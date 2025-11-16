De 10 bästa CRM-programmen för salonger för bokning och kundhantering

Att tillhandahålla salongtjänster är en konst. Men att jonglera med bokningar, komma ihåg kundernas preferenser och koordinera personalens scheman? Det är ett heltidsjobb i sig.

Du behöver ett pålitligt CRM-program som kan automatisera bokningar, skicka påminnelser, lagra kundernas service- och köphistorik och se till att allt fungerar lika smidigt som en nyfrisyr.

I den här artikeln har vi sammanställt de bästa CRM-programvarorna för salonger som hjälper dig att hålla koll på bokningar och kundrelationer. Du får också tips om hur du väljer rätt CRM för din salong så att du kan säga adjö till dubbelbokningar och glömda uppföljningar – och hej till nöjda kunder och ett lugnare liv.

🔎 Visste du att? Guinness världsrekord för den största frisörsalongen sett till antalet platser innehas av Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brasilien) med 227 platser. Tänk dig vilken livlig stämning det måste vara en hektisk dag!

De bästa CRM-programmen för salonger i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett för salongens drift och teamsamarbete Kundprofiler, tidsbokning, automatiseringar, instrumentpaneler, tidrapportering, helt kontextmedveten AI Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Fresha Få onlinebokningar från nya kunder Salongmarknad, marknadsföringsinsikter, spårning av kundbeteende Gratis; anpassningsbar Invoay Avancerad lagerhantering CRM-kampanjer, WhatsApp-automatisering, biometrisk spårning Betalda abonnemang börjar på 69 dollar. Zenoti Onlinebokning dygnet runt Automatiska väntelistor, dubbla appar, inbyggd POS Anpassade priser Phorest Hantera flera salongfilialer Synkronisering mellan flera platser, POS, lojalitetsprogram Anpassade priser Salon 360 Hantering av salongens utgifter Provisionsspårning, CRM-insikter, personalens prestationer Anpassade priser Zoho Bookings Ge salongpersonalen självständighet Personalplanering, bokningsbegränsningar, återkommande tjänster Betalda abonnemang börjar på 6 dollar. Rosy Nybörjade salongägare Incheckning vid trottoarkanten, RosyPay, POS, bilduppladdningar Betalda abonnemang från 39 dollar Vagaro Underhålla en detaljerad kunddatabas Kundprofiler, formulär, lagerförsäljning, marknadsplats Anpassade priser Pipedrive Anpassa pipeline för din salong Försäljningspipeline, automatisering, instrumentpaneler Anpassa pipeline för din salong

Vad ska du leta efter i ett CRM-program för salonger?

Cirka 80 % av företagen använder CRM-programvara för försäljningsrapportering och processautomatisering, och salonger börjar också ta efter.

Här är de viktigaste CRM-komponenterna som ditt valda salonghanteringssystem måste ha.

Bokning av tid : Erbjuder onlinebokning, automatiska påminnelser och kalendersynkronisering. Ett smidigt system som håller dina stolar fulla och kunderna nöjda.

Lagring av kundhistorik : Spårar tidigare tjänster, köphistorik, preferenser och särskilda anteckningar. Att komma ihåg en favoritfärg på håret eller en favoritmassage kan öka engagemanget och lojaliteten.

Betalningssystem : Integreras med POS, stöder flera betalningsalternativ och automatiserar fakturering. Smidiga transaktioner innebär mindre väntetid och ökad effektivitet.

Personalhantering : Tilldelar bokningar, spårar arbetstider och förhindrar överbokningar och utbrändhet. Leta efter inbyggd prestationsövervakning för att hålla ditt team på rätt spår.

Marknadsföringsautomatisering: Skickar riktade e-postmeddelanden, SMS-kampanjer och erbjudanden inom lojalitetsprogram. Hjälper dig att hålla kontakten med kunderna och öka antalet återbesök.

Lagerhantering: Övervakar lagernivåer och skickar påminnelser om att beställa nytt. Nu slipper du att ta slut på viktiga produkter mitt i en behandling.

Analys och rapportering : Genererar rapporter om intäkter, bokningar och mest populära tjänster. Hjälper dig att fatta datadrivna beslut och banar väg för bättre : Genererar rapporter om intäkter, bokningar och mest populära tjänster. Hjälper dig att fatta datadrivna beslut och banar väg för bättre strategier för kundhantering.

Mobil tillgänglighet : Ger molnbaserad åtkomst via en mobilapp. Hantera din salong när som helst, var som helst.

Integrationer: Synkroniseras med din webbplats, sociala medier, marknadsföringsverktyg och bokföringsprogram. Skapar ett smidigt system för att hantera allt från bokningar till ekonomi.

🧠 Rolig fakta: Martha Matilda Harper, en kanadensisk entreprenör, öppnade den första moderna skönhetssalongen någonsin i Rochester, New York, 1891. Hon var också en pionjär inom franchising av salonger!

De 10 bästa CRM-programmen för salonger

För att underlätta ditt beslut har vi sammanställt en lista över de 10 bästa CRM-programmen för salonger. Vi går igenom deras funktioner, begränsningar och priser, tillsammans med betyg och recensioner, så att du kan hitta det som passar din salong bäst.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-salongsdrift och teamsamarbete)

Anpassa salongens arbetsflöden med ClickUp CRM

Att driva en salong kräver mer än kreativitet – det kräver koordination, konsekvens och kontakt. Det är där ClickUp kommer in. Som världens första konvergerade AI-arbetsyta låter ClickUp dig bygga ett CRM-system för salonger som passar dina exakta behov, oavsett om du hanterar bokningar, spårar försäljning eller anpassar kundvård.

Med ClickUp CRM, som drivs av AI, kan du skapa detaljerade rapporter, kommunicera med dina kunder och ansluta till andra verktyg som du redan använder. ClickUp låter dig organisera ditt CRM med hjälp av utrymmen, mappar och listor. Du kan skapa listor för leads, kontakter, kunder och affärer (servicepaket eller medlemskap). Varje kund eller lead representeras som en uppgift, vilket gör det enkelt att spåra varje interaktion och möjlighet.

Använd ClickUp Docs för att skapa detaljerade kundprofiler och servicehistorik. Ha alla kunduppgifter nära till hands. Lagra kontaktuppgifter, bokningshistorik, preferenser och feedback i en överskådlig vy. Anpassa varje interaktion och spåra de detaljer som skapar varaktig kundlojalitet.

Hantera scheman direkt med ClickUp Tasks och tidslinjer. Planera, omplanera och spåra bokningar enkelt – automatisera sedan påminnelser för att minska antalet uteblivna besök och öka kundlojaliteten.

Gör det enkelt att boka tid med ClickUp Tasks

Spåra unika detaljer som favoritfrisörer, hårfärgsformler, allergier eller lojalitetsstatus med hjälp av ClickUp Custom Fields. Du kan också gruppera kunder efter typ av tjänst, besöksfrekvens eller total konsumtion för att skräddarsy erbjudanden och kommunikation.

Automatisera repetitiva uppgifter som att skicka påminnelser om bokade tider, flagga bortfallna kunder eller sammanfatta veckans försäljningsaktivitet. AI-agenter kan konfigureras för att köras enligt scheman eller triggare, vilket sparar tid och minskar manuellt arbete.

ClickUp Calendar ger dig en tydlig översikt över dina bokningar och hjälper dig att snabbt boka in lediga tider.

Koppla din ClickUp-kalender för att visa och boka möten visuellt.

Titta på den här videon för att se hur ClickUps AI-drivna kalender låter dig schemalägga ditt arbete automatiskt👇🏼

Eliminera repetitiva uppgifter. Ställ in ClickUp Automations för att automatiskt skicka bekräftelser på bokningar, födelsedagshälsningar eller uppföljningsmeddelanden. Förvandla kunder från nya leads till lojala stamkunder utan att lyfta ett finger.

Få en översiktlig bild av hur ditt företag mår. Övervaka bokningar, kundlojalitet, de mest framgångsrika stylisterna och intäktstrender med hjälp av ClickUp Dashboards. Fatta smarta, datastödda beslut med lätthet.

Har du inte tid att manuellt logga varje bokning? Vi har lösningen. Så snart en onlinebokning kommer in, anger du bara tjänstetyp, kundnamn och bokningstid i ClickUp Brain – så skapar det en organiserad uppgiftslista åt dig på några sekunder.

Hitta lediga tider i din kalender enkelt genom att be ClickUp Brain att skapa ditt schema åt dig.

Personliga tjänster ökar intäkterna med 10–15 %. När du tar dig tid att anpassa dina erbjudanden efter kundernas önskemål kommer de definitivt att märka det.

Men för att göra det behöver du en organiserad kunddatabas – och det är enkelt att skapa med ClickUps mallar för försäljning och CRM.

Med ClickUp CRM-mallen kan du till exempel visualisera hela din pipeline, kundinformation, förfallodatum och allt däremellan.

Få en gratis mall Håll koll på din värdefulla kundinformation med ClickUp CRM-mallen.

Använd det för att:

Organisera kunddata på ett ställe, så blir det enklare att hitta information.

Effektivisera kundkommunikationen och supporten

Automatisera repetitiva uppgifter och frigör tid för mer komplexa aktiviteter.

Dra nytta av användbara insikter från kunddata för att personalisera upplevelserna

Det kan vara svårt att hantera bokningar som ligger tätt, men ClickUp hjälper dig även här. Ställ in påminnelser för bokningar eller låt ClickUp Brain göra det åt dig. Och om du inte har din bärbara dator till hands? Inga problem! Du kan ställa in och redigera påminnelser direkt från din mobil.

Den bästa salongshanteringsprogramvaran ska integreras sömlöst med din teknikstack och ge dig en fullständig bild av din verksamhet. ClickUp Integrations synkroniseras med över 300 plattformar, inklusive populära CRM-system.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in automatiska påminnelser om bokade tider, uppdatera uppgiftsstatus eller tilldela teammedlemmar utifrån typ av tjänst med över 50 olika utlösande händelser.

Spåra tiden varje tjänst tar med ClickUp Project Time Tracking

Samla in kunddata med ClickUp-formulärmallar som matas direkt in i din salongshanteringsprogramvara.

Skapa och spåra uppgifter för produktlager, ställ in påminnelser om återbeställningar och håll koll på lagernivåerna – allt inom ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Lätt inlärningskurva för nybörjare som använder plattformen för första gången

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Jag älskar hur ClickUp organiserar och schemalägger mina dagliga uppgifter. Om du har återkommande möten eller uppgifter varje vecka eller varannan vecka kan du lägga in dessa i ClickUp och få utmärkt översikt över din arbetstidplan. Det blir ännu bättre när du har kollegor med på tåget och kan samordna och delegera ansvar för vissa uppgifter. För mig ger det en skön känsla av framsteg och en bra översikt över min dagliga produktion att kunna bocka av uppgifter när jag har utfört dem.

2. Fresha (Bäst för att få onlinebokningar från nya kunder)

via Fresha

Fresha utmärker sig som ett salongshanteringsprogram som är särskilt bra på kundhantering och kundförvärv. Förutom grundläggande CRM-funktioner som tidsbokning och spårning av kundhistorik erbjuder det en inbyggd marknadsplats där potentiella kunder kan upptäcka dina tjänster och boka tid direkt.

Denna dubbla funktionalitet effektiviserar kundresan och hjälper din salong att attrahera nya kunder samtidigt som du effektivt hanterar befintliga kunder. Freshas sömlösa integration av marknadsförings- och bokningsverktyg kan spara tid och öka både kundlojaliteten och tillväxten.

Freshas bästa funktioner

Vinn nya kunder på marknaden för skönhets- och hälsobranschen

Identifiera dina mest framgångsrika marknadsföringskampanjer och kanaler

Spåra kundbeteende, preferenser och bokningsmönster med CRM-rapportering

Freshas begränsningar

Vissa användare debiteras för bokningar som gjorts via marknadsplatsen, även om bokningen senare avbokas.

Kräver POS-integration från tredje part för transaktioner

Fresha-priser

Gratis

Valfria betalfunktioner

Fresha-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 1 430 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fresha?

En G2-användare säger:

Jag älskar hur enkelt det är att använda för att boka tid och organisera min tid för mig själv och mina kunder. Det gick också väldigt snabbt att registrera sig och fungerade smidigt när jag startade mitt företag.

👀 Visste du att? Företag ser en genomsnittlig ökning av intäkterna på 27 % när de använder onlinebokningssystem.

3. Invoay (Bäst för avancerad lagerhantering)

via Invoay

När du kommunicerar regelbundet med dina kunder, även när de inte har bokat någon tid, bygger du starka kundrelationer och ökar lojaliteten. Invoays salongshanteringsprogramvara är idealisk för detta. Du kan automatisera fakturakvitton, dela regelbundna uppdateringar om dina bästa erbjudanden och mycket mer med plattformen.

Systemet erbjuder även avancerad lagerhantering så att du alltid har tillräckligt med viktiga produkter i lager.

Invoays bästa funktioner

Hantera anställdas prestationer, scheman och närvaro med integrerad biometrisk spårning.

Automatisera CRM-kampanjer , kundengagemang och påminnelser på WhatsApp

Skapa paket- och medlemsplaner, inklusive anpassade kampanjer och presentkort, enligt kundernas önskemål.

Invoays begränsningar

Det saknas anpassningsalternativ för unika CRM-arbetsflöden för salonger.

Vissa användare har rapporterat om frekventa avbrott, felaktiga beräkningar och schemaläggningsproblem, vilket tyder på potentiella stabilitetsproblem.

Invoays priser

Startpris: 69 $/månad

Grow: 99 $/månad

Expandera: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Invoay-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Invoay?

En recension på TrustPilot säger:

Deras programvara har nästan alla funktioner som en salong kan behöva. Från fakturering, SMS-marknadsföring (feedback, rekommendationer, bonuspoäng) till rapporter (förlorade kunder, återkommande kunder, nya kunder) och mycket mer.

Deras programvara har nästan alla funktioner som en salong kan behöva. Från fakturering, SMS-marknadsföring (feedback, rekommendationer, bonuspoäng) till rapporter (förlorade kunder, återkommande kunder, nya kunder) och mycket mer.

📮ClickUp Insight: 18 % av respondenterna i vår undersökning vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

4. Zenoti (bäst för onlinebokning dygnet runt)

via Ze noti

59 % av alla säger att de blir frustrerade av att behöva vänta i telefonkön för att boka tid, och nästan en av fem tycker att det är obekvämt att behöva vänta på kontorstid för att boka tid.

Zenoti löser detta genom att erbjuda onlinebokning dygnet runt. Det inkluderar även en funktion för hantering av väntelistor, så om en bokning avbokas kan platsen snabbt fyllas, vilket bidrar till att minska förlorad tid och intäkter.

Zenotis bästa funktioner

Dubbla appar för bokningar från franchisetagare och kunder

Automatisk väntelista fyller luckor från sista minuten-avbokningar

Inbyggd POS för smidiga, centraliserade betalningar

Zenotis begränsningar

Programvaran är ganska komplex och överväldigande för nybörjare.

Vissa användare har upplevt frekventa krascher och buggar, särskilt i mobilappen.

Zenoti-priser

Anpassade priser

Zenoti-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zenoti?

En recensent på Capterra skriver:

Zenoti är ett utmärkt system för bokning av tid och kundhantering. Det är smidigt att ha kundkommunikation, onlinebokning, tidsbokning, betalningar, marknadsföring och feedback samlat på ett och samma ställe.

5. Phorest (bäst för hantering av flera salongfilialer)

via Phorest

Phorest utmärker sig genom sin kontroll över flera platser och spårning av lager i realtid, vilket gör det idealiskt för salongägare som hanterar flera filialer. Dess säkra POS-system centraliserar intäktsdata, så att du kan övervaka intäkterna på olika platser utan att behöva byta plattform.

Du kan också hantera personalens scheman och produktlager per plats, vilket hjälper dig att minska svinnet och planera inköp mer effektivt. Dessutom synkroniseras kundprofiler och lojalitetspoäng automatiskt, vilket garanterar en enhetlig kundupplevelse i alla filialer.

Phorests bästa funktioner

Kommunicera direkt med kunden via WhatsApp API

Erbjud direktbokning online från Google Sök och Maps

Hantera bokningar och fakturering på ett och samma ställe från alla dina salongfilialer.

Phorests begränsningar

Högre prisnivåer kanske inte passar mindre salonger eller enskilda yrkesutövare.

Enstaka fördröjningar har rapporterats i mobilappen under rusningstider.

Supportens svarstider kan variera beroende på plats och prenumerationsnivå.

Phorest-priser

Anpassade priser

Phorest-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (380+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Phorest?

En recension på G2 säger:

Jag älskar att det är enklare än min iPhone-kalender. Jag kan se alla mina bokningar för dagen och alla mina kollegor. Jag kan enkelt lägga till extra tjänster för att anpassa servicen och lägga till tid om jag vill. Extremt lätt att använda och genialt!

6. Salon 360 (Bäst för hantering av salongens utgifter)

via Salon 360

Om du vill få bättre kontroll över din salongs ekonomi kan Salon 360 vara ett bra alternativ. Förutom standardfunktioner som onlinebokning och automatiserad kommunikation erbjuder det verktyg för att spåra försäljningskonverteringar och övervaka personalens produktivitet.

Programvaran inkluderar även spårning av utgifter och provisioner, så att du kan hålla koll på vad som kommer in och går ut. Denna typ av översikt gör det enklare att hantera företagets kostnader utan att känna sig överväldigad.

Salon 360 bästa funktioner

Skapa en onlinekatalog över dina tjänster

Spåra fakturerbara timmar och prestationer för att hantera personalens incitament och provisioner på ett rättvist sätt.

Övervaka utgifter och filialers resultat och spåra konverteringar med rapporter i realtid för att justera CRM-strategin.

Begränsningar för Salon 360

Små salonger kan bli överväldigade av omfattande funktioner.

Priser för Salon 360

Anpassade priser

Salon 360 betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

🧠 Rolig fakta: Under medeltiden gjorde barberare mer än bara hårklippningar. De utförde även operationer, tandvård och till och med åderlåtning! Det är därför den klassiska barberarstången har röda och vita ränder, som symboliserar blod och bandage.

7. Zoho Bookings (Bäst för att ge salongspersonalen självständighet)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings är ett CRM-verktyg som också fungerar som ett salonghanteringssystem. Det låter dig begränsa antalet bokningar och minska antalet avbokningar eller ombokningar i sista minuten.

Du kan ange exakta priser för tjänsterna så att kunderna får fullständig kostnadsklarhet innan de bokar. För att minska antalet uteblivna besök kan du med hjälp av plattformen ta betalt i förväg, vilket säkerställer att din tid och dina intäkter skyddas även om en bokning avbokas.

Zoho Bookings bästa funktioner

Sätt deadlines och bestäm hur många onlinebokningar du vill ha per dag.

Låt personalen sätta upp sina egna scheman och hantera kommande bokningar

Schemalägg återkommande tjänster och spåra lager för behandlingar med flera sessioner.

Begränsningar i Zoho Bookings

Salongens CRM-verktyg saknar anpassningsmöjligheter

Att hantera sommartid kan vara problematiskt

Priser för Zoho Bookings

Grundläggande: 6 $/månad per användare

Premium: 9 $/månad per användare

Zoho Bookings betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Bookings?

En G2-recensent skriver:

Mycket enkelt att konfigurera för flera användare som arbetar vid olika tidpunkter, även i olika tidszoner. Lätt att justera och anpassa för oväntade eller planerade schemaändringar.

8. Rosy Salon Software (Bäst för nya salongägare)

via Rosy Salon Software

Att starta ett nytt spa- eller frisörsalongföretag kan vara överväldigande, men Rosy Salon Software hjälper dig. Med incheckning vid trottoarkanten och det egenutvecklade RosyPay är Rosy Salon Software perfekt för salongägare som just har börjat sin resa.

Programvaran är prisvärd och användarvänlig. Den innehåller viktiga verktyg som lagerhantering, kundkommunikation och ett inbyggt kassasystem (POS).

Rosy Salons bästa funktioner

Låt kunderna checka in när de är i närheten så att stylisten omedelbart får besked.

Förenkla kreditkortshanteringen med förhandsgodkännanden och transaktioner med kort på fil.

Ladda upp och redigera kundbilder för snabb referens

Rosy Salons begränsningar

Referensrapporterna är inte tillräckligt sofistikerade

Plattformen begränsar schemaläggningen till 15-minutersintervall, vilket kanske inte passar alla typer av tjänster.

Rosy Salon-priser

Från 39 $/månad

Anpassningar tillgängliga

Rosy Salon betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rosy Salon?

En recension på G2 säger:

Jag gillar systemets enkelhet och flexibilitet, plus att jag kan använda det både för anställda och för oberoende uppdragstagare. Recension insamlad och publicerad på G2.com.

9. Vagaro (Bäst för att upprätthålla en detaljerad kunddatabas)

via Vagaro

Vagaro är i första hand en marknadsplats för hälso- och skönhetsbranschen som också erbjuder ett omfattande CRM-program för salonger. En av dess mest framstående funktioner är de mycket detaljerade kundprofilerna, som hjälper dig att hålla reda på preferenser, tjänster och historik.

Med denna nivå av personalisering kan du öka kundengagemanget, erbjuda skräddarsydda upplevelser och öka kundlojaliteten.

Vagaros bästa funktioner

För detaljerade kundregister med bilder, servicehistorik, preferenser och tidigare köp.

Designa och skicka anpassade formulär, enkäter och avtal som sparas i kundprofilerna för enkel åtkomst.

Skapa lagerhantering baserat på kundernas efterfrågan och sälj exklusiva produkter på marknaden.

Begränsningar med Vagaro

Begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med andra salonghanteringssystem

Prissättningen kan vara dyr för mindre salonger eller företag.

Vagaro-priser

En plats:

Från 24 $/månad

Flera platser:

Anpassade priser

Vagaro-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vagaro?

En G2-recensent säger:

Jag älskar hur Vagaro kombinerar funktionalitet och flöde – det samlar schemaläggning, SOAP-anteckningar och kundregister på ett och samma ställe utan att kännas klumpigt.

10. Pipedrive (bäst för att anpassa pipeline för din salong)

via Pipedrive

Pipedrive, traditionellt ett CRM-program, fungerar även som ett kraftfullt salongshanteringsprogram. Det gör det enkelt att boka sessioner och anpassa din försäljningspipeline efter dina behov. Med avancerad lagerhantering kan du effektivt spåra produkter och lagernivåer.

Programvaran automatiserar också kundkommunikationen, vilket sparar tid och samtidigt säkerställer att dina kunder hålls informerade.

Pipedrives bästa funktioner

Utforma försäljningspipelines som speglar deras specifika kundresa

Automatisera kundkommunikationen med e-post och SMS

Spåra salongens prestationsmått, kundlojalitet och intäktstrender inom skönhetsbranschen med visuella instrumentpaneler och detaljerade rapporter.

Begränsningar i Pipedrive

Du måste uppgradera till Advanced-planen för e-postintegration.

Saknar branschspecifika funktioner som lagerhantering anpassad för skönhetsprodukter.

Det kan vara överväldigande för små salongägare på grund av dess avancerade CRM-funktioner och branta inlärningskurva.

Ingen direkt integration med kassasystem (POS) för smidig transaktionshantering inom salongen.

Pipedrive-priser

Lite: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 34 $/månad per användare

Premium: 64 $/månad per användare

Ultimate: 89 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar hur användarvänligt Pipedrive är, även för personer som inte är tekniska experter. Den visuella försäljningspipeline hjälper mig att se exakt var varje affär befinner sig med ett ögonkast, och de anpassningsbara stegen innebär att jag kan anpassa den efter olika arbetsflöden.

