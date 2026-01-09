De bästa alternativen till Comet Browser att prova 2026

Moderna webbläsare är inte längre passiva fönster till internet. De är produktivitetshubbar, AI-copiloter, forskningsassistenter och integritetsverktyg i ett.

Comet Browser försökte omdefiniera den upplevelsen, men för många användare känns dess AI-lager fortfarande mer experimentellt än nödvändigt.

Därför utforskar den här guiden de bästa alternativen till Comet Browser som erbjuder smartare AI-funktioner och bättre prestanda.

Varför välja alternativ till Comet Browser?

Även om användarna älskar konceptet med en AI-baserad webbläsarupplevelse i Comet, tycker de ofta att det är mindre revolutionerande i praktiken.

Här är några av verktygets begränsningar:

Brist på integrationer : Erbjuder begränsade inbyggda anslutningar till projektlednings-, dokumentations- och samarbetsplattformar, vilket skapar friktion för användare som är beroende av tätt sammankopplade arbetsflöden.

Begränsad anpassning : Ger inte detaljerad kontroll över tillägg, layouter, genvägar eller automatisering.

Inkonsekvent prestanda: Orsakar stabilitets- och prestandaproblem för användare som är beroende av flera flikar, tillägg eller AI-assisterade arbetsflöden.

Inget inbyggt produktivitetssystem: Saknar funktioner för uppgiftshantering, måluppföljning, AI-agenter, kontextsynkronisering mellan enheter etc.

Comet Browser-alternativ i korthet

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* Arc Browser Organiserad, modern surfning med intuitiv separering av arbetsytor Utrymmen för flera webbläsarkontexter, vertikal flik-sidomeny, kommandorad för snabb navigering Gratis Google Chrome Hastighet, tillförlitlighet och omfattande stöd för tillägg Sömlös synkronisering mellan enheter, omfattande ekosystem för tillägg, integrerade Google-tjänster Gratis Microsoft Edge Copilot AI-assisterad produktivitet och Microsoft 365-integration Inbyggd Copilot för innehållsgenerering och sammanfattning, Immersive Reader, samlingar för att spara forskning och anteckningar Gratis SigmaOS Multitasking och arbetsflödesorganisation för produktivitetsmedvetna användare Projektliknande arbetsytor, Look It Up för sammanfattningar från flera källor, förhandsgranskningar med Command-Hover. Gratis; Pro-abonnemang från 20 $/månad Brave Browser Starkt integritetsskydd och annonsblockering Brave Shields, integrerade privata Tor-fönster, inbyggd Brave Talk för privata videosamtal, Leo AI-assistent Gratis; Anpassad prissättning DuckDuckGo Browser Strikt integritet som standard och ingen dataspårning Spårningsblockering, krypterad sökning, Fire Button för datarensning med ett klick Gratis; Pro-abonnemang från 9,99 $/månad Dia Browser Minimal, distraktionsfri surfning med lätt AI-integration Vertikalt flikgränssnitt, anpassningsbar AI-assistentton, AI-omnibox för naturliga språkkommandon Gratis; Pro-abonnemang från 20 $/månad Opera Neon Kreativt, experimentellt gränssnitt med inbyggd AI-automatisering Visuella bubbelflikar, AI-verktyg (Chat, Do, Make), inbyggd meddelandefunktion, popup-videospelare, skärmdump av webbsidor 19,90 $ Zen Browser Ren, polerad daglig surfning med personalisering Kompakt läge för minimalism, inbyggd PDF-redigerare, prestandaoptimerad surfning Gratis Vivaldi Omfattande anpassningsmöjligheter och kontroll för avancerade användare Justerbara fliklayouter, delad skärm, anpassning av teman och gester Gratis Arc Search Snabba, AI-drivna svar för forskning och läsning Browse for Me-sammanfattning, automatisk arkivering av flikar, strömlinjeformad läsvy Gratis

De bästa alternativen till Comet Browser

Låt oss ta en närmare titt på de bästa alternativen till Comet Browser 🔍

1. Arc Browser (bäst för organiserad, modern surfning)

via Arc Browser

Om du är en av dem som har cirka 47 flikar öppna just nu kan Arc Browser vara ett bra val. En fantastisk funktion som den erbjuder är Spaces. Det är dedikerade arbetsytor som tydligt separerar dina olika surfkontexter. Tilldela en för arbete, en för personliga projekt och en för en bisyssla du vill bygga upp. Varje Space har sina egna flikar, bokmärken och till och med teman.

Dessutom har Arc helt övergett horisontella flikar till förmån för en vertikal sidofält som låter dig se vad som finns i varje flik.

Kommandoraden förbättrar navigering och kontroll med en Spotlight-liknande sökfunktion för hela din webbläsarupplevelse. Med ett enda kortkommando kan du direkt hoppa till valfri öppen flik, fastnålad sida, bokmärke eller webbläsaråtgärd.

Arc Browsers bästa funktioner

Öppna en minibrowser för snabba sökningar utan att störa ditt aktuella arbetsflöde med Little Arc .

Anpassa webbplatser med hjälp av Boosts , som låter dig visuellt och funktionellt ändra sidornas utseende och beteende.

Brainstorma visuellt med hjälp av Easels, som är whiteboardliknande utrymmen för anteckningar, skärmdumpar och designelement.

Begränsningar för Arc Browser

Det är främst en datorinriktad applikation, där Mac-upplevelsen är betydligt bättre än Windows-versionerna när det gäller funktioner och stabilitet.

Priser för Arc Browser

Gratis

Arc Browser-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? " Privat surfning " introducerades först av Apples Safari 2005. Det var först flera år senare som Chrome och Firefox följde efter.

2. Google Chrome (bäst för hastighet och stöd för tillägg)

via Google Chrome

Google Chrome erbjuder ett enormt ekosystem av webbläsartillägg, med Chromium som grund, vilket garanterar plattformsoberoende kompatibilitet och frekventa säkerhetsuppdateringar. Ibland är det just denna tillförlitlighet du behöver.

Plattformens tilläggsbibliotek täcker allt: blockering av distraktioner, anteckningar i PDF-filer och till och med automatisering av repetitiva uppgifter. Dess Web Store har tusentals lösningar som testats av miljontals användare (det är inte konstigt att användarna säger "Googla det bara, eller hur?").

Synkroniseringen mellan olika enheter är också smidig. Dina flikar, bokmärken, lösenord och historik följer med dig överallt. Och om du är utvecklare erbjuder Chrome DevTools avancerade verktyg för felsökning, prestandaanalys, nätverksinspektion och responsiv designtestning.

Google Chromes bästa funktioner

Kasta flikar eller hela skrivbordet direkt till Chromecast eller smarta TV-apparater för smidig samverkan.

Få inbyggt skydd mot nätfiske och skadlig kod, sandboxing, automatiska uppdateringar och varningar om lösenordsintrång.

Njut av integrerade Google-tjänster som Google Translate för omedelbar översättning av sidor och Google Safe Browsing som varnar dig om farliga webbplatser i realtid.

Begränsningar i Google Chrome

Dess lösenordshanterare kan inte skilja mellan lösenord och engångslösenord, vilket gör onlinebetalningar ineffektiva.

Priser för Google Chrome

Gratis

Betyg och recensioner för Google Chrome

G2: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Chrome?

Enligt en recensent på Capterra:

Det finns många webbläsarappar, men jag gillar Chrome mest på grund av dess enkelhet och användarvänliga gränssnitt. Jag gillade funktioner som flikar, bokmärken, den kraftfulla sökfältet och Chromes utmärkta sökfunktion som gör det enkelt att hitta information du behöver...

🧠 Rolig fakta: Google Chrome lanserades 2008 med en serietidning! Google släppte en 38-sidig illustrerad serietidning som förklarade hur Chrome fungerade. Så här såg det ut: via Google Books

📚 Läs mer: De bästa Chrome-tilläggen för produktivitet

3. Microsoft Edge (bäst för AI-assisterad produktivitet)

via Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot kombinerar hastigheten och kompatibiliteten hos Chromium-baserade Edge med inbyggd generativ AI med fokus på produktivitet. Sidopanelen ger hjälp i realtid för att sammanfatta sidor, generera innehåll, svara på frågor och automatisera webbaserade uppgifter. Den integreras djupt med Microsoft 365-paketet för företagsproduktivitet.

Dess företagsintegration skiljer den från Comet. Edge Copilot ansluts till befintliga arbetsflöden. Om ditt företag använder Microsoft-verktyg blir denna AI-webbläsare en del av ditt ekosystem.

Den kan skriva utkast till e-postmeddelanden i Outlook, skapa rapporter med hjälp av ditt företags data, hämta information från SharePoint-dokument och effektivisera arbetet med intelligenta genvägar. Du får allt detta samtidigt som du följer säkerhets- och efterlevnadspolicyer på företagsnivå.

Microsoft Edges bästa funktioner

AI Copilot , som är tillgänglig från en dedikerad sidofält i Edge. Använd AI för ökad produktivitet genom att skriva utkast, sammanfatta och analysera innehåll med den inbyggda, som är tillgänglig från en dedikerad sidofält i Edge.

Aktivera Immersive Reader för distraktionsfri läsning, som förenklar webbsidor till rena format.

Organisera forskning, bilder och anteckningar, synkronisera dem mellan enheter och exportera till Word eller Excel med funktionen Collections .

Begränsningar i Microsoft Edge

Ibland låser den sig under vissa uppgifter (skript).

Priser för Microsoft Edge

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (över 320 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (540+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Edge?

Från en G2-recensent:

Det jag tycker är mest användbart är hur snabbt den fungerar som sökmotor. De flesta enheter jag använder har en annan webbläsare som standard, så jag måste medvetet välja Edge, men överlag har jag bara positiva erfarenheter av den.

Är du ett offer för arbetsöverbelastning? Titta på den här videon för att se hur du kan samla allt ditt arbete på ett ställe och spara timmar varje vecka ⏰

4. Sigma OS (bäst för multitasking och arbetsflödesorganisation)

via Sigma OS

Sigma OS optimerar din surfupplevelse med multitasking och arbetsflödesoptimering. Det organiserar arbetsytor som en projektpanel, så att du kan gruppera flikar som uppgifter, växla mellan "sessioner" och till och med ställa in flikar så att de stängs automatiskt efter avslutad uppgift.

Istället för att förlita sig på AI för att styra din surfning, ger den dig dedikerade verktyg för att hålla ordning och fokus. Flytande växling låter dig flytta smidigt mellan uppgifter och projekt med hjälp av ett tangentbordsbaserat gränssnitt. Med bestående kontext fungerar flikar mer som uppgifter än tillfälliga sidor.

Dessutom gör produktivitetsfokuserade genvägar, smart flikgruppering och kraftfullt surfande med delad skärm det till ett bra val för upptagna yrkesverksamma.

Sigma OS bästa funktioner

Använd Look it up för att sammanställa omfattande sammanfattningssidor från flera webbkällor.

Få förhandsgranskningar av länkar med Command-Hover för snabba insikter utan att behöva öppna nya flikar.

Anpassa grafiken med Magic Theme, som matchar din webbläsares färger med den aktuella webbplatsen för estetiska skärmdumpar.

Begränsningar i Sigma OS

Verktyget stöder inte de omfattande tilläggsbiblioteken som finns tillgängliga i Chrome eller Edge.

Priser för Sigma OS

Gratis

Personal Pro: 20 $/månad

Personligt max: 30 $/månad

Sigma OS-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djup, fokuserat arbete. Även dessa små tidsbesparingar blir betydande: bara två timmar per vecka motsvarar över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. 💯 Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till praktiska nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe. 💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg i ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är enklare att hantera och skala.

5. Brave Browser (bäst för stark integritet och annonsblockering)

via Brave Browser

Dina data finns överallt. Varje webbplats spårar dig och skapar till och med en profil över dina surfvanor. Brave blockerar annonser, spårare och tredjepartscookies som standard.

Utan spårningsskript och annonsnätverk som laddas i bakgrunden visas sidorna snabbt. Verktyget använder också avancerade integritetsskydd, såsom fingeravtrycksrandomisering och HTTPS Everywhere.

Dessutom ingår Leo, en ansluten AI-assistent som bearbetar frågor lokalt när det är möjligt. På så sätt får du AI-insikter utan att behöva skicka din webbhistorik någon annanstans.

Brave Browsers bästa funktioner

Skydda din integritet med Brave Shields som blockerar annonser, spårare och fingeravtryck som standard.

Surfa anonymt med privata fönster med integrerad Tor-åtkomst

Ring privata videosamtal via Brave Talk, som är direkt integrerat i webbläsaren.

Begränsningar i Brave Browser

Dess aggressiva blockering bryter ibland webbplatser som vill spåra dig.

Priser för Brave Browser

Gratis

Anpassade priser

Brave Browser-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (340+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brave Browser?

Här är vad en G2-användare hade att säga:

Jag gillar Braves funktion "inga annonser" mest, som gör surfningen ren. Dess användargränssnitt är mycket bra, rent och lätt att använda, vilket gör navigeringen mycket enkel. Dessutom hjälper det också till med snabb surfning.

📚 Läs mer: De bästa AI-tilläggen för Chrome som ökar din dagliga produktivitet

6. DuckDuckGo (bäst för strikt integritet som standard)

via DuckDuckGo

Webbläsare som Comet kräver betydande datatillgång för att fungera bra. Webbläsaren DuckDuckGo följer inte detta paradigm.

Den är dedikerad till integritet och tillämpar spårningsblockering, krypterad sökning och anonym surfning som standard. Till skillnad från andra webbläsare sparar den aldrig sökhistorik eller användardata, och den integrerar HTTPS Everywhere för att säkerställa säkra anslutningar.

Webbläsarens annonsblockerare tar bort störande element automatiskt, och integritetspanelen hjälper dig att övervaka spårningen av webbplatser i realtid. Webbplatser tilldelas ett enkelt integritetsbetyg (A–F) så att du snabbt kan se hur mycket en webbplats respekterar användarnas integritet och bestämma om du vill fortsätta surfa där.

DuckDuckGos bästa funktioner

Rensa webbläsardata direkt med ett klick på Fire Button som raderar cookies, historik och spårare.

Aktivera Global Privacy Control (GPC) , en integritetsstandard som automatiskt signalerar till webbplatser att de inte ska spåra eller dela dina data.

Använd Bangs Shortcuts för att söka eller navigera direkt till tusentals specifika webbplatser med ett snabbt kommando.

Begränsningar för DuckDuckGo

Föråldrat gränssnitt och brist på avancerade verktyg jämfört med andra webbläsare, vilket gör sökningarna mindre relevanta.

Priser för DuckDuckGo

Gratis

Fyra-i-ett-prenumerationstjänst: 9,99 $/månad per användare

DuckDuckGo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om DuckDuckGo?

En recensent på Capterra sa:

Den fokuserar helt på användarnas integritet. 100 %. Jag gillar verkligen att det finns en möjlighet att ansluta till olika domäner runt om i världen, och att det finns en flambutton som raderar (och jag menar verkligen raderar) information, så att man kan hoppa runt hur man vill.

Design- och upplevelsefokuserad

7. Dia Browser (bäst för minimalistisk användning utan distraktioner)

via Dia Browser

Dia Browser utvecklades för användare som ville ha ett enkelt gränssnitt utan att behöva avstå från avancerade produktivitetsfunktioner. Du får vertikala flikar, arbetsytestyrning och kortkommandon, men i ett minimalistiskt format.

Verktygets Skills-system låter dig använda AI för att automatiskt sammanfatta artiklar, skriva utkast till e-postmeddelanden i din egen stil, skapa studieguider eller utföra specialiserade uppgifter. Du kan lära dig själv eller be om förklaringar och övningsuppgifter om vilket ämne som helst medan du surfar. Dessutom kan AI-chatbotens personlighet och ton anpassas efter din stil.

Konversationer, historik och andra personuppgifter krypteras och lagras lokalt. Endast den minimala information som behövs för ett svar skickas till betrodda partners.

Dia Browsers bästa funktioner

Interagera direkt med AI-konversationer inbäddade bredvid flikarna för snabba svar.

Write for me -textförslag, som är direkt tillgängliga när du skriver. Snabba upp skapandet av innehåll med AI-webbläsarens -textförslag, som är direkt tillgängliga när du skriver.

Skapa snabbt citat, flashkort, CV och budgetar med inbyggda AI-genvägar.

Begränsningar för Dia Browser

Den är endast tillgänglig på macOS med Apple Silicon (M1 och senare), vilket begränsar åtkomsten för Windows- och Linux-användare.

Priser för Dia Browser

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Dia Browser-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Prefixet "www" som vi fortfarande ser i URL:er idag är faktiskt valfritt. Det var bara en namngivningskonvention, inte ett tekniskt krav.

8. Opera Neon (bäst för ett kreativt, experimentellt gränssnitt)

via Opera Neon

Nästa på vår lista är Opera Neon. Det är en AI-driven digital assistent som också fungerar som webbläsare. Plattformen har ett kreativt och experimentellt gränssnitt som bygger på automatiseringsverktyg för webbläsare. Den innehåller Chat, Do och Make (flera AI-assistenter) som låter användarna delta i konversationer, automatisera webbuppgifter och skapa delbara appar direkt i webbläsaren.

Gränssnittet är också annorlunda. Flikar visas som bubblor, layouterna är visuellt uppslukande och allt känns dynamiskt. Verktyget kan till och med arbeta med uppgifter medan användaren är offline, tack vare sin molnbaserade intelligens.

Opera Neons bästa funktioner

Kommunicera direkt i webbläsaren med integrerad meddelandefunktion

Multitaska genom att titta på videor i popup-spelare medan du fortsätter att surfa.

Ta och spara snabbt skärmdumpar av webbsidor för referens eller delning.

Begränsningar för Opera Neon

Inkonsekventa eller saknade standardkortkommandon

Priser för Opera Neon

Standard: 19,90 $

Opera Neon-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Termen " webbläsarkrig " myntades under 1990-talets rivalitet mellan Netscape Navigator och Internet Explorer. *Då var Netscape den dominerande webbläsaren med över 80 % av marknaden. Men när Microsoft började leverera Internet Explorer gratis med alla Windows-datorer blev konkurrensen hårdare.

9. Zen Browser (bäst för ren och polerad daglig surfning)

via Zen Browser

Zen Browser är utformat för användare som värdesätter ren estetik och smidig daglig surfning. Gränssnittet är minimalistiskt, så att du kan fokusera på viktiga uppgifter med smidiga övergångar och överskådliga verktygsfält. Du får läsläge, snabb bokmärkning och subtila produktivitetsintegrationer.

Anpassa din webbläsare i stor utsträckning med hjälp av bakgrundsfärger, teman, toningar, elementstorlekar och layoutplaceringar. Dessutom låter plattformen dig importera anpassad CSS via User Chrome Files för att förvandla din webbläsares funktionalitet bortom standardinställningarna.

Zen Mods är lätta, användarskapade tillägg som utökar både design och funktion. Detta ger dig ofta uppdaterade, användargenererade tillägg som förbättrar både design och användbarhet. En annan utmärkande funktion är Zen Glance, som låter dig förhandsgranska länkar snabbt med överlagrade fönster för multitasking och forskning.

Zen Browsers bästa funktioner

Använd kompaktläge för att dölja flikens sidofält när det inte behövs.

Optimera prestandan med lägre minnesanvändning och bättre värmeeffektivitet jämfört med konkurrenterna.

Redigera PDF-filer med en inbyggd redigerare med anteckningsverktyg, bildinsättning och ett intuitivt gränssnitt.

Begränsningar för Zen Browser

Det finns ingen mobilversion av Zen Browser, vilket begränsar kontinuiteten för användare som är beroende av synkronisering mellan olika enheter.

Priser för Zen Browser

Gratis

Zen Browser-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Flikar, funktionen som låter dig ha flera webbsidor öppna i ett fönster, går tillbaka till 1994, när en lite känd webbläsare vid namn InternetWorks (av BookLink Technologies) först introducerade idén genom ett Multiple Document Interface (MDI).

10. Vivaldi (bäst för omfattande anpassning och kontroll)

via Vivaldi

Comet är en AI-assistent som gör saker åt dig, medan Vivaldi ger dig en svit verktyg där du kan bygga precis det du behöver. Det är ett stabilt verktyg för användare som vill ha djupgående anpassningsmöjligheter och detaljerad kontroll över alla aspekter av webbläsaren.

Du kan justera nästan allt, inklusive omarrangera fliklayouter (horisontellt eller vertikalt), stapla flikar för grupperade arbetsflöden och dela skärmen med flikdelning. Justera färgteman, navigeringsgenvägar och konfigurera till och med rörelsegester.

Verktyget innehåller dessutom en inbyggd anteckningspanel, ett skärmdumpverktyg, en kalender och en e-postklient. Medan Comet har en AI-först-strategi för produktivitet, ger Vivaldi dig byggstenarna för att skapa din webbläsarmiljö manuellt.

Vivaldis bästa funktioner

Säkerställ integriteten genom att blockera spårare, kontrollera datasynkronisering och välja bort analysverktyg.

Optimera prestandan genom att sätta oanvända flikar i viloläge för att minska minnes- och CPU-användningen.

Spara hela webbläsarfönster för granskning eller återställning senare med dess snapshot-funktion.

Begränsningar i Vivaldi

Användare klagar över att webbläsaren fryser när de surfar i inkognitoläge.

Priser för Vivaldi

Gratis

Vivaldi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vivaldi?

Från en Capterra-användare:

Jag tycker att den bästa funktionen i denna webbläsare är flikhanteringen, du kan flytta den dit du vill.

AI-driven webbläsare

11. Arc Search (bäst för snabba, AI-drivna svar)

via Arc Search

Arc Search är en mobil webbläsare från Arc Browser. Den fokuserar på en sak: att hjälpa dig att snabbt hitta och förstå information. Funktionen Browse for Me sammanfattar kunskap från hela webben och ger koncisa svar i en strömlinjeformad sidofält.

Plattformen integrerar också avancerade AI-modeller som hanterar frågor konversationsmässigt, filtrerar resultaten efter relevans och erbjuder snabblänkar för djupare utforskning.

Den viktigaste skillnaden jämfört med Comet är att Arc Search är ett forskningsverktyg, inte ett verktyg för att utföra uppgifter. Detta gör det värdefullt för forskare, studenter och alla som läser mycket online.

Arc Search bästa funktioner

Sammanfatta webbsidor med Pinch to Summarize , som kondenserar långa artiklar till koncisa, AI-genererade översikter.

Delta i naturliga språkkommunikationer med Call Arc , som låter dig ha talade AI-interaktioner som efterliknar ett telefonsamtal.

Arkivera gamla flikar automatiskt för att hålla din webbläsare ren och snygg.

Begränsningar för Arc Search

Prestandaproblem kan uppstå när du hanterar för många flikar eller resurskrävande webbappar.

Priser för Arc Search

Gratis

Arc Search-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Automatisera dina webbläsaråtgärder med ClickUp

Dagens arbetsliv är trasigt.

Våra projekt, kunskap och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp minskar antalet verktyg genom att kombinera projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Så här samlar ClickUp allt du behöver:

Ta med webben till din arbetsplats

Med ClickUp Chrome Extension kan du samla in information från var som helst på internet och föra in den i ditt ClickUp-arbetsområde.

Förvandla din webbhistorik till användbara insikter med ClickUps Chrome-tillägg.

Låt oss säga att du läser en artikel med insikter för din nästa kampanj. Du behöver inte byta kontext, du kan bara:

Bokmärk en sida och förvandla den till en och förvandla den till en ClickUp-uppgift med titel, URL och skärmdump.

Spåra tiden direkt från din webbläsare medan du forskar eller skriver

Ta och kommentera skärmdumpar , inklusive ritningar, suddningar eller markeringar, innan du bifogar dem till en kommentar.

Lägg till anteckningar eller påminnelser med hjälp av din synkroniserade med hjälp av din synkroniserade ClickUp Notepad , som är tillgänglig från vilken sida som helst.

Bifoga e-postmeddelanden från Gmail direkt till uppgifter, så att din inkorg och ditt arbetsutrymme förblir kopplade.

🔍 Visste du att? I de tidiga webbläsarna på 1990-talet och i början av 2000-talet var adressfältet endast avsett för att ange en fullständig URL. Om man skrev in en sökning som inte var en URL, till exempel ”katter”, resulterade det i ett fel eller misslyckad navigering. Funktionen ändrades när adressfältet och sökfältet slogs samman, vilket kallas ”omnibox” i Google Chrome.

Lägg till AI-driven produktivitet

Du har klippt ut den insiktsfulla kampanjartikeln med hjälp av ClickUps Chrome-tillägg, omvandlat den till en uppgift, bifogat anteckningar och till och med spårat tiden medan du forskade.

Men vad händer nu? ClickUp Brain, plattformens AI-drivna assistent, omvandlar denna information till handling.

Be ClickUp Brain att analysera innehållet du bokmärker medan du surfar.

De intelligenta sökfunktionerna hämtar omedelbart höjdpunkter från dina bokmärkta sidor, länkade dokument och relaterade uppgifter, vilket ger dig en sammanfattning i sitt sammanhang utan manuell sökning.

De idéer du fångar upp med Chrome-tillägget utvecklas till strategier, planer och välformulerad kommunikation. Dessutom är ClickUp Brain byggt med integritetsskydd i företagsklass, så dina data förblir säkra.

Dessutom genererar programvaran för neurala nätverk automatiskt uppgifter, deluppgifter och ansvariga, och fyller även i tidslinjer eller uppdateringar om framsteg allteftersom arbetet fortskrider.

Här är vad Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, hade att säga om ClickUp:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

Automatisera arbetsflöden som fungerar för dig

Du har samlat in information, skapat en kampanjplan med ClickUp Brain och tilldelat uppgifter. Nu är det dags att se till att ditt arbetsflöde fortsätter att fungera smidigt utan ständiga uppföljningar med ClickUp Automations.

Aktivera åtgärder som statusändringar, uppgiftsfördelning, e-postmeddelanden och aviseringar baserat på regler som ”När en uppgift flyttas till Pågående, tilldela den till X”. Du kan välja mellan fördesignade mallar för att komma igång snabbt eller anpassa dina egna automatiserade arbetsflöden i flera steg.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar med specifika utlösare och åtgärder för att hålla ditt arbete igång.

Ta nästa steg i AI-produktivitet

Om ClickUp Brain ger dig ett sätt att hantera projekt på ett intelligent sätt, ger ClickUp BrainGPT dig en AI-hub som verkligen tänker över hela din arbetsyta. Den hämtar svar och sammanhang från alla dina molnbaserade och lokala appar för att ge dig en fokuserad arbetsyta.

Använd ClickUp BrainGPT för att bättre förstå din arbetsyta.

Du kan också söka på internet via ClickUp Brain och BrainGPT för att få tillgång till information i realtid.

Sök på internet med ClickUp BrainGPT

Från webbläsarinformation till verkliga framsteg utan att förlora sammanhanget

AI-webbläsare är utmärkta på att svara på frågor. De sammanfattar sidor, lyfter fram insikter och hjälper dig att förstå vad du läser snabbare.

Men när du stänger fliken avstannar arbetet oftast.

Någon måste fortfarande:

förvandla den insikten till en uppgift

bestäm vem som äger den

Håll igång när saker förändras

Det är här Super Agents kommer in i bilden.

Superagenter finns i ClickUp och fungerar som AI-teammates som förstår sammanhanget du fångat upp medan du surfar. Istället för att be dig upprepa vad du hittat, tar de vid där din webbläsare slutade.

Till exempel:

Du klipper ut information från webben → en Super Agent omvandlar den till strukturerade nästa steg

Du markerar en sida som viktig → en Super Agent följer upp när relaterat arbete blockeras

Du sparar flera källor → en Super Agent kopplar ihop dem till en delad uppdatering eller sammanfattning

Skillnaden är subtil men viktig.

Webbläsare hjälper dig att konsumera information. Superagenter hjälper den informationen att gå vidare.

Ingen omförklaring. Ingen kopiering och klistring. Ingen förlust av sammanhang.

Hitta alla dina arbetsresurser på ett och samma ställe

ClickUps Enterprise Search ger dig en central plats där du kan söka och få svar från hela ditt arbetsområde. Den kopplar samman dina uppgifter, dokument, chattar, möten och till och med anslutna tredjepartsappar som Google Drive, Slack, Notion, Gmail och mer, så att du kan hitta det du behöver direkt utan att behöva söka igenom varje plattform separat.

Hitta vad som helst i ditt arbetsområde med Enterprise Search

Integrera webbläsaren med din arbetsyta i ClickUp

Om det finns en sak vi har lärt oss av webbläsarnas utveckling är det att hastighet, enkelhet och smarta integrationer vinner.

Comet är ett webbläsarföretag med AI-funktioner, medan ClickUp är en komplett produktivitetsplattform med webbläsarintegrationer. Det ger dig en konvergerad AI-arbetsyta som kombinerar uppgifter, dokument, samarbete, arbetshantering och alla AI-funktioner du kan önska dig (och mer!).

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

Ja, Perplexity Comet är gratis för de flesta användare, med alla viktiga funktioner tillgängliga på Mac och Windows utan kostnad. Ett premiumabonnemang som heter Perplexity Max låser upp extra funktioner och avancerade integrationer.

Några av de bästa webbläsarna med fokus på integritet är: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox och Tor Browser.

Braves Leo AI, Arc Marx arbetsflödesautomatisering och Microsoft Edge Copilots AI erbjuder en bra balans mellan produktivitet och integritet.

Integrationer gör det möjligt att fylla i ClickUp-uppgifter eller kalenderhändelser direkt med sammanfattningar som genererats i webbläsaren, utklippta forskningsresultat och webbautomatiseringar. Detta effektiviserar arbetsflödena för digital projektledning, så att du kan starta automatiseringar, skapa dokumentation och synkronisera mötesanteckningar mellan webbläsare.

Ja, Microsoft Edge och Sigma OS kan replikera många av Comets funktioner. Men om du letar efter AI-driven, heltäckande arbetsflödeshantering är ClickUp det bästa valet.

Prioritera integritetskontroller och transparens. Opt-in-datahantering, möjligheten att kontrollera AI-minnet och tydliga policyer är avgörande. Produktivitetsfunktioner som sökning i flera källor, inbyggd sammanfattning och sömlös integration med uppgiftshanteringsplattformar som Clickup är också ett måste.