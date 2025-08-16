Gratis mallar för innehållsförteckningar för att organisera dina dokument

Om du är trött på att bläddra igenom röriga dokument eller spendera timmar på att försöka anpassa rubriker och sidnummer är du inte ensam. En välgjord mall för innehållsförteckningar löser detta snabbt.

Oavsett om du är student och skriver en uppsats, marknadsförare och skapar en manual eller projektledare och skriver en detaljerad rapport, sparar en mall tid och frustration.

Dessa innehållsmallar hjälper dig att organisera avsnitt, infoga sidnummer och välja rätt typsnitt som passar tonen i ditt dokument.

Utforska de bästa professionellt designade mallarna där du enkelt kan välja den perfekta tabellen, infoga ditt innehåll och komma igång.

Vad är mallar för innehållsförteckningar?

En innehållsförteckningsmall är en förformaterad layout som hjälper till att organisera och visa ett dokuments struktur genom att lista dess avsnitt, rubriker och motsvarande sidnummer. Dessa mallar används vanligtvis i forskningsrapporter, manualer, rapporter och andra långa dokument för att förbättra navigering och läsbarhet.

Varje mall innehåller:

Platshållare för rubriker, underrubriker och sidnummer, där du kan lägga till innehåll manuellt eller automatiskt med Microsoft Word, Apple Pages eller PDF-redigerare.

Element som teckensnitt, justering och layout som passar tonen och formatet i ditt dokument.

Prickade linjer eller tabulatorer för att koppla samman avsnittsrubriker med motsvarande sidnummer, vilket skapar en tydlig och enhetlig innehållsförteckning.

Dessa mallar kan vara tomma eller förifyllda och finns vanligtvis tillgängliga som gratis nedladdningar eller inbyggda alternativ i vanliga dokumentredigeringsverktyg.

🔎 Visste du att: 79 % av användarna skummar igenom innehållet istället för att läsa ord för ord, och välstrukturerade dokument med tydliga rubriker och innehållsförteckningar förbättrar förståelsen avsevärt.

13 mallar för innehållsförteckningar

Att välja rätt mall för innehållsförteckningen handlar inte bara om stil – det handlar om att få rätt struktur, snabbare. Här är mallar som hjälper dig att formatera din innehållsförteckning, sortera rubriker och justera sidnummer utan att behöva justera varje avsnitt manuellt.

1. ClickUp-mall för innehållskalender

Få gratis mall Planera och följ upp ditt veckovisa publiceringsschema med ClickUp Weekly Content Calendar.

Om ditt dokument innehåller återkommande uppdateringar, kampanjer eller lagerindelat innehåll som ändras varje vecka, ger denna mall dig kontroll utan kaos i kalkylbladet. ClickUps mall för veckokalender är ett interaktivt system som också fungerar som en innehållsmotor.

Du kan visa, uppdatera, tilldela och schemalägga objekt i sex olika visningslägen. Med den här mallen för innehållskalender kan varje uppgift innehålla metadata som bildtexter, bilder, hashtags eller anteckningar, som alla visas på ett och samma ställe.

⭐ Varför du kommer att älska det

Schemalägg inlägg efter vecka, plattform och mål

Skapa avsnitt med hjälp av taggar, datum och tilldelade redaktörer.

Automatisera påminnelser, statusuppdateringar och revisionscykler

Länka till stödjande innehåll och spåra analysklara fält

🔑 Perfekt för: Strukturering av marknadsföringsdokument, kampanjöversikter och innehållsbaserade projektrapporter som behöver en detaljerad innehållsförteckning kopplad till liveuppdateringar.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder, så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

2. ClickUp Story Outline Template

Få gratis mall Skapa strukturerade berättelser och karaktärsutvecklingar med ClickUp Story Outline Template.

Oavsett om du skriver en lång uppsats, utvecklar ett innehållsskript eller planerar en detaljerad presentation, ger ClickUps mall för story outline dina idéer struktur från början. Till skillnad från statiska tabeller fungerar denna mall som ett storyboard med progressionsspårning.

Du kan flytta scener, tilldela roller, övervaka tidslinjer och utveckla karaktärer – allt på ett och samma ställe. Det är perfekt för att dela upp komplexa berättelser i hanterbara delar samtidigt som du håller dig till ditt övergripande mål.

⭐ Varför du kommer att älska det

Organisera berättelseelement i kapitel, scener eller etapper med hjälp av mappar och fält.

Spåra framsteg med åtta anpassade statusar, från utkast till korrekturläsning.

Lägg till anpassade fält för berättelsens vändpunkter, karaktärsutveckling eller teman.

Använd visuella uppgiftstavlor för att omorganisera och finjustera ditt berättande.

🔑 Perfekt för: Innehållsteam som skapar strukturerade berättelser, berättelsedrivna projektdokument eller kreativa presentationer som kräver en redigerbar mall för att kartlägga kapitel och framsteg.

⏩ Läs mer: En guide till olika typer av skrivstilar med exempel

3. ClickUp-bloggmall

Få gratis mall Skapa ett strukturerat publiceringssystem med ClickUp Blog Template.

Den här är skapad för kreatörer som vill ha mer än bara ett grundläggande utkast i Google Doc. ClickUps bloggmall ger dig en central plats för att brainstorma, skriva, tilldela, redigera och schemalägga blogginnehåll.

Det är ett färdigt dokument som kan integreras i ett större projektflöde så att du kan spåra hela livscykeln för din blogg. Du får insyn i vad som arbetas med, vem som skriver vad och när varje inlägg publiceras.

⭐ Varför du kommer att älska det

Planera och skriv blogginlägg direkt i ClickUp Docs

Tilldela roller och deadlines till varje steg i skrivprocessen

Visualisera deadlines med kalender-, Gantt- och tavelvyer

Lägg till rich media, anteckningar och metadata i ett arbetsområde

🔑 Perfekt för: Bloggare, redaktörer och innehållsteam som vill hantera en pågående publiceringsprocess och samtidigt hålla redaktionella innehållsförteckningar i linje med deadlines.

4. ClickUp-mall för projektdokumentation

Få gratis mall Spåra, organisera och underhåll viktiga leveranser med ClickUp-mallen för projektdokumentation.

Denna mall ger dig möjlighet att ange detaljerad omfattning, planering, uppdateringar och resultat i ditt dokument. ClickUps mall för projektdokumentation fungerar som ett kontrollcenter för projektet.

Du kan registrera mål, tilldela uppgifter, kartlägga tidslinjer och samla in feedback i ett enda strukturerat dokument. Detta är inte bara för lagring – varje del av dokumentationen av ditt projekts arbetsflöde matas in i realtidsarbetsflöden som håller ditt team samordnat och på rätt spår.

⭐ Varför du kommer att älska det

Skapa en fullständig projektöversikt med statusuppdateringar

Lägg till projektmilstolpar och koppla dem till uppgifter

Använd Gantt- och kalendervyer för att hantera leveranstider.

Samla in feedback och resultat i ett redigerbart dokumentutrymme

🔑 Perfekt för: Projektledare och team som skapar levande dokument för pågående eller flerfasiga initiativ med en innehållsförteckning för organiserade referenser och uppdateringar.

🪀 Fallstudie: RevPartners ökade sin kundservice med 64 % efter att ha bytt till ClickUp-mallar, inklusive strukturerade format som innehållsförteckningar. Genom att använda färdiga playbooks eliminerade de manuell tabellinställning, standardiserade dokumentationen och minskade tiden som spenderades på att organisera arbetet. Resultatet? Snabbare genomförande, färre förseningar och mer tid att fokusera på att leverera värde!

5. Mall för innehållsförteckning från Canva

via Canva

Denna svartvita innehållsförteckning är enkel och smidig – perfekt när du behöver en professionell, avskalad struktur som inte distraherar från huvudinnehållet. Innehållsförteckningsmallen från Canva har en ren A4-layout med tydliga rubriknivåer och ett rent Lucida Console-typsnitt för enkel läsbarhet.

Du kan lägga till sidnummer, justera teckensnitt eller dra in anpassade ikoner och bilder som passar ditt varumärke eller dokumenttyp.

⭐ Varför du kommer att älska det

Redigera enkelt i webbläsaren med Canvas dra-och-släpp-redigerare.

Behåll en tydlig visuell anpassning mellan rubriker och avsnitt

Justera teckensnitt, avstånd och justering för alla format och användningsområden.

Exportera som PDF eller i ett utskrivbart format utan förvrängning.

🔑 Perfekt för: Studenter, marknadsförare eller yrkesverksamma som vill ha en snabbstartad, utskrivbar innehållsförteckningslayout som de kan justera och ladda ner direkt.

⏩ Läs mer: Den enda guide du någonsin kommer att behöva för processdokumentation

6. Mall för innehållsförteckning från Venngage

via Venngage

Innehållsförteckningsmallen från Venngage kombinerar starka färger, strukturerad formatering och modern design för att förvandla en enkel lista till en visuell höjdpunkt.

Till skillnad från vanliga format låter den här mallen dig uppmärksamma varje avsnitt samtidigt som du behåller dokumentets flöde. Du kan anpassa teckensnitt, flytta sidnummer eller lägga till grafik för att återspegla din ton, oavsett om den är kreativ eller företagsmässig.

⭐ Varför du kommer att älska det

Ändra färgscheman och storlekar så att de passar ditt varumärke.

Lägg till ikoner, illustrationer eller stockfoton direkt från biblioteket.

Exportera i PDF, PNG eller PowerPoint med formateringen intakt.

Använd den AI-drivna redigeraren för att snabbt justera element

🔑 Perfekt för: Författare och presentatörer som vill ha en visuellt rik, redigerbar innehållsförteckning som sätter tonen från första sidan och hjälper till att navigera i längre projekt eller kreativa dokument.

💡 Proffstips: När din innehållsförteckningsmall är på plats kan du använda AI-skrivverktyg för att snabbt skapa utkast till olika avsnitt. Det är särskilt användbart för att generera grovt innehåll för varje rubrik så att du inte behöver börja från en tom sida.

7. Mall för innehållsförteckning för recept av Venngage

via Venngage

Denna mallen för receptinnehållsförteckning från Venngage har en mysig, kokbokliknande estetik med en varm brun färgskala som är behaglig för ögonen och praktisk på sidan.

Mallen är utformad för tydlighet och gör det enkelt för matskapare att ordna kategorier, rätter och sidnummer i ett överskådligt format. Layouten är lätt att redigera – du kan byta typsnitt, ändra storlek på kolumner eller lägga till matikoner för att anpassa tabellen för utskrift eller digital delning.

⭐ Varför du kommer att älska det

Anpassa färger, typsnitt och avstånd så att de passar ditt varumärke eller din köksmiljö.

Lägg till sektionsavdelare, ikoner eller matillustrationer från Venngages bibliotek.

Exportera i flera format för utskrift, delning eller inbäddning online.

Håll recepten grupperade och sökbara med en redigerbar, indexerad layout.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, kockar eller matbloggare som vill skapa en tydlig, visuell innehållssida för digitala eller tryckta receptsamlingar.

8. Innehållsförteckningsmall från Template. Net

Innehållsförteckningsmallen från Template. Net följer APA-riktlinjerna noggrant och ger studenter och forskare en tydlig struktur för forskningsrapporter, långa uppsatser och avhandlingar.

Den innehåller en vänsterjusterad layout med olika rubriknivåer, standardiserade teckensnitt och tydligt placerade sidnummer – allt du behöver för att uppfylla kraven!

De är redan anpassade efter APA-kraven. Det gör det enkelt att fylla i dina avsnitt och fokusera på skrivandet.

⭐ Varför du kommer att älska det

Använd en layout som redan är formaterad för att matcha APA-avstånd och struktur.

Redigera allt snabbt – inga designverktyg eller installationer krävs.

Fyll i förinställda fält för kapitel, underrubriker och bilagor utan manuell inställning.

Ladda ner som Word-, PDF- eller delbara filformat utan formateringsfel.

🔑 Perfekt för: Studenter och forskare som behöver en pålitlig, tom tabell formaterad för APA-inlämning med minimalt behov av redigering.

💡 Proffstips: Koppla din innehållsförteckning till en innehållsdatabas. Låt inte din innehållsförteckning stå isolerad. Skapa en innehållsdatabas för att länka varje objekt till faktiskt innehåll, uppgifter eller sammanfattningar. På så sätt blir din innehållsförteckning ett funktionellt index, inte bara en statisk sida.

9. Mall för innehållsförteckning i avhandlingar från Template. Net

Denna mall är speciellt utformad för formella akademiska dokument och erbjuder ett färdigt ramverk för att organisera komplexa avhandlingsinnehåll. Mallen för avhandlingsinnehållsförteckning från Template. Net innehåller nivåindelade rubriker, konsekvent sidnumrering och korrekt avstånd för institutionella formateringsstandarder.

Varje avsnitt är redigerbart, så du kan lägga till kapitel, underrubriker och bilagor utan att störa layouten. Det är praktiskt, professionellt och utformat för att förhindra att långa dokument blir formateringsmässiga mardrömmar.

⭐ Varför du kommer att älska det

Inkludera platshållare för avhandlingsavsnitt, inklusive sammanfattning, metodik och referenser.

Justera rubrikernas indrag och teckensnitt utan att bryta strukturen.

Ladda ner direkt i Word eller PDF och börja redigera eller skicka utan att behöva formatera om.

Uppdatera manuellt när dina kapitel utvecklas under utkastfasen.

🔑 Perfekt för: Doktorander och akademiska författare som skapar långa forskningsdokument med detaljerade kapitelindelningar och en polerad, professionell innehållsförteckning.

⚡ Bonustips: När du har skapat din mall kan du koppla varje avsnitt till en innehållsbeskrivning. På så sätt samlas dina mål, nyckelord och målgrupp på ett ställe, så att varje del av dokumentet förblir fokuserat och på rätt spår.

10. Mall för innehållsförteckning i årsbok från Template. Net

Mallen Yearbook Table of Contents Template by Template. Net erbjuder ett rent och elegant format för att lägga upp avsnitt i en årsbok eller skolpublikation. Den balanserar visuell tydlighet med anpassningsbarhet, så att du enkelt kan infoga bilder, välja olika typsnitt och ordna om innehållsavsnitt.

Denna layout bygger på en enkel kolumnstruktur och håller allt i linje och läsbart samtidigt som du har friheten att anpassa den efter årsbokens övergripande tema eller varumärke.

⭐ Varför du kommer att älska det

Redigera inbyggda kategorier som klubbar, evenemang och klassprofiler direkt i layouten.

Ladda upp din skolas logotyp eller elevfoton för att anpassa varje avsnitt visuellt.

Gör ändringar i webbläsaren och exportera till PDF eller skriv ut direkt – inga extra verktyg behövs.

Dela upp årsbokens innehåll i tydligt märkta avsnitt för enkel navigering.

🔑 Perfekt för: Årsboksredaktörer, skolteam eller elevråd som behöver en visuellt tydlig och lättredigerbar innehållsförteckning för publikationer med flera avsnitt.

11. Mall för innehållsförteckning för juridiska dokument från Template. Net

Mallen för innehållsförteckningar för juridiska dokument från Template. Net är utvecklad för jurister som behöver tydlig formatering och precisionsindelning. Den är strukturerad för att rymma flera dokumentelement – från lagar och klausuler till bilagor och tillägg – utan krånglig formatering.

Med redigerbara platshållare och konsekvent sidnumrering säkerställer du att dina juridiska dokument förblir läsbara, välorganiserade och uppfyller branschstandarder.

⭐ Varför du kommer att älska det

Lägg till juridiska avsnitt som artiklar, klausuler och bilagor med förinställd formatering.

Infoga företagets varumärke eller ärendetitlar för att anpassa innehållets layout.

Redigera online och exportera till Word eller PDF för arkivering eller presentation.

Håll ordning på juridiskt innehåll i flera delar med numrerade rubriknivåer

🔑 Perfekt för: Juridiska assistenter, advokater och juridiska administratörer som skapar professionella, indexerade juridiska filer som kräver en detaljerad och lättnavigerad innehållsförteckning.

💡 Proffstips: Använd AI-skrivhjälp för att brainstorma underrubriker och utöka din innehållsförteckning. Detta håller ditt dokument organiserat samtidigt som det påskyndar idégenereringen för långa texter som manualer eller forskningsrapporter.

12. Mall för innehållsförteckning från Freepik

via Freepik

Innehållsförteckningsmallen från Freepik erbjuder ett brett utbud av redigerbara mallar för innehållsförteckningar som fungerar bra för både professionella och kreativa dokument.

Denna design håller formatet rent med ett strukturerat rutnät för rubriker och sidnummer, samtidigt som den ger flexibilitet med redigerbara layoutelement. Den finns i PSD, AI och JPG och är idealisk för grafikintensiva dokument som presentationer, portföljer och guider.

⭐ Varför du kommer att älska det

Ladda ner som PSD- eller AI-filer med lager för avancerad anpassning.

Byt ut till dina egna typsnitt, ikoner eller sektionsbilder.

Justera och formatera avsnitt exakt med hjälp av visuella redigeringsverktyg.

Exportera högupplösta designer för tryck eller digital publicering

🔑 Perfekt för: Designers, marknadsförare och team som skapar dokument eller presentationer för varumärken som behöver en visuellt polerad innehållsförteckning med utrymme för kreativ kontroll.

⏩ Läs mer: Hur man skapar en checklista för innehållsskapande

13. Innehållsförteckningsmall från Postermywall

via Postermywall

Denna A4-mall är skräddarsydd för nyhetsbrev, digitala tidskrifter och redaktionella layouter och kombinerar struktur och stil. Med tydliga avsnitt för artikeltitlar och sidnummer ger den ditt innehåll en professionell finish som är lätt att navigera.

Du kan ladda upp bilder, justera teckensnitt och anpassa layoutelement för att matcha ditt varumärke. Det är särskilt användbart för socialt inriktade publikationer som vill öka tydligheten utan att förlora det visuella intrycket.

⭐ Varför du kommer att älska det

Anpassa avsnittsrubriker och sidnummer med drag-och-släpp-funktionen.

Lägg till dina egna foton, logotyper eller bakgrundsdesigner direkt i redigeraren.

Ändra storlek och anpassa layouten för webb, utskrift eller delning på sociala medier.

Exportera i flera format utan att behöva designprogramvara

🔑 Perfekt för: Nyhetsbrevsredaktörer, skolpublikationer och skapare av digitala tidskrifter som vill skapa en ren och stilren innehållsförteckning för redaktionella eller reklamdokument.

Vad kännetecknar en bra mall för innehållsförteckningar?

Nu när du har sett några alternativ, hur väljer du den innehållsförteckningsmall som passar dig bäst?

En bra mall för innehållsförteckningar ger ditt dokument struktur samtidigt som det förblir tydligt, professionellt och enkelt att uppdatera när innehållet ändras. Den bör stödja både manuella redigeringar och automatisk formatering. Några viktiga funktioner att leta efter:

Rubriknivåer: Stöd för flera nivåer av innehåll, så att avsnitt och underavsnitt är tydligt åtskilda.

Anpassningsbar typsnittsstil: Anpassa innehållsförteckningen till resten av dokumentets typografi för ett professionellt utseende.

Prickade linjer: Koppla samman avsnittstitlar med sidnummer för enklare visuell spårning

Redigerbar layout: Ordna om avsnitt eller ändra formateringen utan att behöva börja om från början.

Sidnumreringsjustering: Håll alla motsvarande sidnummer justerade för snygghet och konsekvens.

Utskriftsbart format: Exportera snyggt till PDF eller andra format utan feljusteringar.

Manuella och automatiska uppdateringsalternativ: Få både självifyllningsläge och autogenererat läge beroende på ditt projekt.

Håll alla dina innehållsförteckningar organiserade med ClickUp

Att välja rätt mall för innehållsförteckningen är bara en del av pusslet – att genomföra det effektivt är den verkliga vinsten. Det är där ClickUp kommer in.

Oavsett om du hanterar blogginlägg, en forskningsrapport eller projektdokumentation ger ClickUp dig alla verktyg du behöver i varje steg.

Skapa, tilldela, spåra och organisera din innehållsstruktur från en enda instrumentpanel. Från teckensnitt till sidnummer – alla element är redigerbara och spårbara, utan att du behöver göra några manuella ändringar.

Med ClickUp infogar du inte bara en innehållsförteckning – du hanterar hela dokumentprocessen från en enda plattform. Är du redo att slippa formateringsproblemen? Kom igång med ClickUp gratis och förvandla varje dokument till en organiserad arbetsyta.