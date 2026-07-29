De bästa Claude MCP-anslutningarna för marknadsföring: Den plattform som faktiskt driver dina kampanjer

Du tillbringade en eftermiddag med att koppla in Claude i ditt CRM-system, din annonsplattform, dina analysverktyg och ditt innehållsarkiv. Sedan hände ingenting. Claude MCP-anslutningarna för marknadsföring fungerar som de ska: gröna prickar, autentiserade, klara. Det som saknas är själva uppgiften. Claude har tillgång till allt men ingen anledning att röra något av det, precis som en nyanställd med administratörsrättigheter men utan introduktion.

Det är just den delen som alla sammanställningar av ”bästa kopplingar” utelämnar. En koppling är inte något man samlar på. Det är en permanent relation mellan Claude och ett registersystem, och varje koppling som du lämnar aktiverad belastar i det tysta varje konversation du inleder. Tre kopplingar integrerade i ett arbetsflöde som du verkligen använder regelbundet är bättre än tolv som du installerat och sedan glömt bort.

Här är vilka som förtjänar en plats, och vad du ska säga till Claude när de är aktiverade.

TL;DR En Claude MCP-anslutning ger Claude direkt, autentiserad åtkomst till ett externt verktyg, så att du kan hämta och agera på verkliga data utan att behöva exportera dem. Inom marknadsföring täcker HubSpot och Supermetrics CRM- och kampanjdata. Klaviyo sköter livscykelmejl, och Amplitude hanterar produktanalys. Ahrefs och Similarweb tar hand om SEO och konkurrentanalys. Canva och Figma täcker det kreativa arbetet, medan Notion, Google Drive och Slack hanterar briefs och överlämningar. I det här blogginlägget går vi igenom de bästa Claude MCP-anslutningarna för marknadsföring, vad var och en kan läsa av och ändra, hur man kopplar ihop dem till ett enda kampanjflöde och vad man ska göra när en anslutning slutar fungera.

De bästa Claude MCP-anslutningarna för marknadsföring – en översikt

Koppling Huvudsaklig marknadsföringsuppgift Åtkomst Kan du skriva? Bäst för Var det tar slut HubSpot CRM och pipelineanalys Kontaktuppgifter, affärer, kampanjer och engagemangsdata Ja Intäkts- och livscykelteam Begränsningar för massåtgärder Supermetrics Rapportering över flera kanaler Data från över 200 marknadsförings- och försäljningskällor Begränsat Team för prestationsbaserad marknadsföring Begränsat till fyra annonsplattformar Klaviyo Hantering av kampanjer under hela livscykeln Profiler, segment, flöden, kampanjer och händelser Ja E-handels- och kundlojalitetsteam Att konfigurera flera konton kräver mer arbete Amplitude Analys av produktbeteende Konverteringskanaler, kohorter, experiment och funktionsdata Begränsat Tillväxt och produktmarknadsföring Förutsätter korrekt händelsespårning Ahrefs SEO och innehållsanalys Sökord, bakåtlänkar, rankningar och AI-synlighet Nej SEO- och innehållsteam Frågor förbrukar API-enheter Similarweb Konkurrent- och marknadsundersökningar Data om trafik, målgrupp, appar, sökord och marknad Nej Strategi och konkurrensanalys Uppskattningarna kan avvika från förstahandsdata Canva Produktion av kampanjmaterial Design, mallar, mappar och varumärkesmaterial Ja Innehålls- och kreativa team Vissa åtgärder kräver Enterprise Figma Designgranskning och produktion Filer, ramar, komponenter, variabler och FigJam Ja Design-, webb- och lanseringsteam Den lokala servern har färre funktioner Notion Sammanfattning och kunskapshantering Sidor, databaser, undersökningar och kampanjregister Ja Innehåll och kampanjhantering Åtkomst styrs av behörigheterna för arbetsytan Google Drive Hämtning av kampanjfiler Dokument, kalkylark, presentationer och delade filer Nej Team med spridda datakällor Dålig mappordning försämrar resultaten Slack Beslutsregistrering och överlämningar Meddelanden, trådar, kanaler, filer och arbetsytor Ja Tvärfunktionella kampanjteam Informella samtal kan innehålla föråldrade beslut

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Vad är Claude MCP-anslutningar?

En översikt över hur MCP fungerar

En Claude MCP-anslutning är en MCP-server (Model Context Protocol) som Claude ansluter till, vilket ger den tillgång i realtid till ett externt verktyg, en datakälla eller en tjänst. Kataloganslutningar granskas av Anthropic innan de listas. Anpassade anslutningar, som du lägger till via URL, granskas inte.

Anthropic säger att kopplingarna gör det möjligt att integrera tjänster som Google Drive, Slack eller ett CRM-system i en Claude-konversation. De fungerar överallt där Claude fungerar: på webben, på datorn, i Claude Code och via API:et. När en tjänst väl är ansluten kan Claude hämta data från den och ibland utföra åtgärder direkt i tjänsten utan att du behöver klistra in en enda CSV-fil.

MCP är ett öppet protokoll som Anthropic släppte som öppen källkod i slutet av 2024 för att ersätta fragmenterade, engångsintegrationer med en enda standard. Innan dess krävdes det att man varje gång skapade ett anpassat API för att koppla in en AI-assistent i HubSpot eller Google Ads. MCP förvandlar allt detta till en enda återanvändbar anslutning som alla MCP-kompatibla verktyg kan kommunicera med.

Claude-anslutningar jämfört med MCP-servrar jämfört med anpassade anslutningar

Dessa termer beskriver relaterade delar av samma system, men de är inte utbytbara.

En MCP-server är det tekniska lagret som gör data, verktyg och åtgärder tillgängliga via Model Context Protocol. En Claude-anslutning är den användarvänliga kopplingen som gör att Claude kan samverka med den servern. Skillnaden mellan en kataloganslutning och en anpassad anslutning ligger främst i hur de granskas, upptäcks och installeras. Båda körs på samma MCP-infrastruktur.

Term Vad det är När en marknadsförare använder det MCP-server En tjänst som exponerar en apps data och åtgärder via det öppna Model Context Protocol Vanligtvis den underliggande tekniken. Du hanterar den direkt när du lägger till en fjärrserver eller bygger en intern integration Kataloganslutning En granskad MCP-integration som finns listad i Claudes anslutningskatalog Standardproceduren för verktyg som HubSpot eller Canva: hitta kopplingsmodulen, anslut ditt konto och autentisera dig Anpassad koppling En extern MCP-server som läggs till manuellt i Claude via dess URL Användbart när ett verktyg inte finns i katalogen, ditt företag driver en egen server eller en leverantör tillhandahåller en separat företagsändpunkt

Anthropic granskar kopplingarna i katalogen med avseende på säkerhet, tillförlitlighet och kompatibilitet innan de listas. Anpassade kopplingar använder samma körmiljö och infrastruktur för verktygsanrop, men de har inte genomgått denna granskning i katalogen.

Denna genomgång är användbar, men den utgör ingen generell säkerhetsgaranti. Varje leverantör av kopplingar har fortfarande sina egna villkor, integritetspolicy, behörigheter och rutiner för datahantering. Med en anpassad koppling vilar ansvaret för att bedöma tillförlitligheten i större utsträckning på ditt team, eftersom Claude kan komma att läsa eller ändra data inom ramen för den åtkomst du beviljar.

De 11 bästa Claude MCP-kopplingarna för marknadsföring

Vilken koppling som är rätt beror på var dina marknadsföringsdata finns och vad du vill att Claude ska göra med dem. Vissa är främst utformade för analys, medan andra kan skapa poster, uppdatera kampanjer eller direkt producera marknadsföringsmaterial.

Uppgifterna nedan gäller själva kopplingen: vad Claude kan läsa, vad den kan ändra, var den passar in i ett marknadsföringsflöde och vilka begränsningar som fortfarande kräver en mänsklig kontroll.

via HubSpot

HubSpot-kopplingen hämtar realtidsdata från CRM-systemet till Claude, inklusive kontakter, företag, affärer, ärenden och produkter, samt kampanjer, segment och engagemangshistorik. Det innebär att ditt team kan ställa frågor om utvecklingen i livscykeln, kampanjintäkter, leadkvalitet eller e-postaktivitet utan att behöva exportera någonting, och Claude svarar med sammanfattningar, tabeller, diagram eller grafer.

Det hanterar även utvalda skrivåtgärder. Claude kan skapa eller uppdatera poster samt logga samtal, möten, anteckningar, uppgifter och e-postmeddelanden. Det innebär att det kan markera kampanjkontakter som saknar nästa steg, för att sedan skapa uppföljningsuppgifter eller uppdatera vissa egenskaper.

För den färdiga Claude-kopplingen ansluter du HubSpot via Claudes kopplingskatalog och slutför OAuth-flödet. Kopplingen följer varje användares befintliga HubSpot-behörigheter. HubSpot rekommenderar att du ställer in skrivverktyg på Behöver godkännande, så att du kan granska alla ändringar innan de når CRM-systemet.

HubSpot driver även en separat MCP-server för team som bygger anpassade anslutningar: https://mcp.hubspot.com

Prova följande uppmaning:

Spåra kontakter som skapats genom våra betalda kampanjer under andra kvartalet genom varje livscykelstadium. Visa den genomsnittliga tiden som tillbringas i varje stadium, identifiera de segment som genererar den mest kvalificerade pipelinen och skapa uppföljningsuppgifter för personer som nyligen öppnat e-postmeddelanden men inte har någon efterföljande aktivitet.

Plan: Kräver en betald Claude-plan (Pro, Max, Team eller Enterprise). Tillgängligt för HubSpot-kunder på alla HubSpot-nivåer.

Bäst för: Intäkts- och livscykelteam som vill ha CRM-svar utan att behöva exportera data, samt enkel underhållning av poster efter godkännande. Begränsningar: Skrivåtkomst är fortfarande i offentlig betaversion, massupprättande och uppdatering är begränsat till 10 poster, och om du aktiverar känslig data döljs engagemangshistoriken från vad Claude kan se.

2. Supermetrics: Hämta kampanjdata från flera kanaler på ett och samma ställe

via Supermetrics

Supermetrics är en plattform för marknadsföringsdata. Dess koppling ansluter Claude till realtidsdata för annonser, analys, CRM, e-handel och försäljning från över 200 källor. Listan sträcker sig från Google Ads och Meta till GA4, Shopify, HubSpot och Search Console. Det smarta är att Claude ser en enda Supermetrics-anslutning, inte en separat koppling för varje verktyg.

Det är perfekt för rapporter som vanligtvis kräver en hel hög med exportfiler. Du kan be Claude att jämföra kostnader, intäkter, CPA, ROAS och kampanjresultat över olika kanaler. Dessutom kan den gräva djupare i en ovanlig förändring och omvandla sina fynd till en sammanfattning för ledningen eller en delbar översiktspanel. Supermetrics uppger också att Claude kan skapa, pausa, starta eller uppdatera annonskampanjer som stöds , där varje ändring läggs i kö för din granskning.

Anpassad MCP-konfiguration: Besök mcp.supermetrics.com för att konfigurera den fristående Supermetrics MCP-servern.

Prova följande uppmaning:

Jämför resultatet för Google Ads, Meta Ads och LinkedIn Ads från förra veckan. Visa utgifter, intäkter, ROAS, CPA samt de fem starkaste och svagaste kampanjerna. Markera ovanliga förändringar, förklara de troliga orsakerna utifrån tillgängliga data och föreslå budgetförändringar för manuell granskning.

Plan: Tillgängligt i alla Claude-planer. Kataloganslutningen kräver inget Supermetrics-abonnemang, men den fristående MCP-servern gör det.

Bäst för: Prestationsmarknadsförare som rapporterar över fler kanaler än vad en enskild plattform kan visa. Begränsningar: Kampanjrapporterna omfattar endast Google Ads, Meta, Microsoft Advertising och TikTok, inte alla de över 200 datakällorna.

Klaviyos koppling ger Claude direkt tillgång till dina kampanjrapporter, flöden, profiler, segment och händelser. På så sätt kan livscykelteamet sluta använda generiska textförslag och istället ställa frågor som bygger på vad kunderna faktiskt har gjort. Claude kan jämföra kampanjintäkter, granska flödet för övergivna varukorgar, hitta engagerade kunder som inte har köpt något eller kontrollera hur ett segment är uppbyggt. Den hanterar även läs- och skrivoperationer. Claude kan skapa kampanjer, tilldela mallar samt skapa eller översätta e-postmeddelanden. Dessutom uppdaterar den profiler, ändrar listmedlemskap och hanterar registreringar. Den kan till och med hämta katalogartiklar och lägga till produktbilder från webbadresser när du förbereder en produktledd kampanj. För ett enskilt Klaviyo-konto ansluter du via Claudes anslutningskatalog och slutför OAuth-flödet. Byråer eller team som hanterar flera konton kan lägga till Klaviyo som en anpassad anslutning med hjälp av den officiella MCP-URL:en för fjärranslutning: https://mcp.klaviyo.com/mcp Prova följande uppmaning: Jämför resultatet för vårt flöde för övergivna varukorgar under de senaste två månaderna. Hitta det steg där nedgången är störst, identifiera kunder som nyligen visat intresse men inte genomfört något köp, och skapa ett utkast till en kampanj för att återengagera just det segmentet med hjälp av våra mest effektiva ämnesradsmönster från den senaste tiden.

3. Klaviyo: Omvandla realtidsdata om kunderna till livscykelkampanjer

via Klaviyo

Klaviyos koppling ger Claude direkt tillgång till dina kampanjrapporter, flöden, profiler, segment och händelser. På så sätt kan livscykelteamet sluta använda generiska textförslag och istället ställa frågor som bygger på vad kunderna faktiskt har gjort. Claude kan jämföra kampanjintäkter, granska flödet för övergivna varukorgar, hitta engagerade kunder som inte har köpt något eller kontrollera hur ett segment är uppbyggt.

Den hanterar även läs- och skrivoperationer. Claude kan skapa kampanjer, tilldela mallar och skapa eller översätta e-postmeddelanden. Dessutom uppdaterar den profiler, ändrar listmedlemskap och hanterar registreringar. Den kan till och med hämta katalogartiklar och lägga till produktbilder från URL:er när du förbereder en produktledd kampanj.

För ett enskilt Klaviyo-konto ansluter du via Claudes anslutningskatalog och slutför OAuth-flödet. Byråer eller team som hanterar flera konton kan lägga till Klaviyo som en anpassad anslutning med hjälp av den officiella MCP-URL:en för fjärranslutning: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Prova följande uppmaning:

Jämför resultatet för vårt flöde för övergivna varukorgar under de senaste två månaderna. Hitta det steg där nedgången är störst, identifiera kunder som nyligen visat intresse men inte genomfört något köp, och skapa ett utkast till en kampanj för att återengagera just det segmentet med hjälp av våra mest effektiva ämnesrader från den senaste tiden.

Plan: Tillgängligt i alla Claude-planer, inklusive gratisversionen.

Bäst för: E-handels- och kundlojalitetsteam vars nästa e-postmeddelande bör utformas utifrån vad kunderna faktiskt har gjort. Här är begränsningen: Claude utformar kampanjen; det är fortfarande en människa som sköter utskicket. Byråer som hanterar flera konton behöver den anpassade kopplingen, inte den som installeras med ett klick.

4. Amplitude: Ställ frågor om produktbeteende utan att behöva bygga om instrumentpanelen

via Claude

Amplitude är en plattform för produktanalys, och dess koppling för in beteendedata till Claude. Marknadsförings- och tillväxtteam kan utforska sina diagram, instrumentpaneler, kohorter, experiment och funktionsflaggor direkt i chatten. En fråga som tidigare innebar att man var tvungen att skicka en förfrågan till datateamet eller lära sig Amplitudes frågebyggare på egen hand blir nu en mening som du skriver och besvarar i ett och samma andetag.

Claude kan jämföra aktivering per kampanjkälla, identifiera var användare hoppar av i en konverteringskanal, hitta beteenden som är kopplade till kundbehållning eller markera segment med högre risk för kundbortfall.

Amplitude tillhandahåller även en fjärransluten MCP-ändpunkt för anpassad konfiguration: https://mcp.amplitude.com/mcp. Konton som är värdbaserade i EU bör använda: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude hanterar autentisering via OAuth, så du behöver varken skapa eller lagra en API-nyckel.

Prova följande uppmaning:

Jämför användare som värvats via betald sökannonsering, betalda sociala medier och organisk sökning under de senaste åtta veckorna. Visa aktivering, genomförande av vår huvudkonverteringskanal och fyra veckors kvarhållning per kanal. Skapa en kohort för det starkaste segmentet och bygg ett diagram som visar de beteenden som skiljer det från användare med låg kvarhållning.

Plan: Tillgängligt i alla Claude-planer, inklusive gratisversionen.

Bäst för: Tillväxt- och produktmarknadsförare som behöver svar på frågor om konverteringskanaler och kundbehållning utan att behöva skicka in en dataförfrågan. Här ligger svagheten: Svaret är bara så bra som din händelsetaxonomi. Inkonsekvent spårning ger tillförlitliga, men felaktiga tolkningar.

5. Ahrefs: Gör SEO-analyser direkt i Claude

via Ahrefs

Ahrefs är en verktygssvit för SEO, och dess koppling ger Claude läsbehörighet till sökordsanalys, konkurrentanalys, kontroll av bakåtlänkar, rankningsspårning och synlighet i AI-sökningar. Istället för att hämta en rapport i taget kan du ställa en bredare fråga och låta Claude sammanfatta flera Ahrefs-kontroller i en enda chatt. Därefter kan den omvandla allt detta till en sammanfattning av analysen eller en innehållsplan.

Ahrefs driver en fjärrhostad MCP-server som du lägger till i Claude som en anpassad anslutning och autentiserar via OAuth (eller med en MCP-specifik nyckel, vilket inte är samma sak som en Ahrefs API v3-nyckel): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Prova följande uppmaning:

Jämför vår domän med tre konkurrenter. Hitta sökord med hög köpintention där de rankas och vi inte gör det, identifiera de sidor som får de starkaste bakåtlänkarna och visa vilka varumärken som får mest synlighet i AI-sökningar. Omvandla resultaten till en prioriterad innehållsplan.

Plan: Tillgängligt i alla Claude-planer som en anpassad koppling. Kräver en betald Ahrefs-plan, Lite eller högre.

Bäst för: SEO- och innehållsteam som baserar sina uppdrag på faktiska data om rankning, bakåtlänkar och AI-synlighet. Begränsningar: Endast läsbehörighet, så ingenting publiceras. Den hostade MCP:n är också avsedd för stödda AI-klienter, inte som ett allmänt API för anpassade skript.

Bäst för: SEO- och innehållsteam som baserar sina uppdrag på faktiska data om rankning, bakåtlänkar och AI-synlighet. Begränsningar: Endast läsbehörighet, så ingenting publiceras. Den hostade MCP:n är också avsedd för stödda AI-klienter, inte som ett allmänt API för anpassade skript.

6. Similarweb: Jämför konkurrenternas trafik och efterfrågan hos målgruppen

via Similarweb

Similarweb är en plattform för digital intelligens. Dess Claude-koppling hämtar data om webb, appar, målgrupper, sökord och marknaden till Claude. Använd den när du vill veta var konkurrenterna får sin trafik ifrån, vilka kanaler som driver deras tillväxt och hur ett varumärke står sig i förhållande till resten av branschen.

Det innebär att verktyget har en annan funktion än Ahrefs. Ahrefs går på djupet med sökrankningar och bakåtlänkar. Similarweb tar ett steg tillbaka för att ge en helhetsbild: trafikkällor, målgruppssammansättning, appprestanda och branschjämförelser. På så sätt kan du testa om en konkurrents tillväxt kommer från sökningar, betald annonsering, hänvisningar, sociala medier eller direkttrafik innan du bestämmer dig för var du ska gräva djupare.

Similarweb tillhandahåller även en hostad MCP-server för anpassade konfigurationer: https://mcp.similarweb.com

Prova följande uppmaning:

Jämför vår webbplats med fyra konkurrenter under de senaste sex månaderna. Dela upp trafiken efter kanal och geografiskt område, visa varje webbplats ledande organiska sökord och identifiera målgrupper eller marknadssegment där konkurrenterna växer snabbare än vi.

Plan: Tillgängligt i alla Claude-planer, inklusive Free, men du behöver ett Similarweb-abonnemang med API-åtkomst (planerna API-only, Business eller Enterprise).

Bäst för: Strategi och konkurrensanalys, där fokus ligger på branschen snarare än på din egen webbplats. En viktig anmärkning: Siffrorna är modellerade uppskattningar, inte konkurrenters analysdata. De ger en allmän riktning, men är inte något man kan använda som underlag i en styrelsepresentation.

7. Canva: Skapa kampanjmaterial utan att lämna Claude

via Claude

Canva är en designplattform. Via sin koppling kan Claude söka, skapa, fylla i automatiskt och exportera designer direkt från ditt Canva-konto. För marknadsförare innebär det konkret produktionsarbete. Du kan omvandla en brief till en presentation, snabbt skapa grafik för sociala medier, fylla en varumärkesanpassad mall med nytt innehåll eller gräva fram en design som hamnat i glömska i ett arbetsutrymme.

Det som är så användbart är inte bildgenereringen i sig. Claude kan arbeta med ditt befintliga Canva-innehåll och dina mallar. Det gör det mycket bättre på att producera kampanjer som går att upprepa. Du kan be det att hitta lanseringspresentationen från förra kvartalet, sammanfatta budskapet, skapa en ny version för en annan målgrupp och exportera resultatet för granskning.

Canva driver en officiell MCP-server för fjärråtkomst: https://mcp.canva.com/mcp

Prova följande uppmaning:

Ta fram vår senaste presentation för produktlanseringen, sammanfatta kärnbudskapet och skapa en partnerversion med fem bilder som använder samma varumärkesprofil. Behåll påståendena från den ursprungliga presentationen, förkorta texten och exportera ett granskningsutkast.

Plan: Tillgängligt i alla Claude-planer. Sök, skapa och exportera arbete i alla Canva-planer; mallar med varumärkesanpassning kräver Pro-, Teams- eller Enterprise-plan; automatisk ifyllning finns endast i Enterprise-planen.

Bäst för: Innehålls- och kreativa team som skapar återanvändbara kampanjer utifrån befintliga mallar. Begränsningar: Kontrollera vilka Canva-arbetsytor, mappar, mallar och varumärkesresurser det anslutna kontot har åtkomst till. Dessutom kan Claude inte bedöma om en design överensstämmer med ditt varumärkessystem, gällande lagar eller kampanjbriefen, såvida inte dessa riktlinjer finns angivna i källmaterialet.

8. Figma: Flytta kampanjdesign mellan kontext, granskning och produktion

via Anthropic

Figma är en plattform för design och prototyputveckling. Kopplingen ger Claude strukturerad åtkomst till dina Figma-filer, från komponenter och variabler till layouter och FigJam-innehåll. Den kommer verkligen till sin rätt när kampanjarbetet befinner sig i gränslandet mellan design och utveckling. Tänk på landningssidor, produktdemonstrationer, lanseringspresentationer och webbupplevelser.

Kopplingen är dubbelriktad. Claude kan läsa av designkontexten, generera kod från valda ramar, skapa FigJam-diagram och skriva tillbaka redigerbart innehåll till arbetsytan. På så sätt kan ett team gå från ett live-gränssnitt till redigerbara Figma-lager, granska designen och sedan införliva godkända ändringar i utvecklingen.

Figmas rekommenderade fjärranslutna MCP-ändpunkt är: https://mcp. figma. com/mcp; de erbjuder även en lokal ändpunkt för stationära datorer: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Prova följande uppmaning:

Granska de utvalda landningssidorna mot budskapet i vår lanseringsbrief. Markera texter som strider mot den godkända positioneringen, lista saknade delar eller tillgångar och skapa ett FigJam-diagram som visar det föreslagna revisionsflödet.

Plan: Fjärrservern fungerar med alla Figma-licenser och -planer; skrivbordsservern kräver en Dev- eller Full-licens i en betald plan.

Bäst för: Design-, webb- och lanseringsteam som flyttar kampanjarbetet mellan granskning och utveckling. En begränsning: Endast kunder i Figmas MCP-katalog kan ansluta, så kontrollera din innan du planerar utifrån detta.

9. Notion: omvandla kampanjkunskap till arbetsdokument

via Claude

Notion-kopplingen ger Claude läs- och skrivbehörighet till de delar av ditt arbetsutrymme som det anslutna kontot har åtkomst till. Claude kan söka på sidor, hämta kampanjkontext, skapa nya sidor, redigera innehåll och uppdatera databasposter. För marknadsförare är detta användbart när briefs, positionering, redaktionella riktlinjer, forskning och kampanjspårare redan finns i Notion.

På så sätt kan Claude samla in beslut som är utspridda över lanseringssidor, eller omvandla en färdig analys till en tydlig brief. Och till skillnad från en skrivskyddad koppling skriver den tillbaka resultatet direkt till Notion istället för att lämna det kvar i chatten.

MCP-server för fjärråtkomst: https://mcp.notion.com/mcp

Prova följande uppmaning:

Hitta den godkända positioneringen, målgruppsanalysen och lanseringsanteckningarna för vår företagskampanj. Skapa en kampanjbrief med kärnbudskapet, stödargument, kanalplan, öppna frågor och namngivna ansvariga, och spara den sedan i kampanjdatabasen.

Plan: Finns i alla Claude-planer, inklusive gratisversionen.

Bäst för: Innehålls- och kampanjteam vars briefs och mätverktyg redan finns där. Vad man bör tänka på: Claudes åtkomst omfattas av de behörigheter som beviljas via Notion, och skrivbehörighet innebär att verktyget kan ändra sidor och databasposter i realtid. Kontrollera vilka arbetsytor och sidor som omfattas, och granska de ändringar som detta medför innan Claude uppdaterar en ”source-of-truth”-brief eller kampanjspårare.

Bäst för: Innehålls- och kampanjteam vars briefs och mätverktyg redan finns där. Vad man bör tänka på: Claudes åtkomst omfattas av de behörigheter som beviljas via Notion, och skrivbehörighet innebär att verktyget kan ändra sidor och databasposter i realtid. Kontrollera vilka arbetsytor och sidor som omfattas, och granska de ändringar som detta medför innan Claude uppdaterar en ”source-of-truth”-brief eller kampanjspårare.

10. Google Drive: Sök efter källfilerna bakom en kampanj

via Claude

Google Drive är den plats där mycket kampanjarbete samlas. Kopplingen gör det möjligt för Claude att söka i Drive och arbeta med Docs, Sheets och Slides. Den kan läsa ett Doc-dokument, hämta data från Sheets som CSV-filer och extrahera text från Slides. Det är till stor hjälp när underlaget är utspritt över forskningsfiler, resultatkalkyler, presentationsmaterial och godkända texter.

Du kan be Claude att hitta den senaste presentationsmappen, jämföra den med den slutgiltiga texten på landningssidan och hämta resultat från ett kalkylark – allt utan att behöva öppna varje fil.

Prova följande uppmaning:

Hitta den senaste godkända kampanjbeskrivningen, positioneringspresentationen och resultatkalkylen för lanseringen under tredje kvartalet. Jämför det slutgiltiga budskapet med de godkända påståendena, sammanfatta sedan resultaten per kanal och ange källfilen för varje resultat.

Plan: Finns i alla Claude-planer, inklusive gratisversionen.

Bäst för: Team vars källmaterial är utspritt i dokument, kalkylark och presentationer. Här är begränsningarna: Google Drive ansluts via Claudes inbyggda Google Workspace-flöde och OAuth och erbjuder endast läsåtkomst. Dålig mappordning och otydliga filnamn i ditt Google Drive försvagar varje svar, och det finns inget i Claude som åtgärdar det åt dig.

11. Slack: Omvandla kampanjdiskussioner till beslut och överlämningar

via Claude

Med Slack-kopplingen kan Claude söka i meddelanden, kanaler, trådar, filer, användare och arbetsytor, och sedan skriva utkast till eller skicka meddelanden. Det är alltså praktiskt för det kampanjarbete som sällan följer den formella briefen. Tänk på sen feedback, lanseringssamtal, fastnade godkännanden och ändringar som överenskommits i en tråd.

Claude kan sammanfatta en lång lanseringskanal, skilja beslut från förslag och utarbeta en tydlig statusuppdatering för intressenterna. Det kan också skapa en Slack-canvas för att fastställa den slutgiltiga planen. På så sätt förhindras att viktig kontext försvinner in i meddelandehistoriken.

Prova följande uppmaning:

Gå igenom kanalen #q3-launch från de senaste sju dagarna. Sortera ut slutgiltiga beslut, olösta frågor, hinder och tilldelade åtgärder. Skriv ett utkast till en uppdatering till intressenterna för granskning och skapa sedan en översikt med den godkända lanseringsstatusen.

Plan: Finns i alla Claude-planer, inklusive gratisversionen.

Bäst för: Tvärfunktionella kampanjteam där beslut fattas i trådar. Där det fastnar: Chatten lagrar tidigare beslut precis bredvid de aktuella, och Claude kan inte på ett tillförlitligt sätt avgöra vilka som är vilka. Använd briefen som avgörande faktor.

Kopplingar är ett levande system, inte en katalog Varje lista över ”bästa kopplingar” behandlar kopplingar som saker man samlar på. Det är fel synsätt. En koppling är en bestående relation mellan Claude och ett registersystem, och bestående relationer kräver underhåll. Auktoriseringar går ut. Leverantörer lanserar nya objekt och tar bort gamla. Den åtkomst du beviljade i januari är fortfarande öppen i juli och pekar tyst på data som du inte längre hämtar. Det finns en konkret mekanism bakom detta, och den kostar dig pengar för varje enskild chatt. Kopplingarna laddas på kontonivå snarare än per projekt, så varje koppling som du lämnar aktiverad infogar sina verktygsdefinitioner i varje nytt samtal du startar. En enda resurskrävande koppling kan omfatta dussintals verktyg. Aktivera tolv stycken, och en betydande del av kontextfönstret är borta innan du hinner skriva ett enda ord. Claude Code är undantaget, eftersom det kan avgränsa servrar per projekt. Claude erbjuder en inställning för att ”ladda verktyg vid behov” som är avsedd att skjuta upp detta, men användare har rapporterat att det inte alltid fungerar, eftersom fullständiga definitioner fortfarande laddas i förväg. Se det som en hjälp, inte som en garanti. Lösningen handlar alltså om en vana snarare än en inställning. Innan du börjar arbeta aktiverar du det som uppgiften kräver och stänger av resten. En gång i kvartalet öppnar du din lista över kopplingar och frågar dig vilka du faktiskt har använt, och kopplar sedan bort resten i källverktyget, inte bara i Claude. Att återkalla OAuth-åtkomsten där du beviljade den är det enda sättet att stänga dörren ordentligt.

Så här konfigurerar du en Claude-anslutning

Det tar bara några minuter att konfigurera en kataloganslutning, och det krävs ingen kodning. Proceduren är nästan densamma för alla marknadsföringsverktyg du lägger till.

I Claude går du till Anpassa > Anslutningar och bläddrar i anslutningskatalogen Hitta den koppling du vill ha och klicka på Anslut Slutför OAuth-flödet i den webbläsarflik som öppnas. Du loggar in på själva verktyget och ger Claude behörighet inom de omfattningar du godkänner Tillbaka i Claude dyker kopplingen upp i din chatt, och du aktiverar den som datakälla för konversationen

För ett verktyg som inte finns i katalogen lägger du istället till en anpassad anslutning. Gå till Anpassa > Anslutningar, klicka på +, välj Lägg till anpassad anslutning och ange namnet samt URL:en till den externa MCP-servern. Lägg till OAuth-inloggningsuppgifter under avancerade inställningar om servern kräver det.

En liten detalj vid installationen sparar timmar av förvirring. Anthropic påpekar att anpassade kopplingar når din MCP-server från Anthropics moln, inte från din lokala dator. En server bakom företagets brandvägg kommer därför inte att fungera om du inte lägger till Anthropics IP-adressintervall i tillåtna listan. Detta gäller även i Claude Desktop, som annars körs på din dator.

En ytterligare anmärkning: i alla abonnemang kan man lägga till en anpassad koppling, men gratisanvändare är begränsade till en. Katalogkopplingar är allmänt tillgängliga i alla abonnemang.

MCP eller automatiseringsplattform: Vilken behöver du?

Claude-kopplingar kan se ut som en annan version av Zapier, Make eller en inbyggd appintegration. De överlappar varandra, men löser olika problem.

En automatiseringsplattform fungerar bäst när flödet är fastställt. En utlösare aktiveras, en fördefinierad åtgärd följer och samma sekvens körs varje gång. När någon till exempel skickar in ett kampanjformulär kan det skapa en uppgift, tilldela den ansvarige för marknadsföringen och skicka en Slack-notis.

MCP fungerar bäst när vägen framåt beror på vad Claude hittar. Du kan be den att undersöka varför konverteringarna från betalda annonser minskade, jämföra annonsdata med CRM-resultat, kontrollera om budskapet på landningssidan har ändrats och rekommendera nästa åtgärd. Claude avgör vilka anslutna källor som ska granskas och hur de ska tolkas inom ramen för de regler du har ställt in.

Läs även: Hantering av marknadsföringskampanjer

Så här kopplar du in kopplingsverktyg i ett kampanjarbetsflöde

Du har redan lärt känna kopplingarna. Den verkliga vinsten uppnås när du kopplar ihop dem i en sekvens. En enskild koppling besvarar en fråga. Ett arbetsflöde går ett steg längre och talar om för Claude i vilken ordning den ska arbeta, vilken källa som ska prioriteras när två källor är oeniga och var den måste pausa för att vänta på ditt godkännande. Kopplingarna kommunicerar aldrig med varandra på egen hand. Claude kör sekvensen, och dina instruktioner är de driftsregler som den följer.

1. Börja med kampanjbeskrivningen

Allt nedströms ärver det du fastställer här, så börja med att utse en auktoritativ sida som den giltiga källan. När Claude väl behandlar den Notion-sidan som avgörande, hämtar varje efterföljande steg information från samma positionering, målgrupp och godkända påståenden.

”Använd den godkända kampanjbeskrivningen för tredje kvartalet i Notion som den giltiga källan för positionering, målgrupp, erbjudandeinformation och godkända påståenden. Markera eventuella senare källor som står i konflikt med den.”

2. Granska det kreativa materialet mot briefen

Nu utvärderar Claude designen utifrån den briefen, och de riktlinjer du har satt upp är det som styr processen. Be den att markera konflikter i texten och låta filen vara orörd tills du godkänner den. Att upptäcka avvikelser är ett rimligt sätt att använda kopplingarna, medan bedömningen av varumärket fortfarande tillhör en människa.

”Granska landningssidans design utifrån briefen i Notion. Markera påståenden, rubriker, uppmaningar till handling eller språk som riktar sig till målgruppen och som strider mot den godkända positioneringen. Redigera inte filen förrän jag har godkänt de föreslagna ändringarna.”

3. Jämför plattformsresultaten med CRM-resultaten

Efter lanseringen läser Claude av annonsstatistiken från Supermetrics och CRM-resultaten från HubSpot i ett enda steg. Utmaningen ligger i att hålla isär de två. Eftersom en konvertering på en annonsplattform sällan motsvarar en kvalificerad lead bör du instruera Claude att rapportera dem som separata mått så att siffrorna förblir korrekta.

”Hämta utgifter, CPA och ROAS från Supermetrics. Använd sedan HubSpot för att visa skapade kontakter, utveckling under livscykeln, kvalificerad pipeline och avslutade intäkter kopplade till dessa kampanjer. Håll konverteringar från annonsplattformar och CRM-resultat som separata mått.”

4. Omvandla resultaten till en överlämning till teamet

Slutligen utarbetar Claude rapporten och förbereder den för Slack. Regeln som ska läggas till här är en tydlig godkännandeprocess: låt Claude skriva uppdateringen och visa den för dig, och vänta sedan med att publicera inlägget tills du har godkänt det.

”Skriv ett Slack-inlägg med en sammanfattning, tre väsentliga förändringar, olösta dataluckor och namngivna ansvariga. Visa det för mig innan du publicerar det i #marketing-performance.”

Det ger teamet en fullständig cykel:

Sammanfattning → kreativ granskning → resultatanalys → godkänd rapport

Ingen CSV-export ingår i något av dessa steg. Enbart åtkomst räcker inte för att skapa ett arbetsflöde. Det är ordningen, avgörande faktorer, definitioner av mätvärden och godkännandepunkter som förvandlar fyra kopplingar till en repeterbar slinga. Kopplingarna ger åtkomst, Claude sköter samordningen och dina instruktioner fastställer reglerna.

En uppmaning som knyter ihop hela kretsloppet: Använd den godkända kampanjbeskrivningen för tredje kvartalet i Notion som den officiella källan för målgrupp, positionering, erbjudandeinformation och godkända påståenden. Granska den aktuella utformningen av landningssidan i Figma utifrån briefen. Notera eventuella konflikter i texter eller budskap, men redigera inte utformningen. Använd sedan Supermetrics för att hämta uppgifter om utgifter, CPA, ROAS och resultat på kampanjnivå för Google Ads, Meta Ads och LinkedIn Ads under de senaste sju dagarna. Använd HubSpot för att visa skapade kontakter, livscykelrörelser, kvalificerad pipeline och avslutade intäkter kopplade till dessa kampanjer. Håll plattformskonverteringar och CRM-resultat åtskilda, och markera eventuella kampanjnamn eller poster som du inte kan matcha. Skriv en kortfattad veckorapport med en sammanfattning, en jämförelse mellan olika kanaler, de tre största förändringarna och högst fem rekommenderade åtgärder. Förbered sedan ett inlägg på Slack till #marketing-performance, men vänta på mitt godkännande innan du skickar det.

Aboli Gangreddiwar, en ledande expert inom livscykelmarknadsföring som har skrivit en djupgående artikel om MCP:er för marknadsförare, uttrycker det väl:

Jag ser det ungefär som ett USB-C för din marknadsföringsstack. Om du använder Databricks som din CDP och HubSpot som din ESP kan MCP potentiellt få dem att kommunicera med varandra på ett smidigare sätt. Du skulle inte behöva skicka in en BI-förfrågan varje gång du vill ha ett nytt datafält. ”

Jag ser det ungefär som ett USB-C för din marknadsföringsstack. Om du använder Databricks som din CDP och HubSpot som din ESP kan MCP potentiellt få dem att kommunicera med varandra på ett smidigare sätt. Du skulle inte behöva skicka in en BI-förfrågan varje gång du vill ha ett nytt datafält. ”

Det är övergången från AI som bara pratar om din marknadsföring till AI som faktiskt hanterar den. Om du vill få en bredare överblick över hur AI passar in i marknadsföringsarbetet innan du sätter igång, titta på det här:

Är Claude-kopplingar säkra för marknadsföringsdata?

Det kan de vara. Säkerheten beror på tre saker: vilken koppling du väljer, vilka behörigheter du beviljar och vilka åtgärder Claude får utföra. De flesta katalogkopplingar använder OAuth, så du loggar in via källplattformen istället för att dela ett lösenord. Anpassade MCP-servrar kan använda OAuth, API-nycklar eller något annat, så läs leverantörens guide först.

När det gäller marknadsföringsdata bör du följa fyra regler:

Använd helst kataloganslutningar eller MCP-servrar från första part. Anthropic påpekar att Anthropic påpekar att anpassade anslutningar kan koppla Claude till tjänster som företaget inte har verifierat . Lägg endast till en anpassad slutpunkt om den kommer från leverantörens egna dokument. Kontrollera också vem som driver servern och vilka data den har åtkomst till

Se till att skrivåtgärder kräver godkännande. Med Claude kan du ställa in varje verktyg på Tillåt alltid , Kräver godkännande eller Blockerat . Börja med skrivskyddad åtkomst där det är möjligt. Kräv bekräftelse innan Claude ändrar budgetar, uppdaterar CRM-poster, redigerar en målgrupp, skickar meddelanden eller skriver över dokument som är i bruk

Kontrollera den anslutna användarens behörigheter. Claude ärver den personens åtkomst på källplattformen, så det kan endast se eller göra det som personen redan kan. OAuth-omfattningar, organisationsinställningar och behörigheter per verktyg kan begränsa åtkomsten ytterligare

Räkna med att vissa data inte kommer att visas. HubSpot, till exempel, HubSpot, till exempel, blockerar all interaktionshistorik när funktionen ”Känsliga data” är aktiverad. Det gäller e-postmeddelanden, samtal, möten, anteckningar och uppgifter. Svaret kan alltså vara ofullständigt på grund av hur systemet är utformat

Lägg till denna instruktion i känsliga arbetsflöden:

Ange alla poster, fält, filer eller kanaler som du inte kunde komma åt. Dra inga slutsatser om saknade värden.

Den säkraste vägen är enkel. Bevilja den minsta möjliga åtkomstnivån, se till att viktiga åtgärder kräver mänskligt godkännande och utöka behörigheterna endast när ett verkligt arbetsflöde kräver det.

Varför dina Claude-anslutningar inte fungerar

När en koppling krånglar beror det oftast på någon av ett fåtal förutsägbara orsaker. Det är sällan din kommando som är orsaken.

Servern går inte att nå : Anpassade och fjärranslutna kopplingar ansluter från Anthropics moln, inte från din dator. Om din MCP-server ligger bakom en brandvägg eller i ett privat nätverk kommer anslutningsförsöken att misslyckas tills du lägger till Anthropics IP-intervall i din tillåtna lista

OAuth har tyst gått ut : OAuth-tokens för anpassade kopplingar överlever inte alltid en omstart av appen. I Anthropics eget : OAuth-tokens för anpassade kopplingar överlever inte alltid en omstart av appen. I Anthropics eget Claude Code-arkiv dokumenteras kopplingar som visar ”ansluten” trots att inga verktyg laddas. Den pålitliga lösningen är autentiseringsfrågan i chatten, som körs en gång per session

Avbrottet ligger uppströms : Fjärranslutningar kan brytas på serversidan även om ingenting har ändrats på din sida. När ett verktyg skickar en uppdatering till sin MCP-server kan din anslutning brytas utan att det är ditt fel

Planbegränsningar: Gratis användare får en enda anpassad koppling, och flera kopplingar kräver ett betalt Anthropic-abonnemang

Hur ClickUp håller marknadsföringssystemen sammankopplade

Vid det här laget har kopplingarna gjort sitt jobb. Claude har hämtat annonsstatistiken, jämfört den med CRM-systemet och gett dig en tydlig bild av vad som fungerade. Sedan måste någon kopiera dessa rekommendationer till ett uppgiftsverktyg, tilldela ansvariga, länka till briefen och förklara beslutet på nytt vid nästa genomgång. En vecka senare kan ingen säga vilka rekommendationer som godkändes, vilka som genomfördes och vilka som har fastnat.

Det är just den luckan som ClickUp fyller. Kopplingarna för in kampanjdata till Claude. ClickUp ser till att briefen, besluten, leveranserna och uppföljningsarbetet kopplas till samma kampanjpost.

Från Claudes analys till en egen uppgift

När Claude upptäcker en landningssida som förlorar konverteringar kan ClickUp Brain öppna uppgiften direkt där, tilldela en ansvarig, ange ett förfallodatum, länka till källbeskrivningen och dela upp den i deluppgifter för text, design och kvalitetssäkring.

Använd ClickUp Brain för att tilldela uppgifter, ange förfallodatum, bedöma arbetsbelastningen och mycket mer

Och när det gäller de kontroller du utför för varje kampanj sköter en ClickUp Super Agent dem självständigt. Den granskar nya ärenden mot dina kriterier, skapar produktionsuppgifter utifrån godkända briefs och lyfter fram en granskning som har fastnat innan den missar en deadline. Du bestämmer vilka källor den ska läsa och vilka åtgärder som kräver ditt godkännande, så att automatiseringen aldrig går före människan.

Sammanfattning, beslut och status i en enda post

Din positionering, dina budskap och din godkännandehistorik finns i ClickUp Docs, precis bredvid de uppgifter som förverkligar dem. Och Brain läser båda när du ställer en fråga. På så sätt förblir resonemanget bakom ett beslut kopplat till arbetet istället för att hamna begravt i en gammal tråd. Du kan skriva utkastet till nästa brief i samma dokument och låta Brain uppdatera den länkade uppgiften medan du arbetar, och de två hamnar aldrig ur synk.

En ClickUp-instrumentpanel sammanför sedan samma kampanj i en realtidsvy: framsteg per arbetsflöde, arbetsbelastning och hinder, som uppdateras i takt med att arbetet fortskrider. Fråga Brain vad som har förändrats, så hämtar den informationen direkt från dessa realtidsdata, vilket ersätter det mesta av det veckovisa statuskaoset.

Färdig mall Hämta en gratis mall Använd ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer för att planera din kampanj i fem faser Om du hellre vill slippa bygga upp den strukturen från grunden, så delar ClickUps mall för marknadsföringskampanjhantering upp en kampanj i fem faser: planering, produktion, lansering, utvärdering och uppföljning. Med anpassade fält kan du ange team, kanal, budget och typ av leverans, och du får tillgång till en fasöversikt, en kalender samt färdiga vyer för lansering och sociala medier.

Den ärliga begränsningen: Inget av detta gör ClickUp till en ersättning för de verktyg som innehåller dina aktuella kampanjdata. HubSpot, Supermetrics och de övriga verktygen äger fortfarande rådata, och om det mesta av ditt arbete sker i dessa verktyg håller specialiserade kopplingar dig närmare källan. ClickUp kommer till sin rätt när beslutsfattande och genomförande behöver samlas på ett och samma ställe.

Vem det passar: Marknadsföringsteam som driver flera kampanjer samtidigt, där prioriteringarna skiftar och intressenterna vill ha en statusuppdatering utan att behöva fråga. En ensam marknadsförare som då och då skickar iväg en förfrågan kommer att uppleva det som mer betungande än situationen kräver.

Decimal Point Analytics minskade marknadsföringsarbetet med 40 % med hjälp av ClickUp Decimal Point Analytics hade samma problem: kampanjkontext, förfrågningar och rapportering var utspridda över kalkylark, formulär, e-posttrådar och separata AI-verktyg. Efter att ha flyttat över 800+ anställda till ClickUp och gjort Brain till en del av marknadsföringsteamets dagliga rutiner rapporterar företaget att marknadsföringsarbetet går 40 % snabbare och att man sparar cirka två timmar per person och dag på innehåll och research. Live Dashboards ersatte manuellt skapade presentationer för ledningens genomgångar. Lärdomen för team som använder många kopplingar: att hämta in data till Claude påskyndar analysen, vilket är den del som är lätt att uppskatta. Den verkliga vinsten visar sig senare, när beslut, uppgifter och rapportering förblir sammankopplade långt efter att chatten har avslutats.

Kopplingarna ger Claude åtkomst. Du måste fortfarande ge den en uppgift.

Att få tillgång är den enkla delen. Det är samordningen som kräver arbete. Det som skiljer en uppsättning Claude-kopplingar som verkligen gör nytta från en som bara står där är de regler du skriver kring dem: vilken källa som avgör vid oavgjort, hur varje mätvärde definieras och var Claude måste stanna upp och vänta på en människa.

Börja alltså i liten skala. Välj en uppgift som du utför varje vecka, oavsett om det är måndagens resultatrapport, den kreativa kontrollen inför lanseringen eller den månatliga konkurrensanalysen. Koppla endast in de kopplingar som uppgiften berör, i den ordning de behövs. Kör sedan uppgiften tillräckligt många gånger tills meddelandet slutar ändras. Det är ditt första arbetsflöde, och det kommer att lära dig mer om vad du faktiskt behöver än någon installeringsorgie.

Det finns en lucka som kopplingarna inte kan täppa till på egen hand: det ögonblick då insikter måste omsättas i handling. Claude kan visa att en landningssida förlorar konverteringar, men någon måste ändå ta ansvar för åtgärden, sätta en deadline och följa upp den tills den är klar. Det är där det lönar sig att samla beslutsfattande och genomförande på ett och samma ställe – och det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUps integrerade AI-arbetsplattform omvandlar en rekommendation från Claude till en tilldelad uppgift där brief, ansvarig och instrumentpanel redan är bifogade. Så kom igång med ClickUp helt gratis.

Vanliga frågor om Claude MCP-kopplingar

Det beror på vilken koppling det gäller. Skrivskyddade kopplingar som Ahrefs och Similarweb hämtar endast data, medan HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion och Slack stöder skrivåtgärder såsom att skapa poster, uppdatera kampanjer eller skicka meddelanden. Du styr detta per verktyg i Claude genom att ställa in varje verktyg på ”Tillåt alltid”, ”Kräver godkännande” eller ”Blockerad”, så se till att viktiga skrivåtgärder kräver godkännande.

Måste jag kunna programmera för att kunna använda Claude-anslutningarna?

Nej. Directory-anslutningar installeras med några få klick och en OAuth-inloggning – ingen kod krävs. Även en anpassad anslutning kräver endast ett namn och en URL till en extern MCP-server, även om det är en uppgift för utvecklare att bygga själva MCP-servern om ditt verktyg inte redan erbjuder en sådan.

Hur skiljer sig MCP från ett vanligt API?

Ett API är en anpassad integration som du bygger för varje enskild tjänst, så att koppla ihop Claude med HubSpot och Google Ads separat innebar tidigare att man behövde bygga två olika lösningar. MCP ersätter detta med en öppen standard som alla MCP-kompatibla verktyg kan kommunicera med. Anthropic släppte det som öppen källkod 2024 just för att få bort fragmenterade, engångsintegrationer.

Inte med dedikerade förstapartsanslutningar, men ja, via Supermetrics, som kopplar samman Claude med över 200 källor, inklusive Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads och Search Console via en enda anslutning. Claude ser en enda Supermetrics-anslutning istället för en per plattform och kan jämföra utgifter, ROAS och CPA mellan olika kanaler.

Är Claude-anslutningarna gratis?

De flesta kataloganslutningar är tillgängliga i alla abonnemang, inklusive gratispaketet, även om gratisanvändare är begränsade till en anpassad anslutning. Vissa specifika anslutningar, som HubSpots, kräver ett betalt Anthropic-abonnemang (Pro, Max, Team eller Enterprise). Själva anslutningen ingår vanligtvis; din kostnad består av Claude-abonnemanget plus eventuella kostnader för det verktyg du ansluter till.

Kan Claude-kopplingar ersätta Zapier eller Make?

Inte helt. Claude-kopplingar passar bättre för flexibelt, kontextintensivt arbete där nästa steg beror på vad modellen kommer fram till. Zapier, Make och liknande verktyg är bättre för fasta automatiseringar med utlösare och åtgärder som måste köras på samma sätt varje gång. Många team använder Claude för att analysera och fatta beslut, för att sedan överlämna en godkänd åtgärd till en deterministisk automatisering.