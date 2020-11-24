Hur man tillämpar Scrum på personliga projekt

Författaren, Tony Henderson, är företagare i Chicago. Han har använt Scrum under många år för att uppnå personliga och affärsmässiga mål.

Scrum är en affärsmetod som har utformats, designats, tillämpats och marknadsförts för att göra företagsverksamheten mer smidig. Enligt Scrum.org är Scrum ”ett ramverk inom vilket människor kan hantera komplexa adaptiva problem, samtidigt som de produktivt och kreativt levererar produkter av högsta möjliga värde”.

Det känns som ett modeord för oss också, men idéerna är bra.

Mer än 12 miljoner företag använder Scrum regelbundet. Och även om Scrum hjälper team att lansera en produkt på marknaden, är det enkelt att anpassa för individer och familjer att planera och uppnå sina egna mål.

Vad är Scrum egentligen?

Scrum är en process som företag kan tillämpa på sina utvecklingsprocesser för att slutföra projekt snabbare.

I affärsvärlden består ett Scrum-team av:

En produktägare som ansvarar för det färdiga resultatet, som kan ha högre rang än andra teammedlemmar eller inte.

Scrum-teamet, inklusive alla som är direkt involverade i att producera det färdiga resultatet, men ingen som är indirekt involverad.

En Scrum-mästare som håller processen på rätt spår tack vare sin expertis inom Scrum-systemet.

Dessa medarbetare samlas med ett tydligt mål i åtanke och arbetar sedan mot det målet genom följande steg:

Produktägaren definierar uppgiften så tydligt och precist som möjligt, inklusive hur den färdiga produkten ska se ut.

Produktägaren och Scrum-mästaren väljer ut teammedlemmarna

Teamet träffas för att definiera en sprint, en period på en till fyra veckor med uppmätt arbete. För alla uppgifter som kräver mer än fyra veckor delar de upp en del av jobbet som rimligen kan slutföras.

För varje uppgift definierar teamet nästa steg och vem som är ansvarig för att det slutförs.

Alla får arbeta

En gång om dagen i 10 till 15 minuter träffas teamet för ett dagligt Scrum-möte , där de snabbt rapporterar om framsteg, identifierar hinder och fastställer nästa steg när ett visst jobb är klart.

Denna process fortsätter till slutet av sprinten, då en sprintgenomgång och en sprintretrospektiv går igenom vad som har hänt, vad som gick bra, vad som gick fel och hur man kan göra bättre ifrån sig i nästa sprint.

Det är Scrum i ett nötskal.

Scrum fungerar för miljontals företag världen över, och med bara några små justeringar kan det fungera även för ditt hem och ditt privatliv.

Implementera Scrum

I ditt eget liv börjar implementeringen av Scrum med att identifiera produktägaren och Scrum-mästaren. I nästan alla fall kommer du att ha båda dessa roller. Det är ditt hushåll och dina mål, så ingen annan kommer att ta ansvar för dem.

Du kommer också att samla ditt team. Ibland är du ett team på en person. Andra gånger är det du och din make/maka eller du, din partner och dina barn. Du kan också ta hjälp utifrån. Oavsett hur ditt team ser ut, håll det litet och få med alla från början.

När du har identifierat dessa nyckelpersoner är det dags att gå vidare till Scrum-stegen för dina hem- och personliga mål.

Steg 1: Definiera uppgiften

Här definierar du vad du vill åstadkomma, med utgångspunkt i hur det ska se ut när det är klart. Var så detaljerad och specifik som möjligt. Till exempel är ”komma i form” inte en bra definition av en uppgift. Försök istället med ”gå ner 15 kilo och minska min gånghastighet från 20 minuter per kilometer till 15 minuter per kilometer”.

Håll det resultatinriktat och beskrivande, så att varje steg du tar för att uppnå det kan kontrolleras mot om det verkligen tjänar det mål du har i åtanke. Till exempel:

Affärsuppgift : Utveckla ett användargränssnitt för en ny mjukvaruplattform

Hemuppgift : Städa och organisera garaget

Personlig uppgift: Betala av 2 500 dollar i kreditkortsskulder.

Steg 2: Skapa en backlogglista

All projektledning innefattar ett steg där du delar upp det färdiga resultatet i mindre, hanterbara uppgifter och projekt. I Scrum kallas detta för en backlog-lista.

Nämn alla saker som ditt team behöver göra för att uppnå det resultat du vill ha. Var så utförlig som möjligt, även om det resulterar i en skrämmande lång lista. Resten av Scrum-processen hjälper dig att ta itu med listan i hanterbara steg.

Affärsuppgift : Att utveckla ett användargränssnitt skulle innebära dussintals stora och små backlog-poster, inklusive : Att utveckla ett användargränssnitt skulle innebära dussintals stora och små backlog-poster, inklusive outsourcade projekt och avstämningar med andra avdelningar.

Hemuppgift : Du kan dela upp städningen och organiseringen av garaget i mindre uppgifter. Det kan till exempel handla om att dela upp garaget i sektioner, slänga skräp och lägga undan saker som ska doneras, bygga nya förvaringshyllor, köpa förvaringslådor, ställa undan allt och städa och polera noggrant.

Personlig uppgift: Att betala av skulder kräver veckovis budgetering, uppföljning av framsteg och faktiska betalningar. Det kan också kräva att du lägger flera timmar på ett extrajobb för att tjäna lite extra pengar.

Steg 3: Sprintplanering

Sprintplanering består, som nämnts tidigare, av två steg. I det första steget identifierar du vilka uppgifter du kommer att arbeta med under de kommande en till fyra veckorna. För uppgifter som du inte kan slutföra inom den tidsramen delar du upp en del av uppgiften som ska slutföras under denna sprint.

Det andra steget är att identifiera vem som är ansvarig för att slutföra varje uppgift. Ofta är det du eller din partner, men barn och leverantörer, som ett leveransföretag eller en barnvakt, kan också bli en del av teamet i detta skede.

Affärsuppgift : En sprint för att utveckla användargränssnittet skulle vara att sätta upp specifika, tidsmässigt lämpliga milstolpar för varje steg i utvecklingen och tilldela varje milstolpe till den mest kvalificerade medlemmen i Scrum-teamet.

Hemuppgift : Du kan bestämma dig för att göra en veckas sprint för att dela upp garaget i sju sektioner och sortera en (dela upp alla föremål i behålla, lägga undan, slänga eller donera) varje dag. En grupp rumskamrater eller familjemedlemmar kan tilldela olika sektioner till olika personer eller ge alla en underavdelning av varje sektion.

Personlig uppgift: Du kan sätta en månadslängd på din sprint och planera dina insatser för att nå målet. Det kan till exempel vara fem timmar per vecka som chaufför för Uber Eats, en minskning av utgifterna för shopping och underhållning med 100 dollar per vecka och en session varje onsdag där du summerar dina besparingar och extrainkomster och sedan gör en betalning via din onlinekreditkortsportal. Eftersom du inte kommer att betala hela 2 500 dollar på en månad sätter du upp målet att minska saldot med 800 dollar.

Steg 4: Daglig Scrum

Det dagliga Scrum-mötet är ett kortfattat, informellt och strukturerat möte där varje teammedlem rapporterar om sina framsteg. Om de ligger i fas är den delen klar. Om de inte ligger i fas identifierar de vad som hindrar framstegen, och teamet kommer med idéer om hur man kan lösa problemet.

Affärsuppgift : ett stående möte där alla tittar på en whiteboard, snabbt och systematiskt deltar i processen i 10 till 15 minuter och sedan återgår till arbetet.

Hemuppgift : Gruppen kan samlas till ett dagligt Scrum-möte tidigt på kvällen. Varje deltagare visar vad de har gjort klart eller förklarar vad som hindrade dem från att lyckas. För dem som inte blev klara kan teamet hjälpa till att slutföra uppgiften på plats.

Personlig uppgift: Du kan hålla ett dagligt Scrum-möte med dig själv, gå igenom dina mål för dagen och bocka av dem eller notera varför du hade svårt att slutföra en uppgift. För ofullständiga uppgifter, gör en plan för att säkerställa framgång nästa dag.

Steg 5: Sprintgranskning

I slutet av sprinten granskar du resultaten. Jämför dem med de uppgifter som fastställdes under sprintplaneringen och fira det som gick bra.

Titta sedan på vad som gick fel, identifiera orsakerna till detta och brainstorma lösningar för nästa sprint.

Affärsuppgift : Att bygga ett nytt användargränssnitt skulle sannolikt innebära några längre möten i två separata steg. Du behöver inte gå in på så mycket detaljer eller formaliteter för dina hem- och personliga projekt.

Hemuppgift : Detta kan avslutas med att teammedlemmarna samlas i slutet av veckan för att bekräfta att alla sju avsnitt har triagerats. Om så är fallet firar de. Om inte, identifierar de vilka avsnitt som inte har triagerats, vem som är ansvarig för bristerna och vad de kan ändra för att arbetet ska kunna fortskrida.

Personlig uppgift: Du loggar in och ser om du har minskat ditt saldo med 800 dollar. Om så är fallet, fira och kalibrera din nästa sprint utifrån hur lätt denna framgång var. Om inte, titta på resultaten från dina dagliga Scrums för att se vilken del av planen som inte fungerar.

Steg 6: Upprepa

Efter din Sprint Review kommer en av två saker att hända.

Om din sprint avslutas med att uppgiften är klar, identifiera en ny uppgift från början och tillämpa Scrum-metoden för att få den gjord. Om din sprint avslutas utan att uppgiften är klar, börja om från planeringsstadiet för att fastställa detaljerna för ett mer framgångsrikt andra försök.

Slutliga tankar: Scrum-värdena

Scrum fungerar bäst när du inte bara använder processen utan också följer fem kärnvärden. Att tänka på och försöka leva efter dessa kan hjälpa dig (och andra teammedlemmar) att fullfölja sina delar av de uppgifter du tilldelar under varje sprint. Dessa värden är:

Mod att identifiera svagheter, ärligt utvärdera prestationer och alltid göra jobbet

Fokusera för att undvika distraktioner och håll blicken riktad mot målet – hur ditt liv kommer att förbättras när du uppnår ditt mål.

Åtagande till dig själv att du kommer att uppnå dina slutmål och skörda frukterna av dem

Respektera dig själv och dina teamkamrater, särskilt genom att inte utsätta dig själv för negativ självkritik eller övertyga dig själv om att du inte kan lyckas.

Öppenhet för nya idéer, nya möjligheter och nya sätt att göra saker på

