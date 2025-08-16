De 10 bästa OneNote-alternativen för användare av Mac-versionen

OneNote för Mac är ett pålitligt verktyg för anteckningar. Det är välorganiserat och flexibelt och har hjälpt många människor att dokumentera allt från inköpslistor till geniala brainstorming-sessioner.

Men om du är en Mac-användare har du förmodligen märkt några brister.

Kanske är det synkroniseringsfördröjningarna, eller att vissa funktioner känns som om de har utvecklats med ett annat operativsystem i åtanke, eller kanske undrar du bara... om anteckningsupplevelsen kunde vara smidigare.

Sanningen är att OneNote kan göra mycket, men det är inte den enda aktören på marknaden. Beroende på ditt arbetsflöde, din konfiguration eller din kreativa process kan det finnas en anteckningsapp som känns mer som en naturlig förlängning av din Mac-miljö.

I den här bloggen går vi igenom några av de bästa alternativen till Microsoft OneNote för Mac! Appar som erbjuder en intuitiv användargränssnittsdesign, sömlös uppgiftsintegration och produktivitetsverktyg som bara fungerar på det sätt du vill.

Populära anteckningsappar du kan överväga för Mac

Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp ClickUp Docs, AI-assistent (ClickUp Brain), realtidssamarbete, mallar, dubbelriktad länkning Frilansare, nystartade företag, medelstora företag och företagsteam Gratis plan tillgänglig; anpassningar för företag Apple Notes MacOS-inbyggt, inbäddade rich media-filer, smarta mappar, snabbanteckningar, låsning av anteckningar Apple-användare, studenter och personer som skriver anteckningar privat Gratis (ingår i Apple-enheter) Evernote Webbklippare, anteckningsboksstackar, kraftfull sökfunktion, uppgiftsintegration Yrkesverksamma, studenter, författare och forskare Gratis; från 14,99 $/månad Obsidian Markdown-redigerare, dubbelriktad länkning, grafvy, plugin-stöd Författare, utvecklare och proffs inom kunskapshantering Gratis; från 5 $/månad Notion End-to-end-kryptering, stöd för Markdown, anpassningsbar synkronisering och offline-läge Blockbaserad redigering, länkade databaser, mallar, samarbete i realtid Gratis; Betald från 10 $/användare/månad Joplin Kreativa team, studenter och yrkesverksamma Öppen källkodsfans, utvecklare och budgetanvändare Gratis; Anpassad prissättning Simplenote Snabb synkronisering, stöd för Markdown, versionshistorik, taggbaserad sortering Författare, bloggare och antecknare som vill undvika distraktioner Gratis Bear Vacker Markdown-redigerare, taggbaserad organisation, fokusläge, teman Kreativa team, studenter och yrkesverksamma Gratis; från 2,99 $/månad Zoho Notebook Smartkortssystem, röstanteckningar, plattformsoberoende synkronisering, anteckningsboksomslag Frilansare, lärare och användare som värnar om sin integritet Gratis Google Keep Sticky-note UI, röstanteckningar med transkription, integration med Googles ekosystem Vanliga användare, familjer och Google Workspace-team Gratis (med Google-konto)

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter när du söker efter ett OneNote-alternativ för Mac?

Att byta anteckningsapp är ungefär som att reda ut hörlurar och omorganisera Google Drive – nödvändigt, men tråkigt. Om du letar efter ett alternativ till OneNote för Mac finns det fem saker du bör tänka på.

💭 Funktioner

Kan den hantera Apple Pencil? Klippa från Safari? Tagga, söka och stapla dina anteckningar snyggt? Microsoft Office OneNote erbjuder mycket, men kan kännas klumpig på macOS. Prioritera funktioner som Spotlight-sökning, Markdown-stöd eller ren offlineåtkomst – saker du faktiskt kommer att använda.

🤑 Prissättning

Vissa anteckningsappar erbjuder gratisabonnemang. Andra slutar vara gratis mitt i tanken. Appar som Bear och Apple Notes är generösa med sina gratiserbjudanden, men om du vill ha synkronisering, säkerhetskopiering eller AI-funktioner bör du se till att uppgraderingen är värd pengarna. Engångsköp > prenumerationer.

☺️ Användarrecensioner

Ignorera extremvärden. De 3–4-stjärniga recensionerna på Mac App Store eller Reddit är guld värda. Be om feedback från användare av M1/M2 Mac-datorer med macOS Sonoma för att fånga upp verkliga problem – synkroniseringsfel, klumpig användargränssnitt eller brister i genvägar.

🤝 Integrationer

Om det inte synkroniseras med iCloud, Handoff, Shortcuts och Apples kärnappar är det en silo, inte en lösning.

💻 Synkronisering

Du behöver anteckningar som synkroniseras direkt mellan din MacBook, iPhone och iPad. OneNotes OneDrive-baserade synkronisering kan ha problem med detta.

💡 Proffstips: Trött på anteckningar som inte leder någonstans efter mötet? Denna guide till mötesanteckningar visar dig hur du kan hålla allt strukturerat, handlingsinriktat och mindre benäget att försvinna i tomma intet (dvs. din nedladdningsmapp).

De 10 bästa alternativen till Microsoft OneNote för Mac

Här är de tio bästa alternativen till Microsoft OneNote för Mac, appar som är skapade för att hålla koll på dina idéer, deadlines och den där existentiella spiralen klockan två på natten när du plötsligt behöver planera din femårsplan i punktform.

Från minimalistiska anteckningsprogram till fullfjädrade produktivitetsekosystem – här finns något för alla, inklusive dig som gillar färgkodade flikar.

1. ClickUp (bäst för AI-driven anteckning och uppgiftshantering)

Samla alla dina anteckningar, sammanfattningar och idéer i ClickUp Docs och njut av AI-drivna arbetsflöden

Om du är någon som förväntar sig att din anteckningsprogramvara ska fungera lika smidigt som resten av ditt Apple-ekosystem, kommer ClickUp att kännas som hemma.

Den är snabb, responsiv och optimerad för macOS – utan de konstiga formateringsbuggarna eller fördröjningarna som uppstår vid klumpiga plattformsoberoende portningar.

Men det som verkligen skiljer ClickUp från andra är att det inte bara är en anteckningsapp. Det är dina dokument, uppgifter, AI-assistent och projektdashboard – en app för allt som har med arbete att göra. Det betyder att du inte längre behöver multitaska med fem verktyg i tjugo webbläsarflikar.

💜 Njut av strukturerad dokumenthantering med ClickUp Docs

Låt oss börja med ClickUp Docs. Docs erbjuder dynamiska, strukturerade dokument som är skapade för moderna arbetsflöden.

Organisera information med avancerad formatering och slash-kommandon i ClickUp Docs

Med Docs kan du:

Formatera med anpassade rubriker, tabeller, punktlistor och rich media

Nästla sidor och håll ordning på innehållet utan att behöva scrolla tröttande.

Samarbeta i realtid med ditt team – kommentarer, redigeringar och feedback ingår

Länka direkt till uppgifter, projekt eller mål så att dina anteckningar verkligen driver arbetet framåt.

💜 Sammanfatta dina anteckningar med ClickUp Brain

Kombinera det med ClickUp Brain, din inbyggda AI-assistent, så får du en kraftfull anteckningskompanjon som faktiskt tänker med dig.

Skapa sammanfattningar, åtgärdspunkter och schemalägg uppgiftskapande med ClickUp Brain

ClickUp Brain sammanfattar långa anteckningar eller mötesprotokoll till tydliga punktlistor, så att du kan få en överblick utan att behöva läsa om hela stycken. Det formaterar också ditt innehåll automatiskt, så att allt blir överskådligt och lätt att överblicka – utan att du behöver rensa manuellt.

Behöver du dokumentera nästa steg eller delegera uppföljningar? Fråga bara. ClickUp Brain identifierar åtgärder som kommer upp under möten och kan omedelbart omvandla dem till uppgifter, komplett med ansvariga och förfallodatum.

Det kan till och med hjälpa dig att skriva om innehåll i olika tonfall eller brainstorma idéer när du sitter fast och stirrar på en blinkande markör. Det bästa av allt? Brain inkluderar kraften från de bästa externa AI-modellerna som finns tillgängliga idag, inklusive Gemini, Claude, ChatGPT och många fler.

💜 Överför snabbt dina tankar till ditt arbetsflöde med ClickUp Notepad

Och när inspirationen slår till mitt i scrollandet eller under ett samtal finns ClickUp Notepad – ett distraktionsfritt utrymme för att fånga snabba idéer, att göra-listor eller utkast till tankar innan du senare omvandlar dem till fullfjädrade dokument eller uppgifter.

Skissa idéer, att göra-listor och korta anteckningar under hektiska samtal med ClickUp Notepad

ClickUp stöder också dubbelriktad länkning, så att du kan koppla vilket dokument som helst direkt till en uppgift (och vice versa). Så när någon frågar: ”Var är åtgärdspunkten från den här anteckningen?”, behöver du inte leta – den är redan kopplad.

💜 Ta anteckningar direkt med ClickUp AI-anteckningsprogrammet

Och för dem som vill ha omedelbara anteckningar efter sina möten gör ClickUp AI notetaker jobbet som ett proffs.

Effektivisera arbetsflöden efter möten med ClickUp AI Notetaker

Så här hjälper det:

Säkerställer att varje beslut som fattas registreras och enkelt kan delas med alla, oavsett om de var närvarande eller inte.

Registrerar åtgärder och tilldelar dem till rätt personer

Kopplar varje diskussion till relevanta uppgifter och filer samtidigt som den ger fullständig kontext – så att ditt team kan gå vidare utan att behöva återupprepa det som redan sagts.

Här är en kort video om ClickUps AI-anteckningsfunktion som omvandlar mötesanteckningar direkt till uppgifter:

💜 ClickUp-mall för mötesanteckningar

Slutligen får man inte missa ClickUps enorma bibliotek med plug-and-play-mallar som är perfekta för återkommande arbetsflöden, till exempel ClickUp Meeting Notes Template.

Få gratis mall Fånga alla viktiga punkter med ClickUp-mönstret för mötesanteckningar så att inga detaljer faller mellan stolarna.

ClickUps bästa funktioner

Skapa strukturerade, dynamiska dokument med ClickUp Docs med avancerad formatering, kapslade sidor och inbäddade medier

Samarbeta i realtid och länka dokument direkt till uppgifter , projekt eller mål för fullständig projektkontext

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta anteckningar, registrera åtgärder och skriva om innehåll i din egen ton.

Fånga snabba tankar och uppgifter på språng med det inbyggda anteckningsblocket – perfekt för idéer som dyker upp mitt i ett samtal.

Håll dig konsekvent med fördefinierade mallar som mötesanteckningar som lyfter fram dagordningar, beslut och nästa steg

Begränsningar för ClickUp

Dokument kan kännas lite överväldigande om du bara letar efter en enkel anteckningsapp.

Ibland uppstår fördröjningar vid laddning när man växlar mellan funktioner.

Vissa användare nämner en inlärningskurva (översättning: det finns många knappar)

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger en riktig ClickUp-användare?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur det verkligen har förändrat vårt sätt att arbeta som team.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur det verkligen har förändrat vårt sätt att arbeta som team.

💡 Proffstips: Visste du att du enkelt kan omvandla möten till handling? Hitta den bästa programvaran för mötesprotokoll.

2. Apple Notes (bäst för sömlös Mac OS-integration)

via Apple

Om du är den typen av person som lever i Apples ekosystem, använder en iPhone som fjärrkontroll, en iPad som en andra skärm och pratar mer med Siri än med riktiga människor, är Apple Notes din komfortzon.

Den är förinstallerad, smidig på Mac och synkroniseras mellan dina Apple-enheter utan problem.

Gränssnittet är rent, prestandan är snabb och allt fungerar, utan extra registreringar eller förvirrande onboarding. Det är anteckningsversionen av att ta på sig din favorithoodie: mysig, bekant och pålitligt där när du behöver den.

Apple Notes bästa funktioner

Få macOS-inbyggd hastighet och stabilitet utan formateringsproblem

Bädda in rich media som bilder, PDF-filer, skisser och röstmemon

Organisera anteckningar med mappar, färgkodade taggar och smarta mappar

Samarbeta på anteckningar med delad redigeringsfunktion

Fånga idéer direkt med Quick Note var som helst på macOS eller iPadOS

Lås känsliga anteckningar med lösenord, Touch ID eller Face ID för extra säkerhet

Begränsningar i Apple Notes

Ingen plattformsoberoende version (Windows-/Android-användare, tyvärr – ni har inte tillgång till den)

Saknar avancerade funktioner som mallar, AI-hjälp eller dubbelriktad länkning

Begränsade formateringsalternativ jämfört med andra verktyg för avancerade användare

Priser för Apple Notes

Gratis

Betyg och recensioner av Apple Notes

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Apple Notes?

En Reddit-användare säger:

Jag har skrivit över 1000 anteckningar den senaste veckan, med en bra blandning av PDF-filer och bilder, och har inga problem med synkroniseringen mellan iPhone, iPad och min Mac.

Jag har skrivit över 1000 anteckningar den senaste veckan, med en bra blandning av PDF-filer och bilder, och har inga problem med synkroniseringen mellan iPhone, iPad och min Mac.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUpkan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument, så att ingenting faller mellan stolarna.

💡 Proffstips: Alla metoder för anteckningar är inte lika bra. Vissa är briljanta, andra... inte så mycket. Lär dig skillnaden (och hitta din stil) med denna smarta genomgång av anteckningstekniker. Ditt framtida jag kommer att tacka dig – och kanske till och med hålla sig organiserat. Behärska konsten att dela smidigt: Lär dig hur du delar anteckningar utan kaos.

3. Evernote (Bäst för avancerade användare som lever i sina anteckningar)

via Evernote

Evernote har funnits på marknaden för anteckningsappar längre än de flesta andra appar. Det är originalet – från tiden då ”molnsynkronisering” fortfarande var ett modeord, inte bara en självklarhet. Och även om det har haft sina upp- och nedgångar (vi experimenterade alla under 2010-talet) är det fortfarande ett kraftfullt verktyg för att organisera, lagra och synkronisera alla typer av anteckningar, särskilt om du är en Mac-användare med sinne för struktur.

Om du älskar att kategorisera allt, klippa ut artiklar som en digital ekorre och förvandla anteckningar till fullständiga produktivitetshubbar, kan Evernote vara något för dig.

Evernotes bästa funktioner

Spara hela webbsidor, artiklar eller skärmdumpar med Web Clipper

Organisera innehåll med hjälp av anteckningsboksstackar för strukturerad kategorisering

Sök i skrivet, skannat och handskrivet innehåll med OCR

Lägg till uppgifter, ställ in påminnelser och ange förfallodatum direkt i anteckningarna

Synkronisera anteckningar mellan alla enheter för smidig åtkomst när som helst, var som helst

Evernotes begränsningar

Gratisversionen är ganska begränsad (och uppmuntrar dig att uppgradera).

Användargränssnittet kan kännas lite klumpigt jämfört med smidigare Mac-appar.

Synkroniseringsproblem rapporteras ibland om du hanterar många stora bilagor.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt : 14,99 $/månad per användare

Professional : 17,99 $/månad per användare

Teams: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)

Vad säger användarna om Evernote?

En G2-användare säger:

Evernote är användbart eftersom du kan anpassa din organisation efter dina behov och den typ av arbete du utför.

Evernote är användbart eftersom du kan anpassa din organisation efter dina behov och den typ av arbete du utför.

💡 Proffstips: Trött på att drunkna i mötesanteckningar? Upptäck hur AI-anteckningssammanfattningar kan göra grovjobbet så att du kan fokusera på att låta briljant istället för att frenetiskt skriva anteckningar.

4. Obsidian (bäst för lokal, markdown-baserad anteckning)

Via Obsidian

Om Evernote är den kostymklädda chefen inom anteckningsbranschen, är Obsidian den oberoende hackaren som dricker handbryggt kaffe och skriver kod i en stuga. Den är minimalistisk, Markdown-baserad och starkt lokalorienterad, vilket innebär att dina anteckningar stannar på din enhet om du inte vill att de ska synkroniseras.

Obsidian försöker inte vara söt – den försöker vara användbar. Särskilt om du är en Mac-användare som vill ha total kontroll över din kunskapsbas, utan onödiga tillbehör.

Obsidians bästa funktioner

Skriv med en ren, distraktionsfri Markdown-redigerare

Länka anteckningar i båda riktningarna för att bygga en sammankopplad kunskapsbas

Visualisera idéer med en interaktiv grafvy

Lagra anteckningar lokalt med offline-först-åtkomst och utan tvingad molnsynkronisering

Anpassa din installation med plugins för teman, automatisering och mycket mer

Obsidians begränsningar

Det kan vara för enkelt för vanliga användare eller personer som ogillar Markdown.

Inga inbyggda samarbetsfunktioner

Synkronisering mellan flera enheter kräver ett betalt tillägg.

Obsidian-priser

Gratis

Obsidian Sync : 5 $/månad per användare

Obsidian Publish : 10 USD/månad per användare

Catalyst : Från 25 $/månad per användare

Kommersiell licens: 50 $/användare/år

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5

Vad säger användarna om Obsidian?

En Capterra-användare säger:

Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

📚 Läs mer: Drunknar du fortfarande i ett hav av halvfärdiga anteckningar och oordnade punktlistor? Här är hur du faktiskt organiserar dina anteckningar så att de slutar se ut som en brottstavla från en deckarserie och börjar fungera som ett riktigt produktivitetssystem.

5. Notion (bäst för att bygga ett andra hjärna på din Mac-version)

Via Notion

Notion är resultatet av när en anteckningsbok, en wiki och en uppgiftshanterare samverkar. Det är elegant, kraftfullt och – låt oss vara ärliga – lite beroendeframkallande när man väl har fastnat i att skapa instrumentpaneler och mallar.

Om du vill ha en anteckningsapp som handlar lika mycket om system som om anteckningar är Notion ett starkt alternativ.

Notions bästa funktioner

Strukturera innehållet flexibelt med sidor och dra-och-släpp-block

Länka databaser mellan sidor för skalbara, anpassningsbara system

Använd inbyggda eller anpassade mallar för att påskynda repetitiva arbetsflöden

Samarbeta i realtid med kommentarer, omnämnanden och delade sidor

Synkronisera anteckningar och klippt webbinnehåll mellan enheter med molnlagring

Begränsningar i Notion

Prestandan kan bli långsam med stora databaser

Vissa användare tycker att inlärningskurvan är brant

Offlineläget är inte alltid det mest pålitliga

Notion-priser

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag : 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger användarna om Notion?

En G2-användare säger:

Det optimerar informationsdelningen inom teamet.

Det optimerar informationsdelningen inom teamet.

👀 Rolig fakta: Thomas Edison samlade över 5 miljoner sidor med anteckningar under sitt liv – så många att han en gång sa att hans huvudsakliga uppgift var att samla idéer och göra anteckningar.

6. Joplin (bäst för anteckningar med fokus på integritet)

Via Joplin

Om du är en person som läser sekretesspolicyer för skojs skull (eller åtminstone av princip), kommer Joplin att tilltala din krypterade själ. Det är en öppen källkodsapp för anteckningar som är kompatibel med Markdown och som sätter äganderätten till data i centrum. Inga överraskande villkor, inga slumpmässiga synkroniseringsproblem – bara anteckningar som förblir dina.

Joplin är särskilt tilltalande för Mac-användare som vill ha plattformsoberoende åtkomst utan att lita på en anonym molntjänst.

Joplins bästa funktioner

Skydda anteckningar med end-to-end-kryptering som standard

Skriv fritt med Markdown-stöd för kod, checklistor och formatering

Spara hela artiklar eller skärmdumpar med webbläsartillägget Web Clipper.

Synkronisera mellan Dropbox, OneDrive, Nextcloud eller din egen server

Öppna och redigera alla anteckningar offline utan att missa något

Joplins begränsningar

Användargränssnittet känns lite föråldrat jämfört med mer flashiga alternativ

Samarbetsfunktioner? Fortfarande under utveckling

Plugin-systemet kan vara klumpigt för icke-tekniker

Priser för Joplin

Gratis

Joplin Cloud: Anpassad prissättning

Joplin-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner för att ge ett tillförlitligt betyg

📚Läs mer: AI är inte bara till för att skriva e-postmeddelanden eller skapa kattmemes. Upptäck de bästa AI-verktygen för anteckningar och hur de kan hjälpa dig att fånga, sortera och till och med tänka bättre.

7. Simplenote (Bäst för minimalister som bara vill skriva)

Via Simplenote

Simplenote är precis vad det låter som: en enkel, distraktionsfri app för anteckningar. Ingen krånglig formatering. Inga uppblåsta uppgiftsintegrationer. Ingen AI!

Bara ord. På en skärm. Precis som naturen avsett. (Eller som om det vore 2001.)

Om du använder en Mac och vill att dina anteckningar ska vara snygga, synkroniserade och överskådliga är detta ett självklart val.

Simplenotes bästa funktioner

Synkronisera anteckningar direkt mellan alla enheter med blixtsnabb prestanda

Formatera enkelt med hjälp av ren, okomplicerad Markdown-stöd

Återställ idéer när som helst med inbyggd versionshistorik

Organisera enkelt med hjälp av enkla, sökbara taggar

Fokusera bättre med ett minimalistiskt gränssnitt utan distraktioner

Simplenotes begränsningar

Inget stöd för bifogade filer eller inbäddade medier

Inga samarbetsfunktioner

Det kan kännas för enkelt för avancerade användare

Simplenote-priser

Gratis

Simplenote-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Simplenote?

En G2-användare säger:

Det hjälper mig mycket att anteckna viktiga saker under möten.

Det hjälper mig mycket att anteckna viktiga saker under möten.

👀 Rolig fakta: Världens äldsta kända "anteckningsbok" upptäcktes i Vindolanda, ett romerskt fort i Storbritannien. Träplattorna är från 100-talet e.Kr. och innehåller inköpslistor, inbjudningar och militära dokument.

8. Bear (Bäst för författare och markdown-entusiaster)

Via Bear

Bear känns som om Apple själva har skapat en anteckningsapp – men bestämt sig för att göra den estetisk. Den är elegant, vackert designad och skapad för människor som älskar att skriva... eller åtminstone älskar att låtsas att de skriver en roman medan de smuttar på espresso.

Om du är Mac-användare och vill att dina anteckningar ska vara rena, snygga och elegant taggade är Bear precis vad du behöver.

Bear bästa funktioner

Formatera enkelt med omfattande, omedelbar Markdown-stöd

Organisera anteckningar med hashtag-baserad taggning och dynamiska mappar

Skriv utan distraktioner med ett rent, uppslukande fokusläge

Anpassa din arbetsyta med vackert designade teman

Exportera anteckningar i flera format, såsom PDF, DOCX och till och med JPG

Begränsningar

Fungerar endast på Apple-enheter (beklagar, Android-fans)

Inget samarbete i realtid

Synkronisering kräver ett betalt abonnemang

Bear-prissättning

14 dagars gratis provperiod

Bear Pro: 2,99 $/månad per användare

Bear-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (11 recensioner)

💡 Proffstips: Tittar du på en 45 minuter lång video för att komma ihåg två punkter? Det finns ett bättre sätt. Lär dig konsten att få fram viktiga insikter utan att pausa 47 gånger i denna guide till att ta anteckningar från ett videoformat. Din play-knapp förtjänar en paus.

9. Zoho Notebook (Bästa gratisappen för anteckningar med ett vackert användargränssnitt)

Via Zoho Notebook

Zoho Notebook flyger ofta under radarn, men det är en överraskande kapabel (och helt gratis) anteckningsapp, särskilt om du gillar snygga, färgglada och molnsynkroniserade verktyg.

Det är också ett utmärkt val för Mac-användare som vill ha plattformsoberoende kompatibilitet utan att behöva kompromissa med design eller funktioner.

Zoho Notebooks bästa funktioner

Organisera innehåll med ett smartkortssystem för text, ljud, checklistor och mer

Spela in röstanteckningar direkt i dina anteckningsböcker för att fånga upp idéer när du är på språng

Synkronisera mellan macOS, iOS, Android och webben – helt gratis

Anpassa anteckningsböcker med anpassade omslagsbilder för en visuell touch

Klipp ut hela artiklar, skärmdumpar eller förenklad text med webbklipparen

Begränsningar för Zoho Notebook

Saknar avancerade sök- och taggningsfunktioner

Inga verktyg för uppgifts- eller projektledning

Samarbetet är begränsat till grundläggande delning

Priser för Zoho Notebook

Gratis

Zoho Pro och Business: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (74 recensioner)

Vad säger användarna om Zoho?

En G2-användare säger:

Vi har använt vår organisations Zoho-tjänster i flera år, och det har varit en fantastisk resa.

Vi har använt vår organisations Zoho-tjänster i flera år, och det har varit en fantastisk resa.

👀 Rolig fakta: Leonardo da Vinci skrev mycket i spegelskrift. Hans anteckningsböcker var inte bara mästerverk av observation och uppfinningar – de var skrivna baklänges och kunde endast läsas med hjälp av en spegel.

10. Google Keep (bäst för snabba idéer i form av klisterlappar)

Via Google Keep

Google Keep är resultatet av en korsning mellan klisterlappar och molnsynkronisering. Det är inte den mest kraftfulla anteckningsappen, men den är fantastisk på en sak: att snabbt fånga upp snabba tankar.

Dessutom fungerar den bra på Mac-versioner via webbläsaren och synkroniseras enkelt med ditt Google-konto. Om du gillar minimalism och behöver något som kan hålla jämna steg med din splittrade hjärna är den här appen perfekt.

Google Keeps bästa funktioner

Organisera idéer visuellt med hjälp av färgkodade anteckningar som känns som digitala klisterlappar

Spela in röstmemon och få omedelbara transkriptioner för handsfree anteckningar

Ställ in tidsbaserade eller platsbaserade påminnelser så att du aldrig missar uppgifter eller idéer

Använd etiketter och nålar för att enkelt prioritera och kategorisera dina anteckningar

Integrera sömlöst med Google Docs, Kalender och Chrome för åtkomst från flera enheter

Begränsningar i Google Keep

Inget mappsystem (bara etiketter)

Mycket begränsad formatering

Inte särskilt bra för långa texter eller komplexa projekt

Priser för Google Keep

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (228 recensioner)

💡 Proffstips: Ta anteckningar som ett team som pratar: Upptäck hemligheten bakom samarbetsbaserad anteckning

Börja ta smartare anteckningar på din Mac med ClickUp

Din Mac är elegant, snabb och byggd för människor som får saker gjorda, och din anteckningsapp bör vara likadan. Om du är trött på klumpiga gränssnitt, saknade funktioner eller verktyg som känns som om de behöver en bruksanvisning (och en kopp kaffe), är ClickUp rätt uppgradering för dig.

Oavsett om du skapar anteckningar under ett möte, kopplar dem till uppgifter eller låter ClickUp Brain göra grovjobbet med sammanfattningar och uppföljningar, så är detta anteckningsmetoden som den borde vara: smidig, intelligent och användbar.

Så om du letar efter ett alternativ till Microsoft OneNote som passar perfekt i din Mac-miljö (utan att du behöver sakna OneNotes klumpiga egenheter), är ClickUp rätt val.

👉 Registrera dig för ClickUps gratisversion idag och låt dina anteckningar göra mer än bara ligga där.