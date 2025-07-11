De 10 bästa alternativen till Acuity Scheduling att prova 2025

Acuity Scheduling har varit ett säkert val för småföretag och egenföretagare – det är överskådligt, enkelt och får jobbet gjort.

Men när ditt företag växer kan du känna dig begränsad av begränsade anpassningsmöjligheter, klumpiga integrationer eller funktioner som helt enkelt inte är skalbara.

Plötsligt fyller du luckor med extra verktyg och extra tid.

Om Acuity börjar bromsa dig är det kanske dags att gå vidare.

Vi har samlat de bästa alternativen till Acuity Scheduling som erbjuder smidigare automatiseringar, bättre teamfunktioner och integrationer som passar ditt arbetsflöde, så att du kan fokusera mindre på schemaläggning och mer på tillväxt.

De bästa alternativen till Acuity Scheduling i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning ClickUp Bäst för privatpersoner, småföretag, byråer och företag som behöver allt-i-ett-lösningar för schemaläggning, uppgiftshantering och teamsamarbete. ClickUp Kalender, ClickUp Uppgifter, ClickUp Brain Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Trafft Bäst för småföretag och enskilda företagare som behöver bokning av möten dygnet runt och support för flera platser. QR-koder, bokningsformulär Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 29 $/månad. Amelia Bäst för småföretag, byråer och tjänsteleverantörer med WordPress-webbplatser som behöver anpassningsbar bokning och personalhantering. Bokningsplugin, personalhantering Från 49 $/månad Doodle Bäst för småföretag, byråer och rekryterare som planerar intervjuer eller gruppmöten med kandidater. Synkronisera med mötesverktyg, spåra rekryterares prestationer och intervjuprocesser. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 14,95 $/månad. SimplyBook. me Bäst för småföretag, byråer och tjänsteleverantörer som behöver anpassningsbara bokningssidor och kundhantering. Försäljningsställe, automatiska feedbackförfrågningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 9,9 $/månad. YouCanBook. me Bäst för enskilda företagare och småföretag som behöver enkel och prisvärd onlinebokning. Tidszonsjustering, inbäddning av bokningssida Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 9 $/månad. Goldie Bäst för enskilda företagare, salonger och oberoende skönhetsleverantörer som behöver kundprofiler och väntelistor. Väntelistor, kundprofiler och kundomdömen visas. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 19,99 $/månad. Fresha Bäst för småföretag och byråer inom skönhet/hälsa som behöver en tjänstemarknadsplats och automatiserade kampanjer. Tjänstemarknad, automatiserade kampanjer, automatisk buffertid Gratis plan tillgänglig; anpassade priser Noterro Bäst för små hälso- och friskvårdskliniker som behöver schemalägga läkarbesök och hantera patientjournaler. Röstpåminnelser, bokningar av workshops och seminarier, prediktiva taggar för patientjournaler Betalda abonnemang från 30 $/månad GoReminders Bäst för småföretag och tjänsteleverantörer som behöver automatiserade meddelandekampanjer och påminnelser. Kalenderpåminnelseapp, mallar för meddelandepåminnelser, massutskick av sms Betalda abonnemang från 9 $/månad

Vad ska du leta efter i alternativ till Acuity Scheduling?

Mer än 70 % av konsumenterna föredrar att boka tid online.

Du måste dock se till att ditt onlinebokningssystem är robust. Det ska ge dina användare en smidig upplevelse samtidigt som det förser ditt företag med alla nödvändiga verktyg för att boka möten.

Om Acuity Scheduling inte uppfyller dessa krav, här är några egenskaper du bör leta efter hos alternativen:

Onlinebokning : Möjliggör schemaläggning dygnet runt, automatiska påminnelser och kalendersynkronisering via e-post och SMS.

Spårning av kundhistorik : Registrerar servicehistorik, preferenser och anteckningar för att personalisera kundupplevelser och öka kundlojaliteten.

Betalningshantering : Stöder POS-integration, flera betalningsalternativ och automatiserad fakturering för en smidig betalningsupplevelse.

Personalplanering : Tilldelar möten, spårar timmar och förhindrar överbokningar samtidigt som prestationen övervakas för teamets tillväxt.

Marknadsföringsverktyg : Automatiserar e-post- och SMS-kampanjer, erbjudanden och lojalitetsprogram för att hålla kunderna engagerade och få dem att återkomma.

Lageruppföljning : Spårar lagernivåer och skickar varningar så att du aldrig får slut på de produkter som dina kunder behöver.

Rapporter och insikter : Tillhandahåller data om intäkter, bokningar och prestanda för att stödja smartare affärsbeslut.

Mobilvänlig åtkomst : Gör det möjligt att hantera bokningar, personal och kunder när du är på språng med en fullt funktionell mobilapp.

Smarta integrationer: Ansluter till webbplatser, sociala medier, bokförings- och marknadsföringsverktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde på ett och samma ställe.

👀 Visste du att? Stora företag kan spara hela 100 miljoner dollar om året bara genom att hålla färre onödiga möten och minska antalet inbjudna.

De bästa alternativen till Acuity Scheduling

Nu när du vet vad du ska leta efter i ett alternativ till Acuity Scheduling, här är de bästa alternativen som passar dina behov.

Låt oss utforska de viktigaste funktionerna, begränsningarna, priserna och betygsättningarna för att se vilket alternativ som passar dig bäst.

1. ClickUp (Bäst för att effektivisera schemaläggning och teamsamarbete)

Planera möten utifrån dina prioriteringar, uppgifter och mål med ClickUp.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är ett kraftfullt verktyg för team som vill samla uppgiftshantering, schemaläggning och samarbete på en och samma intuitiva plattform som drivs av AI. Dess omfattande funktionsuppsättning gör den till ett utmärkt alternativ till Acuity Scheduling, särskilt för företag som vill ha mer än bara bokning av möten.

Låt oss börja med ClickUp Calendar. Det är inte bara en enkel datum- och tidsväljare – det är ett smart, AI-drivet verktyg som hjälper dig att planera dina uppgifter, teamets scheman och bokningar.

Dra-och-släpp-gränssnittet, färgkodade vyer och automatisk tidsblockering hjälper dig att enkelt hantera möten. Oavsett om du hanterar ett dagligt, veckovis eller månatligt schema, säkerställer ClickUps AI-drivna schemaläggningsfunktioner att din kalender är effektivt organiserad och anpassad efter teamets tillgänglighet.

Be AI att ta hand om tidskrävande uppgifter som att schemalägga alla möten.

Om du till exempel är trött på att kopiera och klistra in samma uppgifter kan du ställa in dem som återkommande uppgifter. Eller använd ClickUp Automation och Autopilot Agents för att automatiskt hantera upprepningarna, vilket är perfekt för att hantera regelbundna incheckningar eller servicetider.

Automatisera dina återkommande uppgifter eller konfigurera ClickUps Autopilot Agents så att de hanterar dem åt dig!

En annan användbar AI-funktion är ClickUp AI Notetaker – speciellt utvecklad för dem som ogillar att ta mötesanteckningar och riskera att missa viktig information.

Transkribera mötesdiskussioner enkelt med ClickUp AI Notetaker

Det transkriberar konversationer i realtid och organiserar dem direkt i din arbetsyta. Om dina mötesanteckningar innehåller åtgärdspunkter kan ClcikUp Brain automatiskt tilldela dem till teammedlemmar med deadlines. Detta säkerställer att uppföljningar aldrig missas och att du aldrig mer tappar bort kundförfrågningar eller mötesbeslut.

Dessa AI-funktioner konkurrerar med fristående AI-assistenter och är helt integrerade i ClickUp-ekosystemet. Du behöver inte använda flera appar för schemaläggning, möten och samarbete.

Om du vill förenkla schemaläggningen ännu mer kan du prova att använda ClickUp Appointment Book Template. Med den kan du visualisera möten, hantera tidsuppskattningar och spåra ombokningsförfrågningar på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Skapa ett enkelt bokningssystem med ClickUp-mallen för bokningskalender.

När du har bjudit in teammedlemmar eller kunder kan de se din tillgänglighet och boka tid direkt hos dig. Det är ett smidigt sätt att centralisera bokningar och kundkontakter – inga röriga kalkylblad eller missade möten längre. Eller använd ClickUp Reminders för dig själv, ditt team eller dina kunder för att se till att inga uppgifter eller möten faller mellan stolarna. Tryck bara på en schemalagd uppgift eller ett möte för att skapa aviseringar och bifoga filer med gemikonen så att alla är förberedda.

Sammanfattningsvis: med djupgående anpassningsmöjligheter, kraftfull automatisering, färdiga mallar och inbyggda AI-funktioner hjälper ClickUp dig att lägga mindre tid på logistik och mer tid på att utveckla din verksamhet. Ett perfekt alternativ till Acuity för team av alla storlekar.

ClickUps bästa funktioner

Organisera arbetspass, hantera teamets tillgänglighet och samordna projektets tidsplaner med ClickUp Team Schedule Template.

Ställ in automatiska påminnelser, uppdatera anpassade uppgiftsstatusar eller tilldela teammedlemmar baserat på typ av möte med över 50 åtgärdstriggers.

Planera varje timme av din dag eller ditt teams arbetsflöde med ClickUps 24-timmars schemamall.

Lägg till möteslänkar i din ClickUp-kalender för att delta utan dröjsmål.

Automatisera tidrapporteringen genom att starta eller stoppa timern när uppgiftens status ändras – perfekt för tjänsteleverantörer som fakturerar per timme eller behöver exakta tidsloggar för möten.

Samla in kunddata med ClickUp-formulärmallar för att registrera kundernas preferenser och önskemål direkt i ditt schemaläggningssystem.

Anpassa ClickUp-instrumentpaneler för att spåra teamets prestanda och kundinteraktioner.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att de omfattande funktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius lyder:

Jag använder ClickUp för att centralisera mitt dagliga arbete. Det hjälper mig i alla avseenden. Om jag vill hantera möten med kunder eller med ett team eller vill kontrollera statusen för mitt tidigare arbete, är ClickUp det bästa verktyget för det.

2. Trafft (Bäst för bokning av tid dygnet runt)

via Trafft

59 % av alla människor är trötta på att vänta i telefonkö för att boka en tid under kontorstid. Trafft erbjuder dina kunder bekvämligheten med onlinebokning dygnet runt. Det gör det möjligt för kunderna att boka, boka om eller avboka tider när det passar dem, utan att behöva vänta i telefonkö eller anpassa sig efter traditionella kontorstider.

Det gör det också möjligt att boka direkt via din webbplats eller sociala mediekanaler, vilket minskar problem med synlighet och upptäckbarhet.

Till skillnad från Acuity erbjuder Trafft även en kodfri webbplatsbyggare för bokningar, så du behöver ingen utvecklare för ditt konto. Det har även stöd för flera platser och flera språk, återkommande och gruppbokningar samt automatisering för påminnelser och ombokningar.

Traffts bästa funktioner

Välj tillgängliga tidsluckor, ange detaljer om bokningen och skapa QR-koder och anslutningar för kunderna.

Få tillgång till ett gratis plugin för bokning av möten för din WordPress-webbplats.

Integrera bokningsformulär i din befintliga webbplats med hjälp av iframes så att kunderna kan boka tid direkt.

Svara på och bekräfta bokningar med personliga meddelanden som är anpassade efter ditt varumärke.

Trafft-begränsningar

Layoutfunktionerna är inte särskilt mångsidiga.

Det saknar avancerad integration.

Trafft-priser

Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Skalbarhet: 69 $/månad

Enterprise: Från 250 USD/månad

Trafft recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trafft?

En recension på G2 säger:

Jag gillar att det har många olika funktioner och att man kan använda webhooks. Jag gillar människorna bakom produkten.

3. Amelia (bäst för WordPress-webbplatser)

via Amelia

Ett vanligt problem med Acuity Scheduling är att det saknar personalisering och avancerade funktioner i sina baspaket. Amelia, ett WordPress-plugin, löser båda problemen. Det har mycket anpassningsbara bokningsformulär, layouter och avancerade funktioner som personal- och resurshantering, även i sitt baspaket.

Amelias verktyg för evenemangshantering och visuella kalenderdisplayer är särskilt användbara för företag som anordnar kurser eller evenemang. Dessutom får du en insiktsfull analyspanel där du kan spåra dina leads, lyckade möten, uteblivna möten och mycket mer.

Amelias bästa funktioner

Få betalningsintegrationer med Stripe, PayPal och Square.

Använd resursplanering för att hantera och fördela utrustning och andra resurser på ett effektivt sätt.

Skapa anpassningsbara servicepaket med flera erbjudanden

Hantera anställdas scheman, fastställa arbetstider och hantera ledighetsansökningar.

Amelias begränsningar

Det är inte ett idealiskt schemaläggningsverktyg om du inte har en webbplats på WordPress.

Integrationen med Google Kalender slutar ofta att fungera.

Amelia-priser

Startpaket: 49 $/år

Standard: 99 $/år

Pro: 184 $/år

Elite: 638 $/år

Recensioner och betyg för Amelia

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

👀 Visste du att: Företag upplever en genomsnittlig intäktsökning på 27 % när de använder onlinebokningssystem.

via Doodle

35 % av rekryterarna säger att schemaläggning och genomförande av intervjuer är den mest tidskrävande delen av deras jobb, och 67 % lägger 30 minuter till två timmar bara på att koordinera möten med kandidater. Acuity Scheduling erbjuder visserligen bra automatisering för kundmöten, men är inte utformat för att hantera kaoset med fram- och återgående intervjuschemaläggning.

Doodle har ett omröstningsbaserat gränssnitt som förenklar gruppbokningar och eliminerar ändlösa e-posttrådar. Det låter dig föreslå flera tidsluckor och låta kandidaterna välja det som passar dem bäst.

Doodles bästa funktioner

Synkronisera med online-mötesverktyg som Zoom, Google Meet eller Webex och lägg till videolänkar automatiskt i varje bokad möte.

Anpassa bokningsinbjudningar efter ditt varumärke

Ordna panelintervjuer med ett klick för att effektivisera rekryteringen.

Spåra rekryterarens prestanda på instrumentpanelen

Begränsningar med Doodle

Att schemalägga flera evenemang kan vara ganska besvärligt.

Meddelanden om sammanställning av enkäter visas inte ofta.

Doodle-priser

Gratis

Basic : 12,95 $/månad per användare

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad för fem användare

Recensioner och betyg för Doodle

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle?

En G2-recension säger:

Jag gillar att Doodle är enkelt och gratis att använda, och att det visar resultaten direkt. Jag älskar att nästan alla använder det.

📖 Läs också: Gratis söta kalendermallar för att hålla ordning med stil

5. SimplyBook. me (Bäst för att anpassa din bokningssida)

Till skillnad från Acuity låter SimplyBook.me dig anpassa din bokningssida så att den speglar ditt varumärkes personlighet och tjänstespecifikationer. Dina kunder vet exakt vem du är, vad du står för och vilka tjänster du erbjuder. Du kan skapa kundprofiler för att anpassa tjänster och samla in kundrecensioner direkt från plattformen.

SimplyBook.me:s anpassningsförmåga passar tjänsteföretag med unika arbetsflöden eller efterlevnadskrav. Jämfört med Acuity erbjuder det mer detaljerad kontroll över bokningsupplevelsen och prioriterar informationssäkerhet.

SimplyBook.me bästa funktioner

Hantera dina dagliga försäljningar, dricks och insättningar med kort, kontanter och förskottsbetalningar online med funktionen Point of Sale (PoS).

Skicka automatiska feedbackförfrågningar efter ett möte och bädda in recensioner på din webbplats direkt från plattformen.

Skapa profiler för befintliga och nya kunder och få tillgång till servicehistorik och preferenser för att anpassa deras upplevelse.

Välj layout för din bokningssida bland över 20 teman och mallar.

Begränsningar för SimplyBook.me

Manuell konfiguration tar tid

Användare kan inte boka flera tidsluckor samtidigt.

SimplyBook. me-priser

Gratis

Grundläggande: 9,9 $/månad

Standard: 29,9 $/månad

Premium: 59,90 $/månad

SimplyBook. me recensioner och betyg

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplyBook.me?

En recension på G2 säger:

Modernt program som ser bra ut på flera enheter. Många möjligheter att konfigurera själv.

6. YouCanBook. me (Bäst för småföretag och egenföretagare)

Vill du ha en avancerad schemaläggningsprogramvara för ditt småföretag utan att det kostar skjortan? Om Acuity Scheduling ligger lite utanför budgeten kan du istället prova YouCanBook.me.

Du kan använda det för att skapa ett regelbundet veckoschema eller anpassa tillgängligheten för specifika veckor. Med det här verktyget kan du definiera möteslängder, lägga till buffertid mellan möten och även ställa in minimi- eller maximi-varselperioder för bokningar.

YouCanBook. me bästa funktioner

Upptäck och justera olika tidszoner för bokningar

Skicka automatiska bekräftelsemejl och SMS-påminnelser till kunderna.

Skapa och bädda in din bokningssida direkt på din webbplats med hjälp av olika alternativ som inline-inbäddningar, modala popup-fönster eller flytande knappar.

Levereras med en funktionsrik gratisversion.

YouCanBook. me begränsningar

Det erbjuder inte individuell anpassning av aviseringar.

Processen för att exportera data är alltför komplex.

YouCanBook. me prissättning

Gratis

Individuell: 9 $/månad

Professional: 13 $/månad

Team: 18 $/månad

YouCanBook. me recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (340+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouCanBook.me?

En recension på G2 säger:

YCBM är ett utmärkt schemaläggningsverktyg när det fungerar, men behöver mer ”grundläggande” funktionalitet.

7. Goldie (Bäst för salonger och oberoende skönhetsleverantörer)

via Goldie

Om du är egenföretagare eller driver ett småföretag med flera verksamhetsställen är Goldie ett perfekt alternativ till Acuity Scheduling. Godie är ett lättviktigt, mobilanpassat verktyg som erbjuder ett användarvänligt sätt att skapa en egen webbplats med ditt varumärke, erbjuda kunderna självbokning och hantera betalningar med registrerade kort.

Med Goldie kan du också automatisera marknadsföringskampanjer. Du kan annonsera nya tjänster och till och med dela specialerbjudanden för att fylla kvarvarande tider och hantera din tid på ett enkelt sätt.

Goldies bästa funktioner

Håll detaljerade kundprofiler, inklusive kontaktinformation och möteshistorik.

Samla in specifik kundinformation under bokningsprocessen genom anpassningsbara fält.

Visa upp ditt arbete genom att lägga till foton på din onlinebokningssida för att bygga förtroende.

Hantera fullbokade scheman genom att låta kunderna ställa sig på en väntelista för att fylla sista minuten-avbokningar och optimera dina tidsluckor.

Goldie-begränsningar

Funktionen för massmeddelanden missar ofta målet med leverans i rätt tid.

Plattformen saknar flerspråkigt stöd.

Goldie-prissättning

Gratis

Pro: 19,99 $/månad

Pro Plus: 39,99 $/månad

Goldie recensioner och betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Goldie?

En recension på Capterra säger:

Lätt att använda och navigera. Fantastiskt att jag kan lägga till bilder och anteckningar. Lätt att hitta olika delar av apparna.

8. Fresha (bäst för användning som tjänstemarknadsplats)

via Fresha

Acuity Scheduling låter dig hantera bokningar, men erbjuder inga verktyg som hjälper dig att generera fler bokningar. Det gör däremot Fresha. Denna onlinebokningsprogramvara erbjuder en marknadsplats där kunder kan hitta och verifiera ditt företag baserat på kundrecensioner och boka tid.

Fresha är utformat för skönhetskliniker och hälsocenter och låter dig ta emot bokningar för flera kunder samtidigt, vilket är perfekt för gruppsessioner eller evenemang. Du kan också säkra bokningar med delbetalning eller full betalning i förväg, vilket minskar antalet avbokningar och uteblivna besök.

Freshas bästa funktioner

Boka möten utan provision

Skicka automatiskt uppföljningsmeddelanden till kunder med instruktioner för vård efter behandlingen.

Ställ in buffertider mellan möten, definiera hur långt i förväg kunderna kan boka och hantera avbokningsregler för att förhindra schemaläggningsproblem på jobbet

Håll detaljerade kundprofiler, spåra möteshistorik och anpassa tjänsterna efter preferenser.

Skapa automatiserade kampanjer, kundrekommendationer och kampanjrabatter för att öka bokningarna och kundlojaliteten.

Freshas begränsningar

Sessionpaket fungerar inte alltid

Dyrare än andra alternativ till Acuity

Fresha-priser

Gratis

Team : 9,95 $/månad (14 dagars provperiod)

Enterprise: Anpassad prissättning

Fresha recensioner och betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 1 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fresha?

En recension på Capterra säger:

Vi bytte från Booker, som vi hade använt i 8 år, och hittills har upplevelsen varit fantastisk. Jag älskar att Fresha fungerar utmärkt på alla enheter och att våra kunder kan göra i stort sett vad som helst från sina telefoner, inklusive att göra och ändra bokningar, fylla i konsultationsformulär, lägga till betalkort, se sin historik etc. Det är enkelt för våra kunder att boka och kontrollera tillgänglighet hos sin favoriteterapeut med några få klick.

👀 Visste du att: Personliga tjänster ger ofta en intäktsökning på 10–15%. Se därför till att fråga dina kunder om deras preferenser för att kunna anpassa deras sessioner.

9. Noterro (Bäst för hälso- och friskvårdskliniker)

via Noterro

Rapporter visar att patienter, särskilt de med långvariga sjukdomar, är 67 % mer benägna att boka läkartider online. Om du driver en läkarpraktik eller klinik är Noterro det perfekta alternativet till Acuity för att skapa ett system för tidsbokning.

Förutom schemaläggning kan du hantera försäkringar genom att lägga till fakturerings-, diagnostik- och modifieringskoder och exportera CMS-1500-formulär för att påskynda ditt arbetsflöde för ersättningsansökningar. Det erbjuder också prediktiva förslag för att tagga patienters sjukdomshistoria för bättre organisation.

Noterros bästa funktioner

Skapa enkelt ett onlinebokningssystem för läkarbesök och erbjud självbokning

Hantera dina kliniker på flera platser från ett och samma ställe

Skapa gruppbokningar för workshops och seminarier

Skicka röstpåminnelser till kunder

Noterros begränsningar

Leveransen av e-postkvitton är felaktig

Det är mycket svårt att ta bort anteckningar när du väl har lagt in dem.

Noterros prissättning

Kärnfunktion: 30 $/månad

Plus: 50 $/månad

Max: 70 $/månad

Noterro recensioner och betyg

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

10. GoReminders (Bäst för automatisering av meddelandekampanjer)

via GoReminders

Acuity integreras med e-postmarknadsföringsverktyg, men har ingen inbyggd funktion för att skicka meddelanden till kunder om lediga tider och erbjudanden. Förutom kalender- och mötesbokning låter GoReminder dig skicka massmeddelanden med personliga erbjudanden och påminnelser till kunder.

Det kan också anslutas till CRM-programvara och hämta kunduppgifter på ett enkelt sätt. På så sätt kan du analysera försäljningsmönster, utvärdera prestanda och anpassa dina strategier därefter.

GoReminders bästa funktioner

Anpassa mallar för påminnelsemeddelanden för enskilda kunder med specialtaggar och datum och tid för möten.

Automatisera bekräftelser av bokade tider

Hantera möten på språng med en kalenderpåminnelseapp

Begränsningar för GoReminders

Det är svårt att se personalens tillgänglighet när en walk-in-kund kommer in.

Funktionen för massmeddelanden kan vara felaktig.

Priser för GoReminders

Från 29 $/månad

GoReminders recensioner och betyg

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GoReminders?

En recension på G2 säger:

Jag gillar hur bekväm appen är och hur bra det är att ha alla våra kunder och en lista för att boka möten och skicka påminnelser för varje möte och när vi behöver skicka meddelanden eller någon typ av årlig påminnelse. Det är väldigt enkelt och snabbt.

Gå bortom Acuitys grundläggande schemaläggning och hantera allt med ClickUp

Om du är trött på att hitta lösningar och sätta ihop olika appar för att få bokningarna gjorda på ditt sätt, prova istället någon av ovanstående konkurrenter till Acuity Scheduling. Vissa erbjuder utmärkta anpassningsmöjligheter, andra har AI-driven schemaläggning och automatisering, och vissa genererar insiktsfulla analyser för dina bokningar.

Om du vill ha alla dessa egenskaper och mer i en enda app, varför inte välja ClickUp? Det är enkelt, prisvärt och så funktionsrikt att du kommer undra varför du inte började använda det tidigare.

Registrera dig för ClickUp idag! Skapa ett bokningssystem som uppskattas av dina kunder och hjälper ditt team att hantera sitt arbete snabbare och bättre.