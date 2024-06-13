Hur man skriver en incidentrapport på jobbet

Olyckor inträffar, även på arbetsplatsen. Hur du hanterar dem och förhindrar att liknande incidenter inträffar igen kan dock göra stor skillnad.

Att skriva en incidentrapport är ett sätt att säkerställa detta.

Det är viktigt att veta hur man skriver en incidentrapport, oavsett om du har bevittnat en halkolycka eller själv upplevt att en maskin inte fungerat som den ska. En detaljerad incidentrapport skyddar dig och dina kollegor och hjälper din arbetsplats att skapa en säkrare miljö för alla.

Vi går igenom allt du behöver veta om riskidentifiering och hur du skriver en övertygande incidentrapport. Vi förklarar också vilken information du ska inkludera och hur du strukturerar din rapport. Du får även användbara tips och resurser för att dokumentera allt korrekt.

Vad är en incidentrapport?

En incidentrapport är ett viktigt dokument på alla arbetsplatser och fungerar som en officiell dokumentation av en oförutsedd händelse. Betrakta den som en omfattande dokumentation eller en mall för riskbedömning som fångar upp vem, vad, när, varför och hur incidenten inträffade.

Låt oss titta på ett exempel på en incidentrapport: Anta att en köksanställd bränner sig på het olja när hen steker mat. Incidentrapporten dokumenterar exakt datum, tid och plats för olyckan och beskriver i detalj händelseförloppet som ledde till olyckan, inklusive påfyllning av fritösen eller hämtning av ett redskap.

Rapporten ska tydligt ange skadans allvarlighetsgrad och vilken första hjälpen som har getts. Den ska undersöka möjliga orsaker, till exempel ett felaktigt handtag på fritösen eller felaktig oljetemperatur. Denna information blir ett viktigt verktyg för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen.

Förstå incidentrapporten

Incidentrapportering eller incidenthantering är viktigt för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Det innebär att formellt dokumentera alla oväntade händelser som kunde ha resulterat i personskada, egendomsskada eller störningar.

Vad är en incident i samband med arbetssäkerhet?

Inom arbetsmiljöområdet avses med incident alla oförutsedda händelser som inträffar på arbetsplatsen och som kan orsaka skada.

Det avgörande är risken för skada. Även om det inte uppstår någon omedelbar skada eller förlust, visar en incident på en potentiell säkerhetsrisk som måste uppmärksammas. Detta proaktiva tillvägagångssätt gör det möjligt för organisationer att hantera problem innan de eskalerar till allvarliga olyckor.

Varför rapportera incidenter: Syftet med incidentrapportering

Effektiv incidentrapportering är grunden för alla robusta hälso- och säkerhetsprogram. Här är varför alla organisationer måste vidta åtgärder:

Förebyggande åtgärd: Incidentrapporter är guldgruvor för att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem innan de snöar in till större olyckor.

Kostnadsbesparande mekanism: Snabb rapportering sparar tid, pengar och resurser som annars skulle gå åt till att hantera allvarliga olyckor och deras efterverkningar.

Säkerhet för alla: En stark rapporteringskultur prioriterar välbefinnandet för alla i organisationen genom att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Regelverk: Regelbunden incidentrapportering säkerställer att din organisation följer hälso- och säkerhetsbestämmelserna och undviker kostsamma böter.

Spåra trender: Rapportering hjälper till att identifiera mönster och avvikelser i incidenter, vilket möjliggör riktade förbättringar av säkerhetsprotokoll.

Vänta inte tills en allvarlig olycka inträffar. Gör incidentrapportering till en rutin i din organisation redan idag!

Skillnaden mellan en incidentrapport och en polisanmälan

Incidentrapporter och polisanmälningar dokumenterar händelser, men deras syfte och användningsområden skiljer sig avsevärt åt. Det finns ett stort spektrum där vissa incidenter kan kräva en polisanmälan, medan andra inte behöver det. Denna tabell ger en tydlig översikt över de viktigaste skillnaderna mellan dessa viktiga dokument:

Funktion Incidentrapport Polisanmälan Syfte Dokumenterar oväntade händelser på arbetsplatsen, med fokus på säkerhet och förebyggande av framtida händelser. Dokumenterar brott eller potentiella brott, med fokus på att samla bevis för rättsliga åtgärder Vem skriver rapporten Anställda, arbetsledare eller säkerhetspersonal Poliser eller personer som drabbats av brott Innehåll Detaljer om incidenten, inklusive datum, tid, plats, inblandade personer, incidenten och problembeskrivning av orsaken Beskrivning av brottet, inklusive datum, tid, plats, misstänkta, information om offret, vittnesmål och insamlade bevis. Sekretess Det kan vara konfidentiellt inom organisationen, beroende på incidentens allvarlighetsgrad. Offentligt register, om inte specifika undantag föreligger Användning Används för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen, identifiera trender och följa regler och föreskrifter. Används för brottsutredningar, åtal och försäkringsanspråk Utlösande faktor Alla oförutsedda händelser som kan orsaka skada, även tillbud eller materiella skador. Endast för brott eller misstänkta brott Uppföljning Korrigerande åtgärder vidtas för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen. Detta kan leda till arresteringar, åtal och rättsliga förfaranden.

Både anställda och arbetsgivare måste känna till skillnaden mellan dessa rapporter. Incidentrapporter är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö, medan polisanmälningar är nödvändiga för att hantera potentiell brottslig verksamhet.

Fördelarna och vikten av incidentrapportering

Incidentrapportering handlar inte bara om pappersarbete, utan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en säkrare arbetsplats. Låt oss undersöka hur och varför det är så viktigt.

Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Glöm slumpmässiga möten – säkerhet bygger på vaksamhet!

Incidentrapportering är inte en passiv övning i att kryssa i rutor. Varje rapporterad incident – från en nära ögonblick till ett mindre misstag – bidrar till att göra arbetsmiljön säkrare.

Fördelarna sträcker sig långt bortom att undvika katastrofer. Incidentrapportering skapar en säkerhetskultur där anställda kan säga ifrån om potentiella faror.

Öppen kommunikation är avgörande – vem känner bättre till de dagliga utmaningarna än de som arbetar i frontlinjen? Genom att ta varje incident på allvar och utreda den grundligt visar organisationer att de verkligen bryr sig om sina anställdas välbefinnande.

Incidentrapportering stärker också organisationens rättsliga ställning. Genom att föra en omfattande journal över rapporterade incidenter kan arbetsgivare visa att de aktivt hanterar säkerhetsrisker och följer hälso- och säkerhetsföreskrifter. Detta undviker kostsamma böter och positionerar organisationen som en ansvarsfull arbetsgivare, vilket lockar topptalanger.

Bidrag till kontinuerlig förbättring av processer och system

Effektiv incidentrapportering driver på kontinuerliga förbättringar av säkerhetsprocesser och -system. Det är mer än bara dokumentation; det är ett kraftfullt verktyg som drivs av ett objektivt språk som belyser potentiella svagheter.

Varje rapporterad incident, stor eller liten, blir en datapunkt. Organisationer kan identifiera områden där säkerhetsprotokoll kan vara bristfälliga genom att analysera trender. Detta ökar medvetenheten hos ledningen och utredningsteamet, vilket leder till en djupare granskning av potentiella risker.

Incidentdata gör det möjligt att fokusera på de mest kritiska områdena. Till exempel kan en säkerhetsansvarig som har tillgång till rapporter uppmärksamma upprepade tillbud med en viss utrustning. De kan då förespråka förbättrade underhållsrutiner eller uppgraderingar av utrustningen.

Utredningsteamet analyserar inte bara, utan agerar också. Incidentrapporter ligger till grund för processgranskningar och revideringar. Kanske behöver ett visst arbetsflöde justeras för att minimera arbetstagarnas exponering för en viss risk, eller kanske krävs ytterligare utbildning för en specifik uppgift. Organisationer kan kontinuerligt förfina processer genom att dra lärdom av tidigare incidenter.

Nu när du känner till fördelarna, vikten och andra detaljer om incidentrapportering, ska vi titta på hur man skriver en sådan rapport.

Hur man skriver en incidentrapport

Att fylla i en incidentrapport handlar inte bara om att fylla i tomma fält – det handlar om att skapa en tydlig och värdefull dokumentation för framtida säkerhetsförbättringar.

En idealisk incidentrapportserform ser ungefär ut så här:

Element i en bra incidentrapport

Genom att förstå vilka viktiga detaljer du behöver samla in kan du skriva en värdefull och saklig rapport. Här är din viktiga checklista:

Fastställ grundläggande fakta – plats, exakt tidpunkt och datum för incidenten. Detta blir avgörande om ytterligare utredning krävs.

Beskriv de fysiska och miljömässiga förhållanden som kan ha spelat en roll. Inkludera eventuella faror som finns i området.

Ange namnen på alla inblandade, deras befattningar eller positioner och deras avdelningar.

Var specifik. Beskriv typen av skada, dess allvarlighetsgrad och vilka kroppsdelar som drabbats.

Samla in vittnesmål från personer som bevittnat incidenten. Deras perspektiv är värdefulla.

Dokumentera all initial behandling, första hjälpen eller medicinering som ges till den eller de skadade för att kunna följa upp medarbetarnas återhämtning.

Utvärdera och rapportera eventuella skador på tillgångar, material, anläggningar eller utrustning under incidenten.

Beskriv incidenten kronologiskt och redogör i detalj för händelseförloppet som ledde till att den inträffade.

Beskriv alla inblandades handlingar vid den exakta tidpunkten då incidenten inträffade.

En väl dokumenterad incidentrapport är ett kraftfullt verktyg för att skapa en säkrare arbetsplats för alla.

Det grundläggande formatet för en incidentrapport

Här är en översikt över ett idiotsäkert format som garanterar transparent och objektiv rapportering varje gång.

Nyckeln är saklig information – skriven i tredje person för att redogöra för fakta och undvika fördomar eller åsikter:

Vem är vem: Lista alla som var inblandade i incidenten. Om namnen inte är tillgängliga, ange deras roll (t.ex. kund, gäst).

Incidenten: Sammanfatta händelsen i tre kortfattade meningar.

Tid och plats: Ange exakt datum och tidpunkt för händelsen. Om du är osäker på den exakta tidpunkten, ange en uppskattning. Platsen är avgörande – var så specifik som möjligt (t.ex. Mercato konferensrum, 19:e våningen, byggnad A).

Kronologisk tydlighet: Berätta om incidenten från början till slut och se till att detaljerna följer en kronologisk ordning. Håll fokus på vem, vad, när och var som du fastställde i inledningen.

Avsluta på ett korrekt sätt: Ange tydligt om incidenten har lösts. Om inte, förklara varför och beskriv de åtgärder som krävs för att nå en lösning.

Ansvarighet är viktigt: Ange ditt fullständiga namn och din underskrift för att visa ansvarighet och upprätthålla korrekt dokumentation.

1. Samla in grundläggande information om incidenten

Slösa inte tid på att gå igenom detaljer – samla först in det viktigaste! Så här börjar du din incidentrapport:

Ange typ och svårighetsgrad av skador och ange om de är livshotande eller icke-livshotande.

Bedöm eventuella materiella skador som uppstått

Ange exakt datum, tid och plats för incidenten.

Beskriv den uppgift som utfördes vid tidpunkten för incidenten.

Ta reda på hur miljön var: för varmt eller för kallt eller en regnig dag

Lägg till foton eller kommentarer i slutet som ytterligare bevis.

Genom att samla in dessa grundläggande detaljer i förväg lägger du en solid grund för din incidentrapport, så att du kan redogöra för händelseförloppet.

2. Analysera och reflektera

Beskriv nu incidenten steg för steg. Ta god tid på dig, det är viktigt att alla detaljer finns med. Skriv helst i tredje person och inkludera all relevant information. Det säkerställer att du förklarar vad som hände på ett korrekt sätt. Tänk på att vara tydlig och koncis – de som granskar rapporten måste kunna förstå händelseförloppet.

Efter att ha beskrivit händelserna, granska orsaken. Titta på potentiella bidragande faktorer. Var det ett hinder på arbetsplatsen eller felaktig utrustning? Var ärlig och analysera alla aspekter av händelsen för att identifiera alla faktorer.

Ta ansvar för din roll, om du har någon, och förklara tydligt. Öppenhet och sanningsenlig rapportering är viktigt för organisationsanalys och för att förhindra liknande incidenter.

3. Identifiera berörda personer och anteckna skador eller personskador

Beskriv incidentens konsekvenser – orsakade den personskada eller materiell skada? Var tydlig och bestämd – ett enkelt ”ja” eller ”nej” är avgörande. Om någon skadades, ge en detaljerad beskrivning av skadans allvarlighetsgrad. För materiella skador, bifoga foton som bevis – en bild säger mer än tusen ord.

Låt oss nu gå djupare in på ämnet. Identifiera alla inblandade: namn, befattningar, arbetspass och relevanta detaljer. Samla sedan in vittnesmål från personer som var närvarande vid incidenten. Dessa redogörelser är ovärderliga för att pussla ihop händelseförloppet.

Vittnesmål kan klargöra om den skadade medarbetarens handlingar bidrog till incidenten eller ge en annan synvinkel. Notera deras uttalanden ordagrant eller parafrasera för tydlighetens skull. Be alltid vittnena att skriva under för att verifiera att deras redogörelser är korrekta.

4. Upprätta en plan för korrigerande åtgärder

En incidentrapport handlar inte bara om att dokumentera vad som har hänt, utan också om åtgärdsplanen efteråt. Identifiera och genomför korrigerande åtgärder som riktar sig mot den bakomliggande orsaken till incidenten.

Beskriv alla åtgärder som behövs för att slutföra rapporten. Detta säkerställer att alla nödvändiga steg dokumenteras för en fullständig och korrekt rapport. Genom att vidta dessa åtgärder avslutar du inte bara incidenten utan bidrar aktivt till att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla.

5. Stäng incidentrapporten

Låt inte stavfel eller sakfel fördunkla budskapet i din rapport! När du har fyllt i din incidentrapport, ta dig tid att korrekturläsa den noggrant. Dubbelkolla att fakta är korrekta, att grammatik och interpunktion stämmer och att rapporten är tydlig. Kom ihåg att din rapport måste vara kristallklar och lätt att förstå för alla inblandade.

När din rapport är färdig, skicka den till rätt mottagare – din avdelningschef, direktör, arbetsledare eller HR-kontaktperson som ansvarar för hanteringen av incidentrapporter.

Var beredd att svara på eventuella frågor som din chef kan ha efter att ha granskat rapporten. Om du skickar in rapporten elektroniskt eller per post, ta initiativet och följ upp med ett telefonsamtal inom 10 dagar.

Incidentrapportering har två sidor: att lära sig att skriva en rapport och att svara på en incidentrapport. Låt oss utforska den senare processen mer.

Hur man hanterar en incidentrapport

Att svara på en incidentrapport innebär att bekräfta rapporten, utreda incidenten och vidta åtgärder för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen.

Här är en sammanfattning av de viktigaste stegen:

Bekräfta rapporten: Tacka medarbetaren för att hen rapporterat incidenten. Det visar att du uppskattar hens vilja att träda fram och bidrar till att skapa en säkerhetskultur. Låt hen veta att du har tagit emot rapporten och granskar den.

Undersök incidenten: Samla in mer information om det behövs. Det kan innebära att intervjua de inblandade parterna och vittnen eller granska övervakningsfilmer. Analysera den bakomliggande orsaken till incidenten.

Vidta korrigerande åtgärder: Beroende på incidentens allvarlighetsgrad kan korrigerande åtgärder omfatta:

Implementera nya säkerhetsrutiner eller uppdatera befintliga

Erbjuda ytterligare utbildning för anställda

Vidta disciplinära åtgärder, om nödvändigt

Uppföljning: Informera den eller de berörda medarbetarna om resultatet av utredningen och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits. Övervaka situationen för att säkerställa att de korrigerande åtgärderna är effektiva för att förhindra liknande incidenter.

Oavsett allvarlighetsgrad är varje incident en möjlighet att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Alla vet inte hur man ska agera på rätt sätt, så en färdig incidentkommunikationsplan kan vara effektiv.

Du har lärt dig hur man skriver en incidentrapport och hanterar den på rätt sätt. Låt oss nu titta på vad du måste undvika i en sådan process.

Misstag att undvika vid incidentrapportering

Incidentrapporter är avgörande för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. Men även de bästa intentioner kan undergrävas av vanliga misstag.

Denna guide belyser viktiga misstag som du bör undvika när du skriver en incidentrapport:

Att ignorera eller fördröja rapporteringen: Alla incidenter, stora som små, ska rapporteras. Att ignorera eller fördröja rapporteringen kan förvärra situationen och göra det svårare att utreda orsaken.

Ofullständig eller felaktig information: Se till att din rapport innehåller alla väsentliga detaljer – datum, tid, plats, vad som hände och vilka som var inblandade. Sträva efter faktamässig korrekthet och undvik spekulationer.

Utelämna vittnesmål: Vittnesmål ger värdefull information om händelseförloppet. Samla in vittnesmål från alla som bevittnat incidenten för att få en heltäckande bild.

Fokusera på skuld: Syftet med en incidentrapport är att förstå vad som har hänt och förhindra att det inträffar igen, inte att utdela skuld. Fokusera på fakta och undvik anklagande språk.

Att hoppa över korrekturläsning: Stavfel och sakfel kan fördunkla budskapet i din rapport. Ta dig tid att korrekturläsa för att säkerställa noggrannhet, grammatik, interpunktion och övergripande tydlighet.

Att inte vidta korrigerande åtgärder: Låt inte rapporten samla damm! Använd informationen för att identifiera och genomföra korrigerande åtgärder som förhindrar att liknande incidenter inträffar igen.

Underlåtenhet att följa upp: Om du skadas, följ upp med en läkare för att säkerställa korrekt behandling och dokumentera all medicinsk vård du fått. Vid allvarliga incidenter, följ upp med berörda myndigheter för att säkerställa att en korrekt utredning genomförs.

Låt oss titta på några exempel på incidentrapportering och några verktyg som kan vara till hjälp i sådana situationer.

Exempel på incidentrapporter

Incidenter förekommer i alla branscher. Inom media- och underhållningsbranschen kan trakasserier på arbetsplatsen eller en olycka på inspelningsplatsen betecknas som en incident. På ett sjukhus kan felaktig medicinering eller läkare som opererar under påverkan av alkohol eller droger betecknas som en incident.

Låt oss undersöka användningsfall, exempel och mallar för incidentrapportering för att förstå situationer i en viss bransch!

1. Säkerhet och efterlevnad inom IT

Säkerhetsincidenter är alla händelser som äventyrar konfidentialiteten, integriteten eller tillgängligheten för en organisations data, system eller tillgångar.

Dessa incidenter kan variera från mindre olägenheter till allvarliga överträdelser och orsakas av olika faktorer, såsom illvilliga attacker, oavsiktliga fel, systemsårbarheter och interna hot.

Här är ett scenario där en säkerhetsincidentrapport skulle användas:

En anställd får ett misstänkt e-postmeddelande som verkar komma från deras bank. E-postmeddelandet uppmanar dem att klicka på en länk för att verifiera sina kontouppgifter. Den anställde klickar på länken, som leder dem till en falsk webbplats som ser identisk ut med bankens inloggningssida. Den anställde anger sitt användarnamn och lösenord och ger därmed, utan att veta om det, angriparen tillgång till sitt bankkonto.

2. Företagsincidentrapportering relaterad till anställda

Personalrelaterade incidenter omfattar händelser på arbetsplatsen som kan leda till personskador, materiella skador eller brott mot företagets policy.

Några specifika exempel är säkerhetsöverträdelser, vårdslöshet, problem med arbetsmiljön, ergonomiska problem, trakasserier eller våld på arbetsplatsen, säkerhetsöverträdelser och förseningar i inlämningen av dokumentation.

3. Rapportering av medicinska incidenter på sjukhus

På sjukhus är rapportering av medicinska incidenter ett viktigt system för att dokumentera och utreda oväntade händelser som kunde ha orsakat eller orsakade skada på en patient, en anställd eller en besökare.

Medicineringsfel, felaktig död, klagomål på läkare, våld eller trakasserier på arbetsplatsen, kirurgiska fel, sjukhusinfektioner, fall och tillbud är några exempel på medicinska incidenter.

Alla som bevittnar eller är inblandade i en medicinsk incident måste rapportera den. Detta inkluderar läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal, patienter och familjemedlemmar.

Vikten av utbildning i incidentrapportering

Ge dina anställda de färdigheter de behöver för att aktivt kunna bidra till säkerheten på arbetsplatsen. Utbildning i incidentrapportering går utöver grundläggande medvetenhet – det är en praktisk serie lektioner som gör det möjligt för din personal att

Se till att det är tydligt vad som utlöser en rapport, så att inget är tvetydigt.

Lär dig vilka viktiga detaljer som ska ingå – datum, tid, plats, beskrivning av händelser, vittnen – för att kunna skriva en utförlig och informativ rapport.

Bli säker på att snabbt rapportera incidenter, så att de kan utredas och lösas omgående.

Låt oss nu titta närmare på hur du utbildar din personal:

Inkludera interaktiva element som rollspelsscenarier, fallstudier och gruppdiskussioner för att engagera eleverna.

Använd tydliga och informativa bilder som presentationer, diagram och flödesscheman för att öka förståelsen och minnesförmågan.

Använd relevanta exempel från verkligheten från din bransch eller arbetsplats för att göra utbildningen relevant och effektiv.

Erbjud praktiska övningar där personalen kan öva på att dokumentera olika typer av incidenter i en säker, kontrollerad miljö.

Erbjud repetitionskurser och kontinuerligt stöd för att säkerställa att personalen behåller viktiga begrepp och bästa praxis.

Med all information och alla verktyg som vi har gått igenom hittills kan du nu börja skriva incidentrapporter med självförtroende!

Incidentrapportering handlar inte om att peka finger utan om att lära sig och utvecklas. Du får insikter som hjälper dig att förhindra framtida incidenter och odla en säkerhetskultur genom att samla in värdefull data.

