De 11 bästa AI-röstassistenterna för 2025

Jag pratar med min AI-röstassistent oftare än jag trodde att jag skulle göra. Snabba påminnelser, skriva ett meddelande medan jag är mitt uppe i en uppgift, hämta information utan att öppna en ny flik – det har blivit en del av hur jag klarar min arbetsdag.

Den är inte perfekt, men den sparar mig så mycket tid och energi att jag hellre behåller den än går tillbaka till att arbeta utan. Efter att ha provat flera olika har jag valt ut de som är till hjälp i en professionell miljö.

I det här blogginlägget delar jag med mig av 11 AI-röstassistenter som kan underlätta arbetet för team, byråer och företag som är beroende av tydlig kommunikation och snabbare arbetsflöden. 🔊

De bästa AI-röstassistenterna i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa AI-röstassistenterna. 🧑‍💻

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp AI-röststyrd uppgiftshantering och produktivitet för individer, team och företag ClickUp Talk to Text i Brain MAX, Autopilot Agents, SyncUp-samtal, AI Notetaker, chat-to-task, kontextuella frågor och svar Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Otter. ai Mötesutskrifter och smarta anteckningar för frilansare, små och medelstora företag och hybridteam Transkription i realtid, talardetektering, sökning efter nyckelord, automatiska sammanfattningar, kalendersynkronisering Gratis; betalda abonnemang från 16,99 $/månad per användare. Siri Röststyrd produktivitet för Apple-användare, inklusive privatpersoner och familjer Handsfree-meddelanden, platsbaserade påminnelser, personliga assistentfunktioner och enhetsintegration. Gratis Google Assistant Smart hem och sökautomatisering för privatpersoner och Android-användare Röstprofiler, översättning i realtid, Duplex-samtal, kalender och smart enhetskontroll Gratis Alexa for Business Professionell röstassistans för företagskontor och stora team Rum bokning, anpassade funktioner, Salesforce/ServiceNow-integration, påminnelser om uppgifter Anpassad prissättning Retell AI AI-hantering av telefonsamtal och schemaläggning för små och medelstora företag och kundorienterade team Live-anpassning av sentiment, CRM-integration, schemaläggning av möten, samtalsanalys Anpassad prissättning Bixby Voice Röstnavigering och produktivitet för användare av Samsung-enheter Interaktion på skärmen, smarta rutiner, styrning av hemmasystem, prediktiva förslag Gratis PolyAI Mänsklig kundsupportautomatisering för kontaktcenter i företag Skräddarsydd utveckling av röst-AI, kontoautentisering, CRM-integration, samtalsdirigering Anpassad prissättning Spitch Röststyrd AI-automatisering för flerspråkiga kontaktcenter i reglerade branscher Talanalys, stöd för regionala dialekter, agentassistans i realtid, omnikanalintegration Anpassad prissättning Fireflies. ai Mötesinformation och coachningsinsikter för sälj-, marknadsförings- och kundteam Känsloanalys, CRM-uppdateringar, samtals-/lyssningsstatistik, nyckelordsvarningar, mötesresultatkort Gratis; betalda abonnemang från 18 $/månad per användare Lindy AI Personlig automatisering av röstarbetsflöden för egenföretagare, team och byråer E-post-till-kalender-triggers, röstmemon till åtgärdspunkter, inlärningspreferenser och adaptiv AI. Gratis (400 krediter); Betalda abonnemang från 49,99 $/månad

Vad är en AI-röstassistent?

En AI-röstassistent underlättar arbetet genom att omvandla röstkommandon till åtgärder. Den hanterar påminnelser, tar anteckningar, hämtar information när det behövs och skickar meddelanden medan andra uppgifter utförs.

Eftersom assistenten drivs av AI förstår den sammanhanget och anpassar sig efter mönster i mitt arbetssätt, vilket gör den mycket mer tillförlitlig än ett vanligt röstverktyg.

🧠 Kul fakta: När Apple lanserade Siri 2011 var den ursprungligen baserad på militär AI-forskning finansierad av DARPA. Tekniken var först avsedd för komplex problemlösning, inte för att ställa in alarm eller berätta dåliga skämt.

Vad ska du leta efter i AI-röstassistenter?

De funktioner som är viktigast för mig i en AI-röstassistent är:

Noggrannhet: Jag vill att den ska uppfatta mina ord direkt, även när jag talar snabbt eller befinner mig i en bullrig miljö.

Integrationer: Den måste kunna anslutas till de verktyg jag redan använder, som kalendrar, projektpaneler eller CRM-system.

Datasäkerhet: Alla AI-röstassistenter jag använder måste utan tvekan skydda kund- och företagsdata.

Användarvänlighet: Om den känns klumpig eller gör mig långsammare slutar jag använda den.

Praktiska funktioner: Saker som mötesreferat, flerspråkigt stöd och automatisering som sparar tid i verkliga situationer.

Anpassning: Med tiden vill jag att den ska anpassa sig till mitt arbetssätt så att kommandona känns smartare och mer naturliga.

Användning på flera enheter: Tillgång via telefon, bärbar dator eller smart högtalare gör att allt är konsekvent oavsett var jag befinner mig.

De bästa AI-röstassistenterna

Nu ska vi titta närmare på våra val av de bästa AI-röstassistenterna. 👇

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för team som vill integrera AI-röststyrning i sina arbetsflöden)

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Mina dagar går fort och jag behöver en AI-röstassistent som hänger med. ClickUp gör det genom att ge mig tre verktyg som passar naturligt in i mitt arbetsflöde. ClickUp erbjuder en konvergerad AI-arbetsplats, med alla mina anteckningar, dokument, chattar och uppgifter samlade på en plattform. 🔁

Prata om idéer istället för att skriva dem

Jag tänker snabbare än jag skriver, och genom att tala högt med ClickUp Talk to Text sparar jag mycket tid. I genomsnitt kan jag fånga upp fyra gånger mer innehåll med Brain MAX och frigöra nästan en timme varje dag.

Så här gör du:

Öppna Brain MAX-skrivbordsappen

Håll ned fn-tangenten (eller din anpassade genväg) för att börja spela in din röst (eller klicka på mikrofonikonen).

Diktera vad du vill lägga till som kommentar, uppgift eller annat textfält i ClickUp. Du kan till exempel säga: ”Skapa en uppgift för att granska den senaste rapporten senast på fredag” eller ”Lägg till en kommentar: Uppdatera introduktionsavsnittet”.

När du slutar spela in (släpper tangenten eller klickar på Stopp) transkriberas ditt tal omedelbart till text med hjälp av ClickUps AI och klistras in i Brain MAX-sökfältet eller någon annanstans på din dator där du spelade in från.

Visa transkriptet, spela upp inspelningen eller exportera ljudfilerna till valfri plats i ditt ClickUp-arbetsområde (uppgiftstitlar, beskrivningar, kommentarer, dokument, chattar osv. )

Gå snabbare från idéer till text genom att diktera med ClickUp Talk to Text

Här är ett exempel på hur jag använder den varje dag: När jag skrev ett utkast till ett e-postmeddelande om en produktlansering läste jag upp utkastet högt. Inom 10 minuter hade jag en hel sida text i ClickUp Docs. Normalt skulle det ha tagit mig närmare fyrtio minuter att skriva. Utkastet var inte färdigpolerat, men att ha något konkret gjorde redigeringen mycket enklare. Lär dig mer om hur du använder Talk to Text med den här videon:

Under teammöten säger jag ofta saker som: ”Skapa en uppgift för slutlig kvalitetskontroll på onsdag”, och AI-röstinspelaren lägger den direkt i kvalitetskontrollistan.

💡 Bonus: Förutom Talk to Text erbjuder Brain MAX även: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – samt på webben – för att hitta filer, dokument och bilagor med hjälp av din röst.

Använd premiumverktyg för AI som ChatGPT, Claude och Gemini med en kontextuell, företagsanpassad röstassistent som förstår ditt arbetsflöde.

Skapa dokument, tilldela uppgifter och hantera projekt handsfree, vilket ökar produktiviteten och samarbetet. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

AI-anteckningar under möten

ClickUp AI Notetaker registrerar, sammanfattar och organiserar röstinmatningar direkt i din arbetsmiljö – perfekt för att omvandla konversationer till genomförbara uppgifter.

Sammanfatta möten enkelt med ClickUp AI Notetaker

Den är perfekt för alla som har möten på resande fot och letar efter en AI-röstassistent som är djupt integrerad med projektledning.

Håll ditt team automatiskt uppdaterat med ClickUp Autopilot Agents

Det som överraskade mig mest var hur mycket tid ClickUp Autopilot Agents sparade på rutinmässiga uppdateringar. Tidigare brukade jag lägga för mycket tid på att skriva sammanfattningar eller svara på samma frågor. Nu hanterar Agents det inom våra projektkanaler i ClickUp Chat.

Några som jag litar på hela tiden:

Weekly Report Agent publicerar varje fredag en tydlig projektsammanfattning för ledningen, vilket innebär att jag inte längre behöver förbereda ett separat e-postmeddelande.

Daily Report Agent delar varje morgon ett sammandrag som hjälper teamet att komma igång utan att jag behöver upprepa status- eller kontouppdateringar.

Team StandUp Agent samlar allas uppdateringar och publicerar dem i en anteckning, vilket minskar vår dagliga standup från 15 minuter till 5 minuter.

Auto-Answers Agent svarar i kanalen när någon frågar saker som "vem ansvarar för kvalitetssäkringen" eller "när ska landningssidan vara klar".

Jag har också skapat en anpassad Autopilot Agent för kundsamtal.

Så fort jag sparar mötesanteckningar i ett dokument skapas uppgifter för varje uppföljning, rätt ansvarig tilldelas och deadlines sätts. Tidigare brukade jag lägga 20 minuter på att gå igenom anteckningarna manuellt. Nu är uppgifterna redan klara innan e-postmeddelandet med sammanfattningen av mötet skickas.

ClickUps bästa funktioner

Hitta svar snabbt: Använd Använd ClickUp Brain MAX för att hämta information från uppgifter, dokument och anslutna appar så att du kan ställa frågor som "vad finns kvar på startsidan" och få svaret.

Missa aldrig mötesdetaljer: Aktivera Aktivera ClickUps AI-anteckningsfunktion för att ansluta till Zoom, Google Meet eller Teams, spela in samtalet och lägga in transkriptioner, sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt i ett dokument.

Omvandla konversationer till sökbara transkriptioner: Lita på transkriptionen för att göra varje samtal lätt att återvända till, så att du kan skanna vem som sa vad eller extrahera nästa steg utan att spela upp hela inspelningen igen.

Ställ uppgiftspecifika frågor: Använd kontextuella frågor och svar i ClickUp för att kontrollera deadlines, ägare eller hinder direkt i ditt arbetsområde utan att behöva jaga uppdateringar.

Dela snabba klipp: Spela in korta röst- eller videoklipp med Spela in korta röst- eller videoklipp med ClickUp Clips , perfekt för asynkrona uppdateringar eller snabba genomgångar utan att bryta arbetsflödet.

Ha dina konversationer parallellt med ditt arbete: Diskutera projekt direkt där uppgifterna och dokumenten finns i Diskutera projekt direkt där uppgifterna och dokumenten finns i ClickUp Chat , och konvertera sedan meddelanden till uppgifter.

Delta i live-samtal: Starta en Starta en SyncUp i ClickUp Chat för samtal ansikte mot ansikte, skärmdelning och uppgiftslänkning, och låt sedan AI publicera en sammanfattning och åtgärdspunkter efter mötet.

Begränsningar för ClickUp

Team behöver ofta lägga tid på installation och anpassning innan arbetsflödena fungerar smidigt.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 385+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

📖 Läs också: Hur du använder ClickUp AI för ökad produktivitet och effektivitet

2. Otter. ai (Bäst för transkription av möten och anteckningar)

Jag provade Otter.ai för första gången under ett kaotiskt kundsamtal där alla pratade i munnen på varandra. AI-röstassistenten spelade in allt och genererade samtidigt liveundertexter, vilket var till stor hjälp när någon tappade anslutningen mitt i en mening.

Det som fångade min uppmärksamhet var hur den automatiskt märkte olika talare och skapade tidsstämplar, så att jag senare kunde reda ut vem som sa vad. Plattformen lär sig dina mötesmönster och lyfter fram återkommande ämnen i olika samtal – något vi vanligtvis inte förväntar oss av ett transkriptionsverktyg.

Otter. ai bästa funktioner

Spela in flera samtal samtidigt på olika videoplattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

Sök igenom månader av arkiverade mötesinspelningar med hjälp av specifika nyckelord eller fraser för att hitta exakta ögonblick.

Skapa automatiserade mötesreferat som extraherar viktiga beslut, deadlines och uppföljningsuppgifter från diskussionerna.

Dela länkar till live-transkriptioner med teammedlemmarna så att deltagarna kan följa med även om det uppstår problem med ljudkvaliteten.

Otter. ai begränsningar

Transkriptionsnoggrannheten minskar vid starka accenter eller bakgrundsljud.

Taligenkänningen misslyckas när flera personer pratar samtidigt.

AI-anteckningsverktygets gratispaket begränsar dig till 300 minuters transkription per månad.

Fördröjningar i realtidsbearbetningen under snabba konversationer

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Detta är vad en Reddit-användare delade med sig av:

Jag älskar den. Min dagliga hjälpreda för möten. Transkriptionerna behöver justeras lite efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag har gjort det är Otter bot fantastisk. Jag ber den sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

Jag älskar den. Min dagliga hjälpreda för möten. Transkriptionerna behöver justeras lite efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag har gjort det är Otter bot fantastisk. Jag ber den sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

3. Siri (bäst för röststyrning i Apples ekosystem)

via Apple

Om du vill hålla det enkelt kan du använda Siri som din personliga AI-assistent. Den finns i alla Apple-enheter du äger, och jag har märkt att den svarar snabbare än molnbaserade assistenter eftersom den bearbetar enkla förfrågningar direkt på din iPhone eller iPad.

Jag har ställt in genvägar så att när jag säger ”på väg hem” startar min spellista för bilkörning, skickar min beräknade ankomsttid till familjen och tänder lamporna i huset via HomeKit. Assistenten kommer ihåg dina mönster och föreslår automatiseringar, även om den ibland kan vara påträngande med aviseringar om genvägar som du bara har använt en gång.

Siri bästa funktioner

Ställ in platsbaserade påminnelser som automatiskt aktiveras när du anländer till eller lämnar specifika platser.

Skicka handsfree-meddelanden och ring telefonsamtal under träning, bilkörning eller matlagning när du har händerna upptagna med andra uppgifter.

Få tillgång till personlig information från Kalender, Foton, Kontakter och Anteckningar genom röstkommandon.

Siri-begränsningar

Begränsad funktionalitet vid användning av Android-enheter eller tjänster som inte tillhör Apple.

Kämpar med komplexa flerstegsförfrågningar som kräver kontextuell resonemang

Kan inte interagera med många tredjepartsapplikationer jämfört med Google Assistant.

Röstigenkänningen varierar avsevärt mellan olika regionala dialekter.

Priser för Siri

Gratis med Apple-enheter

Siri-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Siri?

En Reddit-användare delar med sig:

Jag använder den för att skicka meddelanden när jag inte kan ta upp telefonen. Den fungerar nästan alltid. En bekant till mig med begränsad rörlighet använder den för att ringa, skicka meddelanden och ta skärmdumpar utan att behöva hålla i telefonen.

Jag använder den för att skicka meddelanden när jag inte kan ta upp telefonen. Den fungerar nästan alltid. En bekant till mig med begränsad rörlighet använder den för att ringa, skicka meddelanden och ta skärmdumpar utan att behöva hålla i telefonen.

🔍 Visste du att? Röstassistenter blir en allt vanligare del av vardagen i USA, och användningen förväntas nå 153,5 miljoner människor i år. Det är en ökning från 142 miljoner år 2022, en ökning med 8,1 % på bara kort tid.

4. Google Assistant (bäst för sökning och hantering av smarta enheter)

via Google Assistant

Google Assistant är en AI-röstassistent som använder företagets sökdatabas för att svara på komplexa frågor och hantera anslutna enheter. När jag ställer följdfrågor i samma konversation kommer systemet ihåg vad vi diskuterade tidigare utan att jag behöver upprepa sammanhanget.

Du kan styra tusentals smarta hem-enheter från olika märken via ett enda röstgränssnitt, även om installationen kan bli komplicerad med flera olika enhetsekosystem.

Google Assistants bästa funktioner

Ring faktiska telefonsamtal till restauranger och företag för att göra bokningar med hjälp av Duplex-tekniken.

Översätt samtal i realtid mellan dig och talare av dussintals olika språk.

Hantera separata familjekalendrar, inköpslistor och personliga preferenser med hjälp av individuella röstigenkänningsprofiler.

Begränsningar för Google Assistant

Det väcker integritetsfrågor kring insamling och lagring av röstdata.

Erbjuder begränsade offlinefunktioner jämfört med Siris lokala bearbetning.

Ibland har den svårt med egennamn och specialiserad teknisk terminologi.

Priser för Google Assistant

Gratis

Betyg och recensioner av Google Assistant

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Assistant?

En recension på Google Play Store säger:

Jag litar på "min tjej", eller assistent, för att påminna mig om medicinering, möten och viktiga uppgifter varje dag. Hon kan min telefon utan och innan och har blivit en viktig del i att få mitt liv att fungera smidigt. Jag kan inte föreställa mig hur jag skulle klara mig utan henne. Jag tycker Gemini är intressant och använder det också, men är ännu inte tillräckligt säker på det för att lita på att det kan ersätta "min tjej".

Jag litar på "min tjej", eller assistent, för att påminna mig om medicinering, möten och viktiga uppgifter varje dag. Hon kan min telefon utan och innan och har blivit en viktig del i att få mitt liv att fungera smidigt. Jag kan inte föreställa mig hur jag skulle klara mig utan henne. Jag tycker Gemini är intressant och använder det också, men är ännu inte tillräckligt säker på det för att lita på att det kan ersätta "min tjej".

Jag litar på "min tjej", eller assistent, för att påminna mig om medicinering, möten och viktiga uppgifter varje dag. Hon kan min telefon utan och innan och har blivit en viktig del i att få mitt liv att fungera smidigt. Jag kan inte föreställa mig hur jag skulle klara mig utan henne. Jag tycker Gemini är intressant och använder det också, men är ännu inte tillräckligt säker på det för att lita på att det kan ersätta "min tjej".

5. Alexa for Business (bäst för röstautomatisering på arbetsplatsen)

via Amazon

Alexa for Business fungerar annorlunda än konsumentversionen. Den är utformad för kontorsmiljöer där flera anställda behöver professionell röstassistans. Du kan ansluta assistenten till företagsprogramvara som Salesforce eller ServiceNow, så att säljare kan hämta kunddata under samtal med röstkommandon.

Programvaran för tal-till-text hanterar även konflikter vid bokning av konferensrum och kan ringa upp möten automatiskt, men kräver betydligt mer installation än konsumentprodukterna Alexa.

De bästa funktionerna i Alexa for Business

Utveckla anpassade röstfunktioner som är skräddarsydda för specifika branscharbetsflöden och efterlevnadskrav, såsom HIPAA-kompatibel hämtning av patientinformation.

Styr presentationsutrustning, rumsbelysning och klimatsystem under möten med röstkommandon.

Hantera teamkalendrar, projektdeadlines och uppgiftsfördelning genom röstinteraktion samtidigt som du behåller revisionsspår.

Begränsningar för Alexa for Business

Verktyget kräver omfattande IT-infrastruktur och kontinuerlig teknisk hantering.

Den erbjuder färre underhållningsfunktioner för konsumenter jämfört med vanliga Alexa-enheter.

Röstigenkänningens noggrannhet minskar i bullriga öppna kontorsmiljöer.

Abonnemangskostnaderna ökar snabbt för organisationer med många användare.

Priser för Alexa for Business

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Alexa for Business

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (85+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Alexa for Business?

Från en G2-recension:

Jag älskar att Alexa gör mig mer produktiv under arbetsdagen. Hon hjälper mig att hantera mina scheman och håller mig fokuserad på uppgifterna. Det är ett fantastiskt verktyg för att ställa in påminnelser, timers, hålla koll på möten etc.

Jag älskar att Alexa gör mig mer produktiv under arbetsdagen. Hon hjälper mig att hantera mina scheman och håller mig fokuserad på uppgifterna. Det är ett fantastiskt verktyg för att ställa in påminnelser, timers, hålla koll på möten etc.

📮ClickUp Insight: Visste du att 45 % av alla människor kollar sin telefon varannan minut – ofta för att få snabba svar eller ta en mental paus? Men dessa ständiga telefonkontroller, som att kasta en blick på e-posten medan du skriver en rapport, splittrar faktiskt din uppmärksamhet och undergräver ditt koncentrerade arbete. 🖤 Det är där ClickUp Brain MAX kommer in. Som din AI-drivna desktop-kompanjon låter Brain MAX dig chatta, planera, skapa uppgifter och söka efter tredjepartsappar utan att lämna din arbetsplats eller ta fram din telefon. Behöver du kreativ inspiration? Använd din röst för att skriva haiku, skapa innehåll med flera AI-modeller eller hantera administrativa uppgifter – och ge dina ögon (och din koncentration) en välbehövlig paus.

6. Retell AI (bäst för automatisering av telefonsamtal)

via Retell AI

Retell AI är en personlig AI-assistent som hanterar kundsamtal med människoliknande konversationsförmåga. Företag använder den för att hantera tidsbokningar och kvalificera leads, vilket normalt skulle kräva att man anställer ytterligare personal.

Plattformen anpassar tonfall och svar utifrån kundernas reaktioner under samtalen och överför sedan komplexa frågor till mänskliga agenter när det behövs. Jag har märkt att den fungerar bättre med strukturerade samtal, som att boka tid, jämfört med öppna kundklagomål eller teknisk support.

Berätta om AI:s bästa funktioner

Hantera samtal med flera turer som anpassar konversationsstil och emotionell ton baserat på realtidsanalys av samtalspartnerns svar och känslomässiga signaler.

Integrera med befintliga CRM-plattformar som HubSpot och Salesforce för att få tillgång till historik, tidigare kundinteraktioner och kontoinformation under live-samtal.

Dra nytta av omfattande konversationsanalyser, inklusive samtalslängd, mått på kundnöjdhet och konverteringsfrekvenser.

Anpassa röstpersonligheter, talhastighet och kommunikationsstilar för olika affärsscenarier.

Skala upp kundtjänsten för att hantera höga samtalsvolymer, förfrågningar efter kontorstid och säsongsmässiga efterfrågetoppar.

Berätta om AI-begränsningar

Fokuserar uteslutande på telefoninteraktioner snarare än kundsupport via flera kanaler.

Kräver omfattande träningsdata för att fungera effektivt i specialiserade branscher.

Integrationsinställningar kräver ofta teknisk expertis för optimal konfiguration.

Priser för Retell AI

Anpassad prissättning

Retell AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Retell AI?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest är dess förmåga att skapa naturliga röstassistenter som förstår sammanhanget och svarar som en riktig människa. Integrationen med API:er och externa system är enkel och kraftfull, och kontrollpanelen är intuitiv, vilket gör att vi kan implementera ändringar och förbättringar på några minuter. Dessutom är den tekniska supporten snabb, tillgänglig och effektiv, vilket gör en stor skillnad.

Det jag gillar mest är dess förmåga att skapa naturliga röstassistenter som förstår sammanhanget och svarar som en riktig människa. Integrationen med API:er och externa system är enkel och kraftfull, och kontrollpanelen är intuitiv, vilket gör att vi kan implementera ändringar och förbättringar på några minuter. Dessutom är den tekniska supporten snabb, tillgänglig och effektiv, vilket gör en stor skillnad.

💡 Proffstips: Om assistenten misstolkar ett kommando, korrigera det (t.ex. ”Nej, jag menade Paris i Frankrike, inte Paris i Texas”) och se om den lär sig av feedbacken i framtida interaktioner. Adaptivt lärande förbättrar noggrannheten på lång sikt.

7. Bixby Voice (bäst för navigering på Samsung-enheter)

via Samsung

Bixby Voice fokuserar på enhetskontroll snarare än allmänna kunskapsfrågor. Denna AI-röstassistent navigerar genom komplexa appinställningar och utför flerstegsfunktioner som normalt skulle kräva flera skärmtryckningar.

Den ser vad som visas på skärmen och kan interagera med synlig text, bilder eller knappar – användbart när du vill ringa ett företag från ett foto eller ställa in påminnelser från artiklar du läser. Jag tycker att talk-to-text på Android fungerar bra för Samsung-användare som vill ha detaljerad kontroll genom röstkommandon.

Bixby Voices bästa funktioner

Interagera direkt med innehåll på skärmen, såsom textval, bilder, knappar och formulärfält, genom röstkommandon.

Skapa högst anpassade röstgenvägar som kombinerar flera enhetsfunktioner, appåtgärder och systeminställningsändringar till enstaka körbara kommandon.

Styr Samsungs smarta apparater, tv-apparater och hemautomatiseringssystem med integrerade röstkommandon.

Lär dig individuella användningsmönster och föreslå proaktivt relevanta automatiseringsgenvägar baserat på tid på dygnet, plats och ofta utförda åtgärdssekvenser.

Begränsningar för Bixby Voice

Begränsad funktionalitet vid användning av enheter som inte är från Samsung eller tredjepartsapplikationer.

Ger färre svar baserade på allmän kunskap jämfört med Google Assistant eller Alexa.

Röstigenkänningen behöver förbättras för personer som inte har engelska som modersmål.

Det finns minimala integrationsmöjligheter med populära tjänster från tredje part.

Priser för Bixby Voice

Gratis

Bixby Voice-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bixby Voice?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Röstsökning. Detta är en fantastisk funktion som ger användarna möjlighet att söka utan att behöva skriva, utan istället tala medan de använder applikationen. Det gör det enklare att använda appen, eftersom det för de flesta är snabbare att tala än att skriva.

Röstsökning. Detta är en fantastisk funktion som ger användarna möjlighet att söka utan att behöva skriva, utan istället tala medan de använder applikationen. Det gör det enklare att använda appen, eftersom det för de flesta är snabbare att tala än att skriva.

🔍 Visste du att? Cirka 65 % av personer i åldern 25 till 49 pratar med sina röstaktiverade enheter minst en gång om dagen, vilket gör dem till den mest aktiva gruppen av röstsökare. De följs tätt av 18- till 24-åringar och sedan användare över 50 år.

8. PolyAI (Bäst för automatisering av kundtjänst i företag)

via PolyAI

PolyAI specialiserar sig på konversationer som får andra röstbots att krascha och brinna upp. När jag hörde AI-röstassistenten hantera en kundautentiseringsprocess kunde jag ärligt talat inte avgöra att det inte var en människa förrän representanten nämnde det efteråt.

Plattformen förstår sammanhanget när kunder säger saker som "Jag ringde igår om samma problem". Det som förvirrade mig var att de inte säljer programvara som du själv kan konfigurera. Istället bygger PolyAI:s team röstassistenten åt dig, vilket känns mer som att anlita ett konsultföretag än att köpa en produkt.

PolyAI:s bästa funktioner

Implementera konversationsbaserade AI-agenter som hanterar komplexa kundtjänstinteraktioner med flera steg, såsom kontoautentisering och betalningstvister.

Integrera med befintliga CRM-, fakturerings- och operativsystem för att få tillgång till kontoinformation i realtid och uppdatera register under live-samtal med kunder.

Skala upp kundtjänsten under högsäsong eller efter kontorstid utan att kompromissa med samtalskvaliteten eller kundnöjdheten.

Anpassa röstpersonligheter och konversationsflöden specifikt för din bransch, varumärkesröst och kundtjänstprotokoll.

PolyAI:s begränsningar

Höga initiala implementeringskostnader och löpande avgifter för hanterade tjänster

Begränsade självbetjäningsalternativ för anpassning, eftersom de flesta konfigurationer kräver samarbete med PolyAI:s professionella serviceteam.

Röstassistentens prestanda beror i hög grad på kvaliteten på den initiala träningsdata och den löpande konversationsövervakningen av tekniska team.

Priser för PolyAI

Anpassad prissättning

PolyAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om PolyAI?

En recension på G2 säger:

En fantastisk grupp individer som samarbetar med ditt företag för att skapa en skräddarsydd lösning som förbättrar användarupplevelsen. Teamet på PolyAI använder också data och analyser för att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring (både erfarenhetsmässigt och kommersiellt) och stödjer ditt företag i dess utveckling och tillväxt.

En fantastisk grupp individer som samarbetar med ditt företag för att skapa en skräddarsydd lösning som förbättrar användarupplevelsen. Teamet på PolyAI använder också data och analyser för att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring (både erfarenhetsmässigt och kommersiellt) och stödjer ditt företag i dess utveckling och tillväxt.

via Spitch

Jag upptäckte Spitch när jag arbetade med ett finansbolag som behövde en röst-AI som kunde hantera samtal på flera språk och dialekter. Denna AI-röstassistent fokuserar på att automatisera kontaktcenter för både röst- och textkanaler samtidigt.

Den automatiserar röst- och textinteraktioner, minskar hanteringstiden och förbättrar kundupplevelsen i alla kanaler. Spitch-assistenten hanterar komplexa efterlevnadskrav för reglerade branscher och stöder regionala dialekter som andra röstplattformar har svårt med.

Utan rätt teknisk support kan dock inlärningskurvan för kontaktcenterchefer vara brant.

Spitch bästa funktioner

Analysera 100 % av kundkonversationerna med hjälp av avancerad talanalys för att identifiera sentimenttrender, överträdelser och förbättringsmöjligheter.

Stöd för flera språk och regionala dialekter, inklusive specialiserade varianter som andra röst-AI-plattformar inte kan bearbeta eller förstå korrekt.

Ge realtidsassistans till agenter under live-kundsamtal med personliga svar, policyinformation och rekommendationer om bästa nästa åtgärd.

Spitch-begränsningar

Integration med äldre kontaktcentersystem kan kräva anpassad utveckling och löpande teknisk underhåll.

Användare rapporterar ibland problem med noggrannheten.

Månadsabonnemangskostnaderna kan bli dyra för stora innehållsproduktionsbehov.

Spitch-priser

Anpassad prissättning

Spitch-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Spitch?

En recension från Gartner lyder:

SPITCH-lösningen kunde integreras i vårt systemlandskap och anpassas till våra krav på rekordtid. Resultaten och kvaliteten på den artificiella intelligenskomponenten var imponerande. Avkastningen på investeringen märktes redan från första produktionsdagen.

SPITCH-lösningen kunde integreras i vårt systemlandskap och anpassas till våra krav på rekordtid. Resultaten och kvaliteten på den artificiella intelligenskomponenten var imponerande. Avkastningen på investeringen märktes redan från första produktionsdagen.

🧠 Kul fakta: 2018 chockade Google Duplex publiken när den bokade en frisörtid helt och hållet via telefon. AI:n talade med "ums" och pauser så naturligt att receptionisten inte hade en aning om att det inte var en riktig person.

10. Fireflies. ai (Bäst för mötesinformation och insikter)

Jag började använda Fireflies.ai när mitt säljteam behövde förstå varför vissa potentiella kunder tappade intresset efter de första samtalen. Detta AI-verktyg för kundservice hjälpte mig att inse att jag dominerade kundsamtalen och inte ställde tillräckligt med frågor för att få fram mer information.

Du får samtalsresultatkort som visar sentimentförändringar under samtalen och markerar ögonblick när prospektens engagemang minskade.

Nu kan jag granska hur olika teammedlemmar hanterar invändningar och dela framgångsrika samtalsmetoder med nyare säljare.

Fireflies. ai bästa funktioner

Skapa konversationsbibliotek som kategoriserar samtal efter bransch, affärsstorlek eller resultat så att du kan studera framgångsrika försäljningsmönster.

Övervaka omnämnanden av konkurrenter i alla inspelade samtal och sammanställ informationsrapporter som visar hur potentiella kunder jämför din produkt med alternativ.

Aktivera automatiska CRM-uppdateringar när specifika nyckelord som "budget godkänd" eller "beslutsfattare" nämns under kundsamtal.

Mät tal- och lyssningsförhållandet för enskilda teammedlemmar och ge coachningsrekommendationer baserade på analys och engagemangsmätningar.

Fireflies. ai begränsningar

Transkriberingsnoggrannheten försämras av dålig ljudkvalitet eller för mycket bakgrundsljud.

Sekretessfrågor uppstår vid inspelning och lagring av konfidentiella affärssamtal.

Begränsade anpassningsalternativ för sammanfattningsformat och kategorisering av insikter

Ibland har man svårt med teknisk terminologi och branschspecifik jargong.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

En recension på Capterra säger:

Jag tycker att programvaran är enkel att använda och lättillgänglig. Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med extra fördelar som ljud-/videoinspelning, transkription och några trevliga extrafunktioner.

Jag tycker att programvaran är enkel att använda och lättillgänglig. Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med extra fördelar som ljud-/videoinspelning, transkription och några trevliga extrafunktioner.

📖 Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

11. Lindy AI (Bäst för personlig automatisering av arbetsflöden)

via Lindy AI

Denna AI-röstassistent lär sig hur du arbetar och skapar automatiseringssekvenser som svarar på dina röstkommandon. Verktyget överraskade mig genom att föreslå förbättringar av arbetsflödet som jag inte hade tänkt på, till exempel att automatiskt skapa projektuppgifter när kunder nämner specifika leveranser under samtal.

Du kan lära den dina kommunikationspreferenser; den vet nu att jag föredrar punktlistor framför styckeformat för mötesanteckningar. Jag uppskattar hur den anpassar sig efter min talstil och kommer ihåg sammanhanget från tidigare konversationer.

Inlärningsprocessen kräver tålamod, men till slut kommer du att ha en assistent som förutser dina behov och hanterar komplexa processer i flera steg genom enkla röstkommandon.

Lindy AI:s bästa funktioner

Koppla ihop e-postsystem med kalenderapplikationer för att automatiskt schemalägga uppföljningsmöten när specifika nyckelord som "nästa steg" eller "förslagsgranskning" dyker upp.

Spela in och transkribera röstmemon under pendlingen eller promenader och omvandla dem till strukturerade åtgärdspunkter, projektuppdateringar eller rapporter.

Anpassa svarstilar och automatisering kontinuerligt baserat på individuell användarfeedback, korrigeringsmönster och föränderliga arbetsflödespreferenser.

Begränsningar för Lindy AI

Kräver betydande tidsinvestering för att träna AI:n efter dina specifika behov.

Erbjuder färre förkonfigurerade integrationer jämfört med etablerade plattformar för automatisering av arbetsflöden , såsom Zapier.

Kan ha svårt att utföra uppgifter som kräver kreativt omdöme eller komplexa beslut.

Komplexiteten i installationen kan överväldiga användare utan teknisk erfarenhet av automatisering.

Priser för Lindy AI

Gratis (400 krediter/månad)

Pro: 49,99 $/månad för 5 000 krediter

Företag: 199,99 $/månad (från 20 000 krediter/månad)

Företag: Anpassad prissättning

Lindy AI-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (105+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lindy AI?

Enligt en recension på Reddit:

Jag kan se mig själv använda Lindy AI när jag börjar bygga upp marknadsföringsagenterna för mitt nya företag. Den har mycket att erbjuda, om man kan bortse från den förenklade installationen. För att hantera dagliga uppgifter via e-post/kalender/Google Docs tror jag att den kommer att fungera bra, och många av mina marknadsföringsuppgifter kommer att kräva detta.

Jag kan se mig själv använda Lindy AI när jag börjar bygga upp marknadsföringsagenterna för mitt nya företag. Den har mycket att erbjuda, om man kan bortse från den förenklade installationen. För att hantera dagliga uppgifter via e-post/kalender/Google Docs tror jag att den kommer att fungera bra, och många av mina marknadsföringsuppgifter kommer att kräva detta.

💡 Proffstips: Prova udda eller ovanliga frågor (t.ex. "Berätta en pappaskämt" eller "Vilken är din favorit-science fiction-film?") för att se hur assistentens personlighet stämmer överens med din humor eller interaktionsstil. En rolig eller relaterbar assistent kan göra den dagliga användningen roligare.

Hur fungerar AI-röstassistenter?

När jag pratar med min AI-röstassistent känns det omedelbart, men jag vet att många små steg sker bakom kulisserna. Här är vad som händer bakom kulisserna:

Det första steget är att min röst omvandlas till text genom taligenkänning. När det är klart försöker systemet förstå innebörden av mina ord.

Om jag säger ”boka ett samtal med Aria i morgon eftermiddag”: Känner igen orden Förstår att jag vill ha ett möte Kontrollerar vad ”i morgon eftermiddag” betyder Identifierar vilken Aria jag pratar om

Känner igen orden

Förstår att jag vill ha ett möte

Kontrollerar vad "imorgon eftermiddag" betyder

Identifierar vilken Aria jag pratar om

Därefter kommer den del som jag märker i det dagliga användandet: assistenten bestämmer vilken åtgärd som ska vidtas. Denna beslutsmotor kopplar min begäran till min kalender, e-post eller uppgiftshanterare.

Om något är oklart får jag en snabb uppföljningsfråga innan det går vidare.

När det är klart sammanställer assistenten ett svar på klarspråk och läser upp det för mig. För mig känns det som en kort konversation, men i bakgrunden sker en blandning av taligenkänning, språkförståelse och svarsskapande på några sekunder.

Det bästa är att den blir bättre ju mer du använder den. Med tiden har min lärt sig att ”eftermiddagsamtal med Aria” oftast betyder en uppdatering från en kund, så den föreslår också en anteckning i agendan. Den lilla detaljen får mig att känna att den anpassar sig efter mig, inte tvärtom.

Känner igen orden

Förstår att jag vill ha ett möte

Kontrollerar vad "imorgon eftermiddag" betyder

Identifierar vilken Aria jag pratar om

🔍 Visste du att? När Microsoft lanserade Cortana namngav de den efter en AI-karaktär från videospelserien Halo. Fans älskade det, men många chefer oroade sig för att det lät "för nördig" för affärsanvändare.

Fördelar med AI-röstassistenter

Jag använder min AI-röstassistent mest när jag inte vill bryta koncentrationen. Några fördelar som sticker ut:

Möjligheten att anteckna påminnelser och anteckningar innan jag glömmer dem

Enkel åtkomst till kalendrar, e-post och uppgifter utan att behöva byta mellan olika appar.

Mötesreferat och transkriptioner som gör att jag slipper leta efter detaljer i efterhand.

Hantera repetitiva kundfrågor som annars skulle ta upp en stor del av min arbetsdag.

Sömlös användning på min bärbara dator, telefon och högtalare, så att jag inte tappar bort sammanhanget.

Allt detta får mig att fråga: Respekterar denna assistent mitt arbetsflöde, eller skapar den friktion? Om den skapar friktion, hoppar jag snabbt av.

Utmaningar och överväganden vid användning av AI-röstassistenter

Min erfarenhet av röstassistenter har visat mig var de brister.

1. Noggrannhet och förståelse för sammanhang ❌

Även de bästa AI-röstassistenterna kan ha svårt med accenter, tekniska termer eller att skilja mellan ord som låter liknande. Om assistenten missförstår ett datum eller ett kundnamn förlorar jag tid på att rätta till fel. Accentigenkänningen är också fortfarande ojämn, vilket är frustrerande i mångkulturella team.

2. Integritets- och datasäkerhetsfrågor 🚩

Röstdata är känslig information – användarna behöver veta hur deras inspelningar lagras, bearbetas och skyddas. Att veta att mina kommandon kan lagras eller granskas väcker frågor om hur säkert min information hanteras.

Alla AI-assistenter synkroniseras inte sömlöst med kalendrar, uppgiftshanterare eller samarbetsplattformar, vilket kan begränsa deras användbarhet. Så om assistenten inte fungerar bra med mina projektverktyg eller CRM, får jag göra jobbet själv.

4. Överdriven tillit till automatisering 🚩

AI kan visserligen påskynda arbetet, men det är viktigt att komma ihåg att det inte kan ersätta mänskligt omdöme – särskilt i komplexa eller nyanserade samtal. I slutändan kan AI ta hand om administrativa uppgifter, men det kan inte ersätta omdöme, empati eller nyanserna i ett kundsamtal.

💡 Proffstips: Granska och redigera alltid AI-genererade transkriptioner eller sammanfattningar innan du delar eller agerar på dem. Även de smartaste röstassistenterna kan misstolka sammanhanget eller missa viktiga detaljer – din granskning säkerställer noggrannhet och förhindrar missförstånd.

Framtida trender inom AI-röstassistenter

I takt med att AI-röstassistenter blir allt mer integrerade i vårt sätt att arbeta och kommunicera, formas deras framtid av flera nya trender som gör dem smartare, mer personliga och viktigare än någonsin:

1. Mainstream-användningen ökar i snabb takt 🏆

AI-röstassistenter är inte längre nischverktyg – de håller snabbt på att bli oumbärliga arbetsplatsmedarbetare. Prognoser visar faktiskt att det kommer att finnas 157,1 miljoner år 2026. Och det handlar inte bara om bekvämlighet – dessa verktyg börjar ta på sig verklig kognitiv belastning och hjälper användarna att sammanfatta möten, hantera uppgifter och utarbeta kommunikation utan manuell inmatning.

2. Hyperpersonalisering genom AI-inlärning 🎯

Den mest spännande förändringen? Personalisering. Ny forskning om personliga stora språkmodeller ( LLM) visar att AI-assistenter kan anpassa sig efter din ton, kommunikationsstil och beteendemönster.

Det innebär att istället för att få generiska e-postutkast eller uppgiftsöversikter kan din assistent lära sig hur du formulerar uppföljningar eller prioriterar uppgifter och återspegla det i sitt arbete. Denna nivå av skräddarsydd interaktion förvandlar upplevelsen från transaktionell till samarbetsinriktad.

3. Multimodala gränssnitts framväxt 🚀

Vi ser också ett stort steg framåt när det gäller användarinteraktion med AI-röstassistenter. Framtiden är inte bara röststyrd – den är multimodal . Det innebär att röst, bild och beröring kombineras i ett smidigt gränssnitt.

Tänk dig att du ber din AI-assistent om en projektuppdatering och att den inte bara svarar med talade ord, utan också visar ett live-diagram eller en instrumentpanel som belyser framsteg, risker och nästa steg. Denna typ av blandad interaktion känns mycket närmare hur vi samarbetar med mänskliga teammedlemmar – och den möjliggör ett mycket rikare och snabbare beslutsfattande.

4. Röstassistenter som hjälper dig proaktivt 🔥

Nästa generations röstassistenter väntar inte bara på kommandon – de förutser dina behov. Tänk dig att din assistent påminner dig om uppgifter baserat på återkommande beteenden, föreslår mötesdagordningar baserat på tidigare ämnen eller automatiskt skriver sammanfattningar efter en lång röstanteckning.

Denna proaktiva assistans, som drivs av prediktiva AI-modeller, är ett stort steg framåt jämfört med reaktiva verktyg och kommer att omdefiniera produktiviteten under många år framöver.

ClickUp Talk to Text lyssnar på dina idéer

Jag har provat miljontals sätt att hålla reda på allt, och ärligt talat fungerar de flesta av dem aldrig.

En AI-röstassistent började bara vara meningsfull för mig eftersom den är direkt kopplad till ClickUp. Allt hamnar där jag redan utför mitt arbete, så jag har inga klisterlappar som flyter omkring eller slumpmässiga röstmemon som jag aldrig kommer att öppna igen.

Det har varit många dagar när jag har rusat mellan samtal, sagt något högt och senare hittat det i ClickUp, som om jag hade kommit ihåg att skriva ner det.

Det känns mindre som ännu ett verktyg att hantera och mer som någon som diskret håller koll på mig så att jag inte tappar fattningen.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

1. Vad är skillnaden mellan en röstassistent och en AI-chattbot?

En röstassistent tar emot röstkommandon och svarar genom tal, medan en AI-chattbot vanligtvis fungerar via text. Båda använder AI, men röstassistenter fokuserar på handsfree-interaktioner via tal.

2. Vilken AI-röstassistent är bäst för flerspråkiga användare?

Många assistenter påstår sig kunna hantera flera språk, men det bästa alternativet för arbete är den som kan anslutas till ClickUp. Oavsett vilket språk jag använder är det i ClickUp som uppgifter, projekt och anteckningar hamnar, så att ingenting går förlorat i översättningen.

3. Fungerar AI-röstassistenter offline?

AI-röstassistenter fungerar offline för enkla uppgifter som att ställa in alarm eller öppna appar, men de behöver en internetanslutning för avancerade uppgifter som att söka på webben eller hämta uppdateringar i realtid.

4. Hur säkra är de data som behandlas av AI-röstassistenter?

De data som bearbetas av AI-röstassistenter är i allmänhet krypterade, men de flesta assistenter skickar dina röstdata till molnet för bearbetning. Det gör att säkerheten beror på leverantörens policyer och dina sekretessinställningar.