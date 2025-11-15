De 12 bästa AI-verktygen för att skapa tidslinjer för projekt 2025

AI-tidslinjegeneratorer skapar inte bara tidslinjer, de justerar dem när saker förändras.

Har deadlines flyttats? Har beroenden ändrats? Verktyget anpassar sig automatiskt, så hela teamet kan hålla sig uppdaterat utan att behöva göra manuella uppdateringar hela tiden.

Om dina tidslinjer har varit ett problem är detta ett bra ställe att börja.

Denna guide beskriver vad som är viktigt när du väljer en AI-tidslinjegenerator och några utmärkta verktyg som gör projektplaneringen mindre kaotisk.

Vi har sammanställt en snabb jämförelsetabell som hjälper dig att se skillnaderna på ett ögonblick. Nedan går vi igenom en fullständig sammanställning. 📋

Vad ska du leta efter i AI-tidslinjegeneratorer?

En bra AI-tidslinjegenerator hjälper dig att kartlägga uppgifter och beroenden på några minuter. Den förenklar ditt arbetsflöde och lägger inte till fler arbetslager.

Här är några viktiga funktioner att leta efter:

Kom igång snabbt: Välj en AI-tidslinjegenerator som är lätt att lära sig och som inte tar timmar att installera eller lära sig.

Anpassa din tidslinje: Anpassa din Anpassa din projekttidslinje med dina varumärkesfärger, logotyper och layoutpreferenser så att allt känns bekant och varumärkesanpassat.

Anslut dina befintliga verktyg: Integrera med plattformar som Google Kalender eller Outlook för att hålla allt synkroniserat.

Utnyttja smarta förslag: Låt AI rekommendera uppgifters varaktighet, tilldela resurser och visa milstolpar baserat på dina inmatningar.

Växla mellan vyer: Växla mellan Gantt-diagram, Kanban-tavlor eller kalenderlayouter beroende på hur ditt team föredrar att arbeta.

Spåra framsteg i realtid: Skapa rapporter i realtid för att övervaka slutförandet av uppgifter och upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede.

De bästa AI-verktygen för att skapa tidslinjer

Här är några verktyg som är utvecklade för att förenkla planeringen, anpassa sig till förändringar och hjälpa ditt team att effektivt hålla deadlines utan stress i sista minuten.

1. ClickUp (Bäst för att omvandla tidslinjer till praktiska arbetsflöden med AI)

När det gäller hantering av tidslinjer hjälper ClickUp dig att skapa viktiga planer som håller ditt team fokuserat på deadlines och viktiga milstolpar.

Kärnan är ClickUp Brain + ClickUp Calendar, som ger realtidsinformation i varje steg av ditt projekt.

Tillsammans analyserar dessa verktyg dina mötesanteckningar, chattråd och projektdata för att skapa och underhålla en realistisk tidslinje med spårbara ClickUp-uppgifter i din kalender. När prioriteringarna ändras justerar AI automatiskt ditt schema.

I ett projekt för omdesign av en webbplats kan du till exempel använda ClickUps tidslinjevy för att visuellt schemalägga uppgifter, ställa in beroenden och justera start- eller slutdatum med intuitiva dra-och-släpp-kontroller. Du kan gruppera uppgifter efter ansvarig eller prioritet, vilket gör det enkelt att upptäcka resurskonflikter eller flaskhalsar och omfördela arbetet efter behov.

Flera vyer i ClickUp – inklusive lista, tavla (Kanban), Gantt, kalender och tidslinje – gör det möjligt för olika intressenter att följa framstegen på det sätt som bäst passar deras arbetsflöde, oavsett om det är en designer som hanterar kreativa uppgifter eller en projektledare som analyserar den kritiska vägen.

Medan du fokuserar på strategin håller Brain framstegen igång, anpassar prioriteringar och fyller i luckorna, allt i realtid och med fullständig kontext från hela ditt arbetsflöde.

Få förslag på tidslinjer för uppgifter och skapa Gantt-diagram i ClickUp med ClickUp Brain.

När de kombineras med ClickUp Gantt Charts förvandlas dessa AI-genererade tidslinjer till interaktiva visuella färdplaner. Du kan enkelt dra och justera uppgifter, förlänga varaktigheter, ställa in beroenden och visa framsteg i ett tydligt, intuitivt gränssnitt. Allteftersom uppgifterna fortskrider uppdateras tidslinjen automatiskt så att hela teamet kan hålla sig uppdaterat med en realtidsvy av vad som behöver göras härnäst.

Planera, schemalägg och följ arbetet över tid med tydlighet och enkelhet i ClickUp Gantt Chart View.

För att enkelt visualisera hinder hindrar beroendeförhållanden teammedlemmar från att påbörja en uppgift innan den nödvändiga uppgiften är slutförd.

ClickUps bästa funktioner:

Uppgiftshantering: Skapa, koppla ihop och automatisera uppgifter som synkroniseras med dina dokument, chattar och whiteboards med hjälp av Skapa, koppla ihop och automatisera uppgifter som synkroniseras med dina dokument, chattar och whiteboards med hjälp av ClickUp Tasks

Starta konversationer som driver på handling: Skapa kanaler, skicka meddelanden och omvandla chattrådar till uppgifter, allt inom din arbetsyta med Skapa kanaler, skicka meddelanden och omvandla chattrådar till uppgifter, allt inom din arbetsyta med ClickUp Chat

Digitala whiteboardtavlor: Kartlägg idéer, koppla dem till uppgifter och förvandla anteckningar till strategier med Kartlägg idéer, koppla dem till uppgifter och förvandla anteckningar till strategier med ClickUp Whiteboard

Markera viktiga milstolpar: Konvertera viktiga uppgifter till milstolpar för att lyfta fram produktlanseringar, överlämningar eller kritiska kontrollpunkter med hjälp av Konvertera viktiga uppgifter till milstolpar för att lyfta fram produktlanseringar, överlämningar eller kritiska kontrollpunkter med hjälp av ClickUp Milestones

Håll dig före schemat: Spåra timmar från valfri enhet, koppla tid till uppgifter och jämför loggad tid med beräknad tid med Spåra timmar från valfri enhet, koppla tid till uppgifter och jämför loggad tid med beräknad tid med ClickUp Time Tracking , så att ditt team alltid vet om ni ligger i tid eller ligger efter.

Byt perspektiv direkt: Från lista till kalender till Gantt – du kan växla mellan olika vyer för att organisera, spåra och hantera arbetet från alla vinklar med Från lista till kalender till Gantt – du kan växla mellan olika vyer för att organisera, spåra och hantera arbetet från alla vinklar med ClickUp 15+ anpassade vyer

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare utan tydlig vägledning.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt allt fungerar tillsammans. Kombinationen av chatt, whiteboards och utrymmen gör att vi kan brainstorma, tilldela och spåra arbete på ett och samma ställe. Det är flexibelt, visuellt och mycket anpassningsbart, perfekt för att hantera flera team och projekt över olika avdelningar.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt allt fungerar tillsammans. Kombinationen av chatt, whiteboards och utrymmen gör att vi kan brainstorma, tilldela och spåra arbete på ett och samma ställe. Det är flexibelt, visuellt och mycket anpassningsbart, perfekt för att hantera flera team och projekt över olika avdelningar.

2. Venngage AI Timeline Generator (bäst för att omvandla data till tidslinjer)

via Venngage

Har du data, datum och en deadline? Venngage hjälper dig att skapa snygga tidslinjer som är lätta att följa utan att du behöver krångla med formateringen.

Ge bara AI:n en uppmaning så lägger den upp dina milstolpar på några sekunder.

Plattformen är utformad för visuell kommunikation, inte bara projektledning. Detta gör den idealisk för att omvandla textrika rapporter, historiska data eller interna processkartor till professionella visuella tillgångar som infografik.

Från ideella rapporter till planeringsfaser för sjukhus – de mångsidiga och mycket anpassningsbara mallarna gör att du kan behålla din varumärkesestetik. Venngage fokuserar framför allt på tillgänglighet och erbjuder funktioner som generering av alt-text och kontroll av layoutkontrast, vilket säkerställer att varje infografik är tydlig, kompatibel och effektfull för en bredare publik.

De bästa funktionerna i Venngage AI Timeline Generator

Välj bland över 10 000 ikoner, illustrationer och bilder för att ge liv åt din tidslinje.

Dela tidslinjer via en privat länk eller exportera dem som bild, PDF eller PowerPoint.

Få tillgång till högkvalitativa stockfoton direkt från Pixabay och Pexels i redigeraren.

Begränsningar för Venngage AI Timeline Generator

Tidslinjer uppdateras inte automatiskt när projektet fortskrider, vilket gör dem bättre lämpade för berättande än för liveprojektplanering.

Priser för Venngage AI Timeline Generator

Gratis

Premium : 19 $/månad per användare

Företag : 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Venngage AI Timeline Generator

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Venngage AI Timeline Generator?

Här är en recension från G2:

Slutligen har vi ett verktyg som är utformat för amatörer som vill skapa tilltalande grafik. Plattformens interaktiva användargränssnitt gör det mycket enkelt för vem som helst att använda detta verktyg. Med massor av mallar och utmärkt grafik skiljer sig Venngage från sina konkurrenter.

Slutligen har vi ett verktyg som är utformat för amatörer som vill skapa tilltalande grafik. Plattformens interaktiva användargränssnitt gör det mycket enkelt för vem som helst att använda detta verktyg. Med massor av mallar och utmärkt grafik skiljer sig Venngage från sina konkurrenter.

3. MyLens AI (Bäst för att konvertera komplexa dokument till interaktiva tidslinjer)

via MyLens AI

MyLens AI extraherar automatiskt viktiga datum och händelser från dina dokument och organiserar dem i en tydlig, redigerbar tidslinje.

Det identifierar viktiga milstolpar i projektet, ordnar dem i rätt ordning och hjälper dig att hålla koll på projektets tidsplanering utan manuellt arbete. Med detta AI-verktyg kan du också lägga till media, justera etiketter och exportera din tidslinje som en infografik, presentationsbild eller visuell presentation.

Chrome-tillägget förbättrar dess användbarhet ytterligare genom att låta användare omedelbart sammanfatta och konvertera webbinnehåll till visuella format på språng.

MyLens AI:s bästa funktioner

Extrahera datum och milstolpar från PDF-filer, CSV-/Excel-filer, bilder och webbsidor.

Importera data smidigt via integrationer med Google Sheets och Microsoft Excel.

Använd Chrome-tillägget för att hämta innehåll från webbplatser eller YouTube-videor och konvertera det till visuella tidslinjer.

Begränsningar för MyLens AI Timeline Generator

Verktygets prestanda är beroende av rena, välstrukturerade indata. Dåliga eller tvetydiga indata kan försämra utdatakvaliteten avsevärt.

Priser för MyLens AI Timeline Generator

Gratis

Pro : 20 $/månad per användare

Tillväxt : 200 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av MyLens AI Timeline Generator

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om MyLens AI?

Här är en recension från Product Hunt:

Fantastiskt! Mycket coolt – jag testade några imponerande tidslinjer med det. Allt går smidigt. Om du ger mer förklaringar blir resultaten ännu bättre.

Fantastiskt! Mycket coolt – jag testade några imponerande tidslinjer med det. Allt går smidigt. Om du ger mer förklaringar blir resultaten ännu bättre.

4. Preceden (bäst för att skapa professionella tidslinjer)

via Preceden

Preceden hjälper dig att omvandla komplexa planer till tydliga tidslinjer, utan krångliga kalkylblad eller tunga projektverktyg. Det är perfekt för team som behöver visualisera milstolpar mellan avdelningar, snabbt samordna intressenter eller presentera tidslinjer i kontrakt, presentationer eller rapporter.

Du kan skapa tidslinjer manuellt eller generera dem med AI, och sedan anpassa allt från lager och framstegsspårning till teman och exportformat.

För avancerade användare stöder det beroenden, vilket gör att en händelse automatiskt kan starta när en annan slutar, vilket minimerar manuella justeringar när planerna ändras. Det har också en massredigerare för snabb datainmatning och kan bearbeta varaktigheter (t.ex. genom att ange "3 veckor" och låta programvaran beräkna slutdatumet), vilket ger en detaljnivå som ofta bara finns i avancerad projektledningsprogramvara.

Precedens bästa funktioner

Ange händelser i flera format för datum, tid och varaktighet.

Välj från ett bibliotek med 4 600 ikoner för att representera olika händelser.

Kontrollera tidslinjens synlighet genom att göra den offentlig, privat, lösenordsskyddad eller dela den via en hemlig URL.

Preceden-begränsningar

Visar inte tydligt relationen mellan händelser och underhändelser, vilket gör komplexa tidslinjer svårare att förstå.

Preceden-prissättning

Gratis

Basic : 25 $/månad per användare

Pro: 40 $/månad per användare

Preceden-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Preceden?

Här är en recension från G2:

Preceden hjälper dig att övervaka enskilda projekt genom att skapa en realtidsplan för alla dina uppgifter. Händelseförloppet är verkligen felfritt och smidigt.

Preceden hjälper dig att övervaka enskilda projekt genom att skapa en realtidsplan för alla dina uppgifter. Händelseförloppet är verkligen felfritt och smidigt.

5. Piktochart AI Timeline Infographic Generator (Bäst för att omvandla komplex information till berättelser)

via Piktochart AI

Piktochart AI gör det snabbt, enkelt och enkelt att skapa tidslinjer, även om du inte är designer. Beskriv bara din idé i en mening så omvandlar verktyget ditt innehåll till en tidslinjeinfografik på några sekunder.

Det hjälper dig att kartlägga projektets milstolpar, lägga upp företagets resa eller visualisera historiska händelser. Med redigeraren kan du justera layouten, lägga till ikoner eller media och hålla dig till varumärket med hjälp av deras bibliotek med designverktyg.

Du kan sedan exportera din tidslinje som en bild eller PDF och dela den med ett enda klick. Funktionen AI Outline analyserar på ett intelligent sätt infogad text eller uppladdade dokument (PDF, DOCX) för att skapa en tydlig, logisk struktur innan designprocessen ens börjar, vilket säkerställer att den resulterande tidslinjen är organiserad och läsbar.

Piktochart AI Timeline Infographic Generator – de bästa funktionerna

Skapa tidslinjer från valfri prompt genom att beskriva din idé med högst 120 tecken.

Ordna om händelser, lägg till milstolpar och anpassa designen med ett dra-och-släpp-redigeringsverktyg.

Samarbeta med upp till tre teammedlemmar med gratisplanen för enkelt teamarbete.

Begränsningar för Piktochart AI Timeline Infographic Generator

Nedladdningar är begränsade till PNG-format om du har Free- eller Pro-abonnemanget.

Priser för Piktochart AI Timeline Infographic Generator

Gratis

Pr0 : 29 $/månad per användare

Företag : 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Piktochart AI Timeline Infographic Generator – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Piktochart AI Timeline Infographic Generator?

Här är en recension från Capterra:

Min erfarenhet av Piktochart har varit fantastisk! Det har gjort mitt arbetsflöde mycket snabbare, och AI-verktygen är en dröm för alla som vill skapa vackra rapporter, infografik och presentationer utan att behöva avancerade designkunskaper.

Min erfarenhet av Piktochart har varit fantastisk! Det har gjort mitt arbetsflöde mycket snabbare, och AI-verktygen är en dröm för alla som vill skapa vackra rapporter, infografik och presentationer utan att behöva avancerade designkunskaper.

6. MyMap. AI Timeline Maker (Bäst för att skapa professionella tidslinjer för projektplanering)

MyMap. AI gör det lika enkelt att omvandla idéer till visuella presentationer som att föra en konversation. Berätta bara vad du arbetar med, oavsett om det är en projektplan, föreläsningsanteckningar eller innehållsstrategi, så genererar det omedelbart flödesscheman, tankekartor, matriser eller till och med fullständiga presentationer.

Till skillnad från andra verktyg hämtar MyMap information från flera källor.

Klistra in PDF-filer, lägg in en länk eller låt verktyget söka på webben i realtid. Det sammanställer sedan viktig information till en tydlig, redigerbar bild.

Dess AI-Native chattgränssnitt kombinerar möjligheten att bearbeta flera inmatningsformat (filer, URL:er, text) med realtidswebbsökning på Google/Bing. Det innebär att du kan be det att skapa en plan för en aktuell händelse eller ett populärt ämne, och AI:n hämtar den senaste informationen från webben för att sammanställa tidslinjen, vilket gör den idealisk för snabbrörliga innehållsstrategier eller konkurrensanalyser.

MyMap. AI Timeline Maker – de bästa funktionerna

Spara tidslinjer som bilder eller PDF-filer, eller dela länkar med teamet.

Använd det inbyggda verktygsfältet för att växla till presentationsläge och visa upp ditt arbete under möten.

Exportera tidslinjer som högkvalitativa bilder, inklusive 4K-upplösning.

MyMap. Begränsningar för AI Timeline Maker

Grundplanen inkluderar endast en begränsad uppladdning av 1 fil (lämplig för sporadisk användning). Uppgradera till en betald plan för fler funktioner.

MyMap. Priser för AI Timeline Maker

Gratis provperiod

Anpassad prissättning

MyMap. AI Timeline Maker – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Edraw. AI Timeline Maker (bäst för att konvertera text till tidslinjer)

Edraw. AI hjälper dig att skapa professionella tidslinjer med sin integrerade chatbot som skapar uppmaningar åt dig. När din tidslinje är klar kan du förbättra den genom att dra och släppa symboler och ikoner från Clipart-sektionen och finjustera layouterna med hjälp av panelen Canvas på höger sida.

Edraw. AI Timeline Maker – de bästa funktionerna

Välj mellan över 210 olika typer av ritningar, från tankekartor till flödesscheman, för att skapa varierat innehåll.

Importera filer från Excel, Word och Visio för att konvertera data till organiserade tidslinjer.

Fungerar smidigt på flera plattformar, inklusive Windows, macOS och mobila enheter.

Edraw. Begränsningar för AI Timeline Maker

Edraw. AI är en helt molnbaserad app.

Edraw. Priser för AI Timeline Maker

Gratis

Pro : 7,9 $/månad per användare

Obegränsat: 9,9 $/månad per användare

Edraw. AI Timeline Maker – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Edraw. AI Timeline Maker?

Här är en recension från Product Hunt:

Edraw. AI har varit en game changer för mig genom att möjliggöra skapandet av visuella projekt-tidslinjer. Med dess flödesschema- och Gantt-diagrammallar kan jag effektivt fördela uppgifter, spåra deadlines och övervaka framsteg.

Edraw. AI har varit en game changer för mig genom att möjliggöra skapandet av visuella projekt-tidslinjer. Med dess flödesschema- och Gantt-diagrammallar kan jag effektivt fördela uppgifter, spåra deadlines och övervaka framsteg.

8. ChronoZoom (Bäst för att visualisera historia)

via ChronoZoom

ChronoZoom är inte ett vanligt verktyg för projekt-tidslinjer; det är byggt för att berätta historier med ett helhetsperspektiv.

Grunden är Seadragon deep zoom-tekniken som bygger på Windows Azure, vilket gör det möjligt för användare att zooma över enorma tidsskalor – från Big Bang till nutid (en zoomfaktor på nästan 5 biljoner) – utan någon fördröjning, vilket gör det till ett kraftfullt visualiseringsverktyg för Big History-forskning och tvärvetenskaplig berättande.

För B2B SaaS-team är det ett kreativt verktyg för tidskartläggning som hjälper dig att kartlägga utvecklingen inom din bransch, produktfunktioner eller kundbehov. Tänk på keynote-presentationer eller innehåll med stor genomslagskraft där du vill imponera med sammanhang, till exempel genom att visa hur AI-drivna supportverktyg blev oundvikliga efter årtionden av klumpiga ärendehanteringssystem.

ChronoZooms bästa funktioner

Använd ett författarverktyg för att skapa historiska tidslinjer som berättar tvärvetenskapliga historier.

Koppla samman händelser, trender och teman över tid med hjälp av insikter från olika områden.

Utforska flera perspektiv genom färdiga tidslinjer, media och kuraterade resurser.

ChronoZooms begränsningar

Användargränssnittet känns föråldrat och inte särskilt intuitivt, vilket kan försämra användarupplevelsen.

Priser för ChronoZoom

Gratis

ChronoZoom-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om ChronoZoom?

Här är en recension från Edutopic:

ChronoZoom blåser liv i historien. Jag kan inte säga hur många elever som har berättat för mig att de alltid tyckt att historia var tråkigt. Nu förstår de det. De ser hur olika aspekter av det förflutna hänger ihop.

ChronoZoom blåser liv i historien. Jag kan inte säga hur många elever som har berättat för mig att de alltid tyckt att historia var tråkigt. Nu förstår de det. De ser hur olika aspekter av det förflutna hänger ihop.

9. ClioVis (Bäst för att visualisera kopplingar)

via ClioVis

ClioVis kombinerar interaktiva tidslinjer, story mapping och mind mapping för att hjälpa dig att visualisera hur idéer, händelser och människor hänger ihop över tid.

Vill du visa orsak och verkan?

Du kan färgkoda händelser, rita kopplingar mellan dem och till och med citera dina primära eller sekundära källor direkt i plattformen.

Det gör det möjligt för avancerade användare (som skriver avhandlingar eller bedriver långsiktig forskning) att sammanställa och visualisera kopplingar och relationer mellan personer, händelser och begrepp över tid, istället för att bara kartlägga när de inträffade. Detta fokus på relationsmodellering är viktigt för forskare och genealoger som vill upptäcka och motivera orsakssamband och kopplingar inom stora datamängder.

ClioVis bästa funktioner

Presentera tidslinjer med ClioVis inbyggda presentationsläge – utan behov av PowerPoint eller Prezi.

Lägg till geotaggar genom att placera nålar på kartor eller ladda upp anpassade kartor.

Ladda upp bilder och ljud, eller importera bilder direkt från Wikimedia Commons och andra källor.

ClioVis begränsningar

Stöder endast bild-URL, som vanligtvis slutar med .jpg eller .png.

ClioVis-priser

Gratis

Premium : 6,99 $/månad

Företag : Anpassad prissättning

Grupper: Anpassade priser

ClioVis betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. AI Graph Maker Timeline (bäst för att skapa strukturerade tidslinjer)

via AI Graph Maker

Med AI Graph Maker kan du automatiskt skapa tidslinjer med AI och organisera händelser i kronologisk ordning. Oavsett om du arbetar med utbildningsprojekt, personlig planering eller projektledning hjälper detta verktyg dig att skapa tydliga, professionella tidslinjer.

Allt du behöver göra är att ange viktiga händelser manuellt eller ladda upp en fil. Funktionen "Generera med AI" sköter resten. Du kan sedan anpassa tidslinjen genom att justera färger, teckensnitt, layout och innehåll.

AI Graph Makers bästa funktioner

Exportera tidslinjer i PNG-, SVG- och Mermaid-format för enkel delning.

Anpassa layout, innehåll och designelement utan ansträngning.

Den strukturerade visuella layouten gör tidslinjerna lätta att läsa och följa.

Begränsningar för AI Graph Maker

Du kan dela exporterade filer, men det finns ingen support för realtidssamarbete och kommentarer.

Priser för AI Graph Maker

Gratis

Hobby: 5 $/månad

Betyg och recensioner av AI Graph Maker

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. Tiki‑Toki (Bäst för att skapa interaktiva 3D-tidslinjer)

Tiki-Toki är inte bara ännu en tidslinje-skapare, utan en plats där vacker design möter kraftfull funktionalitet. Dess mest utmärkande funktion? En roterande 3D-tidslinjevy som ger ditt projekt en dynamisk, nästan filmisk känsla.

Det stöder fyra olika visningsalternativ utöver den vanliga 3D-helixvyn (inklusive en "zooma ut"-funktion för att undvika rörighet), vilket i kombination med dess sömlösa integration med YouTube- och Vimeo-videor möjliggör skapandet av immersiva, multimodala tidslinjer som är mycket effektiva för utbildnings- och projektpresentationsändamål.

Oavsett om du vill visa företagets milstolpar eller skapa ett historiskt projekt för skolan hjälper Tiki-Toki dig att förvandla statiska datum till en interaktiv, fängslande berättelse.

Tiki-Tokis bästa funktioner

Skapa uppslukande 3D-tidslinjer med zoom, kontroll av panelstorlek och riktningsinställningar.

Lägg till bilder, videor och ljud för en rik multimediaupplevelse.

Färgkodera händelser och organisera dem efter kategori för tydlighetens skull.

Bädda in tidslinjer i din blogg eller webbplats (med premiumabonnemang).

Begränsningar för Tiki-Toki

Desktop-appen kan inte användas för att skapa webbaserade tidslinjer.

Priser för Tiki-Toki

Gratis

Lärare : 150 dollar per år

Brons : 9,50 $/månad

Silver: 25 $/månad

Tiki-Toki-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

12. CallidusAI Timelines (Bäst för juridiska plattformar för att automatisera juridisk forskning)

via CallidusAI

CallidusAI är särskilt utformat för advokater som hanterar komplexa rättstvister. Det extraherar automatiskt viktiga fakta och datum från dina dokument och organiserar dem i tydliga tidslinjer som integreras sömlöst i fallmemorandum, redogörelser för fakta eller sammanfattningar.

Det bästa? AI-tidslinjefunktionen är integrerad i ett större system som utför proprietära anti-hallucinationskontroller för att säkerställa 0 % hallucination av fallnamn i sina juridiska forskningsresultat. Den är byggd för att producera dokument av produktionskvalitet som är Word-native och inkluderar en redlining-funktion som kan tränas på ett företags egen stilguide, vilket går långt utöver ett enkelt verktyg för datumutvinning för rättstvister.

Verktyget fungerar i princip som en fullfjädrad juridisk assistent som hjälper dig att utarbeta juridiska forskningsmemorandum, granska kontrakt, granska upptäcktsdokument och korrekturläsa med flera olika perspektiv.

CallidusAI:s bästa funktioner

Generera automatiskt tidslinjer för rättstvister direkt från uppladdade ärendefiler.

Skriv 20–30 sidor långa juridiska promemorior på 10 minuter, med fullständiga källhänvisningar och formatering.

Markera och jämför kontrakt 10 gånger snabbare med hjälp av din egen stilguide

Använd Microsoft Word-tillägget för att integrera tidslinjer, anteckningar och mer.

Begränsningar för CallidusAI

Modulen General Legal innehåller inte funktioner för att skapa dokument.

CallidusAI-priser

Individuell : 149 $/månad per användare

Standard : 249 $/månad per användare

Premium: Anpassad prissättning

CallidusAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

