Gratis mallar för checklista för husbesiktning för fastighetsvärdering

Ska du köpa eller sälja ett hus? Eller är du bara nyfiken på vad som pågår bakom dina väggar (bokstavligen) och under dina golv. En husinspektion säkerställer att allt från taket till grunden fungerar som det ska.

Men att hålla reda på alla skrymslen, vrår och knarrande hörn kan vara komplicerat, och du kan missa viktiga detaljer.

En bra mall för checklista för husbesiktning kan hjälpa dig att hålla processen organiserad och hanterbar. De innehåller alla viktiga element du behöver spåra, vilket gör det enkelt att prioritera brådskande reparationer och dokumentera allt för framtida referens. Dessa ger husköpare och investerare en tydlig bild av vad de ger sig in på.

Vi har listat 12 gratis mallar för husbesiktning som hjälper dig att kontrollera alla viktiga detaljer och upptäcka potentiella problem innan de blir dyra överraskningar.

Vad är mallar för checklista för husbesiktning?

Mallar för checklista för husbesiktning är förformaterade verktyg som hjälper dig att systematiskt utvärdera en fastighets skick. De guidar dig genom besiktningen av varje del av huset, såsom tak, VVS, elsystem och grund, utan att du behöver tolka oorganiserade anteckningar.

Under en genomgång kan du till exempel använda mallar för checklista för att markera inspekterade objekt och notera synliga problem. Mallarna har också fält där du kan betygsätta det allmänna skicket på specifika områden som kök, sovrum, VVS-system eller ytterväggar.

Du kan skriva ner reparationsrekommendationer, säkerhetsfrågor och underhållsanteckningar på ett och samma ställe.

Dessa mallar för fastighetsförvaltning skapar en systematisk approach till renovering av bostäder och säkerställer att inget viktigt förbises. De hjälper husägare, köpare och fastighetsinvesterare att fatta välgrundade beslut, förhandla bättre, uppskatta reparationskostnader korrekt och undvika oväntade utgifter efter att affären avslutats.

👀 Visste du att? Budgetöverskridningar har varit ett återkommande problem för byggprojekt, med en genomsnittlig kostnadsöverskridning på 28 %.

Vad kännetecknar en bra mall för checklista för husbesiktning?

En gedigen mall för checklista för husbesiktning kan förvandla en överväldigande fastighetsutvärdering till en enkel, stegvis process. Visst, du kan skriva anteckningar på papper eller skapa en Excel-fil, men varför börja från scratch när en välgjord mall redan gör grovjobbet?

Här är vad som gör en gratis mall för checklista för husbesiktning verkligen användbar:

Rum för rum: Delar upp hemmet i sektioner som kök, badrum, källare, tak, el, VVS, värme, ventilation och luftkonditionering samt exteriör. Varje område bör ha särskilda punkter att kontrollera, så att du inte förbiser små men viktiga detaljer.

Skattningsskala för skick: Låter dig markera skicket på varje objekt, till exempel ”Bra”, ”Behöver repareras” eller ”Byta ut”, så att du snabbt kan bedöma vad som är brådskande. Bra Låter dig markera skicket på varje objekt, till exempel ”Bra”, ”Behöver repareras” eller ”Byta ut”, så att du snabbt kan bedöma vad som är brådskande. Bra mallar för kvalitetskontroll bör också låta dig lägga till reparationsanteckningar för varje objekt.

Anpassningsbara fält: Gör det möjligt att skräddarsy Gör det möjligt att skräddarsy checklistan för överlämning av byggprojekt utifrån fastighetstyp, oavsett om det är en enfamiljsvilla, en lägenhet eller ett flerbostadshus. Kontrollera om du kan lägga till inspektionspunkter och skriva en incidentrapport med den mallen.

Utrymme för bilder och kommentarer om fastigheten: Erbjuder utrymme för att lägga till foton och videor av de berörda områdena. Denna visuella dokumentation hjälper dig att bättre stödja reparationsförfrågningar, förhandla om avtal och spåra återkommande problem över tid.

Användarvänlig layout: Organiserar allt i ett överskådligt, lättförståeligt format som är lätt att följa för både oerfarna husägare och erfarna hantverkare. Se till att det fungerar bra även på mobiler och surfplattor.

Sammanfattningsavsnitt: Ger dig en översikt över det allmänna skicket, viktiga problem och nästa steg. Detta hjälper dig att dela Ger dig en översikt över det allmänna skicket, viktiga problem och nästa steg. Detta hjälper dig att dela projektrapporter med kunder, mäklare och dina entreprenörer.

🧠 Rolig fakta: Dörrhandtag i mässing är inte bara snygga, de dödar också bakterier! Kopparn i mässingen har antimikrobiella egenskaper som kan döda bakterier inom några timmar, vilket gör det till ett klokt val för ytor som berörs ofta.

12 mallar för checklista för husbesiktning

Vet du inte var du kan hitta mallar som täcker allt?

Dessa 12 gratis mallar för checklista för husbesiktning täcker alla dina behov. Varje mall är utformad för att guida dig genom specifika delar av en fastighet utan att du missar något. Du kan hämta dessa mallar gratis på ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra.

1. ClickUp-mall för checklista och rapport för husbesiktning

Hämta gratis mall Effektivisera din husbesiktningsprocess från början till slut med ClickUps mall för husbesiktningschecklista och rapport.

Husbesiktningar kan kännas överväldigande med saknade uttag, oidentifierad röta och mystiska läckor, särskilt när man gör det själv. Att organisera informationen för varje kund i röriga kalkylblad gör det bara värre.

Och om du är entreprenör eller husinspektör finns det inget utrymme för missade detaljer, även om du har flera kunder i kö. Konsekvenserna kan bli enorma!

ClickUps mall för checklista och rapport för husbesiktning organiserar allt, från checklistor till anteckningar och rapporter, på ett och samma ställe. Den har särskilda fält som hjälper dig att granska varje rum och markera element i ett överskådligt arbetsutrymme.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Lista varje utrymme i fastigheten som uppgifter med specifika fält för skick, status, material och adress.

Dela upp vad som behöver åtgärdas omedelbart och vad som kan göras senare i olika segment.

Tilldela rätt husinspektör och övervaka framstegen för varje inspektionsuppgift.

Lägg till foton, anteckningar och rekommendationer för nödvändiga reparationer.

Skapa detaljerade inspektionsrapporter med bilder

🎯 Perfekt för: Att hålla allt dokumenterat och tillgängligt under snabba inspektioner och hemmafixarprojekt.

2. ClickUp-mall för husinspektionsrapport

Hämta gratis mall Skapa snabba rapporter om fastighetens skick för dina kunder med ClickUps mall för besiktningsrapport.

Husbesiktningar innebär ofta en massa kontraktshandlingar, oorganiserade anteckningar, spridda foton och glömda detaljer. När det är dags att skriva en rapport blir det mycket svårt att få ihop alla bitar.

ClickUps mall för husinspektionsrapport förenklar detta genom att omedelbart generera detaljerade professionella rapporter utifrån dina anteckningar och iakttagelser. Med lättlästa sammanfattningar, reparationslistor och bevis säkerställer den att dina rapporter blir snygga och tydliga och klargör kundens förväntningar från början.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Notera vilka delar som är i gott skick och vilka som är skadade.

Organisera dina resultat i lättlästa kategorier.

Lägg till fastighetsfoton och analysbilder som du kan dela med kunderna.

Jämför inspektioner för att hjälpa potentiella köpare att fatta rätt beslut.

Undvik kostsamma misstag på grund av felaktiga och ofullständiga rapporter.

Hjälp till att skydda inspektörer från juridiska problem på grund av bristfälliga rapporter.

Spåra husinspektionsaktiviteter med skärminspelningar, gemensam redigering, automatiseringar, AI och mycket mer.

🎯 Perfekt för: Oberoende husinspektörer, fastighetsmäklare och entreprenörer.

3. ClickUp Professional Checklist for Inspection Template

Hämta gratis mall Skapa en steg-för-steg-plan för besiktningen med ClickUp Professional Checklist for Inspection Template.

När du letar efter dolda problem och kartlägger listan för varje reparation kan du glömma att kontrollera eller lägga till specifika detaljer. Varför ta risken när du kan använda ClickUp Professional Checklist for Inspection Template?

Du kan anteckna fastighetsdetaljer i förväg och planera en steg-för-steg-strategi för fastighetsprojektledning. När du besöker fastigheten följer du bara uppgifterna som en guide, slutför varje inspektionsuppgift och bockar av dem.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Registrera kunduppgifter som telefonnummer och adress, tillsammans med inspektionsresultat och sammanfattningar.

Tilldela rätt husinspektör för varje fastighet

Skapa anpassade checklistor för varje inspektionsrutin och uppgift.

Låt husinspektören organisera och spåra all data på ett och samma ställe.

Ladda ner och dela resultaten med kollegor, entreprenörer och kunder.

🎯 Perfekt för: Att organisera husbesiktningar för flera projekt och se till att alla detaljer beaktas.

📖 Läs också: De bästa programvarorna för revisionshantering för effektiviserade interna revisioner

4. ClickUp-mall för takinspektionsrapport

Hämta gratis mall Kontrollera ditt tak regelbundet och dokumentera reparationsdetaljer med ClickUps mall för takinspektionsrapport.

Ditt tak kan se bra ut på ytan, men ofta döljer det spruckna takpannor, slitna takrännor eller smygande läckor. Av de tak som inspekteras årligen behöver 77 % repareras. Det är en stor siffra!

ClickUps mall för takinspektionsrapport hjälper dig att dokumentera varje detalj, markera brådskande problem och skapa professionella rapporter som du kan ladda ner och dela med din entreprenör eller dina kunder.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Spåra specifika problem med varje del av taket och få tillgång till tidigare reparationsdetaljer.

Lägg till visuella diagram och foton för att understödja dina resultat.

Jämför offerter från olika entreprenörer och budgetera enkelt.

Lägg till anpassade statusar för att hålla koll på hur takinspektionen fortskrider.

🎯 Perfekt för: Att övervaka takets skick och förenkla reparationsplaneringen med detaljerade rapporter som kan delas.

5. ClickUp-mall för kvalitetskontroll

Hämta gratis mall Se till att husbesiktningarna utförs korrekt med ClickUps mall för kvalitetskontroll.

Om du är en investerare som letar efter hyresfastigheter kan osäkerheten om inspektören kommer att utföra en korrekt due diligence-undersökning äventyra hela din investering. ClickUps mall för kvalitetskontroll hjälper dig att undanröja dessa tvivel med enkla förloppsindikatorer, godkännandestatus och olika silos för att markera villkor. Du kan se exakt hur de genomförde inspektionen, vilket säkerställer ansvarsskyldighet.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Planera, organisera och följ upp husbesiktningar för korrekt kvalitetshantering av projektet.

Dela upp komplexa uppgifter i mindre checklistor och ange detaljer om tillåten åtkomst.

Kommunicera med teammedlemmar och tilldela uppgifter snabbt

Lägg till bästa praxis och en QA-checklista för husbesiktningar och kontrollera om de har följts.

🎯 Perfekt för: Att få fullständig insyn i husinspektionsprocessen.

👀 Visste du att? Husägare i södra Kalifornien spenderar över 10 000 dollar på att reparera direkta och indirekta skador orsakade av läckande tak.

6. ClickUp-mall för projektledning vid renovering av bostäder

Hämta gratis mall Ta kontroll över inspektioner och reparationer av ditt hem med ClickUps mall för projektledning av renovering av hemmet.

52 % av amerikanerna är övertygade om att renoveringar av hem alltid tar längre tid än planerat. Och ju längre tid det tar, desto mer pengar spenderar du på arbetskostnader.

Med ClickUps mall för projektledning av renovering av bostäder kan du hålla husbesiktningar, reparationer och ombyggnader inom budget. Den låter dig övervaka arbets- och materialkostnader och planera renoveringsfaserna så att du och din entreprenör är på samma sida.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Planera, visualisera och hantera dina steg i ditt DIY-renoveringsprojekt på ett och samma ställe.

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och följ enkelt upp framstegen.

Organisera teammedlemmar, entreprenörer och resurser

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen och Klar för att övervaka framstegen.

Spåra utgifter för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid och inom budget.

Skapa bättre kommunikation mellan projektteamet och kunderna

🎯 Perfekt för: Att hålla renoveringar av hemmet inom tidsramen och budgeten.

Med ClickUp för fastighetsprojektledning kan du hantera möten med köpare, entreprenörer och mäklare, samarbeta kring renoveringsplaner och till och med omvandla varje steg till att göra-listor. Fastighetsmäklare och husinspektörer kan använda en interaktiv karta för att markera objekt eller spåra projekt.

Jag har använt i stort sett alla checklistor och projektledningsverktyg som finns, och vi har kommit fram till att ClickUp är det mest robusta och flexibla, samtidigt som det är väldigt enkelt för slutanvändaren.

7. ClickUp-mall för planering av renoveringsprojekt

Hämta gratis mall Förenkla dina hemrenoveringsprojekt med ClickUps mall för projektplanering av hemförbättringar.

Har du någonsin påbörjat ett renoveringsprojekt och gett upp halvvägs på grund av dess komplexitet? Gör processen enkel och hanterbar med ClickUps mall för projektplanering av renoveringsprojekt.

Med allt från uppgiftslistor till budgetuppföljning hjälper den dig att hålla ordning och fokusera på dina mål. Du kan övervaka framstegen, lägga till anteckningar och planera budgeten för varje utrymme. Om du har valt en entreprenör hjälper den här mallen dig att anpassa dem efter din budget och vision.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa en omfattande plan för ditt renoveringsprojekt

Visualisera uppgiftsförloppet med interaktiva Gantt-diagram.

Tilldela förbättringsuppgifter och deluppgifter till teammedlemmar med ett enda klick.

Lägg till tidiga tecken på skador, observationer och reparationsrekommendationer.

Planera nödvändiga material- och arbetskostnader för att budgetera korrekt och undvika slöseri.

🎯 Perfekt för: Planering och uppföljning av hemrenoveringar.

🧠 Rolig fakta: Tack vare den berömda ”Ghostbusters-domen” är säljare enligt lag skyldiga att uppge om ett hus är hemsökt!

8. ClickUp-mall för projektledning inom fastighetsbranschen

Hämta gratis mall Skapa ett innovativt system för din fastighetsverksamhet med ClickUp Real Estate Project Management Template.

Fastighetsprojekt innebär en virvelvind av deadlines, dokument och fältbesök. Utan rätt system riskerar du att göra kunderna besvikna.

ClickUps mall för fastighetsprojektledning hjälper dig att hålla ordning på förväntningar, leveranser, budget och deadlines på ett och samma ställe. Du kan övervaka ditt teams prestationer, prioritera uppgifter, uppskatta tidsplanen och lämna offerter därefter.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera och spåra varje detalj från försäljning till projektleverans.

Visualisera och övervaka framstegen i hela din portfölj

Hantera resurser, budgetar och tidsplaner

Identifiera potentiella risker och problem i projektet

Säkerställ transparens i besluten

Lägg till attribut som beräknad kostnad, beräknad varaktighet, avvikelse i dagar, avvikelse i kostnad och kommentarer.

🎯 Perfekt för: Fastighetsutvecklare, projektledare och fastighetskonsulter som behöver ett onlinebaserat och centraliserat system för att effektivisera verksamheten.

9. ClickUp Mall för checklista för fastighetsaffärer

Hämta gratis mall Se till att alla slutliga uppgifter blir gjorda innan du avslutar en affär med ClickUps mall för checklista för fastighetsaffärer.

Att slutföra en fastighetsaffär ska kännas som en vinst. Men alltför ofta blir det istället en sista minuten-sprint med att sortera dokument, samla in underskrifter och reda ut oklarheter.

ClickUps mall för checklista för fastighetsaffärer skapar struktur i denna galenskap. Den hjälper dig att hålla koll på alla uppgifter, dokument och deadlines på ett och samma ställe, från den första kontakten till den slutliga genomgången. Du kan spara alla tillstånd och avtal i uppgifterna för affärsavslutningen för att enkelt kunna komma åt dem.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa en lista över uppgifter som ska slutföras före avslut och lägg till checklistor och deluppgifter inom varje uppgift.

Följ framstegen för varje uppgift i realtid

Samarbeta med mäklare och andra intressenter som är involverade i affären.

Fyll i alla papper och notarisera dem i tid.

🎯 Perfekt för: Agenter, mäklare och transaktionskoordinatorer som vill avsluta varje projekt på ett lyckligt sätt.

10. ClickUp Mall för projektplan för badrumsrenovering

Hämta gratis mall Slutför din badrumsrenovering i tid med ClickUp Bathroom Remodel Report.

Är du halvvägs genom en badrumsrenovering och inser att kaklet inte passar ihop med inredningen? Eller att materialet inte kommer att levereras innan rörmokaren kommer? Det är ett vanligt scenario när du inte har fastställt en definitiv och spårbar plan innan du påbörjar renoveringen av badrummet och toaletten.

ClickUps mall för badrumsrenoveringsprojekt organiserar varje steg i din renovering från början till slut och hjälper dig att undvika kostsamma misstag. Den ger dig fullständig översikt över tidsplaner, budget och servicebokningar så att du kan samordna bättre.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Spåra uppgiftsberoenden för bättre resursfördelning

Uppskatta den tid som krävs för mer exakta leveransdatum

Få tillgång till rapporter i realtid som hjälper dig att hålla koll på läget.

Gör det möjligt för dig att lära dig projektets omfattning och relaterade kostnader.

🎯 Perfekt för: Husägare med liten eller ingen erfarenhet av badrumsrenovering.

11. ClickUp-mall för fastighetsförvaltning

Hämta gratis mall Håll koll på alla reparationsbehov i alla dina fastigheter med ClickUps mall för fastighetsförvaltning.

Det kan vara svårt att hålla reda på problem och ordna nödvändiga reparationer i tid när du hanterar flera anläggningar. Du måste övervaka dina fastigheters inspektioner, underhållsscheman och efterlevnadskrav.

Med ClickUps mall för fastighetsförvaltning säkerställer du att inga av dina anläggningar förbises och att alla bekvämligheter fungerar som de ska. Detta gör dina hyresgäster och gäster nöjda och ditt företag blomstrande.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa checklistor för fastighetsbesiktning

Tilldela teammedlemmar och följ upp framstegen för varje uppgift.

Ställ in återkommande påminnelser för rutininspektioner och reparationer.

Markera vanliga problem med en fastighet för att planera en mer permanent lösning.

🎯 Perfekt för: Hyresvärdar, uthyrare av bostäder och hotellägare som vill hålla koll på och genomföra reparationer i rätt tid.

12. ClickUp-mall för arbetsplatsanalys

Hämta gratis mall Bedöm säkerhetsriskerna i varje fastighetsprojekt med ClickUps mall för arbetsplatsanalys.

En enda förbisedd risk kan leda till allvarliga skador, kostsamma driftstopp eller överträdelser av regler och föreskrifter. Dessutom kan du inte tilldela rätt personer med rätt erfarenhet om du inte känner till riskerna i ett projekt.

Använd ClickUps mall för arbetsplatsanalys för att analysera risker. Denna mall kan hjälpa dig att bättre planera och offerera för varje inspektion och byggprojekt.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Identifiera potentiella risker i samband med en inspektion och byggnadsarbete.

Bedöm risken med varje faro

Delegera projekt utifrån kompetens, erfarenhet och relaterade risker.

Skissa upp kontrollstrategier för att minska riskerna

🎯 Perfekt för: Identifiering och hantering av risker vid byggnation och renovering.

Förenkla husbesiktningar och undvik kostsamma misstag med ClickUp

Varje mall som anges ovan ger en del av din husinspektion och renoveringsprojektstruktur. Oavsett om du planerar din drömhusrenovering eller försöker se till att dina kunder hittar ett säkert och vackert hus, finns det en gratis mall för dig.

Du kan använda dem separat. Eller, ännu bättre, välj ClickUp för att samla alla dina inspektionsmallar, uppgiftslistor, kommunikation med entreprenörer och framstegsuppföljning i ett smart arbetsutrymme. Med ClickUp kan du ställa in deadlines, ladda upp inspektionsfoton, tilldela uppgifter och enkelt skapa AI-drivna rapporter och sammanfattningar.

Registrera dig hos ClickUp för att göra varje husbesiktning organiserad, noggrann och lätt att hantera!