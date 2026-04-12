Notion Docs vs. ClickUp Docs: Vilket är bäst?

Notion har länge varit förstahandsvalet för team som lever i sina dokument. Men i takt med att arbetet blir mer uppkopplat börjar ett fristående dokumentverktyg visa sina begränsningar.

Vad händer när din dokumentation behöver kommunicera med dina uppgifter, dina tidslinjer och ditt teams faktiska arbetsflöde? Det är precis där ClickUp Docs kommer in i bilden.

Denna jämförelse mellan Notion Docs och ClickUp Docs ger en ärlig bild av båda verktygen, där Notion står sig väl, där ClickUp drar ifrån och varför fler team helt omprövar sin dokumentationslösning.

ClickUp Docs och Notion Docs i korthet

ClickUp Docs och Notion Docs löser olika problem. ClickUp Docs är dokumentationslagret i ett Converged AI Workspace, en enda säker plattform där projekt, dokument, konversationer och AI-intelligens samsas.

Notion Docs använder en blockbaserad redigerare som är utvecklad för flexibla, fristående interna kunskapsbaser. 👀

Den skillnaden påverkar allt från formatering till hur ditt team agerar utifrån det som står skrivet.

Funktion ClickUp Docs Notion Docs Redaktör Rich text med rubriker, tabeller, kodblock, checklistor, inbäddade medier, kapslade sidor och gemensam redigering i realtid Blockbaserat med innehållsblock som kan dras och släppas, synkroniserade block, växlar, infogningar och kolumnlayouter AI ClickUp Brain med ansluten sökning över arbetsytor och appar, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, åtkomst till flera LLM Notion AI med inline-skrivning, sammanfattning av sidor och frågor och svar begränsat till valda sidor Wiki Nästlade sidor, ClickUp Doc Hubs och ClickUp Connected Search kopplade till ClickUp Spaces, ClickUp-mappar och ClickUp-listor Oändlig sidnästning, navigering i sidofältet, brödsmulor och länkning till relationsdatabaser Samarbete Tilldelade kommentarer som omvandlas till spårade uppgifter, @mentions, detaljerade behörigheter, åtkomstkontroll för gäster Inbyggda kommentarer, delning på sidnivå, gästinbjudningar, teamutrymmen och versionshistorik Länkning av uppgifter Bädda in aktiva uppgifter i dokument, konvertera text till uppgift med ett klick Referera till databasvyer inuti sidor; att skapa uppgifter kräver manuella steg eller verktyg från tredje part

Vad är ClickUp Docs?

Organisera kunskap i ClickUp Docs Redigera och dela projektdokumentation med teammedlemmar med hjälp av ClickUp Docs

ClickUp Docs är en inbyggd dokumentredigerare i ClickUp som låter dig skapa, redigera och organisera dokument direkt i din arbetsyta. Istället för att hoppa mellan olika verktyg och hantera verktygsspridning finns allt på ett ställe tillsammans med dina uppgifter och projekt.

Med ClickUp Docs kan du skriva allt från mötesanteckningar och wikis till standardrutiner och projektbeskrivningar. Du kan länka dokument direkt till uppgifter, samarbeta med teammedlemmar i realtid, lämna kommentarer och till och med skapa uppgifter direkt från ditt dokument genom att markera text.

Funktioner i ClickUp Docs

Här är de funktioner som skiljer ClickUp Docs från andra dokumentationsverktyg.

Funktion nr 1: Redigering i realtid tillsammans med andra

Redigera tillsammans utan att trampa på varandras arbete med ClickUp Docs

Vem sparade senast? Har någon skrivit över mitt avsnitt? Är det här den senaste versionen? ClickUp Docs eliminerar alla dessa problem. Alla teammedlemmar ser markörer i realtid, ändringar visas direkt och kommentarer i texten kopplas exakt till den text de avser.

Tänk dig följande: ditt team håller på att slutföra en produktlanseringsbrief en timme före ett kundsamtal. Texten finslipas av copywritern, designern lägger in visuella referenser och projektledaren uppdaterar tidsplanerna. Allt samtidigt. Ett dokument, alltid uppdaterat.

En användare berättar:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur flexibelt och verkligen allt-i-ett det känns. Jag kan anpassa arbetsflöden och vyer så att de passar mitt sätt att arbeta, oavsett om jag hanterar en enkel att-göra-lista eller driver ett mer komplext projekt. Att ha uppgifter, dokument, mål, tidrapportering och automatiseringar på ett och samma ställe gör det mycket enklare att hålla ordning och samarbeta med andra utan att ständigt behöva växla mellan flera verktyg.

Funktion nr 2: Skapa uppgifter direkt från dokument

Förvandla markerad text till spårade uppgifter utan att lämna ClickUp Docs

Markera valfri text i ett dokument och omvandla den direkt till en uppgift.

När ett fel upptäcks mitt i en granskning eller en åtgärd kommer upp under planeringen blir det en spårad uppgift direkt, komplett med:

En ansvarig

Ett förfallodatum

En prioritetsnivå

En direktlänk tillbaka till det ursprungliga dokumentet

Funktion nr 3: Docs Hub för centraliserad kunskap

Sök, hitta och lita på alla dokument i din arbetsyta med ClickUp Docs Hub

Alla team hamnar så småningom med dokument utspridda över mappar, inkorgar och medarbetarnas lokala hårddiskar. ClickUp Docs Hub samlar alla dokument i ditt arbetsutrymme i en sökbar och filtrerbar vy, med verifierade wikis högst upp så att de viktigaste resurserna alltid är lätta att hitta.

En ny ingenjör som ansluter sig till teamet behöver inte kontakta fyra personer för att hitta installationsguiden. De öppnar Docs Hub, söker och läser den korrekta, uppdaterade versionen på mindre än en minut.

Funktion nr 4: Inbäddade sidor för strukturerade dokument

Organisera komplexa dokument i en överskådlig och lättnavigerad struktur i ClickUp Docs

Vissa projekt kräver mer än ett enda dokument. Med ClickUp kan du skapa kapslade undersidor i ett enda dokument, så att komplex information förblir strukturerad utan att bli en överväldigande lång lista.

Ett dokument med en kvartalsplan kan till exempel se ut så här:

Övergripande sida: Övergripande strategi och OKR

Undersida per funktion: Specifikationer, designreferenser, öppna frågor

Separat undersida: Anteckningar från intressenter och godkännandestatus

Alla kan gå direkt till det de behöver utan att behöva leta igenom hela dokumentet.

🚀 ClickUps fördel: Kontrollera exakt vem som ser, kommenterar eller redigerar varje dokument i ClickUp. Du kan ställa in specifika behörigheter för varje dokument, oavsett om det är läsbehörighet, behörighet att kommentera eller fullständiga redigeringsrättigheter, och skapa delbara länkar för teammedlemmar, gäster eller allmänheten separat. Hantera vem som kan se och redigera ditt ClickUp-dokument med detaljerade delningsinställningar

Funktion nr 5: Integrering med ClickUp Brain

Snabba upp skapandet av innehåll med ClickUp Brain Använd slash-kommandon i ClickUp Brain för att snabbt skapa innehåll

ClickUp Brain är en AI-assistent som finns i din arbetsyta och faktiskt vet vad som finns där. Den läser igenom dina dokument, uppgifter, kommentarer och wikis och ger dig direkta svar med länkar till källan.

Inuti Docs fungerar det som en fullfjädrad skriv- och innehållsassistent. Skriv ”/Write with AI” var som helst i ditt dokument så aktiveras ClickUp Brain direkt i redigeraren. Från den prompten kan du:

Skriv en beskrivning av ett projekt, en funktion eller en kampanj från grunden

Skapa en strukturerad plan med redan utformade avsnitt och steg

Skapa åtgärdspunkter från en textblock eller mötesanteckningar

Så om ditt team just har avslutat ett kickoff-möte och någon slänger in råa anteckningar i ett dokument kan den kontextuella AI:n förvandla den röran till en tydlig plan med uppgifter redo att tilldelas, på några sekunder.

Förutom att generera innehåll fungerar ClickUp Brain också som ditt arbetsutrymmesminne. Fråga det till exempel: ”Vilken feedback gav kunden på omdesignen av hemsidan, och vilka uppgifter skapades utifrån den?”

Be ClickUp Brain att söka igenom din arbetsyta

Det hämtar svaret från var den informationen än finns, oavsett om det är ett dokument, en kommentartråd eller en avslutad uppgift, och länkar dig direkt tillbaka till den.

Det fungerar även utan att du behöver be om det. ClickUp AI Super Agents hämtar uppdateringar från konversationer, möten och slutförda uppgifter för att automatiskt hålla dina dokument uppdaterade, så att dokumentationen förblir korrekt utan att någon behöver komma ihåg att uppdatera den.

Konfigurera ClickUp Super Agents för att uppdatera dokument utan manuellt arbete

Titta på den här videon för att förstå hur du automatiserar dokumentationen i ClickUp:

Vad är Notion Docs?

via Notion

Notion Docs är dokumentredigeraren som är inbyggd i Notion. Den täcker allt från snabba anteckningar och mötesreferat till strukturerade wikis, standardrutiner och omfattande projektdokumentation.

Det som strukturellt skiljer det från de flesta dokumentverktyg är dess blockbaserade redigerare. Varje element på en sida, oavsett om det är ett stycke, en tabell, en bild, en växlingsknapp eller en inbäddad databas, är ett eget, oberoende block.

Block kan dras, ordnas om och placeras i varandra fritt, vilket ger dig stor kontroll över hur en sida är uppbyggd och vad den innehåller.

Funktioner i Notion Docs

Låt oss titta på de viktigaste funktionerna i Notion Docs.

Funktion nr 1: Samarbete i realtid med synlighet på blocknivå

via Notion

När flera personer redigerar ett dokument visar Notion exakt vem som arbetar med vilket block i realtid. Du kan se rörliga avatarer bredvid innehållet, hoppa till den plats där någon redigerar och lämna kontextuella kommentarer kopplade till specifika avsnitt.

Detta gör det enklare att granska eller redigera långa dokument utan att arbetet överlappar varandra eller att det uppstår förvirring.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvecklad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain hålls allt samman, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och ta tillbaka din produktiva tid. 💫 Konkreta resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv veckas tid varje kvartal!

Funktion nr 2: Databaser inuti dokument

via Notion

Notion behandlar inte dokument och data som separata enheter. Du kan lägga in en databas direkt på en sida och använda den som en tabell, ett kanban-tavla eller en kalender.

Ett enkelt dokument med mötesanteckningar kan till exempel även innehålla en uppgiftsspårare som uppdateras i realtid.

Funktion nr 3: Inbyggda växlar för innehåll som kan döljas

via Notion VIP

Du kan dölja avsnitt i växlingsblock, som läsarna kan visa endast om de behöver det.

Detta fungerar bra för långa dokument. Du kan hålla huvudinnehållet överskådligt samtidigt som du lägger till extra detaljer, anteckningar eller instruktioner nedanför.

💡 Proffstips: Skapa en ”Definition of Done” genom att lägga till en obligatorisk kryssruta längst ner i varje guide som kräver att en andra person följer stegen och godkänner dem. Om en kollega inte kan slutföra uppgiften med hjälp av endast ditt dokument är guiden inte färdig ännu, vilket tvingar dig att fånga upp de små underförstådda stegen som vanligtvis missas.

Funktion nr 4: Notion AI

via Notion

Notion AI finns inbyggt i redigeraren och fungerar på vilken text du än skriver. Du kan markera ett avsnitt och be verktyget att skriva om, förkorta, utvidga eller ändra tonen.

Du kan också be den att fortsätta skriva, förklara något eller omstrukturera innehållet till listor eller avsnitt.

Jämförelse av funktioner mellan ClickUp Docs och Notion Docs

Här ser du hur de två verktygen står sig när det gäller de funktioner som är viktigast för ditt team. 👀

Funktion nr 1: Samarbete i realtid

Först ut är realtidssamarbete. Här ser du hur ClickUp Docs och Notion Docs står sig mot varandra när det gäller att hålla teamet synkroniserat under redigering.

ClickUp Docs

ClickUp Docs gör samarbetet smidigt med live-markörer, omedelbara redigeringar och kommentarer direkt i texten som är kopplade direkt till den relevanta texten.

Det som utmärker det är hur samarbetet sträcker sig bortom själva dokumentet. Du kan lägga till kommentarer, omvandla feedback till spårbara uppgifter med förfallodatum och ansvariga, samt @nämna teammedlemmar – allt utan att lämna dokumentet.

Notion Docs

Notion visar rörliga avatarer bredvid innehållsblocken när användarna redigerar, så att du alltid vet vem som arbetar var.

Dess inbyggda kommentarer och delning på sidnivå fungerar bra för granskning av långa dokument, och versionshistoriken gör det enkelt att återställa ändringar om något skrivs över.

🏆 Vinnare: ClickUp Docs vinner denna omgång. Dess samarbetsverktyg går ett steg längre genom att omvandla kommentarer till konkreta uppgifter, vilket överbryggar klyftan mellan diskussion och genomförande.

Funktion nr 2: AI-funktioner

Därefter tittar vi på AI. Hur använder dessa verktyg artificiell intelligens för att hjälpa ditt team att arbeta smartare i dokumenten?

ClickUp Docs

ClickUp Brain är djupt integrerat i hela arbetsytan, inte bara i dokumentredigeraren. Det kan söka igenom dina dokument, uppgifter, kommentarer och integrerade appar för att besvara frågor och hämta fram information oavsett var den finns.

Inuti dokumenten kan du med ett enkelt /Write with AI-kommando skriva utkast, skapa strukturerade planer eller generera åtgärdspunkter från råa anteckningar. ClickUp AI Super Agents kan till och med hålla dokumenten uppdaterade automatiskt baserat på aktiviteten i ditt arbetsutrymme.

Notion Docs

Notion AI hanterar skrivuppgifter direkt i texten väl, utkast till innehåll, sammanfattning av sidor och generering av mötesanteckningar med tidsstämplar och åtgärdspunkter. Det kan hänvisa till andra Notion-sidor för mer skräddarsydda resultat.

Dess fråge- och svarsfunktioner samt sökfunktioner är dock begränsade till sidinnehåll snarare än ett bredare sammanlänkat arbetsutrymme.

🏆 Vinnare: ClickUp Docs vinner här. ClickUp Brains förmåga att indexera och söka i hela ditt arbetsutrymme, inklusive uppgifter, kommentarer, chattar och dokument, ger det en betydande fördel jämfört med Notion AI:s sidbaserade tillvägagångssätt.

Funktion nr 3: Dokumentorganisation

Låt oss nu titta på hur varje verktyg hanterar strukturering och organisering av din dokumentation i stor skala.

ClickUp Docs

ClickUp erbjuder kapslade undersidor för att hålla komplexa dokument strukturerade utan oändlig rullning, samt Docs Hub, en centraliserad sökbar vy över alla dokument i ditt arbetsutrymme.

Dokument är också kopplade till utrymmen, mappar och listor, så de finns nära det arbete de stöder.

Notion Docs

Notions oändliga sidnästning är en av dess största styrkor. Sidor kan placeras inuti andra sidor utan någon egentlig begränsning, och sidomenyn med brödsmulor gör det enkelt att navigera i en omfattande kunskapsbas.

Relationella databaser kan också länkas direkt till wikisidor, vilket gör Notion till ett pålitligt verktyg för team som bygger ett fristående internt kunskapsarkiv.

🏆 Vinnare: Det beror på ditt användningsfall. Notion vinner när det gäller ren kunskapsbasens djup och flexibilitet. ClickUp vinner när dokumentationen behöver vara kopplad till det aktiva projektarbetet.

💡 Proffstips: Ange ett ”utgångsdatum” i dokumentets egenskaper eller rubrik som utlöser en påminnelse om kvartalsvis rensning. Om ett dokument passerar sitt datum utan en ”Granskat”-stämpel får det en banner med texten ”Fortsätt med försiktighet” högst upp, vilket förhindrar att ditt team av misstag följer föråldrade standardrutiner som inte längre gäller för din nuvarande teknikstack.

Funktion nr 4: Uppgiftsintegration

Slutligen ska vi se hur väl varje verktyg kopplar samman dina dokument med det faktiska arbetet som utförs.

ClickUp Docs

Du kan markera vilken text som helst i ett dokument och omedelbart omvandla den till en spårad uppgift, komplett med ansvarig, förfallodatum, prioritet och en direktlänk tillbaka till originaldokumentet.

Aktiva ClickUp-uppgifter kan också bäddas in direkt i dokumenten, så att den senaste statusen alltid är synlig utan att du behöver byta verktyg.

Notion Docs

Med Notion kan du bädda in databasvyer i sidor och hänvisa till projektdata, vilket fungerar bra för att spåra information.

Att skapa uppgifter från dokumentinnehåll kräver dock manuella steg eller integrationer från tredje part. Det är en mer splittrad upplevelse för team som behöver dokumentation för att driva på åtgärder.

🏆 Vinnare: ClickUp Docs vinner denna jämförelse överlägset. Konvertering av text till uppgift med ett klick och inbäddning av uppgifter i realtid gör det till ett betydligt mer genomförandeinriktat dokumentationsverktyg än Notion för projektledning. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Ska du välja ClickUp Docs eller Notion Docs?

Om ditt team behöver dokumentation som verkligen passar ert arbetssätt är ClickUp Docs det självklara valet. Det vinner på samarbete, AI, organisation och uppgiftsintegration, vilket ger dig en enda arbetsyta där dokument driver verklig handling.

Notion Docs är ett gediget verktyg för att bygga snygga fristående kunskapsbaser. Men så fort din dokumentation behöver kommunicera med dina uppgifter, dina tidslinjer och ditt teams arbetsflöde börjar det visa sina begränsningar.

För team som vill sluta växla mellan olika verktyg och börja arbeta utifrån en enda källa till sanning är ClickUp helt enkelt den mer kompletta lösningen.

Vanliga frågor (FAQ)

Ja, ClickUp stöder kapslade sidor, Docs Hub och Connected Search, vilket täcker centrala användningsfall för wiki som centraliserad kunskap och organiserade sidhierarkier. Team som är starkt beroende av Notions oändliga kapsling och relationsdatabasvyer inuti wikisidor bör utvärdera båda innan de byter.

ClickUp Brain erbjuder ett bredare sammanhang eftersom Connected Search indexerar hela din arbetsyta – dokument, uppgifter, kommentarer, chatt och integrerade appar – medan Notion AI:s Q&A är begränsat till sidinnehåll. Notion AI är effektivt för skrivande och sammanfattning direkt i texten, men team som behöver AI-insikter över hela sitt arbete kommer att uppleva att ClickUp Brain är mer sammanhängande.

Ja, du kan exportera Notion-sidor som Markdown- eller HTML-filer och migrera från Notion till ClickUp Docs, samtidigt som du behåller grundläggande formatering och struktur. ClickUps importverktyg stöder massöverföringar för att effektivisera större migreringar.