งเตือนและการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน
- AuditBoard มาพร้อมกับการผสานการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับ AWS, Google Cloud, Slack และอื่นๆ
ข้อจำกัดของAuditBoard
- บางคนบอกว่า AuditBoard มีการสนับสนุนลูกค้าที่ช้า
- บางคนบอกว่าแดชบอร์ดของมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
AuditBoard ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
AuditBoardการจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 840 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (260+ รีวิว)
9. SecurityScorecard
ยิ่งพื้นผิวการโจมตีของคุณใหญ่ขึ้นเท่าใด คุณก็ยิ่งต้องวางแผนเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามมากขึ้นเท่านั้น โชคดีที่ SecurityScorecard มอบกระบวนการที่มีโครงสร้างให้คุณเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ จัดการความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงทางไซเบอร์ล่าสุด และบันทึกการตรวจสอบเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ ?
คุณสมบัติเด่นของ SecurityScorecard
- ต้องการประกันภัยไซเบอร์หรือไม่? SecurityScorecard เปรียบเทียบความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้คุณ
- ควบคุมผู้ขายและห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์จากบุคคลที่สาม
- การประเมินของ SecurityScorecard ช่วยเร่งความเร็วในการตอบแบบสอบถามด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ใช้เซ็นเซอร์ของ SecurityScorecard เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเอง
ข้อจำกัดของ SecurityScorecard
- บางคนบอกว่า SecurityScorecard มีราคาแพง
- บางคนกล่าวว่า การจัดการผู้ขายไอทีด้วยวิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดนั้นไม่ได้ผลเสมอไป
SecurityScorecard ราคา
- ฟรี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก SecurityScorecard
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (8 รีวิว)
10. ไฮเปอร์พรูฟ
Hyperproof เป็นทางเลือกแทน Vanta ที่ช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ไม่เพียงแต่มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการจัดการผู้ขาย ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่ Hyperproof ยังมีเครื่องมือจัดการการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของผู้ตรวจสอบอีกด้วย
ไฮเปอร์พรูฟคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Hyperproof รองรับเฟรมเวิร์กมากกว่า 70 รายการ
- บริหารจัดการ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงอย่างครบวงจร
- แผนที่ Hyperproof ควบคุมข้ามกรอบการทำงานเพื่อระบุช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบสถานะการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก Hyperproof
ข้อจำกัดของ Hyperproof
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องเปิดหลายแท็บเพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ Hyperproof ที่แท้จริง
- บางคนบอกว่าแพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่อง
*ราคา Hyperproof
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Hyperproof
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
11. Egnyte
คุณดำเนินธุรกิจของคุณบนคลาวด์เป็นหลักหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องใช้ Egnyte ทันที ทางเลือกจาก Vanta นี้รวมการทำงานร่วมกันของเนื้อหา การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย และความส่วนตัวของข้อมูลไว้ในแพ็กเกจเดียวที่เรียบร้อย เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการควบคุมเนื้อหาบนคลาวด์ของคุณอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Egnyte
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและทำงานร่วมกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติทุกคนแบบเรียลไทม์
- Egnyte ทำให้การจัดการการเข้าถึงง่ายขึ้นในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบหรู
- ตรวจจับและสร้างแผนปฏิบัติการอย่างรวดเร็วสำหรับภัยคุกคามภายในและภายนอก
- Egnyte รองรับการกำกับดูแลหลายแหล่งสำหรับเนื้อหาในหลายที่เก็บข้อมูล
ข้อจำกัดของ Egnyte
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลของ Egnyte บางครั้งอาจเป็นอุปสรรค
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาการตอบกลับบริการลูกค้าช้า
ราคาของ Egnyte
- ธุรกิจ: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Enterprise Lite: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Egnyte
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ
ทางเลือก 11 รายการของ Vanta ที่เราแนะนำไว้ที่นี่จะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอนในระหว่างการตรวจสอบหรือการแก้ไขภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ตัวเลือกเพียงอย่างเดียวสำหรับเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ แพลตฟอร์มเช่น ClickUp มีโซลูชันที่แข็งแกร่งมากมายสำหรับการอัตโนมัติงาน โครงการ และกระบวนการต่าง ๆ สำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คลิกอัพ
ทีมของคุณลืมทำภารกิจด้านความปลอดภัยเป็นประจำหรือไม่? หรือบางทีพวกเขาอาจละเลยโครงการบางอย่าง? ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านประสิทธิภาพใดก็ตาม ClickUp พร้อมช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้
งานใน ClickUpมอบความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ให้คุณปรับแต่งโครงการได้ตามที่คุณต้องการ ติดตามการสนทนาของทีม ไฟล์ และข้อกำหนดของกรอบงานสำหรับแต่ละโครงการในมุมมองเดียวที่เรียบง่ายใน ClickUp
ที่ดีที่สุดคือClickUp Automationsทำให้การอัตโนมัติงานของคุณเป็นเรื่องง่าย เรามีระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 100 แบบที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การส่งต่องานไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะ
แน่นอน เราคือโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความปลอดภัยของเราจะถูกละเลยClickUpให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ เราปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, GDPR, HIPAA และ ISO 27001 และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติเป็นประจำเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ClickUp ถูกโฮสต์ทั้งหมดบน AWS พร้อมด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม เราแม้กระทั่งมีการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลระดับสูงและใช้การเข้ารหัส TLS 1.2 สำหรับเว็บแอปของเรา แต่เรารู้ว่าการตรวจสอบภายในอาจพลาดบางสิ่งได้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ยังใช้บุคคลที่สามในการทดสอบการเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ต้องการเขียนเอกสารด้านความปลอดภัยหรือวางแผนกลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไปหรือไม่?ใช้เทมเพลตของ ClickUpเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
- ClickUp AIสามารถเขียน สรุป หรือแก้ไขข้อความในเทมเพลตและเอกสารของคุณเพื่อทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการตรวจสอบ และอื่นๆ
- หยุดกังวลเรื่องการพลาดโอกาส และทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติเช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นให้เวลาตัวเองสักหน่อยเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาด้วย Clickup
แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง 11 รายการในรายการนี้จะช่วยคุณในการควบคุมความปลอดภัยและการตรวจสอบอย่างแน่นอน แต่ไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องละทิ้งกระบวนการที่ยุ่งยากและหันไปใช้การทำงานแบบไม่ต้องใช้มือ ให้เลือก ClickUp ✨
เราผสานประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยากของแพลตฟอร์มครบวงจรเข้ากับประโยชน์ของการประหยัดเวลาจากระบบอัตโนมัติ, AI, แบบテンเพลต, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ดูความแตกต่างได้ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้.