De 11 bästa AI-agenterna för användare utan kodkunskaper 2026

AI-agenter är inte längre bara för teknikteam.

Även icke-tekniska team kan nu bygga kraftfulla AI-agenter som kvalificerar leads, hanterar arbetsflöden, analyserar data och fattar beslut. Allt utan att skriva en enda rad kod eller konfigurera komplex infrastruktur.

Du kan designa agenter med hjälp av visuella byggverktyg, naturliga språkprompter och plug-and-play-integrationer med de verktyg du redan använder.

I det här blogginlägget tar vi upp de bästa AI-agenterna för användare utan kodkunskaper som hjälper till att samordna arbetsflöden i flera steg och minska manuellt arbete.

Vad ska du leta efter i de bästa AI-agenterna för användare utan kodkunskaper?

För team utan kodhandläggning handlar valet av AI-agentplattform sällan om hur smart agenten låter i en demo. Det som är viktigt är om agenten kan fungera pålitligt när den blir en del av det dagliga arbetet.

Så snart AI-agenter går från experimentstadiet och börjar hantera verkliga uppgifter och arbetsflöden, blir vissa praktiska krav mycket viktigare än ren intelligens, till exempel:

Agenten ska vara enkel att konfigurera utan att skapa bräcklig logik som blir svår att hantera med tiden.

Agenten måste fungera inom samma system där dina uppgifter, dokument, data och arbetsflöden redan finns.

Team bör ha tydlig insyn i vad agenten gjorde, vad som utlöste det, samt möjligheten att ingripa utan att behöva bygga om arbetsflöden.

Agenten bör stödja arbetsflödeskoordinering utan mikrostyrning och manuella uppföljningar.

👀 Visste du att? 30 % av människor säger att deras största frustration med AI-agenter är att de låter självsäkra men gör fel. Det är precis därför tillförlitlighet och kontextmedvetenhet är så viktigt. Leta efter AI-agenter som är förankrade i arbetsmiljön, visar transparenta åtgärder och låter ditt team ingripa när det behövs.

De bästa AI-agenterna för användare utan kodkunskaper i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa AI-agenterna för användare utan kodkunskaper och vad de är bäst på.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* (USD/användare/månad) ClickUp Superagenter, arbetsytans kontext i realtid, kodfri agentbyggare med naturligt språk, Enterprise Search, instrumentpaneler med AI-kort, inbyggda automatiseringar No-code-team som vill ha AI-agenter inbäddade i sina arbetsflöden Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Zapier-agenter Zapier Central agentbyggare, promptkedjor, minne, naturligt språk, webhooks, OpenAI-integrationer, över 8000 appar, Slack- och Sheets-integration Grundare och marknadsförare som automatiserar arbetsflöden mellan appar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29,99 $/månad. Skapa Scenariogenerator, OpenAI-integration, minnesblock, schemaläggning, över 3000 appar, villkorslogik Visuella tänkare som bygger avancerade automatiseringar med dra-och-släpp-logik Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10,59 $/månad. Relevance AI Agentbyggare med kedjning, minne, vektorsökning och funktioner för teamsamarbete. Ops/AI-team som söker flexibla, API-först-AI-agentarbetsflöden Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 349 $ per månad. n8n Visuell byggare, självhosting, JavaScript-noder, MCP-orkestrering, över 500 integrationer, mänskliga godkännanden, fallback-logik Utvecklare som vill ha öppen källkod för AI-orkestrering och -kontroll Betalda abonnemang börjar på 24 € per månad. Flowise AI Dra-och-släpp-gränssnitt LangChain, inbäddning/vektor-databaser, minne, lokal distribution, dataströmning i realtid Tekniska team som behöver agenter med en visuell byggare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 35 dollar per månad. Stack AI Gränssnitt i kalkylbladsstil, minne, förgreningsprompter, mallar, formulärinmatning, integrationer med Slack, Gmail Team som vill bygga interna AI-flöden med ett enkelt användargränssnitt Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 199 $ per månad. Copilot Studio Chatgränssnitt, formulärskapare, minne, webbskrapning och åtgärder, API:er, fallback till mänsklig hjälp, analys, kodfri flödeskapande Icke-tekniska team som bygger Copilot-liknande AI för webb- och chattuppgifter Anpassade priser LangFlow LangChain visuell canvas, minne, OpenAI, Gemini, Claude-stöd, export till FastAPI, stöd för HuggingFace/Google-verktyg Byggare som vill experimentera med LangChain visuellt Anpassade priser Budibase Smarta formulär, datatabeller, AI-triggers i appar, rollbaserad åtkomst, stöd för PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack och e-postintegration. Interna verktygsutvecklare som behöver AI i formulär, tabeller och databaser Öppen källkod; Anpassad prissättning Lindy AI Färdiga agenter för Gmail/Kalender, chattbaserad användarupplevelse, minne, resonemangskedjor, CRM-integrationer, schemaläggning, dokument och webbsammanfattningar. Professionella som använder chattbaserade AI-agenter för arbetsuppgifter Gratis provperiod; betalda abonnemang från 49,99 $ per månad.

De bästa AI-agenterna för användare utan kodkunskaper

Nu när vi har gått igenom översikten kan vi gå in på detaljerna.

1. ClickUp (Bäst för team som vill ha AI-agenter utan kod inbäddade i sina arbetsflöden)

Konfigurera anpassade Autopilot-agenter i ClickUp utan att skriva en enda rad kod.

De flesta fristående AI-agentverktyg kan svara på uppmaningar eller utlösa arbetsflöden. Det de har svårt med är att hantera kontextuella beslut och flerstegsutförande när det gäller verkligt arbete.

ClickUps AI-funktioner är inte bara ett extra lager ovanpå din stack. De är inbyggda direkt i samma plattform där dina uppgifter, dokument, chattar, dashboards och arbetsflöden finns. Detta gör det möjligt för agenter att arbeta med strukturerade arbetsuppgifter som uppgifter, ägarskap, deadlines och beroenden, inte bara råa triggers eller app-händelser.

Så här ser det ut i praktiken:

ClickUp Super Agents: Skapa autonoma, kontextmedvetna agenter utan kodning

ClickUp Super Agents är omgivande AI-teammates utan kod. De övervakar kontinuerligt din arbetsyta, analyserar vad som händer och agerar utifrån dina instruktioner och den föränderliga kontexten.

Superagenter kan:

Hantera arbetsflöden i flera steg, såsom att analysera kampanjdata, skapa briefs, tilldela uppgifter, uppdatera mätvärden och dela sammanfattningar.

Hantera återkommande operativa mönster som projektuppföljning, uppföljningar eller innehållsarbetsflöden.

Agera proaktivt som autonoma AI-teammates istället för att vänta på manuella uppmaningar.

Designa dina egna AI-agenter i ClickUp utan att skriva en enda rad kod.

Du kan välja en Super Agent som redan vet hur man utför en vanlig uppgift och sedan anpassa den efter ditt arbetsflöde.

Till exempel:

Project Manager Agent spårar milstolpar, flaggar förseningar och påminner om arbete som har fastnat.

Work Breakdown Agent omvandlar komplexa mål till strukturerade uppgifter med ansvariga och deadlines.

Brand Voice Agent skriver om innehåll med hjälp av definierade tonriktlinjer i Docs och Tasks.

Agenterna anpassar sig efter arbetsmiljöns aktuella situation. De förstår uppgifter, beroenden, ägarskap, kommentarer och prioriteringar, vilket gör att de kan:

Aktivera uppföljningar om en uppgift inte har rört sig på flera dagar eller om ett beroende blockerar efterföljande arbete.

Skapa eller uppdatera uppgifter när villkoren är uppfyllda för att minska manuella överlämningar och hålla igång utförandet.

Fördela ansvar automatiskt när en uppgift uppfyller vissa kriterier, såsom prioritetsnivå, kundtyp, region, arbetsbelastningsbalans etc.

Detta är särskilt användbart för icke-tekniska team eftersom det ersätter manuell kontroll och uppföljning med agentdriven exekvering som inte kräver någon kodning eller extern infrastruktur.

Lär du dig bättre visuellt? Titta på den här steg-för-steg-guiden för att bygga din första Super Agent i ClickUp.

ClickUp Brain: Skaffa en AI-assistent som fungerar i din arbetsmiljö

ClickUp Brain är det kontextlager som gör AI meningsfullt, särskilt för agenter. Det kopplar samman alla delar av din arbetsyta (uppgifter, dokument, chatt, kommentarer, beroenden, instrumentpaneler) så att AI kan resonera med full synlighet.

För team innebär detta:

Kontextuell förståelse: Fråga "Vad är blockerat just nu?" eller "Vad har förändrats den här veckan?" och få svar baserade på live-arbetsdata.

Omedelbar uppgiftsgenerering: Konvertera mötesanteckningar eller diskussioner till strukturerade uppgifter med ägare och förfallodatum utan manuell inställning.

Smart schemaläggning: Prioritera arbetet genom att få förslag baserade på deadlines och försenade uppgifter i ditt arbetsområde.

Integrerad modellflexibilitet: Välj mellan flera AI-modeller (t.ex. ChatGPT, Gemini) baserat på dina uppgiftsbehov.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX utökar arbetsytans intelligens bortom webbläsaren. Det låter dig: Sök i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, anslutna appar och till och med på webben från ett och samma ställe.

Använd Talk to Text för att diktera, ställa frågor, skapa uppgifter, generera dokumentation och tilldela arbete utan att använda händerna.

Ersätt spridda AI-verktyg med ett enda kontextuellt system som fungerar med full medvetenhet om din arbetsplats. Istället för att växla mellan ChatGPT, Claude, Gemini och andra sökverktyg centraliserar Brain MAX AI i en enda företagsanpassad miljö som är direkt kopplad till dina projekt och data. Minska AI-spridningen samtidigt som du gör utförandet snabbare och mer sammankopplat med ClickUp Brain MAX.

ClickUp Automations: Hantera repetitiva arbetsuppgifter i ditt ClickUp-arbetsområde

ClickUp Automations ger dig en kodfri byggare för att ställa in triggers och villkor, så att ditt team spenderar mindre tid på rutinuppgifter.

Aktivera den automatisering du behöver eller använd AI för att skräddarsy regler för ditt arbetsflöde.

Du kan skapa dessa regler själv, använda färdiga mallar eller till och med låta ClickUps AI ställa in dem åt dig. Icke-tekniska team kan enkelt:

Skapa triggerbaserade regler (t.ex. ”När status ändras till X, tilldela Y”).

Automatisera påminnelser för försenade uppgifter i form av aviseringar eller e-postmeddelanden.

Synkronisera åtgärder (t.ex. flytta en uppgift och meddela berörda parter) utan skript.

ClickUps bästa funktioner

Se vad som faktiskt händer i dina projekt. Använd Använd ClickUp Dashboards med AI Cards för att följa utvecklingen i realtid och snabbt upptäcka risker innan de leder till förseningar.

Fånga mötesinsikter utan att lyfta ett finger. Använd Använd ClickUp AI Notetaker för att spela in konversationer, sammanfatta viktiga punkter och omvandla beslut till uppgifter som förblir kopplade till ditt arbete.

Förvandla konversationer till handling. Samarbeta i Samarbeta i ClickUp Chat , där Autopilot Agents kan övervaka diskussioner och svara på frågor med hjälp av arbetsytans kontext.

Sök i hela ditt arbetsmiljö. Hitta uppgifter, dokument, kommentarer och filer från anslutna verktyg som Google Drive, GitHub, Jira och Figma med Hitta uppgifter, dokument, kommentarer och filer från anslutna verktyg som Google Drive, GitHub, Jira och Figma med ClickUp Enterprise Search

Begränsningar för ClickUp

Funktionernas djup och bredd kan göra det överväldigande och mindre intuitivt för nya användare, särskilt de som just har börjat med automatisering och AI-funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här sa en G2-recensent om ClickUp:

Jag uppskattar verkligen ClickUps ständiga innovation och hur de satsar hårt på AI. AI Super Agent är kraftfullt och låter dig konfigurera rutinuppgifter mycket snabbt. Jag tycker också att mallarna är till hjälp under installationsprocessen, även om det kräver mycket tid och ansträngning att få allt korrekt installerat.

Jag uppskattar verkligen ClickUps ständiga innovation och hur de satsar hårt på AI. AI Super Agent är kraftfullt och låter dig konfigurera rutinuppgifter mycket snabbt. Jag tycker också att mallarna är till hjälp under installationsprocessen, även om det kräver mycket tid och ansträngning att få allt korrekt installerat.

📮 ClickUp Insight: 24 % av arbetstagarna säger att repetitiva uppgifter hindrar dem från att utföra mer meningsfullt arbete, och ytterligare 24 % känner att deras kompetens är underutnyttjad. Det innebär att nästan hälften av arbetskraften känner sig kreativt blockerade och undervärderade. 💔 ClickUp hjälper dig att åter fokusera på arbete med stor påverkan med lättinstallerade AI-agenter som automatiserar återkommande uppgifter baserat på triggers. När en uppgift markeras som slutförd kan till exempel ClickUps Super Agents automatiskt tilldela nästa steg, skicka påminnelser eller uppdatera projektstatus, vilket befriar dig från manuella uppföljningar. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

2. Zapier Agents (bäst för automatisering av över 8 000 appar med AI)

via Zapier

Zapier låter dig bygga AI-agenter genom att beskriva vad du vill ha på vanlig engelska eller börja med färdiga mallar. Du sätter målet, väljer de appar som den kan använda, och den omvandlar det till en fungerande agent. Den är inte heller begränsad till rigida "om detta → då det" regler, den förstår avsikten och kan hantera variationer och specialfall utan att du behöver mappa varje villkor.

Verktyget ansluter till över 8 000 appar, så agenterna kan uppdatera ditt CRM, skicka personliga e-postmeddelanden, skapa uppgifter i projektledningsverktyg och automatiskt synkronisera information över hela din stack.

Agenterna kan också hämta live-data från verktyg som Google Drive, Notion eller Airtable, söka information på webben och samla in sammanhang innan de agerar. Och med Chrome-tillägget kan du till och med arbeta direkt på webbsidor, markera text och omedelbart sammanfatta eller översätta den var du än surfar.

Zapier Agents bästa funktioner

Bygg vidare på dina befintliga Zaps genom att lägga till AI-tänkande till automatiseringar som du redan har skapat.

Låt agenterna överlämna arbete till varandra så att en agent kan överlämna uppgifter till en annan, vilket gör att din konfiguration känns mer som ett team som arbetar tillsammans.

Gruppera agenter i poddar så att du kan organisera dem efter team, till exempel försäljning eller marknadsföring, och hantera allt på ett enklare sätt.

Spåra allt med instrumentpaneler och varningar så att du kan se vad agenterna gör och ingripa när något behöver uppmärksammas.

Begränsningar för Zapier-agenter

Användningsbegränsningar kan kännas restriktiva och kan snabbt nås när du kör flertrins- eller högvolymarbetsflöden.

Begränsad kontroll över valet av AI-modell minskar flexibiliteten för team som vill ha mer djupgående anpassning.

Priser för Zapier Agents

Gratis

Professional : 29,99 $/månad

Team : 103,50 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Zapier Agents betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier Agents?

Så här sa en Reddit-recensent om Zapier Agents:

Jag har använt Zapier Agents tidigare och det är en ganska bra lösning... Jag tycker att agenterna är ganska bra och verkligen förbättrar ett företags arbetsflöde.

Jag har använt Zapier Agents tidigare och det är en ganska bra lösning... Jag tycker att agenterna är ganska bra och verkligen förbättrar ett företags arbetsflöde.

3. Make (Bäst för visuella arbetsflöden med AI-beslutsnoder)

via Make

Make ger dig en drag-and-drop-redigerare i flödesschemaformat för att bygga AI-agenter. Istället för att behandla AI som bara ytterligare ett steg i ett arbetsflöde kan du använda agenter som centrala beslutsfattare inom din automatisering.

Agenten läser inmatningen, bestämmer vad som ska hända härnäst och vidtar åtgärder i dina anslutna verktyg.

För komplexa arbetsflöden kan du styra processflödet med hjälp av filter och routningsvägar, så att agenten reagerar olika beroende på situationen. När du arbetar med stora mängder data hjälper funktioner som iteratorer och parallellbearbetning dig att hantera uppgifter effektivt, till exempel att sammanfatta dussintals filer samtidigt.

Skapa de bästa funktionerna

Anslut enkelt olika AI-modeller, som OpenAI, Anthropic, Groq och Vertex AI, så att du kan välja den som passar bäst för dina behov och din budget.

Ställ in hur din agent ska bete sig med hjälp av vanlig engelska för att styra dess mål, ton, begränsningar och beslutslogik utan att skriva någon backend-kod.

Skapa återanvändbara agenter en gång och använd dem överallt genom att definiera deras roll eller instruktioner och tillämpa dem i flera arbetsflöden.

Skapa begränsningar

Komplexa arbetsflöden kan bli svåra att hantera eftersom den visuella byggaren kan kännas förvirrande när scenarierna innehåller flera routrar, filter eller förgreningsvägar.

Skapa prissättning

Gratis

Make Plan: 10,59 $/månad

Företag: Anpassade priser

Gör betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Make?

Så här sa en Capterra-recensent om Make:

Make har ett lättförståeligt och användarvänligt gränssnitt. Med dess dra-och-släpp-redigerare kan du lägga till, ansluta och redigera moduler från ett brett utbud av verktyg för att automatisera uppgifter som e-postsammanfattningar, uppdatering av befintliga data och mycket mer. Det finns också en ny AI-agentfunktion, inklusive ett Human-in-the-Loop-alternativ som ett extra säkerhetssteg.

Make har ett lättförståeligt och användarvänligt gränssnitt. Med dess dra-och-släpp-redigerare kan du lägga till, ansluta och redigera moduler från ett brett utbud av verktyg för att automatisera uppgifter som e-postsammanfattningar, uppdatering av befintliga data och mycket mer. Det finns också en ny AI-agentfunktion, inklusive ett Human-in-the-Loop-alternativ som ett extra säkerhetssteg.

🚨 Statistikvarning: 46 % av ledarna säger att deras företag använder AI-agenter för att helt automatisera arbetsflöden och processer. Om nästan varannan organisation redan litar på agenter för sina centrala arbetsflöden är den verkliga konkurrensfördelen inte längre experimentering, utan tillförlitlighet, styrning och djup integration i arbetsflöden.

4. Relevance AI (Bäst för att bygga anpassade AI-agenter och AI-team utan kodning)

via Relevance AI

Relevance AI låter dig bygga autonoma AI-agenter och till och med agentteam som kan utföra arbetsflöden och uppgifter på samma sätt som mänskliga arbetare. Från en enda visuell instrumentpanel kan du skapa specialiserade agenter för försäljning, support, forskning eller drift och samordna dem som en AI-arbetsstyrka.

Agenterna fungerar genom en verktygsbaserad arkitektur. Du tilldelar modulära verktyg, såsom webbsökning, databasfrågor, e-postutskick, CRM-uppdateringar, kalenderplanering, och agenten bestämmer vilket som ska användas och när. Istället för att skriva skript för varje steg definierar du funktioner och låter systemet hantera utförandet dynamiskt.

Kontroll och säkerhet är inbyggda. Agenterna kan köras enligt scheman, reagera på händelser i realtid eller pausa för mänskligt godkännande när det behövs. Detta skapar en balans mellan automatisering och övervakning utan att begränsa flexibiliteten.

Relevans AI:s bästa funktioner

Anslut direkt till din stack med inbyggda integrationer och anslutningar för verktyg som Gmail, Slack, CRM, databaser och externa API:er.

Integrera anpassade kunskapsbaser så att agenterna säkert kan hänvisa till interna dokument och databaser för domänspecifika, kontextrika svar.

Distribuera agenter över flera kanaler och förvandla dem till livechattwidgets, bots eller till och med röstassistenter med en metod där du skriver en gång och distribuerar var som helst.

Relevans AI-begränsningar

Även om det marknadsförs som kodfritt krävs fortfarande logiskt tänkande och förståelse för dataflöden för att bygga robusta eller multiagent-arbetsflöden.

Relevans AI-prissättning

Gratis

Team: 349 $ per månad

Företag: Anpassade priser

Relevans AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Relevance AI?

Detta är vad en G2-recensent sa om Relevance AI:

Jag uppskattar att det finns över 9000 verktyg för integration, inklusive e-post, kalender, CRM och kalkylblad, som är användbara för vårt företag och vårt dagliga liv. Den initiala installationen var mycket enkel tack vare marknadsplatsen med över 400 gratis och betalda AI-agenter som är redo att anpassas.

Jag uppskattar att det finns över 9000 verktyg för integration, inklusive e-post, kalender, CRM och kalkylblad, som är användbara för vårt företag och vårt dagliga liv. Den initiala installationen var mycket enkel tack vare marknadsplatsen med över 400 gratis och betalda AI-agenter som är redo att anpassas.

5. n8n (Bäst för självhostad, öppen källkod för automatisering av AI-arbetsflöden)

via n8n

n8n är en öppen källkodsplattform för automatisering som du kan köra på din egen server, vilket ger dig full kontroll över dina data. Du bygger arbetsflöden med hjälp av en visuell dra-och-släpp-redigerare. Inom dessa arbetsflöden kan du skapa AI-agenter som kan hämta data från en databas, uppdatera ett CRM-system, skicka ett meddelande eller ringa en extern tjänst.

När din automatisering blir mer komplex kan du lägga till villkor (if/else-logik), loopar, omförsök och fallback-steg för att hantera olika scenarier. Agenterna kommer ihåg tidigare interaktioner och behåller sitt kontextmedvetande mellan sessionerna.

Med över 500 integrationer och full API-åtkomst kan dina arbetsflöden anslutas till nästan alla verktyg i din stack. Och om du behöver mer flexibilitet kan du infoga JavaScript eller Python för att anpassa logiken, vilket kombinerar enkelheten utan kod med djupare teknisk kontroll när det behövs.

n8n bästa funktioner

Inspektera och felsök varje exekveringssteg med detaljerade loggar, synlighet för in- och utdata, omförsök och stegspårning, så att du kan se exakt hur ditt arbetsflöde och din AI-agent har fungerat.

Anslut externa AI-verktyg med Model Context Protocol (MCP) för att hantera flerstegsuppgifter och avancerad AI-orkestrering.

Infoga steg för mänskligt godkännande före känsliga åtgärder för att upprätthålla översyn och förhindra oönskade uppdateringar eller automatiseringsfel med stor inverkan.

Begränsningar för n8n

Små konfigurationsfel kan utlösa överdrivna exekveringar eller oväntade kostnader, särskilt i loopar eller skrapningsarbetsflöden.

n8n-priser

14 dagars gratis provperiod

Starter: 24 €/månad (~28 $/månad)

Pro: 60 €/månad (~70 $/månad)

Företag: 800 €/månad (~936 $/månad)

Företag: Anpassade priser

n8n-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n?

Så här sa en G2-recensent om n8n:

Jag använder n8n för att automatisera dagliga manuella och repetitiva uppgifter, vilket sparar mig mycket tid och hjälper mig att schemalägga uppgifter med fasta tidsramar. Det har en stor majoritet av integrationer, och nästan allt är möjligt att automatisera. Jag tycker om att använda en mängd olika AI-agenter och anpassa systemmeddelandena för att få exakta och förväntade resultat.

Jag använder n8n för att automatisera dagliga manuella och repetitiva uppgifter, vilket sparar mig mycket tid och hjälper mig att schemalägga uppgifter med fasta tidsramar. Det har en stor majoritet av integrationer, och nästan allt är möjligt att automatisera. Jag tycker om att använda en mängd olika AI-agenter och anpassa systemmeddelandena för att få exakta och förväntade resultat.

📌 Visste du att? Automatisering ger idag mätbar avkastning på investeringen. Bland företag som använder AI-agenter: 66 % rapporterar ökad produktivitet

57 % rapporterar kostnadsbesparingar

55 % rapporterar snabbare beslutsfattande Detta visar att när AI-agenter går från pilot till produktion slutar avkastningen att vara hypotetisk och börjar synas i agenternas prestationsmått.

6. Flowise AI (Bäst för kodfri utveckling av anpassade LLM-appar och chatbots)

via Flowise AI

Flowise erbjuder ett visuellt gränssnitt för att bygga AI-agenter och LLM-arbetsflöden. Istället för att skriva backend-orkestreringskod kopplar du samman modeller, promptar, minne, vektorlagring och verktyg som noder i ett dra-och-släpp-flöde.

Verktyget låter dig också köra flera agenter med olika roller, och du kan lägga till steg för manuell godkännande när det behövs så att någon kan granska besluten innan arbetsflödet går vidare. Med visuell felsökning kan du se varje steg som agenten tar, så att du alltid vet hur den kom fram till sitt beslut och enkelt kan förbättra det.

När din agent är klar kan du starta den som ett API eller bädda in den direkt i en webbplats eller app.

Flowise AI:s bästa funktioner

Växla enkelt mellan olika AI-modeller, som OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face eller till och med lokala modeller.

Anpassa din agent med kod om det behövs genom att lägga till små Python-snippets för att justera eller förbättra hur en komponent fungerar.

Testa och förbättra din agent i realtid genom att ändra uppmaningar eller inställningar och omedelbart se hur resultaten förändras.

Begränsningar för Flowise AI

Användare har rapporterat att valideringsfel i arbetsflöden uppstår oväntat, även när de arbetar med enkla eller nyskapade flöden.

Priser för Flowise AI

Gratis

Starter: 35 $/månad

Pro: 65 $/månad

Flowise AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Flowise AI?

Så här sa en Reddit-recensent om Flowise AI:

Flowise är mycket enkelt att hosta lokalt eller distribuera till molnet, vilket gör det enkelt att komma igång. Eftersom det är öppet och allmänt tillgängligt fortsätter antalet resurser och community-support att växa, vilket är till hjälp för nyare utvecklare. Användargränssnittet känns intuitivt och välorganiserat.

Flowise är mycket enkelt att hosta lokalt eller distribuera till molnet, vilket gör det enkelt att komma igång. Eftersom det är öppet och allmänt tillgängligt fortsätter antalet resurser och community-support att växa, vilket är till hjälp för nyare utvecklare. Användargränssnittet känns intuitivt och välorganiserat.

7. Stack AI (Bäst för AI-agenter i företagsklass med säkerhet och efterlevnad)

via Stack AI

Stack AI är utvecklat för organisationer som behöver säkra, pålitliga AI-agenter som fungerar i alla deras affärsavdelningar. Team kan skapa agenter som ansluter säkert till verktyg som CRM, ERP och interna databaser samtidigt som de uppfyller efterlevnadsstandarder som SOC 2 och HIPAA.

Med ett visuellt arbetsflödesverktyg kan du dra och släppa block för att utforma hur en agent tänker och agerar. Du kan ansluta datakällor, välja AI-modeller, lägga till minne och integrera verktyg eller API:er utan att skriva kod. Agenterna kan sedan distribueras som chattbottar, formulär, interna verktyg eller API-slutpunkter.

Verktyget innehåller också RAG-pipelines med ett klick, vilket gör det möjligt för agenter att automatiskt indexera företagsdokument och ge korrekta, källhänvisade svar baserade på verkliga data.

Stack AI:s bästa funktioner

Anslut säkert till över 100 affärsverktyg som SharePoint, Salesforce, Workday och anpassade API:er, så att agenterna kan vidta åtgärder i alla verktyg i din teknikstack.

Upprätthåll säkerhet i företagsklass med rollbaserad åtkomst, SOC 2-kompatibilitet och säkra distributionsalternativ för reglerade företag.

Kom igång snabbt med färdiga mallar och omedelbara agenter för att starta hjälpsamma assistenter eller automatisera arbetsflöden.

Begränsningar för Stack AI

Prestandan kan ibland vara ojämn, och det finns en märkbar inlärningskurva för mer avancerade användningsfall.

Vissa kopplingar eller specialfall kräver lösningar, med begränsad insyn i steg-för-steg-loggar och versionsjämförelser.

Stack AI-priser

Gratis

Starter: 199 $/månad

Team: 899 $/månad

Företag: Anpassade priser

Stack AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Stack AI?

Så här sa en G2-recensent om Stack AI:

Med andra plattformar behöver du kodningskunskaper, men Stack AI är en plattform utan kodning där programmeringskunskaper inte krävs för att bygga kraftfulla AI-agenter. Med bara några få klick kan du enkelt skapa olika arbetsflöden.

Med andra plattformar behöver du kodningskunskaper, men Stack AI är en plattform utan kodning där programmeringskunskaper inte krävs för att bygga kraftfulla AI-agenter. Med bara några få klick kan du enkelt skapa olika arbetsflöden.

🚨 Statistikvarning: Den globala marknaden för kodfria AI-plattformar värderades till 4,9 miljarder USD och förväntas nå 24,8 miljarder USD, med en tillväxt på 38,2 % CAGR.

8. Microsoft Copilot Studio (bäst för att skapa AI-copiloter inom MS 365-ekosystemet)

via Microsoft

Microsoft Copilot Studio är ett annat populärt AI-agentverktyg som låter organisationer bygga AI-agenter av företagsklass (tidigare kallade Power Virtual Agents) utan omfattande kodning. Med hjälp av en visuell redigerare kan team designa konversationsflöden, automatisera arbetsflöden, ansluta till datakällor och integrera med API:er i hela Microsofts ekosystem.

Dess AI-baserade konversationsmotor bygger på LLM-driven avsiktsigenkänning snarare än rigida regelbaserade system, vilket gör det möjligt för agenterna att förstå sammanhanget och svara dynamiskt. De kan hämta relevant information från Microsoft Graph, Dataverse och interna dokument för bättre noggrannhet.

Agenterna kan arbeta autonomt med hjälp av triggers och strukturerad logik. De kan till exempel övervaka inkommande e-postmeddelanden, skriva utkast till AI-genererade svar, uppdatera poster och automatiskt utföra arbetsflöden i flera steg. De arbetar också i bakgrunden, kan anropas via Copilot Chat när det behövs eller eskalera konversationer till en människa eller Teams-kanal baserat på fördefinierade villkor.

Microsoft Copilot Studios bästa funktioner

Integrera smidigt med över 1 000 förkonfigurerade kodfria anslutningar för att koppla samman Microsoft-system och tredjepartssystem som Salesforce, SAP och ServiceNow.

Bygg avancerad logik visuellt med dra-och-släpp-flöden, förgreningar, mänsklig överlämning och automatiseringstriggers.

Utöka med utvecklarverktyg vid behov med hjälp av API:er, SDK:er, Visual Studio, GitHub och . NET för djupare anpassning.

Begränsningar för Microsoft Copilot Studio

Licensiering och kostnadsstrukturer kan vara komplexa och svåra att hantera, särskilt när man skalas upp över flera miljöer eller lägger till premiumanslutningar.

Anpassningsmöjligheterna kan kännas begränsade, med ibland långsam prestanda och en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Priser för Microsoft Copilot Studio

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot Studio?

Så här sa en G2-recensent om Microsoft Copilot Studio:

Jag gillar Microsoft Copilot Studio eftersom det är enkelt att bygga och anpassa AI-copiloter utan att behöva djupa tekniska kunskaper. Det lågkodade gränssnittet och de färdiga mallarna gör det snabbt att omvandla idéer till fungerande lösningar.

Jag gillar Microsoft Copilot Studio eftersom det är enkelt att bygga och anpassa AI-copiloter utan att behöva djupa tekniska kunskaper. Det lågkodade gränssnittet och de färdiga mallarna gör det snabbt att omvandla idéer till fungerande lösningar.

9. LangFlow (Bäst för visuell prototyputveckling av LangChain-flöden och LLM-appar)

via LangFlow

Med Langflow kan du skapa kompletta AI-system med hjälp av en dra-och-släpp-duk med block som promptar, minne, verktyg, hämtare och LLM-modeller. Det finns också ett speciellt agentblock som räknar ut den bästa metoden och utför uppgiften noggrant från början till slut.

En enskild agent kan omvandlas till ett verktyg som en annan agent kan använda, vilket hjälper dig att skapa lagerindelade eller teamorienterade arbetsflöden. Du kan till exempel skapa en forskningsagent som använder webbsökning och Wolfram Alpha, och verktyget hanterar resonemangsprocessen visuellt.

För kunskapsbaserade assistenter erbjuder verktyget inbyggt RAG-stöd för stora vektordatabaser som Pinecone, Weaviate och Qdrant, tillsammans med flexibla minnesmoduler för kontextbevarande.

LangFlows bästa funktioner

Exportera dina arbetsflöden till Python och distribuera dem via API:er för att enkelt gå från visuell byggnation till verklig produktionsanvändning.

Anpassa och utöka plattformen med hjälp av dess öppen källkodsdesign så att du kan skapa egna verktyg och modifiera komponenter efter behov.

Anslut till företagssystem med MCP och använd inbyggda avancerade agenttyper för att hantera komplexa uppgifter utan att skriva anpassad kod.

Begränsningar för LangFlow

Det visuella gränssnittet kan kännas komplicerat för nybörjare, särskilt för användare som förväntar sig en helt förenklad, plug-and-play-upplevelse utan kodning.

LangFlow-priser

Anpassade priser

LangFlow-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Budibase (Bäst för AI-accelererad utveckling av interna verktyg)

via Budibase

Budibases visuella gränssnitt låter dig designa appar genom att dra och släppa skärmar, formulär, tabeller och komponenter utan att skriva kod. Du kan också automatiskt generera kompletta appar från dina data med bara några få klick.

Med fördefinierade UI-komponenter och mallar kan icke-tekniska användare enkelt skapa adminpaneler, portaler, instrumentpaneler och datainmatningsskärmar som förblir responsiva på alla enheter.

Arbetsflödesautomatiseringar kan utformas med flera steg, villkor (if/then-logik), filter och loopar. Åtgärder kan utlösas baserat på händelser eller schemaläggas för att köras periodiskt.

Budibases bästa funktioner

Anslut och automatisera mellan datakällor som SQL, NoSQL, REST API:er och Airtable, och trigga arbetsflöden med inbyggda AI-åtgärder.

Tillämpa rollbaserad åtkomstkontroll för AI så att agenterna arbetar inom användarbehörigheter och datagränser.

Bygg återanvändbara komponenter och modulär logik för att standardisera och skala AI-drivna arbetsflöden mellan team.

Budibase-begränsningar

Begränsningar för filuppladdningsstorlek i vissa självhostade installationer kan begränsa dokumenttunga AI-arbetsflöden.

Begränsad flexibilitet för avancerad JavaScript-logik, vilket gör komplexa transformationer eller hantering av specialfall svårare jämfört med plattformar som är inriktade på utvecklare.

Budibase-priser

Öppen källkod

Anpassade priser

Budibase-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Budibase?

Så här sa en G2-recensent om Budibase:

Budibase har varit mycket produktivt och effektivt att använda för vår företagsapplikationsutveckling. Det har hjälpt oss att skapa anpassade applikationer för kunderna och även för kontorsbruk. Datadelning genom synkronisering är också mycket säker. Den mest fantastiska funktionen är dess dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga anpassade applikationer. Du behöver inga speciella kunskaper för att skapa interna applikationer för ditt team.

Budibase har varit mycket produktivt och effektivt att använda för vår företagsapplikationsutveckling. Det har hjälpt oss att skapa anpassade applikationer för kunderna och även för kontorsbruk. Datadelning genom synkronisering är också mycket säker. Den mest fantastiska funktionen är dess dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga anpassade applikationer. Du behöver inga speciella kunskaper för att skapa interna applikationer för ditt team.

🤯 Kul fakta: 75 % av cheferna tror att AI-agenter kommer att förändra arbetsplatsen mer än internet gjorde.

11. Lindy AI (Bäst för AI-assistenter som automatiserar personliga arbetsuppgifter)

via Lindy AI

Lindy AI är en autonom virtuell assistent som hanterar rutinmässiga professionella uppgifter i dina appar. Du kan chatta med den via iMessage, WhatsApp, Slack eller webben och ge enkla instruktioner på engelska som "Boka om mitt möte klockan 15" eller "Skapa ett uppföljningsmejl". Verktyget drivs av GPT-4 och hanterar schemaläggning, e-post, att göra-listor, möten och mycket mer utan manuell inställning.

Du kan skapa anpassade agenter för specifika arbetsflöden, såsom leadkvalificering eller kostnadsbehandling, som triggas automatiskt och utför flerstegsåtgärder i anslutna appar. När en agent har triggats kan den självständigt utföra flera åtgärder, såsom att skicka meddelanden, uppdatera poster, schemalägga händelser, koppla in teammedlemmar och mycket mer, tills uppgiften är slutförd.

Verktyget kan också ansluta sig till Zoom- eller Teams-samtal för att spela in, transkribera och generera sammanfattande anteckningar med åtgärdspunkter. Det stöder även röst-AI-agenter för hantering av inkommande och utgående samtal.

Lindy AI:s bästa funktioner

Anslut anpassade kunskapsbaser så att agenterna kan använda dina interna dokument, vanliga frågor och företagsdata istället för generiska AI-svar.

Anpassa svaren över tid genom att anpassa tonfall och uppföljningar baserat på tidigare interaktioner.

Utöka arbetsflöden med AI Code Assistant för att generera eller felsöka skript utan att behöva utvecklare.

Integrera med över 200 appar som Gmail, Outlook, Slack, CRM-system, kalendrar och Zoom för att automatiskt flytta data mellan verktyg.

Begränsningar för Lindy AI

Vissa användare rapporterar att verktyget ibland kan sluta fungera oväntat, vilket kan avbryta pågående automatiseringar och störa pågående arbetsflöden.

Användare har nämnt svårigheter att spåra vilka agenter som används och av vem, vilket gör det svårare att övervaka aktiviteten i större team.

Priser för Lindy AI

7 dagars gratis provperiod

Pro : 49,99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Lindy AI-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lindy AI?

Så här sa en G2-recensent om Lindy AI:

Jag har använt Lindy AI ett tag nu, och det jag gillar mest är hur mycket tid det sparar mig. Det hanterar repetitiva uppgifter och schemaläggning med överraskande noggrannhet, vilket verkligen har hjälpt mig att minska min mentala belastning.

Jag har använt Lindy AI ett tag nu, och det jag gillar mest är hur mycket tid det sparar mig. Det hanterar repetitiva uppgifter och schemaläggning med överraskande noggrannhet, vilket verkligen har hjälpt mig att minska min mentala belastning.

Förvandla affärsprocesser till autonoma arbetsflöden med ClickUp

AI-agenter är inte längre experimentella verktyg som står vid sidan av din teknikstack.

De blir integrerade teammedlemmar som minskar driftshinder utan att kräva teknisk support.

Men i takt med att användningen ökar blir en sak tydlig: intelligens ensamt räcker inte. Du behöver agenter som fungerar inom dina arbetsflöden, förstår sammanhanget, fattar rätt beslut och håller människor informerade när det behövs.

ClickUps Super Agents, som drivs av ClickUp Brain, finns direkt i din arbetsyta. Eftersom de förstår uppgifter, dokument, prioriteringar, beroenden och konversationer agerar de med verklig kontext och driver arbetet framåt precis som en mänsklig kollega skulle göra.

