Gratis produktdesignmallar som du kommer att älska

Från den första skissen till den slutliga prototypen är produktdesign lika mycket konst som arkitektur. Men även då fastnar designen ofta – inte på grund av brist på talang, utan för att feedback, briefs och idéer sprids över olika verktyg.

Det är här produktdesignmallar kommer in i bilden. De ger form åt din kreativitet, standardiserar det som är repeterbart och håller dina projekt fokuserade. Oavsett om du kartlägger användarflöden, bygger wireframes eller hanterar designspecifikationer, hjälper rätt mall dig att gå från koncept till färdigställande med tydlighet.

Nedan hittar du de bästa gratis mallarna för produktdesign som hjälper dig att organisera dina idéer, samarbeta bättre och designa smartare.

Vad är produktdesignmallar?

Produktdesignmallar är färdiga, anpassningsbara dokument som gör det möjligt för designers att planera, organisera och kommunicera de element som behövs för att skapa en produkt. De standardiserar produktdesignprocessen från idé till genomförande, vilket säkerställer konsekvens och efterlevnad.

En typisk produktdesignmall innehåller avsnitt som:

Användarpersonligheter: Profiler som definierar din målgrupp och deras behov.

Användarresekartor: Tidslinjer som visar hur din målgrupp interagerar med en produkt.

Wireframes: Preliminära visuella layouter av produktgränssnittet

Funktionsspecifikationer: Detaljer om produktens funktioner

Feedback: Detaljer om nödvändiga produktuppdateringar baserat på testning

Varför produktdesignmallar är viktiga för UX/UI-team

Design handlar inte bara om kreativitet – det handlar om process.

För UX/UI-team är produktdesignmallar mer än bara en genväg; de är ett ramverk för konsekvens, snabbhet och samarbete. Mallar hjälper teamen att:

Standardisera arbetsflöden så att alla är på samma sida.

Minska repetitiva arbetsuppgifter och frigör tid för innovation.

Se till att inget viktigt missas, från användarpersonligheter till användbarhetstestning.

Underlätta introduktionen av nya teammedlemmar med tydliga, repeterbara processer.

Kort sagt, mallarna gör det möjligt för UX/UI-team att leverera bättre produkter, snabbare – varje gång.

Vad kännetecknar en bra produktdesignmall?

Med tusentals produktdesignverktyg och mallar tillgängliga online kan det vara svårt att välja rätt. Här är några aspekter du bör tänka på:

Tydlighet: Välj en mall som är lätt att navigera i. Alla dess element ska vara tydliga, begripliga och välorganiserade. Detta hjälper dig att lägga upp designidéer på ett smidigt sätt.

Anpassningsbarhet: Leta efter en mall som låter dig anpassa dess element. Från sektioner till layouter bör du kunna skräddarsy allt efter ditt teams behov.

Konsekvens: Välj en mall som följer en konsekvent struktur. Till exempel en särskild sektion för att lägga till bilder, göra anteckningar och så vidare. Detta gör det enklare för teamen att replikera processen och leverera resultat snabbare.

Omfattande: Välj en mall som omfattar alla väsentliga aspekter av produktdesignprocessen, såsom användarundersökningar, konkurrensanalyser och användbarhetstester . Detta säkerställer att slutprodukten blir felfri.

Samarbetsvänligt: Välj en mall som låter dig arbeta med dina teamkamrater i realtid. Extra poäng om den möjliggör smidigt samarbete med kunder. Detta gör processen mer strömlinjeformad och metodisk.

Produktdesignmallar i korthet

Produktdesignmallar för UX, UI och prototyputvecklingsarbetsflöden

Du har sett utbudet – nu ska vi utforska hur varje ClickUp-produktdesignmall hjälper dig att förverkliga dina idéer.

1. ClickUp-mall för produktdesign med wireframing på whiteboard

Få gratis mall Skapa omfattande produktwireframes med ClickUp Wireframing Whiteboard Template.

Det första steget i varje produktdesignprocess är wireframing. Men om du inte har någon tidigare erfarenhet av det, använd ClickUp Product Design Wireframing Whiteboard Template.

Med den här kostnadsfria mallen kan du skapa visuella mockups av produkter så att du och andra intressenter kan föreställa er deras gränssnitt. Du kan definiera användarflöden och markera olika produktelement, såsom layouter, menyer, färger och bilder.

Det passar bäst för att designa en produkt baserad på inspiration, eftersom mallen låter dig snabbt anteckna USP:er och bygga vidare på liknande idéer.

Här är varför du kommer att älska det:

Brainstorma och redigera idéer i realtid tillsammans med andra

Bädda in länkar, anteckningar och bilder i visuella ramar

Dela synpunkter och feedback direkt på en delad arbetsyta.

🔑 Perfekt för: UI/UX-designers och produktteam som visuellt planerar wireframes och gränssnittsstrukturer under tidiga stadier av produktutvecklingen.

2. ClickUp-mall för designdokument

Få gratis mall Håll dig uppdaterad med ditt team i varje produktdesignprojekt med ClickUp Design Document Template.

Är ineffektivt samarbete det största hindret i ditt produktdesignramverk? ClickUp Design Document Template är utvecklad för att eliminera det.

Denna mall är enkel och lätt att använda. Den samlar spridda idéer och resurser, så att du och ditt team snabbt kan skapa produktdesign.

Du kan använda det för att skapa färdplaner, extrahera åtgärdspunkter, sätta mål, spåra framsteg och mycket mer. Mallen gör det också möjligt för användare att lägga till kommentarer och föreslå ändringar i realtid, vilket gör den särskilt idealisk för distansarbetande team.

Här är varför du kommer att älska det:

Strukturera innehållet med rubriker, tabeller och rik text.

Samla in feedback genom inbyggda kommentartrådar.

Standardisera dokumentationen för flera projekt

🔑 Perfekt för: Designledare och produktchefer som dokumenterar designspecifikationer, beslut och arbetsflöden för tvärfunktionell tydlighet.

3. ClickUp Design Brief Whiteboard Template

Få gratis mall Använd ClickUp Design Brief Whiteboard Template och påskynda din designprocess.

ClickUp Design Brief Whiteboard Template är en annan ovärderlig resurs för att effektivisera designprocessen, särskilt när du bygger från grunden.

Denna mall tar hänsyn till alla detaljer i designen som du kanske missar om du inte är professionell. Detta inkluderar rätt produktbild, storlek, typografi, hierarki, textur, konsistens och mycket mer.

Använd det dessutom för att lyfta fram mål, kundförfrågningar och användarfeedback för att säkerställa en smidig genomförande av designidéer.

Här är varför du kommer att älska det:

Klargör omfattning, mål och viktiga leveranser

Samordna intressenterna med en gemensam visuell översikt

Samarbeta enkelt med hjälp av inbyggda whiteboardverktyg

🔑 Perfekt för: Kreativa chefer och projektintressenter som fastställer designmål, leveranser och tidsplaner för nya kreativa initiativ.

4. ClickUp-mall för kundresekarta

Få gratis mall Skapa effektiva kundresekartor utan ansträngning med hjälp av ClickUps mall för kundresekartor.

Precis kartläggning av kundresan hjälper ett företag att leverera den bästa upplevelsen till sina kunder – något som 86 % av köparna är beredda att betala extra för. Lyckligtvis hjälper ClickUps mall för kundresekarta också till med detta.

Du kan också använda denna intuitiva och lättanvända mall för att analysera kundinteraktioner och skapa exakta kundresekartor. Detta hjälper dig att identifiera viktiga kontaktpunkter, få djupare insikter om användarnas behov och vidta effektiva åtgärder för att förbättra kundupplevelsen.

Mallen är också mycket samarbetsvänlig, vilket gör att du enkelt kan använda den tillsammans med ditt team.

Här är varför du kommer att älska det:

Koppla samman resans olika steg till viktiga produktfunktioner

Prioritera förbättringar baserat på användarbeteende

Samordna teamen kring användarorienterade designbeslut

🔑 Perfekt för: UX-strateger och produktmarknadsförare som kartlägger användarupplevelser, identifierar friktionspunkter och anpassar produktförbättringar efter användarnas beteende.

5. ClickUp-mall för användarflöde

Få gratis mall Använd ClickUp User Flow Template för att skapa användarflöden för dina produkter.

I likhet med den föregående hjälper ClickUp User Flow Template till att utveckla omfattande användarresor för att stödja produktdesign.

Den kartlägger de steg en kund tar när hen använder en produkt eller tjänst, från början till slut. Detta hjälper dig att identifiera problemområden och åtgärda brister, men det är inte allt mallen gör.

Med hjälp av det kan du också tilldela uppgifter och ansvar till dina teammedlemmar och spåra framsteg för att utforma effektiva vägar och skapa en överlägsen användarupplevelse.

Här är varför du kommer att älska det:

Mappa produktlogik till faktiska användarförväntningar

Förenkla överlämningen till utvecklare med tydliga flödesbilder.

Kommentera och spåra ändringar över flera iterationer

🔑 Perfekt för: Utvecklare och produktdesigningenjörer som utformar intuitiva navigeringsvägar och användaråtgärder för digitala produkter eller appar.

6. ClickUp-mall för webbdesignprojekt

Få gratis mall Utveckla en lättförståelig webbdesignplan med ClickUps mall för webbdesignprojekt.

Att designa en ny webbplats kan verka som en överväldigande uppgift. Från att välja rätt layout till att bestämma den bästa färgpaletten finns det en rad uppgifter att ta itu med. Om du leder ett team är dock ClickUps mall för webbdesignprojekt särskilt användbar.

Denna mall genererar en översiktsvy över alla webbdesignuppgifter så att du och ditt team kan samarbeta och utföra dem på ett effektivt sätt. När du fyller i detaljerna planerar mallen element, delegerar åtgärder och spårar deras framsteg för att säkerställa att de slutförs i tid.

Det gör det också möjligt för dig att prioritera uppgifter och tilldela eller omfördela ansvar i händelse av en planändring.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra uppgifter, beroenden och viktiga deadlines

Tilldela tydliga roller inom design-, utvecklings- och QA-team

Organisera planeringen för innehåll, SEO och UI/UX på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Webbdesigners, utvecklare och digitala projektledare som övervakar hela processen från skapande till leverans av webbplatser mellan olika team.

7. ClickUp-webbdesignmall

Få gratis mall Ta itu med webbdesign med en strukturerad process med ClickUp Web Design Template.

ClickUp Web Design Template är en annan gratis resurs för planering av webbdesign. Den är tydlig, omfattande och kräver ingen inlärningskurva. Om du bygger enkla landningssidor eller mikrosajter kan den hjälpa till att effektivisera processen.

Med mallen kan du planera hela arbetsflödet för webbplatsdesign. Den organiserar uppgifter, resurser och kommunikation på ett och samma ställe. Mallen är utformad i tavelformat och ger också en tydlig översikt över dina framsteg genom anpassningsbara rapporter.

Här är varför du kommer att älska det:

Strukturera webbprojekt efter sidor, avsnitt och sprintar

Koppla ihop copywriting, design och utvecklingsuppgifter på ett smidigt sätt.

Hantera iterationer genom kommentarer och godkännanden

🔑 Perfekt för: Frilansande designers och byråteam som organiserar sidlayouter, innehåll och tillgångar för kundinriktade webbdesignprojekt.

8. ClickUp-mall för utveckling av nya produkter

Få gratis mall Använd ClickUps mall för utveckling av nya produkter för att enkelt designa framgångsrika nya produkter.

Visste du att av de 30 000 nya produkter som lanseras varje år misslyckas 95 %? För att säkerställa att din innovation inte hamnar i skrotkorgen kan du använda ClickUps mall för utveckling av nya produkter.

Denna mall hjälper dig med alla aspekter av produktutveckling, från planering till genomförande. Den låter dig skapa uppgifter, tilldela roller och spåra framsteg för att hålla koll på din utvecklingsprocess.

Detta hjälper till att samordna tvärfunktionella team för att förverkliga produktinspiration. Det eliminerar också ineffektivitet från processen och säkerställer att den nyutvecklade produkten är felfri.

Här är varför du kommer att älska det:

Dela upp produktutvecklingsprocessen i genomförbara faser

Spåra forskning, prototyputveckling och testaktiviteter

Övervaka framstegen med hjälp av instrumentpaneler och visuella tavlor.

🔑 Perfekt för: Produktchefer och tvärfunktionella team som driver nya produktinitiativ från koncept till lansering med strukturerade arbetsflöden.

9. ClickUp Creative and Design Template

Få gratis mall Förbättra din kreativa process och designprocess med ClickUp Creative and Design Template.

Har du svårt att organisera de olika delarna i ett produktdesignprojekt? Använd ClickUp Creative and Design Template för att lösa detta problem.

En nybörjarvänlig mall som är särskilt användbar för team som utvecklar produkter från grunden. Den fungerar främst som en samlad plats där du och dina kollegor kan samla och organisera idéer.

Med hjälp av detta kan du skapa uppgifter, övervaka deras framsteg och visualisera projektets övergripande tidsplan. Mallen är också visuellt tilltalande, med ett flödesschema som guidar hela processen.

Här är varför du kommer att älska det:

Hantera kreativa tillgångar genom varje godkännandesteg

Prioritera arbetet enkelt med visuella tavlor och tidslinjer.

Synkronisera uppgifter och milstolpar med kalenderdeadlines

🔑 Perfekt för: Kreativa team som hanterar visuellt innehåll, varumärkesprofilering och marknadsföringsdesignprojekt över olika avdelningar eller kunder.

10. ClickUp-mall för designportfölj

Få gratis mall Skapa din designportfölj på några minuter med ClickUp Design Portfolio Template.

Om du är designer och letar efter ett verktyg för att skapa en stark portfölj för kundpresentationer kan du använda ClickUps mall för designportfölj. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren expert kan du enkelt anpassa den för att skapa en passande lookbook för dig själv.

Med den här mallen kan du organisera alla dina tidigare designprojekt och erfarenheter på ett professionellt sätt. Du kan också lägga till viktiga detaljer, som leveranser och tidsplaner, för att göra din presentation mer omfattande.

Mallen är enkel att navigera och innehåller alla viktiga element som bör finnas i en professionell designportfölj.

Här är varför du kommer att älska det:

Visa upp kreativa färdigheter, verktyg och slutresultat

Länka uppgifter, bilder och leveranser på ett och samma ställe.

Uppdatera innehåll enkelt med inbyggd versionsspårning.

🔑 Perfekt för: Frilansare och designproffs som vill visa upp färdiga projekt, fallstudier och kreativa meriter i ett organiserat format.

11. ClickUp Graphic Design Simple Template

Få gratis mall Skapa solida grafiker med hälften så mycket krångel med hjälp av ClickUps enkla mall för grafisk design.

Att designa grafik kan verka roligt och lekfullt tills deadline närmar sig och du fortfarande befinner dig i idéfasen. Men lyckligtvis är det här ClickUp Graphic Design Simple Template kommer in i bilden.

Det är ett kraftfullt verktyg som effektiviserar din designprocess. Med dess hjälp kan du organisera alla dina kreativa tillgångar, såsom bilder, videor och texter, för att planera ditt resultat i detalj.

Det låter dig också skapa små, genomförbara uppgifter och sätta deadlines så att du kan skapa grafiken inom tidsramen.

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera grafiska designprojekt utan röriga arbetsflöden

Spåra revisioner, godkännanden och delade filer

Visualisera framsteg med hjälp av tydliga layouter i tavelstil.

🔑 Perfekt för: Interna grafiska formgivare som hanterar återkommande kreativa uppdrag såsom marknadsföringsmaterial, annonser eller skapande av digitalt innehåll.

12. ClickUp-mall för designidéer

Få gratis mall Använd ClickUp Design Ideation Template för att skapa nya produktidéer med hjälp av teamets insatser.

Vill du skapa en ny produktdesign men har inga idéer? Låt ClickUp Design Ideation Template hjälpa dig att hitta nya idéer från grunden.

Denna mall fungerar som en samarbetsplattform där du och dina teammedlemmar kan brainstorma idéer. Baserat på allas input kan du prioritera och välja det bästa förslaget och börja med den kreativa processen.

Med mallen kan du också spåra dina designframsteg, vilket gör den till en komplett lösning.

Här är varför du kommer att älska det:

Gruppera idéer efter ämne, persona eller användningsfall

Koppla designkoncept till användarkrav eller mål

Spåra idéer från brainstorming till prototypfasen.

🔑 Perfekt för: Innovationsteam, designtänkare och kreativa proffs som samlar in, organiserar och prioriterar råa idéer under brainstorming-sessioner.

13. ClickUp Design Teams Kanban Board Template

Få gratis mall Hantera alla dina designprojekt enkelt med hjälp av ClickUp Design Teams Kanban Board Template.

Att hantera designarbetsflöden kan snabbt bli kaotiskt, särskilt när flera kreativa personer är inblandade. ClickUp Design Teams Kanban Board Template hjälper dig att hålla koll på allt.

Denna mall ger dig en visuell tavla där du kan hantera designprojekt efter steg – till exempel brainstorming, pågående, granskning och slutgiltigt. Du kan tilldela roller, lägga till bilagor, spåra deadlines och samla feedback på ett och samma ställe.

Du kan också anpassa kolumner, etiketter och prioriteringar så att de passar ditt teams unika designprocess.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra hinder, beroenden och kundfeedback

Omordna och omprioritera uppgifter med drag-and-drop-funktionen.

Kategorisera arbetet med anpassade färgkodade etiketter

🔑 Perfekt för: Designchefer och samarbetsteam som spårar designuppgifter, framsteg och ägarskap i ett visuellt, statusdrivet arbetsflöde.

Designa nya produkter utan ansträngning med ClickUp

Bra produktdesign handlar inte bara om kreativitet – det handlar om struktur, iteration och att samordna alla kring användarupplevelsen.

Oavsett om du planerar en ny användarupplevelse, bygger wireframes eller hanterar designleveranser, förbättrar rätt mallar tydligheten, hastigheten och samarbetet.

ClickUps breda utbud av gratis produktdesignmallar ger teamen en flygande start utan att tvinga dem att uppfinna hjulet på nytt varje gång. Är du redo att effektivisera ditt produktdesignflöde? Utforska ClickUps produktdesignmallar idag – börja använda dem gratis!

Vanliga frågor om produktdesignmallar

Produktdesignmallarna täcker hela designcykeln – forskning, idégenerering, testning – medan UI-mallarna fokuserar enbart på den visuella gränssnittslayouten.

Ja. Mallar som ClickUps whiteboard- och dokumentmallar centraliserar idéer, kommentarer och tillgångar, vilket minskar behovet av att byta mellan olika verktyg och förvirring kring olika versioner.

Välj en mall som passar din arbetsflödesfas – wireframing, journey mapping eller dokumentation – och som erbjuder anpassningsalternativ för teamstorlek och projekttyp.