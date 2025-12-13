Hur man automatiserar LinkedIn-kontakter med AI för bättre engagemang

En studie om läget för LinkedIn-marknadsföring visade att säljteam fortfarande förbiser LinkedIn för B2B-prospektering. Över 90 % av deras utgående insatser sker fortfarande via e-post, medan LinkedIn förblir en eftertanke.

Den genomsnittliga svarsfrekvensen på kallmail är 5,1 %. LinkedIn-direktmeddelanden får över 10,3 %, vilket är dubbelt så högt engagemang.

Dina beslutsfattare är redan aktiva på LinkedIn. Så varför inte behandla LinkedIn som din primära utgående kanal?

För detta måste du bli bekväm med LinkedIn-automatisering – skicka anslutningsförfrågningar, schemalägga uppföljningar och spåra engagemang.

Nedan visar vi hur du automatiserar din LinkedIn-marknadsföring med AI.

⭐ Utvald mall Hoppar du ständigt mellan olika verktyg och kalkylblad bara för att hålla ordning på din prospektering på LinkedIn? Det behöver inte vara så. ClickUps åtgärdsplanmall för outreach centraliserar ditt kampanjflöde på ett och samma ställe. Färgkodade statusar, avdelningstaggar och prioritetsflaggor gör din pipeline lätt att läsa. Perfekt när du hanterar personliga meddelanden över hundratals LinkedIn-konton. Få en gratis mall Hantera din automatiserade LinkedIn-kampanj, från outreach till uppföljning och anpassningar, med ClickUps åtgärdsplanmall för outreach.

Varför LinkedIn-marknadsföring fortfarande fungerar

Här är anledningen till att LinkedIn fortsätter att dominera B2B-leadgenerering:

Precis målgruppsanpassning: Du kan rikta dig till personer som matchar din ideala kundprofil med hjälp av filter för jobbtitel, företagsstorlek, bransch och geografiskt läge, istället för att gissa demografiska uppgifter som på andra plattformar.

Miljö med hög avsikt: Människor loggar in på LinkedIn specifikt för karriär- och affärsändamål, så de är mer mottagliga för relevanta affärsmöjligheter jämfört med när de bläddrar på Instagram eller Facebook för underhållning.

Högre svarsfrekvens: Den Den genomsnittliga svarsfrekvensen för LinkedIn-inbjudningar är 37 %, vilket öppnar upp möjligheter att bygga kontakter och interagera med dina potentiella kunder.

Omfattande beteendedata: Profilvisningar, engagemang i inlägg, jobbbyten och företagsuppdateringar ger realtidssignaler om potentiella kunders intresse och timing.

Strängare automatiseringsgränser: LinkedIn sätter dagliga gränser för kontakter för att förhindra spam och tvingar dig att fokusera på kvalitet framför kvantitet.

🤯 Visste du att? LinkedIn har över 1,2 miljarder medlemmar i 200 länder och regioner världen över. via LinkedIn

Vad du behöver innan du automatiserar din LinkedIn-marknadsföring

LinkedIn-automatisering fungerar bäst när du har rätt grund. Innan du börjar automatisera dina kontakter finns det några grundläggande saker du bör tänka på.

Förstå LinkedIn-reglerna

Det är inte så att du kan ansluta till alla ICP på en gång. Här är LinkedIn-reglerna som du måste känna till för att undvika kontobegränsningar och hålla din outreach igång konsekvent.

Åtgärd Gratis LinkedIn Premium LinkedIn Sales Navigator Veckoliga anslutningsförfrågningar Upp till 100 (80 rekommenderas) Upp till 100 Upp till 100 Veckoliga kontaktförfrågningar (hög SSI) N/A Upp till 200 Upp till 200 Begränsning för meddelanden om anslutningsförfrågningar 200 tecken 300 tecken 300 tecken Meddelanden om anslutningsförfrågningar (anteckningar) 5–10 per månad Obegränsat (inom veckovisa gränser) Obegränsat (inom veckovisa gränser) Veckobegränsning för DM-meddelanden ~100 meddelanden ~150 meddelanden ~150 meddelanden Meddelandets längd 8 000 tecken 8 000 tecken 8 000 tecken Bilagans storlek 20 MB 20 MB 20 MB

Om du ignorerar dessa begränsningar riskerar du att bli tillfälligt eller permanent blockerad.

👀 Visste du att? Den 6 mars 2025 försvann två stora plattformar för säljengagemang – Apollo.io och Seamless.ai – från sökresultaten på LinkedIn som en del av företagets åtgärder mot dataskrapning via Chrome-tillägg.

Optimera din LinkedIn-profil

Det är viktigt att du bygger upp ditt personliga varumärke på LinkedIn som lyfter fram dina färdigheter och berättar din unika historia.

Här är en snabb checklista för att optimera både din personliga profil och företagets profil:

Personlig profil Företagssida ✅ Professionellt porträttfoto ✅ Värdedriven rubrik ✅ Komplett erfarenhetsavsnitt (med mätbara resultat) ✅ Rekommendationer ✅ Inlägg som dina potentiella kunder kan engagera sig i ✅ Högkvalitativ logotyp✅ Tydlig företagslogotyp/värdeerbjudande✅ Senaste företagsuppdateringar och inlägg✅ Produkt- och tjänstehöjdpunkter✅ Kontaktinformation och länk till webbplats

👀 Visste du att? Engagemanget på LinkedIn ökade med 30 % jämfört med föregående år under 2024, vilket är mer än någon annan social medieplattform.

Definiera din ideala kundprofil (ICP)

Du kan inte skicka förfrågningar till vem som helst. För det första finns det en gräns för antalet inbjudningar per vecka, och för det andra får du inga fördelar av att koppla upp dig med irrelevanta personer.

Innan du utökar din LinkedIn-marknadsföring måste du känna till de personer du planerar att kontakta – din ideala kundprofil (ICP).

Här är några frågor du kan ställa för att få en mycket specifik förståelse för din ICP:

Vilken typ av företag arbetar dina ideala prospekt på?

Vilka jobbtitlar har dina bästa kunder?

Vilka problem försöker de aktivt lösa?

Är din lösning riktad till nystartade företag eller större företag?

Vilka verktyg använder de redan som kompletterar din tjänst?

Var finns dessa företag/personer geografiskt?

Ju mer detaljerad din användarprofil är, desto bättre kan du hitta potentiella kunder som är relevanta för ditt erbjudande.

👀 Visste du att? LinkedIn Intro lanserades i oktober 2013 som en iOS-funktion som infogade LinkedIn-profilinformation i e-postrubriker. Bara några månader senare, i februari 2014, stängdes den ner på grund av ökande säkerhets- och integritetsproblem kring hur den fick tillgång till e-postdata. via TechCrunch

📚 Läs mer: Försäljningsverktyg för småföretag som vill öka sin försäljning

Hur man automatiserar LinkedIn-marknadsföring med AI

Det är svårt att skala upp LinkedIn-marknadsföring.

Går du för fort riskerar du att få ditt konto begränsat. Går du för långsamt torkar din pipeline ut. Med AI kan du anpassa LinkedIn-leadgenerering i stor skala. Här är vad det möjliggör:

Hyperrelevanta meddelanden skapade på några sekunder med hjälp av AI för copywriting

Automatiserade uppföljningar som fortfarande känns mänskliga

Alla potentiella kunder spåras på ett och samma ställe

Låt oss se hur du kan automatisera din LinkedIn-marknadsföring med hjälp av AI steg för steg.

1. Sätt upp mål för kampanjen

Vad vill du uppnå med automatisering på LinkedIn?

Det kan handla om att boka upptäcktsamtal för att driva direkta konversationer med potentiella kunder. Eller marknadsföra en innehållsresurs och få människor att ladda ner en guide. Eller öka nätverkstätheten och öka kontakterna inom en nischad ICP eller bransch.

Oavsett vad ditt mål är, definiera det.

Sätt sedan upp mätbara mål. Utan siffror har din automatisering inget att optimera för.

Hur hjälper ClickUp?

Använd ClickUps mall för outreach-handlingsplan för att strukturera din outreach-kampanj med tydliga mål och mätbara resultat.

Få en gratis mall Effektivisera dina LinkedIn-kontakter med ClickUps mall för kontaktplan.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Sätt upp mål för vad som behöver göras varje dag

Lägg till prioritetsetiketter till varje uppgift, lägg till en ansvarig person och status för framsteg.

Lägg till start- och slutdatum för kampanjerna så att du håller dig på rätt spår.

Inkludera uppgiftens komplexitet och kommentarer för alla intressenter.

2. Skapa en databas med potentiella kunder

Du behöver en väl definierad lista över potentiella kunder. Varför då?

AI kan personalisera, betygsätta och ordna meddelanden mer effektivt när dina underliggande data är organiserade.

Börja med dina ICP-filter och identifiera vem du faktiskt vill nå: titlar, branscher, företagsstorlek och regioner. Använd LinkedIn Sales Navigator för att ytterligare begränsa din lista med hjälp av signaler som tyder på hög köpintention, till exempel:

Personer som har publicerat nyligen

Rollförändringar under de senaste 90 dagarna

Företag med personal- eller finansieringsökning

Team som rekryterar för roller som din produkt löser

Berika din lista med grundläggande kontext. Detta inkluderar deras rubrik, senaste inlägg, företagsinformation och signaler om problemområden för att personalisera meddelanden på ett meningsfullt sätt.

Hur hjälper ClickUp?

Använd ClickUp Docs för att skapa en enda källa till information för dina marknadsföringsresurser: ICP-definitioner, meddelanderamverk, automatiseringsregler, logik för segmentering av potentiella kunder.

Skapa mallar för outreach, SOP:er och checklistor för kampanjer i Clickup Docs.

Du kan bädda in bokmärken, tabeller, bilder, länkar och till och med instrumentpaneler för att formatera din dokumentation precis som du vill.

Alla i ditt team kan samarbeta. Tagga andra med kommentarer, markera feedback och konvertera till och med text direkt till uppgifter så att dina idéer blir spårbara åtgärder.

💡 Proffstips: Använd LinkedIn Sales Navigator för att få rekommendationer om leads baserat på dina sparade sökningar. Dina säljteam kan hitta och ta kontakt med kvalificerade prospekt genom avancerad filtrering som går utöver de grundläggande sökfunktionerna i gratisversionen.

3. Skapa personliga kontaktmeddelanden

Generiska kallmail ger en svarsfrekvens på 2,8%.

Lägg till lite personalisering så ökar svarsfrekvensen till 6,5 %. I samma studie uppgav 73 % av beslutsfattarna att de är mer benägna att svara på kallkontaktmeddelanden när de känns personliga.

Kort sagt får personliga meddelanden fler svar. För att öka dina chanser att få svar på LinkedIn, följ dessa enkla steg:

Referera till något specifikt: ett nyligen publicerat inlägg, en rollförändring eller en uppdatering om företaget.

Håll meddelandet till 2–3 meningar med ett tydligt syfte.

Erbjud något användbart (en insikt, en resurs, ett perspektiv) innan du ber om tid.

Att manuellt anpassa alla dessa meddelanden är som en kamp mot klockan.

Använd AI-verktyg för att automatisera detta steg.

Hur hjälper ClickUp?

ClickUp Brain gör personaliseringen enkel.

Denna AI förstår hela ditt outreach-system, eftersom den finns i ClickUp. Detta AI-verktyg har kontext från dina listor, uppgifter, dokument, CRM-fält och anteckningar.

Det innebär att den kan generera outreach-meddelanden, sammanfattningar och uppföljningsuppgifter baserat på ditt faktiska arbetsflöde, inte generiska gissningar.

AI-assistenten sammanfattar LinkedIn-inlägg, extraherar rollspecifika problemområden och plockar ut viktiga detaljer som du kan använda i ditt meddelande.

Använd sedan BrainGPT för att skriva om ditt outreach-meddelande i olika tonfall, skapa korta versioner med 2–3 meningar eller generera flera vinklar (värdebaserade, problembaserade, insiktsbaserade). Testa dessa variationer för att se vad som fungerar bäst för varje ICP.

Skapa utkast till inkommande försäljningsmejl som bemöter vanliga invändningar och erbjuder social bevisning med hjälp av ClickUp Brain.

Glöm inte att humanisera det AI-genererade innehållet och lägga till din personliga touch i meddelandet med en hint om din personlighet.

Idéer kan dyka upp när som helst – direkt efter att du läst ett inlägg från en potentiell kund, mitt i ett samtal eller när du går igenom din pipeline.

Att skriva allt för hand tar tid. Lösningen: ClickUps Talk-to-Text. Med Talk-to-Text kan du:

Tagga automatiskt teammedlemmar, uppgifter eller dokument medan du dikterar med hjälp av kontextmedvetna @mentions och länkar.

Skaffa ett personligt ordförråd som automatiskt fyller i produktnamn, akronymer och de mest använda orden för att dikterad text ska låta som om den kommer från dig.

Omvandla röstmemon till strukturerad text och tilldela dem som uppgifter

Få tillgång till ChatGPT, Claud, Gemini och andra AI-modeller utan att byta app – vilket minskar AI-spridningen.

Håll ordning på ditt LinkedIn CRM med direkt röstinmatning

BrainGPT kan också göra en webbsökning från samma fönster, utan att du behöver lämna ditt arbetsområde.

📮 ClickUp Insight: 24 % av arbetstagarna säger att repetitiva uppgifter hindrar dem från att utföra mer meningsfullt arbete, och ytterligare 24 % känner att deras kompetens är underutnyttjad. Det innebär att nästan hälften av arbetskraften känner sig kreativt blockerade och undervärderade. 💔 ClickUp hjälper dig att åter fokusera på arbete med stor påverkan med hjälp av lättinstallerade AI-agenter som automatiserar återkommande uppgifter baserat på triggers. När en uppgift markeras som slutförd kan ClickUps AI-agent till exempel automatiskt tilldela nästa steg, skicka påminnelser eller uppdatera projektstatus, vilket befriar dig från manuella uppföljningar. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde tid för deras team att fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

4. Välj din teknikstack

Automatisering på LinkedIn är inte något som kan göras med ett enda verktyg. Olika verktyg hanterar olika delar av din outreach-process. Till exempel:

Verktyg Syfte Verktyg för att hitta leads LinkedIn Sales Navigator automatiserar prospektering på LinkedIn åt dig. Använd det för att hitta LinkedIn-profiler baserat på dina ICP-kriterier, såsom jobbtitlar, företagsstorlek, bransch och platsfilter. Verktyg för dataskrapning Några av de bästa automatiseringsverktygen för LinkedIn, såsom Phantombuster och Lusha , genomsöker LinkedIn-profiler och extraherar användbar information såsom e-postadresser, telefonnummer, företagsuppgifter och senaste aktiviteter. Verktyg för outreach Med Expandi och Dripify kan du skicka personliga kontaktmeddelanden och skapa automatiserade uppföljningssekvenser som aktiveras baserat på potentiella kunders svar. Verktyg för prestationsanalys Använd LinkedIn-engagemangsverktyg som Shield Analytics och Taplio för att spåra dina kampanjstatistik, såsom acceptansgraden för kontakter, öppningsfrekvensen för meddelanden och konverteringsdata, för att visa vad som fungerar. Verktyg för aktivitetsuppföljning Lead Delta och WeConnect övervakar potentiella kunders engagemang med din profil, ditt innehåll och dina meddelanden för att hjälpa dig att prioritera uppföljningar.

När du precis har börjat med LinkedIn-marknadsföring behöver du inte en hel teknikstack. Istället behöver du en centraliserad arbetsyta för att driva din process.

Hur hjälper ClickUp?

ClickUp, den konvergerade AI-arbetsytan, samlar all din outreach-information. Detta inkluderar kontaktuppgifter, ICP-kriteriedokument, meddelandemallar, prospektdata och prestationsmått.

Importera berikade data från LinkedIn-automatiseringsverktyg till ClickUp. BrainGPT kan sammanfatta dessa data för varje potentiell kund, lyfta fram problemområden och extrahera samtalsämnen för outreach-meddelanden.

Den uppdaterar automatiskt din outreach-strategi. När du förfinar dina sekvenser eller upptäcker vad som fungerar blir AI din dokumentationsassistent som skriver om dina SOP:er och outreach-mallar.

Här är skillnaden mellan traditionella automatiseringsverktyg för LinkedIn och en konvergerad arbetsyta:

Traditionell stack Converged AI Workspace (ClickUp Brain) LinkedIn-marknadsföring spridd över 6–10 verktyg (Sales Nav, kalkylblad, meddelandemallar, spårningsverktyg) All outreach-forskning, ICP-anteckningar, meddelandemallar och uppgifter samlas på ett säkert ClickUp-nav. Kontexten går förlorad mellan apparna – du gör research i ett verktyg, skriver meddelanden i ett annat och spårar framstegen i ett kalkylblad. AI-assistenter och AI-agenter agerar med fullständig kontext från dina dokument, CRM-fält, uppgifter och sekvenser. Timmar slösas bort på att byta verktyg, uppdatera kalkylblad och synkronisera information manuellt. Dashboards uppdateras automatiskt i realtid med status för kontakter, uppföljningar och meddelandens prestanda. Punktlösning med AI utan minne av tidigare meddelanden eller ICP-regler AI integrerat i uppgifter, dokument och konversationer – tar med sig din ICP, mallar och personaliseringsregler överallt

👀 Visste du att? LinkedIn är förbjudet eller kraftigt begränsat i följande länder. Ryssland: Status: Fortfarande blockerat I november 2016 beslutade en domstol i Moskva att LinkedIn måste blockeras för brott mot Rysslands lag om datalokalisering.Fortfarande blockerat

Status: Fortfarande blockerad Status: Fortfarande blockerad Kina: LinkedIn stängde sin Status: LinkedIn driver inte längre sina fullständiga sociala tjänster eller jobbportaler i Kina. LinkedIn stängde sin huvudsakliga tjänst i Kina och övergick till en begränsad modell.LinkedIn driver inte längre sina fullständiga sociala tjänster eller jobbportaler i Kina.

Status: LinkedIn driver inte längre sina sociala tjänster eller jobbportaler i Kina. Status: LinkedIn driver inte längre sina sociala tjänster eller jobbportaler i Kina.

5. Ställ in automatiserade arbetsflöden

LinkedIn-marknadsföring slutar inte med att skicka kontaktförfrågningar. Du måste spåra svaren och följa upp dem konsekvent för att så småningom omvandla dina prospekt till betalande kunder.

När du hanterar kontakter med hundratals potentiella kunder är det omöjligt att göra allt manuellt. Du behöver AI-automatiserade arbetsflöden som fortsätter att fungera även när du inte övervakar varje svar.

När du automatiserar bör du dock se till att konfigurera följande begränsningar:

Ställ in dagliga kontaktförfrågningar

Skicka anslutningsförfrågningar med jämna mellanrum

Skicka meddelanden under potentiella kunders arbetstid för att maximera svarsfrekvensen och framstå som mer mänsklig.

Hur hjälper ClickUp?

Med ClickUp Automations kan du skapa kodfria, triggerbaserade arbetsflöden som aktiveras när potentiella kunder går igenom olika steg. De kör ditt outreach-system i bakgrunden.

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Definiera om detta, då det-regler i automatiseringar som sparar tid och eliminerar missade steg.

Du kan till exempel ställa in en automatisering som tillämpar en Connected-tagg så snart en potentiell kund flyttas till statusen Connection Accepted, så att ditt CRM-system hålls uppdaterat.

Automatiseringar kan också kopplas till kommande förfallodatum, ändringar av ansvariga eller till och med tidrapportering, vilket säkerställer att uppgifterna förblir konsekvent märkta.

⭐ Bonus: ClickUp Agents tar din automatisering ett steg längre. Till skillnad från enkla triggerbaserade regler kan Agents köra pågående, flerstegsuppgifter åt dig. Du kan till exempel skapa en agent som: Kontrollera din LinkedIn Outreach-lista varje morgon

Identifierar potentiella kunder som inte har följts upp på tre dagar

Sammanfattar det senaste meddelandet eller anteckningen

Skapa en uppgift som heter "Skicka uppföljning 2 till [prospekt]".

Tilldelar det till dig med ett förfallodatum

6. Starta, övervaka och skala din marknadsföringskampanj

Börja din marknadsföringskampanj i liten skala och testa dess effektivitet innan du utökar den till hela din lista med potentiella kunder.

Under testveckan ska du övervaka följande nyckeltal:

Acceptansgrad: Bör vara över 30 % för välriktade prospekt; lägre än så indikerar dålig inriktning eller svaga budskap.

Profilvisningar : Om visningsfrekvensen efter mottagna förfrågningar är hög men acceptansgraden är låg, tyder det på ett behov av profiloptimering.

Svarsfrekvens: Spåra hur många accepterade kontakter som svarar på ditt första uppföljningsmeddelande; sikta på en svarsfrekvens på 15–20 %.

När din testkampanj visar konsekventa resultat kan du gradvis skala upp den.

Skapa flera varianter av framgångsrika kampanjer. Testa olika branscher, företagsstorlekar eller jobbtitlar samtidigt som du behåller dina beprövade meddelandemallar och tidssekvenser.

Hur hjälper ClickUp?

Använd ClickUps dashboards för att se vad du redan arbetar med och omvandla det till diagram och grafer.

Dashboards hämtar automatiskt data från uppgifter och fält som du arbetar med för att skapa en enhetlig översikt i din arbetsyta.

Du kan till och med skapa detaljerade interna och externa rapporteringspaneler för alla dina konton. En huvudpanel för ledningen och individuella paneler för alla SDR:er.

Välj bland Dashboard Cards för att anpassa Dashboard efter dina behov. Exportera dem i PDF-format och skicka dem till respektive intressenter.

Få omedelbara AI-sammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Dashboards

⚒️ Snabbtips: AI-kort ger dig realtidsinformation som uppdateras automatiskt direkt i din ClickUp-instrumentpanel. När det gäller LinkedIn-marknadsföring innebär det följande: Lägg till ett AI-kort med sammanfattning för att få en live-översikt över din outreach-pipeline (ansluten, väntar på svar, uppföljning förfallen).

Lägg till ett AI StandUp-kort för att se dagliga höjdpunkter som potentiella kunder som har visat intresse, vilande leads eller försenade uppföljningar.

Använd ett AI-målkort för att hålla dig uppdaterad om veckans mål: antal kontaktförfrågningar, svar eller bokade möten. AI-kort hämtar information från dina uppgifter, statusar, anpassade fält och anteckningar och ger dig en AI-driven sammanfattning av data.

👀 Visste du att? Enligt Statista anser över 84 % av B2B-marknadsförare att LinkedIn ger mest värde för deras organisation jämfört med andra plattformar, såsom Facebook och Twitter.

Beprövade uppmaningar för LinkedIn-marknadsföring

Hur undviker du generiska kontaktförfrågningar som folk kan se på långt håll?

Använd genomtänkta uppmaningar så att varje meddelande är relevant och sannolikt hjälper dig i ditt prospekteringsarbete.

Här är några användbara tips.

🤖 Frågor om anslutningsförfrågningar

Instruktion: Skriv en kontaktmeddelande på 200 tecken som kopplar min anledning till att ta kontakt till en specifik detalj från den potentiella kundens senaste inlägg, företagets initiativ eller branschförändring. Få det att kännas som en observation mellan kollegor, inte som en försäljningspitch.

Uppmaning: Skapa ett kort kontaktmeddelande som hänvisar till en ovanlig detalj i den potentiella kundens profil (t.ex. volontärarbete, sidoprojekt, nischcertifiering) för att visa genuin uppmärksamhet på detaljer. Undvik att sälja in något.

Om du är ny inom AI i försäljning visar den här videon verktyg, tips och mallar som du kan använda i din marknadsföring redan idag.

🤖 Första kontaktmeddelanden

Uppmaning: Skriv ett meddelande på 2–3 meningar som använder ett mönsteravbrott (oväntad komplimang, insikt eller iakttagelse) hämtat från den potentiella kundens aktivitet eller företagsnyheter – något som får dem att stanna upp och tänka efter.

Uppmaning: Skapa ett introduktionsmeddelande som inramar konversationen kring den potentiella kundens aktuella prioriteringar baserat på deras roll och senaste aktivitet. Få det att låta som genomtänkt nyfikenhet, inte outreach.

Uppmaning: Skriv om detta meddelande till en kortfattad, tydlig inledning som hänvisar till en specifik mätvärde, trend eller förändring som är relevant för den potentiella kundens roll.

🤖 Instruktioner efter engagemang

Uppmaning: Skriv ett direktmeddelande som fortsätter konversationen från deras senaste inlägg – lägg till en motsatt eller alternativ synpunkt för att väcka en djupare diskussion utan att vara konfronterande.

Uppmaning: Skapa ett svar på detta LinkedIn-inlägg som lyfter fram en nyans som den potentiella kunden inte nämnde men skulle uppskatta. Håll det konversationslikt och intelligent.

🤖 Uppföljningsprompter

Uppmaning: Skriv en uppföljning som tillför nytt värde istället för att upprepa det första meddelandet. Ta fram en relevant insikt från den potentiella kundens bransch och koppla den på ett meningsfullt sätt till din tidigare poäng.

Uppmaning: Skapa en uppföljning som utgår från positiva avsikter (de är upptagna), introducerar en mikroinsikt och ställer en fråga utan press som de gärna svarar på.

🤖 Insiktsbaserade instruktioner

Uppmaning: Skapa ett meddelande som delar en specifik trend eller signal som är relevant för deras roll, med stöd av en rad logiska argument. Meddelandet ska kännas som något de skulle bokmärka, inte ignorera.

Uppmaning: Skapa ett insiktsbaserat direktmeddelande som lyfter fram en mikrotendens från de senaste 30 dagarna i deras bransch och presenterar den som en genomtänkt observation. Ingen försäljning.

🤖 Frågor för att starta en konversation

Uppmaning: Skriv ett direktmeddelande med en genomtänkt, nischad fråga baserad på den potentiella kundens bakgrund, företagets utvecklingsstadium eller senaste framgångar – något som de vill svara på eftersom det visar på genuin nyfikenhet.

Uppmaning: Skriv en kort inledning som kopplar samman ett element från deras tidigare erfarenheter med något relevant som händer i deras bransch idag.

📚 Läs mer: Hur du kontaktar rekryterare på LinkedIn (+exempel)

Bästa metoder för AI-driven LinkedIn-marknadsföring

AI gör det enklare att nå ut på LinkedIn, men insatserna är högre än någonsin.

Alla har tillgång till samma verktyg. Det innebär att om du inte skickar hyperpersonliga meddelanden kommer din marknadsföring inte att få en andra chans.

1. Bygg varje LinkedIn-meddelande kring en verklig insikt

AI fungerar bäst när den har något specifikt att utgå ifrån. Mata den med information om din målgrupp, inklusive deras senaste inlägg, rollförändringar, anställningstrender eller andra detaljer som du har samlat in i ditt LinkedIn CRM.

Be den att generera ett LinkedIn-meddelande som återspeglar dessa signaler. Med dessa datapunkter kommer du att bli förvånad över hur mänskligt LinkedIn-meddelandet låter.

2. Håll ditt LinkedIn-konto säkert genom att respektera LinkedIn-begränsningarna

AI- och automatiseringsplattformar kan göra din LinkedIn-marknadsföring enkel, men LinkedIns algoritm straffar alla aktiviteter som verkar onaturliga.

Håll dig inom de veckovisa inbjudningsgränserna, undvik plötsliga ökningar av meddelanden och sprida ut aktiviteten över dagen för att efterlikna normalt användarbeteende.

Om du hanterar flera LinkedIn-konton i ditt team (för SDR:er, grundare eller kundorienterade medlemmar) ska du se till att varje konto följer sina egna säkra gränser. Varje konto måste ha sin egen sändningsrytm, uppvärmningsperiod och dagliga aktivitetsmönster.

3. Använd ditt LinkedIn-prospekteringsverktyg för att öka noggrannheten

LinkedIn Sales Navigator eller något annat prospekteringsverktyg från LinkedIn ska hjälpa dig att nå bättre prospekt, inte fler prospekt.

AI kan poängsätta leads, extrahera sammanhang och visa varma signaler när dina målgruppsinformationer är precisa. Även bra personalisering kan inte rädda en dålig lista.

AI kan skriva introduktioner, sammanfatta profiler, skriva om dina meddelanden och skapa mikroinsikter.

Var försiktig så att din marknadsföring inte blir spam. Använd LinkedIn-automatiseringsverktyg för uppföljning, sekvensering och berikning, men se till att meddelandenas logik och ton förblir mänsklig.

5. Anpassa varje kontakt till din målgrupps stadium, roll och brådskande behov

Ledande befattningshavare reagerar på strategi, mellanchefer reagerar på praktiska aspekter och operatörer reagerar på detaljer. Be AI att anpassa ton, värde och vinkel utifrån vem du talar med.

LinkedIn-marknadsföring fungerar bäst när ditt budskap matchar den potentiella kundens aktuella utmaningar.

6. Använd AI för att utforska flera vinklar

När du automatiserar prospektering på LinkedIn kan du be AI att ge dig flera versioner av meddelandet. De kan vara insiktsbaserade, problembaserade eller konträra.

Identifiera den starkaste idén och skapa ett hyperpersonligt meddelande som har större chans att sticka ut i en fullspäckad inkorg.

Princip Vad du ska göra Varför det är viktigt Bygg varje meddelande kring en verklig insikt Använd AI i specifika sammanhang: senaste inlägg, rollförändringar, CRM-anteckningar eller positiva signaler för att skapa skräddarsydda meddelanden. Mer kontext = mer mänsklig, relevant och högkvalitativ marknadsföring. Respektera LinkedIn-begränsningarna för att hålla ditt konto säkert Håll dig inom LinkedIn:s naturliga aktivitetsmönster, sprida ut åtgärderna och ge varje konto sin egen uppvärmning och rytm. Förhindrar flaggningar, begränsningar och skyddar leveransbarheten. Använd prospekteringsverktyg för precision, inte volym Använd Sales Navigator eller ditt prospekteringsverktyg för att förfina målgruppen; låt AI betygsätta leads och extrahera signaler. Bra personalisering kan inte rädda en dålig lista. Betrakta automatiseringsverktyg som assistenter, inte ersättare Använd automatisering för uppföljningar, sekvensering och berikning, men se till att meddelandenas logik och ton förblir mänsklig. Undvik spam och bevara autenticiteten. Anpassa kontakterna efter roll, stadium och brådskandehet Be AI att anpassa ton och vinkel: strategi för ledningsgruppen, praktiska aspekter för chefer, detaljer för operatörer. Relevans ökar sannolikheten för svar. Använd AI för att utforska flera vinklar Skapa variationer (insiktsbaserade, problembaserade, konträra) och välj den starkaste idén. Hjälper ditt meddelande att sticka ut i överfulla inkorgar.

Effektivisera din LinkedIn-marknadsföring med ClickUp

De bästa LinkedIn-meddelandena är de som känns som om de kommer från dig.

LinkedIns automatiseringsverktyg hjälper dig att skicka dem.

ClickUp hjälper dig att hantera hela systemet – dina sekvenser, anteckningar, personaliseringskrokar, AI-omskrivningar och uppföljningar.

Vad hindrar dig från att automatisera din LinkedIn-marknadsföring? Registrera dig gratis på ClickUp och kom igång.