Hur man använder Salesforce Einstein Copilot för CRM-automatisering

Om ditt CRM-system är aktivt och tillgängligt, varför känns det ibland som om ditt team lever på att mata in data?

Det är det problemet som CRM-automatisering ska lösa. Säljarna ska sälja, supporten ska avsluta ärenden och driftavdelningen ska förbättra systemet. De ska inte kopiera anteckningar till fält, skriva om samma uppföljningsmejl eller jaga uppdateringar i olika register.

Det är detta som Salesforce Einstein Copilot syftar till att lösa.

I den här guiden går vi igenom hur du använder Salesforce Einstein Copilot för CRM-automatisering, inklusive användningsfall och konfiguration.

Vad är Salesforce Einstein Copilot?

via Salesforce Einstein Copilot

Salesforce Einstein Copilot (nu Agentforce) är Salesforces konversationsbaserade AI-assistent för CRM-arbete – utvecklad för att svara på frågor, generera innehåll och vidta åtgärder i Salesforce-appar med hjälp av naturliga språkprompter. Den är utformad för sälj-, service- och marknadsföringsteam som är trötta på att spendera sina dagar på manuella CRM-uppdateringar.

🌼 Visste du att: Cirka 64 % av företagen som investerar i AI för CRM säger att de ser mätbar avkastning inom det första året, vilket innebär att dessa verktyg ofta lönar sig snabbt när de kopplas till verkliga arbetsflöden som leadscoring, prognoser och uppföljningar.

Hur Einstein Copilot fungerar för CRM-automatisering

På en övergripande nivå fungerar Einstein Copilot i tre steg:

Du anger en prompt: Du ställer en fråga eller ger ett kommando på Du ställer en fråga eller ger ett kommando på vanlig engelska , precis som du skulle göra till en kollega. Till exempel: ”Skapa ett utkast till ett e-postmeddelande till Jane Doe om förnyelsen av hennes kontrakt”. Copilot tolkar din avsikt: AI-tekniken analyserar din begäran för att förstå vad du vill uppnå. Därefter identifierar den de specifika ”åtgärder” som behövs för att utföra uppgiften. Copilot grundar begäran och utför: Den hämtar relevant kontext från dina Salesforce-data och metadata (och, när den är ansluten, Data Cloud eller andra källor) och kör sedan de begärda åtgärderna.

I ett bättre ljus är de två huvudkoncepten som får det att fungera grundläggande och åtgärder. Det betyder:

Grund: Einstein Copilot är "grundat" i din organisations specifika data – dina konton, kontakter och affärsmöjligheter inom Salesforce Data Cloud. Detta säkerställer att svaren är relevanta och korrekta för din verksamhet.

Åtgärder: Det här är fördefinierade funktioner som Copilot kan använda, till exempel ”sammanfatta ett konto” eller ”uppdatera en affärsmöjlighet”. Det kan till och med kedja ihop flera åtgärder för att hantera mer komplexa förfrågningar, samtidigt som datasäkerheten och användarbehörigheterna respekteras genom Salesforce trust layer.

Viktiga funktioner i Einstein Copilot för CRM-automatisering

Nu när du vet hur det fungerar kan vi titta på vilka specifika typer av manuellt arbete det kan avlasta dig från.

Åtgärdsbibliotek och flerstegsutförande: Einstein Copilot kan utlösa fördefinierade åtgärder som att sammanfatta en post, uppdatera fält, skapa uppföljningar, och det kan också koppla ihop flera åtgärder för att slutföra en begäran.

Flödesdrivna automatiseringar: För CRM-automatisering kan du integrera Salesforce Flow-automatiseringar i Copilot-upplevelsen med hjälp av agentåtgärder. Det innebär att Copilot kan köra samma processlogik som du redan använder för vidarebefordran, godkännanden, datauppdateringar och uppföljningsskapande, men initierad genom naturligt språk för att För CRM-automatisering kan du integrera Salesforce Flow-automatiseringar i Copilot-upplevelsen med hjälp av agentåtgärder. Det innebär att Copilot kan köra samma processlogik som du redan använder för vidarebefordran, godkännanden, datauppdateringar och uppföljningsskapande, men initierad genom naturligt språk för att automatisera repetitiva uppgifter

Anpassade ämnen som motsvarar dina arbetsflöden: Administratörer kan anpassa assistenten till specifika affärsprocesser genom att definiera anpassade ämnen med rätt instruktioner och de åtgärder som hör till det ämnet.

Skyddsåtgärder för automatisering: Einstein Trust Layer fungerar som ett säkerhetslager kring generativ AI, inklusive noll datalagring hos externa modellleverantörer, dataskyddsmekanismer som maskering samt loggning eller övervakning av interaktioner.

📮ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djup, fokuserat arbete. Även små tidsbesparingar blir stora i längden: bara två timmar per vecka ger över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. 💯 Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till praktiska nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe. 💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg till ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är enklare att hantera och skala.

Så här konfigurerar du Einstein Copilot i Salesforce

Det kan kännas överväldigande att komma igång med ett nytt verktyg, så låt oss guida dig genom installationsprocessen för Einstein Copilot.

Men se först till att du har allt du behöver.

🎯 Förutsättningar: Salesforce Enterprise, Unlimited eller Developer Edition

Systemadministratörsbehörighet eller delegerad åtkomst till inställningar

Data Cloud aktiverat för förbättrad datagrund

Einstein Trust Layer konfigurerat

När du har bekräftat förutsättningarna kan du påbörja installationsprocessen.

Steg 1: Gå till sidan "Inställningar" i din Salesforce-organisation.

Steg 2: Använd rutan Snabbsökning för att söka efter ”Einstein Copilot” och öppna dess inställningssida.

Steg 3: Aktivera nu funktionen för din organisation. Detta är huvudbrytaren som aktiverar assistenten.

via Trailhead

Steg 4: Bestäm vem som får använda Copilot. Du kan tilldela behörigheter till specifika användarprofiler eller skapa en särskild behörighetsuppsättning för att bevilja åtkomst.

Steg 5: I promptbyggaren kan du nu anpassa hur Copilot svarar. Du kan faktiskt skapa anpassade kommandon som använder ditt företags terminologi och anpassas efter dina specifika affärsprocesser.

Steg 6: Innan du implementerar Copilot i hela organisationen bör du alltid testa det i en sandlådemiljö. På så sätt kan du lösa eventuella problem och förfina dina kommandon utan att påverka live-data.

Steg 7: Efter lyckade tester, implementera Copilot i din produktionsmiljö. Samla in feedback från dina användare och fortsätt att lägga till anpassade åtgärder och förfina kommandon för att göra assistenten ännu mer användbar med tiden.

Användningsfall för Einstein Copilot för CRM-automatisering

Einstein Copilot ger mest värde när du tillämpar det på ditt teams dagliga arbetsflöden.

Funktionerna är imponerande i sig, men deras värde ligger i hur de löser specifika, repetitiva problem som bromsar varje avdelning. Olika team kan använda det på följande sätt. 👇

Säljteam

Här kan AI hjälpa till att minska den tid som säljare lägger på CRM-underhåll och datainmatning genom att sammanfatta konton och affärsmöjligheter, registrera samtalsresultat och omvandla nästa steg till uppdateringar. Dessutom påskyndar det uppföljningsmejl som återspeglar affärssammanhanget och kundhistoriken, så att kontakterna förblir relevanta.

Ekonomiteam

Einstein Copilot kan sammanfatta information om potentiella kunder från tidigare interaktioner, identifiera saknade efterlevnadsfält och föreslå en efterlevnadsanpassad uppföljningsväg. Det kan utarbeta utkast till kontakter som hänvisar till kundens angivna mål, riskpreferenser och produktbehörighet. För rådgivare och internförsäljning rekommenderar det också den mest relevanta nästa åtgärden (boka ett lämplighetssamtal, begära dokument eller vidarebefordra till en licensierad specialist) baserat på CRM-kontexten.

Detaljhandels- och e-handelsteam

AI:n använder signaler som beteende i kundvagnen, servicekchattar och orderhistorik för att identifiera de kunder som är mest benägna att konvertera. Med den kontexten på plats kan uppföljningar hänvisa till visade produkter, tillgänglighet och leveransbegränsningar. På servicesidan sammanfattas ordertider och returskäl innan representanten svarar. Det gör det enklare att leverera policyanpassade lösningar i färre meddelanden.

Resor och hotellbranschen

Copilot organiserar klagomål genom att extrahera bokningsinformation och klassificera typen av problem. Med en kortfattad sammanfattning av ärendet blir eskalering enklare för receptionen och supportteamet. Rekommendationer för återhämtning kan sedan anpassas efter lojalitetsnivåreglerna som lagras i gästprofilen. Uppsäljningsinsatser förblir relevanta, eftersom tillägg föreslås baserat på resenärens historik och resans syfte.

Begränsningar vid användning av Einstein Copilot för CRM-automatisering

Inget verktyg är perfekt, och det är viktigt att förstå Einstein Copilots begränsningar för att kunna ställa realistiska förväntningar. Att vara medveten om dessa begränsningar hjälper dig att planera en mer effektiv implementering och undvika frustration.

Beroende av datakvalitet: Einstein Copilot är bara så bra som data i din Salesforce-organisation. Om din Einstein Copilot är bara så bra som data i din Salesforce-organisation. Om din datakvalitet är dålig – med ofullständiga, föråldrade eller felaktiga poster – kommer AI:ns svar att vara för

Salesforce-ekosystemets inlåsning: Verktyget är utformat för att fungera exklusivt inom Salesforce-ekosystemet. Detta är utmärkt för uppgifter inom CRM, men det skapar en blind fläck när arbetet övergår till andra plattformar som projektledningsverktyg eller kommunikationsappar.

Anpassade åtgärder kräver konfiguration: De fördefinierade åtgärderna är användbara, men för att automatisera ditt företags unika arbetsflöden måste en administratör lägga tid på att skapa och konfigurera anpassade åtgärder.

Licensering: Einstein Copilot är vanligtvis ett tilläggsprodukt, vilket innebär att det sannolikt kommer att kräva en extra investering utöver dina vanliga Salesforce-licenser.

Alternativ till Einstein Copilot för att automatisera dina CRM-arbetsflöden

En CRM-integrerad AI hjälper dig i Salesforce, men ditt arbetsflöde slutar sällan där. När en affär avslutas övergår nästa steg till onboarding, implementering, ekonomi och supportarbete i andra verktyg.

Och det är där arbetsbördan börjar hopa sig. Team börjar byta mellan olika appar bara för att hitta de senaste kunduppgifterna, överlämningsanteckningar och ansvariga för nästa åtgärder.

Använd ClickUp, en konvergerad AI-arbetsplats, som löser detta genom att samla uppgifter, dokument, konversationer, rapportering och AI på ett ställe, så att CRM-aktiviteter kan trigga och spåra arbetet som sker på andra ställen.

Till att börja med kan du använda ClickUp CRM-programvara för att bygga ett mångsidigt system för hantering av kontakter, konton och affärer inom samma arbetsyta där din verksamhet redan sker. Det är utformat för att du ska kunna lagra kunddata, länka den direkt till uppgifter och dokument samt automatisera uppföljningar och affärsuppdateringar – med AI i spetsen.

Hantera kontakter, konton och affärer i ditt arbetsutrymme med ClickUp CRM-programvara

Låt oss nu gå igenom vad denna CRM-konfiguration innehåller mer i detalj:

Omvandla CRM-framgångar till tydliga överlämningar med ClickUp Brain.

Använd ClickUp Brain för att omvandla en vinst till en överlämning som är redo för onboarding i ditt arbetsutrymme.

Brain arbetar med den kontext som redan finns i ClickUp, inklusive uppgifter och dokument, och kan sammanfatta långa trådar, utarbeta uppdateringar och hjälpa till att forma nästa steg utan att förlora några detaljer.

Förvandla vinster till onboarding-klara överlämningar genom att sammanfatta sammanhanget och utarbeta nästa steg med ClickUp Brain

Öppna till exempel överlämningsuppgiften och skriv @My Brain för att generera en privat sammanfattning av kundkontext, omfattningsanteckningar, risker och öppna frågor, och klistra sedan in den i tråden för teamet.

ClickUp Brain stöder också skapandet av deluppgifter direkt i ClickUp, vilket hjälper till att dela upp en överlämning i ägda, spårbara uppgifter så fort affären är bekräftad.

🚀 Fördelen med ClickUp: Använd ClickUp Brain MAX som din AI-datorpartner! Öppna Brain MAX och kör en enda sökning som hämtar information från ClickUp, dina anslutna appar och webben, och följ sedan upp med Talk-to-Text för att fånga upp nästa steg medan du talar. ​​ Om du använder Chrome-tillägget kan du fästa det och hålla Brain MAX tillgängligt i sidopanelen medan du läser en CRM-post eller en hjälpartikel. Det gör det enkelt att sammanfatta det du tittar på och registrera åtgärdspunkter utan att lämna sidan.

Kör uppföljningen på autopilot med ClickUp Super Agents och ClickUp Automations.

ClickUp Super Agents hanterar den flerstegsprocess som startar i samma ögonblick som en CRM-aktivitet inträffar. De är dina AI-kollegor (precis som en ovanlig mänsklig kollega) som hanterar rutinmässiga uppföljningar, inkommande förfrågningar och uppgiftsfördelning – allt i sitt sammanhang.

Det bästa är att du kan konfigurera dessa agenter efter dina behov, med instruktioner, triggers, verktyg och kunskap, för att säkerställa att de förblir konsekventa med dina processer.

Hantera komplexa arbetsflöden med ClickUp Super Agents

Kombinera det med ClickUp Automations för att göra dina processer ännu smidigare. Automatiseringar kan uppdatera status, ställa in förfallodatum och dirigera uppgifter genom rätt steg allteftersom arbetet fortskrider.

Uppdatera status, ange förfallodatum och dirigera arbetet genom olika steg med ClickUp Automations

När till exempel en onboarding-uppgift flyttas till "Redo att starta" kan en automatisering starta en Super Agent.

Agenten kan sammanställa den senaste kundkontexten från dokument och uppgiftshistorik, utarbeta en kickoff-brief, skapa nödvändiga deluppgifter för implementering och ekonomi samt tagga rätt ägare för granskning. Det ger dig ett konsekvent arbetsflöde som kan skalas upp för varje ny kund, även när teamet är upptaget.

⚡Mallarkiv: Använd ClickUp Advanced CRM-mallen om du vill att komplexa processer ska hanteras åt dig! Använd den för att få en komplett CRM-struktur direkt, inklusive 22 anpassade ClickUp-statusar och CRM-klara anpassade ClickUp-fält som bransch och jobbtitel. Mallen är lätt att använda i det dagliga arbetet, men stöder ändå djupare segmentering och uppföljningsarbetsflöden när du behöver mer detaljer.

Få AI-driven rapportering direkt i ClickUp Dashboards

Använd AI-kort för att lägga till AI-driven rapportering direkt i dina ClickUp-instrumentpaneler. Dessa kort ger dig en dedikerad plats där du kan köra en AI-prompt mot arbetsdata i ditt arbetsutrymme och sedan hålla resultatet synligt tillsammans med dina befintliga mätvärden.

Med ClickUps AI-drivna kort och instrumentpaneler har du alltid tillgång till den information du behöver.

Det mest flexibla alternativet är AI Brain-kortet, som låter dig köra en anpassad prompt. Du kan utforma prompter kring CRM-åtgärder, till exempel "Sammanfatta nya affärer denna vecka och lista nästa stegs uppgifter efter ägare" eller "Hämta kontoöverlämningar som saknar förfallodatum och markera de som är i riskzonen".

Skapa CRM-automatisering som ditt team faktiskt använder med ClickUp

AI-assistenter som Einstein Copilot kan ta en stor del av dina CRM-sysslor. Men de team som får mest nytta av dem gör en sak särskilt bra: de behandlar automatisering som ett arbetsflöde.

Det innebär rena data, tydliga regler och enhetliga kommandon för hela teamet. Målet är nämligen inte ”mer AI”. Målet är färre klick och mer tid för kunderna.

När du vill att automatiseringen ska nå ditt CRM och sedan gå ännu längre, väljer du ClickUp. Dokumentera processer och strategier i dokument, spåra utförandet i uppgifter och använd AI för att hålla koll på framstegen. Och lägg sedan till automatiseringar och integrationer också!

Kom igång gratis med ClickUp och förvandla CRM-automatisering till ett system som ditt team faktiskt kan använda. ✅

Vanliga frågor

Einstein Copilot är särskilt utvecklad för Salesforce CRM-data och arbetsflöden, medan Microsoft Copilot fungerar i Microsoft 365-appar som Outlook och Teams. Det rätta valet beror på var ditt teams viktigaste data och dagliga arbete finns.

Einstein Copilot fungerar inom Salesforce-plattformen, men du kan ansluta Salesforce till projektledningsverktyg som ClickUp med hjälp av inbyggda integrationer. Detta gör att du kan synkronisera CRM-data med dina projektarbetsflöden, vilket ger teamen översikt över både kundregister och det arbete som utförs.

Kostnaden för Einstein Copilot varierar beroende på Salesforce-version och erbjuds vanligtvis som en tilläggslicens. För att få den mest exakta prisuppgiften bör du kontakta Salesforce direkt för att få en offert baserad på din organisations specifika konfiguration och antal användare.

De viktigaste begränsningarna är beroendet av högkvalitativa data inom din Salesforce-organisation och det faktum att det bara fungerar inom Salesforce-ekosystemet. Dessutom kräver automatisering av unika affärsprocesser administratörskonfiguration av anpassade åtgärder.