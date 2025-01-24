8 kostnadsfria mallar för innehållsbeskrivningar att använda

Att skapa en innehållsbrief som träffar rätt kan kännas som att försöka montera IKEA-möbler utan instruktioner – eller ännu värre, att upptäcka att skruvarna saknas. Det är där mallarna för innehållsbrief kommer till undsättning!

Oavsett om du planerar ett blogginlägg för sökmotoroptimering (SEO), planerar interna länkar för din webbplats eller organiserar ditt marknadsföringsteams strategi, gör dessa kostnadsfria mallar för innehållsbeskrivningar det otroligt enkelt.

🧠 Kul fakta: Ordet ”brief” kommer från det latinska ordet ”brevis”, som betyder ”kort” eller ”koncist”.

Vad är mallar för innehållsbeskrivningar?

Mallar för innehållsbeskrivningar är strukturerade guider som är utformade för att hjälpa till att organisera och kommunicera viktiga detaljer om ett innehåll. De beskriver vanligtvis viktig information som målgrupp, ton och mål för innehållet.

En gedigen mall lyfter fram viktiga aspekter av innehållet, såsom primära och sekundära nyckelord, vilket hjälper skribenter att fokusera på rätt ämnen. Den innehåller också instruktioner om hur man hanterar sökintentioner, så att innehållet uppfyller läsarnas behov.

Genom att hänvisa till konkurrenters artiklar som exempel eller rekommenderade interna länkar ger briefarna också extra kontext utan att överbelasta skribenterna.

En bra mall för innehållsbriefing överbryggar strategin och genomförandet och effektiviserar processen för att skapa innehåll. Den ger författare tydliga instruktioner samtidigt som den minskar gissningsarbetet, vilket gör det enklare att leverera slagkraftigt innehåll av hög kvalitet.

👀 Visste du att? Enligt en studie från Content Marketing Institute följer endast 37 % av de mest framgångsrika B2B-marknadsförarna en dokumenterad innehållsstrategi. Den strategin börjar nästan alltid med en väl utformad innehållsbrief. Det är som en ritning för framgångsrikt innehåll!

Vad kännetecknar en bra mall för innehållsbeskrivning?

Att skapa en bra mall för innehållsbeskrivningar är viktigt för att kunna skapa fokuserat och övertygande innehåll. En gedigen mall sätter tydliga förväntningar, sparar tid och säkerställer att målen uppfylls.

Här är några av de viktigaste aspekterna som bör ingå i din briefmall:

Målgrupp : Definiera målgruppen tydligt. Inkludera detaljer som demografi, jobbtitlar och problemområden som vägledning för innehållsskapandet.

Innehållsmål : Lägg till ett avsnitt för att specificera innehållets mål. Oavsett om det handlar om att generera leads eller öka varumärkeskännedomen bör målet vara tydligt, eftersom det direkt påverkar hanteringen av ämnet.

SEO-nyckelord : Lista målnyckelord, inklusive både korta och långa nyckelord som stämmer överens med innehållets syfte.

Innehållsstruktur : Skissa upp formatet och avsnitten. Ange om det är en artikel, guide eller fallstudie och inkludera strukturella element som rubriker och underrubriker.

Ton och röst : Ange om innehållet ska vara formellt, informellt eller konversationsliknande, beroende på målgruppen.

Uppmaning till handling [CTA] : Inkludera en tydlig CTA som guidar målgruppen till nästa steg, till exempel att registrera sig, ladda ner eller ta kontakt.

Innehållsdistributionskanaler : Ange var innehållet ska delas, till exempel på sociala medier, i e-postkampanjer eller på din webbplats.

Referenser och resurser : Inkludera utrymme för relevanta källor, länkar, fallstudier eller datapunkter som stöd för innehållet.

Deadlines och milstolpar: Sätt deadlines för utkast och slutgiltiga versioner och inkludera milstolpar för att hålla innehållsprocessen på rätt spår.

💡Proffstips: Lägg till rubriker och underrubriker i din innehållsbrief för att ge den en struktur eller en översikt. Detta delar upp din brief i sektioner och gör det lättare för författarna att följa!

8 kostnadsfria mallar för innehållsbeskrivningar

Om du inte använder innehållsbriefar – eller hoppar över dem då och då – är det dags att göra dem till en viktig del av din innehållsskrivningsprocess. För att hjälpa dig att komma igång snabbt kommer dessa åtta mallar från ClickUp [och andra källor] att guida dig i att skapa förstklassigt innehåll från början.

ClickUp har minskat behovet av e-postkommunikation och effektiviserat samarbetet för vårt innehållsskapande team. Vi kan nu gå från idé/brainstorming till första utkast upp till 2-3 gånger snabbare. Genom att spåra uppgifter effektivt och tillhandahålla sammanhang [genom beskrivnings- och kommentarsektionen] blir det mindre behov av att byta sammanhang, vilket leder till att vi bara använder ett system [ClickUp] istället för flera [GDrive, e-post och Slack].

ClickUp har minskat behovet av e-postkommunikation och effektiviserat samarbetet för vårt innehållsskapande team. Vi kan nu gå från idé/brainstorming till första utkast upp till 2-3 gånger snabbare. Genom att spåra uppgifter effektivt och tillhandahålla sammanhang [genom beskrivnings- och kommentarsektionen] blir det mindre behov av att byta sammanhang, vilket leder till att vi bara använder ett system [ClickUp] istället för flera [GDrive, e-post och Slack].

1. ClickUp SEO-innehållsbrief-mall

Ladda ner den här mallen Överbrygga klyftan mellan ditt briefningsteam och dina skribenter med ClickUp SEO Content Brief Template.

👀 Visste du att? 75 % av alla människor bläddrar aldrig förbi den första sidan med sökresultat. Därför är det viktigare än någonsin att skapa SEO-vänligt innehåll!

ClickUp SEO Content Brief Template är ett utmärkt ställe att börja skapa en felfri brief. Den är utrustad med alla verktyg som dina skribenter behöver för att förstå arbetsomfånget, inklusive underavsnitt för primära och sekundära nyckelord, ett avsnitt för att lägga till interna länkar och ett annat för konkurrenters artiklar.

Mallen är byggd på ClickUp Docs och är nybörjarvänlig, så alla från erfarna skribenter till praktikanter kan prova på att skriva briefen. Det är enkelt att återanvända eller spara mallen för snabb användning senare tack vare formatet där man fyller i tomma fält.

🌟Perfekt för: SEO-specialister, innehållsansvariga och marknadsföringsteam som fokuserar på att driva organisk trafik. Denna mall är utmärkt för proffs som behöver skapa SEO-vänligt innehåll och samordna författare med tydliga mål.

Läs också: Bästa mallgeneratorer för innehållsskapare

2. ClickUp-mallen för innehållsskapande

Ladda ner den här mallen Kom igång snabbt med innehållsskapande med ClickUp-mallen för innehållsskapande.

Tänk om du kunde skriva vad du behövde, när du behövde, utan att behöva oroa dig för skrivkramp?

ClickUp Content Writing Template effektiviserar processen att skapa engagerande innehåll som stöder ditt varumärke, driver försäljningen och genererar fler leads – trots eventuella hinder. Den ger inte bara författare en översikt för att omedelbart komma igång med ett blogginlägg eller pressmeddelande, utan strukturerar också deras tankeprocess med tydligt avgränsade avsnitt för att spåra detaljer som lanseringsdatum för innehållet, rubriken, varumärkeslogotypen etc.

Du kan också ange projektets start- och slutdatum, publicerade länkar för när ditt innehåll publiceras och de mål du förväntar dig att uppnå med ditt innehåll.

Börja använda ClickUp Brain Använd ClickUp Brain som din AI-innehållsstrateg, författare och SEO-expert.

För att göra processen ännu effektivare kan du kombinera mallen med ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain. Låt AI hjälpa dig:

Hitta ämnen att skriva om

Brainstorma vinklar för att fylla luckor i innehållet

Generera sökordsidéer för att optimera ditt innehåll för sökmotorer

Ta fram innehållsstrategier och sätt att uppnå högre rankningar.

🌟Perfekt för: Bloggare, frilansskribenter och innehållsskapare som behöver komma igång snabbt. Det är också utmärkt för marknadsföringsteam som producerar olika typer av innehåll, såsom blogginlägg, fallstudier och landningssidor.

3. Mallen för skrivriktlinjer från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-mallen för skrivriktlinjer för att upprätthålla konsekvens i ditt innehåll.

Ingen gillar inkonsekvent formatering, ton och grammatik i sitt innehåll. Det får arbetet att se oprofessionellt ut och ger kunderna fel intryck. Se till att ditt innehållsskrivarteam är på samma sida med ClickUps mall för skrivriktlinjer.

Denna mall är ett måste för ditt marknadsföringsteam. Den innehåller tydliga instruktioner som hjälper skribenter att skapa innehåll som uppfyller kraven. Med hjälp av den kan du standardisera skrivprocessen, upprätthålla noggrannheten och sätta tydliga förväntningar för ditt team.

Mallen börjar med en introduktion som beskriver vikten av att skriva riktlinjer. Därefter kan du definiera detaljer som varumärkets röst, ton, grammatik och stil.

När du har skapat mallen kan du dela den med ditt innehållsteam och berörda intressenter. De kan komma åt den när som helst, ge feedback och föreslå förbättringar. Du kan till och med använda en AI-innehållsgenerator tillsammans med mallen för att skapa innehåll snabbare och upprätthålla konsekvens.

🌟Perfekt för: Redaktörer, innehållsansvariga och varumärkesteam som behöver upprätthålla enhetlighet i ton, röst och formatering i allt skriftligt material.

4. Mallen för kampanjbrief från ClickUp

Ladda ner den här mallen Samordna ditt team för bättre samarbete med ClickUp-kampanjbeskrivningsmallen.

Kreativa kampanjbeskrivningar kräver mer arbete än vanliga projektplaner. De behöver input och samarbete mellan olika avdelningar för att ge resultat. Kampanjer involverar ofta flera mindre projekt som arbetar mot ett större mål, vilket gör samordning avgörande.

ClickUp-kampanjbeskrivningsmallen förenklar denna process för projektledare genom att tydligt bryta ner kampanjens olika delar och organisera allt.

Denna fem sidor långa mall börjar med en översikt över reklamkampanjen, där mål, målgrupp, budget, resultat och nödvändiga resurser beskrivs i detalj. Varje avsnitt uppmanar dig att definiera detaljerna, så att din kampanj blir välstrukturerad redan från början.

Fördefinierade undersidor är inbyggda för att planera enskilda kreativa tillgångar och element, vilket ger tydlighet i varje del av kampanjen. Denna struktur gör att din kampanj förblir fokuserad, hanterbar och redo för framgång.

🌟Perfekt för: Chefer, kreativa direktörer och kampanjledare som samordnar flera projekt inom en större marknadsföringsstrategi.

🧠 Kul fakta: Den ”omvända briefen” är en växande trend. Vissa företag ber nu sina skribenter att skapa en sådan innan de påbörjar ett projekt. I grund och botten är det en kort sammanfattning av inläggets viktigaste mål och strategier, som hjälper till att säkerställa att alla är på samma sida. Det är ett utmärkt sätt att upptäcka eventuella missförstånd och snabbt anpassa förväntningarna.

5. Mallen för ClickUp-marknadsföringskampanj

Ladda ner den här mallen Följ projektets framsteg med ClickUps mall för marknadsföringskampanjbeskrivning.

Att driva en framgångsrik marknadsföringskampanj kräver noggrann planering, och ClickUps mall för marknadsföringskampanjförslag förenklar processen avsevärt.

Denna mall hjälper dig att skapa en enhetlig plan som uppmuntrar samarbete inom ditt team. Den underlättar också budgeteringen genom att tydligt identifiera kampanjkostnaderna, så att du kan optimera din budget.

Med tydligt definierade roller och ansvarsområden kan ditt team hålla sig informerat och förberett under hela processen. Du kan också följa framstegen och justera planerna när prioriteringarna förändras.

De är utformade för smidigare innehållshantering och hjälper dig att organisera och effektivisera dina marknadsföringsinsatser. Om du strävar efter en stark innehållsmarknadsföringsstrategi som ger resultat är dessa mallar den perfekta lösningen för att planera smartare och lansera snabbare.

🌟Perfekt för: Marknadschefer och teamledare som vill planera och genomföra enhetliga kampanjer samtidigt som budgetar, roller och tidsplaner hålls tydligt definierade.

6. ClickUp-mallen för kreativa briefdokument

Ladda ner den här mallen Utforma ditt perfekta projekt med ClickUps mall för kreativa briefdokument.

Tydlig kommunikation kan vara en stark grund för ett framgångsrikt designprojekt, och ClickUps mall för kreativa briefdokument är till för att hjälpa dig!

Börja med att beskriva projektets mål, tidsplan och omfattning i ClickUp. Involvera ditt team för att sätta upp tydliga mål och följa upp framstegen med hjälp av uppgifter. Använd anpassade fält för att följa upp demografi, budget och milstolpar under projektets gång. Detta hjälper dig att hålla projektet organiserat och flytande.

Du kan snabbt granska och revidera den kreativa briefen under hela processen och se till att allt går enligt plan med ClickUps återkommande uppgifter.

🌟Perfekt för: Designers, kreativa team och projektledare som arbetar med designintensiva projekt som kräver tydlig kommunikation och samarbete.

Läs också: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

7. Mall för innehållsbeskrivning från The Meta Blog

Att skapa detaljerade innehållsbriefar kan vara tidskrävande, men The Meta Blogs mall för innehållsbriefar förenklar processen. Mallen gör det möjligt att tydligt beskriva ämnet, vilket ger författaren en klar riktning för vad hen ska fokusera på. Om du har en specifik vinkel eller titel kan du inkludera dessa tillsammans med eventuella hjälpsamma länkar. Lägg till ett tydligt innehållsmål eller affärsmål – oavsett om du vill öka antalet registreringar eller förbättra sökmotorrankningen.

Du kan definiera din målgrupp, deras köpresor och vad du vill att de ska ta med sig från innehållet.

Med mallen kan du också ange innehållsformatet – till exempel blogginlägg eller landningssida – och ordantal för att hålla allt konsekvent. När du har lagt till underrubriker, interna och externa länkar och eventuella specialinstruktioner är du på god väg att skapa din perfekta innehållsbrief!

🌟Perfekt för: Frilansskribenter, innehållsstrateger och småföretagare som letar efter ett effektivt sätt att organisera idéer och innehållsmål.

8. Mall för innehållsbeskrivning från Frase

via Frase

Mallen för innehållsbeskrivning från Frase hjälper dig att snabba upp processen för att skapa innehåll genom att organisera SEO-fokuserade element som målord, rubriker och uppmaningar till handling. Den har också särskilda områden för att undersöka ditt ämne och konkurrerande artiklar för att skapa bästa möjliga titel och innehållsstruktur.

Mallen innehåller avsnitt för en välformulerad inledning, detaljerade rubriker i brödtexten och en övertygande avslutning som hjälper författaren att skriva effektivt.

Du kan anpassa mallen med hjälp av Frase:s verktyg för att automatisera sökordsforskning, skapa innehållsöversikter och genomföra SERP-forskning, vilket gör innehållsskapandet skalbart och effektivt.

🌟Perfekt för: Innehållsmarknadsförare och team som jonglerar med datadriven innehållsskapande, SEO och konkurrentanalys.

Effektivisera dina innehållsskrivningsprojekt med mallar för innehållsbeskrivningar

Att jonglera flera innehållsprojekt kan ibland kännas som att snurra tallrikar, men det behöver inte vara så kaotiskt. Du kan hålla allt organiserat och flytande med rätt, och ofta gratis, mall för innehållsbrief.

ClickUps mallbibliotek är fullspäckat med flera färdiga mallar som hjälper dig att komma igång med din briefskapandeprocess.

Dessutom blir hanteringen av innehåll enklare med ClickUps robusta projektledningsverktyg, oavsett om du samarbetar eller håller koll på deadlines.

Registrera dig för ett ClickUp-konto idag för att skapa briefs som driver publiceringsklart innehåll. !