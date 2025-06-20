Hur man använder Perplexity AI på WhatsApp

Den AI-drivna sökmotorn Perplexity AI kan nu användas direkt på WhatsApp.

Med detta kan du få tillgång till alla funktioner i Perplexitys AI-drivna svar, webbsökningar i realtid och citatbaserade insikter direkt i dina WhatsApp-chattar.

Vill du brainstorma idéer när du är på språng? Klart. Faktagranska viktiga detaljer mitt i en konversation? Enkelt! Du kan till och med utnyttja din pendlingstid effektivt genom att be Perplexity AI att hjälpa dig med uppgifter, svara på frågor eller sammanfatta innehåll, allt inom WhatsApp.

Kort sagt, att integrera Perplexity AI i WhatsApp öppnar upp en värld av möjligheter!

I den här bloggen visar vi dig hur du använder Perplexity direkt i WhatsApp och dess begränsningar. Vi delar också med oss av ett alternativ (läs: ClickUp ) som hjälper dig att omsätta dina insikter i handling.

Vad är Perplexity AI och varför ska man använda det med WhatsApp?

Perplexity AI är en AI-driven sök- och svarsmotor som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att ge direkta, konversationsliknande svar på dina frågor. Istället för att bara lista länkar som en traditionell sökmotor, levererar den korrekta, koncisa svar med tillförlitliga källor angivna direkt i svaret.

via Perplexity

🔍 Visste du att? Perplexity AI grundades i augusti 2022 av ett team av AI-veteraner: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho och Andy Konwinski, med rötter i OpenAI, Meta AI, Google Brain och Databricks. Deras mål? Att ompröva sökningen med AI som är konversationsbaserad, snabb och stöds av verkliga källor.

Så varför ska man använda Perplexity i eller med WhatsApp?

Enkelt: För att komma ett steg närmare att göra AI-assistenter till en integrerad del av ditt dagliga liv. Enkelt och kontextuellt, precis där du befinner dig.

Perplexitys AI-svar på WhatsApp är snabba, men korta och koncisa.

Innan denna integration, när någon ställde en fråga till dig på WhatsApp-chatten, skulle du googla den. Öppna Chrome, öppna en ny flik, ange sökfrågan, bläddra igenom fem länkar, distraheras av annonser och kanske glömma vad du letade efter.

Med den kan du ställa frågor, kontrollera fakta eller få sammanfattningar i chatten (utan att lämna appen). 🌟

Några av de viktigaste funktionerna i Perplexity AI är: Webbsökning i realtid: Hämtar aktuell information från nyheter, akademiska källor, forum och videokällor.

Fokuserad sökning: Låter dig rikta in dig på specifika källor som Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, akademiska tidskrifter eller söka på hela webben.

Pro-sökning: Utför automatiskt djupgående forskning från flera källor för komplexa frågor eller ämnen.

Citat med nummer: Varje påstående stöds av tydligt numrerade referenser, vilket möjliggör snabb källverifiering.

Multimodala funktioner: Stöder filuppladdningar (PDF-filer, bilder, kalkylblad) och tolkar innehållet för att ge svar.

Spaces: Personliga miljöer för att organisera sökningar, filer, trådar och forskningsarbetsflöden

via LinkedIn

Kan du använda Perplexity AI direkt i WhatsApp?

Ja. Perplexity AI fungerar nu direkt i WhatsApp. Allt du behöver är en internetanslutning och den senaste versionen av WhatsApp. För närvarande kan du göra allt detta med ett gratis WhatsApp Perplexity AI-konto.

Det stämmer. Du behöver inte ladda ner ytterligare appar, skapa ett konto eller byta till webben för att få svar.

Det är lika enkelt som att chatta med Perplexity som om det vore en vän i WhatsApp, och det hämtar den information du behöver.

Genom att använda Perplexity AI på WhatsApp kan du:

Ställ frågor direkt i chatten och få koncisa, faktagranskade första svar direkt.

Få svar på allmänna frågor

Få sammanfattningar av artiklar eller dokument som delas i chattar

Skapa kreativt innehåll, till exempel bilder, baserat på dina uppmaningar.

Faktagranska meddelanden eller information du får för att säkerställa att de är korrekta.

👀 Visste du att? Perplexity drivs av avancerade modeller som GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok och sitt eget Sonar-system. Om du är nyfiken på hur man bygger en AI-agent själv är det bra att börja med att förstå tekniken bakom plattformar som Perplexity.

Hur man använder Perplexity AI med WhatsApp (steg för steg)

Det tar mindre än en minut att få Perplexity AI att fungera på WhatsApp. Om du någonsin har undrat ”Hur kan jag använda Perplexity AI för att få svar på WhatsApp?” kommer den här steg-för-steg-guiden att visa dig exakt hur du gör.

Steg 1: Spara numret

Lägg till telefonnumret +1 (833) 436-3285 i dina kontakter. Ge det ett namn som du kommer ihåg, till exempel ”Perplexity AI”, så att det är lätt att hitta senare. Eller klicka helt enkelt på den här länken till det officiella Perplexity-kontot för att snabbt börja chatta med Perplexity AI.

Steg 2: Öppna WhatsApp och starta en chatt

Öppna WhatsApp och leta upp kontakten du just sparade. Tryck på den för att öppna ett nytt konversationsfönster, precis som du skulle göra med vilken kontakt som helst. Om du använder länken klickar du på "Fortsätt till chatt" så öppnas automatiskt ett chattfönster i WhatsApp.

Steg 3: Ställ din fråga

Nu när du har öppnat en chatt, här är ett snabbt tips om hur du använder en chattbot som Perplexity AI: skriv bara din fråga eller förfrågan på ett naturligt sätt, som om du chattar med en riktig person. Till exempel: ”Förklara hur räntor påverkar inflationen”.

Perplexity AI förstår din avsikt och börjar söka efter den bästa informationen för att ge dig ett tydligt och lättförståeligt svar. Du kan ställa följdfrågor och få mer information.

Kom dock ihåg att det inte kan ge dig källänkar. Du måste verifiera svaren manuellt.

✨ Kommer snart: Enligt VD:ns inlägg på LinkedIn kommer Perplexity AI att bli ännu smartare på WhatsApp. Snart kommer du att kunna chatta med röst, skapa memes och videor, få mer precisa faktagranskningar och till och med få hjälp med uppgifter som en riktig assistent. Det kan till och med gå med i dina gruppchattar.

Ytterligare funktioner

Använd röstanteckningar för handsfree-interaktion

Istället för att skriva kan du skicka ett röstmeddelande med din fråga eller till och med vidarebefordra någon annans röstmeddelande. Perplexity svarar med ett svar och ett röstmeddelande. Du kan också svara på ett röstmeddelande med ett kommando som "Transkribera detta", och det kommer att utföras.

Skapa bilder utifrån beskrivningar

Till skillnad från ChatGPT, som bara delar länkar till bilder, kan Perplexity generera bilder direkt i WhatsApp. Du beskriver bara en scen eller stil, så skapar den bilden direkt där.

Ett WhatsApp-knep som du förmodligen inte kände till. 🙂

Ställ frågor om de bifogade bilderna

Du kan också ladda upp en bild och ställa frågor om den till Perplexity.

Alternativt ger Perplexity dig även tips på hur du kan redigera din bild.

För närvarande stöds dock inte dokumentfiler som PDF- eller Word-dokument.

🚀 Är du fortfarande osäker på vad du ska fråga Perplexity? Här är några smarta sätt som detta AI-verktyg kan göra ditt liv enklare direkt från din WhatsApp.

Användningsfall Hur man använder Perplexity AI på WhatsApp ”Jag förstår inte det här ämnet i skolan…” Förklarar begrepp som din studiekamrat ”Jag planerar en resa, vad behöver jag?” Delar visuminformation, sevärdheter och restips direkt ”Vilken telefon passar bäst för min budget?” Erbjuder produktjämförelser och recensioner som hjälper dig att fatta beslut snabbare. ”Vad kan jag laga med det jag har?” Föreslår recept baserat på vad du har i kylskåpet ”Missade nyheterna, vad händer?” Skickar snabba, lättlästa sammanfattningar av de senaste nyheterna ”Jag vill skapa bättre vanor” Delar tips, rutiner och motiverande stöd för självförbättring. ”Varför fungerar inte min kod?” Felsöker och förklarar kodfel

Exempel på kommandon för Perplexity AI när du använder WhatsApp

Från djupgående information till bildgenerering, smarta sammanfattningar och specialiserade uppgifter – här är hur du ställer en fråga till AI på ett effektivt sätt så att du får bättre resultat:

För tekniskt kunniga användare

Dessa tips hjälper dig med kodning, verktygsjämförelser och teknikstrategi.

”Förklara på ett enkelt språk hur WebAssembly förbättrar frontend-prestandan.”

”Vilka är för- och nackdelarna med att använda serverlös arkitektur för en realtidsapp?”

”Hitta aktuella jämförelser mellan GPT-4o och Claude 3 Opus.”

För mobilinriktade proffs

Optimerat för snabba beslut, planering och just-in-time-inlärning på WhatsApp.

”Skriv ett artigt uppföljningsmejl efter en säljdemo utan svar.”

”Ge mig tre snabba punkter för att presentera en produkt i en VC WhatsApp-grupp.”

”Sammanfatta det här LinkedIn-inlägget åt mig. [klistra in inlägg]”

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Om en användare dock måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsutrymme, vet vad du arbetar med, förstår enkla textkommandon och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

För AI-entusiaster

Perfekt för dig som vill utforska AI-verktyg, läsa forskning och hålla dig uppdaterad.

”Sammanfatta den senaste forskningsrapporten från OpenAI om GPT-4o på mindre än 100 ord.”

”Ge mig ett verkligt användningsfall för finjustering av LLM:er i kundtjänstchattar.”

”Vilka är de bästa Chrome-tilläggen för att använda GPT-4 produktivt?”

För studenter

Fokuserat på att lära sig snabbare, skriva bättre och minska den akademiska arbetsbördan.

”Förklara fotosyntesen som om jag gick i sjätte klass.”

”Skapa ett flervalsquiz med 5 frågor om franska revolutionen med svar.”

”Sammanfatta kapitel 5 i ’To Kill a Mockingbird’ på 100 ord.”

💟 Bonustips: Få ut det mesta av Perplexity AI på WhatsApp Håll det kortfattat: Om du har ont om tid, be om "TL;DR" eller "sammanfatta i 3 punkter" för att snabbt få kortfattad information. Ställ in det som en kontaktgenväg: Spara Perplexity AI-chatten som favorit eller fäst den i WhatsApp för snabb åtkomst när som helst utan att behöva bläddra. Organisera svar: Använd WhatsApps stjärnmarkerade meddelanden eller anpassade etiketter för att sortera svar efter kategori, till exempel Resor, Studier eller Arbete.

Begränsningar och överväganden vid användning av Perplexity i WhatsApp

Det är användbart för snabba uppgifter, men det finns några begränsningar som är värda att notera.

Svaren är korta: Om du ställer vardagliga eller snabba frågor fungerar detta bra. Men om du behöver en detaljerad förklaring eller en djupare analys kan du tycka att svaren är för kortfattade.

Ingen djupgående forskning eller fullständiga sammanfattningar: Perplexity på WhatsApp innehåller inte avancerade verktyg som Deep Research-läget eller sammanfattningar från flera källor. Om du är ute efter djupgående analyser eller grundliga jämförelser måste du byta till huvudappen, desktopversionen eller Perplexity på WhatsApp innehåller inte avancerade verktyg som Deep Research-läget eller sammanfattningar från flera källor. Om du är ute efter djupgående analyser eller grundliga jämförelser måste du byta till huvudappen, desktopversionen eller Perplexitys alternativ.

Det kan inte läsa dokument som du laddar upp: Även om WhatsApp låter dig skicka filer, kan Perplexity inte öppna eller förstå vad som finns i dem. Du kan inte ställa frågor om ett PDF- eller Word-dokument som du kan i huvudappen Perplexity.

Ingen kontoanslutning eller synkronisering: Du kan inte logga in på ditt Perplexity AI WhatsApp-konto. Dina chattar sparas inte och du kan inte fortsätta där du slutade på en annan enhet.

Inga Spaces eller avancerade chattfunktioner: WhatsApp stöder inte verktyg som Perplexity Spaces, Research Mode eller byte av chattstil, för vilka du måste logga in på ditt Perplexity-konto på datorn.

Använd ClickUp för att hantera AI-drivna arbetsflöden

Perplexity AI är utmärkt för att leverera snabba, konversationsbaserade svar på WhatsApp. Men det är begränsat till just det. Och saknar förmågan att omvandla information och data till meningsfulla åtgärder.

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, fyller den luckan. ClickUp är mer än en AI-assistent – den hjälper dig att skapa, organisera och hantera hela ditt arbetsflöde med verktyg som omvandlar idéer och konversationer till produktivitet och idéer till resultat.

Perplexity AI WhatsApp är utmärkt för att hämta offentlig information från webben. Men när det gäller svar som är kopplade till dina egna projekt, uppgifter, dokument och teamuppdateringar, så räcker det inte till.

Det är där ClickUp Brain gör hela skillnaden jämfört med WhatsApp-boten.

Brain är helt integrerat i ClickUp-plattformen och ger dig hjälp i realtid i alla delar av ditt arbetsflöde, så att du kan söka, sammanfatta, skriva och automatisera med hjälp av data från din arbetsyta.

Här är vad du faktiskt kan göra med ClickUp Brain:

1. Förena kraften hos flera LLM:er i ett enda AI-gränssnitt

Välj mellan LLM:er utifrån dina behov via ClickUp Brain.

Varför nöja sig med 1 LLM när du kan ha fyra eller ännu fler? Till priset av ett enda verktyg! ClickUp Brain låter dig välja mellan LLM:er utifrån dina behov. Claude. Och kör till och med live-webbsökningar direkt från chattfönstret. Nu behöver du aldrig mer öppna 100 flikar för att hitta det du söker.

2. Ställ arbetsrelaterade frågor och få korrekta svar

För uppdateringar om ditt arbete kommer ClickUp Brain att söka igenom hela ditt arbetsområde, inklusive dokument, uppgifter, kommentarer och projektplaner, för att ge dig direkta svar på några sekunder.

ClickUp Brain ger dig mycket specifika och kontextuella svar relaterade till dina projekt.

💡 Proffstips: Om du ofta återanvänder vissa AI-prompter kan du spara dem i ClickUp Brain för att effektivisera ditt arbetsflöde. Skriv din prompt i valfritt AI-fält (Task, Doc eller Chat).

Klicka på trollspöikonen bredvid inmatningsfältet. Välj "Lägg till prompt".

I modalen New Prompt (Ny prompt) ger du din prompt en titel och klistrar in eller skriver in promptens innehåll. Senare kan du enkelt söka efter och infoga dina sparade promptar med samma trollstavsikon överallt där ClickUp AI är tillgängligt.

Spara uppmaningar i ClickUp Brain

3. Skapa bilder direkt i ditt arbetsområde

Skapa enkelt bilder med specifika stilar och formateringar med hjälp av ClickUp Brain.

Återigen, varför bry sig om att använda Midjourney eller DALLE när din Work AI kan göra allt? Ange exakt vad du behöver, så genererar ClickUp Brain bilden åt dig!

4. Sammanfatta vad som helst på några sekunder

Med ClickUp Brain kan du omedelbart sammanfatta uppgifter, dokument, kommentarer eller mötesanteckningar till praktiska sammanfattningar.

Klicka på "Sammanfatta" högst upp i innehållet så får du en fokuserad översikt som lyfter fram viktiga beslut och åtgärder. Du kan sedan klicka på "Kopiera" och spara eller dela den där du behöver.

Förvandla timmar av läsning till insikter på några sekunder Använd ClickUp Brain för att sammanfatta

Du kan spela in dina röst- och videonoteringar med ClickUp Clips och sedan låta ClickUp Brain omedelbart transkribera och sammanfatta dem till tydliga, praktiska uppdateringar.

Det innebär att du får exakta textversioner av dina inspelningar, lättlästa sammanfattningar och organiserad information som är redo att delas eller tilldelas.

Börja konvertera dina röstanteckningar till detaljerade uppdateringar med tidsstämpel med ClickUp Brain.

Behöver du skriva ett snabbt uppdateringsmeddelande till en kund, skriva en mötesagenda eller redigera ett långt dokument? ClickUp Brain kan hjälpa dig.

Skapa ett brett utbud av innehåll för dina användningsfall med ClickUp Brain.

7. Förvandla skriftliga planer till uppgifter och deluppgifter på ett ögonblick

I ett ClickUp Doc skriver du in dina steg, till exempel:

– Utkast till hemsidetext

– Granska med designteamet

– Slutför senast fredag

Markera listan, skriv /ai och välj "Konvertera till uppgifter". ClickUp Brain skapar en överordnad uppgift med varje punkt som en underuppgift, inklusive smarta förslag på titlar, beskrivningar och ansvariga baserat på ditt arbetsutrymmeskontext. Välj sedan bara var du vill lägga till dem så är de klara att användas.

Du kan skapa detaljerade deluppgifter direkt i dina huvuduppgifter och automatiskt dela upp dina planer i genomförbara steg. Detta säkerställer en omfattande uppdelning av projektet och upprätthåller en tydlig organisation i varje steg av ditt arbetsflöde.

Skapa förslag på deluppgifter och håll alla informerade med ClickUp Brain.

Med ClickUp Brain som driver din kreativitet och planering, ger ClickUp Automations effektivitet genom att automatisera dina rutinuppgifter.

Du kan välja mellan över 100 fördefinierade automatiseringsmallar som är utformade för att påskynda vanliga arbetsflöden. Dessa inkluderar att tilldela uppgifter när en status ändras, ställa in förfallodatum automatiskt, skicka varningar till specifika teammedlemmar och uppdatera anpassade fält baserat på utlösare utan manuell inmatning.

Om Brain till exempel skapar en uppgift med taggen "Brådskande" kan en automatiseringsmall omedelbart tilldela den till projektledaren och ställa in förfallodatumet till 24 timmar senare. Eller efter att Brain har sammanfattat en sprintgranskning kan en automatisering ändra sprintstatusen till "Slutförd" och skicka en avisering till hela teamet via ClickUp Chat.

När det gäller att hålla konversationerna igång och arbetet rullande är ClickUp Chat ledande.

ClickUp Chat är ett helt integrerat, säkert meddelandeverktyg som är utformat för att hålla ditt team uppkopplat och produktivt utan att någonsin lämna ClickUp-plattformen. Till skillnad från fristående appar för vardagliga och affärsmässiga meddelanden är det djupt kopplat till dina uppgifter, projekt och arbetsflöden.

Skicka meddelanden och konversera med ditt team i realtid med ClickUp Chat.

Med ClickUp Chat kan du:

Starta enskilda konversationer med en kollega, kund eller skapa avdelningsöverskridande gruppchattar.

Dela en ClickUp Task-länk mitt i konversationen, lägg in dokument eller hänvisa till tidigare kommentarer utan att lämna chatten.

Markera deadlines för uppgifter, möteslänkar eller projektmål genom att fästa meddelanden.

Från snabba uppdateringar och problemlösning till djupgående samarbete och strategisk planering – du kan diskutera vad som helst utan att behöva växla mellan kommunikationsappar och verktyg för uppgiftshantering.

⚡ Mallarkiv: Kolla in ClickUps omfattande mallar för kommunikationsplaner för att effektivisera din meddelandehantering, spåra uppdateringar och öka samarbetet utan ansträngning.

Från snabba chattar till verkliga framsteg: ta dig till nästa nivå med ClickUp

Perplexity AI på WhatsApp låter dig hitta svar enkelt och snabbt, särskilt för faktagranskning, brainstorming eller bara för att få klarhet utan att öppna en webbläsare.

Men när dina behov växer bortom enkla frågor och svar, som att hantera projekt, samarbeta med team eller omsätta idéer i handling, räcker inte WhatsApp och Perplexity ensamma till.

Du behöver ett verktyg som ClickUp som organiserar chatt, uppgifter, AI-drivna arbetsflöden och projektledning i ett enda arbetsutrymme. Det är skillnaden mellan att "bara prata om arbete" och att faktiskt få arbetet gjort.

Så om du är redo att gå från snabba svar till smidigt, praktiskt teamarbete är ClickUp nästa smarta steg.

Prova det gratis idag och se hur din produktivitet skjuter i höjden.