Många i det muslimska samfundet vill hålla sig konsekventa med Salah. Men så kommer livet emellan. Stressiga morgnar, långa pendlingstider, familjeansvar, dagar med låg energi, resor, tentor, arbetssprinter. Du bryr dig fortfarande, men du försöker bara fortsätta att dyka upp i det verkliga livet.

En enkel Salah-tracker hjälper dig eftersom den gör framstegen synliga. Med den behöver du inte längre förlita dig på minnet och får en mild påminnelse om att hålla dig konsekvent.

I det här inlägget hittar du gratis mallar för Salah-tracker som du kan använda direkt, plus idéer för hur du kan ställa in dem för daglig spårning, veckovis reflektion och upphämtning av missade böner.

Vad är en mall för Salah-tracker?

En mall för Salah-tracker är ett färdigt verktyg som hjälper troende muslimer att övervaka och registrera sina fem dagliga böner – Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha – på ett konsekvent sätt. Den är utformad för alla som vill stärka sina islamiska bönvanor, oavsett om du arbetar med att bli mer konsekvent, spåra missade böner eller bygga upp ansvarskänsla under Ramadan.

✨ De fem dagliga bönerna (Fardh)* Isha: Nattbön; 4 Rak’ats

Fajr: Morgonbönen; 2 rak'ats

Dhuhr: Bönen tidigt på eftermiddagen; 4 Rak’ats

Asr: Eftermiddagsbönen; 4 rak'ats

Maghrib: Solnedgångsbön; 3 Rak’ats * Källa

En särskild mall för Salah-tracker, ibland kallad Salah-diagram, ger dig exakt den struktur du behöver. Enkelt uttryckt innehåller den förmärkta bönetider, visuella framstegsindikatorer och utrymme för anteckningar om qada-böner (ersättningsböner).

Bästa mallar för Salah-tracker

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, erbjuder en mängd olika mallar som du kan anpassa till den Salah-tracker som passar din rutin. Oavsett om du vill ha något enkelt, visuellt eller mer strukturerat kan du börja med en färdig layout och anpassa den efter hur du vill spåra Fajr till Isha varje dag.

Låt oss ta en titt:

1. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Hämta gratis mall Spåra dina fem dagliga böner och dagliga fullbordanden med ett ögonkast med ClickUp Personal Productivity Template.

ClickUps mall för personlig produktivitet ger dig en färdig Salah-tracker där du kan registrera dina fem dagliga böner, dina dagliga framsteg och en löpande slutförandestatus som du kan se med ett ögonkast.

Den öppnas med en enkel struktur som du kan anpassa på några minuter, till exempel genom att skapa en daglig logg för Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha och sedan justera fälten så att de passar hur du vill spåra, till exempel i tid, för sent, missat eller qada, plus snabba anteckningar när livet blir hektiskt.

Om du föredrar något mer visuellt kan du använda ClickUp Whiteboards för att kartlägga din rutin, sätta upp mål eller utforma en veckovis bönplan som du kan följa.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll din bönelogg ren med en ClickUp Kanban-tavla grupperad efter status, så att du direkt ser vad som är kvar och vad som är klart för dagen.

Anpassa spårningen med hjälp av ClickUp Custom Fields som du kan döpa om efter din rutin, till exempel i tid, försenad, missad, qada och korta anteckningar.

Granska din regelbundenhet över tid genom att växla till målvyn, så att du kan se dina vecko- eller månadsframsteg utan att behöva räkna manuellt.

✅ Perfekt för: Studenter som hanterar föränderliga lektionsscheman och yrkesverksamma som spårar böner mellan möten och pendling.

2. ClickUp-mall för veckolista

Hämta gratis mall Följ dagliga böner som en återkommande veckochecklista med ClickUps veckochecklista-mall.

ClickUps mall för veckolista är en Salah-tracker som är utformad för en veckorytmen. Den använder du när du vill att dina böner ska visas som en upprepbar checklista som du kan följa varje dag och sedan granska i slutet av veckan.

Den öppnas med en veckolayout som är lätt att anpassa till fem dagliga bönuppgifter. Skapa en upprepningsuppsättning för Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha, och använd sedan enkla fält för att markera hur varje bön gick, till exempel I tid, Försenad, Missad, Qada, plus en kolumn för sträckor om du vill ha motivation utan press.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Få en tydlig översikt över ditt engagemang genom att spåra alla 35 veckovisa böner i en organiserad vy.

Logga dina böner snabbt utan att behöva navigera genom flera skärmar eller menyer.

Märk raderna med namnet på varje bön och lägg till extra rader för ytterligare bön, som tahajjud eller fredagsbön (Jumu’ah).

✅ Perfekt för: Yrkesverksamma som hanterar böner runt möten och studenter som jonglerar med föränderliga scheman.

🚀 Fördel med ClickUp: Använd ClickUp Brain för att skydda din Salah som alla andra icke-förhandlingsbara åtaganden. Be Brain att omvandla din bönplan till tidsblock och låt sedan kalendern reservera dessa fokusfönster under dagen. Blockera fokusperioder med ClickUp Brain

3. ClickUp-kalkylbladsmall

Hämta gratis mall Förvandla din bönelogg till en databas med insiktsfulla uppgifter med en ClickUp-kalkylbladsmall.

För dem som älskar data räcker det inte med en enkel checklista. Du vill gräva djupare i dina vanor, men grundläggande appar och utskrivbara diagram ger dig inte möjlighet att filtrera, sortera eller analysera dina bönmönster.

Få verkliga insikter från din bönelogg med en ClickUp-kalkylbladsmall. Använd en mall i kalkylbladsformat för att omvandla din bönelogg till en kraftfull databas över dina andliga vanor.

Få den välbekanta känslan av ett kalkylblad med mycket mer kraft med hjälp av ClickUp Table View. Varje bön blir en rad, och du kan lägga till fält som kolumner för snabb granskning och redigering. Du kan också växla till ClickUp Calendar View för att se din bönlogg visas i en månadskalender – samma data, bara ett annat perspektiv.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lägg till anpassade kolumner för datum, varje bön, status för punktlighet och fullgörande av ersättningsböner (qada).

Använd filter för att endast visa missade böner eller sortera efter datum för att se dina framsteg under en månad.

Använd ClickUp-taggar för att märka poster med verkliga sammanhang som Resa, Arbetsdag, Period, Masjid eller Pendling, och gruppera och granska sedan bönerna efter vad som faktiskt påverkade din rutin.

✅ Perfekt för: Personer som spårar qada och make-up-räkningar och behöver en överskådlig logg som går att sortera.

👀 Visste du att? Enligt Pew Research Center uppger mer än 44 % av amerikanerna att de ber minst en gång om dagen, och ytterligare 23 % säger att de ber varje vecka eller några gånger i månaden.

4. ClickUp-mall för vanespårare

Hämta gratis mall Logga dagliga Salah-vanor och spåra konsekvensen med ClickUp Habit Tracker Template.

ClickUp Habit Tracker Template fungerar också som en överskådlig daglig Salah-tracker med enkla incheckningar som du kan fylla i och gå vidare med. Den visar din rutin som spårbara vanor, så att du kan logga Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, och Isha varje dag och se hur din konsekvens ökar genom en automatisk framstegsvy.

Den öppnas med en vanestil-layout som du kan anpassa på några minuter, till exempel genom att byta namn på vaneraderna till dina bönnamn och sedan lägga till ett snabbt statusalternativ för hur det gick.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll den dagliga spårningen enkel med incheckningar med ett enda tryck, så att det bara tar några sekunder att logga bönerna.

Håll dig konsekvent med ClickUp Reminders , så att varje bön får en påminnelse i rätt tid, även på stressiga dagar.

Se din utveckling utan manuella beräkningar med hjälp av en inbyggd förloppsindikator, så att du snabbt kan se din veckovisa regelbundenhet.

✅ Perfekt för: Alla som vill återuppta regelbundna Fajr-böner och önskar en enkel daglig tracker med påminnelser och synliga framsteg.

5. Mall för Ramadan Salah Tracker

Hantera alla dina ramadanböner på ett ställe med Template.nets mall för ramadan-salatspårning, utformad för den heliga månaden. Denna mall fungerar som ett omfattande ramadan-salatdiagram som samlar alla dina böner på ett ställe.

Mallen är anpassad efter Ramadan som varar i 30 dagar, vilket gör den perfekt för månadslång spårning.

Ett särskilt utrymme för att spåra nattliga ramadanböner utöver de fem dagliga fardbönerna.

Innehåller utrymme för dagbok och dua-listor, så att dina andliga insikter förblir kopplade till din dagliga praktik.

✅ Perfekt för: Individer och familjer som vill ha en strukturerad 30-dagars plan för ramadan.

Hur man använder en mall för Salah-tracker

Att ha en mall är en bra början, men för att göra det till en bestående vana krävs ett system. Många börjar starkt men faller bort eftersom de inte har en tydlig process för att använda sin tracker effektivt. Detta kan göra att trackern känns som ännu en syssla.

För att undvika detta, följ dessa praktiska steg för att skapa en hållbar spårningsrutin. Denna neutrala, steg-för-steg-guide hjälper dig att få ut det mesta av alla mallar för Salah-spårning.

Välj format för din mall: Bestäm först vilken typ av vy som motiverar dig. Föredrar du en enkel daglig checklista, en vecköversikt eller en månadskalender? Välj det format som du tycker är enklast att uppdatera och granska. Anpassa bönetiketter: Gör mallen till din egen. Se till att alla fem dagliga böner är tydligt märkta och överväg att lägga till valfria rader för sunnah-böner eller tahajjud om du vill spåra även dessa. Ställ in din spårningsmetod: Bestäm vad "klar" betyder för dig. Vill du bara markera en enkel kryssruta för att visa att du är klar, eller vill du ha mer detaljerad information? Du kan spåra om du är i tid eller försenad, eller till och med lägga till detaljerade anteckningar för varje bön. Skapa en rutin för loggning: Konsekvens är nyckeln. Välj en specifik tid varje dag för att uppdatera din tracker. Många tycker att det fungerar bra att gå igenom hela dagen efter Isha. Granska varje vecka: Dina data är bara användbara om du granskar dem. Avsätt några minuter varje vecka för att se tillbaka på dina framsteg. Identifiera mönster – vilka böner missar du oftast? Vilka dagar är svårast? Anpassa efter behov: Din tracker ska tjäna din praktik, inte tvärtom. Om den känns för komplicerad, förenkla den. Om du behöver mer detaljer, lägg till dem. Målet är att skapa ett verktyg som verkligen hjälper dig Din tracker ska tjäna din praktik, inte tvärtom. Om den känns för komplicerad, förenkla den. Om du behöver mer detaljer, lägg till dem. Målet är att skapa ett verktyg som verkligen hjälper dig att hålla dig konsekvent.

👉 Om du stöter på problem kan dessa felsökningstips hjälpa dig: Om du ofta missar böner: Din tracker kan visa dig vad du missar, men den kan inte påminna dig om att be. Överväg att ställa in separata alarm eller aviseringar för bönetiderna så att du kommer ihåg när det är dags för Salah.

Om du glömmer att logga in: Ställ in en daglig påminnelse i din telefon eller använd ClickUp Reminders för att få en avisering vid den tidpunkt du valt för inloggning.

Om mallen känns överväldigande: Börja med grunderna. Spåra bara fullbordandet med en enkel bock. Du kan alltid lägga till mer detaljer senare när vanan är etablerad.

Håll dig konsekvent med ClickUp

När du har en tracker som du kan återkomma till dagligen blir det mycket enklare att hålla koll på din regelbundenhet.

Börja med ClickUps färdiga mallar, använd milda påminnelser som knuffar under dagen och ha en kort checklista för varje bön så att ingenting känns överväldigande. Om du missar en bön hjälper en daglig uppgiftslogg dig att spåra upphämtningen på ett lugnt och tydligt sätt.

Skapa din rytm en gång, så kommer den att stödja dig varje dag.

Kom igång med ClickUp. ✅

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett Salah-diagram och en mall för Salah-tracker?

En Salah-tabell är vanligtvis ett enkelt, statiskt rutnät som visar böner och dagar, ofta utformat för utskrift. En mall för Salah-tracker är ett mer flexibelt, ofta digitalt verktyg som kan innehålla funktioner som påminnelser, spårning av framsteg och anpassningsalternativ för att passa dina personliga behov.

Kan jag använda en mall för Salah-tracker för hela min familj?

Ja, digitala mallar är perfekta för familjeanvändning. Du kan skapa separata vyer eller sektioner för varje familjemedlem, vilket gör det enkelt att spåra allas böner på ett ställe samtidigt som individuella framsteg förblir privata och synliga.

Hur skiljer sig digitala mallar för Salah-tracker från utskrivbara mallar?

Digitala mallar erbjuder kraftfulla fördelar som automatiska påminnelser, enkel kopiering för nya veckor eller månader och möjligheten att analysera dina bönmönster över tid. Utskrivbara Salah-diagram är utmärkta om du föredrar att skriva för hand eller vill minimera skärmtiden, men de kräver mer manuellt arbete för att underhålla.