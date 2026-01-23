Hur använder ClickUp Forms för att standardisera interna förfrågningar?

Varje gång du tror att du har kontroll över situationen dyker det upp nya krav.

Tänk om du kunde samla all denna data på ett ställe och den skulle organiseras åt dig?

Använd ClickUp Forms – utvecklat för att eliminera inkonsekvenser i datainsamlingen (datainmatningen).

Med AI-anpassade fält, automatiserade arbetsflöden och uppdateringar i realtid går du från att samla in formulärinlämningar och organisera data till att optimera den.

I den här guiden går vi igenom hur ClickUp använder Forms för att standardisera interna intagsförfrågningar.

Problemet: Kaos av ostrukturerade interna förfrågningar

Om du kartlägger hur förfrågningar hanteras i din organisation idag kommer du oftast att se samma problem uppstå gång på gång. Här är några vanliga problem som vi har hört talas om: 👇

Osynligt ägande : När en förfrågan skickas i en chatt eller e-post är det sällan tydligt vem som äger den, så uppgifterna blir "spöklika" eller studsar runt tills någon motvilligt tar sig an dem.

Inga konsekventa SLA : Utan standardiserade fält för brådskande ärenden, påverkan och deadlines är det nästan omöjligt att definiera eller uppfylla interna SLA, vilket gör att intressenterna ofta upplever att arbetet går långsamt även när ditt team redan arbetar för fullt.

Blinda fläckar i beslutsfattande och granskning : Godkännanden, sammanhang och historiska beslut finns i olika trådar, vilket gör det svårt att svara på grundläggande frågor som "Varför ändrade vi den här processen?" eller "Vem godkände den här åtkomsten förra gången?"

Inkonsekvent medarbetarupplevelse : En chef som "känner till systemet" får snabb och tydlig support, medan en ny eller distansarbetande medarbetare inte har en aning om vart hen ska vända sig, vilket i det tysta skapar intern ojämlikhet och frustration.

Ingen tillförlitlig rapportering: Eftersom förfrågningarna kommer i ostrukturerade format är det svårt att få fram siffror om volym, efterfrågan per team eller kapacitet, vilket gör det svårt att motivera personalstyrkan, omförhandla omfattningen eller säga nej med hjälp av data.

⭐ Utvalda mallar ClickUp Request Form Template ger dig ett strömlinjeformat intagssystem så att varje förfrågan kommer fram med rätt information, vid rätt tidpunkt och till rätt plats. Få en gratis mall Effektivisera intaget och samla in fullständiga, aktuella förfrågningar med ClickUp-mallen för förfrågningsformulär. Denna mall innehåller: Obligatoriska fält som information om den som gör förfrågan, typ av förfrågan, brådskande ärende, kompletterande information och bilagor.

Standardisera viktig information i alla förfrågningar (som prioritet, avdelning, kategori, roll för den som gör förfrågan och system som berörs) för att hålla rapporterna ordnade.

Tilldela ägare automatiskt, ange prioriteringar, lägg till deluppgifter eller vidarebefordra förfrågningar via automatisering baserat på typ eller avdelning.

Vad är ClickUp Forms?

ClickUp Forms är ClickUps inbyggda formulärskapare som låter dig samla in information (från teammedlemmar eller externa personer) och automatiskt omvandlar varje inlämning till ClickUp-uppgifter.

Kort sagt: någon fyller i ett formulär ➜ ClickUp skapar en uppgift med alla svaren.

Samla in information och omvandla varje formulärinlämning till genomförbara uppgifter med ClickUp Forms.

När du skapar formulär med ClickUp utformar du i princip hur en ny uppgift ska se ut:

En fråga blir uppgiftsnamnet

Längre frågor kan fyllas i uppgiftsbeskrivningen .

Rullgardinsmenyer, siffror, datum osv. blir anpassade fält i uppgiften .

Du bestämmer själv standardinställningar för ansvarig, status, prioritet, lista, taggar osv.

Om du vill få en snabb överblick över hur du skapar din egen intagsprocess med Forms i ClickUp har vi en video åt dig:

Hur ClickUp använder formulär internt (+ exempel)

På ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsplats, använder vi Forms varje dag.

Det sätt på vilket våra egna team förlitar sig på dem visar hur kraftfullt ett strukturerat förfrågningssystem kan vara. Här är en närmare titt på hur olika avdelningar inom ClickUp använder Forms:

1. Marknadsföringsförfrågningar

Marknadsföring handlar om idéer, deadlines och åsikter hela dagen lång (snacka om projektledning i stor skala). Därför skapar de anpassningsbara formulär för de typer av arbetsuppgifter de ser varje vecka, som lanseringar, kampanjer, innehåll och designstöd.

Teammedlemmarna kan sedan skapa detaljerade, utförliga formulärfält. Med andra ord väljer marknadsföringsavdelningen ut frågor som ger dem tillräckligt med formulärdata för att förstå förfrågan, uppskatta arbetsinsatsen och placera den tillsammans med allt annat på deras agenda.

Ett typiskt marknadsföringsförfrågningsformulär skickar till exempel uppgifter till en lista med marknadsföringsförfrågningar och ber om följande:

Vad du behöver: Kampanj, enskild tillgång, innehåll eller evenemangssupport

Vem det är till för: Segment, kundgrupp eller ett specifikt konto

Hur framgång ser ut: Registreringar, möten, trafik eller intäktsmål

När du behöver det: Viktiga datum, lanseringsfönster och hårda begränsningar

Länkar och filer: Sammanfattningar, utkast, presentationer eller tidigare exempel

När formulärsvaren kommer in:

Varje inlämning hamnar i intagslistan och hjälper teamet att spåra framstegen från idé till färdigt arbete.

Kartlagda fält fyller i uppgiftsdetaljer som uppgiftsnamn, kanal, prioritet och måldatum.

ClickUp Views grupperade efter förfrågningstyp och ClickUp Custom Statuses ger marknadsföringen en aktuell bild av hur mycket arbete som är på gång.

📮 ClickUp Insight: Vad är den perfekta lösningen för att hantera för många flikar? 33 % av våra undersökningsdeltagare vill ha en AI som kommer ihåg allt och återger det på begäran. Vår längtan efter kognitiv avlastning på jobbet är tydlig här: tänk dig att kunna lita på ett system som lagrar kunskap så att våra hjärnor slipper göra det. ✨ ClickUp Brain levererar precis det, så att du kan samla in, lagra och återkalla idéer från var som helst i ditt arbetsutrymme eller anslutna appar när du behöver dem. Det är ditt andra hjärna och bollplank!

2. IT-support och åtkomstförfrågningar

IT-team är alltid överhopade med vaga ärenden som "laptop trasig" eller "instrumentpanelen fungerar inte".

ClickUp Forms hjälper dem att samla in rätt diagnostiska detaljer i förväg så att de snabbt kan prioritera (utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka). Varje incident, åtkomstförfrågan eller hårdvaruförfrågan börjar med en strukturerad inlämning som kan filtreras och rapporteras.

Ett formulär för IT-support eller åtkomstbegäran kan till exempel innehålla följande uppgifter:

Vem frågar: Namn, team, kontaktuppgifter och brådskande ärende

Vilken typ av förfrågan det är: Incident, åtkomst, ny hårdvara, programvaruinstallation, nätverksproblem

Vilka system är inblandade: ClickUp, Google Workspace, VPN, SSO eller andra verktyg

Vad händer: Tydlig beskrivning, påverkan på arbetet, felmeddelanden och reproducerbara steg

Användbara bilagor: Skärmdumpar, loggar eller korta videoklipp

När formuläret förvandlas till en uppgift:

Nya ärenden hamnar i en lista över IT-förfrågningar eller servicedesk med typ, system och påverkan redan ifyllda.

ClickUp Automations dirigerar ärenden till rätt ägare baserat på verktyg eller förfrågningstyp och fastställer prioriteringar eller SLA-deadlines.

Automatisera uppföljningar och påminnelser med ClickUp Automations.

Deluppgifter skapas automatiskt för flerstegsjobb, till exempel att tillhandahålla flera verktyg för en nyanställd.

ClickUp Dashboards visar ticketvolym, svarstider och åldersproblem så att IT-avdelningen kan upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede.

⚡ Mallarkiv: Tar dina interna eller kundrelaterade serviceförfrågningar längre tid än de borde eftersom förväntningarna inte är tydliga från början? En välstrukturerad mall hjälper till att skapa rätt förväntningar från början. Kolla in dessa utvalda mallar för serviceförfrågningar för att förbättra tydligheten och påskynda lösningstiderna!

3. HR-förfrågningar

Dina personalavdelningar hanterar alla typer av känsligt, tvärfunktionellt arbete som kan gå förlorat om det finns i e-post.

Med Forms kan du ta emot allt från onboarding till interna flyttar och frågor om ledighet, samtidigt som du triggar uppgifter för IT, ekonomi och chefer bakom kulisserna.

Ett formulär för personalfrågor kan till exempel innehålla avsnitt för:

Nyanställda: Roll, chef, startdatum, plats, avdelning och nödvändig utrustning eller åtkomst

Förändringar i anställningen: Befordringar, teamförändringar, titeluppdateringar, ikraftträdandedatum och godkännare

Ledighet eller semester: Ledighetstyp, datum, deldagar, reservkontakt och eventuella anteckningar

Allmän HR-hjälp: Frågor om policyer, förmåner, löner eller stöd i relationer mellan medarbetare.

När en förfrågan skickas in:

Det hamnar i en lista över personalförfrågningar med ett kategorifält där du enkelt kan filtrera efter nyanställda, förändringar eller ledighet.

Villkorslogik i formuläret säkerställer att användarna endast ser de fält som är relevanta för deras situation.

ClickUp Automations tilldelar uppgifter till rätt HRBP eller specialist och skapar dessutom deluppgifter för partnerteam som IT, löneavdelningen eller driftavdelningen.

🧠 Kul fakta: Netflix producerade en gång en 127-sidig kulturpresentation som blev så legendarisk att Facebooks COO kallade den ”det viktigaste dokumentet i Silicon Valley”. Den påverkade HR-policyn inom hela teknikbranschen.

4. Drift och teamöverskridande förfrågningar

Operativa team stöder alla andra, vilket innebär att deras intag lätt blir ostrukturerat längre fram.

Formulär hjälper till att omvandla en bred blandning av ad hoc-förfrågningar till väldefinierade förfrågningar som kan prioriteras, avgränsas och överlämnas till rätt ansvarig.

Ett formulär för operativa eller tvärfunktionella förfrågningar omfattar vanligtvis:

Faciliteter och kontorsbehov: Flytt av skrivbord, reparationer, tillgång till byggnaden, problem med rum eller utrustning samt städning eller säkerhetsfrågor.

Utrustning och förbrukningsvaror: Hårdvara, kringutrustning, kontorsmaterial eller företagsprodukter, inklusive kvantiteter och önskade leveransdatum.

Evenemang och logistik: Interna evenemang, externa möten, konferenssupport, leverantörskoordinering eller reselogistik

Allmänt operativt stöd: Hjälp med processer, interna system eller administrativa uppgifter som berör flera team.

När dessa förfrågningar kommer in via ett formulär:

De samlas i en lista över operativa förfrågningar eller teamförfrågningar med fält för kategori, plats, budgetuppskattning och förfallodatum.

Villkorliga frågor i Forms fångar upp rätt detaljnivå per kategori, till exempel kontor och våning för lokaler, eller modeller och kvantiteter för utrustning.

Samla in exakta, kategorispecifika detaljer med villkorade frågor i ClickUp Forms.

Ops kan använda vyer grupperade efter kategori och status för att hantera arbetsbelastningen, skydda kapaciteten och hålla intressenterna informerade.

💡 Proffstips: ClickUp Forms stöder villkorslogik, vilket innebär att frågor visas eller döljs baserat på tidigare svar. Detta förhindrar att användare ser irrelevanta fält och minskar antalet ofullständiga eller lågkvalitativa inlämningar. Anpassa uppföljningsfrågor dynamiskt med hjälp av villkorslogik i ClickUp Forms. Till exempel: Om den som gör förfrågan väljer ”Brådskande” under Prioritet → Visa fältet Förfallodatum

Om de väljer ”Access Request” → Visa ett fält där du frågar ”Vilket system?” Så här konfigurerar du det: Lägg till en fråga med en typ som stöds (rullgardinsmeny, kryssruta, status osv.). Aktivera Logik längst ned till höger om frågan. Expandera Regler och definiera: OM [villkor] → DÅ [åtgärd = visa fält] 👉 Villkorslogik är särskilt kraftfullt för delade intagsformulär som hanterar flera typer av förfrågningar mellan team.

Hur man skapar ett internt förfrågningsformulär i ClickUp

Så här skapar du ett internt förfrågningsformulär i ClickUp 👇

1. Förbered din förfrågningsprocess

Innan du ens öppnar ClickUp bör du ha en klar uppfattning om vad ditt interna förfrågningsformulär ska åstadkomma.

Definiera syftet med ditt formulär. Fråga dig själv:

Vilka specifika typer av förfrågningar ska detta formulär acceptera, och vilka ska vidarebefordras någon annanstans? (Förhindrar oordning)

Vilken information behöver vi för att kunna börja arbeta omedelbart? (Namn, avdelningar, enhets-ID, tillgångar, projektlänkar och mer)

Bör olika typer av förfrågningar utlösa olika uppföljningsfrågor eller vidarebefordringsvägar? (Ett tecken på att du behöver villkorslogik eller flera listor)

Finns det några fält som är benägna att innehålla inkonsekventa data som bör standardiseras med hjälp av rullgardinsmenyer eller obligatoriska fält? (Tänk på prioritet, avdelningsnamn, förfrågningskategorier)

Vem kommer att fylla i detta, och vilken terminologi eller vilka instruktioner behöver de för att formuläret ska vara enkelt att fylla i korrekt? (Särskilt viktigt om flera team använder samma formulär) ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps kan vara praktiska för att kartlägga varje aspekt av dessa processer och steg. Omvandla komplexa idéer till konkreta åtgärder med ClickUp MindMaps

Vad är sedan den exakta informationen som du behöver från varje förfrågare?

Hoppa över detta steg, så kommer du att behöva redigera formuläret flera gånger senare.

2. Lägg till en formulärvy i ClickUp

Dags att börja skapa formuläret!

Gå till utrymmet, mappen eller listan där du vill att inkommande förfrågningar ska visas. Detta är viktigt eftersom varje formulär är kopplat till en specifik plats. Varje inlämning blir en uppgift på just den platsen.

Skapa förfrågningsformulär kopplade till specifika utrymmen, mappar eller listor i ClickUp Forms.

När du är inne på den platsen kan du lägga till formuläret:

Klicka på knappen + Visa.

Klicka på knappen + Visa

Välj Form från galleriet med tillgängliga visningstyper.

Välj "Form" från listan över ClickUp-vyer.

Ge den nya formulärvyn ett namn om du vill att den ska vara lätt att identifiera.

Du kommer att uppmanas att antingen välja en mall eller börja från scratch.

Välj en formulärmall eller börja från scratch i ClickUp Forms.

⚡ Mallarkiv: Vill du spara tid på din intagsinställning? Ta en titt på dessa intagsformulärmallar som är utvalda just för dig, var och en skapad för att hantera allt från IT-incidenter till marknadsföringsbriefingar och driftsförfrågningar.

3. Skapa formulärfält

I formuläret bestämmer du vilken information som ska fyllas i och hur formuläret ska se ut.

Börja med att ge det en titel och en kort beskrivning. Därefter drar du bara in de fält du behöver. ClickUp ger dig en mängd olika alternativ (textinmatning, rullgardinslistor, datum, bilagor, kryssrutor och mer) så att du kan återspegla exakt vad ditt arbetsflöde kräver.

Utforma strukturerade, arbetsflödesklara intagsformulär med hjälp av anpassningsbara fält i ClickUp Forms.

Här är några områden du bör fokusera på 👇

Viktiga fält : Lägg till namn på den som gör förfrågan, avdelning och en kort beskrivning av problemet eller förfrågan.

Rullgardinsmenyer för enhetlighet: För kategorier som "Begäranstyp" eller "Prioritet" ger rullgardinsmenyerna dig de renaste och mest standardiserade datafälten.

Standardisera förfrågningsdata och säkerställa konsekvens med rullgardinsmenyer i ClickUp Forms.

Bilagor : Om din process kräver skärmdumpar, kreativa briefs eller dokument, lägg bara till ett bilagefält i ett tidigt skede.

Obligatoriska fält: Markera de fält som är obligatoriska så att ingen av misstag hoppar över något som ditt team behöver för att kunna utföra sitt arbete effektivt.

Utöver detta kan du också lägga till fler frågor för att anpassa formuläret efter dina önskemål.

🧠 Rolig fakta: På 1800-talet veckade människor brev på så komplicerade sätt för att undvika manipulation att historiker idag kallar det för brev-låsning. Vissa metoder är så komplexa att museer behandlar dem som papperspussel.

4. Konfigurera inställningar för inlämningar och automatisering av arbetsflöden

Nästa steg är att se till att varje inlämning hamnar exakt där den ska (och, naturligtvis, fungerar på det sätt som ditt team behöver).

Börja med att öppna panelen Inställningar till höger i formulärvyn och: ⬇️

Välj målista: Varje formulärinlämning blir en uppgift, så välj den lista där dessa förfrågningar ska placeras. (t.ex. IT-support, designförfrågningar, facilitetsinkorg)

Ställ in en standardansvarig: Om alla förfrågningar ska gå till en person eller ett team kan du tilldela dem automatiskt (sparar massor av manuell vidarebefordran).

Kontrollera var inlämningarna hamnar och tilldela inkommande förfrågningar automatiskt med formulärinställningarna i ClickUp.

Använd en uppgiftsmall (valfritt men effektivt): Om ditt team har en mall för IT-problem, kreativa briefs, felrapporter etc. kan du automatiskt tillämpa den så att varje ny uppgift innehåller: Deluppgifter Checklistor Anpassade fält

Deluppgifter

Checklistor

Anpassade fält

Deluppgifter

Checklistor

Anpassade fält

Vill du ha inspiration för att skapa mer automatiserade processer? Kolla in dessa användningsfall för AI-arbetsflödesautomatisering.

5. Utforma och anpassa ditt formulär efter ditt varumärke

Ditt formulär förtjänar att piffas upp lite innan det skickas ut till personer i ditt team eller din avdelning. Under fliken Design kan du justera utseendet så att formuläret känns som ditt teams eget utrymme.

Du kan:

Växla mellan en layout med en kolumn och en layout med två kolumner beroende på hur mycket information du samlar in.

Anpassa formulärlayouter, varumärkesprofilering och teman så att de passar din arbetsplats med ClickUp Forms.

Justera färger, bakgrunder och knappstilar så att de matchar ditt företags varumärke.

Ladda upp en anpassad bakgrundsbild om du vill att den ska se extra snygg ut.

Välj ljusa eller mörka teman och leka med dina varumärkesfärger så att formuläret verkligen ser ut som om det hör hemma i din interna arbetsmiljö.

...och mycket mer.

🤯 Visste du att? ClickUp stöder nu över 4 miljoner team, och samtidigt som nya arbetsytor fortsätter att växa ökar också användningen av AI kraftigt. Mer än 2 miljoner arbetsytor använder för närvarande AI, en ökning från bara 665 000 förra året!

6. Dela formuläret internt

Och det här är det bästa (och enklaste)! Dela bara ditt ClickUp-formulär med ditt team i:

Direktlänk: Kopiera formulärets delbara URL och klistra in den i Kopiera formulärets delbara URL och klistra in den i ClickUp Chat , e-post eller Teams. Med ett klick kommer dina teammedlemmar direkt till rätt plats för att skicka en förfrågan.

Bädda in i interna verktyg: Hämta inbäddningskoden och lägg in formuläret i Confluence, SharePoint eller ditt intranät. På så sätt stöter människor på det naturligt medan de utför sitt vanliga arbete.

Dela formulär på olika sätt med hjälp av ClickUp Forms.

Begränsa åtkomsten: Förvara formuläret i en privat lista så att det endast är relevant för specifika interna team och utnyttja arbetsytans behörigheter för att förhindra slumpmässiga externa inlämningar från företag.

Gör det enkelt att hitta: Lägg till länken till introduktionsdokument, din interna wiki eller ClickUp Docs. Ge ditt team en enda plats att vända sig till, så att ingen behöver leka "Var är Waldo?" med din förfrågningsblankett.

Det var allt! Du har just standardiserat alla dina interna förfrågningar.

⭐ Bonussteg: Använd ClickUp AI för analys

Men att registrera förfrågningar är bara halva jobbet. Det är oftast det som händer därefter som gör att det går snett. När uppgifterna börjar strömma in hamnar de flesta team tillbaka i det kaos som saktar ner alla. Du vet hur det går till:

Jakt på saknad kontext

Be om samma information två gånger

Omskrivning av samma svar

Sortera och prioritera allt manuellt

Hoppa mellan verktyg bara för att förstå vad som händer

Detta är ett klassiskt exempel på arbets- och kontextförspridning. Men tack vare ClickUp Brain, den arbets-AI som är avsedd att eliminera det kaos du upplever varje dag, kan du nu andas ut.

Analysera formulärsvar med ClickUp AI

Så här gör det ditt förfrågningssystem magiskt smidigt:

Får sammanhanget: Varje förfrågan kommer med detaljer, historik och mönster. ClickUp AI Fields kan sammanställa allt detta direkt via AI-sammanfattningar, så att du inte behöver leta igenom chattloggar.

Hjälper dig att automatiskt sortera: Brain kan hjälpa till att kategorisera förfrågningar, identifiera vad som är brådskande och lyfta fram vad som är relaterat.

Ger dig svar: Be ClickUp Brain om en sammanfattning, nästa steg, en förklaring eller ett utkast till uppdatering, så får du något baserat på dina faktiska uppgifter, dokument och arbetsflöden (verklig kontext från ditt verkliga arbete).

Få kontextmedvetna sammanfattningar, nästa steg och uppdateringar baserade på dina arbetsflöden med ClickUp Brain.

⭐ Bonussteg: Analysera formulärinlämningar via instrumentpaneler

Med hjälp av instrumentpaneler kan du visualisera inkommande data, vilket gör att du kan fatta snabbare beslut och upptäcka mönster utan manuell rapportering.

Med detta tillägg visar ClickUp Dashboards de viktigaste mätvärdena och trenderna i realtid.

Så här hjälper det dig att förbättra interna förfrågningar:

Skapa kort kopplade till dina intagslistor: Lägg till kort med uppgiftslistor som pekar på listan där formuläruppgifterna hamnar. Använd gruppering och filter (t.ex. efter förfrågningstyp, prioritet, ansvarig) för att fokusera på det som är viktigast.

Spåra inlämningsvolym och trender: Använd beräkningskort (t.ex. antal uppgifter) eller stapel-/linjediagramkort för att se hur förfrågningstyper utvecklas över tid.

Övervaka pågående arbete: Lägg till korten Arbetsbelastning efter status eller Total tid i status för att se var förfrågningar har fastnat eller är på rätt spår – perfekt för SLA eller SLA-riskflaggor.

Gå på djupet när det behövs: De flesta kort på instrumentpanelen låter dig klicka på de underliggande uppgifterna så att du kan granska enskilda formulärsvar utan att lämna instrumentpanelen.

Du kan till och med lägga till ett beräkningskort till din instrumentpanel och ställa in platsen till den plats där formulärets svarsuppgifter finns.

Fördelar med att standardisera förfrågningar med ClickUp Forms

Här är varför standardisering av förfrågningar genom ClickUp Forms har en så märkbar inverkan:

Enklare prioritering av förfrågningar : Eftersom Forms kan inkludera rullgardinsmenyer eller förinställda prioriteringar behöver ditt team inte tolka tidslinjer manuellt. Denna konsekventa prioritering innebär att du kan skapa dashboards eller filter på ett mer tillförlitligt sätt och till och med standardisera processer kring vad som kvalificerar sig som hög, medel eller låg prioritet.

Förbättrad översikt över team/roller : Med en standardiserad inmatning kan ledningen och intressenterna se enhetliga data (t.ex. ”antal förfrågningar per avdelning”, ”genomsnittlig handläggningstid per typ av förfrågan”). Detta hjälper dig att dokumentera processer tydligare eftersom varje förfrågan matas in i systemet på samma sätt.

Bättre anpassning av varumärke eller processer : Med ClickUp Forms kan du anpassa layout och varumärke (”Vilken produktlinje?”, ”Vilken region?” osv.) så att intagsformuläret i sig förstärker din process och dina förväntningar, inte bara innehållet.

Snabbare introduktion för nya förfrågare : När dina formulärfält är förutsägbara och standardiserade kan nya teammedlemmar eller externa förfrågare (leverantörer, entreprenörer) komma igång snabbare (mindre förklaringar behövs, färre misstag).

Enklare granskning/spårning av ändringsförfrågningar : Om du standardiserar din förfrågningshantering kan du spåra vilken typ av förfrågningar som har kommit in över tid (t.ex. budgetökning, ändring av omfattning) eftersom alla använder samma taxonomi.

Bättre integration med uppgifter och arbetsflöden: Eftersom varje formulärinlämning blir en uppgift i ClickUp (med förutsägbara fält) blir kedjan från förfrågan → uppgift → slutförande smidigare, och du behöver inte längre manuellt mappa engångsförfrågningar till ditt uppgiftssystem.

Standardisera alla interna förfrågningar med ClickUp

Om människor fortfarande lämnar in förfrågningar i slumpmässiga chattar, ofullständiga e-postmeddelanden och korridorsamtal är problemet inte ditt team. Problemet är att det inte finns något enda, tillförlitligt sätt att be om hjälp.

ClickUp Forms löser detta genom att ge alla samma enkla ingång för att skicka in förfrågningar.

Varje förfrågan följer samma struktur, ställer rätt frågor och hamnar i rätt lista som en uppgift som ditt team faktiskt kan agera på. Anpassade fält, villkorade frågor och automatiseringar säkerställer att IT, HR, design och drift får den information de behöver.

Registrera dig för ClickUp idag och förvandla dina interna förfrågningar till ett system som hela ditt team kan lita på. ✅

Vanliga frågor

Ja. Du kan enkelt skicka automatiska aviseringar till Slack eller e-post när en ny formulärinlämning kommer in. Detta är särskilt användbart för specifika teammedlemmar som behöver hantera interna förfrågningar snabbt. Många team delar ClickUp Forms i Slack och använder sedan ClickUp Automations för att skicka nya inlämningar direkt till rätt kanaler.

ClickUp skyddar alla formulärinlämningar med säkerhet, kryptering och behörighetskontroller i företagsklass. Du bestämmer vem som kan samla in data, vem som kan visa inlämningar och var uppgifter skapas. Åtkomsten är rollbaserad och känslig information kan låsas för tvärfunktionella team eller individer efter behov. Ännu bättre är att arbetsytor, listor och vyer som lagrar formulärdata ärver samma säkerhetsstandarder som används på hela plattformen. Dessutom, när du aktiverar inställningarna för kontoautentiserade formulär, kan endast personer som har anslutit sig till din arbetsyta visa och skicka in formulär.

Absolut. Många företag skapar anpassningsbara formulär som kan användas av flera team genom att använda ClickUp Custom Fields och villkorslogik. Till exempel kan marknadsföring, IT och HR alla ta emot förfrågningar från ett enda formulär, och ClickUp-reglerna dirigerar varje inlämning till rätt lista eller åtgärdsbara uppgifter för det teamet. Detta är idealiskt för delade servicedesk eller introduktion av nyanställda.

ClickUps dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att lägga till anpassade fält som prioritet, förfrågningstyp eller avdelning. När dessa fält finns kan du använda automatiseringar för att omedelbart kategorisera eller prioritera nya uppgifter så fort de kommer in. Till exempel kan "brådskande" förfrågningar automatiskt tilldelas en ansvarig, medan IT-problem kan hamna i en särskild kö.

Ja. ClickUp Brain, även känt som ClickUp AI, kan sammanfatta långa eller otydliga formulärinlämningar, markera saknade detaljer och hjälpa till att vidarebefordra arbetet till rätt ansvarig. Eftersom det förstår sammanhanget kan det omedelbart omvandla råa inlämningar till genomförbara uppgifter.