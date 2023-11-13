10 พอดแคสต์การจัดการโครงการที่ต้องฟังในปี 2025

กำลังมองหาวิธีเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมในขณะที่คุณกำลังเดินทางอยู่ใช่ไหม? พอดแคสต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับแทบทุกเรื่องในขณะที่คุณกำลังเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก ข่าวสาร หรือวัฒนธรรมป๊อป
แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าข่าวซุบซิบล่าสุดของสัปดาห์นี้ ลองพิจารณาเพิ่มทักษะของคุณด้วยการสมัครรับฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการจัดการโครงการดูสิ ?️
ผู้นำทางธุรกิจและสมาชิกทีมจะได้รับประโยชน์จากรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของพอดแคสต์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด10 อันดับในปี 2024 นี้ ตั้งแต่รายละเอียดเชิงลึกของกระบวนการรับรองการจัดการโครงการไปจนถึงเคล็ดลับการจัดการโครงการพอดแคสต์ในรายการ 10 อันดับของเราครอบคลุมทุกอย่าง
เราจะแบ่งปันเคล็ดลับในการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ด้วย เพื่อให้ผู้จัดการโครงการได้รับประโยชน์สูงสุดจากพอดแคสต์เหล่านี้
10 พอดแคสต์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางไปทำงาน พับผ้า หรือแค่ต้องการเสียงพื้นหลังขณะทำงาน พอดแคสต์การจัดการโครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฟังเสียให้ได้เลยเสียก่อน เสียบหูฟังของคุณ ใส่หมวกความคิด และฟังพอดแคสต์เหล่านี้เพื่อยกระดับเกมของคุณ
1. Project Management Institute Projectified Podcast
สถาบันการจัดการโครงการ (PMI) เป็นหนึ่งในสถาบันการรับรองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ. พวกเขาให้การรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ (PMP)®, ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)®, และผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างในโครงการสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น (PMI-CP)™ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง.
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการรับรองเหล่านี้หรือเพียงแค่ต้องการกลยุทธ์การจัดการโครงการที่แปลกใหม่ ลองฟัง Projectified Podcast ของ PMI ดูสิ พอดแคสต์นี้สัมภาษณ์ผู้นำจากบริษัท Fortune 500 และสตาร์ทอัพขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หลากหลายแง่มุมเลยทีเดียว
PMI ยังเป็นเจ้าภาพจัดรายการพอดแคสต์ PM Point of Viewโดย Kendall Lott ซึ่งแบ่งปันเคล็ดลับที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการ
อีกอย่างหนึ่ง การฟังพอดแคสต์นี้จะทำให้คุณได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) ด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher
- ความยาวเฉลี่ย: 25 นาที
- PDUs: ใช่
2. ชั่วโมงแห่งความสุขในการบริหารโครงการ
เคท แอนเดอร์สัน และ คิม เอสเซนดรุป เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Project Management Happy Hour พวกเธอใช้วิธีการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยเน้นไปที่ความท้าทายด้านการบริหารโครงการที่พบบ่อยในแต่ละตอน
ตอนล่าสุดกล่าวถึง:
- การปรับโครงสร้าง
- การเรียนรู้จากความล้มเหลวของโครงการ
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- กลุ่มอาการแอบอ้างตัวเป็นคนอื่น
- การปรับปรุงกระบวนการ
คุณยังสามารถรับ PDUs ได้จากการฟังพอดแคสต์นี้ หากคุณชื่นชอบ Kate และ Kim ทั้งสองยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายและหลักสูตรแบบพบปะกันจริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการของคุณอีกด้วย
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการที่: เว็บไซต์, Apple Podcasts
- ความยาวเฉลี่ย: 45 นาที
- PDUs: ใช่
3. จัดการสิ่งนี้
แอนดี้ โครว์ และบิล เยตส์ เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Manage This ซึ่งออกตอนใหม่ทุกวันอังคารแรกและอังคารที่สามของเดือน พวกเขายังมีตอนเก่าสะสมไว้มากมายอีกด้วย ดังนั้นนี่จึงเป็นพอดแคสต์ด้านการบริหารโครงการที่เหมาะสำหรับการฟังรวดเดียวมากที่สุด
ตอนส่วนใหญ่เน้นไปที่ความท้าทายทั่วไปในการบริหารโครงการ ตอนล่าสุดได้กล่าวถึง:
- สัญญา
- เอกสาร
- รูปแบบการเป็นผู้นำ
- กรณีศึกษาจากชีวิตจริง
มีคำถามที่พวกเขายังไม่ได้ตอบใช่ไหม? ส่งอีเมลคำถามของคุณไปให้แอนดี้และบิลได้เลย พวกเขาอาจจะตอบในรายการตอนต่อไป
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: เว็บไซต์, Podurama, Apple Podcasts
- ความยาวเฉลี่ย: 40 นาที
- PDUs: ใช่
4. ผู้คนและโครงการ
เราสามารถพูดถึง KPI และเทคโนโลยีได้ทั้งวัน แต่เมื่อถึงเวลาจริง การบริหารโครงการคือการบริหารคน แอนดี้ คอฟแมน เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ People and Projects ที่เน้นเรื่องรายละเอียดของการบริหารทั้งตัวคุณเองและคนในทีมของคุณ ?????
มีข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้นำธุรกิจ และตอนล่าสุดได้กล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น:
- การจัดการพลังงานต่ำ
- ความฉลาดทางอารมณ์
- ภาวะผู้นำ
- การจ้างงาน
- การจัดการเวลา
การรับฟังผู้คนและโครงการจะช่วยให้คุณได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) ในด้านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ทักษะอำนาจ และวิธีการทำงานสำหรับ PMI Talent Triangle® อย่างแน่นอน นี่เป็นหนึ่งในพอดแคสต์การจัดการโครงการที่คุณไม่ควรพลาดในรายการนี้
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast
- ความยาวเฉลี่ย: 30 นาที
- PDUs: ใช่
5. รายการพอดแคสต์การจัดการโครงการ
คอร์เนลิอุส ฟิชท์เนอร์, PMP, CSM, เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อเรียบง่ายว่า Project Management Podcast รายการนี้สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จและแบ่งปันเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของพวกเขา ตัวอย่างเช่นปีเตอร์ เทย์เลอร์ผู้จัดการโครงการที่มีชื่อเสียงว่าเป็น "คนขี้เกียจ" ได้แบ่งปันเคล็ดลับที่น่าเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
เราชอบคู่มือ "เริ่มต้นที่นี่" ของพอดแคสต์ที่สะดวก ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งพอดแคสต์และเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ตอนล่าสุดพูดถึงหัวข้อต่างๆ เช่น:
- การฝึกอบรม PM
- การสอบ PMP และการรับรองการจัดการโครงการ
- ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารโครงการ
- ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูล
เช่นเดียวกับพอดแคสต์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ คุณสามารถรับ PDU ได้ 60 หน่วยจากการฟัง 15 ตอนของ The Project Management Podcast
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify
- ความยาวเฉลี่ย: 40 นาที
- PDUs: ใช่
6. 5 นาที พอดแคสต์
ไม่มีเวลาฟังพอดแคสต์นานถึงหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม? เราเข้าใจความรู้สึกนั้น และ Ricardo Vargas ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ก็เข้าใจเช่นกัน เขาจึงได้สร้างพอดแคสต์การจัดการโครงการที่สั้นที่สุดในโลกขึ้นมา ในพอดแคสต์ 5 Minutes เขาจะแบ่งปันเคล็ดลับที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับ:
- การจัดการโครงการ
- ความคล่องตัวทางธุรกิจ
- การจัดการความเสี่ยง
ด้วยพอดแคสต์มากกว่า 645 ตอนที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2007 มีตอนความยาวห้านาทีให้คุณได้ฟังอย่างจุใจ ริคาร์โดแบ่งปันเคล็ดลับทั่วไปในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง รวมถึงกรณีศึกษาสั้นๆ เกี่ยวกับทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
ตอนต่าง ๆ สั้น แต่การฟังให้เพียงพอจะนับเป็นหน่วย PDU ของคุณ ใช้เครื่องมือรายงาน PDU ของ Ricardoเพื่อสร้างรายงานอย่างรวดเร็วสำหรับการส่งที่ง่ายดาย
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts
- ความยาวเฉลี่ย: 5 นาที
- PDUs: ใช่
7. สวรรค์แห่งการบริหารโครงการ
การจัดการโครงการอาจไม่ได้ฟังดูเหมือนสวรรค์—มันไม่เหมือนกับการนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ริมชายหาดเขตร้อน แต่พอดแคสต์ Project Management Paradise มีเป้าหมายที่จะทำให้งานของ PM ใกล้เคียงกับสวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ?️
พอดแคสต์การจัดการโครงการนี้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก พวกเขาโพสต์เพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน แต่ตอนล่าสุดได้กล่าวถึง:
- ปัญญาประดิษฐ์
- แนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับกลาโหม อวกาศ และชีวเภสัชภัณฑ์
- ความแข็งแกร่งทางจิตใจ
- ความหลากหลาย
- การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่มีประสบการณ์และมีเรื่องราวที่น่าสนใจ คุณสามารถสมัครเพื่อเป็นแขกรับเชิญในรายการได้ พวกเขากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้:
- การจัดการโครงการ
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ซอฟต์แวร์สำหรับผู้จัดการโครงการ
- การจัดการเวลา
- นวัตกรรม
- ภาวะผู้นำ
- วัฒนธรรมองค์กร
อาจใช้เวลาสองสามเดือนเพื่อให้ได้เข้าตาราง แต่โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในโลกของการจัดการโครงการ
สถิติพอดแคสต์
- มีให้บริการบน: Spotify, iTunes, Stitcher
- ความยาวเฉลี่ย: 30 นาที
- PDUS: ใช่
8. รายการพอดแคสต์ของผู้จัดการโครงการดิจิทัล
ผู้จัดการโครงการดิจิทัลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโครงการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำแนะนำในการเขียนเรซูเม่ ชุมชน และคำถามที่พบบ่อย
พอดแคสต์ของพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เช่นกัน Digital Project Manager Podcast จะพาคุณเจาะลึกทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงด้านการบริหารโครงการ พร้อมนำเสนอเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางรากฐานอาชีพสู่ความสำเร็จ
ตอนพอดแคสต์การจัดการโครงการล่าสุดบางตอนของมันเกี่ยวกับ:
- การให้คำปรึกษาโดยเพื่อนร่วมงาน
- รูปแบบการทำงานแบบアジล
- การสร้างอาชีพ
- การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่ต้องการก้าวไปอีกขั้น Digital Project Manager ยังมีหลักสูตรย่อย โปรแกรมประกาศนียบัตร กระดานงาน และตัวเลือกการเป็นสมาชิกให้เลือกอีกด้วย
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher
- ความยาวเฉลี่ย: 30 นาที
- PDUs: ไม่ชัดเจน
9. ทีม PMO
ทีม PMO Squad เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการซึ่งยังดำเนินรายการพอดแคสต์ด้านการบริหารโครงการที่ดีที่สุดรายการหนึ่งอีกด้วย พอดแคสต์ Project Management Office Hours ออกอากาศตอนใหม่เดือนละสองครั้ง โดยเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่:
- ประสาทวิทยา
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การพูดในที่สาธารณะ
- ภาวะผู้นำ
แต่นี่ไม่ใช่พอดแคสต์ของคุณย่าคุณยายของคุณ ทีม PMO Squad พูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับงานบริหารโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเต้นไฟและการแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟน
ที่ดีที่สุดคือคุณจะได้รับ PDUs เพียงแค่ฟังเท่านั้น หนึ่งชั่วโมงของเนื้อหาเท่ากับหนึ่ง PDU ดังนั้นการฟัง Office Hours มากกว่า 100 ตอนรวดเดียวจะทำให้คุณได้รับจำนวนขั้นต่ำที่ต้องการในเวลาไม่นาน
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้รับฟังบน: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio
- ระยะเวลาเฉลี่ย: 1 ชั่วโมง
- PDUs: ใช่
10. การลุกฮือของอไจล์
การจัดการโครงการแบบ Agile มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พอดแคสต์การจัดการโครงการ Agile Uprising เป็นรายการที่คุณควรฟังหากคุณจัดการทีม Agile
พอดแคสต์นี้เจาะลึกทุกแง่มุมของ Agile, Lean, UX/Design, ภาวะผู้นำ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในแต่ละตอนจะมีการสัมภาษณ์ผู้นำผู้เชี่ยวชาญ, ซีอีโอ และมืออาชีพด้านโครงการอื่นๆ พอดแคสต์นี้มีผู้ดำเนินรายการหมุนเวียนสลับกันไป ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการฟังมุมมองที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในวงการ
ตอนล่าสุดมีหัวข้อเช่น:
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
- เคล็ดลับการจัดการแบบアジล
- แนวโน้มอุตสาหกรรม
- การเปลี่ยนแปลงองค์กร
หากคุณสนใจที่จะพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการและชุมชน Agile Uprising มีช่อง Discord ฟรีด้วยเช่นกัน
พอดแคสต์ในภาพรวม
- มีให้บริการบน: iTunes, Stitcher
- ความยาวเฉลี่ย: 50 นาที
- PDUs: ไม่ชัดเจน
เริ่มนำการบริหารโครงการมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ
การบริหารโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการบริหารโครงการที่ดีที่สุดจะช่วยเพิ่มทักษะของคุณและทำให้คุณทันต่อเทรนด์ล่าสุด แต่อย่าลืมนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปปรับใช้!นำการบริหารโครงการมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน
วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มการจัดการโครงการเข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณคือการใช้เครื่องมือ PM อย่าง ClickUpทีมการจัดการโครงการใช้ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกัน ตรวจสอบตัวชี้วัด และเร่งกระบวนการทำงาน ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการได้ตามสไตล์ของคุณเองบนแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ตามวิธีที่ทีมของคุณต้องการทำงาน ?
ติดตามเป้าหมาย
ทำไมต้องแยกเป้าหมายโครงการของคุณออกจากงานประจำวัน? ClickUp นำเป้าหมายและงานของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
พัฒนาแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละโครงการ สมาชิกทีม งาน—คุณตั้งชื่อมันได้เลย ติดตามตัวชี้วัดเชิงตัวเลข เป้าหมาย ตัวบ่งชี้สถานะจริง/เท็จ และเป้าหมายอื่นๆ คุณสามารถเก็บเป้าหมายไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในที่เดียว
ทำงานด้วยความเร็วแสงด้วย ClickUp AI
การจัดการโครงการก็เหมือนกับการต้อนแมว คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะหาได้ ดังนั้นให้ใช้ClickUp AIเพื่อมอบหมายงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ แล้วปลดปล่อยเวลาของคุณไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า
ClickUp AI เป็นเครื่องมือ AI ที่ไม่เหมือนใคร ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับงานของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถขอให้สร้างไทม์ไลน์ของโครงการ สร้างเอกสารสรุป หรือเขียนข้อความได้ มันสามารถสร้างรายการที่ต้องทำจากบันทึกการประชุม สรุปข้อความ และแก้ไขข้อความได้ในพริบตา
ClickUp AI ดีกว่าผู้ช่วยมนุษย์เพราะมันสามารถผสานการทำงานกับงาน, โครงการ, และเป้าหมายของเราได้โดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทำงานง่ายอย่างเหลือเชื่อ
เลือกจาก 10 มุมมองที่ปรับแต่งได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัวบังคับให้คุณดูงานในแบบของพวกเขา เราเข้าใจว่าผู้จัดการโครงการแต่ละคนมีความแตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
เพียงคลิกเดียว แสดงงานของคุณโดย:
- แผนภูมิแกนต์
- กระดาน (คัมบัง)
- ไทม์ไลน์
- ปริมาณงาน
- กล่อง
- กิจกรรม
- แผนภาพความคิด
- แผนที่
คุณไม่สามารถอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน แต่เครื่องมือการมองเห็นนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทุกโครงการ งาน กำหนดส่ง และภาระงานของพนักงานได้ในทันที ?
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การทำงานแบบไม่พร้อมกันไม่ได้เหมาะสมเสมอไป เมื่อเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ ให้ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนนี้สามารถเก็บรวบรวมไอเดียสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ได้ ให้คุณมีพื้นที่ในการปรับแต่งไอเดียจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องคัดลอกงานของคุณใหม่: ClickUp สามารถเปลี่ยนไวท์บอร์ดให้เป็นโปรเจกต์หรืองานต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียว
ClickUp Docsยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนคลาวด์อีกด้วยเอกสารสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานของคุณกับงานที่ต้องทำ (Tasks) ได้
คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตภายในเอกสารเพื่ออัปเดตขั้นตอนการทำงาน สถานะ และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไขเอกสาร
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต ClickUp
การจัดรูปแบบเอกสารใช้เวลามากเกินไป ทิ้งงานที่ทำซ้ำๆ และสร้างแม่แบบ ClickUpสำหรับโครงการของคุณ มีแม่แบบสำหรับเกือบทุกสิ่งรวมถึงสำนักงานบริหารโครงการ (PMOs)
ดึงแม่แบบสำหรับแผนปฏิบัติการ วาระการประชุม การติดตาม KPI การประชุมเริ่มต้น และอื่นๆ อีกมากมาย
สนับสนุนทีมโครงการของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
การฟังพอดแคสต์เป็นประจำจะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารโครงการของคุณ หากคุณกำลังมองหาพอดแคสต์ใหม่ ๆ สำหรับการเดินทางไปทำงานในตอนเช้า พอดแคสต์เกี่ยวกับการบริหารโครงการในคู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ
เมื่อคุณต้องการนำแนวคิดใหญ่ที่คุณได้เรียนรู้มาไปใช้จริง ให้เลือก ClickUp เราช่วยให้โครงการของคุณมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยการรวมงานทั้งหมดของคุณ—และเราหมายถึง ทั้งหมด—ไว้ในที่เดียว
