Hur AI-genererade arbetsflöden uppstår och hur man åtgärdar dem

Har du någonsin öppnat ett dokument som tekniskt sett har stycken, rubriker och ”nästa steg”… men ändå tvingar dig att tänka från grunden?

Det är AI-genererat slöseri: resultat som ser ut som arbete, men som inte hjälper någon att fatta beslut, leverera eller driva uppgiften framåt.

Forskare från BetterUp Labs och Stanfords Social Media Lab fann att 40 % av heltidsanställda kontorsarbetare i USA uppgav att de hade fått workslop under den senaste månaden, och att det i genomsnitt tog cirka två timmar att rensa upp varje fall. Den dolda uppstädningstiden visar sig senare i form av omarbetningar, förseningar och missade beslut.

Denna guide förklarar varför AI-arbetsflöden sprider sig, hur man upptäcker dem och hur man använder AI-verktyg på ett ansvarsfullt sätt så att de på ett meningsfullt sätt främjar en given uppgift istället för att skapa mer arbete.

Du kommer också att se hur ClickUp hjälper team att behålla sammanhanget, granska AI-genererat innehåll och leverera arbete som faktiskt är användbart.

⭐️ Utvalda mallar Om workslop börjar med en vag uppmaning är den snabbaste lösningen en bättre brief.

Vad är AI-genererade arbetsslips?

AI-genererat slöseri är AI-genererat arbete som ser komplett ut men inte uppfyller det syfte det påstår sig ha.

Det kan vara ett snyggt formaterat e-postmeddelande som omformulerar briefen, ett strategidokument fullt av ”viktiga slutsatser” utan rekommendationer eller ett bloggutkast som upprepar samma genomsnittliga råd med olika ord.

Den röda tråden är att man med liten ansträngning skapar något som ser ut som ett resultat av stor ansträngning. Du får ton och struktur, men inte substans. Det innebär ofta:

Upprepar det du redan sagt istället för att tillföra nya insikter

Utelämnar viktig kontext (begränsningar, tidigare beslut, målgrupp, vad som redan har prövats)

Innehåller självsäkra påståenden med svaga eller saknade källor (eller felaktiga fakta).

Kärnproblemet är inte generativ AI i sig. Google har varit konsekvent i sin ståndpunkt att det inte automatiskt är ett problem att använda AI för att skapa innehåll. Problemet är innehåll som skapas främst för att manipulera rankningar eller översvämma kanaler med sidor av lågt värde.

I team gäller samma mönster. AI-användning blir skadlig när den ersätter forskning och ansvarstagande.

Varför AI-genererade arbetsflöden är ett växande problem

Workslop sprider sig eftersom det är den enklaste vägen i system som belönar ”synliga resultat” framför ”användbara framsteg”. I det ögonblick nya verktyg gör skrivandet snabbare riskerar teamen att producera fler ord istället för bättre beslut.

1) Överbelastning av innehåll och förlorad produktivitet

Även när ett utkast är av låg kvalitet måste någon fortfarande läsa, tolka, kontrollera och skriva om det. Denna ”granskningskostnad” blir snabbt betydande i en stor organisation.

Detta passar in i ett bredare mönster. Forskning om modernt arbete visar upprepade gånger att kunskapsarbetare lägger en stor del av sin dag på samordning och ”arbete om arbete”, och inte på själva kärnverksamheten.

Varför detta är viktigt för AI: om AI-genererat arbetsinnehåll ökar volymen utan att öka tydligheten, betalar teamet dubbelt: en gång för att läsa det och en gång till för att ändra det.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-post, Slack-trådar och spridda filer.

2) Försämrat förtroende mellan kollegor och företag

När AI-genererat slöseri hamnar i din inkorg känns det som om någon har avlastat sitt arbete och sina tankar på dig.

Det är inte bara ett känslomässigt problem. Förtroende påverkar:

Hur snabbt arbetet godkänns

Oavsett om teamen delar tidiga utkast (eller döljer dem till sista minuten)

Oavsett om ”snabba frågor” blir långa möten eftersom ingen litar på skriftliga uppdateringar

Kort sagt: workslop slösar inte bara tid. Det ökar behovet av förtydliganden och fördröjer beslutsfattandet.

3) SEO-trötthet och ”likformighet” online

Varumärken publicerar enorma mängder AI-genererat innehåll som upprepar det som redan finns. Läsarna märker det. När allt låter likadant slutar publiken att associera innehållet med expertis.

Googles spam-policyer tar uttryckligen upp missbruk av skalat innehåll, där innehåll produceras i stor skala utan att tillföra något värde. Även om ett varumärke undviker straff är den större risken att människor lämnar webbplatsen eftersom innehållet är generiskt.

4) Dold risk: självklara fel som sprider sig snabbt

Generativ AI kan hallucinera fakta, citera fel källa eller sy ihop trovärdigt nonsens. Nielsen Norman Group har varnat för att AI-resultat kan låta auktoritativa även när de är felaktiga, vilket ökar behovet av mänsklig granskning och verifiering.

Och när varumärken publicerar felaktigheter blir uppstädningen offentlig och kostsam. Ett välkänt exempel är CNET:s AI-skrivna finansartiklar som krävde korrigeringar efter att felaktigheter upptäckts.

5) ”Mätbar avkastning” blir svårare att bevisa

Workslop får teamen att känna sig upptagna samtidigt som kvaliteten på resultatet sjunker. Det gör det svårare för ledare att koppla ansträngningar till resultat: intäkter, kundlojalitet, pipeline, kundförtroende eller minskad cykeltid.

Tecken på att ditt innehåll kan vara AI-genererat slöseri

Du behöver inte alltid detekteringsverktyg. De flesta workslop avslöjar sig själva genom samma mönster.

🚩 Det speglar briefen tillbaka till dig

Du tilldelar en given uppgift som ”Rekommendera tre positioneringsvinklar för vår nya funktion”. Resultatet består av tre stycken som säger att positionering är viktigt, och sedan upprepar dina nyckelord. Inget beslut. Inga avvägningar. Ingen vinkel du kan använda.

Snabbtest: Kan någon agera på detta utan ett uppföljningsmöte? Om inte, är det slöseri.

🚩 Det låter polerat men förblir tomt

Workslop är smidigt. Det använder snygga övergångar och företagsspråk. Men det undviker detaljer:

Inga konkreta exempel

Inga siffror som du kan verifiera

Ingen tydlig rekommendation

Ingen ”om/då”-logik

Det är läsbart, men det driver inte arbetet framåt.

🚩 Det faller samman när någon frågar ”varför?”.

Texten är smidig, tonen är formell, men när du kommer till slutet kan du inte komma ihåg en enda konkret punkt. Du får mycket ”drivkraft” och ”optimera prestanda”, men väldigt få exempel, avvägningar eller tydliga nästa steg. Det läses som en trailer utan filmen.

Snabbtest: Kan du sammanfatta rekommendationen i en mening? Om du inte kan det har utkastet inte gjort sitt jobb.

🚩 Det överanvänder fyllnadsstrukturer

Vanliga tecken:

Överdrivna ”det är viktigt att”-uttalanden

Oändliga listor med ”viktiga fördelar” som är utbytbara

En slutsats som upprepar inledningen istället för att ge nästa steg

🚩 Alla avsändare låter plötsligt som samma person

Rösten blir enhetlig i hela teamet: samma rytm, samma fraser, samma ”professionella” ton. Det är ett tecken på att människor klistrar in resultat utan att redigera dem för målgruppen eller synvinkeln.

💡 Proffstips: Skriv ett utkast i ClickUp Docs och be sedan ClickUp Brain att göra en ”workslop-granskning” innan du delar det. Be det markera vaga påståenden, identifiera saknad kontext och lista vilka uttalanden som behöver källor. När AI inte kan förankra dokumentet i dina faktiska uppgifter, kommentarer eller beslut är det ett varningssignal om att utkastet inte kommer att hjälpa dina kollegor längre fram. Identifiera AI-genererade arbetspapper i alla texter och förbättra dem med ClickUp Brain

Effekten av AI-genererade arbetsflöden på varumärken och team

AI-genererat slöseri irriterar inte bara några kollegor. Det förändrar hur team samarbetar och hur kunderna ser på ditt varumärke. När AI-genererat arbete som kräver liten ansträngning slinker igenom händer tre saker samtidigt.

1. Intern påverkan: mer arbete, mindre momentum

När anställda får workslop förlorar de inte bara tid på att skriva om. De tappar också momentum eftersom teamet inte kan agera med säkerhet utifrån det de läser.

Detta visas som:

Längre granskningscykler (eftersom allt behöver förtydligas)

Fler möten (eftersom skriftliga uppdateringar inte är tillförlitliga)

Mindre ägarskap (eftersom ”AI skrev det” blir en ursäkt)

Mer ”tyst omarbetning” på kvällar och helger

2. Extern påverkan: svagare förtroende och varumärkets särprägel

När AI-genererat innehåll når kunderna:

Expertisen känns generisk

Misstag blir mer synliga

Läsarna slutar lita på varumärkets röst

Offentliga korrigeringar (som CNET:s AI-finanskorrigeringar) är extrema exempel, men den vardagliga versionen är vanligare: innehåll som får intryck men inte förtjänar förtroende.

3. Kulturell påverkan: team med låg handlingskraft

AI-workslop sprider sig snabbast i kulturer där människor optimerar för att verka upptagna snarare än att vara användbara. Den långsiktiga risken är en miljö med ”låg handlingskraft” där ingen vill ta ansvar för tänkandet.

Om du vill använda AI på ett ansvarsfullt sätt behöver du system där någon har ett tydligt ansvar för:

Målet med arbetet

Fakta

Den slutliga rekommendationen

Och en sak till: konsekvenserna nedströms. Om någon annan måste förtydliga, verifiera och skriva om saknas ägarskap.

Hur man undviker att skapa AI-genererade arbetsflöden

Om du vill öka produktiviteten utan att slösa bort energi, använd ett repeterbart arbetsflöde. Här är en steg-för-steg-sekvens som fungerar för marknadsförare, grundare och professionella serviceteam.

Steg 1: Definiera vad ”klart” betyder (i en mening)

Innan du använder AI, skriv en målsättning som en kollega skulle hålla med om är användbar.

Exempel:

”En rekommendation på en sida med ett tydligt beslut, två risker och ett alternativ”.

”En bloggdisposition med en unik vinkel, källor att citera och ett utkast till introduktion för denna målgrupp”

”Ett kundmejl med en tydlig förfrågan och en CTA som matchar stadiet i tratten”

Om du inte kan definiera ”klart” kommer AI att gissa, och du får fler ord istället för ett användbart resultat.

Steg 2: Ge viktig kontext, inte bara ett ämne

Workslop börjar ofta med uppmaningar som ”Skriv om X”. Ersätt det med kontextblock:

Vem det är till för (roll, anciennitet, problemområden)

Vad de redan vet

Vad måste vara sant för att detta ska fungera (begränsningar)

Vad du har provat (den senaste månaden, förra månaden, det senaste kvartalet)

Vad räknas som fel (påståenden du inte får göra, efterlevnadsgränser)

💡 Rolig fakta: En undersökning av Salesforce Generative AI Snapshot bland över 1 000 marknadsförare visade att 51 % redan använder generativ AI och ytterligare 22 % planerar att införa den snart. Samtidigt säger 39 % att de inte vet hur man använder den på ett säkert sätt, och 66 % säger att mänsklig övervakning behövs för att använda den framgångsrikt i sin roll.

Steg 3: Ta med din egen forskning först

Använd AI för att strukturera och förfina, inte för att uppfinna. Samla in råmaterialet:

Primära källor (officiella dokument, forskningsrapporter, produktsidor)

Interna data (konvertering, orsaker till kundbortfall, anteckningar om vinster/förluster)

Verkliga exempel (kundcitat, supportärenden, säljsamtal)

Källor med hög auktoritet är viktiga eftersom AI kan producera innehåll som låter detaljerat men inte är tillförlitligt.

Steg 4: Tvinga fram specificitet med ”beslutsfrågor”

Istället för att säga ”förbättra detta” kan du fråga:

”Vilken är den enda rekommendationen, och varför?”

”Vad skulle en skeptisk vicepresident ifrågasätta?”

”Vad saknas som skulle hindra genomförandet?”

”Vilka antaganden gör jag utan bevis?”

Du vill att resultatet ska främja uppgiften, inte bara sammanfatta ämnet.

Steg 5: Gör en kontroll av ”nedströms kostnader”

Innan du delar, fråga dig själv:

Kommer kollegorna att spendera en timme på att klargöra detta?

Kommer de att lägga ännu mer tid på att verifiera källor?

Kommer de ändå att skriva om det från grunden?

Om ja, är det slöseri. Åtgärda det innan det lämnar dina händer.

Steg 6: Lägg till ett mänskligt perspektiv

Det slutgiltiga resultatet ska låta som om det har skrivits av en person med ett jobb. Lägg till:

Ett verkligt exempel

En avvägning du övervägde

Ett tydligt nästa steg

En ståndpunkt du är villig att försvara

💡 Proffstips: Behöver du enkelt åtgärda arbetsflöden som orsakats av AI-verktyg? Använd ClickUp Tasks. Lägg till en kort checklista för ”bevis på användbarhet” i din uppgiftsmall för AI-assisterade utkast: mål, målgrupp, källor, rekommendation, nästa steg. När uppgiften går vidare till granskning tvingar checklistan fram interna kontroller innan arbetet går vidare.

AI-genererade arbetsflöden vs. ansvarsfullt AI-assisterat innehåll

Via Nielsen Norman Group

Det här avsnittet handlar inte om att ”AI-innehåll är dåligt och mänskligt innehåll alltid är bra”. Det handlar om slarvig användning kontra ansvarsfull användning. Samma verktyg kan antingen översvämma ditt team med slapphet eller hjälpa människor att få arbetet gjort snabbare.

📌 Workslop: produktion för produktionens skull

Det ser ut så här:

Vag uppmaning

Tunn kontext

Klistra-in-först-tankesätt

Minimal redigering

Inga källor

Inget ansvar

Det skapar ”mer arbete” eftersom någon annan måste fylla i den saknade logiken och viktiga sammanhanget.

📌 Ansvarsfull AI: resultat först, läsaren först

Ansvarsfullt AI-assisterat innehåll börjar med ett tydligt mål och ägarskap. Det överensstämmer med allmänt citerade styrningsprinciper som transparens, ansvarsskyldighet och mänsklig tillsyn. Du kommer att se dessa teman i alla större AI-riktlinjer, inklusive NIST (National Institute of Standards and Technology) AI Risk Management Framework (AI RMF).

I praktiken betyder det:

Du definierar själv vad framgång innebär

Du tillhandahåller verkliga indata (din egen forskning, verkliga begränsningar)

Du använder AI-verktyg för att påskynda utkast, strukturering och redigering

Det är människan som äger fakta, omdömet och det slutgiltiga beslutet.

Signal Workslop Ansvarsfullt AI-assisterat innehåll Mål ”Producera något” ”Hjälp någon att fatta beslut eller genomföra” Indata Tunn prompt Sammanfattning, begränsningar, källor Specificitet Generiskt och utbytbart Konkret, avgränsat och testbart Källor Inget eller svagt Citerat, verifierbart och relevant Ägarskap Ingen äger tanken Människan äger noggrannhet och beslut Resultat Mer förtydligande Färre möten och snabbare framsteg

✅ Det enklaste testet

Om det AI-genererade arbetet hjälper en specifik person att slutföra uppgifter snabbare utan att orsaka ytterligare förvirring, då kvalificerar det sig som ansvarsfull AI-användning.

Om det ökar behovet av förtydliganden, faktagranskning eller omskrivning för någon annan är det workslop.

Hur ClickUp hjälper team att skapa kvalitetsinnehåll med hjälp av AI

Undvik AI-workslop med ClickUp – den allt-i-ett-plattformen för produktivitet

Moderna team har inte bara ett AI-problem. De har också problem med arbetsutbredning. Idéer finns i chattrådar, briefs finns i spridda dokument och någons "slutgiltiga" version gömmer sig i en e-postbilaga. AI-utbredning visar sig på samma sätt när team hoppar mellan flera AI-verktyg och tappar bort input, beslut och redigeringar.

När människor sedan kopierar denna spridda kontext till generiska AI-verktyg blir resultatet AI-genererade arbetsflöden som känns frikopplade från det verkliga arbete som ditt team utför.

ClickUp samlar arbetet i ett konvergerat AI-arbetsutrymme så att uppgifter, dokument, kommentarer och mål delar samma kontext. Det minskar risken för saknade inmatningar och håller AI kopplat till det verkliga arbetet istället för att flyta omkring i ett separat fönster.

Håll sammanhanget kopplat till arbetet med ClickUp Docs

Dokumentera alla dina utkast och feedback med ClickUp Docs

ClickUp Docs gör det enklare att samla utkast, feedback och beslut på ett ställe, istället för att sprida dem över olika verktyg. När dokumentet finns bredvid uppgifter, ägare, deadlines och kommentarer är det svårare för AI-genererat innehåll att flyta omkring utan koppling.

Praktiska sätt som team använder detta för att förhindra workslop:

Spara briefen, anteckningar om målgruppen och källänkar högst upp i dokumentet.

Förvandla rubriker till åtgärdspunkter och länka dem till uppgifter

Behåll granskarnas kommentarer i dokumentet så att sammanhanget inte försvinner i chatten.

💡 Proffstips (Docs-arbetsflöde): Skapa en sektion med ”Källbox” i varje utkast till dokument (3 till 7 länkar plus interna anteckningar). Om ett påstående påverkar pengar, kunder eller varumärkets trovärdighet måste det hänvisa till en primär källa innan utkastet går vidare.

Använd ClickUp Brain för att förbättra utkast istället för att multiplicera dem.

Omvandla spridd kunskap till fokuserade rapporter och sammanfattningar med ClickUp Brain

ClickUp Brain är utformat för att hjälpa team att skriva och redigera inom arbetsytan, där projektkontexten redan finns. Det är en stor skillnad jämfört med generiska AI-chattar, där du klistrar in en prompt och hoppas att den gissar din verklighet.

Använd ClickUp Brain för att:

Sammanfatta långa trådar till beslut och nästa steg (så att du inte behöver hitta på mötesanteckningar).

Skriv om avsnitt i en definierad ton (så att alla utkast inte låter identiska)

Förvandla spridda anteckningar till en användbar översikt kopplad till den givna uppgiften.

ClickUp AI Notetaker minskar frestelsen att hitta på mötesanteckningar. Det fångar transkriptioner och sammanfattningar som du kan återanvända i utkast. ClickUp Super Agents kan använda det verkliga sammanhanget för att sammanfatta, föreslå nästa steg eller generera uppföljningar som är mer specifika och mindre standardiserade.

📽️ Se hur ClickUp Brain omvandlar verkliga uppgiftskontexter och mötesanteckningar till tydliga, delbara stand-up-uppdateringar:

Kör en ”workslop-kontroll” med ClickUp BrainGPT innan du trycker på skicka.

Diktatera uppgifter, sammanfattningar och anteckningar och konvertera dem till åtgärdspunkter med ClickUp BrainGPT:s Talk to Text

När team använder AI i hög hastighet är det lätt att leverera något som ser färdigt ut men som ändå skapar mer arbete längre fram i processen.

ClickUp BrainGPT hjälper dig att upptäcka det tidigt medan utkastet fortfarande finns bredvid uppgiften och dess sammanhang:

Fånga sammanhanget snabbt med Talk to Text: Diktera målet, läsaren, begränsningarna och definitionen av färdigt, och bifoga det sedan till uppgiften eller dokumentet innan du genererar något. Diktera målet, läsaren, begränsningarna och definitionen av färdigt, och bifoga det sedan till uppgiften eller dokumentet innan du genererar något.

Diagnostisera tecken på workslop: Fråga ”Vad är vagt eller repetitivt?” ”Vilken kontext saknas?” ”Vilka påståenden behöver källor?”

Basera utkastet på verkliga material: Hämta relevanta utdrag från uppgifter, kommentarer och dokument så att resultatet återspeglar de beslut som ditt team redan har fattat.

Anpassa modellen till uppgiften: Byt modell vid behov, men behåll samma indata och begränsningar så att resultaten förblir jämförbara.

Skapa en pipeline utan workslop med mallar och granskningsportar.

Få en gratis mall Planera hela ditt innehåll och redaktionella schema med ClickUps mall för redaktionell kalender.

Om workslop är vad som händer när människor skriver utifrån vaga uppmaningar, är den snabbaste lösningen att standardisera inmatningarna innan någon skriver.

Dessa mallar hjälper dig att göra det genom att tvinga fram sammanhanget tidigt:

Börja med en riktig brief: Använd Använd ClickUp SEO Content Brief Template för att fånga upp grunderna som förhindrar generiska resultat, såsom målgrupp, sökintention, kärnperspektiv, viktiga diskussionspunkter och källänkar för att förankra påståenden i verklig forskning.

Utkast i ett strukturerat dokumentformat: Gå till Gå till ClickUp Content Writing Template för att skriva och spåra texten utan att tappa tråden, så att utkastet förblir kopplat till vad briefen faktiskt efterfrågade.

Planera resultatet med ägarskap och timing: Använd Använd ClickUp Editorial Calendar Template för att tilldela ägare, ange förfallodatum och spåra var varje del befinner sig (briefing, utkast, redigering, schemalagd) så att arbetet inte skyndas fram till "publicering" bara för att det ser polerat ut.

Hur detta hjälper läsarna att undvika workslop i praktiken:

Författare slutar gissa vad som är ”bra” eftersom briefen tydligt anger förväntningarna.

Redaktörer behöver inte lägga tid på att fråga efter saknad kontext eftersom utkastet utgår från en ifylld struktur, inte en tom sida.

Team minskar omarbetningar eftersom kalendern gör utkast synliga tidigt, istället för att problem uppstår först vid deadline.

💬 Vad ClickUp-användare säger:

Jag älskar att använda den här plattformen eftersom den ger riktning och synlighet för varje medlem i vår organisation. Det är ett effektivt verktyg för att hantera verksamheten.

Jag älskar att använda den här plattformen eftersom den ger riktning och synlighet för varje medlem i vår organisation. Det är ett effektivt verktyg för att hantera verksamheten.

ClickUp vs. Workslop: Välj sida

I takt med att AI-kunskapen ökar har det blivit tydligt att AI inte är till för att ersätta ditt team. Det är till för att avslöja svaga system.

Om ditt arbete sprids över tjugo verktyg och varje uppdatering kräver en skattjakt, kommer workslop att förstöra produktiviteten. Du får mer output, men mindre användbar framsteg.

ClickUp ger teamen en annan väg att gå.

När uppgifter, dokument, kommentarer och AI finns på ett och samma ställe kan du använda ClickUp Brain och ClickUp Brain MAX för att bygga vidare på verkliga sammanhang istället för vaga uppmaningar. Det är så AI går från att ”skriva om hela grejen” till ”det här är 80 % klart, här är vad som saknas och här är nästa steg”.

Resultatet är inte mer innehåll. Det är färre förtydliganden, färre omskrivningar och snabbare beslut.

Är du redo att minska arbetsflödet? Prova ClickUp Brain gratis.

Vanliga frågor (FAQ)

AI-genererat slöseri är AI-genererat arbetsinnehåll som ser polerat ut men som inte på ett meningsfullt sätt främjar en given uppgift. Det upprepar ofta briefen, undviker detaljer och hoppar över viktig kontext som begränsningar, källor eller rekommendationer. I praktiken upptäcker du det när ett utkast låter ”professionellt” men tvingar kollegor att tänka, verifiera och skriva om nedströms.

Eftersom det skapar onödigt arbete istället för att spara tid. Människor måste fortfarande läsa det, tolka det, faktagranska det och ofta skriva om det. Med tiden urholkar det också förtroendet mellan kollegor och försvagar varumärkets trovärdighet när ytligt eller felaktigt AI-genererat innehåll når kunderna. I verktyg som ClickUp kan du undvika detta problem genom att koppla ClickUp Brain till verkliga projektkontexter så att AI-utkast kopplas till faktiska uppgifter och mål istället för att existera i ett vakuum.

Börja med en tydlig definition av ”klart” och ge sedan AI:n viktig kontext: målgrupp, begränsningar, exempel och vad som räknas som fel. Gör din egen research först och använd AI för att strukturera, jämföra och strama upp, inte för att hitta på fakta. Gör sedan en kostnadskontroll: om kollegor kommer att spendera en timme på att förtydliga eller verifiera det, behöver du göra om det. Råd om ansvarsfull användning av AI betonar konsekvent mänsklig övervakning och verifiering, eftersom AI-resultat kan låta övertygande även när de är felaktiga.

Ja. ClickUp är utformat för att hålla AI nära arbetet så att resultaten kan granskas i rätt sammanhang. ClickUp Brain stöder utkast, omskrivning och sammanfattning i ditt arbetsutrymme, där uppgifter, dokument och kommentarer redan finns. Du kan också minska risken för workslop genom att standardisera briefs och granskningsportar med hjälp av mallar som ClickUp SEO Content Brief Template eller ClickUp Content Writing Template.