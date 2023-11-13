บล็อก ClickUp
10 พอดแคสต์การจัดการโครงการที่ต้องฟังในปี 2025

PMO Team
13 พฤศจิกายน 2566

กำลังมองหาวิธีเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมในขณะที่คุณกำลังเดินทางอยู่ใช่ไหม? พอดแคสต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับแทบทุกเรื่องในขณะที่คุณกำลังเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก ข่าวสาร หรือวัฒนธรรมป๊อป

แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าข่าวซุบซิบล่าสุดของสัปดาห์นี้ ลองพิจารณาเพิ่มทักษะของคุณด้วยการสมัครรับฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการจัดการโครงการดูสิ ?️

ผู้นำทางธุรกิจและสมาชิกทีมจะได้รับประโยชน์จากรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของพอดแคสต์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด10 อันดับในปี 2024 นี้ ตั้งแต่รายละเอียดเชิงลึกของกระบวนการรับรองการจัดการโครงการไปจนถึงเคล็ดลับการจัดการโครงการพอดแคสต์ในรายการ 10 อันดับของเราครอบคลุมทุกอย่าง

เราจะแบ่งปันเคล็ดลับในการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ด้วย เพื่อให้ผู้จัดการโครงการได้รับประโยชน์สูงสุดจากพอดแคสต์เหล่านี้

10 พอดแคสต์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางไปทำงาน พับผ้า หรือแค่ต้องการเสียงพื้นหลังขณะทำงาน พอดแคสต์การจัดการโครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฟังเสียให้ได้เลยเสียก่อน เสียบหูฟังของคุณ ใส่หมวกความคิด และฟังพอดแคสต์เหล่านี้เพื่อยกระดับเกมของคุณ

1. Project Management Institute Projectified Podcast

พอดแคสต์การจัดการโครงการ: หน้าแรกของพอดแคสต์ Projectified
ผ่านทางสถาบันการจัดการโครงการ

สถาบันการจัดการโครงการ (PMI) เป็นหนึ่งในสถาบันการรับรองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ. พวกเขาให้การรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ (PMP)®, ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)®, และผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างในโครงการสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น (PMI-CP)™ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง.

ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการรับรองเหล่านี้หรือเพียงแค่ต้องการกลยุทธ์การจัดการโครงการที่แปลกใหม่ ลองฟัง Projectified Podcast ของ PMI ดูสิ พอดแคสต์นี้สัมภาษณ์ผู้นำจากบริษัท Fortune 500 และสตาร์ทอัพขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หลากหลายแง่มุมเลยทีเดียว

PMI ยังเป็นเจ้าภาพจัดรายการพอดแคสต์ PM Point of Viewโดย Kendall Lott ซึ่งแบ่งปันเคล็ดลับที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการ

อีกอย่างหนึ่ง การฟังพอดแคสต์นี้จะทำให้คุณได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) ด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher
  • ความยาวเฉลี่ย: 25 นาที
  • PDUs: ใช่

2. ชั่วโมงแห่งความสุขในการบริหารโครงการ

ภาพหน้าแรกของพอดแคสต์ Project Management Happy Hour
ผ่านกิจกรรมสังสรรค์หลังเลิกงานด้านการบริหารโครงการ

เคท แอนเดอร์สัน และ คิม เอสเซนดรุป เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Project Management Happy Hour พวกเธอใช้วิธีการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยเน้นไปที่ความท้าทายด้านการบริหารโครงการที่พบบ่อยในแต่ละตอน

ตอนล่าสุดกล่าวถึง:

  • การปรับโครงสร้าง
  • การเรียนรู้จากความล้มเหลวของโครงการ
  • การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • กลุ่มอาการแอบอ้างตัวเป็นคนอื่น
  • การปรับปรุงกระบวนการ

คุณยังสามารถรับ PDUs ได้จากการฟังพอดแคสต์นี้ หากคุณชื่นชอบ Kate และ Kim ทั้งสองยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายและหลักสูตรแบบพบปะกันจริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการของคุณอีกด้วย

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการที่: เว็บไซต์, Apple Podcasts
  • ความยาวเฉลี่ย: 45 นาที
  • PDUs: ใช่

3. จัดการสิ่งนี้

หน้าแรกของการจัดการพอดแคสต์นี้
ผ่านทางจัดการสิ่งนี้

แอนดี้ โครว์ และบิล เยตส์ เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Manage This ซึ่งออกตอนใหม่ทุกวันอังคารแรกและอังคารที่สามของเดือน พวกเขายังมีตอนเก่าสะสมไว้มากมายอีกด้วย ดังนั้นนี่จึงเป็นพอดแคสต์ด้านการบริหารโครงการที่เหมาะสำหรับการฟังรวดเดียวมากที่สุด

ตอนส่วนใหญ่เน้นไปที่ความท้าทายทั่วไปในการบริหารโครงการ ตอนล่าสุดได้กล่าวถึง:

  • สัญญา
  • เอกสาร
  • รูปแบบการเป็นผู้นำ
  • กรณีศึกษาจากชีวิตจริง

มีคำถามที่พวกเขายังไม่ได้ตอบใช่ไหม? ส่งอีเมลคำถามของคุณไปให้แอนดี้และบิลได้เลย พวกเขาอาจจะตอบในรายการตอนต่อไป

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: เว็บไซต์, Podurama, Apple Podcasts
  • ความยาวเฉลี่ย: 40 นาที
  • PDUs: ใช่

4. ผู้คนและโครงการ

หน้าแรกของผู้คนและโครงการ ซึ่งเป็นพอดแคสต์การจัดการโครงการ
ผ่านทางบุคลากรและโครงการ

เราสามารถพูดถึง KPI และเทคโนโลยีได้ทั้งวัน แต่เมื่อถึงเวลาจริง การบริหารโครงการคือการบริหารคน แอนดี้ คอฟแมน เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ People and Projects ที่เน้นเรื่องรายละเอียดของการบริหารทั้งตัวคุณเองและคนในทีมของคุณ ??‍??‍?

มีข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้นำธุรกิจ และตอนล่าสุดได้กล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น:

  • การจัดการพลังงานต่ำ
  • ความฉลาดทางอารมณ์
  • ภาวะผู้นำ
  • การจ้างงาน
  • การจัดการเวลา

การรับฟังผู้คนและโครงการจะช่วยให้คุณได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) ในด้านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ทักษะอำนาจ และวิธีการทำงานสำหรับ PMI Talent Triangle® อย่างแน่นอน นี่เป็นหนึ่งในพอดแคสต์การจัดการโครงการที่คุณไม่ควรพลาดในรายการนี้

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast
  • ความยาวเฉลี่ย: 30 นาที
  • PDUs: ใช่

5. รายการพอดแคสต์การจัดการโครงการ

หน้าแรกของพอดแคสต์การจัดการโครงการ
ผ่านทางพอดแคสต์การจัดการโครงการ

คอร์เนลิอุส ฟิชท์เนอร์, PMP, CSM, เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อเรียบง่ายว่า Project Management Podcast รายการนี้สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จและแบ่งปันเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของพวกเขา ตัวอย่างเช่นปีเตอร์ เทย์เลอร์ผู้จัดการโครงการที่มีชื่อเสียงว่าเป็น "คนขี้เกียจ" ได้แบ่งปันเคล็ดลับที่น่าเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

เราชอบคู่มือ "เริ่มต้นที่นี่" ของพอดแคสต์ที่สะดวก ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งพอดแคสต์และเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ตอนล่าสุดพูดถึงหัวข้อต่างๆ เช่น:

  • การฝึกอบรม PM
  • การสอบ PMP และการรับรองการจัดการโครงการ
  • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารโครงการ
  • ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูล

เช่นเดียวกับพอดแคสต์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ คุณสามารถรับ PDU ได้ 60 หน่วยจากการฟัง 15 ตอนของ The Project Management Podcast

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify
  • ความยาวเฉลี่ย: 40 นาที
  • PDUs: ใช่

6. 5 นาที พอดแคสต์

หน้าแรกของเว็บไซต์พอดแคสต์ 5 นาที
ผ่านพอดแคสต์ 5 นาที

ไม่มีเวลาฟังพอดแคสต์นานถึงหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม? เราเข้าใจความรู้สึกนั้น และ Ricardo Vargas ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ก็เข้าใจเช่นกัน เขาจึงได้สร้างพอดแคสต์การจัดการโครงการที่สั้นที่สุดในโลกขึ้นมา ในพอดแคสต์ 5 Minutes เขาจะแบ่งปันเคล็ดลับที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับ:

  • การจัดการโครงการ
  • ความคล่องตัวทางธุรกิจ
  • การจัดการความเสี่ยง

ด้วยพอดแคสต์มากกว่า 645 ตอนที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2007 มีตอนความยาวห้านาทีให้คุณได้ฟังอย่างจุใจ ริคาร์โดแบ่งปันเคล็ดลับทั่วไปในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง รวมถึงกรณีศึกษาสั้นๆ เกี่ยวกับทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

ตอนต่าง ๆ สั้น แต่การฟังให้เพียงพอจะนับเป็นหน่วย PDU ของคุณ ใช้เครื่องมือรายงาน PDU ของ Ricardoเพื่อสร้างรายงานอย่างรวดเร็วสำหรับการส่งที่ง่ายดาย

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts
  • ความยาวเฉลี่ย: 5 นาที
  • PDUs: ใช่

7. สวรรค์แห่งการบริหารโครงการ

หน้าแรกพอดแคสต์ Project Management Paradise
ผ่านทางProject Management Paradise

การจัดการโครงการอาจไม่ได้ฟังดูเหมือนสวรรค์—มันไม่เหมือนกับการนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ริมชายหาดเขตร้อน แต่พอดแคสต์ Project Management Paradise มีเป้าหมายที่จะทำให้งานของ PM ใกล้เคียงกับสวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ?️

พอดแคสต์การจัดการโครงการนี้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก พวกเขาโพสต์เพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน แต่ตอนล่าสุดได้กล่าวถึง:

  • ปัญญาประดิษฐ์
  • แนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับกลาโหม อวกาศ และชีวเภสัชภัณฑ์
  • ความแข็งแกร่งทางจิตใจ
  • ความหลากหลาย
  • การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่มีประสบการณ์และมีเรื่องราวที่น่าสนใจ คุณสามารถสมัครเพื่อเป็นแขกรับเชิญในรายการได้ พวกเขากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้:

อาจใช้เวลาสองสามเดือนเพื่อให้ได้เข้าตาราง แต่โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในโลกของการจัดการโครงการ

สถิติพอดแคสต์

  • มีให้บริการบน: Spotify, iTunes, Stitcher
  • ความยาวเฉลี่ย: 30 นาที
  • PDUS: ใช่

8. รายการพอดแคสต์ของผู้จัดการโครงการดิจิทัล

หน้าแรกของผู้จัดการโครงการดิจิทัลพอดแคสต์
ผ่านทางThe Digital Project Manager Podcast

ผู้จัดการโครงการดิจิทัลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโครงการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำแนะนำในการเขียนเรซูเม่ ชุมชน และคำถามที่พบบ่อย

พอดแคสต์ของพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เช่นกัน Digital Project Manager Podcast จะพาคุณเจาะลึกทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงด้านการบริหารโครงการ พร้อมนำเสนอเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางรากฐานอาชีพสู่ความสำเร็จ

ตอนพอดแคสต์การจัดการโครงการล่าสุดบางตอนของมันเกี่ยวกับ:

  • การให้คำปรึกษาโดยเพื่อนร่วมงาน
  • รูปแบบการทำงานแบบアジล
  • การสร้างอาชีพ
  • การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่ต้องการก้าวไปอีกขั้น Digital Project Manager ยังมีหลักสูตรย่อย โปรแกรมประกาศนียบัตร กระดานงาน และตัวเลือกการเป็นสมาชิกให้เลือกอีกด้วย

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher
  • ความยาวเฉลี่ย: 30 นาที
  • PDUs: ไม่ชัดเจน

9. ทีม PMO

หน้าแรกของเว็บไซต์พอดแคสต์ PMO Squad
ผ่านทางทีม PMO

ทีม PMO Squad เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการซึ่งยังดำเนินรายการพอดแคสต์ด้านการบริหารโครงการที่ดีที่สุดรายการหนึ่งอีกด้วย พอดแคสต์ Project Management Office Hours ออกอากาศตอนใหม่เดือนละสองครั้ง โดยเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่:

  • ประสาทวิทยา
  • การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • การพูดในที่สาธารณะ
  • ภาวะผู้นำ

แต่นี่ไม่ใช่พอดแคสต์ของคุณย่าคุณยายของคุณ ทีม PMO Squad พูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับงานบริหารโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเต้นไฟและการแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟน

ที่ดีที่สุดคือคุณจะได้รับ PDUs เพียงแค่ฟังเท่านั้น หนึ่งชั่วโมงของเนื้อหาเท่ากับหนึ่ง PDU ดังนั้นการฟัง Office Hours มากกว่า 100 ตอนรวดเดียวจะทำให้คุณได้รับจำนวนขั้นต่ำที่ต้องการในเวลาไม่นาน

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้รับฟังบน: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio
  • ระยะเวลาเฉลี่ย: 1 ชั่วโมง
  • PDUs: ใช่

10. การลุกฮือของอไจล์

หน้าแรกของเว็บไซต์พอดแคสต์ Agile Uprising
ผ่านทางAgile Uprising

การจัดการโครงการแบบ Agile มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พอดแคสต์การจัดการโครงการ Agile Uprising เป็นรายการที่คุณควรฟังหากคุณจัดการทีม Agile

พอดแคสต์นี้เจาะลึกทุกแง่มุมของ Agile, Lean, UX/Design, ภาวะผู้นำ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในแต่ละตอนจะมีการสัมภาษณ์ผู้นำผู้เชี่ยวชาญ, ซีอีโอ และมืออาชีพด้านโครงการอื่นๆ พอดแคสต์นี้มีผู้ดำเนินรายการหมุนเวียนสลับกันไป ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการฟังมุมมองที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในวงการ

ตอนล่าสุดมีหัวข้อเช่น:

หากคุณสนใจที่จะพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการและชุมชน Agile Uprising มีช่อง Discord ฟรีด้วยเช่นกัน

พอดแคสต์ในภาพรวม

  • มีให้บริการบน: iTunes, Stitcher
  • ความยาวเฉลี่ย: 50 นาที
  • PDUs: ไม่ชัดเจน

เริ่มนำการบริหารโครงการมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ

การบริหารโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการบริหารโครงการที่ดีที่สุดจะช่วยเพิ่มทักษะของคุณและทำให้คุณทันต่อเทรนด์ล่าสุด แต่อย่าลืมนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปปรับใช้!นำการบริหารโครงการมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน

วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มการจัดการโครงการเข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณคือการใช้เครื่องมือ PM อย่าง ClickUpทีมการจัดการโครงการใช้ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกัน ตรวจสอบตัวชี้วัด และเร่งกระบวนการทำงาน ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการได้ตามสไตล์ของคุณเองบนแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ตามวิธีที่ทีมของคุณต้องการทำงาน ?

ติดตามเป้าหมาย

ทำไมต้องแยกเป้าหมายโครงการของคุณออกจากงานประจำวัน? ClickUp นำเป้าหมายและงานของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น

พัฒนาแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละโครงการ สมาชิกทีม งาน—คุณตั้งชื่อมันได้เลย ติดตามตัวชี้วัดเชิงตัวเลข เป้าหมาย ตัวบ่งชี้สถานะจริง/เท็จ และเป้าหมายอื่นๆ คุณสามารถเก็บเป้าหมายไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในที่เดียว

ทำงานด้วยความเร็วแสงด้วย ClickUp AI

การจัดการโครงการก็เหมือนกับการต้อนแมว คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะหาได้ ดังนั้นให้ใช้ClickUp AIเพื่อมอบหมายงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ แล้วปลดปล่อยเวลาของคุณไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp AI เป็นเครื่องมือ AI ที่ไม่เหมือนใคร ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับงานของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถขอให้สร้างไทม์ไลน์ของโครงการ สร้างเอกสารสรุป หรือเขียนข้อความได้ มันสามารถสร้างรายการที่ต้องทำจากบันทึกการประชุม สรุปข้อความ และแก้ไขข้อความได้ในพริบตา

ClickUp AI ดีกว่าผู้ช่วยมนุษย์เพราะมันสามารถผสานการทำงานกับงาน, โครงการ, และเป้าหมายของเราได้โดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทำงานง่ายอย่างเหลือเชื่อ

เลือกจาก 10 มุมมองที่ปรับแต่งได้

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัวบังคับให้คุณดูงานในแบบของพวกเขา เราเข้าใจว่าผู้จัดการโครงการแต่ละคนมีความแตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ

เพียงคลิกเดียว แสดงงานของคุณโดย:

  • แผนภูมิแกนต์
  • กระดาน (คัมบัง)
  • ไทม์ไลน์
  • ปริมาณงาน
  • กล่อง
  • กิจกรรม
  • แผนภาพความคิด
  • แผนที่

คุณไม่สามารถอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน แต่เครื่องมือการมองเห็นนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทุกโครงการ งาน กำหนดส่ง และภาระงานของพนักงานได้ในทันที ?

ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การทำงานแบบไม่พร้อมกันไม่ได้เหมาะสมเสมอไป เมื่อเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ ให้ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนนี้สามารถเก็บรวบรวมไอเดียสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ได้ ให้คุณมีพื้นที่ในการปรับแต่งไอเดียจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ

เมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องคัดลอกงานของคุณใหม่: ClickUp สามารถเปลี่ยนไวท์บอร์ดให้เป็นโปรเจกต์หรืองานต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียว

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัยในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนคลาวด์อีกด้วยเอกสารสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานของคุณกับงานที่ต้องทำ (Tasks) ได้

คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตภายในเอกสารเพื่ออัปเดตขั้นตอนการทำงาน สถานะ และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไขเอกสาร

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต ClickUp

การจัดรูปแบบเอกสารใช้เวลามากเกินไป ทิ้งงานที่ทำซ้ำๆ และสร้างแม่แบบ ClickUpสำหรับโครงการของคุณ มีแม่แบบสำหรับเกือบทุกสิ่งรวมถึงสำนักงานบริหารโครงการ (PMOs)

ดึงแม่แบบสำหรับแผนปฏิบัติการ วาระการประชุม การติดตาม KPI การประชุมเริ่มต้น และอื่นๆ อีกมากมาย

สนับสนุนทีมโครงการของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

การฟังพอดแคสต์เป็นประจำจะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารโครงการของคุณ หากคุณกำลังมองหาพอดแคสต์ใหม่ ๆ สำหรับการเดินทางไปทำงานในตอนเช้า พอดแคสต์เกี่ยวกับการบริหารโครงการในคู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เมื่อคุณต้องการนำแนวคิดใหญ่ที่คุณได้เรียนรู้มาไปใช้จริง ให้เลือก ClickUp เราช่วยให้โครงการของคุณมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยการรวมงานทั้งหมดของคุณ—และเราหมายถึง ทั้งหมด—ไว้ในที่เดียว

ดูความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ ฟรี