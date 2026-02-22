De 10 bästa verktygen för politiska kampanjer 2026

Klockan 23:47 skickar någon i kampanjchatten ett meddelande: ”Har någon uppdaterat listan över väljarkontakter?” Tre minuter senare kommer ett svar: ”Vilket dokument använder vi nu?”

Vid midnatt arbetar hälften av teamet med olika versioner, och valdagen närmar sig.

Så ser politiska kampanjer ut bakom kulisserna: snabba beslut, sena kvällar och en ständig kamp för att hålla människor, data och budskap samordnade.

Verktyg för politiska kampanjer har kommit att fylla denna lucka. Från hantering av volontärer och fältoperationer till spårning av väljarengagemang, insamling av medel, kommunikation och intern samordning har programvara blivit ryggraden i moderna kampanjer.

I den här guiden går vi igenom 10 av de bästa verktygen för politiska kampanjer – de som kampanjteam kan lita på när det blir intensivt och insatserna är höga. 📈

Verktyg för politiska kampanjer hjälper kandidater, kampanjledare och intresseorganisationer att samordna väljarkontakter, hantera volontärer, spåra donationer och kommunicera med anhängare.

Att driva en kampanj innebär ofta att du måste jonglera med dussintals rörliga delar, såsom valkampanjscheman, givardatabaser, samordning av volontärer, evenemangslogistik och rapportering av efterlevnad. Detta skapar arbetsförskjutning: fragmentering av arbetsaktiviteter över flera, osammanhängande verktyg där viktig information går förlorad.

Dessa verktyg används av kandidater på alla nivåer, från lokala skolstyrelser till federala val, samt av politiska aktionskommittéer, intressegrupper och gräsrotsorganisatörer.

Modern programvara för hantering av politiska kampanjer har utvecklats för att integrera väljarregister, prediktiv analys, peer-to-peer-textmeddelanden och AI-driven väljarmålning för att maximera begränsade budgetar och volontärtimmar.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Att välja fel verktyg för din kampanj kan leda till slöseri med tid och pengar och tvinga ditt team till rigida arbetsflöden som inte passar dina behov. Frustrationen växer när deadlines närmar sig, volontärer får motstridiga signaler och du inte kan skala upp din verksamhet när det verkligen behövs.

Här är de viktigaste kriterierna att utvärdera:

Integration av väljarregister: Är plattformen kopplad till statliga väljarregister eller nationella databaser som VoteBuilder eller L2? Smidig åtkomst till väljardata eliminerar manuell import och håller din målgruppsorientering aktuell.

Kommunikation via flera kanaler: Leta efter inbyggda eller integrerade funktioner för peer-to-peer-meddelanden, e-postutskick och telefonbank för att nå väljarna där de befinner sig.

Volontärhantering: Funktioner som skiftplanering, arbetsfördelning och realtidsincheckningar gör att din fältverksamhet flyter smidigt.

Efterlevnad och rapportering: Kampanjer måste spåra donationer och utgifter för FEC eller statliga valnämnders arkivering; automatiserade efterlevnadsverktyg minskar fel och revisionsrisker.

Skalbarhet och användarvänlighet: Det ska kunna hantera en ökning av volontärer och väljarkontakter utan prestandaproblem, och nya teammedlemmar ska snabbt kunna bli produktiva.

AI och automatiseringsfunktioner: Moderna kampanjer drar nytta av Moderna kampanjer drar nytta av AI-driven väljarinriktning , automatiserad uppgiftsfördelning och prediktiv analys som hjälper till att fördela resurser effektivt.

🧠 Rolig fakta: Kampanjer från verandan var en gång en viktig strategi: kandidater som Warren G. Harding under valet i USA 1920 stannade hemma och lät sina anhängare komma till dem istället för att resa runt i landet. Denna stil med låg rörlighet betonade lokal interaktion med väljarna och personlig kontakt långt innan digitala kampanjer fanns.

Här är en jämförelse mellan de 10 bästa verktygen för politiska kampanjer:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp * Allt-i-ett för kampanjplanering, genomförande och AI-driven automatisering Whiteboards för kampanjplanering, Super Agents för autonoma arbetsflöden, Dashboards för realtidsöversikt, ClickUp Brain för kontextuell AI, Docs, Automations, Forms Gratis för alltid; anpassade priser för företag NationBuilder Community-organisering med integrerad CRM, webbplats och insamling av medel Enhetliga supporterprofiler, mallar för politiska webbplatser, e-post- och sms-utskick, segmentering baserad på engagemang Starter från 41 $/månad; Pro från 179 $/månad; Enterprise anpassad NGP VAN Demokratiska och progressiva kampanjer som behöver tillgång till väljarregister VoteBuilder-väljarregister, MiniVAN-kampanjapp, FEC-kompatibel insamling, turf cutting och kontaktspårning Anpassad prissättning Aristotle Campaign Manager Opartiska kampanjer som behöver väljardata + efterlevnad Nationella och delstatliga väljarregister, CRM för donatorer, automatiserad rapportering av efterlevnad av FEC/delstatliga regler Anpassad prissättning i360 Republikanska och konservativa kampanjer Nationellt väljarregister, prediktiv modellering, app för offline-valkampanjer, digital annonsering Anpassad prissättning Catalist Progressiva organisationer med fokus på infrastruktur för data och analys Nationellt väljarregister, prediktiva modeller för valdeltagande och övertygelse, listmatchning och berikning Medlemsbaserat Nytt/Mode Kampanjer för opinionsbildning och engagemang bland väljarna E-post/samtal/tweet-din-representant-åtgärder, automatiserad matchning av representanter, webbinbäddningar Gratis plan; Betald från 44 $/månad RunningMate (Civitech) Nedre delen av valsedeln och förstagångskandidater Enkel väljarinriktning, volontärhantering och interaktiva kartor Anpassad prissättning Impactive Relationsbaserad organisering genom nätverk av supportrar Import av kontakter, matchning av väljare, gamifierad outreach, topplistor Från 50 $/månad; Anpassad för företag Daisychain AI-driven digital organisering och personlig outreach Automatiserade SMS-/e-postresor, enhetliga tidslinjer för supportrar, centraliserad inkorg Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Du behöver ett verktyg som anpassar sig till det unika kaoset i en kampanj, inte ett som bidrar till det.

De bästa verktygen för politiska kampanjer kopplar samman din väljarrekrytering, insamling av medel, samordning av volontärer och rapportering av efterlevnad i ett enhetligt system.

Här är de bästa verktygen som förbättrar den operativa effektiviteten. ✨

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning och AI-automatisering)

Först på vår lista har vi ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta. Planering, genomförande, synlighet och intelligens samlas här, vilket minskar antalet verktyg och undviker förvirring.

För snabbrörliga team som politiska kampanjer är denna konvergens viktig. Oavsett om du samordnar hundra volontärer eller hanterar ett fältprogram som omfattar flera delstater, anpassar sig ClickUp till ditt arbetsflöde istället för att tvinga dig in i en rigid struktur.

Låt oss titta på hur du kan planera en kampanj med ClickUp:

Visuell kampanjplanering med ClickUp Whiteboards

Kampanjstrategin har flera rörliga delar i början: kartor över valdistrikt, prioriterade frågor, skisser över väljarsegment, sekvenser för utåtriktad verksamhet, hierarkier för meddelanden... Allt börjar med en brainstorming.

Eliminera klyftan mellan strategimöten och det dagliga kampanjarbetet med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ger ditt team ett gemensamt visuellt utrymme för att skissa idéer, gruppera teman och kartlägga hela kampanjen innan den genomförs.

Till exempel kan dina kommunikations- och fältteam delta i en liveplaneringssession. På en whiteboard skapar de en karta över väljarsegmentering, länkar viktiga ClickUp-uppgifter till varje segment och bifogar utkast till meddelanden. Därefter omvandlar de omedelbart segment med högsta prioritet till strukturerade listor som blir utförbara uppgifter.

Skapa din kampanj med ClickUp:

Få autonoma AI-teammates med ClickUp Super Agents

Intensiva kampanjer innebär rutinmässigt tungt arbete, inklusive uppföljningar, dagliga sammanfattningar, lägesrapporter, volontärcheckar och veckovisa sammanfattningar av kontakter.

Automatisera repetitiva kampanjarbetsflöden utan mänsklig övervakning med ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents är AI-teammates som är inbyggda i din arbetsyta med information om din kampanj, så att de kan utföra flerstegsarbetsflöden självständigt och lära sig efterhand. De kan aktiveras manuellt eller ställas in för att fungera dygnet runt.

När du har fastställt kampanjens rytm kan du konfigurera en Super Agent för att skapa veckovisa rapporter från dina aktivitetsflöden. Den sammanställer vilka uppgifter som har slutförts, vad volontärerna har rapporterat, vad som är försenat och lyfter fram förändringar från förra veckan. Resultatet är en färdig sammanfattning som kan presenteras direkt.

Skapa din första Super Agent:

Visualisera kampanjens framsteg med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards ger dig realtidsöverblick över allt som är viktigt: volontärengagemang, evenemangsdeltagande, uppgiftsframsteg, deadlines och kommunikationsresultat. De kan innehålla diagram, statistik för operativa mått, arbetsbelastningsbalanser, spårning av försenade uppgifter och mycket mer – konfigurerat efter ditt teams behov.

Lägg till anpassade kort för att spåra vad som är viktigt för din kampanj med ClickUp Dashboards

Du kan till exempel skapa en instrumentpanel för fältverksamhet som visar hur många samtal till väljare som har genomförts, hur många dörrar som har knackats på, vilka regioner som ligger efter målen och vilka volontärer som ännu inte har tilldelats uppföljningar. När något går snett förra veckan ser alla det direkt.

Få en överblick över kampanjdetaljerna med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är din inbyggda kontextuella AI-assistent som förstår allt om din arbetsyta: uppgifter, kommentarer, dokument, whiteboards och mycket mer. Den är utformad för att svara på kontextuella frågor, skapa sammanfattningar och vidta åtgärder som återspeglar det verkliga arbetsläget istället för generiska AI-resultat.

ClickUp Brain för politiska kampanjer

Här är några exempel på frågor du kan ställa:

Sammanfatta våra tre viktigaste kampanjmål för andra kvartalet utifrån strategidokumentet och aktuella uppgifter.

Skriv om detta tal så att det bättre tilltalar osäkra väljare i städerna, samtidigt som vår grundläggande hållning förblir oförändrad.

Förklara vad fältteamet, digitalteamet och pressteamet ansvarar för denna vecka.

Utarbeta en snabb responsplan baserad på dessa senaste nyheter och våra befintliga positionsdokument.

Skapa en daglig standup-uppdatering med dagens slutförda och blockerade uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter: Spara timmar av manuellt arbete genom att skapa anpassade triggers som kör din kampanj på autopilot med Spara timmar av manuellt arbete genom att skapa anpassade triggers som kör din kampanj på autopilot med ClickUp Automations.

Samla in data: Samla in volontäranmälningar, svar på evenemangsinbjudningar och feedback från väljare genom anpassningsbara formulär som matas direkt in i ditt uppgiftssystem med Samla in volontäranmälningar, svar på evenemangsinbjudningar och feedback från väljare genom anpassningsbara formulär som matas direkt in i ditt uppgiftssystem med ClickUp Forms.

Centralisera dokumentationen: Håll hela teamet samordnat genom att lagra kampanjplaner, diskussionspunkter och utbildningsmaterial i Håll hela teamet samordnat genom att lagra kampanjplaner, diskussionspunkter och utbildningsmaterial i ClickUp Docs.

Anslut till verktyg från tredje part: Integrera e-postplattformar, CRM-system, sociala appar, SMS-verktyg, kalendrar och mycket mer för att samla väljarengagemang, socialt engagemang och volontärsystem i ett enhetligt arbetsflöde med ClickUp Integrations

Centralisera beslutsfattandet: Samla sökning, automatisering och innehållsskapande i olika appar och i ditt arbetsmiljö samtidigt som du eliminerar Samla sökning, automatisering och innehållsskapande i olika appar och i ditt arbetsmiljö samtidigt som du eliminerar AI-spridning med ClickUp Brain MAX.

Fördelar

Allt-i-ett-arbetsytan eliminerar verktygsspridning och kontextväxling

AI-funktioner påskyndar beslutsfattandet och skapandet av innehåll

Den flexibla strukturen anpassar sig till kampanjer av alla storlekar, från lokala till statliga.

Nackdelar

Nya användare kan behöva tid för att utforska alla funktioner.

Mobilappens upplevelse är ännu inte i nivå med den fullständiga funktionaliteten på datorn.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent berömmer ClickUp:

Det som är mest användbart med ClickUp är att det verkligen driver hela vår byrå. Vi använder ClickUp hela dagen för uppgiftshantering, Super Agents, intern teamkommunikation, innehållskalendrar, dokumentation, kampanjspårning och mycket mer. För oss är det inte bara ett projektledningsverktyg, det är vårt operativsystem. Superagenterna är en enorm fördel. Eftersom hela vårt arbetsflöde finns i ClickUp kan agenterna stödja nästan allt vi behöver. De hjälper oss att arbeta snabbare, tänka klarare och utföra våra uppgifter mer effektivt utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Det som är mest användbart med ClickUp är att det verkligen driver hela vår byrå. Vi använder ClickUp hela dagen, för uppgiftshantering, Super Agents, intern teamkommunikation, innehållskalendrar, dokumentation, kampanjspårning och mycket mer. Det är inte bara ett projektledningsverktyg för oss, det är vårt operativsystem. Superagenterna är en enorm fördel. Eftersom hela vårt arbetsflöde finns i ClickUp kan agenterna stödja nästan allt vi behöver. De hjälper oss att arbeta snabbare, tänka klarare och utföra våra uppgifter mer effektivt utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

2. NationBuilder (bäst för samhällsorganisationer)

via NationBuilder

NationBuilder positionerar sig som ett system för att organisera gemenskaper som kombinerar CRM, webbplatsbyggare, e-postmarknadsföring och hantering av donationer. Det erbjuder en integrerad lösning där supporterdata flödar smidigt mellan din webbplats, e-postlistor och utåtriktade insatser.

Plattformens databas "Nation" fungerar som en samlingspunkt för all information om supportrar och spårar varje interaktion, från webbplatsbesök till donationer och evenemangsdeltagande. Denna profilmetod hjälper kampanjer att förstå supportrarnas engagemang över tid och segmentera kontakterna därefter.

NationBuilder innehåller även inbyggda webbplatsmallar, verktyg för hantering av e-postkampanjer och textutsändningar, vilket minskar behovet av anpassad utveckling.

NationBuilders bästa funktioner

Skapa enhetliga profiler för supportrar, inklusive donationer, evenemang, volontärer och engagemangshistorik för riktad outreach.

Erbjuder politiska mallar som länkar direkt till databasen för automatiska CRM-uppdateringar från registreringar och donationer.

Skicka riktade meddelanden till olika segment av anhängare baserat på engagemangshistorik, plats eller anpassade taggar.

Fördelar

Starka funktioner för att organisera gemenskapen

Politikspecifika mallar

Innehåller flera funktioner som hjälper dig att undvika integrationsproblem.

Nackdelar

Begränsad integrering av väljarregister

Anpassningen av webbplatsen kan kännas begränsad

Hög inlärningskurva för team som inte är bekanta med plattformen

NationBuilder-priser

Starter: Från 41 $/månad

Pro: Från 179 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

NationBuilder-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra:

Vad säger verkliga användare om NationBuiler?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

NationBuilder är en one-stop-shop för CRM, webbplatser och kreditkortstransaktioner. Vanligtvis är dessa komplicerade och fragmenterade, men NationBuilder får dig igång på några timmar istället för dagar eller veckor... Ibland är sökningar och batchuppdateringar klumpiga. Delning på sociala medier har halkat efter de aktuella trenderna. Podcasting och RSS skulle vara till hjälp.

NationBuilder är en one-stop-shop för CRM, webbplatser och kreditkortstransaktioner. Vanligtvis är dessa komplicerade och fragmenterade, men NationBuilder får dig igång på några timmar istället för dagar eller veckor... Ibland är sökningar och batchuppdateringar klumpiga. Delning på sociala medier har halkat efter de aktuella trenderna. Podcasting och RSS skulle vara till hjälp.

🧠 Rolig fakta: Presidentvalet i USA 1952 markerade en vändpunkt i medierna, då tv-nyhetsnätverk, särskilt CBS, använde UNIVAC I (Universal Automatic Computer) för att förutsäga resultatet av valet mellan Dwight D. Eisenhower och Adlai Stevenson.

3. NGP VAN (Bäst för demokratiska och progressiva kampanjer)

via NGP VAN

NGP VAN är den dominerande teknikleverantören för demokratiska kampanjer och progressiva organisationer i USA. Plattformen kombinerar tillgång till väljarregister via VoteBuilder, verktyg för insamling av medel via NGP och digitala organisationsfunktioner, vilket gör den till det självklara valet för kampanjer som bedrivs inom det demokratiska ekosystemet.

Dess filgränssnitt ger tillgång till statliga väljarregister som har förbättrats med konsumentdata, modelleringar och kontakthistorik från tidigare kampanjer. Fältorganisatörer använder det för att dela upp områden, skapa listor över besök och registrera väljarkontakter. Plattformens styrka kommer från nätverkseffekter och integrerade verktyg för att hantera en checklista för efterlevnad som hjälper till att undvika FEC-sanktioner.

NGP VAN:s bästa funktioner

Få tillgång till statliga väljarregister med prediktiva modelleringspoäng och demografiska data för att minska valarbetarnas arbetsbörda och skapa telefonlistor.

Låt NGP hantera donationshanteringen med inbyggd FEC-kompatibel rapportering, vilket minskar den administrativa bördan av kampanjfinansieringskraven.

Använd mobilappen MiniVAN som gör det möjligt för valarbetare att komma åt listor och registrera kontakter offline, och synkronisera data när uppkopplingen återställs.

Fördelar

Oöverträffad väljardata för progressiva kampanjer

Ekosystemintegration minskar datasilos

Branschstandard som minskar utbildningstiden för erfaren personal

Nackdelar

Betjänar uteslutande demokratiska och progressiva organisationer.

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med moderna SaaS-plattformar.

Åtkomst kräver ofta medlemskap i ett parti eller en organisation.

NGP VAN-prissättning

Anpassad prissättning

NGP VAN-betyg och recensioner

G2: 4/5 (70+ recensioner)

Capterra:

Vad säger verkliga användare om NGP VAN?

Från en G2-recension:

Alla väljare är tillgängliga och deras information är vanligtvis uppdaterad. Grundläggande funktioner som snabbsökning och enkla listor och områden fungerar vanligtvis bra... Vid avancerad användning finns det många hinder för att uppnå målen. Just nu kämpar jag med att se till att när listor skrivs ut för att kontakta väljare, kan valarbetarna på ett adekvat sätt notera om väljaren aldrig har kontaktats eller är fientlig eller särskilt om de är hotfulla.

Alla väljare är tillgängliga och deras information är vanligtvis uppdaterad. Grundläggande funktioner som snabbsökning och enkla listor och områden fungerar vanligtvis bra... Vid avancerad användning finns det många hinder för att uppnå målen. Just nu kämpar jag med att se till att när listor skrivs ut för att kontakta väljare, kan valarbetarna på ett adekvat sätt notera om väljaren aldrig har kontaktats eller är fientlig eller särskilt om de är hotfulla.

4. Aristotle Campaign Manager (bäst för opolitiska kampanjer som behöver väljardata)

via Aristoteles

Aristotle har tillhandahållit politiska data och kampanjteknik i årtionden och betjänat kampanjer över hela det politiska spektrumet. Det kombinerar tillgång till väljarregister, hantering av donatorer och rapportering av efterlevnad för kampanjer som behöver robusta data utan ekosystemrestriktioner.

Plattformens funktioner för väljardata inkluderar tillgång till nationella och statliga väljarregister med demografiska överlagringar, konsumentdata och prediktiv modellering. Kampanjer kan skapa riktade universum för outreach och spåra kontakthistorik över flera kommunikationskanaler.

Aristotle betjänar kampanjer oavsett partitillhörighet, vilket gör det till ett alternativ för republikanska, demokratiska och oberoende kandidater.

Aristotle Campaign Managers bästa funktioner

Få tillgång till nationella väljarregister med demografiska data, konsumentdata och modelleringsdata för att skapa riktade väljargrupper.

Säkerställ att FEC- och delstatsrapporteringen följer reglerna med automatiserad spårning av bidrag och rapportgenerering, vilket minskar den administrativa bördan för kampanjfinansieringskraven.

Spåra donationshistorik, identifiera potentiella större donatorer och hantera insamlingskanaler med integrerad CRM-funktionalitet.

Fördelar

Den opartiska plattformen fungerar för alla kampanjer.

Djup datahistorik ger historisk kontext

Integrerade verktyg för regelefterlevnad minskar revisionsrisken

Nackdelar

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare plattformar.

Priserna är inte helt transparenta; kräver försäljningskonsultation.

En mindre användargrupp innebär färre delade resurser

Priser för Aristotle Campaign Manager

Anpassad prissättning

Aristotle Campaign Manager – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra:

Vad säger verkliga användare om Aristotle Campaign Manager?

Här är en förstahandsupplevelse:

Enkelt gränssnitt som ändå stöder många funktioner, till exempel olika aspekter av ekonomi... Kraven för vissa funktioner är för omfattande

Enkelt gränssnitt som ändå stöder många funktioner, till exempel olika aspekter av ekonomi... Kraven för vissa funktioner är för omfattande

🔍 Visste du att? Inför presidentvalskampanjen 2008 i USA skapade Barack Obamas team en dedikerad social plattform kallad My.BarackObama.com , som gjorde det möjligt för anhängare att organisera sig, ringa väljare och samordna på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.

5. I360 (Bäst för republikanska och konservativa kampanjer)

via i360

i360 fungerar som den primära data- och teknikplattformen för republikanska och konservativa kampanjer och erbjuder väljardata, verktyg för valkampanjer och digitala annonseringsfunktioner. Plattformen ger tillgång till en nationell väljarfil som är förstärkt med konsumentdata och prediktiv modellering utformad för konservativ målgruppsanpassning.

Plattformens datavetenskapliga funktioner inkluderar prediktiva modeller för väljarövertygelse, sannolikhet för valdeltagande och ståndpunkter i olika frågor, vilket hjälper kampanjer att fördela resurser till de väljare som är mest benägna att svara.

i360 bästa funktioner

Få tillgång till nationella väljarregister med prediktiva modelleringar som är optimerade för republikanska och konservativa målgrupper.

Använd mobilappen som fungerar offline och synkroniseras när anslutningen återställs, så att fältteamet kan komma åt röstlängder och registrera väljarkontakter på plats.

Koppla data om väljarmålgrupper till digitala reklamkampanjer på display, video och ansluten TV.

Fördelar

Djupgående data och prediktiva modeller för konservativa kampanjer

Integrerad samordning av fält- och digitala kampanjer

Realtidsöverblick över fältet via instrumentpaneler

Nackdelar

Betjänar uteslutande republikanska och konservativa organisationer.

Kräver anslutning till ekosystemet för åtkomst

Priser och villkor är inte offentligt tillgängliga.

i360-prissättning

Anpassad prissättning

i360-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra:

Vad säger verkliga användare om i360?

Direkt från en användare:

Det är så enkelt att ringa upp personer efter varandra med i360:s automatiska telefonsamtal. Det är också enkelt att ställa in en disposition när man ska besöka människors hem för politiska kampanjer... Ibland kan appen vara lite buggig och frysa när man lägger till ett skript för att lämna ett röstmeddelande.

Det är så enkelt att ringa upp personer efter varandra med i360:s automatiska telefonsamtal. Det är också enkelt att ställa in en disposition när man ska besöka människors hem för politiska kampanjer... Ibland kan appen vara lite buggig och frysa när man lägger till ett skript för att lämna ett röstmeddelande.

6. Catalist (Bäst för progressiva organisationer med fokus på data)

via Catalist

Catalist fungerar som en datainfrastrukturleverantör för progressiva organisationer och underhåller en nationell väljarfil som fungerar som grund för målgruppsanpassning och analys. Istället för en plattform för kampanjhantering tillhandahåller den det datalager som andra verktyg bygger på.

Databasen kombinerar väljarregistreringsuppgifter med konsumentdata, demografisk information och kontakthistorik. Plattformens medlemsmodell innebär att data som samlas in av en organisation berikar filen för alla medlemmar, vilket förbättrar målinriktningen över tid.

Catalists bästa funktioner

Få tillgång till en omfattande väljardatabas som har förbättrats med kontakthistorik från den progressiva rörelsen.

Använd prediktiva modellerings- och analysfunktioner som bedömer sannolikheten för valdeltagande och övertygelseförmåga, vilket hjälper kampanjer att prioritera kontakten med väljarna.

Jämför dina supporterlistor med väljarregistret för att lägga till registreringsdata, uppdatera adresser och identifiera dubbletter.

Fördelar

Nätverkseffekter förbättrar datakvaliteten över tid

Sofistikerad analys för datadrivna strategier

Grunden för progressiv datainfrastruktur

Nackdelar

Medlemsmodellen kräver organisatoriskt engagemang

Saknar avancerade verktyg, vilket gör integrationer nödvändiga

Exklusivt för progressiva organisationer

Catalist-prissättning

Medlemsbaserat

Catalist-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra:

Vad säger verkliga användare om Catalist?

En recension uttrycker det så här:

Det bästa med Catalist.io är att det ger dig flera insikter över alla plattformar samtidigt... Ibland när jag tittar på min instrumentpanel blir jag överväldigad av alla data och insikter.

Det bästa med Catalist.io är att det ger dig flera insikter över alla plattformar samtidigt... Ibland när jag tittar på min instrumentpanel blir jag överväldigad av alla data och insikter.

🧠 Rolig fakta: Även om den berömda debatten mellan Kennedy och Nixon 1960 ofta nämns som den första stora tv-sända debatten, var det faktiskt två framstående kvinnor som deltog i en tidigare tv-sänd debatt 1956. Eleanor Roosevelt och Margaret Chase Smith debatterade på sina partiers vägnar, vilket var ett tidigt exempel på tv som kampanjmedium.

7. New/Mode (Bäst för kampanjer för opinionsbildning och engagemang bland väljare)

New/Mode fokuserar på opinionskampanjer och engagemang från väljarna snarare än valpolitik. Plattformen gör det möjligt för organisationer att skapa flerkanaliga opinionskampanjer, till exempel e-postmeddelanden till lagstiftare eller telefonsamtal till tjänstemän, som anhängare kan delta i med minimal ansträngning.

Plattformens styrka ligger i att göra opinionsbildning tillgänglig. Supportrar anger sin adress, och New/Mode identifierar automatiskt deras valda representanter och vidarebefordrar meddelanden på lämpligt sätt. För organisationer som bedriver opinionsbildning och ideella organisationer tillhandahåller den specialutvecklade verktyg som allmänna kampanjplattformar saknar.

Nya/bästa funktioner

Skapa kampanjer som låter anhängare automatiskt skicka e-post, ringa eller twittra till sina folkvalda representanter.

Identifiera rätt representanter baserat på supportrarnas adresser och rikta in dig på specifika kommittéer eller partier automatiskt.

Lägg till opinionsbildande åtgärder på din webbplats eller i dina e-postmeddelanden för att öka deltagandet.

Fördelar

Specialutvecklad för opinionsbildning och engagemang från väljare

En smidig supporterupplevelse ökar deltagandet

Flexibel distribution på alla webbplatser eller via e-post

Nackdelar

Begränsade funktioner för valkampanjer, såsom integration av väljarregister

Fokus på opinionsbildning, inte omfattande kampanjhantering

Mindre plattform jämfört med större leverantörer av politisk teknik

Priser för nya/moderna

Individuellt: Gratis för alltid

Grassroots: 44 $/månad

Team: 189 $/månad

Movement Builder+: Anpassad prissättning

Nya/Mode-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra:

Vad säger verkliga användare om New/Mode?

Enligt en recensent:

Användargränssnittet för deras V2-plattform är mycket användarvänligt med genomtänkta designlösningar. Den automatiska valet av mottagare baserat på postnummer är en sällsynt funktion inom detta område.

Användargränssnittet för deras V2-plattform är mycket användarvänligt med genomtänkta designlösningar. Den automatiska valet av mottagare baserat på postnummer är en sällsynt funktion inom detta område.

via RunningMate

RunningMate riktar sig till kandidater som står långt ner på valsedeln och som ställer upp för första gången och som behöver effektiva kampanjverktyg utan komplexiteten eller kostnaden för företagsplattformar. Plattformen förenklar kontakten med väljarna, valkampanjer och samordningen av volontärer för kampanjer som kanske saknar erfarna politiska aktörer.

Civitech har utvecklat RunningMate för att minska hindren för kandidater som ställer upp i lokala val, till exempel till skolstyrelser eller kommunfullmäktige, där resurserna är begränsade.

RunningMate från Civitech – bästa funktioner

Få tillgång till väljardata och skapa riktade kontaktlistor med ett användarvänligt gränssnitt.

Hantera anmälningar från volontärer och tilldela valkampanjskift utan separata schemaläggningsverktyg.

Visualisera väljarregister och oregistrerade potentiella väljare på interaktiva kartor för att prioritera valdistrikt med stora möjligheter.

Fördelar

Tillgängligt för nya kandidater och kandidater längre ner på valsedeln.

Mindre komplexitet och kortare inlärningskurva

Integrerad grundläggande funktionalitet i en plattform

Nackdelar

Begränsade avancerade funktioner jämfört med företagsplattformar

Mindre användargrupp och färre delade resurser

Kanske inte så bra för större kampanjer

Priser för RunningMate från Civitech

Anpassad prissättning

RunningMate-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Innan moderna medier fanns var kampanjarbetet beroende av tågresor. Kandidater som William Jennings Bryan använde sig av så kallade whistle-stop-turnéer, där tågen stannade i många städer varje dag så att kandidaten kunde tala direkt till folkmassorna och bygga upp kontakter på gräsrotsnivå, något som tekniken nu försöker replikera digitalt.

9. Impactive (Bäst för relationsbyggande genom nätverk av supportrar)

via Impactive

Impactive fokuserar på relationsbaserad organisering: strategin att mobilisera väljare genom deras personliga nätverk snarare än genom kallt utåtriktat arbete. Plattformen hjälper kampanjer att utnyttja de kontakter som supportrarna redan har, vilket gör varje volontär till en potentiell organisatör.

Grundtanken är att människor är mer benägna att rösta eller engagera sig som volontärer när de blir ombedda av någon de känner. Impactive gör det möjligt för anhängare att importera sina kontakter, identifiera väljare i sina nätverk och skicka personliga meddelanden, vilket gör deltagandet till en lek och uppmuntrar till vänskaplig tävlan.

Impactives bästa funktioner

Låt anhängare importera sina kontakter och identifiera väljare inom sina personliga nätverk, med föreslagna meddelanden för att spåra kontakter.

Gör volontärarbete mer lekfullt med leaderboards, märken och lagtävlingar som uppmuntrar till ett varaktigt engagemang från volontärerna.

Gör det enkelt för supportrar att dela kampanjinnehåll och uppmaningar till handling i sina sociala medier.

Fördelar

Utnyttja äkta relationer för större genomslagskraft

Skala upp din räckvidd genom nätverk av supportrar

Engagerande volontärupplevelser håller volontärerna motiverade

Nackdelar

Kräver stöd från anhängare för att dela personliga kontakter

Mindre effektivt för kampanjer utan en stark supporterbas.

Kompletterar snarare än ersätter traditionella fältoperationer

Impactive-prissättning

Standard: 50 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Impactive-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Daisychain (Bäst för AI-driven digital organisering och personlig outreach)

via Daisychain

Daisychain effektiviserar den digitala organiseringen av progressiva kampanjer genom AI-driven automatisering och samlad supporterdata. Plattformen kopplar samman verktyg som ActBlue och Mobilize, vilket möjliggör personliga SMS/e-postmeddelanden, uppdrag och spårning.

Det betonar skalbar 1:1-kontakt via automatiseringar, charms (personliga bilder) och vägar som guidar supportrar genom engagemangssteg, snarare än peer-to-peer-nätverkskartläggning.

Daisychain bästa funktioner

Automatisera personliga sms/e-postmeddelanden med AI-konversationer och dynamiskt innehåll för riktad kommunikation.

Samla data från flera källor i tidslinjer för omfattande spårning av supportrarnas resa.

Tilldela uppgifter och övervaka svar via en centraliserad inkorg med filter och exportfunktioner.

Fördelar

Integrerar fragmenterade verktyg i sitt arbetsflöde

Skalbar personlig organisering utan stor personalstyrka

Avancerade automatiseringar minskar det manuella arbetet

Nackdelar

Kräver dataimport/konfiguration för full funktionalitet.

Mindre fokus på verklig relationell kontakt med kollegor

Ny plattform med mindre marknadsnärvaro

Daisychain-prissättning

Anpassad prissättning

Daisychain-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Ordet " kandidat " kommer faktiskt från det latinska ordet candidus, som betyder "lysande vit", och syftar direkt på de speciellt vitkalkade togorna (toga candida) som bars för att symbolisera ärlighet och avsaknad av korruption.

Ett måste i din kampanjarsenal: ClickUp

Politiska kampanjer misslyckas när strategin finns i ett verktyg, fältdata i ett annat, meddelanden i någons inkorg och deadlines i någons huvud.

Det är där ClickUp blir ryggraden. Du kan kartlägga kampanjen visuellt med whiteboards och automatisera repetitiva arbetsuppgifter med Super Agents. Övervaka framstegen i realtid via dashboards samtidigt som du förfinar budskapen och den interna samordningen med hjälp av ClickUp Brain.

Om du bygger en modern kampanj och vill ha programvara som anpassar sig lika snabbt som politiken, registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Kan ett allmänt projektledningsverktyg som ClickUp fungera för politiska kampanjer?

Ja. Kampanjer är i grunden projektledningsutmaningar med unika begränsningar. ClickUp hanterar samordning av volontärer, evenemangsplanering och uppgiftshantering, medan dess AI-funktioner hjälper till att hantera den informationsöverbelastning som är vanlig i snabbrörliga kampanjer.

Vad är skillnaden mellan ett CRM-system för kampanjer och programvara för kampanjhantering?

Ett kampanj-CRM fokuserar på relationer med supportrar och donatorer genom att spåra interaktioner och donationer. Å andra sidan omfattar en kampanjhanteringsprogramvara bredare operativa behov som uppgiftsfördelning, schemaläggning av volontärer och fältkoordinering.

Hur förändrar AI hanteringen av politiska kampanjer?

AI driver nu modeller för väljarinriktning, automatiserar rutinmässig kommunikation och hjälper kampanjer att identifiera mönster i supportrarnas beteende. Verktyg som ClickUp Brain tillför AI-assistans till den dagliga kampanjverksamheten genom att utarbeta utåtriktade åtgärder, prioritera uppgifter och ta fram relevant information utan manuella sökningar.