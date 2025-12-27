15 bästa gratis undersökningsverktyg du bör använda 2026

Du kan genomföra en perfekt undersökning och ändå inte lära dig någonting.

Team samlar in feedback kontinuerligt, men alltför ofta hamnar resultaten i ett kalkylblad eller en instrumentpanel utan att följas upp.

Dagens kostnadsfria undersökningsverktyg löser det problemet. De erbjuder logiska hopp, varumärkesprofilering och realtidsanalyser utan de betalväggar som tidigare blockerade dem.

Denna guide presenterar de 15 bästa kostnadsfria undersökningsverktygen för att snabbt omvandla svar till praktiska beslut.

Här är en snabb överblick över de bästa undersökningsverktygen innan vi går in på detaljerna.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Produktteam, HR, marknadsföring och tvärfunktionella team som hanterar flera intagsformulär Teamstorlek: Ensam → Företag Samla in svar, utlösa arbetsflöden, AI-insikter, anpassad branding, inbäddade formulär, enhetlig arbetsyta Gratis för alltid, anpassning för företag tillgänglig Google Forms Snabba, enkla interna undersökningar, klassrumsfrågesporter och evenemangsplanering Teamstorlek: Enskilda personer → Små team Bädda in formulär, blanda frågor, begränsa åtkomst, svarsbegränsningar, genvägar Gratis SurveyPlanet Utbildare, ideella organisationer och nystartade företag som har frekventa feedbackcykler Teamstorlek: Litet → Medelstort Obegränsat antal frågor/svar, mallar, flerspråkigt, anonyma svar, dubbel förhandsgranskning Betalda abonnemang från 20 $/mån Tally Skapare, nystartade företag och egenföretagare som vill ha minimalistiska, eleganta formulär Teamstorlek: Egenföretagare → Små team Blockredigerare, inga vattenstämplar, obegränsat antal svar, anpassade domäner, dolda fält, Stripe, lösenordsskydd Betalda abonnemang från 29 $/mån Jotform Team inom hälso- och sjukvård, utbildning och företag som behöver strukturerad, pixelperfekt datainsamling Teamstorlek: SMB → Enterprise Över 10 000 mallar, villkorslogik, betalningar, HIPAA, e-signaturer, offline-läge, över 100 integrationer Betalda abonnemang från 39 $/mån SurveyMonkey HR-, marknadsförings- och produktteam som genomför formella undersökningar eller efterlevnadsdrivna enkäter Teamstorlek: Alla storlekar Sentimentanalys, QR/SMS-delning, riktmärken, poänglogik, flerspråkighet, rollbaserad åtkomst Betalda abonnemang från 18 $/mån Typeform Marknadsförare, designers och kreatörer som behöver polerade, interaktiva undersökningar som passar varumärket Teamstorlek: Ensam → Medelstor Gränssnitt med en fråga, logiska hopp, återkalla svar, partiell sparning, inbäddningar, VideoAsk Betalda abonnemang från 29 $/mån Zoho Survey Team som redan arbetar i Zoho-ekosystemet Teamstorlek: SMB → Enterprise Inbyggda Zoho-integrationer, GDPR-kompatibelt, flerspråkigt, offline-läge, poängsättning, e-postutlösare, korsreferensrapporter Betalda abonnemang från 6 $/mån Cognito Forms Operativa team, revisorer och fältpersonal som behöver dynamiska, beräkningsintensiva dataformulär Teamstorlek: SMB → medelstora företag Förifyll data, upprepa avsnitt, krypterad lagring, säkra portaler, PDF-filer, avancerade beräkningar Betalda abonnemang från 19 $/mån forms. app Småföretag + frilansare som behöver mobilvänliga formulär Teamstorlek: Ensam → SMB Mobilanpassad design, beställningsformulär, godkännanden, push-meddelanden, kalkylatorer, responsiva mallar Betalda abonnemang från 25 $/månad Qualtrics Företag och forskningsteam som genomför avancerade CX/EX/marknadsundersökningar Teamstorlek: Företag Komplex logik, förgreningar, inbäddade data, delning i flera kanaler, AI-analys, instrumentpaneler, SAP/Salesforce-integrationer Anpassad prissättning LimeSurvey Akademiska + offentliga team med tekniska färdigheter och snäva budgetar Teamstorlek: SMB → Enterprise Öppen källkod, självhostad, flerspråkig, logikskript, offline-läge, SPSS/R-export, panelhantering Betalda abonnemang från 9 $/månad Sogolytics HR-, hälso- och sjukvårds-, finans- och myndighetsteam som behöver strikt säkerhet och efterlevnadTeamstorlek: Medelstor → Stort företag Företagssäkerhet, 360°-feedback, benchmarking, arbetsflöden, instrumentpaneler, kryptering, revisionsspår Betalda abonnemang från 25 $/månad SoSci Survey Forskare inom psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap Teamstorlek: Akademi Skriptlogik, randomisering, kvoter, kontrollerad åtkomst, EU-kompatibilitet, akademiska integrationer Betalda abonnemang från 57 $/månad Formbricks SaaS-team + utvecklare som prioriterar integritet och samlar in feedback i appen Teamstorlek: Startup → Enterprise Mikroenkäter i appen, självhostade, GDPR/CCPA-kompatibla, sessionsspårning, SDK, AI-analys, obegränsat antal platser Betalda abonnemang från 49 $/månad

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Gratis behöver inte betyda begränsat – särskilt om du samlar in feedback som ligger till grund för beslut. Här är vad du bör tänka på när du väljer en pålitlig, kostnadsfri undersökningsprogramvara:

Höga eller obegränsade frågebegränsningar : Undvik verktyg som begränsar hur mycket du kan fråga.

Anpassningsbar design och branding : Justera färger, logotyper och teckensnitt utan vattenstämplar

Logiska förgreningar och hoppmönster : Ställ smartare frågor baserat på tidigare svar.

Exportalternativ och analyser : Få tillgång till rådata och instrumentpaneler för att tolka resultaten.

Mobilvänlig layout : Se till att enkäter och formulär ser bra ut på alla enheter.

Inga påtvingade annonser eller logotyper : Håll upplevelsen ren och fri från distraktioner.

Verktygsintegrationer : Synkronisera enkelt med Google Sheets, Slack, CRM-system och mycket mer.

Generösa datagränser : Vissa verktyg begränsar svar eller datalagring i gratisversionerna.

Användarvänligt gränssnitt: En ren byggare sparar tid och minskar friktionen.

Rätt verktyg gör det enklare att skapa, dela och agera på undersökningar utan att stöta på betalväggar för tidigt.

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi dyka in i de verktyg som levererar:

1. ClickUp (bäst för formulär integrerade i arbetsflöden)

Omvandla svar till handling med ClickUp Forms som ansluter direkt till dina arbetsflöden.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Den inbyggda funktionen ClickUp Forms samlar inte bara in svar från undersökningar – den sätter igång åtgärder.

Du kan skapa formulär för allt från leadgenerering och felrapporter till interna förfrågningar och undersökningar. Varje svar kan automatiskt bli en uppgift, tilldelas rätt person, prioriteras utifrån svaren och utlösa uppföljningar – utan att du behöver sortera manuellt.

Använd ClickUp AI för att extrahera omedelbara insikter från formulärdata

Formulärresultaten flödar direkt in i ClickUp Dashboards. Dessa instrumentpaneler innehåller AI Insight Cards, prediktiva trender, avvikelsevarningar och diagram som genereras automatiskt av ClickUp Brain.

Formulärresultaten flödar direkt in i ClickUp Dashboards. Dessa instrumentpaneler innehåller AI Insight Cards, prediktiva trender, avvikelsevarningar och diagram som genereras automatiskt av ClickUp Brain.

ClickUp Automations omvandlar formulärsvar till ett arbetsflöde. Så fort någon skickar in ett svar kan uppgiften taggas, dirigeras till rätt steg och visas för rätt person, så att ditt team kan ägna mindre tid åt sortering och mer tid åt att svara.

Till exempel kan "brådskande" inlämningar tilldelas en specifik ägare och flyttas automatiskt till ett prioriteringsstadium, medan "feedback" går till en backlogglista för granskning.

Till exempel kan "brådskande" inlämningar tilldelas en specifik ägare och flyttas automatiskt till ett prioriteringsstadium, medan "feedback" går till en backlogglista för granskning.

Istället för att manuellt konfigurera triggers och villkor kan du beskriva automatiseringen på vanlig engelska – ”När ett enkätsvar markeras som brådskande, tilldela det till CX och lägg till ett förfallodatum” – så bygger ClickUp Brain hela arbetsflödet åt dig.

Välj bland över 200 färdiga ClickUp Automations-mallar för att komma igång snabbt.

Formulären är lätta att anpassa med ditt eget varumärke och stödjer filuppladdningar, till exempel skärmdumpar eller videor. Du kan också acceptera offentliga eller anonyma inlägg – perfekt för kundfeedback eller pulsundersökningar – och integrera med verktyg som CRM, e-postplattformar eller databaser via Zapier eller Make.

⭐ Den som förändrar spelreglerna ClickUps avancerade AI-funktioner – ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT och Super Agents – gör det till ett utmärkt val för undersökningshantering. De flesta undersökningsverktyg stannar vid att ”samla in feedback”. Den verkliga vinsten är att omvandla svaren till beslut och uppföljning utan att exportera något eller jaga efter människor. Omvandla råa svar till en läsbar rapport snabbt: Använd ClickUp Brain för att sammanfatta ett dokument och dra viktiga slutsatser på några sekunder, så att dina resultat blir tydliga och kan delas direkt.

Få analys och vidarebefordran i ett flöde: ClickUp AI Agents kan samla feedback, köra sentimentanalys och generera analysrapporter, och sedan vidarebefordra resultaten till rätt ägare.

Gör så att ”insikter” automatiskt blir ”arbete”: Samma agenter kan skapa uppföljningsuppgifter utifrån undersökningsresultaten och se till att de fortskrider, så att ingenting stannar upp efter att rapporten har skrivits.

Håll alla uppdaterade utan manuella sammanfattningar: En automatiserad sammanfattnings-AI-agent kan omvandla löpande inmatningar till koncisa sammanfattningar, så att intressenterna hålls informerade med betydligt mindre rapporteringsarbete. Enkan omvandla löpande inmatningar till koncisa sammanfattningar, så att intressenterna hålls informerade med betydligt mindre rapporteringsarbete. Här är en titt på ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT identifierar återkommande problem, känner igen positiv feedback och föreslår praktiska nästa steg. AI slutar inte där; du kan söka i formulär, svar, uppgifter, dokument, chattar, instrumentpaneler och bilagor på några sekunder. ClickUp Enterprise Search hämtar automatiskt sammanhang från hela ditt arbetsområde så att du aldrig tappar bort hur ditt team agerar på undersökningsdata.

Allt detta ger verkliga resultat. Team som använder ClickUp sparar upp till en timme per anställd varje dag, vilket leder till en effektivitetsökning på 12 %.

Organisationer som Stanley Securities har minskat rapporteringstiden med över 50 % tack vare formulärkopplade arbetsflöden som gör data tillgängliga och användbara.

ClickUps bästa funktioner

Visa formuläreägare, antal inlämningar och anslutna arbetsflöden från den centraliserade Forms Hub.

Börja med färdiga mallar för feedback, IT-förfrågningar och intag – eller skapa dina egna med fullständig kontroll över layout, logik och arbetsflödesutlösare.

Dela formulär via länk eller bädda in dem på webbplatser, wikis eller portaler – perfekt för hjälpcenter, landningssidor eller kundinriktade användningsfall.

Använd rullgardinsmenyer, filuppladdningar, datum, betyg och mer för att skapa formulär för felrapporter, feedback, svar på inbjudningar och mycket mer.

Koppla undersökningssvar till fält som region eller intäktspåverkan för enklare filtrering, rapportering och segmentering av instrumentpanelen.

Den nya Forms Hub ger dig kontroll på företagsnivå över åtkomst till formulär, behörigheter, analyser och synlighet för inlämnade svar. Du kan spåra svarsvolymer, kontrollera vem som kan visa eller redigera formulärdata och bädda in formulär i externa eller interna portaler med striktare styrning.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara något hög för nya användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Clickup på datorn är otroligt enkelt att använda och intuitivt med nya inbyggda AI-kontroller som hjälper dig om du skulle gå vilse. Möjligheten att skapa formulär, hantera uppgifter, kalenderposter och möten gör ClickUp till ett absolut måste för alla växande småföretag. Dessutom gör den nya chattfunktionen externa chattappar som Slack eller Teams överflödiga och onödiga för dem som vill minska antalet appar de använder.

Clickup på datorn är otroligt enkelt att använda och intuitivt med nya inbyggda AI-kontroller som hjälper dig om du skulle gå vilse. Möjligheten att skapa formulär, hantera uppgifter, kalenderposter och möten gör ClickUp till ett absolut måste för alla växande småföretag. Dessutom gör den nya chattfunktionen externa chattappar som Slack eller Teams överflödiga och onödiga för dem som vill minska antalet appar de använder.

2. Google Forms (bäst för snabba, enkla undersökningar)

via Google Forms

Om du redan är integrerad i Googles ekosystem är Google Forms perfekt för användare som vill skapa enkäter med minimal konfiguration. Det är Googles helt egen, helt kostnadsfria enkätverktyg.

Verktygets enkla gränssnitt utan kod och inbyggda integration med Google Workspace-verktyg gör det perfekt för intern feedback, kundnöjdhetsundersökningar, klassrumsfrågesporter eller evenemangsplanering. Du kan börja direkt med färdiga mallar eller bygga från grunden med grundläggande frågetyper som flervalsfrågor, rullgardinsmenyer och korta svar.

De bästa funktionerna i Google Forms

Skapa en undersökning i Google Forms och bädda in den direkt på webbplatser eller intranät för enklare deltagande.

Begränsa åtkomsten till formuläret till specifika användare eller domäner för interna undersökningar.

Ställ in svarsbegränsningar och stäng formulär automatiskt när ett tak nås.

Använd kortkommandon och verktyg för snabb duplicering för att snabba upp formulärskapandet.

Begränsningar i Google Forms

Google Forms erbjuder grundläggande villkorslogik gratis, men saknar avancerad hoppa över-logik, poängsättning och analyspaneler i realtid som finns i betalda verktyg.

Rapporteringsverktygen är begränsade

Priser för Google Forms

Gratis

Betyg och recensioner för Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

En Capterra-recensent säger:

Google Forms är en användbar och effektiv lösning för grundläggande till medelhögt avancerade behov. Det är kanske inte det mest avancerade verktyget, men det är tillräckligt för de flesta dagliga HR-funktioner.

Google Forms är en användbar och effektiv lösning för grundläggande till medelhögt avancerade behov. Det är kanske inte det mest avancerade verktyget, men det är tillräckligt för de flesta dagliga HR-funktioner.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

3. SurveyPlanet (bäst för obegränsade gratisenkäter)

via SurveyPlanet

Behöver du genomföra flera undersökningar utan att behöva oroa dig för begränsningar av frågor eller svar? SurveyPlanet kan hjälpa dig. Deras generösa kostnadsfria plan erbjuder obegränsat antal undersökningar, frågor och respondenter. Detta gör det idealiskt för lärare, ideella organisationer och nystartade företag som ofta genomför feedbackkampanjer.

SurveyPlanets bästa funktioner

Använd förskrivna undersökningsmallar för ämnen som HR, utbildning eller marknadsundersökningar.

Använd frågegrenar och hoppa över logik (Pro-plan) för att guida respondenterna utifrån deras svar.

Skapa en anonym undersökning på flera språk med tydliga sekretessinställningar.

Förhandsgranska undersökningar både som deltagare och administratör för att kontrollera flödet och formateringen.

SurveyPlanets begränsningar

Den kostnadsfria planen saknar anpassning av varumärke och logiska förgreningar.

Inga inbyggda analyspaneler – data måste granskas eller exporteras manuellt.

Priser för SurveyPlanet

Gratis

Pro : 20 $/månad

Företag: 350 $/år

SurveyPlanet-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SurveyPlanet?

En G2-recensent säger :

Jag gillar att SurveyPlanet inte bara har en funktion som visar vilken deltagare som har gett vilken feedback, vilket hjälper dig att åtgärda brister, utan också visar data i grafer och bilder så att det blir lätt att se resultaten.

Jag gillar att SurveyPlanet inte bara har en funktion som visar vilken deltagare som har gett vilken feedback, vilket hjälper dig att åtgärda brister, utan också visar data i grafer och bilder så att det blir lätt att se resultaten.

💡 Proffstips: Istället för att gå igenom dussintals enkätgenererade uppgifter, fråga bara: ”Vad ska jag fokusera på först?” ClickUp Brain analyserar brådskande uppgifter, beroenden och påverkan för att omedelbart visa de viktigaste uppgifterna.

4. Tally (bäst för enkla formulär i Notion-stil)

via Tally

Tally gör formulärskapandet förvånansvärt enkelt tack vare sin blockbaserade redigerare. Du skriver och strukturerar bara ditt formulär som ett dokument – utan krångligt dra-och-släpp och utan rörigt gränssnitt.

Trots att det är gratis slipper du vattenstämplar och får tillgång till obegränsade inlämningar, anpassade domäner, svarmeddelanden och till och med kortkommandon för att snabba upp arbetet.

Räkna ihop de bästa funktionerna

Skapa formulär direkt med Tallys typ-för-att-skapa-redigerare, som automatiskt omvandlar det du skriver till strukturerade frågor.

Lägg till dolda fält och anpassade variabler för att personalisera svaren eller spåra hänvisningskällor.

Samla in betalningar via Stripe direkt i ditt formulär med Pro-planen.

Få e-post- och Slack-aviseringar direkt när ett nytt svar skickas in.

Skapa startfrågor med hjälp av AI baserat på ditt undersökningsmål.

Begränsningar för räkning

Stöder inte komplex undersökningslogik utöver grundläggande villkorade fält.

Saknar inbyggd analysfunktion; är beroende av integration med verktyg som Google Sheets eller Airtable.

Räkna ut priset

Gratis

Pro : 29 $/månad

Företag: 89 $/månad

Sammanställ betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (25+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tally?

En G2-recensent säger:

Dokumentationen är omfattande och formuläret kan publiceras på flera språk, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för en rad olika företag.

Dokumentationen är omfattande och formuläret kan publiceras på flera språk, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för en rad olika företag.

🧠 Kul fakta: Net Promoter Score (NPS), utvecklat av Fred Reichheld 2003, revolutionerade kundfeedback genom att ställa en enkel fråga: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän?” Idag är det ett av de mest använda måtten inom kundupplevelseforskning.

5. Jotform (Bäst för professionella formulär med hög anpassningsbarhet)

via Jotform

För team som behöver pixelperfekt design och djupgående funktionalitet erbjuder Jotform en av marknadens mest kraftfulla formulärbyggare. Den stöder över 10 000 mallar, avancerad villkorslogik, betalningsintegrationer och HIPAA-kompatibilitet.

Med dra-och-släpp-byggaren får du fullständig kontroll över layout, varumärkesprofilering och formulärets funktion. Du kan skapa allt från komplexa intagsformulär till registreringsarbetsflöden med godkännanden, filuppladdningar och realtidsberäkningar.

Jotforms bästa funktioner

Automatisera godkännandearbetsflöden för att granska, godkänna eller avvisa inlämningar genom anpassad logik.

Integrera med över 100 appar, inklusive CRM-system, projektverktyg och molnlagringsplattformar.

Ställ in villkorade e-postmeddelanden och autosvar baserat på data från enkäternas betygsskala

Samla in e-signaturer med juridiskt bindande fält

Aktivera kioskläge eller offline-datainsamling för användning på plats utan internet.

AI-insikter och sammanfattningskort som lyfter fram viktiga resultat utan manuell analys.

Jotforms begränsningar

Vissa användare rapporterar att formulär med komplex logik kan laddas långsamt.

Prisskillnaderna mellan nivåerna kan vara stora för små team.

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons : 39 $/månad

Silver : 49 $/månad

Gold : 129 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

En Capterra-recensent säger:

Jag gillar verkligen JotForm, det är väldigt enkelt att skapa formulär. Vi använder det för att få feedback om evenemang och produkter. Även om det har 100 inlämningar per månad är det fortfarande väldigt användbart i gratisversionen.

Jag gillar verkligen JotForm, det är väldigt enkelt att skapa formulär. Vi använder det för att få feedback om evenemang och produkter. Även om det har 100 inlämningar per månad är det fortfarande väldigt användbart i gratisversionen.

👀 Visste du att? De flesta människor har inget emot att fylla i enkäter om de tror att företaget faktiskt kommer att agera på deras feedback.

6. SurveyMonkey (Bäst för feedback och analys på företagsnivå)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey erbjuder avancerad förgrening, flerspråkigt stöd och detaljerad analys för team som hanterar komplexa undersökningsanalyser. Det används ofta av HR-, marknadsförings- och produktteam för att spåra trender och stämningar över tid.

Det stöder även jämförelse med referensvärden, vilket gör det möjligt för företag att mäta sina resultat mot branschstandarder.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Analysera öppna textsvar med hjälp av sentimentanalys och nyckelordsutdragning.

Distribuera undersökningar via flera kanaler, inklusive SMS, inbäddningar på webbplatser och QR-koder.

Anpassa svarsvägar med avancerade logik- och poängmodeller

Möjliggör flerspråkiga undersökningar med automatisk översättningshantering

SurveyMonkeys begränsningar

Avancerad AI-analys (sentiment, klustring) finns tillgänglig i betalda nivåer.

Anpassningsbara varumärkesalternativ på lägre nivåer är begränsade.

Priser för SurveyMonkey

Gratis

Team Advantage : 32 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Team Premier : 92 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SurveyMonkey?

En G2-recensent säger:

SurveyMonkey gör det möjligt för våra icke-tekniskt kunniga kollegor att skapa snygga, mobilvänliga enkäter på några minuter. Tack vare det omfattande biblioteket med frågemallar och förgreningslogik behöver vi sällan bygga från grunden, och den realtidsbaserade analyspanelen gör det möjligt att dela insikter med intressenter nästan omedelbart...

SurveyMonkey gör det möjligt för våra icke-tekniskt kunniga kollegor att skapa snygga, mobilvänliga enkäter på några minuter. Tack vare det omfattande biblioteket med frågemallar och förgreningslogik behöver vi sällan bygga från grunden, och den realtidsbaserade analyspanelen gör det möjligt att dela insikter med intressenter nästan omedelbart...

7. Typeform (bäst för interaktiva och designinriktade formulär)

via Typeform

För varumärken som prioriterar användarupplevelse och design använder Typeform ett rent gränssnitt med en fråga i taget som känns mer som en konversation än en typisk undersökning.

Starka logiska funktioner och integrationer med verktyg som HubSpot, Slack och Notion matchar dess visuella attraktionskraft. Detta gör det väl lämpat för leadgenerering, insamling av feedback, frågesporter och onboarding-flöden – särskilt när engagemang i frågor om användarupplevelse och slutförandegrader är viktigast.

Typeforms bästa funktioner

Designa med logiska hopp och beräkningar för att anpassa undersökningsflödet i realtid.

Bädda in formulär i webbsidor utan att kompromissa med responsivitet och design.

Samla in delvisa svar automatiskt och minska effekten av bortfall.

Använd återkallade svar för att hänvisa till tidigare svar i senare frågor.

Integrera med video via VideoAsk för interaktiv datainsamling ansikte mot ansikte.

Begränsningar för Typeform

Begränsat antal svar på gratis- och basplaner

Avancerade varumärkesfunktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för Typeform

Gratis

Basic : 29 $/månad

Plus : 59 $/månad

Företag : 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Typeform

G2 : 4,5/5 (870+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (920+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

En G2-recensent säger:

Gränssnittet är elegant, lättanvänt och engagerande för respondenterna. Villkorslogik och integrationer gör arbetsflödena smidiga.

Gränssnittet är elegant, lättanvänt och engagerande för respondenterna. Villkorslogik och integrationer gör arbetsflödena smidiga.

🧠 Rolig fakta: Undersökningsverktyg har inte alltid varit digitala. Det första stora genombrottet inom datainsamling kom 1890, när Herman Hollerith använde hålkort för att bearbeta data från den amerikanska folkräkningen – vilket minskade den manuella räkningen med flera år. Dagens AI-drivna undersökningsplattformar gör samma sak i en helt annan skala: de omvandlar råa svar till insikter på några sekunder istället för månader.

8. Zoho Survey (bäst för team som redan använder Zoho-ekosystemet)

via Zoho Survey

Zoho Survey passar naturligt in i Zoho-paketet och erbjuder ett pålitligt alternativ för team som redan använder Zoho CRM, Zoho Campaigns eller Zoho Analytics.

Det riktar sig till företag som letar efter ett mellanklassverktyg för undersökningar med bra anpassningsmöjligheter, logik och rapportering – allt med stöd av inbyggda integrationer i deras befintliga stack.

Zoho Surveys bästa funktioner

Starta e-postkampanjer via Zoho Campaigns baserat på undersökningsresultat

Skapa korsrefererade undersökningsrapporter och trendanalyser i Zoho Analytics.

Använd poängsättning och anpassade variabler för att automatiskt segmentera respondenterna.

Dela enkäter på Facebook, Twitter eller som popup-fönster för att nå ut till fler.

Samla in offline-svar på mobilappar, även utan internet

Begränsningar för Zoho Survey

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare verktyg.

Vissa användare rapporterar prestandafördröjningar med stora respondentdatauppsättningar.

Priser för Zoho Survey

Gratis

Basic : 9 $/månad

Plus : 35 $/månad

Pro: 49 $/månad

Enterprise: 109 $/månad

Betyg och recensioner för Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (440+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Survey?

En Capterra-recensent säger:

Fantastiskt undersökningsverktyg, mycket komplett och enkelt. Rekommenderar det till alla Zoho One-användare.

Fantastiskt undersökningsverktyg, mycket komplett och enkelt. Rekommenderar det till alla Zoho One-användare.

9. Cognito Forms (Bäst för avancerad datainsamling och beräkningar)

via CognitoForms

Cognito Forms är väl lämpat för användningsfall som går utöver grundläggande feedback, såsom kostnadsberäkningar, evenemangsregistreringar eller intern rapportering. Det kombinerar formulärlogik, beräkningar och villkorlig formatering för att stödja mer komplexa arbetsflöden.

Det är särskilt användbart för driftsteam, revisorer och fälttjänster och gör det möjligt att skapa dynamiska, datadrivna formulär utan kodning.

Cognito Forms bästa funktioner

Förfyll data från tidigare inlämningar för att förbättra din användarupplevelse.

Använd upprepade sektioner för att fånga upp flera inmatningar i en enda inlämning.

Lagra poster med kryptering och åtkomst via säkra portaler

Anpassa PDF-filer för utskrivbara dokument som kvitton eller certifikat

Begränsningar för Cognito Forms

Inlärningskurvan för avancerade funktioner är högre än genomsnittet.

Begränsad visuell styling jämfört med verktyg som Typeform

Priser för Cognito Forms

Gratis

Pro : 19 $/månad

Team : 39 $/månad

Enterprise: 129 $/månad

Betyg och recensioner av Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cognito Forms?

En Capterra-recensent säger:

Fantastiskt och kraftfullt formulär, integreras med Zapier och jag kan spåra besökare med Google Analytics. Smidig upplevelse.

Fantastiskt och kraftfullt formulär, integreras med Zapier och jag kan spåra besökare med Google Analytics. Smidig upplevelse.

10. forms. app (Bäst för mobilvänliga formulär med automatisering)

Forms.app är utvecklad med enkelhet och mobilitet i fokus och är idealisk för användare som behöver skapa, dela och hantera formulär snabbt, särskilt från en mobil enhet.

Denna plattform för automatisering av formulär gör det också enkelt att dela formulär via sociala medier, webbplatser eller WhatsApp, och möjliggör till och med grundläggande godkännandeprocesser utan att någon teknisk installation behövs.

forms. app bästa funktioner

Acceptera beställningar eller bokningar via produktfält

Automatisera godkännandeprocesser med anpassningsbara statusändringar för inlämningar.

Spåra och hantera svar via push-meddelanden för att hålla dig uppdaterad i realtid.

Utnyttja kalkylatorfält för prissättning eller poänglogik i formuläret.

Exportera formulärdata till detaljerade rapporter eller visuella instrumentpaneler för snabba insikter.

Få AI-hjälp med utformningen av frågor

formulär. appbegränsningar

Stöd för anpassade domäner är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Designflexibiliteten är mer begränsad än hos mer avancerade formulärverktyg.

formulär. app-prissättning

Gratis

Basic : 25 $/månad

Pro : 35 $/månad

Premium: 99 $/månad

formulär. appbetyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Vad säger verkliga användare om forms. app?

En G2-recensent säger:

Med Forms. App har vi inte upplevt något behov av individuell kundservice. Användarna kan enkelt fylla i våra enkäter utan att kontakta oss, och jag tror att det är en bättre upplevelse för dem.

Med Forms. App har vi inte upplevt något behov av individuell kundservice. Användarna kan enkelt fylla i våra enkäter utan att kontakta oss, och jag tror att det är en bättre upplevelse för dem.

11. Qualtrics (Bäst för företagsundersökningar och kundupplevelser)

via Qualtrics

Qualtrics är känt för sin djupgående precision och är utvecklat för stora företag som genomför sofistikerade marknadsundersökningar eller erfarenhetshanteringsprogram. Det stöder avancerade metoder som konjointanalys, Net Promoter Score (NPS) och spårning av anställdas livscykel – allt med strikta standarder för efterlevnad och datasäkerhet.

Qualtrics bästa funktioner

Skapa undersökningar med avancerad logik, förgreningar och inbäddade dataflöden.

Kör distribution via flera kanaler, inklusive e-post, SMS, app-avlyssning och mer.

Visualisera feedbacktrender med avancerade instrumentpaneler och rollbaserade behörigheter.

Använd AI-driven analys för att extrahera sentiment, avsikter och viktiga teman.

Automatisera triggers och arbetsflöden baserat på feedback i realtid

Få AI-drivna prediktiva insikter och automatiserad textanalys

Qualtrics begränsningar

Inlärningskurvan är brant för nya användare.

Premiumfunktioner är endast tillgängliga i högre företagsabonnemang.

Qualtrics prissättning

Anpassad prissättning

Qualtrics betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qualtrics?

En G2-recensent säger:

Det erbjuder kraftfulla funktioner för att skapa anpassade undersökningar och analysera data på djupet. Logikverktygen och rapporteringspanelerna hjälper oss att identifiera mönster och förbättra strategin för flera team.

Det erbjuder kraftfulla funktioner för att skapa anpassade undersökningar och analysera data på djupet. Logikverktygen och rapporteringspanelerna hjälper oss att identifiera mönster och förbättra strategin för flera team.

👀 Visste du att? 84 % av cheferna inom kundservice och support anser att kunddata och analyser är ”mycket eller extremt viktiga” för att nå sina mål. Det är precis därför det är viktigare än någonsin att samla in rätt insikter genom undersökningar.

12. LimeSurvey (Bäst för akademiska och ideella forskare)

via LimeSurvey

LimeSurvey är ett öppen källkodsverktyg för enkäter med ett gott rykte inom akademiska kretsar och den offentliga sektorn. Det erbjuder maximal flexibilitet och kontroll för team med teknisk kunskap och begränsade budgetar. Anpassad hosting, flerspråkigt stöd och logikskript gör det till ett stabilt alternativ för forskningsintensiva projekt.

LimeSurveys bästa funktioner

Stöd för offline-datainsamling genom integrationer från tredje part

Exportera data till SPSS, R och Excel för avancerad analys.

Hantera deltagarpaneler och anonymisera svar på ett säkert sätt

Begränsningar för LimeSurvey

Gränssnittet känns föråldrat och kan vara svårt att förstå.

Kräver mer teknisk installation jämfört med kommersiella verktyg.

Priser för LimeSurvey

Basic : 39 $/månad

Expert : 36 $/månad (faktureras årligen)

Företag : 105 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning (faktureras årligen)

LimeSurvey-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (50+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om LimeSurvey?

En Capterra-recensent säger:

Användbart verktyg för undersökningar. Men det är inte lätt för dem som inte har någon bakgrund inom kodning. Jag spenderade tid på forumet för att hitta lösningar. Lyckligtvis är experterna på forumet mycket hjälpsamma.

Användbart verktyg för undersökningar. Men det är inte lätt för dem som inte har någon bakgrund inom kodning. Jag spenderade tid på forumet för att hitta lösningar. Lyckligtvis är experterna på forumet mycket hjälpsamma.

13. Sogolytics (Bäst för branscher med höga krav på regelefterlevnad och HR-team)

via Capterra

Sogolytics specialiserar sig på säkra undersökningsverktyg av företagsklass med funktioner som är användbara för konfidentiella undersökningar om medarbetarengagemang, patientfeedback och spårning av kundernas åsikter.

Det stöder också automatisk anonymitet, stark kryptering och revisionsspår, vilket gör det till ett självklart val för reglerade branscher som prioriterar dataintegritet tillsammans med insamling av feedback.

Sogolytics bästa funktioner

Genomför 360°-feedbackprogram med inbyggda mallar och analyser.

Aktivera automatiserad benchmarking mot bransch- eller historiska data

Skapa PDF-rapporter och instrumentpaneler som är redo för granskning av ledningen eller styrelsen.

Sogolytics begränsningar

Färre alternativ för designanpassning för varumärkesprofilering

Priserna kan vara höga för mindre organisationer.

Priser för Sogolytics

Gratis Pro

Plus: 99 $/månad

Pro : 199 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Sogolytics betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (730+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sogolytics?

En G2-recensent säger:

Flexibiliteten när det gäller att analysera undersökningsdata och rapportera i olika vyer är fantastisk. Supporten har varit utmärkt.

Flexibiliteten när det gäller att analysera undersökningsdata och rapportera i olika vyer är fantastisk. Supporten har varit utmärkt.

14. SoSci Survey (Bäst för akademisk och psykologisk forskning)

via SoSci Survey

SoSci Survey är utformat för datatung forskning inom psykologi, utbildning och samhällsvetenskap. Det är inte lika polerat visuellt, men erbjuder oöverträffad flexibilitet när det gäller skript, randomisering och kontroll av respondenter.

Verktyget används främst i tysktalande regioner, men stöder även engelska och internationell datakompatibilitet.

SoSci Surveys bästa funktioner

Skriptkomplexa logiska villkor och slumpmässig ordning på frågor

Kontrollera svarsgränser, tidpunkter och respondenternas åtkomst

Lagra data säkert i enlighet med EU:s regler

Använd kortkommandon för snabbare navigering och testning

Integrera med akademiska datamängder eller externa paneler

Begränsningar för SoSci Survey

Gränssnittet är tekniskt och saknar visuella anpassningsalternativ.

Begränsade supportresurser för engelsktalande användare

Priser för SoSci Survey

Anpassad prissättning

SoSci Survey-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

15. Formbricks (Bäst för öppen källkod och insamling av feedback med integriteten i fokus)

via FormBricks

Formbricks är idealiskt för SaaS-team och integritetsmedvetna utvecklare och möjliggör insamling av feedback i appen utan att användardata skickas till tredjepartsservrar. Som ett öppen källkodsverktyg ger det också fullständig kontroll över hosting, vilket säkerställer GDPR- och CCPA-efterlevnad som standard.

Formbricks bästa funktioner

Samla in mikroenkäter i appen vid viktiga tillfällen, till exempel när kunder registreras , när funktioner används eller när avbokningar görs.

Använd sessionsbaserad spårning för att analysera hur sentimentet förändras under en användares resa.

Implementera med utvecklarvänliga widgetintegrationer som kräver minimalt arbete med frontend.

Formbricks begränsningar

Kräver kunskap om utvecklingsmiljö och hosting.

Begränsad visuell anpassning jämfört med kommersiella verktyg

Formbricks prissättning

Gratis

Startup : 49 $/månad

Scale & Enterprise : Anpassad prissättning

Enterprise (självhosting): Anpassad prissättning

Formbricks betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Formbricks?

En G2-recensent säger:

Det jag verkligen gillar med Formbricks är hur enkelt det är att integrera. Oavsett om du använder ett alternativ utan kod eller ett SDK som React går installationen snabbt och smidigt. Dessutom är plattformen helt inriktad på integritet, helt kompatibel med GDPR och CCPA, och om du föredrar det kan du själv stå som värd, vilket är fantastiskt.

Det jag verkligen gillar med Formbricks är hur enkelt det är att integrera. Oavsett om du använder ett alternativ utan kod eller ett SDK som React går installationen snabbt och smidigt. Dessutom är plattformen helt inriktad på integritet, helt kompatibel med GDPR och CCPA, och om du föredrar det kan du själv stå som värd, vilket är fantastiskt.

Undersökningar? ClickUp tar dem till en ny nivå

Från akademiska plattformar till mikroenkäter med fokus på integritet – de enkätverktyg som står till ditt förfogande är mångsidiga och utvecklas ständigt. Men om du letar efter en lösning som inte bara samlar in data utan också tar nästa steg genom att omvandla den till praktiska uppgifter, är ClickUp det bästa valet överlag.

Plattformen stannar inte vid formulärskapande. ClickUp kopplar formulärsvar direkt till ditt teams arbetsflöde, så att du kan tilldela uppgifter, ställa in prioriteringar, spåra status och svara – allt utan att byta verktyg. Det är särskilt kraftfullt för team som redan använder ClickUp för projektledning, vilket gör det till en verkligt integrerad upplevelse från undersökning till genomförande.

Är du redo att omvandla undersökningsdata till handling? Registrera dig för ClickUp och börja bygga smartare arbetsflöden redan idag.

Vanliga frågor

Det bästa kostnadsfria undersökningsverktyget beror på vad du behöver. Om du vill ha en snabb installation är Google Forms ett enkelt alternativ. Om du behöver undersökningar som kopplas till arbetsflöden (som att omvandla svar till uppgifter och vidarebefordra uppföljningar) passar ett verktyg som ClickUp med inbyggd automatisering och instrumentpaneler bättre.

Ja – många kostnadsfria undersökningsverktyg innehåller nu viktiga funktioner som mallar, grundläggande logik, delningslänkar och export. De vanligaste begränsningarna är svarstak, varumärkeskontroller, avancerad logik och rapporteringsdjup.

Vissa gör det, men många reserverar avancerad förgrenings-/hoppa över-logik för betalda planer. Om din undersökning kräver komplex logik (olika vägar baserade på svar), kontrollera den kostnadsfria planens logikbegränsningar innan du bestämmer dig.