15 mallar för passionerade projekt som håller dig inspirerad under 2025

Du behöver inte tillstånd för att skapa något du älskar. ✨

Oavsett om det är en serietidning, ett fanzine, en djärv bisyssla eller bara en idé som du inte kan släppa, förtjänar ditt eget passionprojekt mer än bara en plats i dina dagdrömmar.

Den här bloggen är till för den idén – och för dig. 🫶

Kanske är du en student som utforskar ett Genius Hour-ämne, en designer som jagar din kreativa gnista eller någon som äntligen tar sig tid för en långvarig dröm. Oavsett var du börjar kan lite struktur göra stor skillnad. Rätt mall för passionerade projekt kan stimulera ditt kritiska tänkande, förtydliga dina projektmål och hjälpa dig att bättre förstå det arbete som är viktigast för dig.

Dessa 15 mallar är utformade för att hjälpa dig att arbeta smartare, inte hårdare, genom att erbjuda precis tillräckligt med struktur för att stödja din kreativitet utan att begränsa den. Med de viktigaste funktionerna för att organisera, prioritera och hålla inspirationen uppe kan du skydda din tid för passionerade projekt och göra verkliga framsteg med något som verkligen betyder något för dig.

Vad är mallar för passionerade projekt?

En mall för passionerade projekt är ett fördesignat ramverk som hjälper dig att planera, organisera och följa upp ett personligt eller kreativt projekt från start till mål, och som du kan ladda ner för enkelhetens skull.

Istället för att börja med ett tomt blad (eller ännu värre, utan någon plan alls) ger dessa mallar dina idéer ett hem. De innehåller ofta avsnitt för målsättning, brainstorming, tidsplaner och aktiviteter som uppmuntrar kritiskt tänkande och långsiktig planering. Oavsett om du skriver en bok, bygger en app eller designar en serietidning, hjälper dessa mallar dig att få en djupare förståelse för din projektprocess och lär dig samtidigt som du bygger.

Och om din idé så småningom blir ett företag eller en del av din personliga utvecklingsresa? Ännu bättre. 🛠️

🎉 Rolig fakta: Minecraft skapades av Markus Persson på kvällar och helger medan han arbetade heltid. Det var aldrig meningen att det skulle bli stort – bara roligt. ➡️ Bygg spelet. Skissa på idén. Lansera produkten. Resten kan komma senare.

📮ClickUp Insight: Cirka 90 % av alla människor sätter upp mål relaterade till hälsa eller karriärutveckling, men passionerade projekt och hobbyer hamnar ofta i skymundan. Men roliga idéer förtjänar också att uppmärksammas. Skriv ner dem i ClickUp Notepad eller skissa dem på ClickUp Whiteboards, och slutför de kreativa projekt som du har "tänkt ta itu med" i månader. Allt du behöver är en plan. 🤓💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete – inklusive det roliga – sedan de bytte till verktyget.

📮ClickUp Insight: Cirka 90 % av alla människor sätter upp mål relaterade till hälsa eller karriärutveckling, men passionerade projekt och hobbyer hamnar ofta i skymundan. Men roliga idéer förtjänar också att uppmärksammas. Skriv ner dem i ClickUp Notepad eller skissa dem på ClickUp Whiteboards, och slutför de kreativa projekt som du har "tänkt ta itu med" i månader. Allt du behöver är en plan. 🤓💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete – inklusive det roliga – sedan de bytte till verktyget.

15 mallar för passionerade projekt som håller dig inspirerad 🎨🚀

Vi har samlat 15 av de bästa ClickUp-mallarna för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer inom alla möjliga ämnen. Oavsett om du bygger en portfölj, skriver ett filmmanus eller designar ditt drömspel finns det en mall här som guidar dig utan att hämma din kreativitet.

Börja var som helst. Ändra allt. Avsluta starkt och ge ditt passionsprojekt den struktur det förtjänar.

1. ClickUp-mall för kreativa projektplaner

Få gratis mall Skapa struktur i din kreativa process och förvandla spridda idéer till färdiga verk.

Kreativa projekt kan snabbt bli röriga. Med så många rörliga delar, föränderliga idéer och flera medarbetare är det lätt att tappa överblicken. Mallen för kreativa projektplanering skapar struktur i kaoset med en central plats för brainstorming, planering, uppgiftsfördelning och uppföljning av allt från start till slutleverans.

Det är utformat för att hjälpa designers, författare, tillverkare och sidoprojektare att hålla sig synkroniserade, behålla den kreativa visionen och nå deadlines utan stress.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Organisera hela processen: Dela upp projekt i tydliga steg som idégenerering, produktion, granskning och leverans – så att ingen någonsin behöver undra vad som är nästa steg.

Anpassade uppgiftsstatusar: Skräddarsy faser som "Utkast", "Kundgranskning" och "Slutredigering" så att de passar ditt teams arbetsflöde.

Samla kreativa briefs på ett ställe: Lagra moodboards, referenser och projektmål där alla kan hitta dem och hålla sig uppdaterade från dag ett.

Visualisera tidslinjer och milstolpar: Använd Gantt-diagram för att kartlägga deadlines och beroenden (och upptäck hinder i tid).

Samarbeta kring feedback: Dela redigeringar, kommentarer och godkännanden utan att förlora något i inkorgens tomhet.

Hantera kreativa tillgångar: Bifoga bilder, videor, kopior och designfiler direkt till uppgifter – så att överlämningarna går smidigt.

Håll koll på recensioner: Automatisera påminnelser för att hålla feedbacklooparna igång och godkännanden i tid.

Följ framstegen enkelt: Använd instrumentpaneler för att övervaka projektets hälsa och fatta smartare beslut under arbetets gång.

🎯 Perfekt för: Kreativa personer som jonglerar med snabba projekt eller solo-sidoprojekt med massor av inspiration och ännu fler idéer.

💡 Proffstips: Använd ClickUps uppgiftsberoenden för att minska beslutsutmattning. När uppgifter är länkade i en sekvens vet du alltid vad du ska göra härnäst – utan att behöva fundera för mycket.

2. ClickUp-mall för idégenerering på whiteboard

Få gratis mall Fånga inspirationens gnistor och omvandla dem till genomförbara projektidéer.

De bästa idéerna börjar oftast rörigt – och det är precis vad den här mallen är skapad för. ClickUp Ideation Whiteboard Template ger dig en oändlig digital duk att utforska varje gnista av inspiration på, från seriefigurer till produktnamn för bisysslor till prototyper för vetenskapsmässor.

Oavsett om du brainstormar din nästa kortfilm, bygger ett klassrumsprojekt från grunden eller planerar din dröm om en ideell organisation, är detta din kreativa startpunkt.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Oändligt utrymme för brainstorming : Fånga upp idéer med klisterlappar, former, frihandsskisser eller vad som helst däremellan.

Live-samarbete : Flera teammedlemmar (eller klasskamrater) kan interagera i realtid, vilket är perfekt för fjärrsamarbete eller skolteam.

Mind maps och diagram : Skapa konceptnätverk, flödesscheman eller ramverk för att reda ut stora idéer.

Förvandla idéer till handling : Omvandla brainstormade tankar direkt till ClickUp-uppgifter för att hålla momentumet uppe.

Flexibla layouter : Börja med mallar för SWOT, användarresor eller affinitetsmappning – eller skapa dina egna.

Rösta och prioritera : Sortera bland kreativa idéer, samla in feedback och välj vad som ska gå vidare.

Länk till genomförandeplaner: Koppla din brainstorming direkt till tidslinjer, projektpaneler eller produktionssprintar.

🎯 Perfekt för: Studenter som förbereder Genius Hour-tavlor, berättare som kartlägger karaktärsutveckling, start-up-grundare som planerar funktioner eller alla som vill omvandla spridda tankar till strukturerade nästa steg.

3. ClickUp-mall för ritning på whiteboard

Få gratis mall Skissa och visualisera dina passionerade projektkoncept fritt och i samarbete med andra.

Vissa idéer måste helt enkelt ritas upp – bokstavligen. Med ClickUp Drawing Whiteboard Template kan du skissa, illustrera och visualisera koncept utan att någon struktur hindrar dig. Oavsett om du skissar scener för din serietidning, planerar ett indie-spelsgränssnitt eller ritar en personlig mind map för hand, hjälper detta utrymme dig att tänka visuellt och kreativt.

Det är särskilt effektivt för passionerade projekt där bilder är viktigare än ord.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Skissa fritt : Använd ritverktyg för att skapa diagram, prototyper eller storyboards för allt från UI-flöden till kreativa idéer.

Lägg till multimediekontext : Lägg in bilder, ikoner eller text för att stödja dina bilder.

Organisera med lager : Gruppera element och arbeta i lager för att hantera komplexa ritningar på ett enklare sätt.

Samarbeta i realtid : Skapa, redigera och kommentera tillsammans med ditt team – även från andra sidan jordklotet.

Dela ditt arbete : Exportera whiteboards som bilder eller PDF-filer för kundpresentationer eller dokumentation.

Återanvänd mallar: Spara tavlor för framtida användning i återkommande workshops eller utbildningar.

🎯 Perfekt för: Visuella tänkare som skapar serier, videospel, prototyper eller konstnärliga tidslinjer – och alla som är bättre på att kartlägga idéer med penna än med tangentbord.

💡 Proffstips: I ClickUp kan du dela upp ditt passionprojekt i ClickUp-milstolpar under veckan, inte bara i uppgifter. Milstolpar ger dig små "segrar" att fira och hjälper dig att hålla koll på framstegen i det stora hela.

4. ClickUp-mall för projektledning

Få gratis mall Hantera komplexa kreativa arbetsflöden med tydlighet och kontroll från start till mål.

Om ditt passionprojekt håller på att bli en seriös bisyssla (eller ett framtida heltidsjobb) är det här något för dig. Oavsett om du hanterar lanseringen av en solo-podcast eller jonglerar med volontärinitiativ håller ClickUp-projektledningsmallen ditt arbete strukturerat och flexibelt.

Att vara organiserad behöver inte innebära att man måste offra kreativiteten.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Dela upp projekt : Skapa uppgiftslistor och deluppgifter med ansvariga, deadlines och prioriteringar.

Anpassade arbetsflöden : Skapa agila tavlor, vattenfallsfaser eller något däremellan.

Visuella tidslinjer : Använd Gantt-diagram för att hantera beroenden och hålla deadlines.

Dashboards i realtid : Spåra framsteg, teamets arbetsbelastning och KPI:er i en vy.

Smart resurshantering : Tilldela arbete baserat på tillgänglighet – även om det bara är du själv.

Automatiseringar och aviseringar : Håll igång momentumet med påminnelser, triggers och återkommande uppgifter.

Risk- och problemspårning : Identifiera hinder tidigt – och ligg steget före dem.

Centraliserade tillgångar: Bifoga filer, dokument och länkar så att du har allt du behöver på ett ställe.

🎯 Perfekt för: Sidoprojekt, frilansare eller oberoende kreatörer som jonglerar flera idéer och ansvarsområden utan ett dedikerat team.

🧐 Visste du att? Ett rörigt digitalt utrymme kan vara lika mentalt utmattande som ett stökigt skrivbord. Att organisera uppgifter, dokument och tillgångar i ett arbetsutrymme minskar tröttheten vid kontextbyte.

5. ClickUp-mall för projektplan på hög nivå

Få gratis mall Fokusera på stora milstolpar och långsiktiga mål utan att fastna i detaljerna.

Alla passionerade projekt är inte avslappnade – vissa har stora mål och långsiktiga ambitioner. Denna mall för högnivåprojektplanering från ClickUp hjälper dig att zooma ut, hålla fokus på milstolpar och göra framsteg utan att behöva detaljstyra varje steg.

Oavsett om det handlar om en dokumentärfilm eller lanseringen av din app är detta din strategitavla.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Spåra milstolpar och mål : Markera viktiga leveranser och spåra deras status med ett ögonkast.

Värderade vyer : Sammanfatta tidslinjer, risker och framsteg i tydliga, högkvalitativa instrumentpaneler.

Anpassade KPI:er : Lägg till fält för budget, resurser eller prestanda som är anpassade efter ditt projekt.

Visualiseringar av tidslinjer : Använd Gantt-diagram för att lägga upp hela projektets förlopp från start till leverans.

Uppdateringar för intressenter : Dela tydliga rapporter med medarbetare eller supportrar utan att överväldiga dem.

Länk till mer detaljerade planer : Gå till detaljerade uppgifter och färdplaner när det behövs.

Ändra loggens synlighet: Spåra viktiga uppdateringar och beslutspunkter med transparens

🎯 Perfekt för: Kreativa personer som pitchar sitt projekt för finansiering, grundare som arbetar mot en lansering eller alla som behöver en överblick för att hålla sig på rätt spår.

6. ClickUp-mall för projektstadga

Få gratis mall Klargör din vision, omfattning och mål innan projektet ens börjar.

Varje passionprojekt börjar med ett ”varför”. Oavsett om du startar en gräsrotsmagasin, lanserar ett personligt forskningsinitiativ eller samarbetar i ett konstprojekt i samhället, hjälper ClickUp Project Charter Template dig att definiera ditt syfte och skapa tydlighet från dag ett.

Eftersom anpassning inte bör vara en eftertanke – det bör vara ditt första steg.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Definiera syfte och mål : Klargör projektets uppdrag och förväntade resultat från början.

Fastställ tydliga ramar : Ange vad som ingår (och vad som inte ingår) för att förhindra att projektet växer sig för stort.

Lista intressenter : Identifiera sponsorer, teammedlemmar eller samarbetspartners så att det inte blir något gissningsarbete.

Förutse risker : Markera problem tidigt och utarbeta planer för att mildra dem.

Få godkännanden : Säkra godkännanden innan genomförandet påbörjas för att hålla allt officiellt.

Länk till stöddokument : Lägg till kontrakt, tidsplaner och planer för snabb referens.

Spåra förändringar: Dokumentera hur omfattningen eller strategin kan utvecklas under projektets gång.

🎯 Perfekt för: Passionerade team, enskilda utvecklare eller kreatörer som startar ett projekt som kräver stöd, vare sig det är från en kund, en bidragsgranskare eller ditt framtida jag.

📖 Läs mer: Vill du förvandla ditt passionprojekt till ett sprintbaserat system? Se hur Scrum fungerar för personliga projekt – även om du är ett team på en person.

📖 Läs mer: Vill du förvandla ditt passionprojekt till ett sprintbaserat system? Se hur Scrum fungerar för personliga projekt – även om du är ett team på en person.

7. ClickUp-mall för projektledningshandbok

Få gratis mall Skapa ett repeterbart system som skalar din kreativa process och teamets kunskap.

Vill du att ditt passionprojekt ska kännas mindre som en helghobby och mer som en väloljad maskin? ClickUp Project Management Playbook Template blir ditt projekts bruksanvisning – perfekt för kreativa kollektiv eller sidoprojekt som är redo att skalas upp.

Din process. Ditt sätt. Dokumenterat och repeterbart.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Steg-för-steg-guider : Dokumentera varje fas i ditt arbetsflöde, från start till efteranalys.

Återanvändbara checklistor och mallar : Ha standarddokument som riskloggar och mötesanteckningar redo att användas.

Centraliserad resurshub : Länka policyer, verktyg, utbildning och mallar för snabb onboarding.

Anpassade avsnitt : Skräddarsy handboken efter ditt teams processer och språk.

Alltid uppdaterad : Revidera och utveckla enkelt dina arbetsflöden i takt med att ditt projekt växer.

Stödjer onboarding: Använd det som ett utbildningsverktyg för medarbetare eller framtida teammedlemmar.

🎯 Perfekt för: Grundare av kreativa kollektiv, ledare för ideella organisationer eller långsiktiga projektutvecklare som vill dokumentera vad som fungerar och lära andra att använda det.

🧐 Visste du att? Kreativa sinnen tenderar att vara icke-linjära – att använda en ClickUp Whiteboard eller visuell layout aktiverar fler idéförbindelser än enbart textlistor. Organiserade tänkare drar nytta av ClickUps anpassade fält som "Energinivå" eller "Beräknad tid", som hjälper dem att arbeta med sin bandbredd istället för mot den.

8. ClickUp Planera en projektmall

Bra passionerade projekt uppstår inte bara – de utformas med avsikt. ClickUps mall för projektplanering hjälper dig att lägga grunden innan du dyker in. Oavsett om du publicerar en diktsamling, restaurerar vintage-möbler eller planerar ett evenemang för samhället, hjälper detta dig att hålla processen genomtänkt och fokuserad.

Att drömma stort börjar med smart planering.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Definiera mål och omfattning : Se till att alla är överens om vad ni bygger och varför.

Planera tidslinjer : Använd milstolpar och beroenden för att planera hela resan.

Tilldela resurser : Matcha uppgifter med rätt personer, verktyg och budget.

Bedöm risker tidigt : Upptäck varningssignaler innan de blir hinder.

Dela upp uppgifter : Förvandla stora mål till hanterbara arbetspaket

Kommunicera tydligt : Fastställ förväntningar och uppdateringar genom planer för intressenterna.

Dokumentera begränsningar: Dokumentera antaganden och begränsningar för att undvika överraskningar.

🎯 Perfekt för: Tankeväckande kreatörer och självständiga personer som vill bygga med ett syfte, från idé till genomförande, utan att tappa fart.

🎉 Rolig fakta: Din hjärna får ett dopaminkick när du bockar av även den minsta uppgiften – ja, till och med ”skapa moodboard”.

9. ClickUp-mall för projektchecklista

Få gratis mall Dela upp ditt projekt i små steg för att hålla ordning och följa planen.

Vissa passionerade projekt behöver bara ett tillfredsställande system, till exempel en checklista. ClickUp-projektets checklista hjälper dig att bryta ner saker, hålla dig på rätt spår och känna att momentum byggs upp för varje kryssad ruta – oavsett om du förbereder dig för en solo-konstutställning eller driver en återkommande podcast.

För framsteg handlar inte bara om produktivitet – det är något personligt.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Färdiga och anpassningsbara checklistor : Kom igång snabbt eller skapa din egen från grunden.

Statusuppföljning : Se vad som är klart, vad som är på gång och vad som är blockerat med ett ögonkast.

Visuell framstegsvisning : Följ snabbt procentandelen av slutförda uppgifter för att hålla motivationen uppe.

Påminnelser och aviseringar : Missa aldrig en deadline – eller ett litet men viktigt steg.

Återanvändbar för återkommande arbete : Klona checklistor för onboarding, kvalitetssäkring, evenemang och mer.

Uppgiftslänkning : Koppla objekt till uppgifter, dokument eller tillgångar för djupare genomförande.

Tilldela ägarskap: Se till att varje ruta har ett namn bredvid sig.

🎯 Perfekt för: Skapare som hanterar detaljerade, repeterbara steg – till exempel indie-spelutvecklare, poddare eller evenemangsplanerare som vill ha struktur utan stress.

💡 Proffstips: Kombinera din brainstorming på whiteboardtavlan med mallen för projektchecklista. När du har skissat upp det som inspirerar dig, dela upp det i enkla, genomförbara steg för att hålla igång.

10. ClickUp-mall för tidslinje för kreativa projekt

Få gratis mall Visualisera varje deadline och leverans så att du kan hålla takten i din kreativitet.

Deadlines kan kännas överväldigande, men med en kreativ tidsplan blir de milstolpar som du ser fram emot. ClickUps mall för kreativ projektplanering hjälper dig att se helheten på ett ögonblick och hålla igång arbetet, oavsett om du lanserar en webbserie, förbereder en portfolio eller producerar en kortfilm.

Planera. Ta det lugnt. Skapa med självförtroende.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Visuella tidslinjer och Gantt-vyer : Planera varje fas, deadline och beroendeförhållande.

Markera kritiska vägar : Se hur arbetet hänger ihop – och vad som riskerar att försenas.

Följ framstegen i realtid : Få statusuppdateringar utan att behöva jaga någon.

Bifoga briefs och tillgångar : Förvara filer och kreativa referenser precis där du behöver dem.

Inbyggd samarbetsfunktion : Lämna feedback, godkännanden och uppdateringar direkt på tidslinjeobjekt.

Flexibel omplanering : Flytta datum eller uppgifter enkelt när planerna utvecklas.

Fira milstolpar: Markera viktiga ögonblick för att höja moralen och motivationen.

🎯 Perfekt för: Visuella kreatörer, författare eller tillverkare med passionerade projekt som utvecklas i faser och behöver en färdplan för att hålla sig på rätt spår.

📖 Läs mer: Sätter du upp långsiktiga mål för ditt passionprojekt? Dessa kan hjälpa dig att förstå din riktning: Personliga utvecklingsmål

Personliga mål

11. ClickUp-mall för projektets tidslinje på whiteboard

Få gratis mall Skapa flexibla, samarbetsinriktade tidsplaner som utvecklas i takt med ditt projekt.

Vissa planer görs inte i kalkylblad – de skissas upp i realtid. ClickUp-mallen för projektets tidslinje på whiteboard är perfekt för de där ögonblicken när du ”tänker högt” och dina idéer flödar visuellt. Den kombinerar struktur och frihet så att din tidslinje fungerar på ditt sätt.

När klisterlappar möter strategi – detta är resultatet.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Dra-och-släpp-tidslinjer : Skapa och omorganisera projektfaser, uppgifter och deadlines visuellt i farten.

Anpassade layouter och färgkodning : Markera risker, prioriteringar och etapper med enkla visuella signaler.

Live-samarbete i team : Planera och justera tidslinjer tillsammans – fjärrvänligt och helt interaktivt.

Uppgiftslänkning : Koppla samman milstolpar och leveranser för att visa hur saker och ting är beroende av varandra.

Exportera och dela : Omvandla din whiteboard till en PDF-fil eller bild för enkel presentation eller uppdateringar till intressenter.

ClickUp-uppgiftsintegration : Konvertera whiteboard-objekt till spårbara uppgifter direkt.

Kommentera och anteckna: Lämna anteckningar, samla feedback och gör ändringar på ett transparent sätt.

🎯 Perfekt för: Team som gillar flexibel, visuell planering – särskilt för projekt som ofta utvecklas eller kräver frekvent samordning mellan olika intressenter.

💡 Proffstips: Fastställ alltid en definition av färdig – även för personliga mål. På så sätt undviker du perfektionismens fälla och kan gå vidare med klarhet.

12. ClickUp-mall för planering av studentprojekt

Få gratis mall Håll skolprojekten enligt schemat och utan stress med den inbyggda strukturen.

Oavsett om du bygger en modell för din vetenskapsmässa eller sammanställer din första tidskrift är studentledda projekt en kreativ guldgruva. ClickUps mall för planering av studentprojekt hjälper dig att hantera deadlines, idéer och samarbete – utan stress i sista minuten.

För även skoluppgifter kan förvandlas till något som du älskar.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Organisera akademiska faser : Dela upp arbetet i olika steg, såsom forskning, utkast, redigering och inlämning.

Spåra deadlines och milstolpar : Håll koll på förfallodatum och minska paniken i sista minuten.

Spara anteckningar och referenser : Ha alla forskningslänkar, citat och idéer till hands.

Visuell framstegsspårning : Se vad som är gjort – och vad som behöver uppmärksammas

Gruppsamarbete : Tilldela uppgifter, lämna kommentarer och spåra gruppens bidrag på ett och samma ställe.

Checklistor för inlämning: Se till att alla krav är uppfyllda innan du lämnar in ditt arbete.

🎯 Perfekt för: Studenter som arbetar med klassprojekt, Genius Hour-utforskningar eller collegeansökningar som också fungerar som kreativa utställningar.

💡 Proffstips: När du stöter på motstånd, byt vy. Om listan känns överväldigande, hoppa till whiteboardtavlan. Att byta format kan förändra hur du tänker om arbetet.

13. ClickUp Creative & Design Template

Få gratis mall Organisera designresurser, feedback och godkännanden i ett strömlinjeformat arbetsflöde.

Designarbete trivs med iteration. Oavsett om du lanserar ett personligt varumärke, skissar på serietidningssidor eller planerar en trycksak, ger ClickUp Creative & Design Template dig verktygen för att bygga, förfina och leverera – utan att bryta ditt flöde.

För även röriga utkast förtjänar ett fantastiskt system.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Visuella arbetsflöden : Spåra designstadier från koncept till granskning till leverans

Organisering av tillgångar : Lagra designfiler, mockups och resurser med versionskontroll.

Feedbackvänliga verktyg : Lämna kommentarer, markera bilder och hantera revideringar på ett och samma ställe.

Anpassade statusar och taggar : Märk efter prioritet, typ eller kund för att hålla ordning på saker och ting.

Verktygsintegration : Länka till Figma, Adobe eller dina favoritplattformar för design.

Godkännandeprocesser : Effektivisera godkännanden med automatiska aviseringar.

Kundvänlig åtkomst: Bjud in intressenter att granska och godkänna design utan kaos.

🎯 Perfekt för: Passionerade designers, illustratörer och kreatörer som jonglerar med passionerade sidoprojekt eller portföljprojekt.

🧐 Visste du att? Den första prototypen av Flappy Bird kodades på bara några timmar under en helgsprint – utan någon färdig plan, bara med en plötslig nyfikenhet. Tänk: Kreativ & designmall + passion = viral framgång. 🚀

14. ClickUp Storyboard-mall

Få gratis mall Planera varje bildruta i din berättelse visuellt med manus, scener och tempo.

Varje berättelse börjar någonstans, och ClickUp Storyboard Template hjälper dig att väcka den till liv, bildruta för bildruta. Oavsett om du skriver manus till en kortfilm eller planerar en serietidning kan du använda detta utrymme för att organisera bilder, dialoger och flödet med kreativ tydlighet.

Gör din berättelse verklig – innan den ens existerar.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Struktur scen för scen : Lägg till bilder, anteckningar och manus till varje bildruta i din berättelse.

Ladda upp skisser och bilder : Inkludera konceptkonst, miniatyrbilder eller layoutidéer som referens.

Tidslinje : Ordna och omordna scener för att finjustera din berättelse.

Feedback i realtid : Samarbeta med ditt team om manus, tempo eller visuellt flöde.

Exportalternativ : Dela hela storyboarden för kundgranskning, godkännande eller produktion.

Uppgiftsintegration : Koppla storyboard-element till produktionsuppgifter för en smidig överlämning.

Manusformatering : Lägg till dialog, berättarröst eller talanteckningar för varje bildruta.

Exportera till Google Slides: Dela ditt storyboard i ett visuellt presentationsformat för lektioner, kundpresentationer eller kreativa genomgångar.

🎯 Perfekt för: Filmskapare, animatörer, pedagoger och berättare som skapar rika berättelser genom sidoprojekt eller visuella passionerade verk.

🧐 Visste du att? Pixars Toy Story började som ett grovt storyboard och en handfull karaktärsskisser uppsatta på en vägg – ett bevis på att visuell planering (som storyboardmallen) kan väcka hela världar till liv.

15. ClickUp-kampanjmall

Få gratis mall Starta ditt passionprojekt med ett tydligt, strategiskt marknadsföringsflöde

Även de bästa idéerna behöver en publik. Om ditt passionprojekt innefattar en lansering, release eller ett evenemang hjälper ClickUp Promotion Template dig att marknadsföra det på ett tydligt sätt. Från teaserinlägg till retrospektiv efter lanseringen – varje steg planeras in.

Att dela med sig av sitt arbete ska kännas lika kreativt som att skapa det.

Varför det är perfekt för ditt nästa projekt

Kampanjarbetsflödeskort : Organisera allt från strategi till lansering till efteranalys.

Uppgiftslistor för innehåll och design : Tilldela leveranser, spåra deadlines och håll tillgångarna samordnade.

Kalendervyer : Planera lanseringar och undvik kanalkonflikter med en enkel visuell översikt.

Prestationsdashboards : Övervaka kampanjens KPI:er och ROI utan att behöva gräva igenom verktyg.

Feedback- och godkännandeprocesser : Håll allt i rörelse med inbyggda granskningssteg.

Mallar för briefs och rapporter : Standardisera kampanjdokument och bädda in verktyg som Google Forms för feedback, registreringar eller spårning av inlämningar.

Spårning av tillgångar och budget: Håll koll på resurserna så att inget faller mellan stolarna.

🎯 Perfekt för: Kreatörer, indieproducenter och sidoprojekt som vill marknadsföra sitt arbete som proffs – även om det bara är du i studion.

Du behöver inte förvandla din passion till vinst 🌱. Att skapa något bara för att du älskar det är skäl nog! 💜

Vad kännetecknar en bra mall för passionprojekt?

En bra mall för passionerade projekt ser inte bara bra ut – den stöder hela din kreativa process utan att stå i vägen. Oavsett om du arbetar med dina egna passionerade projekt eller guidar studenter genom deras, bör rätt mall ge dig struktur och utrymme att utforska.

Så hur vet du vilken du ska välja?

Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:

Enkel anpassning: Du bör kunna justera layouter, fält och avsnitt så att de passar just ditt sätt att tänka och arbeta.

Visuell tydlighet: Oavsett om det är en tidslinje, checklista eller Kanban-tavla, gör ett överskådligt gränssnitt att ditt projekt känns genomförbart och inte överväldigande.

Flexibla arbetsflöden: Välj mallar som passar din stil – till exempel whiteboardtavlor för idégenerering, listor för genomförande eller tidslinjer för långsiktig planering.

Inbyggd vägledning: Uppmaningar till målsättning, kritiskt tänkande och nästa steg hjälper dig att hålla fokus (och avsluta starkt).

Följa framsteg: Checklistor, instrumentpaneler eller Gantt-diagram hjälper dig att hålla dig till schemat – och fira framgångar längs vägen.

Kreativa verktyg: Bonus om mallen innehåller platser där du kan lägga till skisser, bädda in Google Slides eller lagra kreativa tillgångar i en vy.

Och låt oss vara ärliga: det ska vara roligt att använda. Det här projektet handlar trots allt om glädje, inte bara om att bocka av rutor. ✅

📅 Letar du efter en mer strukturerad metod för projektplanering? Kolla in våra favoritmallar för projektplaner för att komma igång.

Ditt passionprojekt förtjänar en plan ✨

Stora idéer behöver mer än motivation – de behöver momentum, särskilt när du försöker nå en specifik målgrupp. Oavsett om du jagar en dröm, bygger något för dig själv eller förvandlar en gnista till en bisyssla, ger ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, dig vad du behöver för att gå från idé till genomförande på ett och samma ställe.

Inga fler tomma sidor. Inga fler spridda anteckningar. Bara ett tydligt, sammanhängande arbetsflöde – från brainstorming till planering till lansering.

Välj en mall. Gör den till din egen. Och skapa något du brinner för – och är stolt över.

👉 Är du redo att förverkliga dina idéer med den allt-i-ett-arbetsplatsen för kreatörer? Registrera dig på ClickUp och börja bygga ditt passionprojekt – helt gratis.