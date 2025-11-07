Gratis Figma-mall för fallstudier för designers och marknadsförare

Känner du till historien bakom Subways logotyp?

När varumärket startade på 1960-talet hade dess logotyp två pilar: ett smart sätt att visa hur enkelt det är att komma in, hämta sin mat och gå ut igen. Det var en fin gest till människor som alltid är på språng.

I grund och botten är bra storytelling bara bra design. Men även de bästa designers och marknadsförare vet hur frustrerande det kan vara när man fastnar i hur man ska presentera en idé på ett tydligt sätt, särskilt när man har ont om tid.

Det är där Figma-fallstudiemallar kommer till hjälp. De ger dig en ren och professionell utgångspunkt så att du kan fokusera på att dela med dig av de viktigaste detaljerna och skapa en bra fallstudie.

I den här artikeln går vi igenom några av de bästa gratis mallarna för fallstudier som du kan ladda ner och börja använda redan idag för att imponera på dina potentiella kunder.

De bästa mallarna för fallstudier i korthet

Här är en kort sammanfattning för dig:

Vad kännetecknar en bra Figma-fallstudiemall?

Figma har blivit en favorit bland designers och hybridteam tack vare sina samarbetsfunktioner och fördelar. Men utöver designen är rekryterare och kunder ofta mer intresserade av att se tydliga projektresultat än bara snygga bilder.

När du väljer en enkel mall för fallstudier måste du därför väga in flera faktorer.

En bra Figma-mall för fallstudier ska vara välorganiserad, visuellt tilltalande och enkel att anpassa. Den ska hjälpa dig att presentera din designprocess på ett tydligt och strukturerat sätt samtidigt som den ger tillräckligt med utrymme för att visa bilder och data som stöder ditt arbete. Väsentliga element och avsnitt, såsom en projektöversikt, problemformulering, forskningsresultat, designlösningar och en slutsats, är ett måste.

Sök efter mallar som har följande egenskaper:

✅ En tydlig layout med utrymme för projektöversikt, utmaningar, forskning, designlösningar och en genomtänkt slutsats.

✅ Gott om utrymme för bilder, användarinsikter och resultatinriktade berättelser

✅ Anpassningsbara sektioner som låter dig justera färger, typsnitt och layouter så att de passar din stil.

✅ Enkla funktioner som gör det lätt att redigera, dela och samarbeta med ditt team

📖 Läs också: Gratis mallar för konkurrenskraftig marknadsanalys

Gratis Figma-mallar för fallstudier

Helst vill du alltid ha ett snyggt och imponerande portfolio redo när någon frågar. En bra utgångspunkt för detta är att använda gratis Figma-mallar för fallstudier.

Här är 6 gratis mallar som gör det enklare att skapa en fallstudie som känns tydlig, professionell och lätt att dela.

1. Mall för UX-fallstudie

Via Figma

Varje dollar som investeras i UX ger 100 dollar i avkastning för företaget. Det är ett ganska starkt skäl att visa upp ditt designarbete på rätt sätt. Carex UX-fallstudiemallen hjälper dig att berätta den historien på rätt sätt.

Denna kostnadsfria Figma-mall är utformad för UX-designers och ger dig ett strukturerat sätt att visa upp din forskning, ditt designtänkande och dina projektresultat i ett polerat, redigerbart format.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Gå igenom dina forskningsmetoder, användarprofiler, arbetsflöden och konkurrentinsikter med kunderna med hjälp av ett tydligt visuellt flöde.

Skapa en fallstudie som kopplar samman problem och lösning utan att behöva börja från scratch.

Anpassa varje avsnitt med förinställda Figma-komponenter för en snabb och tydlig presentation.

Visa upp både kreativt tänkande och praktiska resultat i ett format som kunder och intressenter lätt kan följa.

Skapa en berättelse som lyfter fram både din process och din slutprodukt.

✨ Perfekt för: UX-designers som vill ha en detaljerad, forskningsbaserad fallstudiemall som är lätt att redigera och redo att delas.

📖 Läs också: De bästa mjukvarusystemen för kunddatabaser

2. Portföljgränssnitt – webb- och mobilmall

via Figma

Tydligt formulerade problem. Utforskningar av olika designlösningar på dessa problem. En slutlig genomgång av användargränssnittet eller en prototyp som är stor och lätt att förstå.

Tydligt formulerade problem. Utforskningar av olika designlösningar på dessa problem. En slutlig genomgång av användargränssnittet eller en prototyp som är stor och lätt att förstå.

Portfolio UI — Web & Mobile Template hjälper dig att skapa just det. Med fyra unika sidor, inklusive en blogg och en fallstudieavdelning, är denna kostnadsfria Figma-mall skapad för designers och utvecklare som vill ha en ren, professionell portfolio som fungerar både på webben och i mobilen.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Strukturera din portfölj med särskilda sidor för projekt, fallstudier och blogginlägg.

Använd mobiloptimerade layouter och AutoLayout-funktioner för smidig redigering och responsiv design.

Lyft fram din designprocess med komponenter som är utformade för tydliga, lättförståeliga presentationer.

Visa upp projekt på ett professionellt sätt utan att behöva skapa layouter från grunden.

Håll din portfölj uppdaterad med flexibla avsnitt som anpassar sig till alla projekt eller kunduppdrag.

✨ Perfekt för: Designers och utvecklare som vill ha en mångsidig, strukturerad portfölj som lyfter fram fallstudier och designtänkande.

👀 Kul fakta: Termen ”användarupplevelse” myntades av Don Norman på 1990-talet när han arbetade på Apple, men även han sa senare att människor började missbruka den för att betyda ”bara att göra saker snygga”.

3. Mall för presentation av fallstudie

via Figma

Att presentera fallstudier kan kännas som en riktig utmaning när man börjar från noll. Denna mall för fallstudiepresentationer från Figma gör det lite enklare med färdiga bilder som hjälper dig att organisera dina tankar och dela med dig av din historia.

Denna mall är perfekt för både studenter och yrkesverksamma. Den finns i ljusa och mörka teman och ger dig ett rent, flexibelt ramverk för att skapa övertygande presentationer.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Välj mellan fördesignade bilder som guidar din berättelse från problem till lösning.

Presentera med stil med matchande ljusa och mörka temalternativ.

Förenkla ditt arbetsflöde med en strukturerad layout som är lätt att anpassa för kundpresentationer, klassprojekt eller portföljer.

Fokusera på innehållet medan mallen sköter grunderna i designen.

Håll din presentation ren, professionell och publikklar utan att överanalysera formatet.

✨ Perfekt för: Studenter och yrkesverksamma som letar efter en enkel, redigerbar mall för att presentera fallstudier på ett tydligt och effektivt sätt.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta. Se hur. 👇🏼

4. Holistisk fallstudiemall

via Figma

Bra design är bra affärer.

Bra design är bra affärer.

Detta sammanfattar varför det är lika viktigt att presentera ditt designarbete på ett bra sätt som att utföra själva arbetet.

Mallen för holistiska fallstudier hjälper dig på vägen.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Kartlägg ditt projekts resa från sammanhang och utmaningar till slutliga resultat.

Lyft fram forskningsresultat och designlösningar i ett strukturerat, läsarvänligt format.

Spara tid med förinställda avsnitt som är utformade för tydlighet och genomslagskraft.

Anpassa enkelt utan att behöva göra om layouter eller skapa bilder från grunden.

Presentera en komplett, polerad berättelse som visar både din process och dina resultat.

✨ Perfekt för: Designers som vill ha en strukturerad mall för fallstudier som är enkel att redigera och som ger ett enkelt men professionellt resultat.

📖 Läs också: Skapa effektiva användarprofiler för riktad marknadsföring

5. Mall för visuellt portfolio

via Figma

Om ditt arbete lyser igenom visuellt, ger Figmas mall för visuellt portfolio dig allt du behöver för att sticka ut.

Denna mall är uppbyggd på ett tydligt rutnät med 12 kolumner och balanserar fet text med slående bilder. Den finns i både ljusa och mörka teman. Den är enkel att anpassa och utformad för att visa upp arbete utan distraktioner.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd färdiga portföljsidor som lyfter fram ditt arbete, inte ramen.

Anpassa med ljusa eller mörka teman beroende på din projektstil.

Framhäv bilder och fet typografi i ett strukturerat rutnät som är behagligt för ögonen.

Njut av designflexibilitet med layouter som är skapade för marknadsföring, fallstudier eller kreativa portföljer.

Se fram emot kommande uppdateringar, inklusive responsiv design, en om-sektion och nya alternativ för fallstudiesidor.

✨ Perfekt för: Designers som vill ha en visuellt driven portföljmall med flexibla layouter och ett djärvt, modernt utseende.

📖 Läs också: Kreativa strategier för varumärkeshantering som maximerar ditt varumärkes potential

6. Designa presentationsmaterial

via Figma

En bra fallstudie förtjänar en lika bra presentation. Figmas Design Presentation Deck hjälper dig att guida din publik genom ditt projekt med tydlighet och självförtroende.

Denna fallstudiemall är perfekt för tillfällen när du vill diskutera ditt arbete med kunder eller intressenter.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Strukturera din berättelse med tydliga, ändamålsenliga bilddesign

Håll din publik engagerad med en layout som fokuserar på idéer, inte fyllnadsinnehåll.

Framhäv projektets olika faser, viktiga insikter och resultat i ett överskådligt format.

Anpassa enkelt för kundmöten, teamgenomgångar eller portföljpresentationer.

Presentera ditt arbete med självförtroende med hjälp av bilder som stöder din berättelse, inte överglänser den.

✨ Perfekt för: Designers som behöver en enkel, professionell presentationsmall för att visa upp sina fallstudier.

👋🏾 Lär dig hur du skriver en effektiv fallstudie:

Begränsningar för Figma-mallar

Figmas popularitet beror på dess enkelhet och samarbetsmöjligheter, men när teamen tar sig an större projekt med snävare deadlines börjar vissa praktiska brister dyka upp. Dessa blir ofta mer märkbara när designarbetet är direkt kopplat till kundöverlämningar, teamprocesser eller innehållstunga projekt.

Erbjuder begränsad inbyggd projektuppföljning eller uppgiftshantering, vilket gör det svårare att koppla designframsteg till bredare projektarbetsflöden.

Ger inte direkta möjligheter att spåra feedback, revideringar eller designgodkännanden inom samma arbetsyta.

Samarbetsfunktionerna fokuserar främst på designredigeringar, med färre alternativ för strukturerat teamarbete, såsom uppgiftsfördelning eller milstolpspårning.

Kräver växling mellan verktyg för projektbeskrivningar, kundfeedback och överlämning av projektdokumentation , vilket kan bromsa arbetsflödena.

Gör att innehållstunga eller blandade medieprojekt (som fallstudier eller kundpresentationer) känns splittrade utan möjlighet att hantera både bilder och berättelser på ett och samma ställe.

Alternativa Figma-mallar

Om du har känt av de begränsningar vi just nämnde är du inte ensam.

Här är några alternativa mallar från ClickUp som åtgärdar ovanstående brister. Dessa mallar hjälper dig att skapa struktur, förenkla projektuppföljningen och göra dina fallstudier enklare att hantera och dela.

1. ClickUp-fallstudiemall

Få en gratis mall Skapa en fallstudie som skapar förtroende med ClickUps mall för fallstudier.

Du har avslutat ett framgångsrikt projekt, resultaten är starka och nu kommer den svåra delen: att omvandla all den ansträngningen till en tydlig, slagkraftig fallstudie.

ClickUp-fallstudiemallen ger dig ett strukturerat sätt att organisera din forskning, beskriva dina resultat, analysera viktiga slutsatser och berätta en historia som tilltalar kunder eller intressenter.

Denna mall hjälper dig också att sammanställa data från flera källor, analysera resultaten från data och skapa övertygande fallstudier som visar verkliga effekter.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera din forskning, dina resultat och viktiga slutsatser i ett strukturerat format.

Samla in insikter från flera källor och sammanställ dem enkelt.

Skapa en berättelse som lyfter fram både resultat och affärseffekter.

Presentera information tydligt för kunder, team eller potentiella intressenter.

Spara tid med ett format som förenklar skapandet av fallstudier utan att förlora djupet.

✨ Perfekt för: Team och yrkesverksamma som vill ha ett färdigt ramverk för att skapa fallstudier som kombinerar data, berättande och värdedrivna praktiska resultat.

2. ClickUp-mall för fallstudiedesign

Få en gratis mall Spåra varje steg och håll ordning på dina fallstudier med ClickUps mall för fallstudiedesign.

Med över 70 % av designers som förlitar sig på Figma och en tredjedel som fortfarande använder Adobe XD är det tydligt att de flesta team håller sig till välbekanta datavisualiseringsverktyg för design och prototyputveckling för företag och kunder.

Men när det gäller att strukturera fallstudieexempel (den del där du visar historien bakom designen) är dessa verktyg ofta otillräckliga.

ClickUps mall för fallstudier hjälper dig att överbrygga den klyftan. Med hjälp av den kan du visa upp kundernas problem och hur de löstes, samt lyfta fram framgångsmätvärden från dina produkter och tjänster. Detta hjälper dig att skapa förtroende hos dina framtida kunder.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Presentera designutmaningar, lösningar och resultat i ett strukturerat, berättelsedrivet format.

Hantera fallstudieuppgifter parallellt med ditt kreativa arbete med inbyggd statusuppföljning.

Använd kundtavlor och anpassningsbara vyer för att hålla både intressenter och team samordnade.

Effektivisera feedback, uppdateringar och granskningar direkt i ditt fallstudiearbetsflöde.

Håll allt, från projektdetaljer till utkast till fallstudier, organiserat på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Designers och team som vill ha en designvänlig mall som också håller deras fallstudier organiserade och redo för kunderna.

📖 Läs också: Hur man skriver en fallstudie

3. ClickUp-mall för forskningsrapport

Få en gratis mall Få en flygande start och spara tid med ClickUps mall för forskningsrapporter.

När du har samlat in alla rätt data för din tjänst är det dags för den utmanande delen: att omvandla dem till något tydligt, strukturerat och användbart.

Det är där ClickUp-mallen för forskningsrapporter kommer in.

Med den här mallen kan du samla alla dina forskningsdata på ett organiserat ställe istället för att behöva navigera genom spridda filer. Det blir också lättare att upptäcka mönster och trender som ger ditt arbete verklig djup.

Du kan sedan omvandla dessa resultat till välpolerade fallstudier eller detaljerade rapporter, vilket gör dina insikter mer praktiska och övertygande för både teammedlemmar och kunder.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla och lagra all forskningsdata på en enda, lättillgänglig arbetsplats.

Följ forskningsframstegen med inbyggd uppgiftshantering och statusuppdateringar.

Organisera insikter och resultat på ett tydligt sätt för interna granskningar eller kundpresentationer.

Anpassa avsnitt för olika typer av forskning, från marknadsundersökningar till användarfeedback.

Presentera slutrapporter med en strukturerad layout som lyfter fram viktiga slutsatser och åtgärdspunkter.

Upplev smidig projektgenomförande med ClickUps AI – automatisera planering, uppdateringar och samarbete från start till mål. Se hur AI driver effektivitet och realtidsvisibilitet i varje steg: Titta på videon.

✨ Perfekt för: Team och yrkesverksamma som vill ha ett strukturerat, lättanvänt sätt att samla in forskningsdata och omvandla den till användbara rapporter.

👀 Kul fakta: UX-skrivande började innan det hade ett namn. Bankomater använde noggrant skrivna meddelanden på skärmen på 1980-talet för att guida användarna och förhindra att de fastnade eller blev förvirrade.

4. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Få en gratis mall Organisera din forskning, upptäck trender och generera insikter med ClickUps marknadsundersökningsmall.

Bra idéer börjar ofta med utmärkt forskning. Men om dina resultat finns i olika kalkylblad, presentationer, e-postmeddelanden och klisterlappar kan du tappa bort viktiga insikter.

ClickUp Market Research Template hjälper dig att samla allt på ett ställe: alla rådata, alla insikter du samlar in och en enda, organiserad instrumentpanel, så att du kan ägna din tid åt att fatta välgrundade beslut istället för att söka efter information.

Är du fortfarande inte övertygad? Här är varför den här marknadsundersökningsmallen är värd att använda:

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla all forskningsdata, insikter och anteckningar på en enda, organiserad arbetsplats.

Spåra konkurrentanalyser, användarundersökningar eller marknadsvalidering i en enda mall.

Strukturera resultaten tydligt så att de enkelt kan delas med team eller intressenter.

Spara tid med fördefinierade avsnitt för datainsamling, analys och rapportering.

Stöd smartare beslutsfattande med ett effektiviserat forskningsflöde.

✨ Perfekt för: Team och företag som vill ha ett överskådligt och organiserat sätt att hantera marknadsundersökningar och få fram användbara insikter.

📖 Läs också: Exempel på fallstudier som inspirerar dina marknadsföringsinsatser

5. Mall för användarundersökningsplan från ClickUp

Få en gratis mall Definiera vilka dina användare är, vad de behöver och hur din produkt kan tillgodose dessa behov med ClickUps mall för användarundersökningar.

Det är svårt att skapa något bra utan att först förstå vem du skapar det för. ClickUps mall för användarundersökningar hjälper dig att stanna upp, ställa rätt frågor och lära känna dina användare innan du kastar dig in i design eller utveckling.

Det ger dig ett enkelt sätt att beskriva dina mål, anteckna viktiga frågor och planera hur du ska samla in information. Men det är inte allt.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Skissera forskningsmål och nyckelfrågor innan du startar ditt projekt.

Planera hur och var du ska samla in användarinformation med en tydlig, redigerbar struktur.

Håll din forskning fokuserad på att lösa verkliga problem för verkliga människor.

Använd den för alla typer av projekt – från appar och webbplatser till nya tjänster.

Håll ordning med ett centraliserat utrymme för forskningsanteckningar, planer och uppdateringar.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha ett tydligt och användbart sätt att planera och organisera användarundersökningar med målmedvetenhet och engagemang.

📖 Läs också: Hur man skriver en övertygande affärsplan för intressenter

6. ClickUp-mall för dataanalysresultat

Få en gratis mall Samla alla dina resultat på ett ställe med ClickUp-mallen för dataanalysresultat.

Det är ingen överraskning att 68 % av Chief Data Officers säger att förbättrad användning av data står högst upp på deras prioriteringslista. Data fungerar ju bara för dig om du faktiskt kan förstå den och använda den på ett fördelaktigt sätt.

ClickUp-mallen för dataanalysresultat hjälper dig att samla in dina insikter och upptäcka mönster. Dess kraftfulla visualiseringar gör det enklare att bryta ner komplexa data och snabbt lyfta fram viktiga mönster.

Du kan också använda den för att upptäcka kundbeteenden och preferenser och omvandla råa siffror till insikter som leder till smartare beslut – oavsett om du förbereder en marknadsundersökningsrapport, utvärderar en produktlansering eller analyserar en fallstudie för intern strategi.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera forskningsresultat, mönster och viktiga insikter på ett strukturerat sätt.

Förenkla processen att analysera data för rapporter, presentationer eller strategisk planering.

Fånga upp marknadstrender, kundfeedback eller forskningsresultat på ett tydligt sätt.

Håll ditt team samordnat genom att spåra insikter och åtgärdspunkter i realtid.

Spara tid genom att centralisera ditt analysarbetsflöde

✨ Perfekt för: Team som vill ha ett enkelt och smidigt sätt att omvandla sina data till tydliga och användbara insikter.

7. ClickUp-mall för forskningswhiteboard

Få en gratis mall Få idéer att fastna, håll ordning och känn dig uppkopplad med ClickUp Research Whiteboard Template.

Marknadsundersökningar har visat att visuella samarbetsverktyg erbjuder flexibla utrymmen som skapar ”en trevligare arbetsupplevelse för vissa som tycker att traditionella arbetsverktyg är frustrerande, samt lättanvända visuella komponenter som underlättar brainstorming, planering, samarbete och problemlösning.”

ClickUp Research Whiteboard Template hjälper dig att centralisera och spåra varje steg i ditt projekt på ett och samma ställe. Du kan organisera data i tydliga visualiseringar som gör komplexa resultat lättare att förstå samtidigt som du samarbetar med kollegor på samma tavla i realtid.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samarbeta kring forskningsplanering, brainstorming och idémappning i ett gemensamt arbetsutrymme.

Visualisera kundresor, marknadsdata eller projektinsikter med drag-and-drop-funktionalitet.

Samla alla forskningsanteckningar, diagram och feedback på ett enda lättillgängligt ställe.

Stöd realtidssamarbete med team, oavsett om det är på distans eller personligen.

Använd flexibla whiteboardfunktioner för att koppla ihop idéer, följa diskussioner och förenkla planeringen.

✨ Perfekt för: Team som vill ha ett tydligt, visuellt sätt att samla in insikter, dela idéer och sammanställa sin forskning.

📖 Läs också: De bästa gratis mallarna för effektrapporter för team i ClickUp

8. ClickUp-kampanjrapportmall

Få en gratis mall Håll dina insikter tydliga och ditt team på samma sida med ClickUp-kampanjrapportmallen.

Du har genomfört kampanjerna och spårat siffrorna, och nu är det dags att sammanställa allt. Det är ofta där den verkliga utmaningen börjar.

ClickUps kampanjrapportmall ger dig en omfattande översikt över dina resultat över olika kanaler och team, så att du aldrig behöver arbeta med en ofullständig bild. Du kan smidigt sammanställa alla dina data i en tydlig rapport och visualisera KPI:er för att ha kontroll över varje kampanj.

Mallen gör det också enkelt att följa framstegen i realtid och snabbt upptäcka områden som behöver förbättras – oavsett om du utvärderar en kampanj i sociala medier, testar annonsutgifter eller granskar resultaten för din nästa fallstudie.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla kampanjdata, prestationsmått och feedback från teamet i en organiserad vy.

Spåra KPI:er och analyser med en strukturerad, lättläst layout.

Analysera resultaten och identifiera områden som kan förbättras på ett tydligt sätt.

Presentera kampanjinsikter för kunder, intressenter eller interna team med självförtroende.

Spara tid på rapporteringen med ett färdigt format som lyfter fram viktiga slutsatser.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill ha ett enkelt och pålitligt sätt att rapportera om kampanjresultat och fatta säkra, datastödda beslut.

📖 Läs också: Skapa en vinnande kundpresentation

Wireframes i Figma, arbetsflöden i ClickUp

Bra design berättar en historia, men även de bästa berättelserna behöver ett lämpligt format.

Med Figma-fallstudiemallar kan designers presentera sitt arbete på ett tydligt sätt, visa upp verkliga resultat och bygga upp en professionell portfölj som talar för sig själv.

Design är dock inte isolerat. När dina bilder är klara behöver du fortfarande ett system som hjälper dig att hantera forskning, organisera data, spåra projektets framsteg och sammanföra allt. Det är där ClickUp fyller luckan.

ClickUps mallar hjälper dig att hantera arbetet bakom kulisserna så att ditt team håller sig synkroniserat och dina projekt fortskrider smidigt.

Är du redo att samla dina idéer, forskning och resultat på ett organiserat ställe? Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor

En fallstudie följer vanligtvis ett strukturerat format som innehåller en introduktion, bakgrundsinformation, en detaljerad presentation av problemet eller utmaningen, den lösning eller åtgärd som implementerats och resultaten eller utfallen. Detta format hjälper läsarna att förstå sammanhanget, de åtgärder som vidtagits och effekterna av dessa åtgärder.

De fyra huvuddelarna i en fallstudie är: (1) Inledning, där ämnet och målen beskrivs; (2) Bakgrund, som ger sammanhang och relevant information om fallet; (3) Lösning eller metod, som beskriver de åtgärder eller strategier som använts för att lösa problemet; och (4) Resultat eller slutsats, som presenterar resultaten och de viktigaste slutsatserna.

För att skriva en fallstudie börjar du med att identifiera ämnet och definiera målen. Samla in och organisera bakgrundsinformation för att ge sammanhang. Beskriv tydligt problemet eller utmaningen och förklara sedan lösningen eller tillvägagångssättet. Slutligen presenterar du resultaten, inklusive data eller bevis som stöder dina slutsatser, och avslutar med insikter eller rekommendationer.

När du presenterar en fallstudie ska du använda en tydlig och logisk struktur: börja med en introduktion och bakgrund, följt av en beskrivning av problemet, lösningen eller åtgärden och resultaten. Visuella hjälpmedel som diagram, grafer eller bilder kan hjälpa till att illustrera viktiga punkter. Avsluta med en sammanfattning av lärdomar eller rekommendationer för liknande situationer.