11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vanta สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

จากนักต้มตุ๋นที่ซับซ้อนไปจนถึงการละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ความปลอดภัยทางดิจิทัลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เคยมีความสำคัญมากไปกว่านี้อีกแล้ว ข้อเสียคืออะไร? การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องยากหากไม่มีกระบวนการและเครื่องมือที่มีโครงสร้าง

Vanta เป็นโซลูชันยอดนิยมสำหรับการทำให้กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติ แต่ไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ โชคดีที่มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Vanta มากมายในตลาด ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติหรือปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ✅

ดูคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประเภท พร้อมด้วย 11 ทางเลือกที่เราชื่นชอบสำหรับ Vanta ในปี 2024 (และตัวเลือกพิเศษอีกหนึ่งตัว!)

คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Vanta?

Vantaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรวมการจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่แข่งส่วนใหญ่ของ Vanta มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและมากกว่านั้น มองหาซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อรักษาความทันสมัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:

  • ความครอบคลุมของกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: สิ่งแรกที่ต้องทำคือ มองหาแพลตฟอร์มที่รองรับกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยที่คุณปฏิบัติตาม ตัวเลือกทั่วไปได้แก่SOC 2, GDPR, ISO 27001, HIPAA และ PCI DSS ความครอบคลุมที่กว้างขวางนั้นดี แต่ต้องแน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นมีความรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ บางครั้งการเลือกใช้แพลตฟอร์มเฉพาะทางจะดีกว่าการใช้แพลตฟอร์มทั่วไป
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติที่เหมาะสมช่วยให้การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นไปอย่างราบรื่น มองหาซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่รองรับการรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ การประเมินความเสี่ยง แบบสอบถามด้านความปลอดภัย และอื่นๆ
  • การตรวจสอบและรายงานแบบเรียลไทม์: คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณแบบเรียลไทม์ ทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Vanta รวมถึงคุณสมบัติการสแกนและการรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบตลอดเวลา 24/7
  • การผสานรวม: มองหาทางเลือกแทน Vanta ที่มีการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม SaaS, API และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลทั่วทั้งธุรกิจของคุณง่ายขึ้นมากคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การผสานรวมเช่นZapier ได้เสมอหากคุณต้องการการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง แต่การผสานรวมแบบเนทีฟเป็นตัวเลือกแรกที่ชาญฉลาดเสมอ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แน่นอนว่าทีมรักษาความปลอดภัยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดยากกว่าที่ควรจะเป็น? มองหาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อเร่งเวลาในการสร้างคุณค่า

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vanta ที่ควรใช้ในปี 2024

หากคุณกำลังพยายามปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นกำลังหันมาใช้แพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูล ลูกค้า และชื่อเสียงของพวกเขา นี่คือ 11 ทางเลือกยอดนิยมของ Vanta ในปี 2024 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

1. สไคเทล

แดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงานใน Scytale
ผ่านทางสกีเทล

Scytale เป็นผู้นำรายใหม่ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง และเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vanta สำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้อาศัยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลัก เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกลายเป็นเรื่องง่าย

Scytale พร้อมที่จะจัดการกับความเสี่ยงเกือบทุกประเภทผ่านการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการตรวจสอบและสามารถรองรับกรอบการทำงานได้มากกว่าสิบสองกรอบ การสนับสนุนนี้—ควบคู่ไปกับรายการการผสานรวมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม—ช่วยลดภาระงานที่ต้องใช้การจัดการจากผู้ดูแลระบบและประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับบริษัท ในขณะที่ลดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ยง และความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของ Scytale

  • รองรับมากกว่า 15 กรอบการทำงาน เช่น SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, การปฏิบัติตาม PCI-DSS และอื่นๆ
  • นำเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทดสอบเจาะระบบ สตาร์ทอัพ และ GRCaaS
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากมายเพื่อทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึง GitHub, Slack, Google Workspace, Okta, และ ClickUp—พร้อมทั้งจะมีเพิ่มเติมในอนาคต
  • การตรวจสอบการควบคุมอัตโนมัติ การรวบรวมหลักฐาน และเครื่องมือสร้างนโยบายที่ปรับแต่งได้สำหรับสตาร์ทอัพ
  • แชทในแอปเพื่อเชื่อมต่อกับทีมและศูนย์แจ้งเตือนเพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของสกีเทล

  • ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว รวมถึงความล่าช้าเมื่ออัปโหลดหรือดูตัวอย่างไฟล์ขนาดใหญ่
  • ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกไฟล์ CSV หรือ Excel
  • การผสานรวม CI/CD ที่จำกัด (แม้ว่าจะมีเพิ่มเติมอยู่ในระหว่างการพัฒนา)
  • Scytale ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้ฟรี

การกำหนดราคาของสไคติเล

  • ติดต่อ Scytale สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด

คะแนนและรีวิวของ Scytale

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (5 รีวิว)

2. ดราตา

ทางเลือกแทน Vanta: หน้าเฟรมเวิร์กของ Drata
ผ่านทางDrata

Drata ทำให้การตั้งค่าโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ไม่กี่คลิก มันรวบรวมหลักฐานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณบอกลาการจับภาพหน้าจอด้วยตนเองได้เลย เชื่อถือ Drata ในการบันทึกหลักฐานทั้งหมด การควบคุม และเอกสารในที่เดียวเพื่อให้คุณมองเห็นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกแห่งความเป็นจริง ?

Drata คุณสมบัติเด่น

  • ข้อมูลมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 85 รายการ
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการอนุญาตการเข้าถึงตามบทบาท
  • Drata รองรับเฟรมเวิร์กมากกว่า 17 แบบ รวมถึง NIST CSF และ CCPA
  • คุณใช้กรอบงานที่กำหนดเองหรือไม่? เพิ่มลงใน Drata เพื่อสร้างการควบคุมที่กำหนดเองสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

ข้อจำกัดของ Drata

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้จัดเก็บเอกสารแบบแยกส่วนตามพนักงาน ซึ่งอาจทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องยาก
  • บางคนกล่าวว่า การผสานรวมของ Drata มีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว

ดราตา ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

ดราตาเรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

3. สปรินโต้

ทางเลือกแทน Vanta: หน้าโปรไฟล์ของ Sprinto
ผ่านทางSprinto

Sprinto เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการการสนับสนุนด้านการตรวจสอบความปลอดภัย มันมอบโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบให้คุณ เพื่อนำทีมของคุณผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบที่มีแบบแผน ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอีกต่อไป: Sprinto จะกรอกงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ และแจ้งเตือนทีมของคุณเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Sprinto

  • Sprinto รองรับเฟรมเวิร์กด้านความปลอดภัยมากกว่า 12 รายการ รวมถึง CMMC, PIPEDA และ FedRamp
  • Sprinto ให้คุณเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อตอบคำถามของคุณ
  • มันผสานการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการควบคุม, และการตรวจสอบแบบไม่สัมผัสเข้ากับหลักฐานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไปของคุณอย่างไม่มีความเครียดกับพันธมิตรการตรวจสอบระหว่างประเทศของ Sprinto ในอินเดีย, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, และอิสราเอล

ข้อจำกัดของ Sprinto

  • Sprinto ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทเทคโนโลยี ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับทุกภาคส่วน
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Sprinto มีทรัพยากรและเอกสารประกอบการใช้งานที่มากขึ้น

Sprinto ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sprinto

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 690 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)

4. ตรวจสอบอย่างละเอียด

ทางเลือกแทน Vanta: แดชบอร์ดของ Scrut
ผ่านทางScrut

ทางเลือกของ Vanta นี้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยง. แม้ว่าจะปฏิบัติตามกรอบความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ Scrut ก็โดดเด่นอย่างแท้จริงด้วยโปรแกรมความปลอดภัยทางข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ. ไม่เพียงแต่ให้คุณมีอิสระในการปรับแต่งความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่แพลตฟอร์มยังมาพร้อมกับระบบการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Scrut

  • ทำงานร่วมกับผู้ทดสอบการเจาะระบบ ผู้ตรวจสอบ และสมาชิกในทีมได้อย่างปลอดภัยด้วยเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปของ Scrut
  • เลือกจากการเชื่อมต่อมากกว่า 70 รายการ
  • Scrut มาพร้อมกับแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
  • จัดการสินทรัพย์ทั้งหมด, ผู้ขาย, พนักงาน, และกระบวนการในมุมมองเดียว

ข้อจำกัดของ Scrut

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Scrut มีระบบอัตโนมัติมากขึ้น
  • บางคนบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าต่างผู้ใช้

ตรวจสอบราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Scrut

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (190+ รีวิว)

5. UpGuard

ทางเลือกแทน Vanta: แดชบอร์ดของ UpGuard
ผ่านทางUpGuard

UpGuard เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Vanta ที่มีโซลูชันสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากผู้ขาย การจัดอันดับความปลอดภัย การรายงาน การตรวจจับการรั่วไหล และยังมีเครื่องมือ AIสำหรับการกรอกแบบประเมินผู้ขายโดยอัตโนมัติ UpGuard มีคุณสมบัติหลักมากมาย แต่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หากผู้ขายหรือผู้รับเหมาอยู่ในระบบของคุณ UpGuard จะทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติเด่นของ UpGuard

  • ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงของผู้ขายให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์กรอกข้อมูลอัตโนมัติด้วย AI เพื่อรวบรวมแบบสอบถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ใช้ UpGuard BreachSight เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล
  • UpGuard Vendor Risk ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอก
  • มันผสานการทำงานกับ Jira, Slack และ ServiceNow

ข้อจำกัดของ UpGuard

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ราคาค่อนข้างสูง
  • ผู้อื่นต้องการให้แพลตฟอร์มมีฟังก์ชันการกระทำแบบกลุ่มมากขึ้น

UpGuard ราคา

  • เริ่มต้น: 18,999 ดอลลาร์/ปี
  • มืออาชีพ: 39,999 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: 89,999 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ UpGuard

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

6. Secureframe

ทางเลือกของ Vanta: การทดสอบการตรวจสอบใน Secureframe สำหรับ Github
ผ่านทางSecureframe

Secureframe มาพร้อมกับสองผลิตภัณฑ์: Secureframe Comply สำหรับการอัตโนมัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ Secureframe Trust สำหรับความปลอดภัยของข้อมูลและความเชื่อมั่นของลูกค้า ทดลองใช้ Secureframe AI เพื่ออัตโนมัติคำแนะนำการไกล่เกลี่ย, ทำแบบประเมินความเสี่ยงให้เสร็จสมบูรณ์, และเขียนนโยบายที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ?

คุณสมบัติเด่นของ Secureframe

  • เลือกจากการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
  • แดชบอร์ดของ Secureframe วัดความก้าวหน้าของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับกรอบงานเช่น SOC 2 หรือ ISO 27001
  • Secureframe มาพร้อมกับการฝึกอบรมพนักงานและการติดตามการรับรองที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน
  • ทำให้การประเมินความเสี่ยงเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงด้วย AI ของ Secureframe

ข้อจำกัดของ Secureframe

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Secureframe ยังคงต้องการการดูแลอยู่ ซึ่งส่งผลเสียต่อเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้ AI และระบบอัตโนมัติ
  • ผู้อื่นกล่าวว่ากระบวนการบริหารจัดการผู้ขายนั้นซับซ้อนและยากต่อการจัดการ

Secureframe ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Secureframe คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (4 รีวิว)

7. วันทรัสต์

แดชบอร์ดของ OneTrust
ผ่านทางOneTrust

ความไว้วางใจคือทุกสิ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ OneTrust ให้ความสำคัญอย่างมากกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะเครื่องมือสร้างความไว้วางใจ ทางเลือกของ Vanta นี้มาพร้อมกับโซลูชันบนคลาวด์สี่ประเภท ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูล, จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การบริหารความเสี่ยงและการประกันความปลอดภัย, และ ESG และความยั่งยืน

คุณสมบัติเด่นของ OneTrust

  • ขอให้ OneTrust ค้นหาและปกป้องข้อมูลในระบบของคุณ
  • จัดตั้งและบริหารโปรแกรม ESG ภายใน OneTrust
  • ติดตามความเสี่ยงของผู้ขายและข้อผูกพันด้าน ESG ในพอร์ทัล OneTrust
  • OneTrust สนับสนุนโปรแกรมการแจ้งเบาะแสเพื่อเพิ่มโครงสร้างสำหรับการจัดการจริยธรรมภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ OneTrust

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่ามันยากที่จะผสานรวม OneTrust กับโซลูชันอื่น ๆ
  • บางคนกล่าวว่า OneTrust ไม่มีคุณสมบัติมากเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ Vanta

OneTrust ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ OneTrust

  • G2: 4. 2/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (20 รีวิว)

8. AuditBoard

แดชบอร์ดของ AuditBoard
ผ่านทางAuditBoard

"การตรวจสอบ" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ ดังนั้นคุณควรเชื่อได้เลยว่า AuditBoard เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับองค์กรที่ต้องการความสอดคล้องตามข้อกำหนดแทน Vanta แพลตฟอร์มนี้เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงแบบร่วมมือกัน ช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้นและจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหา

คุณสมบัติเด่นของ AuditBoard

  • AuditBoard ช่วยให้การวิเคราะห์ การสร้างเนื้อหา และการโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติในด้านการรักษาความปลอดภัยของ IT โปรแกรม ESG และอื่นๆ
  • สร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ AuditBoard
  • แพลตฟอร์มนี้มี AI ที่นำเสนอคำแนะนำอัจฉริยะ การแจ้งเตือนและการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน
  • AuditBoard มาพร้อมกับการผสานการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับ AWS, Google Cloud, Slack และอื่นๆ

ข้อจำกัดของAuditBoard

  • บางคนบอกว่า AuditBoard มีการสนับสนุนลูกค้าที่ช้า
  • บางคนบอกว่าแดชบอร์ดของมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้

AuditBoard ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

AuditBoardการจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 840 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (260+ รีวิว)

9. SecurityScorecard

หน้าคะแนนของ OvoFinance ใน SecurityScorecard
ผ่านทางSecurityScorecard

ยิ่งพื้นผิวการโจมตีของคุณใหญ่ขึ้นเท่าใด คุณก็ยิ่งต้องวางแผนเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามมากขึ้นเท่านั้น โชคดีที่ SecurityScorecard มอบกระบวนการที่มีโครงสร้างให้คุณเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ จัดการความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงทางไซเบอร์ล่าสุด และบันทึกการตรวจสอบเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ ?

คุณสมบัติเด่นของ SecurityScorecard

  • ต้องการประกันภัยไซเบอร์หรือไม่? SecurityScorecard เปรียบเทียบความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้คุณ
  • ควบคุมผู้ขายและห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์จากบุคคลที่สาม
  • การประเมินของ SecurityScorecard ช่วยเร่งความเร็วในการตอบแบบสอบถามด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ใช้เซ็นเซอร์ของ SecurityScorecard เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเอง

ข้อจำกัดของ SecurityScorecard

  • บางคนบอกว่า SecurityScorecard มีราคาแพง
  • บางคนกล่าวว่า การจัดการผู้ขายไอทีด้วยวิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดนั้นไม่ได้ผลเสมอไป

SecurityScorecard ราคา

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก SecurityScorecard

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 4/5 (8 รีวิว)

10. ไฮเปอร์พรูฟ

การตั้งค่า Hypersync ใน Hyperproof สำหรับ Okta
ผ่านทางHyperproof

Hyperproof เป็นทางเลือกแทน Vanta ที่ช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ไม่เพียงแต่มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการจัดการผู้ขาย ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่ Hyperproof ยังมีเครื่องมือจัดการการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของผู้ตรวจสอบอีกด้วย

ไฮเปอร์พรูฟคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • Hyperproof รองรับเฟรมเวิร์กมากกว่า 70 รายการ
  • บริหารจัดการ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงอย่างครบวงจร
  • แผนที่ Hyperproof ควบคุมข้ามกรอบการทำงานเพื่อระบุช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบสถานะการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก Hyperproof

ข้อจำกัดของ Hyperproof

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องเปิดหลายแท็บเพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ Hyperproof ที่แท้จริง
  • บางคนบอกว่าแพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่อง

*ราคา Hyperproof

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Hyperproof

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

11. Egnyte

แดชบอร์ดของ Egnyte
ผ่านทางEgnyte

คุณดำเนินธุรกิจของคุณบนคลาวด์เป็นหลักหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องใช้ Egnyte ทันที ทางเลือกจาก Vanta นี้รวมการทำงานร่วมกันของเนื้อหา การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย และความส่วนตัวของข้อมูลไว้ในแพ็กเกจเดียวที่เรียบร้อย เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการควบคุมเนื้อหาบนคลาวด์ของคุณอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Egnyte

  • แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและทำงานร่วมกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติทุกคนแบบเรียลไทม์
  • Egnyte ทำให้การจัดการการเข้าถึงง่ายขึ้นในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบหรู
  • ตรวจจับและสร้างแผนปฏิบัติการอย่างรวดเร็วสำหรับภัยคุกคามภายในและภายนอก
  • Egnyte รองรับการกำกับดูแลหลายแหล่งสำหรับเนื้อหาในหลายที่เก็บข้อมูล

ข้อจำกัดของ Egnyte

  • ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลของ Egnyte บางครั้งอาจเป็นอุปสรรค
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาการตอบกลับบริการลูกค้าช้า

ราคาของ Egnyte

  • ธุรกิจ: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Enterprise Lite: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Egnyte

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)

เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ

ทางเลือก 11 รายการของ Vanta ที่เราแนะนำไว้ที่นี่จะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอนในระหว่างการตรวจสอบหรือการแก้ไขภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ตัวเลือกเพียงอย่างเดียวสำหรับเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ แพลตฟอร์มเช่น ClickUp มีโซลูชันที่แข็งแกร่งมากมายสำหรับการอัตโนมัติงาน โครงการ และกระบวนการต่าง ๆ สำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คลิกอัพ

การสร้างงานใหม่และกำหนดวันครบกำหนดในมุมมองงานของ ClickUp
ตั้งค่าเริ่มต้นและกำหนดวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วภายในงาน หรือใช้การตั้งค่าแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้วันที่ซ้ำกันหรือสร้างงานใหม่หลังจากเสร็จสิ้น

ทีมของคุณลืมทำภารกิจด้านความปลอดภัยเป็นประจำหรือไม่? หรือบางทีพวกเขาอาจละเลยโครงการบางอย่าง? ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านประสิทธิภาพใดก็ตาม ClickUp พร้อมช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้

งานใน ClickUpมอบความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ให้คุณปรับแต่งโครงการได้ตามที่คุณต้องการ ติดตามการสนทนาของทีม ไฟล์ และข้อกำหนดของกรอบงานสำหรับแต่ละโครงการในมุมมองเดียวที่เรียบง่ายใน ClickUp

ที่ดีที่สุดคือClickUp Automationsทำให้การอัตโนมัติงานของคุณเป็นเรื่องง่าย เรามีระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 100 แบบที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การส่งต่องานไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ทางเลือกแทน Vanta: การปรับแต่งระบบอัตโนมัติใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

แน่นอน เราคือโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความปลอดภัยของเราจะถูกละเลยClickUpให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ เราปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, GDPR, HIPAA และ ISO 27001 และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติเป็นประจำเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ClickUp ถูกโฮสต์ทั้งหมดบน AWS พร้อมด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม เราแม้กระทั่งมีการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลระดับสูงและใช้การเข้ารหัส TLS 1.2 สำหรับเว็บแอปของเรา แต่เรารู้ว่าการตรวจสอบภายในอาจพลาดบางสิ่งได้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ยังใช้บุคคลที่สามในการทดสอบการเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ต้องการเขียนเอกสารด้านความปลอดภัยหรือวางแผนกลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไปหรือไม่?ใช้เทมเพลตของ ClickUpเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
  • ClickUp AIสามารถเขียน สรุป หรือแก้ไขข้อความในเทมเพลตและเอกสารของคุณเพื่อทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
  • ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการตรวจสอบ และอื่นๆ
  • หยุดกังวลเรื่องการพลาดโอกาส และทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติเช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นให้เวลาตัวเองสักหน่อยเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาด้วย Clickup

แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง 11 รายการในรายการนี้จะช่วยคุณในการควบคุมความปลอดภัยและการตรวจสอบอย่างแน่นอน แต่ไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องละทิ้งกระบวนการที่ยุ่งยากและหันไปใช้การทำงานแบบไม่ต้องใช้มือ ให้เลือก ClickUp ✨

เราผสานประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยากของแพลตฟอร์มครบวงจรเข้ากับประโยชน์ของการประหยัดเวลาจากระบบอัตโนมัติ, AI, แบบテンเพลต, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ดูความแตกต่างได้ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้.