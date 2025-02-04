10 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

เมื่อคุณถูกท่วมท้นด้วยความคิด, งาน, หรือความคิดสุ่มอื่น ๆแผนผังความคิดอาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณต้องการ และวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปแผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่มีอยู่ในตลาด
ออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Macเครื่องมือแผนผังความคิดสามารถตอบสนองความต้องการได้แทบทุกด้าน เปรียบเสมือนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับแบ่งปันไอเดีย เชื่อมโยงความคิด และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับแผนโครงการใหญ่ครั้งต่อไปหรือพยายามทำความเข้าใจกับรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน แอปแผนผังความคิดถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความวุ่นวายในความคิดและเปลี่ยนให้เป็นแผนปฏิบัติได้จริง
ติดตามเพื่อสำรวจซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2023 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิว เพื่อค้นหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่คุณต้องการในการแยกแยะโครงการที่ซับซ้อน พัฒนาแนวคิดหลักของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดคืออะไร?
แผนภาพความคิด (Mind Map) แสดงข้อมูลด้วยแนวคิดหลักที่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยแขนงของหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของแผนภาพความคิดช่วยจัดระเบียบความคิด ไอเดีย และข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย 💡
ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดคือสิ่งที่ชื่อเรียกไว้อย่างชัดเจน: เครื่องมือดิจิทัลที่คุณสร้างแผนภาพเชิงภาพเพื่อแสดงความคิด ไอเดีย และข้อมูลต่างๆ แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจดบันทึก หรือการจัดระเบียบข้อมูล
ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สร้างแผนผังความคิดสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายหรือการวิเคราะห์ SWOT หรือใช้ในด้านการจัดการโครงการเพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
โดยสรุป แอปแผนผังความคิดเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับทุกองค์กร ตั้งแต่การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความรู้ ไปจนถึงการตัดสินใจ ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ง่ายดายในการจัดโครงสร้างแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจให้เป็นภาพ ช่วยให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นแผนผังที่เข้าใจง่าย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังความคิด?
เมื่อเลือกเครื่องมือทำแผนผังความคิด สิ่งที่คุณควรมองหาขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของคุณ เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: การเพิ่ม, ลบ, และจัดเรียงโหนดบนแผนผังความคิดควรมีความเป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมา
- การปรับแต่ง: ตัวเลือกในการเปลี่ยนแบบอักษร สี และการจัดวางช่วยให้คุณปรับแผนผังความคิดให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ขององค์กรของคุณได้
- เทมเพลต:เทมเพลตแผนผังความคิดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยประหยัดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เครื่องมือแผนผังความคิดสำหรับการระดมความคิด การวางแผนโครงการ หรือการวิเคราะห์ SWOT
- การทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นกับทีมของคุณช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- ตัวเลือกการนำเข้า/ส่งออก: หากคุณวางแผนที่จะแชร์แผนผังความคิดของคุณกับผู้อื่น ความสะดวกในการแชร์เป็นสิ่งสำคัญ
- การผสานการทำงานกับบุคคลที่สาม: องค์กรของคุณใช้เครื่องมือจดบันทึก, การจัดการโครงการ, หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่? การผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิภาพ: ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองรวดเร็ว ไม่กระตุก โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังสร้างแผนที่ขนาดใหญ่หรือซับซ้อน เป็นสิ่งจำเป็น
การเลือกแอปแผนผังความคิดสำหรับ Mac ของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าคุณต้องการฟีเจอร์ใดบ้าง ความง่ายในการใช้งาน ตัวเลือกการปรับแต่ง ความพร้อมใช้งานของเทมเพลต และประสิทธิภาพที่ตอบสนองช่วยประหยัดเวลา การค้นหาเครื่องมือแผนผังความคิดที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ หมายถึงประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและไร้ปัญหาสำหรับทุกคน 🙌
10 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac
การทำแผนที่ความคิดได้ปฏิวัติการระดมความคิด การวางแผนโครงการ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์หรือจัดระเบียบอย่างมีสัญชาตญาณ มีเครื่องมือแผนที่ความคิดให้เลือกมากมาย
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้ใช้ Mac ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการจัดการงานที่ดีขึ้น กระบวนการระดมความคิดใหม่ หรือทางเลือกแทนแผนผังแนวคิด ตัวเลือกเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการวางแผน, การร่วมมือ, และการดำเนินการโครงการเกือบทุกประเภท. นี่คือโซลูชันการจัดการงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะเชื่อมต่อการทำงานของคุณข้ามแอปพลิเคชันต่าง ๆ เข้าสู่ศูนย์กลางเดียวที่ปลอดภัย และมาพร้อมกับคุณสมบัติที่เน้นภาพหลายร้อยอย่างเพื่อช่วยให้คุณสามารถแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนได้. ในบรรดาเครื่องมือภาพที่ติดตั้งไว้ในตัว: ClickUp Mind Maps.
คิดถึง ClickUp Mind Maps ว่าเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับคิดสร้างสรรค์และวางแผนโครงการของคุณ สามารถวาดแผนผังอะไรก็ได้ด้วยแผนผังแบบมีงานหรือแบบมีโหนด การจัดเรียงสาขาใหม่ทำได้ง่าย คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้จากแผนผังของคุณ ไม่จำเป็นต้องสลับมุมมองหรือขัดจังหวะการทำงานของคุณ
คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือ ลบ งานได้ในขณะที่คุณกำลังคิดค้นไอเดีย. แชร์แผนผังความคิดที่คุณสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมโยงมันกับงานของคุณ, เอกสาร, หรือความคิดเห็น.
แม่แบบแผนผังความคิดช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ในพริบตา 🎩
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ทำการเปลี่ยนแปลง และแนบไฟล์ได้โดยตรงภายในแผนที่
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดที่เหมาะกับความต้องการของคุณและองค์กรของคุณ
- ClickUp AI จะสรุปความคิดเห็น ร่างเนื้อหา และสร้างรายการดำเนินการ
- การเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับแผนผังและแผนผังแนวคิดของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคลังคุณสมบัติที่ครอบคลุม ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้ใช้เฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. MindNode
ระดมความคิดในรูปแบบใหม่ด้วย MindNode จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยธีมและสติกเกอร์ หรือเพิ่มแท็กภาพเพื่อเพิ่มบริบทให้กับไอเดียของคุณ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โหมดโฟกัส คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หนึ่งสาขาของแผนผังความคิดของคุณในแต่ละครั้ง
ด้วยวิธีการจดบันทึกที่เป็นระเบียบและมีโครงสร้าง คุณจะเห็นได้ว่าความคิดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันในรูปแบบใหม่ ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการส่งออกที่ตรงไปตรงมา ทำให้การแชร์แผนผังความคิดเป็นเรื่องง่ายดาย 🌬
- ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดบน iPhone เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมบน iPad และเสร็จสิ้นบน MacOS
- ผู้ใช้ชื่นชมการใช้คีย์บอร์ดลัดเพื่อประหยัดเวลาในระหว่างการประชุมคิดค้น
ข้อจำกัดของ MindNode
- การขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ทำให้การสื่อสารกับสมาชิกทีมอื่น ๆ จำกัด
- เทมเพลตและฟังก์ชันการทำงานที่มีจำกัดทำให้ตัวเลือกในการปรับแต่งเพื่อความชอบส่วนบุคคลหรือการสร้างแบรนด์ขององค์กรมีน้อย
ราคาของ MindNode
- ฟรี
- MindNode Plus: $2. 99/เดือน
MindNode การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
3. Zenkit
Zenkit เป็นเว็บแอปพลิเคชันอเนกประสงค์ที่มีให้ดาวน์โหลดจาก Apple App Store หนึ่งในแอปแผนผังความคิดที่ดีที่สุด Zenkit สามารถใช้งานเป็นกระดาน Kanban, รายการสิ่งที่ต้องทำ, แผนผังความคิด, ปฏิทิน และระบบจัดการโครงการได้ และด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ในเวลาไม่นาน
ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างผ่านอุปกรณ์ iOS ของคุณ และยังสามารถติดตามการทำงานของคุณแบบออฟไลน์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenkit
- วิดีโอสอนและบทความบล็อกเชิงการศึกษาช่วยให้ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นได้ง่าย
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ/งาน, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และแผนผังความคิด
- สร้างไทม์ไลน์โครงการ ติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และแสดงแนวคิดให้เป็นภาพด้วยเครื่องมือเดียว 🛠
ข้อจำกัดของ Zenkit
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลที่ต่ำอาจจำกัดการสร้างแผนผังความคิด
- การซิงค์อาจล่าช้าข้ามอุปกรณ์
ราคา Zenkit
- ฟรี
- บวก: $9/เดือน
- ธุรกิจ: $25/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Zenkit
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
4. SimpleMind
เพิ่มหัวข้อ จัดระเบียบ และโครงสร้างความคิดของคุณด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดอย่าง SimpleMind เพิ่มรูปภาพ ไอคอน ป้ายกำกับ และช่องทำเครื่องหมายเพื่อปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณ ด้วยการจัดวางอัตโนมัติและเทมเพลต คุณสามารถเข้าสู่โหมดระดมความคิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
การจัดเก็บและแชร์แผนที่ไม่ยุ่งยากด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นกับ Dropbox, iCloud Drive และ Google Drive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind
- เลือกสร้างแผนผังความคิดแบบอิสระหรือจากคลังแม่แบบ
- บันทึกแผนผังความคิดไปยัง Dropbox จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นกับ iCloud งานของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการ
ข้อจำกัดของ SimpleMind
- การอัปเกรดข้ามแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวสำหรับ MacOS, Microsoft Windows, Android, หรือจาก Apple App Store
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการจัดการโครงการ
ราคาของ SimpleMind
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
SimpleMind คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (4 รีวิว)
5. Xmind
Xmindเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่ใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและโครงสร้างที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิปลา หรือตารางต้นไม้ คุณสามารถเริ่มต้นบันทึกความคิดและไอเดียของคุณได้ทันที เพิ่มบันทึกเสียง รูปภาพ และไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเสริมบริบทเมื่อต้องการ
ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ และแชร์ผลงานของคุณกับเพื่อน ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind
- ส่งออกแผนที่ไปยังหลายรูปแบบ
- ลากและวางงานและไอเดียได้อย่างง่ายดาย ✨
- รวดเร็วและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Xmind
- เส้นทางการเรียนรู้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางรายที่จะเริ่มต้นสร้างแผนผังความคิดได้ทันที
- ไลบรารีเทมเพลตจำกัด
ราคาของ Xmind
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $5.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Xmind
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. ค็อกเกิล
ด้วย Coggle คุณจะได้รับแผนผังความคิดที่ใช้งานได้กับ Mac พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม สำรวจการอัปโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัดด้วยฟีเจอร์ลากและวาง ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อความและรูปภาพแบบลอยตัว ช่วยเพิ่มความละเอียดให้กับแผนผังความคิดของคุณโดยไม่จำเป็นต้องแนบกับส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนผัง
ไม่ว่าคุณจะยึดติดกับการใช้แผนผังความคิด หรือสนใจที่จะสร้างแผนผังแนวคิด แผนผังขั้นตอน หรือแผนผังกระบวนการ Coggle ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Coggle
- แทบไม่มีหน่วงเลยและสามารถใช้คีย์ลัดได้ ทำให้การสร้างแผนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การจัดรูปแบบด้วย Markdown—วิธีการจัดรูปแบบข้อความธรรมดาอย่างง่าย—ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Coggle
- ไม่มีฟังก์ชันในการจัดเรียงสาขาโดยอัตโนมัติ
- การแก้ไขแผนผังความคิดบนมือถืออาจมีปัญหาขัดข้อง
ราคาของ Coggle
- ฟรี
- ยอดเยี่ยม: $5/เดือน
- องค์กร: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Coggle
- G2: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
7. MindManager
เมื่อคุณวางแผนความคิดมากมาย คุณจำเป็นต้องติดตามสิ่งที่สำคัญ ด้วย MindManager คุณจะได้รับคุณสมบัติเช่นตัวบ่งชี้ความสำคัญเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจได้ในพริบตา บัตรข้อมูลหัวข้อจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้แผนผังความคิดของคุณรก
ดูว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายทางจิตใจให้กลายเป็นภาพที่เรียบหรูและเป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย
- ระบบคลาวด์, คุณสามารถเข้าถึงแผนผังความคิดของคุณได้จากทุกที่
- เครื่องมือทรงพลังสร้างแผนผังความคิด แผนภาพ และสื่อภาพอื่น ๆ ได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องออกแรง
ข้อจำกัดของ MindManager
- ผู้ใช้บางรายต้องการความสามารถที่ดีขึ้นด้วยแผนผังงาน
- มีราคาสูงกว่าเครื่องมืออื่นที่มีจำหน่าย
ราคาของ MindManager
- สิ่งจำเป็น: $99/ปี
- มืออาชีพ: $179/ปี
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ MindManager
- G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. Mindomo
รักษาการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณให้อยู่ในความควบคุมด้วยการทำแผนผังความคิดและเครื่องมืออย่าง Mindomo เครื่องมือแผนผังความคิดนี้สำหรับผู้ใช้ Apple มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ (และออฟไลน์) ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ได้ มีฟังก์ชันการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ และมีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายหลายร้อยแบบ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสังเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบใหม่ Mindomo เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindomo
- ดีไซน์เรียบหรูและมินิมอล ปราศจากสิ่งรบกวน
- เทมเพลตหลายร้อยแบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจไปจนถึงการตั้งเป้าหมายและอื่นๆ อีกมากมาย
- การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์มช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
ข้อจำกัดของ Mindomo
- แดชบอร์ดและภาพกราฟิกอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน
- เว็บเบส, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ราคาของ Mindomo
- ฟรี
- พรีเมียม: $5. 50/เดือน
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน
- ทีม: $16.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Mindomo
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. MindMeister
เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและเน้นการทำงานร่วมกันMindMeisterจะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียใหญ่ ๆ ให้กลายเป็นจริงได้ สไตล์ที่ปรับแต่งได้เอง รูปแบบแผนที่หลากหลาย (ไม่ว่าจะเป็นแผนผังองค์กร แผนผังความคิด หรือรายการต่าง ๆ) และสื่อที่ฝังไว้ จะผสานรวมกันเพื่อสร้างแผนผังความคิดที่มีชีวิตชีวาและตอบโจทย์เฉพาะของคุณ
และด้วยความคิดเห็นและการแจ้งเตือน คุณและทีมของคุณจะอยู่ในความรับรู้ร่วมกันเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- ซิงค์กับ Google Drive โดยอัตโนมัติ
- การปรับแต่งมากมายเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะและรูปแบบเส้น พร้อมด้วยรูปภาพและอีโมจิ มอบสัมผัสที่เป็นส่วนตัว
- คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแสดงความคิดเห็น และโหมดการคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลเวียนในเวลาจริง 📚
ข้อจำกัดของ MindMeister
- ผู้ใช้อาจพบความล่าช้าเมื่อใช้แผนผังความคิดที่มีรายละเอียดมากหรือมีข้อมูลจำนวนมาก
- เวอร์ชันฟรีจำกัดที่แผนผังความคิดสามแผน
ราคาของ MindMeister
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่วนบุคคล: เริ่มต้นที่ $6/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $10/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
10. GitMind
เมื่อพิจารณาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดสำหรับผู้ใช้ Mac ควรเลือกทางเลือกที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เจริญงอกงาม โดยเน้นการไหลเวียนของข้อมูลอย่างอิสระ GitMind จะช่วยให้คุณคิดนอกกรอบด้วยแผนผังความคิด แผนผังการไหล แผนภาพ UML และอื่นๆ อีกมากมาย
GitMind กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนำสิ่งที่คุณคิดมาสร้างเป็นรูปธรรมบนผืนผ้าใบดิจิทัล
คุณสมบัติเด่นของ GitMind
- การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถสร้างแผนผังความคิดได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อแชร์ไปยัง Telegram, Twitter และ Facebook
- ความสามารถในการลากและวางหมายความว่าข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังแผนผังความคิดของคุณ
ข้อจำกัดของ GitMind
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความสามารถของ AI มีจำกัด
ราคาของ GitMind
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $9 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ GitMind
- G2: 4. 8/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)
ค้นหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการระดมความคิดและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีขาดแคลนเครื่องมือแผนผังความคิดให้เลือก แต่ละเครื่องมือมีชุดคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น การผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ขั้นสูงทำให้เป็นศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับความต้องการในการทำแผนผังความคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแผนฟรีที่แข็งแกร่งหรือเครื่องมือทั้งหมดที่คุณสามารถจินตนาการได้เพื่อสร้างแผนผังความคิดที่สมบูรณ์แบบและอื่นๆ อีกมากมายลงทะเบียนใช้ ClickUpและลองใช้ดู—ฟรีตลอดไป!