De 10 bästa användningsområdena för ChatGPT på moderna arbetsplatser

HR har aldrig haft så mycket att göra – eller så lite tid att göra det på. Mellan anställningsstopp, press att behålla personal och ökande krav på transparens förväntas HR-team leverera mer resultat med mindre resurser.

Det är därför många har vänt sig till AI – inte för att ersätta sitt omdöme, utan för att återfå sin tid. Enligt en rapport från Gartner är det främsta sättet som HR-team använder AI idag att automatisera administrativa uppgifter – det repetitiva arbetet som tyst dränerar hela dagar.

ChatGPT kan till exempel skriva utkast till arbetsbeskrivningar, sammanfatta undersökningsdata eller brainstorma utbildningssessioner på några minuter. När det används effektivt hjälper det HR att flytta fokus från administration till strategi, från att jaga pappersarbete till att forma kultur.

Frågan är alltså inte om AI hör hemma inom HR. Det handlar om hur du använder det på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå resultat.

I den här guiden lär du dig:

Varför HR-team använder ChatGPT

Verkliga användningsfall (med promptar som du kan kopiera)

Vad du bör tänka på

Och hur du kan ta det ett steg längre med ClickUp Brain, AI-tekniken som är utvecklad för hela ditt HR-arbetsflöde.

Låt oss dyka in i ämnet.

Varför ska HR använda ChatGPT?

ChatGPT ger HR fördelar där det verkligen behövs: cykeltid, konsekvens och tydlighet. Det omvandlar långsamma, manuella arbetsflöden till första utkast och strukturerade sammanfattningar, minskar handläggningstiden från dagar till minuter och standardiserar språket samtidigt som människor hålls informerade.

Effekten märks i alla dagliga arbetsflöden – rekrytering, introduktion, feedback och mycket mer 👇

1. Rensar upp i röranHR-team lägger timmar på att skriva jobbeskrivningar, policyer och engagemangsmejl från grunden. ChatGPT automatiserar dessa repetitiva utkast, så att proffsen kan fokusera på människor istället för formuleringar.

2. Håller kommunikationen konsekventFrån anställningserbjudanden till interna uppdateringar säkerställer AI att varje meddelande låter som om det kommer från samma företag, inte från tio olika röster. För växande team med många intressenter skapar denna konsekvens förtroende och professionalism.

3. Gör inkludering till en självklarhetChatGPT hjälper till att omarbeta arbetsbeskrivningar och policyer till ett könsneutralt, tillgängligt språk – och tar bort subtila fördomar innan de når kandidaterna. Ändå är mänsklig granskning fortfarande nödvändig för att bibehålla nyanser och efterlevnad.

4. Ger upphov till idéer, inte bara resultatNär HR behöver ett nytt utbildningsprogram, ett format för prestationsutvärdering eller en omarbetad förmånspolicy hjälper ChatGPT till att bryta den tomma sidans frysning. Det erbjuder strukturerade utgångspunkter, så att teamen kan fokusera på bedömningar istället för utkast.

5. Sammanfattar beslut på flyktBehöver du en snabb sammanfattning av avgångssamtal eller en balanserad lista över för- och nackdelar inför en policyändring? ChatGPT bearbetar bruset och lyfter fram mönstren, vilket ger HR snabbare och tydligare input för bättre beslut.

Det här är inga marginella användningsfall – det är små förändringar som frigör tid för HR att ägna sig åt att forma strategi, kultur och tillväxt istället för att hålla jämna steg med pappersarbetet.

Detta är bara början. I nästa avsnitt kommer vi att fördjupa oss i verkliga användningsfall inom HR, inklusive några som du förmodligen inte har tänkt på ännu.

👀 Visste du att? Även om nästan 92 % av de företag som McKinsey undersökte uppgav att de planerade att öka sina AI-investeringar, är det bara 1 % av ledarna som anser att deras företag är mogna när det gäller implementering. I detta sammanhang betyder ”mogna” att AI är fullt integrerat i deras arbetsflöden och driver affärsresultaten.

10 kraftfulla användningsfall för ChatGPT för HR-team

Låt oss titta på några riktigt användbara exempel på hur ChatGPT kan användas inom HR för att förändra och optimera ditt dagliga arbete och dina HR-processer.

Och ja, vi har inkluderat uppmaningar som du kan koppla in direkt, tillsammans med föreslagna skärmdumpar för varje.

Du vet hur det är under utvärderingsperioden: du ska skriva feedback för över 10 anställda och sitter och stirrar på en tom skärm utan en sekund att spara. Generiska kommentarer duger inte, men att anpassa varje kommentar tar timmar.

Här kan ChatGPT underlätta arbetet som din skrivassistent. Dela bara rollen, målen och några viktiga åtgärder, så genererar den specifik, personlig, balanserad och skräddarsydd feedback från medarbetarna.

📌 Exempel: Låt oss säga att du utvärderar en försäljningschefs prestationer. Du vill uppmärksamma deras intäktsmål, teamledarskap och kommunikation. Istället för att skriva från grunden, ge denna uppmaning till ChatGPT: ”Skriv en kommentar till prestationsutvärderingen för en försäljningschef som överträffade intäktsmålen för andra kvartalet, handledde två nya teammedlemmar och förbättrade svarstiden för kunderna. Håll det professionellt, uppskattande och rollspecifikt. ”

via ChatGPT

Voilà, ChatGPT ger feedbacktext som känns verkligen personlig.

Du kan till och med klistra in medarbetardata, såsom målsammanfattningar eller självutvärderingar, i ChatGPT och be det att lyfta fram styrkor och sedan generera kommentarer baserat på det.

2. Skapa personliga 30-60-90 dagars introduktionsplaner

Onboarding av nya medarbetare blir ofta en grundläggande checklista som inkluderar installation av utrustning, HR-papper, tillgång till Slack, och där slutar det. Ofta får den nya medarbetaren själv lista ut saker och ting.

En bra introduktion kräver dock struktur, milstolpar och tydlighet redan från början.

ChatGPT räddar situationen här. Du kan mata in bara rollens titel, några viktiga ansvarsområden och chefens förväntningar. Det ger dig en omfattande 30-60-90-dagars introduktionsplan för den nyanställde för att förbereda dem för framgång.

📌 Exempel: Låt oss säga att du just har anställt en specialist inom innehållsmarknadsföring. Du vill att hen ska observera under den första månaden, bidra under den andra och ta ansvar under den tredje. Säg till ChatGPT – ”Skapa en 30-60-90 dagars introduktionsplan för en ny innehållsmarknadsföringsspecialist. Under de första 30 dagarna ska de lära sig verktygen och processerna. Efter 60 dagar ska de bidra till kampanjer. Efter 90 dagar ska de självständigt hantera innehållsprojekt. Gör den strukturerad och användarvänlig. ”

via ChatGPT

Det genererar en stegvis introduktionsplan med:

Veckans fokusområden

Uppgifter eller kontrollpunkter

Involvering av chefer och kollegor

Verktyg att utforska

Du kan också skapa mallar för olika roller, såsom försäljning, HRBP, utvecklare, och återanvända dem med små justeringar.

👀 Visste du att? En analys från Bloomberg visade att AI-rekryteringsverktyg som ChatGPT ibland kan vara partiska när de rangordnar CV. Därför kombinerar ledande HR-team AI:s snabbhet med mänsklig övervakning – de använder verktyg som ChatGPT för att utarbeta och gallra bland ansökningar, inte för att fatta beslut.

3. Förvandla avgångssamtal till praktiska teman

Avgångssamtal är guldgruvor av ärlig feedback. De innehåller exakt den information du behöver för att förbättra personalbehållningen, ledarskapet eller hantera giftiga teamdynamiker. Men det är bara användbart om du faktiskt har tid att sätta dig ner, läsa igenom dem alla och extrahera de djupare mönstren.

Med ChatGPT kan du omvandla spridda kommentarer från frågor i avgångsintervjuer till tydliga teman. Du kan mata in flera avgångssvar, till exempel text från formulär, sammanfattningar av enskilda samtal eller till och med Slack-meddelanden, och be den att:

Hitta gemensamma teman

Identifiera de vanligaste orsakerna till att medarbetare slutar

Belys problem relaterade till chefer kontra rollbaserade konflikter

Föreslå mönster för olika HR-avdelningar eller anställningstider

Det kan till och med föreslå hur man ska agera i varje enskilt fall, till exempel ”Överväg att hoppa över nivåkontroller” eller ”Granska ersättningsnivån för roll X”.

Detta är till hjälp när du förbereder rapporter för ledningen eller planerar initiativ för att behålla personal.

📌 Exempel: Du har fem avgångsbrev från anställda som slutade under det senaste kvartalet. Vissa nämner "brist på utveckling", andra säger "mikrostyrning" och en påpekar "ingen feedback". Du klistrar in dem i ChatGPT och ber det sammanfatta de bakomliggande orsakerna. ”Sammanfatta följande 5 anteckningar från avgångssamtal. Identifiera återkommande teman, orsaker till att de slutar och föreslå åtgärder som HR-chefer kan vidta för att hantera dessa problem. ” (Klistra sedan in den anonymiserade feedbacken under prompten. )

via ChatGPT

Du kan också be ChatGPT att skilja mellan personliga och systemrelaterade problem. Till exempel:

via ChatGPT

4. Skriva inkluderande policyutkast med könsneutralt och tillgängligt språk

HR-policyer kan ofta låta föråldrade, komplexa eller oavsiktligt partiska när de använder uttryck som:

”Ordförande” istället för ”ordförande”

”Han/hon” istället för ”de”

Eller långa, komplicerade stycken som känns mer som juridiska ansvarsfriskrivningar än vägledning.

ChatGPT hjälper till att omskriva företagspolicyer till ett tydligt, inkluderande och könsneutralt språk. Du kan mata in din befintliga policy (t.ex. din policy för föräldraledighet eller POSH-riktlinjer) och be ChatGPT att:

Skriv om det i ett inkluderande, könsneutralt språk.

Förenkla tonen för bättre läsbarhet

Dela upp långa meningar i medarbetarvänliga sammanfattningar

Du kan till och med översätta det till en specifik läsnivå (t.ex. årskurs 8) för tillgänglighet.

📌 Exempel: Anta att du uppdaterar din pappaledighetspolicy och att den fortfarande innehåller formuleringar som ”pappor har rätt till...”. Skriv in följande prompt i ChatGPT: ”Skriv om denna policy för föräldraledighet till ett könsneutralt och inkluderande språk. Gör tonen tydlig, vänlig och lätt att förstå för alla anställda. ”(Klistra in innehållet i din befintliga policy under prompten. )

via ChatGPT

5. Sammanfatta resultaten från långa medarbetarundersökningar till de 5 viktigaste insikterna

HR-chefer lägger veckor på att ta fram medarbetarundersökningar och samla in feedback om engagemang, DEI, ledarskapseffektivitet och mycket mer. Svaren staplas snabbt på hög. Plötsligt sitter du med hundratals ostrukturerade kommentarer och har inte tid att bearbeta dem alla.

ChatGPT förvandlar kaoset till klarhet. Klistra in de öppna enkätsvaren, antingen efter tema (som ”feedback från chefen”) eller alla tillsammans, och be ChatGPT att:

Identifiera de vanligaste återkommande teman

Markera sentiment (positivt/neutralt/negativt)

Sammanfatta problemområden i tydliga punkter

Föreslå nästa steg eller åtgärdsområden

Du kan även separera mönster per avdelning om du inkluderar taggar.

📌 Exempel: Låt oss säga att du just har genomfört din årliga engagemangsundersökning och den öppna frågan var: ”Vad är en sak vi kan göra för att förbättra din upplevelse på jobbet?” Du fick 145 svar. Istället för att manuellt gruppera och sammanfatta dem matar du in dem i ChatGPT: ”Sammanfatta följande 145 enkätsvar till de 5 viktigaste teman. Klassificera dem efter ton (positiv, negativ, neutral) och föreslå 2 nästa steg som HR kan vidta för att ta itu med de viktigaste frågorna. ” (Klistra in de råa svaren under prompten. )

via ChatGPT

Och om du ber om det kan det till och med omvandla dessa till en sammanfattning i form av en bildpresentation.

via ChatGPT

📉 Kommer ChatGPT att ersätta HR-jobb? 72 % av Fortune 500 CHRO:er förväntar sig att AI kommer att ersätta jobb inom tre år, även om de inte nödvändigtvis tror att det kommer att ersätta alla HR-proffs helt. Denna förändring handlar inte om att ersätta empati med automatisering, utan om att omdefiniera var människor tillför mest värde. ChatGPT och liknande verktyg kommer att automatisera repetitiva uppgifter, såsom att utarbeta dokument, sortera data och hantera svar. Det som återstår och är viktigast är de samtal som kräver förtroende, omdöme och omsorg. AI kan komma att ta över vissa HR-funktioner, men människans roll kommer att utvecklas, inte försvinna.

6. Brainstorma idéer för L&D-sessioner baserat på företagets OKR:er

Du har säkert hört ledningen säga något i stil med: ”Vi behöver mer kompetensutveckling det här kvartalet. ” Eller ännu värre: ”Kan vi anpassa några utbildningssessioner efter företagets OKR?”

Men när du sätter dig ner för att planera L&D-kalendern kommer inte alltid idéerna flödande. ChatGPT hjälper dig att omvandla OKR till lärandemöjligheter. Allt du behöver göra är att mata in ditt företags kvartalsvisa OKR, eller till och med förenklade affärsmål. ChatGPT kan då:

Föreslå relevanta L&D-ämnen som är anpassade efter ditt specifika OKR-exempel.

Skräddarsy utbildningssessioner efter team eller funktion

Föreslå format (t.ex. workshops, mikrolärande, kollegialt lärande)

Lägg till potentiella sessionstitlar, resultat och till och med idéer för att bryta isen.

📌 Exempel: Låt oss säga att ett av dina OKR är ”Förbättra tvärfunktionellt samarbete för att påskynda leveranstiderna. ” Öppna ChatGPT och skriv in följande prompt: ”Vårt företags OKR för detta kvartal fokuserar på att förbättra tvärfunktionellt samarbete och teamansvar. Föreslå 5 idéer för L&D-sessioner som är i linje med dessa mål, inklusive sessionstitlar, format och resultat. ”

via ChatGPT

När du har valt ut en session kan du fördjupa dig med ChatGPT:

via ChatGPT

👀 Visste du att? Över 88 % av organisationerna är bekymrade över att behålla sina anställda. Att erbjuda utbildningsmöjligheter är den viktigaste strategin för att behålla personal, enligt respondenterna i undersökningen. AI-verktyg som ChatGPT kan stärka HR-avdelningens utbildnings- och utvecklingsinitiativ genom att föreslå personliga utbildningsspår och skapa realistiska utbildningssimuleringar.

7. Skapa mallar för kollegialt erkännande baserade på företagets värderingar

Erkännande höjer moralen, bygger teamkultur och förbättrar personalbehållningen. Men det mesta erkännandet är antingen för generellt ("Bra jobbat!") eller kommer bara från direkta chefer.

Vad du verkligen behöver är peer-to-peer-beröm som speglar hur människor uppträder på jobbet, inte bara vad de gör. Och om det berömmet är kopplat till ditt företags värderingar är det ännu bättre, eftersom det direkt bidrar till ökad medarbetarnöjdhet i alla team.

ChatGPT hjälper ditt team att uppskatta varandra på ett mer meningsfullt sätt. Du kan använda det för att skapa mallar för meddelanden om uppskattning av medarbetare baserat på:

Specifika företagsvärderingar (t.ex. ”kundfokus”, ”handlingskraft”, ”inkludering”)

En persons handlingar eller bidrag

Ton (lättsam, hjärtlig eller formell)

Format (Slack-inlägg, e-post, kommentar i HR-verktyg)

Detta gör det lättare för anställda att skriva dessa meddelanden utan att behöva fundera för mycket eller få hjärnsläpp.

📌 Exempel: Låt oss säga att en av dina värderingar är ”Extremt ansvarstagande”. En teammedlem stannade kvar för att fixa ett produktfel inför en kunddemonstration. Du vill att kollegorna ska uppmärksamma detta, men de är osäkra på hur de ska formulera det. Du matar in värdet och situationen i ChatGPT. ”Skapa ett Slack-liknande meddelande för att uppmärksamma en kollega som visat ”extremt ansvarstagande” genom att stanna kvar sent för att fixa ett kritiskt fel inför en kunddemonstration. Håll det vänligt, autentiskt och koppla det tydligt till värdet.”

via ChatGPT

💡 Proffstips: Medan ett fristående AI-verktyg kräver att du matar in kontext och växlar mellan appar manuellt, fungerar ClickUp Brain direkt i din arbetsyta, vilket eliminerar behovet av manuell växling. Det hämtar automatiskt relevanta detaljer från uppgifter, mål och företagsdokument, så att erkännandemeddelanden kopplas till det faktiska arbetet och värdena – enligt HR-kontexten.

📮 ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom hela din arbetsyta och visar dig exakt vad du har att göra, baserat på hur brådskande och viktigt det är. På så sätt samlar ClickUp mer än fem appar i en enda superapp!

8. Skapa beteendeintervjufrågor som är anpassade efter roll och kultur

Anställning handlar inte bara om kompetens, utan också om att säkerställa att personen passar in i företagskulturen. Men de flesta chefer har svårt att formulera bra beteendefrågor, och det finns sällan tid att skräddarsy dem för varje roll.

ChatGPT kan generera strategiska intervjufrågor som passar både rollen och din företagskultur, vilket hjälper dig att bedöma egenskaper som ansvarstagande, anpassningsförmåga och kommunikation. Ange bara rollen, titeln, några ansvarsområden och dina företagsvärderingar eller teamkulturens egenskaper, så genererar det beteendeintervjufrågor som undersöker:

Ägarskap

Kommunikationsstil

Anpassningsförmåga

Konflikthantering

Värdeanpassning

Du kan till och med be det att märka varje fråga med vilken egenskap den avslöjar, vilket är utmärkt för att utbilda nya intervjuare.

📌 Exempel: Du anställer en kundsupportchef. Du vill ha någon med empati, tydlig kommunikation och förmåga att lugna ner svåra situationer. Du ger ChatGPT följande uppgift: ”Generera 5 beteendeintervjufrågor för en kundsupportchef. Fokusera på kommunikation, empati, konfliktlösning och värdeanpassning med en kundfokuserad kultur. ”

via ChatGPT

Du kan också be ChatGPT att formatera resultatet till ett intervjuscorecard, till exempel:

via ChatGPT

Eller generera följdfrågor baserade på varje svar. Det gör dina intervjuer ännu bättre med minimal förberedelse.

🏁 Checklista med beteendefrågor för HR-personal 1. Förberedelser inför intervjun Koppla varje kompetens till verkliga beteenden som du vill upptäcka.

Se över ditt företags värderingar och kulturuttalanden för att hitta överlappande egenskaper.

Välj 1–2 kritiska incidenter eller utmaningar som är vanliga i rollen.

Förbered en blandning av rollspecifika och kulturspecifika beteendefrågor. 2. Centrala beteendemässiga frågeområden För problemlösning och beslutsfattande ”Berätta om en situation när du stod inför ett problem utan någon tydlig lösning. Hur hanterade du det?” För samarbete och kommunikation ”Beskriv en situation då du var tvungen att arbeta med någon vars stil skilde sig mycket från din egen.

9. Tillhandahålla coaching och situationsanpassad vägledning för chefer i realtid

Nya chefer får ofta ansvar innan de har fått vägledning. När svåra situationer uppstår söker många efter rätt ord på internet. ChatGPT kan fungera som en coach i realtid och hjälpa dem att förbereda sig för svåra samtal, finjustera tonfallet och formulera genomtänkta feedbackmeddelanden så att de kan leda med tydlighet och självförtroende.

Du kan använda det för att:

Simulera 1:1-samtalsscenarier (t.ex. ”hur man pratar med en defensiv teammedlem”).

Rollspela svåra samtal som prestationsvarningar, samtal om försenad lön eller uppsägningar.

Skriv om grova anteckningar till coachningsspråk

Föreslå diskussionspunkter och tonjusteringar

Tillhandahåll ramverk som SBI (Situation–Behavior–Impact) eller Radical Candor.

📌 Exempel: En ny chef behöver ta itu med en högpresterande medarbetares ojämna närvaro. De vill låta bestämda men samtidigt stödjande. Istället för att drabbas av panik eller skicka ett kyligt Slack-meddelande, skriver de följande i ChatGPT: ”Hur säger jag till en högpresterande medarbetare att deras sena inloggningar påverkar teamets rytm utan att demotivera dem?”

via ChatGPT

10. Skapa karriärvägar baserade på befintliga rollbeskrivningar

Anställda känner sig ofta fastlåsta när de inte vet hur deras utveckling ska se ut, och de flesta organisationer har inte någon tydlig plan för detta. ChatGPT hjälper dig att på några minuter skapa tydliga, ambitiösa och kompetensutvecklingsanpassade karriärstegar baserade på olika roller, vilket gör det till ett praktiskt komplement till din personalplanering.

Här är vad du behöver:

Nuvarande befattningstitel + arbetsuppgifter

Alla kända titlar på nästa nivå (eller till och med "föreslå roller på nästa nivå")

Valfritt: Kompetenser som din organisation värdesätter (t.ex. kommunikation, ansvarstagande, kritiskt tänkande, dataanalys)

ChatGPT kan sedan generera:

En logisk karriärväg (t.ex. junior PM → PM → senior PM → produktchef)

Färdigheter som krävs på varje nivå

Certifieringar eller interna möjligheter att bygga upp dem

Förslag på projekttyper som passar olika tillväxtstadier

Det hjälper också till att koppla varje steg i utvecklingen till en värdefull kompetens som dina anställda kan växa in i, vilket bidrar till att behålla personalen på lång sikt. Samtidigt kan du anpassa varje steg till konkurrenskraftiga lönebenchmarks för att behålla de bästa talangerna och hålla ersättningen transparent.

📌 Exempel: Anta att du har en kundansvarig som vill utvecklas men inte är säker på om hen ska satsa på försäljning, kundhantering eller drift. Du ger ChatGPT följande uppgift: ”Baserat på rollen som kundframgångsassistent, föreslå 2–3 möjliga karriärvägar. För varje väg, lista nästa nivå av titel, viktiga färdigheter att utveckla och rekommenderade projekt eller erfarenheter att skaffa.

via ChatGPT

Du kan använda detta för att coacha anställda, stödja chefer i 1:1-samtal eller till och med bygga upp ditt första interna karriärramverk.

👀 Visste du att? Enligt en SHRM-undersökning är de viktigaste prioriteringarna för anställdas karriärutveckling: Ekonomiska belöningar och ersättningar

Balans mellan arbete och privatliv och tid med familjen

Möjligheter till professionell tillväxt och utveckling

Begränsningar vid användning av ChatGPT inom HR

ChatGPT kan åstadkomma mycket, men det ersätter inte HR-bedömningar, emotionell intelligens eller expertis inom regelefterlevnad. Här är några saker att tänka på:

Det saknar sammanhang utan tydlig input: Om du inte anger rollinformation, teamdynamik eller relevant HR-data kommer ChatGPT att använda generiska förslag som standard.

Det är inte juridiskt tillförlitligt: Undvik att använda ChatGPT:s utkast till kontrakt, policyer eller dokument med hög efterlevnadskrav utan granskning. Låt alltid ditt juridiska team validera innehållet innan du delar det externt.

Det kan återspegla dolda fördomar: Eftersom ChatGPT lär sig av historiska data kan det ibland reproducera fördomar i rekryterings- eller prestationsrelaterade uppgifter. Använd det för att stödja beslut, inte för att fatta dem.

Det väcker frågor om datasäkerhet: Eftersom ChatGPT körs på externa servrar kan inmatning av känslig information – såsom klagomål, medicinska journaler eller ersättningsuppgifter – utgöra en risk för integriteten om den inte hanteras försiktigt.

Det kan inte ersätta emotionell intelligens: ChatGPT kan hjälpa dig att skriva med empati, men det förstår inte emotionella nyanser. I känsliga fall som uppsägningar eller prestationsförbättringsplaner bör du först och främst lita på mänskligt omdöme.

Tänk på ChatGPT som din partner, inte som din beslutsfattare. Det kan påskynda arbetet, men det slutgiltiga beslutet ska alltid fattas av HR.

⚡ Bonus: Om du arbetar inom HR och undrar hur du kan integrera AI på rätt sätt i dina arbetsflöden, från rekrytering till prestationshantering, kan dessa högt rankade AI-kurser för HR-personal hjälpa dig att höja din kompetens.

ChatGPT-alternativ inom HR

ChatGPT är utmärkt för att generera snabba idéer, men HR behöver mer än bara en chattbot. För verklig förbättring av HR-processer där du kan tilldela uppgifter, spåra arbetsflöden och samarbeta mellan team, ger ClickUp liv åt det ramverket.

Det är en app för allt som rör arbete och har en HR-arbetsflödesprogramvara som stöder viktiga HR-funktioner som rekrytering, introduktion, prestation och policyuppdateringar på ett och samma ställe. ClickUp förstår hela livscykeln för ditt arbete:

Det vet vilka roller du rekryterar till

De onboarding-mallar du har sparat

De kommande prestationscyklerna

Riktlinjer och procedurer i dina dokument

Deadlines, ansvariga och arbetsflöden i hela ditt team

Hantera enkelt rekrytering, introduktion och medarbetarnas utveckling med ClickUp HR.

Föreställ dig nu att kombinera det arbetsmiljön med kraftfull, inbyggd AI. Med ClickUp Brain får HR-team en AI-driven copilot som förenklar rekrytering, onboarding, policyuppdateringar och mycket mer.

ClickUp Brain skyddar också känsliga medarbetardata. Det respekterar behörigheter för arbetsytor, stöder SSO och erbjuder detaljerade revisionsspår – inga data används någonsin för att träna AI-modeller.

🧩 Här är vad en ClickUp-användare hade att säga på G2: Jag älskar att använda ClickUp! Att hantera ärenden, dokument och all tillhörande information har aldrig varit så enkelt och smidigt. Allt jag behöver finns på ett ställe, strukturerat på ett sätt som bara är logiskt. En av de största vinsterna för oss: alla nya medarbetare som kommer från andra plattformar – särskilt Jira – märker omedelbart hur intuitivt ClickUp är. Inlärningskurvan är nästan obefintlig. De inser snabbt hur mycket enklare, snabbare och helt enkelt bättre det är att arbeta med ClickUp jämfört med de gamla verktygen. ClickUp har verkligen förändrat vårt sätt att organisera och hantera arbetet. Det känns lättare, smartare och mer användarvänligt, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa arbetsflöden. För oss är det inte bara ett verktyg – det är en produktivitetshöjning som alla verkligen tycker om att använda. Jag älskar att använda ClickUp! Att hantera ärenden, dokument och all tillhörande information har aldrig varit så enkelt och smidigt. Allt jag behöver finns på ett ställe, strukturerat på ett sätt som bara är logiskt. En av de största vinsterna för oss: alla nya medarbetare som kommer från andra plattformar – särskilt Jira – märker omedelbart hur intuitivt ClickUp är. Inlärningskurvan är nästan obefintlig. De inser snabbt hur mycket enklare, snabbare och helt enkelt bättre det är att arbeta med ClickUp jämfört med de gamla verktygen. ClickUp har verkligen förändrat vårt sätt att organisera och hantera arbetet. Det känns lättare, smartare och mer användarvänligt, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa arbetsflöden. För oss är det inte bara ett verktyg – det är en produktivitetshöjning som alla verkligen tycker om att använda.

Låt oss nu titta på hur ClickUp Brain stöder verkliga HR-scenarier.

Du vet redan hur utmattande och inkonsekvent kandidatscreeningen kan vara, särskilt när olika rekryteringschefer letar efter olika saker. I den bredare talangförvärvsprocessen bromsar denna inkonsekvens upp processen och riskerar att du missar rätt kandidat. ClickUp Brain, som din rekryteringsbedömningsprogramvara, hjälper dig att påskynda kandidatscreeningen genom att föra in AI på samma plats där dina jobbkrav, intervjunoter och teamets synpunkter redan finns.

Du kan:

Klistra in eller bifoga CV från jobbsökande i en uppgift

Använd AI för att sammanfatta varje team med viktiga styrkor, varningssignaler och signaler om kulturell passform.

Du kan till och med be det att jämföra två potentiella kandidater sida vid sida utifrån jobbets prioriterade kriterier.

Eftersom det fungerar inom din ClickUp-arbetsyta förstår det din rekryteringsprocess, ditt teams feedback och till och med ditt företags värderingar (om du har dokumenterat dem i ClickUp Docs eller ClickUp Tasks ).

Lagra enkelt onboarding- och avgångsdokument i rätt mappar med ClickUp Docs.

Till exempel: Du kan fråga Brain: ”Sammanfatta denna kandidats lämplighet för rollen som Growth Marketing Manager. Fokusera på ledarskapserfarenhet och SaaS-bakgrund.”

Använd ClickUp Brain för att skapa sammanfattningar av kandidater som dina HR-medarbetare sedan kan vidarebefordra till rätt team för granskning.

📮 ClickUp Insight: En av fem anställda säger att det skulle hjälpa dem att arbeta snabbare om de visste när beslut kommer att fattas. Men i en hektisk arbetsdag glöms ofta tidsplaner bort. ClickUp Brain löser det genom att fungera som din AI-drivna arbetskopilot. Den samlar automatiskt in uppdateringar från uppgifter, trådar och dokument och levererar dagliga sammanfattningar, beslutsunderlag och sammanfattande kommentarer. Här är till att aldrig behöva jaga människor (eller information).

💡 Proffstips: Om du har flera intervjuer i rad eller helt enkelt föredrar att prata istället för att skriva, gör Brain Max talk-to-speech-funktion detta ännu enklare. Säg bara vad du tänker, till exempel ”Sammanfatta den här kandidatens CV och lyft fram erfarenhet av teamledarskap”, så transkriberar och organiserar Brain Max det åt dig.

Förbered intervjuer med smartare, rollspecifika frågor

AI förändrar företagens rekryteringsprocesser – från smartare jobbeskrivningar till automatiserad screening och rekrytering.

🎥 I den här videon får du lära dig hur rekryterare använder AI för att spara tid, minska fördomar och snabbare anställa rätt talanger.

ClickUp Brain hjälper dig att skapa beteende- och rollspecifika intervjufrågor baserade på din arbetsbeskrivning, företagets värderingar och anställningskriterier utan att du behöver lämna din arbetsplats.

Exempel på uppmaning: ”Skapa 5 beteendefrågor för en marknadschef som utvärderar ledarskap, tvärfunktionellt samarbete och initiativförmåga. ”

Och eftersom allt finns i ClickUp kan du bifoga frågorna till intervjufrågor, tilldela dem till paneldeltagare och spåra feedback.

💡 Proffstips: Använd ClickUp AI Notetaker som automatiskt ansluter sig till dina samtal, spelar in ljud eller video och lagrar allt i privata ClickUp Docs. Efter samtalet genereras följande: Ett sökbart transkript

Smart mötesreferat

Kategoriserade åtgärdspunkter

Talarlista, viktiga beslut och nästa steg

Automatisera onboarding med skräddarsydda planer för varje roll

ChatGPT hjälper till att utarbeta introduktionsplaner, men ClickUp Brain går ett steg längre genom att skapa personliga 30-60-90-dagarsplaner och koppla dem direkt till praktiska arbetsflöden.

Du kan:

Använd AI för att generera fasvis onboarding-innehåll baserat på roll, teammål och kultur.

Dela upp planen i uppgifter, tilldela ansvariga, sätt deadlines och lägg till beroenden direkt.

Spara det som en återanvändbar mall för framtida anställningar.

Exempel på uppmaning: ”Skapa en 30-60-90 dagars introduktionsplan för en ny kundansvarig med fokus på kundengagemang, supportsystem och kommunikation mellan team.”

Skapa en 30-60-90 dagars introduktionsplan med ClickUp Brain.

När AI har gjort grovjobbet hjälper ClickUp Automations dig att agera på det. Till exempel:

Tilldela automatiskt välkomstuppgifter till HR, IT och rekryteringschefer

Schemaläggning av möten och kompiskontroller

Meddela intressenter när varje introduktionsfas är klar

Spåra slutförandet med inbyggda instrumentpaneler

Förenkla ditt arbetsflöde och automatisera repetitiva administrativa uppgifter med ClickUp Automations.

Använd ClickUp Docs och Wikis som en enda källa till information för HR. ChatGPT kan skapa utkast, men ClickUp ser till att alla policyer, processer och handböcker hålls uppdaterade, refereras till och kan sökas av alla i teamet.

AI-driven självbetjäning inom HR

Upprepade frågor från anställda, som hur många semesterdagar jag har kvar eller var den senaste versionen av vår policy för distansarbete finns, kan ta upp mycket av ditt teams tid. ClickUp Brain + AI Agents förvandlar din arbetsplats till en smart HR-hub där anställda kan betjäna sig själva.

Anställda kan:

Ställ frågor på naturligt språk

Få omedelbara, personliga svar baserade på roll eller avdelning.

Ta fram de senaste policyerna och förmånerna för anställda från din arbetsplats.

Få uppföljningsförslag eller länkar till relaterade uppgifter eller dokument.

Till skillnad från enkla chattbottar svarar ClickUp AI Agents inte bara på frågor, utan får saker gjorda.

Låt oss säga att en anställd frågar: ”Kan jag överföra outnyttjad semester till nästa år?” AI-agenten kan:

Hämta det senaste policydokumentet

Skapa en uppgift för att logga deras PTO-förfrågan

Meddela HR om frågan rör en fallgranskning.

Lägg till en kommentar med kontextuell vägledning från HR-teamet.

Sätt ditt arbetsflöde på autopilot med ClickUp AI Agents

ClickUp AI-agenter

AI Cards omvandlar dina HR-data till sammanfattningar, rapporter och insikter – från uppdateringar av personalstyrkan till veckovisa standups – så att du kan lägga mindre tid på att samla in information och mer tid på att agera utifrån den.

AI Cards omvandlar dina HR-data till sammanfattningar, rapporter och insikter – från uppdateringar av personalstyrkan till veckovisa standups – så att du kan lägga mindre tid på att samla in information och mer tid på att agera utifrån den.

Effektivisera feedback vid prestationsutvärderingar

Eftersom allt arbete, från målsättning och 1:1-anteckningar till projektuppdateringar, finns i ClickUp, kan ClickUp Brain generera prestationsåterkoppling baserad på verkliga åtgärder.

Exempel på uppmaning: ”Ge mig feedback på Rhian prestationer under andra kvartalet baserat på hennes rutinuppgifter och mål. ”

Rhians uppgifter och mål för andra kvartalet:

Ledde lanseringen av sommarens e-postkampanj, som genererade 12 % fler leads än under första kvartalet

Samarbetade med designteamet för att förbättra landningssidorna – vilket resulterade i en ökning av konverteringarna med 9 %

Ansvarade för två veckors prestationsrapportering och presenterade insikter för ledningen

Förväntades handleda en junior teammedlem och förbättra delegeringen

Mål: Förbättra tidsplaneringen och minska sista minuten-redigeringar med 30 %

Dessa exempel visar hur AI-drivna verktyg för personaladministration faktiskt kan göra ditt arbete snabbare, smartare och mer strategiskt.

Tänk om HR-effektivitet med ClickUp

HR-arbete är tufft. Du hanterar rekrytering, introduktion, feedback och kultur samtidigt. ChatGPT hjälper dig att arbeta snabbare, men det kräver fortfarande mycket kontext och kopiering och klistring. Det är där ClickUp förändrar spelplanen.

Det är ett värdefullt verktyg som förstår hur du arbetar. Från AI-driven feedback till automatiserad onboarding och talk-to-text-anteckningar integreras ClickUp AI sömlöst i ditt dagliga HR-arbetsflöde. Så om du är redo att göra smartare och smidigare HR-åtgärder är det dags att ta in ClickUp i bilden.

Registrera dig för ClickUp idag!