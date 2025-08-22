Gratis mall för bokrecensioner för att skriva insiktsfulla recensioner

Att skriva en bokrecension kan vara förvånansvärt svårt.

Särskilt när du försöker sammanfatta dina tankar utan att avslöja för mycket eller låta som ett fanbrev.

Du kanske älskar en bok över allt annat, men att uttrycka det på ett tydligt och strukturerat sätt är ofta svårt.

Här kan en mall för bokrecensioner vara till hjälp. 🤝

Istället för att stirra på ett tomt papper och undra var du ska börja, ger en mall dig en bra utgångspunkt. Den delar upp din recension i tydliga avsnitt – som en sammanfattning, personliga intryck, tema- eller karaktärsanalys och slutgiltigt omdöme – så att du inte behöver gissa vad du ska ta med.

Vi har sammanställt länkar till effektiva recensionsmallar som hjälper dig att skapa bokrecensioner som fångar dina insikter, känslor och författarens syfte. Låt oss dyka in.

Vad är mallar för bokrecensioner?

En bokrecensionsmall är en tydlig, strukturerad översikt som hjälper dig att skriva recensioner på ett effektivt sätt. Den guidar dig i att organisera dina tankar och säkerställer att du täcker alla viktiga element – från bokens titel och sammanfattning av handlingen till din personliga utvärdering och slutliga rekommendation.

Här är några viktiga element som dessa mallar för innehållsskrivning bör innehålla:

✅ Presentera bokens titel, författare, förlag och utgivningsdatum och ge en kort sammanfattning av innehållet.

✅ Ange din övergripande åsikt i en tydlig tes

✅ Sammanfattar handlingen kortfattat och presenterar huvudpersonen, miljön och de viktigaste teman utan att avslöja för mycket av handlingen.

✅ Belyser styrkor och svagheter med hjälp av exempel för att diskutera karaktärsutveckling, skrivstil och tonfall

✅ Dela din kritiska åsikt, jämför boken med liknande titlar och avsluta kommentaren med en tydlig rekommendation.

De bästa mallarna för bokrecensioner i korthet

Här är en kort sammanfattning av vår sammanställning:

Vad kännetecknar en bra mall för bokrecensioner?

En bra mall för bokrecensioner hjälper författare att hålla sig fokuserade, organiserade och objektiva. Samtidigt uppmuntrar den till balanserade åsikter, minskar partiskhet i betygsättningen och guidar dig genom dokumentationsgranskningsprocessen.

Här är en mer detaljerad beskrivning:

Separata avsnitt för att betygsätta enskilda element som handling, karaktärer och skrivstil

Uppmaningar till personlig reflektion som hjälper eleverna att utforska hur en bok har påverkat deras idéer eller beteende

En tydlig struktur som gör recensionen koncis men ändå insiktsfull, användbar både för snabba intryck och djupare analyser.

Utrymme för citat, favoritmoment eller slutkommentarer, vilket möjliggör kreativa och meningsfulla uttryck.

Flexibelt format som gör att mallen kan anpassas till olika genrer – från skönlitteratur till affärslitteratur eller självhjälpsböcker.

16 bästa mallar för bokrecensioner

Utan vidare, här är 16 av de bästa mallarna för bokrecensioner som hjälper dig att skriva texter som andra läsare kan relatera till.

Oavsett om du arbetar med bokrapporter eller publicerar recensioner på Instagram, gör dessa mallar det enklare att strukturera din sammanfattning, analys och åsikter.

1. ClickUp-recensionsmall

Hämta gratis mall Håll dina recensioner konsekventa och användbara med ClickUp-mallen för recensioner.

ClickUp Review Template, som ursprungligen utformades för recensioner av affärsprojekt, kan vara till nytta när du strukturerar detaljerade bokrapporter.

Tänk på din senaste roman som ett projekt – ett projekt med en handling, ett tempo och karaktärer som utvecklas i olika faser.

Denna mall gör det möjligt för läsarna att analysera varje "steg" i berättelsen, reflektera över vad som fungerade (eller inte fungerade) och organisera feedback på ett sätt som är både kritiskt och insiktsfullt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Modulära avsnitt låter dig bryta ner handling, tempo och karaktärsutveckling för en detaljerad analys

Inbyggda anpassningsbara fält för åtgärdspunkter och feedbackloopar – perfekta för iterativa granskningar eller grupprojekt

Anpassningsbar statusuppföljning hjälper dig att övervaka recensionens framsteg och revideringar

✨ Perfekt för: Läsare, studenter eller bloggare som vill ha en strukturerad, analytisk metod för att recensera berättelsens utveckling och handlingsförloppets tydlighet.

2. ClickUp Heuristic Review Template

Hämta gratis mall Vill du att dina bokrecensioner ska vara både strukturerade och insiktsfulla? Prova ClickUps heuristiska recensionsmall.

ClickUp Heuristic Review Template är främst utvecklad för att utvärdera användarupplevelser, men kan kreativt anpassas för att skriva bokrecensioner med fokus på struktur, flöde och läsarengagemang.

Precis som ett användargränssnitt bör en skönlitterär bok eller en fackbok guida sin publik smidigt genom handlingen, karaktärerna och de viktigaste teman.

Med hjälp av denna mall kan du precisera var berättelsen utmärker sig, var den blir långtråkig och vilka delar som kan förvirra eller avskräcka läsarna.

ClickUps mall för heuristisk recension är särskilt användbar för att analysera skrivstil och berättelsens tydlighet.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Heuristiska kontrollpunkter guidar dig genom utvärderingen av berättelsens flöde, tydlighet och engagemang.

Poängmatrisen möjliggör en objektiv jämförelse mellan flera böcker eller recensionskriterier

Integrerade kommentarfält stödjer gemensam feedback och kollegial granskning.

✨ Perfekt för: Recensenter som vill utvärdera en boks struktur, flöde och läsarengagemang ur ett UX-perspektiv.

🧠 Kul fakta: Den franske författaren Honoré de Balzac kickstartade sina skrivmaraton med upp till 50 koppar kaffe om dagen – utan espresso gick det inte framåt. Ironiskt nog kan den litterära legenden som gav energi åt europeisk skönlitteratur ha gått under på grund av sitt favoritbränsle: koffeinöverdos.

3. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Hämta gratis mall Skriv bokrapporter som syftar till att vara hjälpsamma, balanserade och praktiska med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar

Kundfeedback och bokrecensioner är liknande: båda speglar verkliga upplevelser och ärliga åsikter.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning, som främst är avsedd för att samla in kundfeedback, kan vara ett kraftfullt verktyg för läsare och recensenter som vill bedöma hur väl en bok har gått hem hos sin publik.

Du kan använda den här mallen för att utvärdera bokens emotionella påverkan, karaktärernas trovärdighet och handlingen, precis som om det vore en produkt som recenserades.

Detta recensionsverktyg är särskilt användbart för studenter eller bokklubbsmedlemmar som försöker skriva bokrecensioner som går utöver personliga åsikter och tar hänsyn till vad andra läsare kan tycka.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Tidslinje och milstolpsuppföljning hjälper dig att kartlägga handlingspunkter och karaktärsutveckling

Avsnittsindelade dispositioner gör det enkelt att rekonstruera en boks struktur för detaljerade recensioner.

Med dra-och-släpp-funktion för uppgiftshantering kan du omorganisera recensionselementen allteftersom din analys utvecklas.

✨ Perfekt för: Studenter eller recensionsförfattare som vill utvärdera den emotionella påverkan och bredare publikens respons utöver personliga åsikter.

4. ClickUp-mall för bokplanering

Hämta gratis mall Översätt dina tankar till en strukturerad, insiktsfull bokrecension med ClickUps mall för bokplanering.

Denna ClickUp-mall för bokplanering är skapad för författare, men är också en guldgruva för dem som vill förstå strukturen bakom en skönlitterär eller facklitterär bok på djupet.

Så här fungerar det: Genom att bakåtkonstruera berättelsens flöde, huvudpersoner och viktiga händelser med hjälp av denna mall kan studenter och recensenter få en inblick i hur boken är uppbyggd.

Det är det bästa skrivverktyget för att bryta ner teman, kartlägga sammanfattningar av handlingen och organisera din recension innan du ens börjar skriva.

Denna metod är särskilt användbar för långa eller komplexa böcker, där det är viktigt att vara välorganiserad för att kunna skriva en tydlig och balanserad bokrecension.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Tidslinje och milstolpsuppföljning hjälper dig att kartlägga handlingspunkter och karaktärsutveckling

Avsnittsindelade dispositioner gör det enkelt att rekonstruera en boks struktur för detaljerade recensioner.

Med dra-och-släpp-funktion för uppgiftshantering kan du omorganisera recensionselementen allteftersom din analys utvecklas.

✨ Perfekt för: Recensenter som vill utvärdera en boks struktur, flöde och läsarengagemang ur ett UX-perspektiv.

5. Mall för månatlig bokrecension från Adobe

via Adobe

Adobes månatliga bokrecensionsmall är enkel men effektiv och passar bra för snabba reflektioner och återkommande bokrapporter. Mallen täcker det väsentliga – bokens titel, sammanfattning av handlingen, vad du gillade och ogillade samt ett slutbetyg.

Det minimalistiska formatet gör att dina tankar hålls fokuserade och din recension blir lätt att följa utan att viktiga element utelämnas.

Mallen för månatliga bokrecensioner är särskilt användbar för att skapa en konsekvent recensionsvana, oavsett om du dokumenterar dina favoritböcker eller recenserar en nyupptäckt roman.

Den 10-gradiga skalan som används i mallen uppmuntrar också till mer genomtänkta betyg genom att ge utrymme för nyanser.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Förformaterade månatliga fält uppmuntrar till regelbundna recensionsvanor och enkel arkivering.

Det numeriska betygssystemet möjliggör nyanserad poängsättning och trendspårning över tid.

Minimalistisk design garanterar snabb laddning och enkel utskrift för offlinebruk

✨ Perfekt för: Vanliga läsare som vill ha ett konsekvent och snabbt sätt att reflektera över böcker varje månad utan att hoppa över viktiga punkter.

💡 Proffstips: Har du svårt att hålla fokus i en värld full av ständiga ping-ljud och scrollande? Digital Minimalism Summary: Key Takeaways & Book Review analyserar Cal Newports praktiska strategier som hjälper dig att återta din tid och uppmärksamhet.

6. Mall för bokrecension från Adobe

via Adobe

Är du en ung läsare eller förälder till en ung läsare? Då kommer denna Adobe-mall för bokrecensioner att ge klassiska bokrecensioner en kreativ twist.

Med skrivuppslag som att rita din favoritkaraktär och identifiera berättelsens moral uppmuntrar denna mall till ett djupare engagemang samtidigt som recensionsprocessen blir rolig och reflekterande.

Adobe Book Report Template täcker också alla centrala element – bokens titel, författare, genre och en sammanfattning – vilket ger barnen ett strukturerat sätt att skriva om det de har läst.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Förformaterade månatliga fält uppmuntrar till regelbundna recensionsvanor och enkel arkivering.

Det numeriska betygssystemet möjliggör nyanserad poängsättning och trendspårning över tid.

Minimalistisk design garanterar snabb laddning och enkel utskrift för offlinebruk

✨ Perfekt för: Barn och föräldrar som söker ett kreativt, vägledande sätt att bygga upp tidiga färdigheter i att skriva recensioner och förstå texter.

7. Mall för litterär handlingsanalys från Adobe

via Adobe

Adobes mall för litterär plotanalys går rakt in i hjärtat av berättandet genom att fokusera på den klassiska berättarstrukturen.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Först och främst erbjuder den särskilda avsnitt för:

✅ Karaktärer

✅ Konflikt

✅ Klimax

✅ Upplösning

✅ Litterära grepp

Detta gör mallen till ett bra val för alla som vill analysera handlingen i en skönlitterär bok i detalj. Oavsett om du skriver en formell bokrecension eller en kritisk recension hjälper denna mall dig att analysera hur berättelsen utvecklas och vad som gör den effektiv.

✨ Perfekt för: Studenter och kritiska läsare som vill analysera plotstruktur, litterära grepp och berättelsens flöde på djupet.

8. Bokrecensionsmall från Twinkl

via Twinkl

Bokrecensionsmallen från Twinkl erbjuder ett barnvänligt och engagerande sätt att hjälpa unga läsare att utforska sina åsikter genom strukturerad reflektion.

Med uppmaningar att ange bokens titel, författare, sammanfattning av handlingen och huvudpersoner uppmuntrar denna mall från Twinkl också till kreativitet genom att rita scener eller beskriva favoritdelar.

Dessutom introducerar mallen viktiga element i en recension samtidigt som den stöder läs- och skrivkunnighet, förståelse och kritiskt tänkande.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visuella ledtrådar och ritutrymmen stöder multimodalt lärande och kreativitet.

Enkla, vägledande frågor hjälper unga läsare att bygga upp grundläggande recensionsfärdigheter

Utskrivbara och digitala versioner finns tillgängliga för flexibel användning i klassrummet eller hemma.

✨ Perfekt för: Unga läsare som utforskar recensioner för första gången med hjälp av engagerande bilder och enkla uppmaningar.

🧠 Kul fakta: Alice i underlandet debatteras ofta för sina trippiga, surrealistiska teman – men Kina förbjöd den 1931 av en helt annan anledning: talande djur. Guvernören i Hunanprovinsen hade hävdat att djur som talar som människor suddar ut moraliska gränser genom att placera dem på samma nivå.

9. Mall för bokrecensioner från Discovery

via Discovery

Bokrecensionsmallen från Discovery erbjuder ett praktiskt och flexibelt format som passar nästan alla typer av recensioner.

De är uppdelade i två versioner – en för skönlitteratur och en för facklitteratur – och hjälper läsarna att strukturera sina tankar på ett tydligt sätt samtidigt som de täcker viktiga element som sammanfattning av handlingen, karaktärsanalys och personliga rekommendationer.

Dessutom guidar mallen dig genom recensionsprocessen med frågor som uppmuntrar både reflektion och utvärdering.

Du hittar också kreativa tillägg, såsom stjärnbetyg, listor över för- och nackdelar och favoritcitat, för att anpassa varje bokrecension.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Alternativ för dubbla format (skönlitteratur/facklitteratur) som passar alla genrer och läsnivåer

Stjärnbetyg, listor över för- och nackdelar och citatfält gör varje recension personlig.

Guidade frågor säkerställer att handlingen, karaktärerna och rekommendationerna täcks in på ett grundligt sätt.

✨ Perfekt för: Läsare i alla åldrar som letar efter en flexibel, lättanvänd mall med både strukturerade frågor och möjlighet till personlig anpassning.

💡 Proffstips: Har du fått en ny ledarroll och är osäker på var du ska börja? Sammanfattningen av ”The First 90 Days”: Key Takeaways and Review ger dig en steg-för-steg-strategi för att komma igång med självförtroende.

10. Mall för bokrecensioner för presentationer från Slidesgo

via Slidesgo

Presentationsmallen för bokrecensioner från Slidesgo är skapad för visuella inlärare och presentatörer som vill ge liv åt sina bokrecensioner.

Denna mall är utformad för Google Slides, PowerPoint eller Canva och gör det möjligt för läsare att presentera vilken bok som helst med hjälp av redigerbara bilder med sammanfattningar av handlingen, tidslinjer för karaktärerna, kapitelöversikter och visuella betyg.

Det här formatet är perfekt för studenter, bokklubbar eller bloggare som vill dela recensioner på ett mer engagerande och interaktivt sätt, särskilt på plattformar som YouTube eller under klassrumsdiskussioner.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Redigerbara bilder för sammanfattningar av handlingen, tidslinjer och betyg gör presentationerna dynamiska

Kompatibla med Google Slides, PowerPoint och Canva för maximal flexibilitet

Visuella berättarverktyg (kartor, tidslinjer, grafik) ökar engagemanget och minnesförmågan

✨ Perfekt för: Visuella inlärare, studenter och innehållsskapare som vill presentera bokrecensioner på ett interaktivt och kreativt sätt.

11. Mall för bokrecensioner från Read Write Think

via Read Write Think

Bokrecensionsmallen från Read Write Think är utformad av pedagoger och stöds av NCTE. Den är ett pålitligt hjälpmedel i klassrummet för elever i alla årskurser.

Denna mall guidar unga läsare genom processen att uttrycka sina idéer och erbjuder tips som hjälper dem att beskriva bokens titel, reflektera över handlingen och dela med sig av sina personliga åsikter.

Eftersom denna mall är utformad för tidig läs- och skrivutveckling, stöder den förståelse och kritiskt tänkande och uppmuntrar eleverna att skriva bokrecensioner med ett syfte.

Dessutom kan lärare använda denna mall för att bedöma elevernas förståelse och skapa klassrumsdiskussioner kring teman, karaktärer eller genrer.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Steg-för-steg-instruktioner underlättar recensionsprocessen för tidig läs- och skrivutveckling.

Lärarvänligt format som underlättar bedömning och klassrumsdiskussioner

Utskrivbara arbetsblad och digitala ifyllningsformulär passar olika inlärningsmiljöer

✨ Perfekt för: Lärare och elever som vill ha ett klassrumsklart format för att stödja förståelse och uttrycksförmåga.

💡 Proffstips: Drunknar du i revideringar och juridisk jargong? Den här guiden om hur du använder AI för att granska dokument visar hur du kan snabba upp dokumentgranskningen och minska kostsamma fel med smart automatisering.

12. Mall för bokrecensioner från Thompson Rivers University

via Thompson River University

Den akademiska bokrecensionsmallen från Thompson Rivers University erbjuder en rak approach och följer ett tydligt format i fyra delar för att skriva bokrecensioner.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Den har särskilda utrymmen för:

✅ Inledning

✅ Sammanfattning

✅ Analys

✅ Slutsats

Recensenter uppmuntras att ange bokens titel, författare, genre och en kortfattad sammanfattning av handlingen, samtidigt som de kopplar till andra texter eller personliga erfarenheter.

Analysdelen är särskilt värdefull, eftersom den uppmuntrar till specifika åsikter som stöds av exempel – från karaktärsutveckling och teman till skrivstil och layout.

✨ Perfekt för: Akademiska recensenter och studenter som skriver formella, välstrukturerade recensioner med tydliga analyser och slutsatser.

💡 Proffstips: Kämpar du med otydliga videoredigeringar och ändlösa revideringar? I How to Review and Give Effective Video Feedback visar vi dig hur du ger tydliga, praktiska synpunkter som ger resultat.

13. Mall för bokrecensioner från Freepik

via Freepik

Ljus, engagerande och visuellt tilltalande: Bokrecensionsmallen från Freepik kan enkelt bli ditt val för klassrummet.

Denna mall uppmanar eleverna att ange bokens titel, författare och genre, betygsätta boken med en enkel visuell skala och reflektera över berättelsens slut, favoritdelar och vad de har lärt sig.

En utmärkande funktion är utrymmet för att rita din favoritscen, vilket ger en kreativ touch som uppmuntrar till en djupare koppling och engagemang med karaktärerna och handlingen.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Ljusa, engagerande bilder och betygsskala gör recensionerna roliga och tillgängliga för unga elever.

Ritfält och reflektionsfrågor uppmuntrar till kreativt uttryck

Kan laddas ner i flera format (PDF, PNG) för enkel distribution i klassrummet

✨ Perfekt för: Lärare och unga elever som vill ha ett färgglatt, kreativt alternativ som kombinerar visuellt engagemang med tankeväckande reflektion.

14. Mall för bokrecensioner från World Book Day

via World Book Day

Denna bokrecensionsmall från World Book Day är ett roligt och reflekterande verktyg som uppmuntrar unga läsare att dela med sig av sina tankar och känslor om sina favoritböcker.

Mallen börjar med frågor som att namnge din favoritkaraktär, förklara hur boken fick dig att känna och till och med föreslå vad du skulle säga till författaren.

Och om du har yngre elever som just håller på att lära sig att skriva bokrecensioner på ett personligt och uttrycksfullt sätt, erbjuder den här mallen ett enkelt format där man fyller i luckorna.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Fyll i tomma fält för att förenkla recensionsprocessen för nybörjare

Fält för emotionella reflektioner hjälper barn att knyta personliga band till berättelsen

Utformade för att snabbt kunna fyllas i, vilket gör dem perfekta för gruppaktiviteter eller läsloggar.

✨ Perfekt för: Nybörjare som utvecklar sitt personliga uttryck och sin emotionella koppling genom enkla, roliga recensionsformat.

15. Mall för minibokrecension av Teach Starter

via Teach Starter

Mini Book Report Template från Teach Starter förvandlar recensionsprocessen till ett praktiskt, kreativt projekt för unga läsare.

Denna mall är uppbyggd som en vikbar broschyr och uppmanar eleverna att fylla i viktiga detaljer såsom bokens titel, en kort sammanfattning av handlingen samt en teckning av huvudpersonen och omslaget.

Det finns även utrymme för betyg, personliga reflektioner och till och med en karta över berättelsens miljö – vilket hjälper eleverna att knyta visuella och emotionella band till boken.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Den vikbara broschyrdesignen förvandlar recensionerna till interaktiva, praktiska projekt.

Visuell kartläggning (karaktärsteckningar, kartor över miljöer) fördjupar förståelsen av berättelsen.

Det kompakta formatet är perfekt för att visa upp i klassrummet eller för hemuppgifter.

✨ Perfekt för: Grundskoleelever som föredrar praktiska, interaktiva mallar för att göra recensionsprocessen mer engagerande.

16. Mall för bokrecensioner från Teachit

via Teachit

Behöver du olika versioner för olika kunskapsnivåer? Denna bokrecensionsmall från Teachit är en färdig resurs som kan användas direkt i klassrummet.

Denna mall uppmuntrar till djupare reflektion med frågor om emotionell påverkan, berättarteknik och jämförelser med andra böcker, vilket hjälper eleverna att reflektera samtidigt som de utvecklar sina analytiska färdigheter.

Denna bokrecensionsmall är särskilt användbar för att lära ut skillnaden mellan personliga åsikter och textanalys, vilket gör den mycket lämplig för engelsklektioner eller självständiga läsprojekt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Stödfrågor underlättar differentierad undervisning för olika kunskapsnivåer

Analytiska frågor hjälper eleverna att balansera personliga åsikter med bevis från texten.

Redigerbara fält gör det möjligt för lärare att anpassa mallarna för självständigt arbete eller grupparbete.

✨ Perfekt för: Gymnasie- och högstadieelever som lär sig att balansera åsikter med analyser och förbättra sitt kritiska tänkande.

🧠 Kul fakta: När Les Misérables släpptes var Victor Hugo på semester och skickade ett telegram med ett enda tecken till sin förläggare: ”?”. Svaret? Bara ”!”. Kanske den kortaste (och mest framgångsrika) bokrecensionen någonsin.

Vanliga frågor

De fyra huvuddelarna i en bokrecension är: 1. Inledning: Presenterar bokens titel, författare och en kort översikt. 2. Sammanfattning: Ger en kortfattad beskrivning av handlingen eller huvudteman. 3. Analys/utvärdering: Diskuterar bokens styrkor, svagheter och dina åsikter om boken. 4. Slutsats/rekommendation: Sammanfattar ditt helhetsintryck och anger om du rekommenderar boken.

Ett typiskt format för en bokrecension innehåller: Bokens titel och författare Kort sammanfattning av innehållet Analys av viktiga element (t.ex. karaktärer, handling, skrivstil) Personlig utvärdering och kritik Rekommendation för potentiella läsare

Strukturera din bokrecension enligt följande: 1. Börja med en introduktion som innehåller information om boken och dina första intryck. 2. Sammanfatta boken utan att avslöja för mycket. 3. Analysera och utvärdera bokens olika delar, såsom handling, karaktärer och skrivstil. 4. Avsluta med ditt helhetsintryck och en rekommendation.

”The Silent Patient av Alex Michaelides är en fängslande psykologisk thriller som höll mig i spänning ända till slutet. Berättelsen följer Alicia, en kvinna som vägrar att prata efter att ha anklagats för mordet på sin man. Författaren avslöjar på ett mästerligt sätt mysteriet genom ögonen på hennes terapeut, Theo. Handlingen är full av oväntade vändningar och tempot är utmärkt. Jag rekommenderar starkt denna bok till alla som gillar spännande, karaktärsdrivna berättelser. ”