Hur du använder ClickUp för att sätta upp mål för ditt team

Teamet på ClickUp har en regelbunden veckorutin som vi alltid följer.

Vi sätter upp veckomål för vad vi ska göra under veckan.

Varje teammedlem listar upp 4 till 5 mål som de vill uppnå och göra framsteg mot.

Dessa återspeglar våra högsta prioriteringar för veckan.

Under veckan uppdaterar vi våra mål med vad vi har arbetat med och vilka framsteg vi har gjort.

Tidigare gjorde vi detta med en kombination av Slack och Google Sheets... men sedan kom vi på en bättre idé:

Vad händer om vi lägger in mål och OKR direkt i ClickUp och inte förlitar oss på annan OKR-programvara?

På så sätt skulle vårt företag vara samstämt över hela linjen – med stora företagsmål och de viktigaste resultat vi vill uppnå.

Goda nyheter: du får också använda den!

ClickUp lade till den här funktionen eftersom det inte fanns något bra verktyg på marknaden för att koppla samman mål och uppgifter.

I ClickUp-versionen av OKR sätter du upp mål och sedan de delmål du vill uppnå för att förverkliga målet.

”Det enda sättet att spåra mål är för närvarande att använda ett kalkylblad eller en app som är helt dedikerad till mål (vilket också är extremt dyrt och inriktat på företag). Vi ville ha ett sätt att inte bara spåra traditionella mål i ClickUp utan också saker som sprints – där vi kan länka samman uppgifter från olika platser”, säger Zeb Evans, VD och medgrundare av ClickUp.

ClickUp-mål skapar tydlighet

Så här fungerar det. I varje målsektion kan teammedlemmarna lista namn, beskrivning och förfallodatum.

Därefter kan teamen använda ClickUp för att lista specifika mål och till och med koppla dessa till en uppgift.

Du kan även använda beskrivningsfältet för att förtydliga dina mål och lägga till kompletterande information.

Sätt upp dina mål

Med ClickUp Goals kan du också ställa in numeriska mål, slutförda uppgifter, sant/falskt eller ett valutamål.

Teamen kan sedan se vem som har satt upp mål för vad och hur de förväntar sig att uppnå dem.

Om du arbetar ensam eller vill sätta upp individuella mål, ställ in dina mål som Privata när du börjar.

När du har satt upp dina mål är du redo att sätta igång.

Bonus: Höj dina mål genom att sätta upp SMART-mål! 💜

Hur använder vi mål på ClickUp?

Ett av sätten vi använder mål på ClickUp är genom att sätta upp veckovisa resultatkort.

Detta är våra viktigaste initiativ för veckan och vad vi hoppas kunna åstadkomma.

”Att skapa ett veckokort är den absolut mest effektiva taktiken jag har för att undvika att skjuta upp saker och sätta prioriteringar. Jag sätter upp utmanande (men realistiska) mål för mig själv och delar upp dem i mindre delar varje dag för att säkerställa att alla uppgifter blir gjorda. Istället för att gå till jobbet utan mål ger mitt veckokort mig en daglig känsla av mening med vad jag behöver åstadkomma”, säger Sophia Kaminski, kundframgångsteamledare på ClickUp.

Mycket ofta innebär detta att man svarar på ett visst antal hjälpförfrågningar, redigerar ett antal landningssidor på webbplatsen eller startar ett nytt fakturerings- eller analyssystem.

Mål ska alltid vara mätbara, vilket kan innebära att man delar upp projekt i mindre uppgifter och sedan försöker slutföra ett visst antal uppgifter under veckan.

Vi kan också använda mål för att hjälpa oss att planera större initiativ, såsom ambitiösa intäkts- eller marknadsföringsmål, och se vilken effekt dessa har på resultatet.

Med veckovisa resultatkort vet vi vad varje person arbetar med och kan se om det stämmer överens med företagets övergripande projektmål och initiativ.

Detta är ytterligare en motiverande faktor som hjälper oss att hålla fokus på det viktigaste.

Bonus: HR SMART-mål

Slutsats: Kom alltid ihåg att koppla dina mål till ett större mål.

Mål bör inte existera i ett vakuum.

Ditt team bör se hur deras uppgifter och projekt bidrar till helheten.

I det syftet kan målen i ClickUp hjälpa dig att fastställa dina projekt.

Om du vet vad du vill uppnå är det lättare att skapa något som betyder något, snarare än något som bara finns för att du måste göra något.

Börja istället med företagets mål och skapa sedan projekt och uppgifter som hjälper dig att uppnå dessa.

Dina teamdivisioners mål och målsättningar bör alltid vara i linje med företagets mål – och nu kan du göra det på ett och samma ställe för hela organisationen med ClickUp Goals.