De 10 bästa alternativen till Samsung Notes för digital anteckning

Samsung Notes fungerar bra – tills det inte gör det. Kanske började du med en snabb inköpslista eller några spontana klotter under ett möte. Men när dina anteckningsbehov växte – anteckningar från lektioner, projektplaner, forskningsöversikter – kanske du märkte att begränsningarna började dyka upp.

Synkronisering mellan plattformar blir komplicerat. Samarbete känns ouppnåeligt. Och dina anteckningar? De fastnar i ett enda ekosystem.

Verkligheten är enkel: det som fungerar bra för enkla listor eller handskrivna anteckningar räcker ofta inte till när du hanterar komplexa digitala textfiler eller försöker hålla ordning på flera enheter.

Det är därför många studenter, yrkesverksamma och produktivitetsentusiaster börjar leta efter bättre organisationsverktyg. De vill ha en anteckningsapp som inte bara hanterar anteckningar utan också stöder samarbete, rikare formatering och smidig åtkomst varifrån som helst.

I den här guiden har vi samlat 10 av de bästa alternativen till Samsung Notes för att hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde. Spoilervarning: ClickUp hamnar på första plats!

Begränsningar i Samsung Notes

Samsung Notes-appen är polerad och har några fantastiska funktioner, men låt oss vara ärliga: den är utvecklad med Samsung-användare i åtanke, vilket medför några oundvikliga begränsningar:

Begränsat stöd för flera plattformar : Passar bäst för Samsung-telefoner och S Pen, med klumpigt eller inget stöd för Windows, iOS och webbläsare.

Grundläggande samarbete : Inga inbyggda : Inga inbyggda verktyg för teamsamarbete eller verktyg för delning i realtid.

Lagringsbegränsning : Anteckningar synkroniseras huvudsakligen via Samsung Cloud, vilket kan komplicera migreringen till andra ekosystem.

Enkelhet : Utmärkt som ett grundläggande : Utmärkt som ett grundläggande anteckningsverktyg , men denna gratisapp saknar avancerade alternativ som länkning av uppgifter, AI-sammanfattningar eller databasliknande organisation.

Begränsningar för handskrift: Även om den är stabil är dess handskriftsigenkänning inte lika avancerad som hos konkurrenter som GoodNotes.

💡 Proffstips: Outline Note-Taking Method är ett genombrott om du vill organisera anteckningar i ett tydligt, logiskt flöde. Genom att strukturera dina anteckningar hierarkiskt – med rubriker, underrubriker och punktlistor – kan du fånga viktiga idéer och detaljer på ett sätt som är lätt att överblicka och granska senare. Det är särskilt praktiskt för möten, föreläsningar eller andra situationer där informationen kommer snabbt och måste brytas ner snabbt.

Samsung Notes-alternativ i korthet

Här är din lathund med de bästa alternativen till Samsung Notes – vem de passar bäst för, vad de erbjuder och exakt vad de kostar (alla priser i USD).

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Konvertera anteckningar direkt till uppgifter, samarbetsdokument och whiteboards. Skapa mötesreferat med AI och sök igenom alla dina anteckningar med Connected Search. Privatpersoner, småföretag, medelstora företag och storföretag Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Evernote Konvertera anteckningar direkt till uppgifter, samarbetsdokument och whiteboards, AI-mötesreferat och universell sökning. Privatpersoner, småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betaldabonnemang från 14,99 $. Notion Anpassningsbara arbetsytor och databaser, länkade sidor och mallar, samarbete i realtid, integrationer Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 dollar. Obsidian Stöd för markdown, lokal lagring och integritet, grafisk vy för att länka anteckningar, ekosystem för plugins Privatpersoner, småföretag Gratis plan tillgänglig; betalda tillägg från 5 dollar. Microsoft OneNote Handskrift och ritning, djup integration med MS Office, ljudanteckningar, synkronisering mellan enheter Privatpersoner, småföretag, medelstora företag och storföretag Gratis plan tillgänglig; ingår i Microsoft 365 Google Keep Snabba anteckningar och checklistor, röst-till-text, färgkodning och etiketter, påminnelser om plats/tid Privatpersoner, småföretag Gratis plan tillgänglig Apple Notes iCloud-synkronisering, handskrift/skissning, anteckningslåsning, samarbete i realtid Privatpersoner, småföretag Gratis (med Apple-enhet) Joplin End-to-end-kryptering, stöd för Markdown, plugin-bibliotek, webbklippare Privatpersoner, småföretag Anpassad prissättning GoodNotes Handskrift till text, PDF-markeringar, digitala anteckningsböcker, sökning i handskrivna anteckningar Privatpersoner, småföretag Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 6,99 $. Standard Notes End-to-end-kryptering, Markdown & rich text, plattformsoberoende synkronisering, produktivitetsförlängningar Privatpersoner, småföretag Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 63 dollar.

De bästa alternativen till Samsung Notes

Om du verkligen vill förbättra dina anteckningar är det värt att veta vad varje app faktiskt har att erbjuda (och var de kan ställa till problem).

Vissa verktyg är utformade för laserfokuserat skrivande, medan andra utmärker sig genom sin flexibilitet och låter dig brainstorma, planera och samarbeta på ett och samma ställe.

Vi har sammanställt en översikt över varje Samsung Notes-alternativ nedan – vad det är bäst på, vad du bör tänka på och vad riktiga användare säger – så att du kan hitta det som passar dig bäst utan att behöva prova dig fram.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-produktivitet med uppgiftshantering)

Samsung Notes är utmärkt för snabba listor, men vad händer om dina anteckningar behöver göra något? Det är där ClickUp , appen för allt som har med arbete att göra, förändrar spelplanen. Du skriver inte bara ner tankar, du förvandlar dem till uppgifter, samarbetsdokument och fullskaliga projekt.

Oavsett om du brainstormar idéer, för mötesanteckningar eller hanterar hela projekt, kan du göra allt med ClickUp – utan att behöva byta flik.

Dessutom kan du med AI-genererade sammanfattningar med ClickUp Brain i Docs och Notepad städa upp dina anteckningar på några sekunder.

Skapa AI-genererade sammanfattningar i ClickUp Docs

ClickUp Docs

Gå in på ClickUp Docs, där dina anteckningar förvandlas till dynamiska, samarbetsdokument. Du kan skapa kapslade sidor, lägga till rik text, bädda in media och till och med länka uppgifter direkt i ditt dokument. Nu kan du brainstorma och utföra dina idéer samtidigt.

Till skillnad från Samsung Notes, som håller dina anteckningar statiska, håller ClickUp dem aktiva. Dessutom kan du använda ClickUp Docs för att förfina dina anteckningar och skrivande med ClickUp Brain!

Sammanfatta snabbt viktiga uppdateringar från dina anteckningar, kommentarer, statusändringar, nya deluppgifter och större projektuppdateringar med ClickUp Brain.

ClickUp Notepad

Behöver du något mer grundläggande? ClickUp Notepad är ett enkelt verktyg för att snabbt skriva ner idéer. Det är lättviktigt, distraktionsfritt och perfekt för att fånga tankar när inspirationen slår till. Men där ClickUp verkligen utmärker sig är dess förmåga att låta dig göra mer med dina anteckningar.

Använd den mycket avancerade redigeringsfunktionen i ClickUp Notepad för att ge liv åt dina anteckningar.

Med bara några klick kan du förvandla en anteckning till en uppgift med ClickUp Tasks – komplett med förfallodatum, ansvariga och påminnelser. Adjö, glömda idéer.

Se till att beslut omsätts i handling genom att konvertera anteckningar till spårbara ClickUp-uppgifter.

ClickUp Whiteboards

För visuella tänkare erbjuder ClickUp även Whiteboards – ett flexibelt utrymme för att brainstorma idéer, kartlägga arbetsflöden eller skissa projektplaner. Det är perfekt när klisterlappar och linjära listor inte räcker till.

Samarbeta med ditt team eller arbeta självständigt med ClickUp Whiteboard.

ClickUp AI Notetaker

Och låt oss inte glömma stjärnspelaren: ClickUp AI Notetaker.

Se till att ingenting missas eller går förlorat under möten med ClickUp AI Notetaker.

Detta verktyg spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten automatiskt, så att du slipper stressa med att anteckna i realtid. Nu behöver du inte längre jonglera mellan att koncentrera dig och anteckna samtidigt.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla mötesprotokoll till praktiska uppgifter med AI på ett ögonblick.

Anpassa dokument med mallar, bokmärken och inbäddade rich media-objekt

Håll ordning på brainstorming-sessionerna med dra-och-släpp-whiteboards.

Skapa kapslade undersidor i Docs för att enkelt strukturera komplexa projekt.

Hantera uppgiftsstatus och prioriteringar direkt i dina anteckningar

Sök direkt i uppgifter, anteckningar och dokument med Connected Search.

Synkronisera uppdateringar i realtid så att hela teamet håller sig uppdaterat, var de än befinner sig.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har färre redigeringsfunktioner än datorversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius säger:

Jag använder det dagligen som verktyg för uppgiftshantering, anteckningsorganisation och arbetsflöde... Jag har blivit mer produktiv eftersom jag kan samla alla mina anteckningar på ett och samma ställe.

Jag använder det dagligen som verktyg för uppgiftshantering, anteckningsorganisation och arbetsflöde... Jag har blivit mer produktiv eftersom jag kan samla alla mina anteckningar på ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Cornell-metoden för anteckningar är perfekt för att organisera anteckningar med inbyggd granskning. Den delar upp sidan i sektioner: ett huvudanteckningsområde, en kolumn för nyckelord eller frågor och ett sammanfattningsutrymme längst ner. Denna layout hjälper dig att aktivt engagera dig i dina anteckningar, vilket gör dem lättare att komma ihåg och studera senare – perfekt för studenter eller yrkesverksamma som förbereder sig för möten och presentationer.

2. Evernote (bäst för webbklipp och anteckningar i flera format)

via Evernote

Har du en miljon flikar öppna och ingenstans att spara dem? Evernote hjälper dig. Evernote är känt för sin kraftfulla Web Clipper och gör det enkelt att hämta artiklar, PDF-filer, bilder – till och med hela webbsidor – och spara dem snyggt för senare bruk. Det är det ultimata verktyget för forskare, författare och alla som älskar att samla idéer från alla håll och kanter.

Medan Samsung Notes håller sig till grundläggande text och ritningar, erbjuder Evernote stor mångsidighet. Du kan organisera ditt innehåll i anteckningsböcker, tagga anteckningar för enkel sökning och till och med bädda in checklistor, ljud och bilagor på ett och samma ställe. Offlineåtkomst innebär att dina anteckningar alltid är inom räckhåll – oavsett om du pendlar eller sitter på ett flygplan.

Om du behöver ett digitalt arkivskåp som är byggt för att samla allt – inte bara dina egna tankar – överträffar Evernote enkelt Samsung Notes både när det gäller djup och flexibilitet.

Evernotes bästa funktioner

Fäst viktiga anteckningar högst upp i valfri anteckningsbok för snabb åtkomst.

Ställ in förfallodatum och påminnelser för att hålla koll på deadlines för uppgifter.

Kommentera PDF-filer direkt i dina anteckningar

Skanna handskrivna anteckningar och gör dem sökbara

Dela anteckningar eller hela anteckningsböcker med kollegor med bara ett klick.

Synkronisera automatiskt mellan flera enheter för uppdateringar i realtid.

Evernotes begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar synkroniseringen till två enheter.

Kan kännas rörigt utan bra organisationsvanor

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

En G2-recension lyder:

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto, skrivna anteckningar, utklipp från webbplatser, pdf-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”e-post till inkorg” är särskilt användbara för mig.

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto: anteckningar, webbklipp, pdf-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”e-post till inkorg” är särskilt användbara för mig.

💡 Proffstips: Metoden för anteckningar med meningar handlar om snabbhet och enkelhet. Du skriver ner varje ny bit information som en separat mening, vilket hjälper dig att snabbt fånga detaljer utan att behöva tänka på strukturen. Det är ett bra val när informationen kommer i snabb takt, till exempel under föreläsningar, brainstorming-sessioner eller snabba möten.

3. Notion (bäst för anpassningsbara arbetsytor och databaser)

via Notion

Till skillnad från Samsung Notes, som håller sig till grundläggande funktioner som mappar och text, låter Notion dig bygga upp sammankopplade system. Du kan länka anteckningar, bädda in videor, skapa dynamiska tabeller och till och med köra fullständiga projektdashboards. Samarbete i realtid och anpassningsbara mallar gör det enkelt att skala upp din installation, oavsett om du arbetar ensam eller i team.

Om du är redo att sluta med vanliga anteckningar och börja bygga något större, ger Notion dig den frihet och flexibilitet som Samsung Notes inte kan erbjuda.

Notions bästa funktioner

Skapa länkade databaser för organiserat, dynamiskt innehåll

Dra och släpp bilder, kodblock och inbäddningar

Samarbeta live med teammedlemmar på delade sidor

Ställ in återkommande uppgifter och påminnelser

Anslut Notion till verktyg som Slack, Google Drive och Trello

Kopiera mallar som skapats av communityn för att spara tid

Begränsningar i Notion

Offline-läget kan vara osäkert

Sökningen blir långsammare med stora inställningar

Priser för Notion

Gratis

Personligt : 12 $/månad per användare

Professional : 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En recension på Capterra säger:

Jag älskar det användarvänliga gränssnittet, flexibiliteten att skapa vilka verktyg du vill, obegränsad data- och filuppladdning, Notion-diagram och automatiseringar.

Jag älskar det användarvänliga gränssnittet, flexibiliteten att skapa vilka verktyg du vill, obegränsad data- och filuppladdning, Notion-diagram och automatiseringar.

4. Obsidian (Bäst för markdown-älskare och lokala anteckningar)

via Obsidian

Obsidian är platsen där dina anteckningar slutar vara statiska och börjar leva. Den är utformad för författare, forskare och stora tänkare och förvandlar ren text till ett nätverk av sammankopplade idéer som växer med dig.

Varje anteckning sparas som en lokal Markdown-fil, vilket ger dig fullständig integritet och kontroll – utan behov av molnlagring. Dess grafiska vy är enastående och visar relationerna mellan dina anteckningar som en visuell tankekarta. Du kan länka idéer direkt, anpassa din inställning med kraftfulla plugins och forma din arbetsyta precis som du vill ha den.

Oavsett om du bygger en personlig wiki, skriver en bok eller bara älskar idén om ett andra hjärna, erbjuder Obsidian den flexibilitet och kreativa frihet som Samsung Notes inte kan mäta sig med.

Obsidians bästa funktioner

Anpassa din arbetsyta med community-plugins och teman

Se en liveförhandsvisning av Markdown-formateringen medan du skriver.

Skapa interna länkar mellan anteckningar med ett enkelt [[ ]]-genvägstecken.

Organisera anteckningar i mappar eller använd taggar för flexibel sortering.

Navigera enkelt med bakåtlänkar och grafnavigeringsrutor.

Exportera hela din kunskapsbas som ren text för portabilitet.

Obsidian-begränsningar

Ingen inbyggd samarbetsfunktion

Vissa plugins måste konfigureras manuellt.

Obsidian-priser

Gratis för personligt bruk

Valfria tillägg: Synkronisering: 5 $/månad per användare Publicering: 10 $/månad per användare

Synkronisering: 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per användare

Synkronisering: 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per användare

Obsidian-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,8/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

En recension på G2 lyder:

Obsidian är ett rent anteckningsprogram. Det har inte lika många funktioner som äldre anteckningsprogram som OneNote, men Obsidians funktioner är mer än tillräckliga för daglig användning. Bristen på synkronisering även i den standardlicensierade versionen är dock en nackdel.

Obsidian är ett rent anteckningsprogram. Det har inte lika många funktioner som äldre anteckningsprogram som OneNote, men Obsidians funktioner är mer än tillräckliga för daglig användning. Bristen på synkronisering även i den standardlicensierade versionen är dock en nackdel.

💡 Proffstips: Mind mapping-metoden är idealisk för visuella tänkare som gillar att se kopplingar mellan idéer på ett ögonblick. Istället för linjära anteckningar börjar du med en central idé och grenar ut till relaterade ämnen, underämnen och detaljer. Denna anteckningsmetod är fördelaktig för att planera projekt, kreativa sessioner eller ta itu med komplexa ämnen där relationerna mellan idéer är viktiga.

5. Microsoft OneNote (bäst för handskrivna anteckningar och MS Office-fans)

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote känns som en riktig anteckningsbok – fast smartare. Den är skapad för personer som älskar att skriva, skissa och fånga idéer för hand samtidigt som de håller ordning på allt mellan sina enheter.

Till skillnad från Samsung Notes, som främst är kopplat till din telefon eller surfplatta, synkroniseras OneNote smidigt med Windows-, Mac-, iOS- och Android-enheter. Dess layout med anteckningsböcker och sektioner känns intuitiv och låter dig växla mellan handskrivna anteckningar, skrivna listor och inbäddade filer utan krångel.

Bonus: det fungerar bra med hela Microsoft 365-paketet, vilket gör det enkelt att hämta e-postmeddelanden, kalkylblad och mötesanteckningar.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Ta enkelt handskrivna anteckningar och ritningar

Synkronisera enkelt mellan alla större enheter

Organisera med anteckningsböcker, avsnitt och sidflikar

Märk viktig information för snabb referens

Integrera med Outlook, Excel och Teams

Spela in ljudanteckningar direkt på dina sidor

Begränsningar i Microsoft OneNote

De bästa funktionerna – som avancerad synkronisering och fullständig integration – är kopplade till ett Microsoft 365-abonnemang.

Stöder inte Markdown, vilket vissa författare och utvecklare kan sakna.

Priser för Microsoft OneNote

Gratis

Ingår i Microsoft 365 (9,99 USD per användare/månad)

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft OneNote?

En recension på G2 lyder:

Jag använder OneNote dagligen för att hålla koll på mina pågående arbetsuppgifter och uppföljningar. Det är fantastiskt att vi kan lägga till bilder och diagram i anteckningarna för att ge sammanhang. Tack vare synkroniseringsfunktionen kan jag komma åt mina anteckningar var som helst från vilken enhet som helst.

Jag använder OneNote dagligen för att hålla koll på mina pågående arbetsuppgifter och uppföljningar. Det är fantastiskt att vi kan lägga till bilder och diagram i anteckningarna för att ge sammanhang. Tack vare synkroniseringsfunktionen kan jag komma åt mina anteckningar var som helst från vilken enhet som helst.

6. Google Keep (bäst för snabba anteckningar och checklistor)

via Google Keep

Google Keep är snabbt, färgglatt och enkelt att använda – tänk på det som din digitala anslagstavla, alltid inom räckhåll. Det är utformat för personer som vill skriva ner saker snabbt och gå vidare, oavsett om det är en inköpslista, en plötslig idé eller ett röstmemo på språng.

Samsung Notes erbjuder en liknande snabbanteckningsfunktion, men Google Keep ligger steget före tack vare sin djupa integration i Googles ekosystem. Dina anteckningar synkroniseras omedelbart på alla enheter som är inloggade på ditt Google-konto – utan krångel och utan begränsningar.

Google Keeps bästa funktioner

Skriv anteckningar och listor på några sekunder

Använd röst-till-text för handsfree anteckningar

Färgkoda och märk anteckningar för enkel sortering

Ställ in plats- eller tidsbaserade påminnelser

Dela anteckningar direkt med vänner eller kollegor

Synkronisera automatiskt med Google Drive

Begränsningar i Google Keep

Erbjuder inte formatering av rik text – du är begränsad till grundläggande anteckningar och checklistor.

Ingen mappstruktur; du måste förlita dig på färgkodning och etiketter, vilket kan bli rörigt med många anteckningar.

Priser för Google Keep

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

🧠 Kul fakta: Dual Coding Theory, där bilder och ord används tillsammans för att hjälpa eleven att komma ihåg bättre, bevisar att visuella anteckningar är en mycket effektiv inlärningsstrategi.

7. Apple Notes (bäst för användare av Apples ekosystem)

via Apple Notes

Apple Notes håller saker och ting rena, enkla och superpraktiska – precis vad du förväntar dig av Apple. Om du har en iPhone, iPad eller Mac är det din inbyggda hjälpreda för allt från inköpslistor till stora brainstorming-sessioner.

Det bästa av allt? Det bara fungerar. Dina anteckningar synkroniseras direkt på alla dina Apple-enheter tack vare iCloud, så du är alltid uppdaterad utan att ens behöva tänka på det. Jämfört med Samsung Notes och vissa andra alternativ till Apple Notes, som är fast i sitt eget ekosystem, fungerar Apple Notes utmärkt med hela Apples produktutbud – och ser bra ut när det gör det.

Du kan skissa med fingret eller Apple Pencil, skanna dokument, låsa känslig information med Face ID och till och med dela anteckningar med vänner eller kollegor. Det är enkelt men förvånansvärt kraftfullt, och om du är Apple-användare är det ärligt talat svårt att slå.

Apple Notes bästa funktioner

Synkronisera automatiskt via iCloud på alla dina Apple-enheter

Lägg enkelt till handskrift, skisser och skannade dokument.

Lås privata anteckningar med ett lösenord eller Face ID

Organisera med mappar, taggar och smart sökning

Samarbeta i realtid på delade anteckningar

Skapa checklistor med enkel funktionalitet som fylls i med ett enkelt tryck.

Begränsningar i Apple Notes

Export av anteckningar är begränsad – du kan dela eller kopiera innehåll, men det är inte alltid smidigt att flytta anteckningar till en annan app eller plattform.

Formateringsalternativen är ganska grundläggande jämfört med mer avancerade verktyg som Notion eller ClickUp.

Priser för Apple Notes

Gratis (med Apple-enhet)

Betyg och recensioner av Apple Notes

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

📮 ClickUp Insight: 49 % av respondenterna i vår undersökning om mötes effektivitet tar fortfarande handskrivna anteckningar – en överraskande trend i en digital era. Detta beroende av penna och papper kan vara en personlig preferens eller ett tecken på att digitala anteckningsverktyg inte är helt integrerade i arbetsflödena. Samtidigt visade en annan undersökning från ClickUp att 35 % av personerna lägger 30 minuter eller mer på att sammanfatta möten, dela åtgärdspunkter och hålla teamen informerade. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminerar denna administrativa börda! Låt AI automatiskt registrera, transkribera och sammanfatta dina möten samtidigt som åtgärdspunkter identifieras och tilldelas – inga fler handskrivna anteckningar eller manuella uppföljningar behövs! Öka produktiviteten med upp till 30 % genom ClickUps omedelbara mötesreferat, automatiserade uppgifter och centraliserade arbetsflöden.

8. Joplin (Bäst för öppen källkod, integritet och kryptering)

via Joplin

När det gäller integritet tar Joplin inga risker. Denna öppen källkodsapp är skapad för personer som vill ha full kontroll – inga spårare, ingen datamining, bara dina anteckningar, låsta och säkra.

Samsung Notes håller det enkelt men binder dig till sin molntjänst. Joplin vänder på steken med end-to-end-kryptering och möjligheten att lagra dina anteckningar lokalt eller synkronisera dem via pålitliga tjänster som Dropbox eller OneDrive.

Det är en dröm som går i uppfyllelse för Markdown-fans, med ren skrivning, kraftfull taggning och ett växande bibliotek med plugins för att anpassa saker precis som du vill. Om du är den typen som värdesätter säkerhet och älskar att pyssla, ger Joplin dig den typ av flexibilitet som prioriterar integritet som Samsung Notes helt enkelt inte kan mäta sig med.

Joplins bästa funktioner

Lås dina anteckningar med stark end-to-end-kryptering

Skriv utan distraktioner med fullt stöd för Markdown.

Synkronisera mellan enheter med hjälp av tjänster som du själv väljer

Utöka funktionaliteten med kraftfulla plugins och teman

Klipp ut hela webbsidor direkt till dina anteckningar

Tagga, sortera och sök för snabb organisering

Joplins begränsningar

Gränssnittet är rent men känns lite spartanskt jämfört med snyggare appar som Notion eller Evernote.

Inga inbyggda samarbetsfunktioner – utmärkt för enskild användning men inte idealiskt för team.

Priser för Joplin

Anpassade priser

Joplin-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠 Visste du att? Walter Pauk, en pedagog vid Cornell University, utvecklade Cornell-metoden på 1950-talet.

9. GoodNotes (bäst för handskrivna digitala anteckningar)

via GoodNotes

GoodNotes ger känslan av att skriva på papper och förstärker den med digital magi. Det är en favorit bland studenter, konstnärer och alla som älskar handskrift men vill ha alla fördelar med att gå över till digitalt, som sökbara anteckningar och PDF-markeringar.

Samsung Notes erbjuder grundläggande handskrift, men GoodNotes tar det till en ny nivå med precisa verktyg, vackra mallar och blixtsnabb konvertering av handskrift till text. Du kan organisera dina anteckningar i snygga digitala anteckningsböcker, kommentera PDF-filer som ett proffs och till och med söka i handskrivet innehåll (ja, även dina klotter).

Om du vill att din surfplatta ska kännas som den ultimata pappersanteckningsboken, utan allt krångel, är GoodNotes långt före Samsung Notes både när det gäller design och prestanda.

GoodNotes bästa funktioner

Konvertera handskrift till text med högsta precision

Markera PDF-filer, presentationer och dokument direkt

Organisera med digitala anteckningsböcker och anpassade omslag

Få tillgång till ett brett utbud av pappersmallar och klistermärken

Sök i handskrivna och maskinskrivna anteckningar

Samarbeta genom att dela anteckningsböcker med andra

Begränsningar i GoodNotes

Inga funktioner för samarbete i realtid – delning är endast för visning.

Den bästa upplevelsen får du på iPad; Android- och Windows-stödet håller fortfarande på att komma ikapp.

Priser för GoodNotes

Engångskostnad för iOS-enheter: 9,99 $.

Android-enhet: 6,99 $ per månad

Engångsköp från App Store: 29,99 $.

Betyg och recensioner för GoodNotes

G2: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

10. Standard Notes (bäst för säker, krypterad anteckning)

via Standard Notes

Om säkerhet är din främsta prioritet är Standard Notes något för dig. Till skillnad från Samsung Notes krypterar den allt som standard, vilket säkerställer att dina data skyddas från början till slut. Den är ren, minimalistisk och stöder Markdown och rich text.

Med plattformsoberoende synkronisering och valfria produktivitetsförlängningar passar Standard Notes alla som värdesätter enkelhet och säkerhet. Det är grundläggande från början, men avancerade användare kan uppgradera för utökade funktioner som teman, bifogade filer och säkerhetskopieringsverktyg.

Standard Notes bästa funktioner

End-to-end-kryptering

Stöd för markdown och rich text

Plattformsoberoende synkronisering

Produktivitetsförlängningar

Begränsningar i Standard Notes

Mycket stora anteckningar (över 1 MB) kan påverka prestandan negativt på grund av krypteringsprocessen på din enhet.

Standardpriser för Notes

Gratis plan tillgänglig

Produktivitetsplan: 63 $/år

Professionellt abonnemang: 84 $/år

Standard Notes betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Gör dina anteckningar värda att anteckna med ClickUp

Oavsett om du skriver ner snabba idéer eller vill importera befintliga anteckningar, är det viktigt att hitta rätt anteckningsapp. Samsung Notes är ett bra val, särskilt om du är lojal mot Samsungs ekosystem – men ärligt talat, ibland behöver man mer flexibilitet.

Kanske är det smidig synkronisering mellan enheter. Kanske är det bättre organisation, samarbete eller smarta AI-verktyg som hjälper dig att arbeta snabbare. Det är där dessa alternativ till anteckningsappar kommer till sin rätt.

ClickUp är det självklara valet om du vill ha allt – anteckningar, uppgifter, projekt – på en enda kraftfull plattform. Notion och Obsidian ger dig full kreativ kontroll, medan GoodNotes och Apple Notes är skapade för handskrivningsentusiaster som vill ha precision och finess.

De flesta av dessa anteckningsappar erbjuder gratisabonnemang, så du kan testa och hitta det som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Är du redo att uppgradera ditt anteckningssystem? Registrera dig för ClickUp idag och ta dina anteckningar till nästa nivå.