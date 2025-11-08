De 11 bästa alternativen till SurveySparrow för smartare feedback och engagemang

Du kanske redan lägger ner hela din själ i ditt företag, men hur vet du om dina kunder får det de behöver?

Det är enkelt: du ber om feedback. Det är ett av de enklaste sätten att förfina dina produkter, förbättra dina tjänster och leverera bättre kundupplevelser.

SurveySparrow har varit ett pålitligt verktyg för många företag, marknadsförare och forskare för att samla in och analysera viktig kunddata. Men om du letar efter något med mer anpassningsmöjligheter, bättre priser eller avancerad analys har du flera alternativ att välja mellan.

Vi har samlat 11 av de bästa alternativen till SurveySparrow – alla med något unikt att erbjuda, från AI-drivna insikter och elegant design till smidig integration med dina befintliga verktyg.

👀 Visste du att? Företag som följer upp kundernas feedback genom att agera på den har 2,5 gånger större sannolikhet att behålla sina kunder.

SurveySparrows begränsningar

SurveySparrow är känt för sina konversationsbaserade enkäter och automatiseringar, men det har några nackdelar som kan göra att du överväger alternativ:

Prisfrågor: Vissa användare tycker att det är dyrt, med viktiga funktioner låsta bakom dyrare abonnemang.

Begränsad anpassning: Erbjuder grundläggande justeringar av varumärket, men saknar djupgående designkontroll och avancerad logik.

Grundläggande analys: Funktionellt men saknar djup och AI-drivna insikter som finns i andra verktyg.

Funktionsbegränsningar i lägre prisnivåer: Viktiga verktyg som automatisering och avancerad rapportering är begränsade till premiumnivåer.

Integrationsbegränsningar: Stöder populära verktyg, men vissa anslutningar är begränsade eller kräver workarounds.

Problem med svarhantering: Att filtrera och segmentera svar i stor skala kan vara frustrerande för omfattande undersökningar.

SurveySparrow-alternativ i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Anpassningsbar formulärskapande, datainsamling, AI-driven feedbackanalys och hantering • ClickUp Forms med villkorlig logik • Omvandla formulärsvar till uppgifter • Automatisering för arbetsflöden efter feedback • Dashboards för live-statistik • AI-analys via ClickUp Brain Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Typeform Interaktiva och engagerande undersökningar • En fråga i taget UX • Logiska hopp • Stripe-integration för betalningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad. Qualtrics Enkät- och erfarenhetshantering på företagsnivå • Avancerad förgrening och målgruppsanpassning • Inbyggd respondentpanel • HIPAA-, GDPR- och ISO-kompatibilitet Anpassade priser Google Forms Enkla och kostnadsfria undersökningar • Automatisk visualisering via Sheets • Logisk förgrening • Förifyllda svar • Filuppladdningar • Svarmeddelanden Gratis SurveyMonkey Marknadsundersökningar och kundfeedback • AI-drivna frågeförslag • A/B-testning • Flerspråkigt stöd • Viktad poängsättning Betalda abonnemang börjar på 10 $/månad. Jotform Formulärskapande med betalnings- och automatiseringsfunktioner • Drag-and-drop-byggare • PDF-generering från svar • Villkorlig logik • Kioskläge • HIPAA-kompatibilitet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 39 $/månad. Zoho Survey Team som använder Zoho-paketet och feedback via flera kanaler • Integration med CRM- och marknadsföringsverktyg • Offline- och flerspråkiga undersökningar • Analyser i realtid Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 6 dollar. QuestionPro Akademisk forskning och företagsundersökningar • Heatmaps och konjointanalys • Offline-enkätverktyg • Panelhanteringssystem Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 83 dollar. Tally Obegränsat antal gratis enkäter med ett minimalistiskt gränssnitt • Obegränsat antal svar i gratisversionen • Stripe-integration • Stöd för Zapier, Airtable och Notion Betalda abonnemang börjar på 29 dollar. Formstack Säker och HIPAA-kompatibel datainsamling • Automatisering av arbetsflöden • E-signaturer • Offline-datasynkronisering • Förifyllning av CRM-data Betalda abonnemang börjar på 99 dollar. Alchemer Avancerad anpassning av undersökningar och hantering av feedback • Dashboards i realtid • Rollbaserad åtkomst • Longitudinell spårning • CRM/API-integrationer Betalda abonnemang börjar på 55 dollar.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa SurveySparrow-alternativen att använda

Letar du efter alternativ till SurveySparrow? Dessa toppval täcker dina behov:

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbar formulärskapande, datainsamling, AI-driven feedbackanalys och hantering)

Samla in strukturerade data enkelt med ClickUp Forms och omvandla svaren till genomförbara uppgifter.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, gör det enkelt att skapa anpassade formulär, samla in data och utnyttja användarfeedback, medan den inbyggda AI-funktionen hjälper dig att omvandla denna feedback till åtgärdspunkter och insikter som du kan spåra!

Börja med att be ClickUp Brain att hjälpa dig att skapa enkätfrågor baserade på viktiga trender, senaste produktlanseringar eller diskussioner om din produkt i sociala medier. Skapa sedan anpassade formulär för ditt varumärke med ClickUp Forms.

Du kan omvandla varje formulärinlämning till uppgifter, uppdatera fält och starta automatiserade arbetsflöden, så att ingenting missas. Du kan hämta befintliga uppgiftsfält och ClickUp-anpassade fält från valfri plats i ditt arbetsområde, så att data hålls strukturerade och konsekventa.

Och med smartare formulär som drivs av villkorslogik kan du styra upplevelsen och bara visa de fält som är relevanta baserat på tidigare svar. Om någon till exempel markerar en förfrågan som "Brådskande" kan ett fält för förfallodatum visas automatiskt, vilket säkerställer att viktiga detaljer registreras i förväg.

Om du behöver en färdig struktur erbjuder ClickUp Form Template en fördefinierad formulärstruktur för vanliga arbetsflöden, inklusive kundfeedback, projektförfrågningar och supportärenden för IT-kundtjänst. Du kan anpassa feedbackformuläret efter dina behov, vilket snabbar upp formulärskapandet samtidigt som du behåller ett strukturerat dataflöde.

Få en gratis mall Förenkla datainmatningen med ClickUp-formulärmallen för effektivitet och noggrannhet.

Men att samla in svar är bara början på att bygga starka kundrelationer. ClickUp Automation eliminerar det manuella uppföljningsarbete som vanligtvis följer.

Eliminera manuell implementering av feedback med ClickUp Automation genom att utlösa åtgärder, tilldela uppgifter och hålla arbetsflödena igång.

Du kan ställa in regler för att tilldela inlämningar till rätt teammedlemmar, meddela intressenter eller till och med utlösa e-postsvar.

När dina data strömmar in ger ClickUp Dashboards dig en tydlig bild av vad som händer. Istället för att sortera enskilda svar får du en visuell översikt i realtid över trender, flaskhalsar och teamets arbetsbelastning.

Spåra din feedback i ClickUp Dashboards med hjälp av anpassade rapporter, liveuppdateringar och viktiga mätvärden på ett och samma ställe.

Behöver du se hur många högprioriterade förfrågningar som väntar på svar? Eller spåra kundtjänstens nöjdhetsbetyg över tid? Med anpassningsbara widgets kan du filtrera och visa de data som är viktigast, så att ditt team kan arbeta samordnat och proaktivt.

ClickUp fungerar som en AI-formulärskapare som hjälper dig att identifiera återkommande problem i feedbackformulär för att upptäcka obalanser i arbetsbelastningen från inkommande förfrågningar.

Vi avslutar med ClickUp Brain, som också ger dig flexibiliteten att arbeta med flera LLM:er, inklusive Gemini, ChatGPT och Claude, direkt från din ClickUp-arbetsyta. Använd ClickUp AI för att analysera feedback, sammanfatta mönster och föreslå nästa steg baserat på analysen.

Förbättra beslutsfattandet med ClickUp Brains LLM-integration genom att få AI-insikter anpassade efter ditt arbetsflöde.

Oavsett om du är ute efter detaljerad innehållsgenerering, avancerad dataanalys eller kontextuella rekommendationer kan du enkelt växla mellan olika modeller. Detta säkerställer att du får den bästa AI-drivna supporten för dina specifika behov, allt inom ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade fält för varje enkätfråga, från rullgardinsmenyer till textrutor.

Konvertera formulärinlämningar till uppgifter för enkel spårning och uppföljning

Tagga och kategorisera svar för snabb filtrering och analys

Visualisera trender och insikter genom anpassningsbara instrumentpaneler

Filtrera och sortera svaren med hjälp av valfritt fält för att hitta viktig feedback.

Samarbeta med ditt team genom att lägga till kommentarer, ansvariga och deluppgifter.

Spåra enkäternas framsteg och slutförandegrad över olika vyer och statusar.

Omdirigera användare efter inlämning till valfri länk för en smidigare upplevelse.

Begränsningar för ClickUp

Tar tid att lära sig på grund av dess omfattande funktionsuppsättning

Avancerade formulärfunktioner som villkorslogik kräver ett högre prisplan.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Jag älskar att använda automatiseringarna och integrationerna i ClickUp. Det har så mycket potential att automatiskt schemalägga, spåra och kommunicera uppgifter på ett bra sätt. Jag har också använt det för integrationer med våra franchisetagare med hjälp av formulär och undersökningar, vilket har varit fantastiskt.

Jag älskar att använda automatiseringarna och integrationerna i ClickUp. Det har så mycket potential att automatiskt schemalägga, spåra och kommunicera uppgifter på ett bra sätt. Jag har också använt det för integrationer med våra franchisetagare med hjälp av formulär och undersökningar, vilket har varit fantastiskt.

👀 Visste du att? Företag som använder ClickUp Automation sparar uppskattningsvis 1 timme per dag och anställd, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten. Det är som att få en extra arbetsvecka i produktivitet varje år – utan att behöva jobba övertid!

2. Typeform (bäst för interaktiva och engagerande undersökningar)

via Typeform

När det gäller att skapa enkäter som känns som en naturlig dialog snarare än en stel frågeformulär, Typeform sticker ut.

Genom att visa en fråga i taget skapas en mer interaktiv upplevelse som håller respondenterna engagerade. Det eleganta, moderna gränssnittet är mycket anpassningsbart, så att du kan skräddarsy teckensnitt, färger och varumärke efter dina behov.

Men det handlar inte bara om estetik – logiska hopp anpassar undersökningsupplevelsen och leder respondenterna längs olika vägar baserat på deras svar.

Enkel integration med HubSpot, Slack, Google Sheets och Zapier gör automatiseringen smidig. Enkla inbäddningsalternativ gör det också möjligt att placera enkäter i e-postmeddelanden, på webbplatser och i popup-fönster.

Typeforms bästa funktioner

Spåra respondenternas framsteg i realtid för att identifiera avhopp och optimera flödet.

Aktivera video- och GIF-svar för att få mer omfattande och engagerande feedback.

Samla in betalningar inom undersökningar med hjälp av Stripe-integration för donationer eller bokningar.

Bädda in formulär på webbplatser med en interaktiv chatbot-liknande upplevelse för ökat engagemang.

Använd dolda fält för att spåra kampanjkällor och segmentera svar automatiskt.

Begränsningar för Typeform

Begränsad designflexibilitet för mer komplexa undersökningsstrukturer

Den kostnadsfria planen har strikta begränsningar för antalet svar.

Priser för Typeform

Gratis

Basic : 29 $/månad

Plus : 59 $/månad

Företag : 99 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Typeform

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

En recension på TrustRadius säger:

Vi använde det för att samla in ytterligare information från personer som var intresserade av våra kurser. Vi kunde göra det på ett sätt som inte överöste dem med alla frågor på en skärm, utan istället presenterade en fråga i taget.

Vi använde det för att samla in ytterligare information från personer som var intresserade av våra kurser. Vi kunde göra det på ett sätt som inte överöste dem med alla frågor på en skärm, utan istället presenterade en fråga i taget.

💡 Proffstips: A/B-testa din undersökningsstruktur. De flesta testar bara ämnesrader eller e-posttexter, men hur din undersökning är strukturerad (frågornas ordning, längd, ton) kan drastiskt förändra kvaliteten på svaren. Prova olika versioner och jämför slutförandegraden och svarens djup.

3. Qualtrics (Bäst för undersökningar och erfarenhetshantering på företagsnivå)

via Qualtrics

Qualtrics är mer än bara ett undersökningsverktyg, det fungerar som en omfattande plattform för erfarenhetshantering. Det är idealiskt för organisationer som genomför storskalig forskning om kunder, anställda och marknaden.

Qualtrics avancerade förgrenings- och logikfunktioner låter dig skapa skräddarsydda enkäter för mjukvaruteam som anpassas dynamiskt utifrån respondenternas svar.

Distributionen är lika flexibel och omfattar e-post, SMS, mobilappar och inbäddade formulär på webbplatser.

Till skillnad från många konkurrenter erbjuder Qualtrics även en inbyggd respondentpanel, vilket ger företag tillgång till målgruppsdata för sin forskning.

För dem som hanterar känslig data garanterar dess HIPAA-, GDPR- och ISO 27001-kompatibilitet högsta säkerhet, vilket gör det till ett bra val för branscher som hälso- och sjukvård, finans och högre utbildning.

Qualtrics bästa funktioner

Använd värmekartor för att spåra var användarna klickar och interagerar för UX-forskning.

Utnyttja konjointanalys för att förstå vilka funktioner och prispunkter som är viktigast.

Bädda in enkäter i mobilappar för att samla in feedback i realtid utan extra kodning.

Aktivera uppföljningsenkäter baserat på kundinteraktioner i support- eller försäljningssystem.

Samla in beteendedata med verktyg för sessionsinspelning för en komplett respondentresa.

Qualtrics begränsningar

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktionsuppsättning

Omfattande anpassningsalternativ kan vara överväldigande för enkla undersökningsbehov.

Qualtrics priser

Anpassade priser

Qualtrics betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (730+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qualtrics?

En G2-recensent skriver:

Det bästa med Qualtrics Strategy & Research är dess flexibilitet. Det är tillräckligt kraftfullt för avancerade, logikintensiva undersökningar, men samtidigt tillräckligt intuitivt för att team ska kunna komma igång utan att skriva kod.

Det bästa med Qualtrics Strategy & Research är dess flexibilitet. Det är tillräckligt kraftfullt för avancerade, logikintensiva undersökningar, men samtidigt tillräckligt intuitivt för att team ska kunna komma igång utan att skriva kod.

👀 Visste du att? 1886 fyllde Marcel Proust i ett ”bekännelsealbum” med personliga frågor, vilket ledde till skapandet av det numera berömda Proust-frågeformuläret. Han anade inte att det skulle inspirera moderna personlighetstester för kommande generationer!

4. Google Forms (bäst för enkla och kostnadsfria undersökningar)

via Google Forms

Google Forms är ett av de mest användarvänliga och kostnadseffektiva undersökningsverktygen och låter dig skapa och distribuera undersökningar på några minuter utan att behöva oroa dig för svarbegränsningar.

Det saknar avancerade designelement och djupgående analyser, men erbjuder grundläggande logisk förgrening, automatisk datavisualisering och direkt integration med Google Sheets för enkel spårning av svar.

Eftersom det är inbyggt i Googles ekosystem är det praktiskt att skapa Google Forms-enkäter för team som redan använder Gmail, Drive och Docs.

Google Forms bästa funktioner

Förfyll svaren med hjälp av e-post eller tidigare svar för att påskynda slutförandet av undersökningen.

Skapa QR-koder så att respondenterna kan få direkt tillgång till undersökningarna.

Ställ in svarvalidering för att säkerställa korrekta och fullständiga svar.

Aktivera filuppladdningar i enkäter för dokumentinlämningar eller uppgifter

Använd tillägg som Form Publisher för att automatiskt omvandla svar till Google Docs eller PDF-filer.

Ställ in e-postaviseringar för nya svar så att teamen hålls uppdaterade i realtid.

Begränsningar i Google Forms

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med premiumverktyg för undersökningar

Inga inbyggda integrationer utanför Googles ekosystem

Priser för Google Forms

Gratis

Betyg och recensioner av Google Forms

G2 : 4,6/5 (över 42 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

En recensent på Capterra säger:

Google Forms är ett utmärkt verktyg eftersom det erbjuder färdiga mallar som hjälper dig att komma igång snabbt. Det har också ett enkelt och intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Google Forms är ett utmärkt verktyg eftersom det erbjuder färdiga mallar som hjälper dig att komma igång snabbt. Det har också ett enkelt och intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

🧠 Rolig fakta: Med Google Forms kan du automatiskt betygsätta frågesporter och blanda frågorna för att förhindra fusk, vilket gör det överraskande användbart för lärare och utbildare.

5. SurveyMonkey (Bäst för marknadsundersökningar och kundfeedback)

via SurveyMonkey

För dig som söker en balans mellan tillgänglighet och mer sofistikerade datainsikter är SurveyMonkey ett mångsidigt alternativ.

Det kombinerar användarvänlighet med AI-drivna frågeförslag, hoppa över logik, svarviktning och automatiserad rapportering. Detta gör det till ett utmärkt val för företag som behöver detaljerad feedback utan komplexiteten hos en forskningsintensiv plattform.

SurveyMonkey erbjuder också olika distributionsmetoder, inklusive e-post, SMS, sociala medier och inbäddning på webbplatser.

Det erbjuder även benchmarking-funktioner, vilket gör det möjligt för företag att jämföra sina undersökningsresultat med branschstandarder.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Genomför A/B-tester i enkäter för att jämföra frågeformat och förbättra engagemanget.

Schemalägg återkommande undersökningar med automatiska påminnelser och SurveyMonkey-mallar för att fortsätta samla in kundfeedback.

Använd undersökningslogik för att visa eller dölja frågor baserat på tidigare svar.

Skapa flerspråkiga undersökningar med automatisk översättning för global räckvidd

Tilldela viktade poäng till svaren för avancerad dataanalys och rapportering.

SurveyMonkeys begränsningar

Den kostnadsfria planen har begränsat antal svar och saknar avancerade funktioner jämfört med andra alternativ till SurveyMonkey.

Högre prisnivåer kan vara dyra för småföretag.

SurveyMonkey-priser

Team Advantage : 18 $/användare/månad

Team Premier : 44 $/användare/månad

Individuell plan – Premier Annual: 57 $/månad

Individuell plan – Advantage Annual: 23 $/månad

Standard månadsavgift: 10 USD/månad

Enterprise: Anpassade priser

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (24 940+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SurveyMonkey?

En recension på TrustRadius säger:

SurveyMonkey är också perfekt när du vill få grafik över de data du har fått, vilket sparar tid eftersom du slipper göra det manuellt. Jag kan inte komma på något tillfälle när det inte är lämpligt att använda SurveyMonkey.

SurveyMonkey är också perfekt när du vill få grafik över de data du har fått, vilket sparar tid eftersom du slipper göra det manuellt. Jag kan inte komma på något tillfälle när det inte är lämpligt att använda SurveyMonkey.

🧠 Rolig fakta: Brand Right Marketing förändrade sitt arbetsflöde med hjälp av ClickUp Automations och Task Templates, vilket minskade projektets inställningstid med 50 % och höll kampanjerna på rätt spår.

6. Jotform (Bäst för formulärskapande med betalnings- och automatiseringsfunktioner)

via Jotform

Till skillnad från traditionella undersökningsplattformar utmärker sig Jotform med sin drag-and-drop-formulärbyggare. Den har också avancerad villkorslogik, vilket gör det möjligt för användare att skapa dynamiska och personliga upplevelser.

En av dess unika försäljningsargument är möjligheten att samla in betalningar direkt i undersökningarna tack vare integrationer med PayPal, Stripe och Square.

Dessutom kan det automatiskt generera anpassade PDF-filer från svaren, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för företag som hanterar kontrakt, ansökningar eller undersökningsrapporter.

För branscher som kräver säker datainsamling erbjuder Jotform även HIPAA-kompatibla alternativ, vilket gör det till ett utmärkt val för företag inom hälso- och sjukvård, finans och juridik.

Jotforms bästa funktioner

Använd kioskläge för att samla in data på plats genom att förvandla en surfplatta till en dedikerad formulärstation.

Använd villkorlig e-postlogik för att skicka anpassade uppföljningsmejl till respondenterna baserat på deras svar.

Automatisera formulärflöden för att vidarebefordra inlämningar till olika teammedlemmar

Ställ in godkännandeprocesser för att granska och validera inskickade formulär innan de behandlas.

Integrera med Dropbox eller Google Drive för att automatiskt lagra inlämnade filer.

Aktivera smarta beräkningar i formulär för prisuppskattningar eller poängbaserade bedömningar.

Jotforms begränsningar

Den kostnadsfria planen har begränsad inlämning och lagring jämfört med andra Jotform-alternativ.

Gränssnittet kan kännas rörigt på grund av det stora antalet funktioner.

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons : 39 $/månad

Silver : 49 $/månad

Gold : 129 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Jotform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

En G2-recension säger:

Det jag gillar mest med Jotform är hur intuitivt det är. Möjligheten att skapa villkor för formulären har varit till stor hjälp. Widgetarna är också mycket användbara. Jag har nyligen integrerat arbetsflödesprocessen och det har sparat mig så mycket tid.

Det jag gillar mest med Jotform är hur intuitivt det är. Möjligheten att skapa villkor för formulären har varit till stor hjälp. Widgetarna är också mycket användbara. Jag har nyligen integrerat arbetsflödesprocessen och det har sparat mig så mycket tid.

7. Zoho Survey (Bäst för budgetvänlig enkätskapande med CRM-integration)

via Zoho Survey

Zoho Survey är utformat för att fungera effektivt med Zoho CRM, Zoho Analytics och Zoho Mail och är ett utmärkt alternativ om ditt företag redan använder Zoho-paketet.

Offline-insamling av enkäter, stöd för flera språk och white label-branding gör det särskilt användbart för företag som genomför global forskning eller kampanjer för att samla in feedback från anställda.

Avancerade verktyg för filtrering och segmentering av svar hjälper företag att analysera trender, medan automatiserade rapporter ger snabba insikter.

Zoho Surveys bästa funktioner

Skapa obegränsat med undersökningar med anpassningsbara teman och varumärkesalternativ

Analysera svaren i realtid med detaljerade rapporter och sentimentanalys.

Automatisera distributionen av enkäter och uppföljningar med Zoho CRM och marknadsföringsverktyg.

Samla in feedback via e-post, sociala medier och inbäddade webbplatser.

Begränsningar för Zoho Survey

Den kostnadsfria planen har begränsat antal svar och saknar avancerad analys.

Vissa integrationer kräver tredjepartskopplingar som Zapier.

Priser för Zoho Survey

Gratis för alltid

Grundläggande: 6 $/månad per användare

Plus: 10 $/månad per användare

Pro: 29 $/månad per användare

Enterprise: 68 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Survey?

En recensent på Capterra skriver:

Fantastiskt undersökningsverktyg, mycket komplett och enkelt. Rekommenderar det till alla Zoho One-användare.

Fantastiskt undersökningsverktyg, mycket komplett och enkelt. Rekommenderar det till alla Zoho One-användare.

💡 Proffstips: Använd anonyma pulsundersökningar bland anställda för att uppmuntra ärlig feedback och främja en kultur av öppenhet och kontinuerlig förbättring.

8. QuestionPro (Bäst för akademisk forskning och företagsundersökningar)

via QuestionPro

För dem som genomför detaljerade marknadsundersökningar eller produkttester erbjuder QuestionPro en analytisk djup som många andra undersökningsverktyg saknar.

Det innehåller avancerade frågetyper, såsom värmekartor, konjointanalys och sentimentanalys, som ger insikter utöver enkla flervalsdata. Offlinefunktionerna gör det idealiskt för fältforskning, medan den inbyggda målgruppspanelen ger företag tillgång till riktade demografiska data för distribution av undersökningar.

Om din prioritet är datadrivna beslut, erbjuder denna plattform även forskningsbaserade insikter som behövs för mer strategiska affärsbeslut.

QuestionPros bästa funktioner

Skapa enkäter med logisk förgrening, piping och poängsättning

Analysera svaren med AI-driven analys och prediktiva insikter.

Distribuera enkäter via flera kanaler, inklusive e-post och sociala medier.

Genomför akademisk forskning och marknadsundersökningar med ett panelhanteringssystem

Begränsningar för QuestionPro

Gratisplanen har begränsad tillgång till premiumfunktioner.

Gränssnittet kan vara komplicerat för nybörjare.

Priser för QuestionPro

Essentials : Gratis

Avancerat : 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team Edition : 83 $/månad per användare (faktureras årligen)

Research Suite: Anpassade priser

QuestionPro-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuestionPro?

En G2-recensent säger:

Enkelheten att skapa, utvärdera och integrera undersökningar gör detta till ett fantastiskt verktyg!

Enkelheten att skapa, utvärdera och integrera undersökningar gör detta till ett fantastiskt verktyg!

💡 Proffstips: Om du försöker förstå hur användare faktiskt fattar beslut, till exempel vilka produktfunktioner de värdesätter mest, är konjointanalys bättre än traditionella betygsskala. Istället för att fråga vad som är viktigt presenterar du avvägningar (t.ex. pris kontra hastighet kontra funktioner) och tvingar respondenterna att välja. Det avslöjar verkliga preferenser och hjälper dig att utforma erbjudanden som människor är mer benägna att köpa eller anamma. Proffstips: Använd det när du planerar, prissätter eller skapar differentierade paket.

9. Tally (Bäst för obegränsade gratisundersökningar med ett minimalistiskt gränssnitt)

via Tally

Tally erbjuder ett uppfriskande enkelt och helt gratis alternativ för nystartade företag, frilansare och små team.

Till skillnad från många freemium-undersökningsverktyg som är utformade för att samla in feedback, har Tally inga begränsningar för antalet svar och döljer inte viktiga funktioner bakom betalväggar. Det intuitiva, blockbaserade gränssnittet gör att det känns som att skriva ett dokument när man skapar formulär, vilket gör det tillgängligt även för användare utan tekniska kunskaper.

Trots sin enkelhet erbjuder det ändå inbyggd logik, beräkningar och Stripe-betalningsintegration, vilket gör det mer mångsidigt än det först verkar.

Sammanställ de bästa funktionerna

Anpassa formulär med varumärkesprofilering, logiska hopp och villkorade fält

Automatisera svar med integrationer som Notion, Airtable och Zapier.

Använd webhooks för att skicka formulärdata till andra appar och automatisera arbetsflöden.

Begränsningar för räkning

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar Tally-branding om det inte uppgraderas.

Färre integrationer jämfört med verktyg riktade mot företag

Räkna ut priset

Pro : 29 $/månad

Företag: 89 $/månad

Sammanställ betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tally?

En G2-recension säger:

Det är ett enkelt, lättanvänt men mycket kraftfullt formulärverktyg. Jag har mina formulär för att generera leads när människor besöker min webbplats, mina registreringsformulär för när människor vill ha en offert på mina tjänster, mina formulär för att samla in anmälningar till ett webbinarium, och alla formulär som jag använder på mitt företag har skapats med Tally. Det har fungerat bra för mig i över 9 månader. Jag tänker fortsätta använda deras tjänster när vi växer. 🙂

Det är ett enkelt, lättanvänt men mycket kraftfullt formulärverktyg. Jag har mina formulär för att generera leads när människor besöker min webbplats, mina registreringsformulär för när människor vill ha en offert på mina tjänster, mina formulär för att samla in anmälningar till ett webbinarium, och alla formulär som jag använder på mitt företag har skapats med Tally. Det har fungerat bra för mig i över 9 månader. Jag tänker fortsätta använda deras tjänster när vi växer. 🙂

👀 Visste du att? Net Promoter Score (NPS), ett numera allmänt förekommande affärsmått, introducerades 2003 för att samla in kundfeedback och har blivit populärt tack vare att det är enkelt att genomföra onlineenkäter.

10. Formstack (Bäst för säker och HIPAA-kompatibel datainsamling)

via Formstack

För organisationer som behöver ett undersökningsverktyg med inbyggd automatisering av arbetsflöden är Formstack ett starkt alternativ. Utöver enkla interaktiva undersökningar gör det möjligt för team att automatisera godkännanden, vidarebefordra svar och utlösa specifika åtgärder baserat på användarinmatning.

Med villkorlig logik, avancerade säkerhetsfunktioner och HIPAA-kompatibilitet används det ofta i branscher som kräver både anpassning och strikt dataskydd, såsom hälso- och sjukvård och juridiska tjänster.

Formstacks bästa funktioner

Förfyll formulär med CRM-data för att minska manuell inmatning och förbättra noggrannheten.

Aktivera e-signaturer i enkäter för att göra dem till juridiskt bindande avtal.

Ställ in flerstegsgodkännandeprocesser för att vidarebefordra svar till olika avdelningar.

Säkra data med SOC 2-kompatibilitet och kryptering för branscher som hanterar känslig information.

Samla in formulärdata offline och synkronisera automatiskt när du ansluter igen.

Använd dynamisk förifylld information för att anpassa formulär baserat på användaruppgifter.

Formstacks begränsningar

Brantare inlärningskurva för komplex automatisering av arbetsflöden

Begränsade funktioner i gratisversionen

Formstack-priser

Formulär : 99 $/månad

Paket : 299 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Formstack-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formstack?

En recensent på Capterra säger:

Det är mycket prisvärt och relativt enkelt att använda. Vi har använt det i flera år och kan inte tänka oss att vara utan det – det är avgörande för ett effektivt arbetsflöde för ett litet företag och mycket billigare än att betala en administratör för att utföra samma uppgifter.

Det är mycket prisvärt och relativt enkelt att använda. Vi har använt det i flera år och kan inte tänka oss att vara utan det – det är avgörande för ett effektivt arbetsflöde för ett litet företag och mycket billigare än att betala en administratör för att utföra samma uppgifter.

📮 ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsrisker! Användare kanske inte vill dela känslig information för beslutsfattande med en extern AI. ClickUp löser detta genom att erbjuda AI-driven problemlösning direkt i din säkra arbetsmiljö. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta dataskyddsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsmiljö.

11. Alchemer (Bäst för avancerad anpassning av undersökningar och hantering av feedback)

via G2

För företag som kräver maximal anpassning, djupgående analyser och säkerhet på företagsnivå är Alchemer (tidigare SurveyGizmo) det rätta valet.

Alchemer låter dig skapa helt anpassade instrumentpaneler där realtidsinformation kan filtreras, visualiseras och delas mellan team. Det uppfyller strikta säkerhetsstandarder, inklusive GDPR, HIPAA och SOC 2, vilket gör det till ett starkt val för organisationer som hanterar konfidentiella eller reglerade data.

Plattformens API- och webhook-stöd möjliggör enkel integration med CRM-system, automatiseringsverktyg och analysplattformar, vilket säkerställer att undersökningsdata inte isoleras.

Alchemers bästa funktioner

Aktivera automatiserade åtgärder från enkätsvar för att uppdatera CRM-poster eller tilldela uppgifter.

Använd förgrenade enkäter för att skapa hyperpersonliga upplevelser baserade på svaren.

Bädda in interaktiva instrumentpaneler i rapporter för att visualisera och dela undersökningsresultat på ett dynamiskt sätt.

Implementera rollbaserade åtkomstkontroller för att hantera skapandet av undersökningar och datavisning mellan team.

Automatisera e-postaviseringar baserat på enkätsvar för omedelbar uppföljning.

Genomför longitudinella studier genom att följa respondenterna över tid för att få djupare insikter.

Alchemers begränsningar

Högre priser jämfört med enklare undersökningsverktyg

Vissa avancerade funktioner kräver ytterligare tillägg.

Alchemer-priser

Collaborator : 55 $/månad per användare

Professional : 165 USD/månad per användare

Full åtkomst : 275 USD/månad per användare

Affärsplattform: Anpassade priser

Alchemer-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Alchemer?

En recension på Capterra säger:

Möjligheten att integrera med andra verktyg och plattformar har varit ett stort plus för mig. Jag kan koppla mitt Alchemer-konto till andra appar som jag använder på jobbet, vilket har förbättrat min effektivitet och produktivitet avsevärt.

Möjligheten att integrera med andra verktyg och plattformar har varit ett stort plus för mig. Jag kan koppla mitt Alchemer-konto till andra appar som jag använder på jobbet, vilket har förbättrat min effektivitet och produktivitet avsevärt.

Det bästa alternativet till SurveySparrow? ClickUp klarar allt

Att samla in svar är bara en del av ekvationen. Det verkliga värdet kommer från att omvandla feedback till insikter som du faktiskt kan använda. Medan verktyg som Typeform, Qualtrics och Google Forms alla har sina styrkor som alternativ till SurveySparrow, sticker ClickUp ut som den ultimata allt-i-ett-lösningen.

Från förundersökningar till att formulera rätt frågor, distribution och slutligen analys och åtgärder – ClickUp sköter allt. Det bästa av allt är att du kan skapa anpassade Clickup-agenter för att samordna hela arbetsflödet.

Med anpassningsbara formulär, automatisering och djup integration gör ClickUp det enkelt att samla in kundfeedback – allt inom dina befintliga arbetsflöden. Oavsett om du samlar in kundinsikter, genomför pulsundersökningar bland anställda eller hanterar feedback från intressenter, ser ClickUp till att varje svar omsätts i verklig påverkan.

Om du verkligen vill öka engagemanget och fatta datadrivna beslut är ClickUp det smartare valet. Registrera dig gratis idag och förändra hur du samlar in och använder feedback!