De 11 bästa alternativen till Confluence AI Search under [år]

Du skriver in ett nyckelord, trycker på Enter och förbereder dig på irrelevanta resultat om något projekt från för tre år sedan.

Det är verkligheten för många team som använder Confluences AI-sökning. För kunskapshanterare och IT-team som har till uppgift att göra information lätt att hitta, bromsar den typen av friktion upp allt.

Det är därför fler team aktivt utforskar Confluence AI-sökningsalternativ. Dessa verktyg går utöver ytlig sökning och hjälper dig faktiskt att hitta meningsfullt innehåll när det behövs.

Låt oss titta på några av dem. 🧰

De bästa alternativen till Confluence AI Search i korthet

Här är en kort översikt över vad dessa Confluence AI-sökningsalternativ är bäst på:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-produktivitet med anpassade vyer och arbetsflödenTeamstorlek: Enskilda personer, medelstora företag, stora företag ClickUp Brain ( ansluten AI-assistent ), Connected Search, Docs, kunskapsbas, realtidssamarbete, uppgiftsmallar, instrumentpaneler Gratis; betalda planer tillgängliga med anpassning för företag Slite Enkel kunskapsdelning för distans- och asynkrona teamTeamstorlek: Små till medelstora distribuerade team AI-dokumentationsassistent, samarbetsredigering, ämneskanaler, versionshistorik Betalda abonnemang från 10 USD/månad per användare Guru Intern kunskapsbas i realtid med åtkomst via webbläsareTeamstorlek: Sälj-, support- och driftsteam AI-kortförslag, Chrome-tillägg, Slack-integration, arbetsflöden för kunskapsverifiering Gratis; betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare Glean Enhetlig AI-sökning i interna verktygTeamstorlek: Medelstora till stora företag Federerad sökning, AI-sammanfattning, personliga rekommendationer, behörighetsmedveten indexering Anpassad prissättning Notion AI Enhetliga dokument, uppgiftshantering och AI-skrivhjälpTeamstorlek: Enskilda personer, kreatörer, startup-team AI-sammanfattare, skrivförslag, databaser + dokument, över 20 000 mallar, Enterprise Search Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 12 $/månad per användare. Bloomfire Säker, sökbar kunskapsdelning med analysTeamstorlek: Medelstora företag och företagsteam AI-driven sökning, analys, innehållsbedömning, stöd för rich media Anpassad prissättning Elastic Search Skalbar sök- och analysplattform för företagTeamstorlek: IT- och utvecklingsgrupper som behöver en robust sökfunktion Fulltextsökning i PDF-filer , realtidsanalys, anpassad indexering, skalbarhet för stora datamängder Anpassad prissättning Document360 Teknisk dokumentation och interna kunskapsbaserTeamstorlek: IT-proffs och kunskapshanterare Kategorihanterare, versionskontroll, privat hosting, avancerad sökning, analys Anpassad prissättning Nuclino Lättviktigt, snabbt teamsamarbete och kunskapsdelningTeamstorlek: Små team och nystartade företag Dokument för samarbete i realtid, intern wiki, grafisk vy, stöd för markdown Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad per användare Quip Samarbetsdokument och kalkylblad i SalesforceTeamstorlek: Sälj- och kundtjänstteam Live-redigering i samarbete, chatt i dokument, uppgiftslistor, sömlös integrering med Salesforce Betalda abonnemang från 12 USD/månad per användare Algolia Blixtsnabb AI-sökning med anpassad rangordning och filtreringTeamstorlek: Utvecklare och produktteam AI-omrankning, tolerans för stavfel, dynamiska filter, federerad innehållssökning Anpassad prissättning

Varför välja alternativ till Confluence AI Search?

Låt oss undersöka varför du kanske vill överväga alternativ till Confluence AI Search:

Ointuitiv sökning: Den är inte den enklaste att använda, och gränssnittet och filtren hänger inte med när innehållet ökar.

Säkerhetsrisker: Vissa användare har sett privat eller begränsat innehåll visas i sökresultaten, vilket är ett varningssignal för företag med strikta säkerhetsprotokoll.

Inkonsekventa sökresultat: AI-sökmotorn förstår inte alltid sammanhanget, vilket innebär att du kan få vaga eller ofullständiga svar, särskilt om ditt team använder liknande termer i olika projekt. AI-sökmotorn förstår inte alltid sammanhanget, vilket innebär att du kan få vaga eller ofullständiga svar, särskilt om ditt team använder liknande termer i olika projekt.

Skalbarhetsproblem: När din dokumentation växer tenderar sökningen att bli långsammare och svårare att förfina, särskilt i företagsmiljöer.

Brant inlärningskurva: Utan noggrann konfiguration kan det bli en labyrint av röriga sidor och svårfunnen information för nya användare.

Endast grundläggande funktioner: Verktyg som ClickUp, Notion eller Dashworks erbjuder semantisk Verktyg som ClickUp, Notion eller Dashworks erbjuder semantisk sökning i kunskapsbaser , bättre samskrivning och enklare anpassning.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI inom kunskapshantering beräknas nå 62,4 miljarder dollar år 2033. Detta motsvarar en sammanlagd årlig tillväxttakt på 25 % under prognosperioden.

De bästa alternativen till Confluence AI Search

Här är de 11 bästa alternativen till Confluence AI Search. ⚒️

1. ClickUp (bäst för att integrera sökning i projektledningsarbetsflöden)

Om du någonsin har önskat att dina arbetsverktyg kunde tänka lite mer som ditt team, kan ClickUp vara det som kommer närmast att uppfylla den önskan.

Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökning.

Istället för att leta igenom mappar eller pinga någon på Slack för uppdateringar kan du bara vända dig till ClickUp Knowledge Management.

Få kontextuella svar med ClickUp Brain

Det som driver det bakom kulisserna är förstås ClickUp Brain. Detta AI-tillägg är direkt kopplat till hur ditt team arbetar.

Be ClickUp Brain om projektinsikter inom Docs

Behöver du en snabb sammanfattning av ett projekt som pågått i tre månader? Det kan skanna dokument, uppgifter, uppdateringar och kommentarer för att ge en tydlig och användbar sammanfattning. Håller du på att ta fram en produktlanseringsplan? ClickUp Brain kan föreslå milstolpar, skriva utkast och generera veckovisa uppdateringsrapporter, allt på några sekunder.

Det kan till och med söka på webben åt dig, sammanställa resultaten och skapa en rapport i ClickUp!

Sedan finns ClickUp Enterprise Search, verktyget som ser till att du aldrig behöver fundera över var du såg något.

Få information snabbare från din arbetsplats och anslutna tredjepartsappar via Enterprise Search.

Det spelar ingen roll var din fil finns – ClickUp, Jira eller Google Drive – du kan söka i alla på en gång. Kanske vill ditt säljteam hitta den senaste prislistan, eller så behöver ditt utvecklingsteam ett specifikationsdokument som är gömt i en massa Slack-trådar. Skriv bara in vad du letar efter, så hämtar intranätets sökmotor det med AI-driven kontext.

Bygg upp och underhåll kunskap enkelt med ClickUp Docs

ClickUp Docs är platsen där du bygger upp din information.

Med Docs kan du omvandla idéer till handling i realtid. Till exempel utarbetar ditt marknadsföringsteam ett kampanjförslag. Medan de skriver bäddar de in ClickUp Task Checklists med förfallodatum, länkar till kampanjuppgifter och till och med hämtar in en live kanban-tavla med projektets tidsplan, allt i samma dokument.

Eftersom dokumenten är samarbetsbaserade kan hela teamet skapa wikis, kommentera, redigera och driva arbetet framåt tillsammans, oavsett om ni utarbetar en produktplan eller dokumenterar standardrutiner för onboarding.

Centralisera din kunskap med ClickUp Docs Samarbeta med ditt team i ClickUp Docs

Utnyttja din kunskap med AI-agenter

Din kunskap kommer bokstavligen till liv i ClickUp. Dess svit av AI-agenter, från svaragenter till Brain-agenten, kan omedelbart söka igenom arbetsdokument eller anslutna appar och ge svar på frågor i chattkanaler och uppgifter. Ja, du behöver inte längre svara på samma fråga 10 gånger.

Hantera informationsflöden asynkront med ClickUp Agents

💟 AI-sökning: ClickUp erbjuder ett allt-i-ett-AI-lager. Enterprise Search använder AI för att indexera och söka i både ClickUp-innehåll (uppgifter, dokument, kommentarer) och över 1 000 externa appar (Jira, Google Drive, Slack) i en enda sökning. ClickUp Brain använder sedan detta sammanhang för att tillhandahålla praktiska sammanfattningar och svar baserade på projektets sammanhang, vilket eliminerar behovet av manuell sökning eller växling mellan appar. Det har också AI-agenter som automatiskt svarar på repetitiva frågor i chattkanaler.

ClickUps bästa funktioner

Anslut till verktyg från tredje part: Integrera med över 1 000 appar för att synkronisera uppgifter och automatisera arbetsflöden med Integrera med över 1 000 appar för att synkronisera uppgifter och automatisera arbetsflöden med ClickUp Integrations.

Hantera ditt arbetsflöde: Skapa, tilldela och spåra Skapa, tilldela och spåra ClickUp-uppgifter med deluppgifter, beroenden, prioriteringar och tidsuppskattningar för smidig uppgiftshantering.

Automatisera skrivandet: Skapa, redigera och förfina innehåll och kunskapsbaser direkt där du arbetar med ClickUp Brains AI Writer.

Sortera och filtrera sökningar: Hitta exakt vad du behöver genom att filtrera sökresultaten baserat på app, källa, personer, uppgiftsstatus och mer i Enterprise Search.

Centralisera kunskap: Organisera mallar, SOP:er, mötesanteckningar, projektwikis och brainstorming-sessioner i Organisera mallar, SOP:er, mötesanteckningar, projektwikis och brainstorming-sessioner i ClickUp Docs Hub för enkel åtkomst.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande anpassningsmöjligheter

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en förstahandsupplevelse:

ClickUp är den mest detaljerade och samtidigt mest flexibla plattformen jag någonsin stött på för uppgiftslistor och samarbete. Det finns så många sätt att skapa listor och följa projekt. Det har gett mitt team ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterade om allt vårt kundarbete, kommunicera med varandra om specifika uppgifter och lagra all vår delade kunskap och våra resurser. Vi har knappt skrapat på ytan av vad den kan göra, och ändå har den gjort så mycket för att hjälpa oss att hålla ordning och få allt gjort.

ClickUp är den mest detaljerade och samtidigt mest flexibla plattformen jag någonsin stött på för uppgiftslistor och samarbete. Det finns så många sätt att skapa listor och följa projekt. Det har gett mitt team ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterade om allt vårt kundarbete, kommunicera med varandra om specifika uppgifter och lagra all vår delade kunskap och våra resurser. Vi har knappt skrapat på ytan av vad den kan göra, och ändå har den gjort så mycket för att hjälpa oss att hålla ordning och få allt gjort.

2. Slite (Bäst för enkel kunskapsdelning för distans- och asynkrona team)

via Slite

Slite är en strukturerad kunskapsbas som hjälper IT-proffs att centralisera dokumentation, processer och interna FAQ:er utan att det blir rörigt. Dess AI-drivna sökfunktion hämtar relevanta sidor, diskussioner och tidigare beslut, vilket gör det enklare att snabbt hitta tekniska detaljer, särskilt i snabbrörliga miljöer.

Slites rena användargränssnitt, versionskontroll och funktioner för samarbete i realtid stöder löpande uppdateringar av infrastrukturdokumentation, introduktionsguider och SOP:er för felsökning. För team som hanterar komplexa teknikstackar minskar verktyget också isolerad kunskap genom att hålla diskussioner och beslut kopplade till dokument, så att de inte går förlorade i chattar.

💟 AI-sökning: Slites AI-drivna sökmotor är utformad för att du ska kunna ”prata med din kunskapsbas” med hjälp av naturligt språk (som ChatGPT). Den går utöver enkel sökning på nyckelord för att förstå innebörden och sammanhanget i dina frågor. Verktyget använder också AI för att kontinuerligt organisera innehåll, upptäcka dubbletter, föreslå relevanta dokumentlänkar och säkerställa att dokumentationen förblir aktuell och tillförlitlig.

Slites bästa funktioner

Strukturera din arbetsyta med hjälp av kanaler, mappar och taggar för enkel navigering och effektiv informationshämtning.

Skapa och dela återanvändbara mallar för återkommande uppgifter och projekt för att uppnå konsekvens.

Förbättra dokument med inbäddade bilder, videor och andra medietyper för att skapa engagerande innehåll.

Lägg till checklistor och att göra-listor direkt i dokumenten för att hålla projektuppgifterna genomförbara.

Slite-begränsningar

Användare klagar på prestandaproblem med mycket långa dokument.

Att organisera filer och mappar kan kännas begränsande

Slite-priser

Standard: 10 USD/månad per användare

Premium: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Slite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slite?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Allt är väldigt enkelt! Verktyget är mycket intuitivt. Om du har använt ett annat verktyg som Notion, som jag gjorde, kommer du inte att ha några problem. Och om du inte har använt ett sådant verktyg tidigare kommer du att lära dig att använda det mycket snabbt. Det var väldigt enkelt att importera min Notion till min Slite... Jag skulle vilja se fler funktioner för roadmap, till exempel en Gantt-modell. När jag importerade Notion från olika användare var layouten inte exakt densamma, så jag behövde lägga lite tid på att förbättra den.

Allt är väldigt enkelt! Verktyget är mycket intuitivt. Om du har använt ett annat verktyg som Notion, som jag gjorde, kommer du inte att ha några problem. Och om du inte har använt ett sådant verktyg tidigare kommer du att lära dig att använda det mycket snabbt. Det var väldigt enkelt att importera min Notion till min Slite... Jag skulle vilja se fler funktioner för roadmap, som en Gantt-modell. När jag importerade Notion från olika användare var layouten inte exakt densamma, så jag behövde lägga lite tid på att förbättra den.

3. Guru (bäst för intern kunskapsbas i realtid med åtkomst via webbläsare)

via Guru

Guru är en programvara för kunskapshantering i realtid som hjälper kunskapshanterare att samla in, organisera och distribuera information utan att störa arbetsflödena. Till skillnad från Confluence, som ofta kräver att man byter kontext genom inbäddade sidor, visar Guru verifierad information direkt i de appar som teamen redan använder.

Kort (Gurus centrala innehållsenheter) är lätta att uppdatera, tilldela för verifiering och spåra för användning, vilket ger kunskapshanterare insyn i vad som är till hjälp och vad som är föråldrat. Dess AI-drivna sökning och förslag gör det enklare att leverera korrekta svar i snabba kundsupport- eller försäljningsmiljöer.

💟 AI-sökning: Guru fokuserar på att leverera verifierade, kontextrika svar direkt till användarens arbetsflöde via ett webbläsartillägg (Chrome, Slack, MS Teams). AI:n utför agentisk sökning – hämtar, resonerar och svarar – istället för att bara lista dokument.

Gurus bästa funktioner

Arbeta samtidigt med delade utkast, kommentarer i texten och uppdateringar i realtid för teamsamarbete.

Hitta information snabbt med robusta, felaktighetstoleranta, facetterade och naturliga språksökningsfunktioner.

Få användbar data om innehållsanvändning, prestanda och användarengagemang för att optimera din kunskapsstrategi.

Guru-begränsningar

Appen saknar integrerad lönehantering och spårning av betald ledighet.

Begränsad anpassning för vissa element, såsom teckensnittets utseende

Guru-prissättning

Gratis provperiod

Allt-i-ett: 25 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Guru?

En recension uttrycker det så här:

Vårt interna supportteams kunskapsbas organiseras med hjälp av Guru. Förutom att hjälpa dem med deras arbetsflöde ger det dem kunskap och självförtroende att lita på de lösningar de hittar... När punkterna döljs av en pil blir det svårt att se vad du letar efter om du inte klickar på motsvarande nedrullningspil, som sedan visar allt du letade efter, vilket gör det hela mer komplicerat.

Vårt interna supportteams kunskapsbas organiseras med hjälp av Guru. Förutom att hjälpa dem med deras arbetsflöde ger det dem kunskap och självförtroende att lita på de lösningar de hittar... När punkterna döljs av en pil blir det svårt att se vad du letar efter om du inte klickar på motsvarande nedrullningspil, som sedan visar allt du letade efter, vilket gör det hela mer komplicerat.

via Glean

Vill du söka efter data utanför det interna innehållet? Glean är en sökplattform för företag som gör det möjligt för IT-proffs att snabbt hitta information i en omfattande teknikstack.

Dess AI förstår frågor i naturligt språk och organisatoriska sammanhang, och levererar personliga, behörighetsmedvetna resultat. Detta är särskilt användbart för IT-team som hanterar onboarding, felsökning eller dokumentation av efterlevnad.

💟 AI-sökning: Glean skapar en säker, omfattande kunskapsgraf över hela organisationens appar (Slack, Jira, Box, etc.). Dess AI förstår användarens aktuella projekt och säkerhetsbehörighet och levererar hyperpersonliga, plattformsoberoende svar som gör informationsåtkomsten naturlig och omedelbar, oavsett källans silo.

Ta del av de bästa funktionerna

Få personliga resultat baserade på användarkontext, roll och pågående projekt genom en kunskapsgraf och RAG ( Retrieval-Augmented Generation ).

Automatisera repetitiva uppgifter med Glean Assistant , som förstår företagsdata och arbetsflöden.

Påskynda tekniska arbetsflöden för utvecklare med verktyg för kodutforskning som frågespråket Angle, typ-vid-hover och avancerad kodbläddring.

Främja samarbete med kunskapshubbar, så att du kan dela insikter, skapa en enda källa till sanning och effektivisera beslutsfattandet.

Samla in begränsningar

Du kan inte välja fler plattformar att hämta data från än de som är angivna.

Begränsad och ointuitiv analys jämfört med alternativen till Confluence AI Search på denna lista.

Glean-priser

Anpassad prissättning

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Glean?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Gleans övergripande fokus ligger mer på att användaren ska kunna "komma igång och få saker gjorda", med insikten att sökningen inte är ett mål i sig, utan ett medel för att nå det användaren verkligen vill ha... svaret...Sökningen skulle förbättras med bättre sorteringsfunktioner. Just nu är relevans (som inte är tydlig för användaren) den viktigaste faktorn, men det skulle vara relativt enkelt att lägga till en funktion som låter användarna sortera efter datum (Z-A eller A-Z)... Människor som är beroende av identitetshantering saknar viss flexibilitet när det gäller manuella överstyrningar för att hantera vissa användarsituationer med offshore, entreprenörer etc., vilket leder till några konstiga resultat eller saknad kontext

Gleans övergripande fokus ligger mer på att användaren ska kunna "komma igång och få saker gjorda", med insikten att sökningen inte är ett mål i sig, utan ett medel för att nå det användaren verkligen vill ha... svaret...Sökningen skulle förbättras med bättre sorteringsfunktioner. Just nu är relevans (som inte är tydlig för användaren) den viktigaste faktorn, men det skulle vara relativt enkelt att lägga till en funktion som låter användarna sortera efter datum (Z-A eller A-Z)... Människor som är beroende av identitetshantering saknar viss flexibilitet när det gäller manuella överstyrningar för att hantera vissa användarsituationer med offshore, entreprenörer etc., vilket leder till några konstiga resultat eller saknad kontext

5. Notion AI (Bäst för enhetliga dokument, uppgiftshantering och AI-skrivhjälp)

via Notion

Har du problem med inkonsekvent dokumentation i Notion? Notion AI utökar verktygets funktionalitet med sina intelligenta skriv- och sökfunktioner. Jämfört med fristående AI-verktyg eller sökmotorer fungerar Notion AI direkt i innehållsblock, vilket gör det möjligt för användare att ställa frågor, automatiskt komplettera tankar eller skriva om innehåll baserat på tonfall eller tydlighet.

Funktionen AI Autofill hjälper till att fylla i databasfält snabbare, medan Q&A möjliggör semantisk sökning över flera sidor. Jämfört med verktyg som Confluence AI eller Guru fokuserar Notion AI mindre på att indexera externa system och mer på att optimera interna arbetsflöden. Det översätter också text direkt i Notion, vilket gör samarbetet mellan olika språk enkelt.

💟 AI-sökning: Notion AI gör det möjligt för användare att söka efter data i komplexa databaser och länkade sidor och få citerbara, sammanfattade svar istället för bara en lista med dokument. Dess AI-skriv- och autofyllningsfunktioner effektiviserar skapandet av innehåll och säkerställer att kunskapen byggs upp och delas via ett konsekvent format från början.

Notion AI:s bästa funktioner

Få grammatik- och stavningskontroller samt stilförbättringar i realtid för tydligare och mer professionellt skrivande med AI Writing Assistant .

Skapa diagram, grafer och analysera trender från dina data för tydligare och mer användbara insikter.

Brainstorma effektivt för att skapa listor, dispositioner eller kreativa koncept som är anpassade efter din kontext.

Fånga upp, transkribera och extrahera automatiskt viktiga punkter och åtgärdspunkter från möten.

Begränsningar för Notion AI

Användare klagar på problem med aviseringar och inbyggda diskussioner.

Versionshistorikfunktionen skulle kunna förbättras, till exempel genom att fixa och namnge versioner.

Priser för Notion AI

Gratis provperiod

Plus: 12 USD/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

Enligt en recensent:

Notion AI har förändrat hur vårt säljteam hittar, sammanfattar och utnyttjar innehåll. Det som tidigare tog timmar – som att gräva igenom 300 presentationsbilder eller flera arkiv – görs nu på några minuter. Dess förmåga att söka i både Notion och Google Drive (utan att ladda upp något manuellt!) är en superkraft för vårt företag... Vi skulle gärna se djupare integrationer, särskilt med Gong. Det finns visserligen en möjlig lösning via API, men en inbyggd anslutning med ett klick skulle vara idealisk.

Notion AI har förändrat hur vårt säljteam hittar, sammanfattar och utnyttjar innehåll. Det som tidigare tog timmar – som att gräva igenom 300 presentationsbilder eller flera arkiv – görs nu på några minuter. Dess förmåga att söka i både Notion och Google Drive (utan att ladda upp något manuellt!) är en superkraft för vårt företag... Vi skulle gärna se djupare integrationer, särskilt med Gong. Det finns visserligen en möjlig lösning via API, men en inbyggd anslutning med ett klick skulle vara idealisk.

6. Bloomfire (Bäst för säker, sökbar kunskapsdelning med analysverktyg)

via Bloomfire

IT-team blir ofta överväldigade av upprepade frågor. Bloomfire vänder upp och ner på traditionell kunskapshantering. Dess AI gräver djupt i dokument, videor, transkriptioner och till och med ljud för att hitta svar i sitt sammanhang.

Verktyget lär sig vad ditt team söker efter, lyfter fram luckor och låter alla, från helpdesk till systemadministratörer, bidra i realtid. Med inbyggd Q&A, automatisk taggning och analyser som visar vilket innehåll som fungerar (och vilket som inte gör det) hjälper Bloomfire IT-team att minska antalet ärenden, komma igång snabbare och slutligen ligga steget före återkommande problem.

💟 AI-sökning: Bloomfires AI är utmärkt på att djupanalysera och indexera rik media – inklusive transkriptioner av video- och ljudinnehåll – för att hitta inbäddad kunskap som ofta missas av vanliga sökmotorer. Den använder robust analys för att kartlägga användarnas sökmönster, identifiera och prioritera skapandet av kunskap för att fylla luckor i dokumentationen som har upptäckts.

Bloomfires bästa funktioner

Hantera kunskap i stor skala med avdelningsöverskridande sökning, flexibel innehållsdelning och robusta verktyg för dokumenthantering.

Anpassa plattformens gränssnitt, varumärke och navigering efter dina unika behov och arbetsflöden.

Öka produktiviteten med kollaborativ mind mapping för visuell brainstorming och teamwork.

Möjliggör kunskapsdelning på språng med en mobilapp och offlineåtkomst för distansarbetande team.

Bloomfires begränsningar

Du kan inte filtrera dina sökningar, vilket leder till breda resultat.

Det är svårt att skapa en serie inlägg samtidigt.

Bloomfire-priser

Anpassad prissättning

Bloomfire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bloomfire?

En användare delade med sig av följande feedback:

Det transponerar videor, erbjuder fulltextsökning, gör det möjligt att skapa olika grupper och analysera användare så att vi vet om vi får valuta för pengarna för verktyget... Jag önskar att jag kunde redigera dokument i verktyget. Men det finns få nackdelar som vi har upptäckt hittills.

Det transponerar videor, erbjuder fulltextsökning, gör det möjligt att skapa olika grupper och analysera användare så att vi vet om vi får valuta för pengarna för verktyget... Jag önskar att jag kunde redigera dokument i verktyget. Men det finns få nackdelar som vi har upptäckt hittills.

7. Elastic Search (bäst för skalbar sök- och analysplattform för företag)

via Elastic Search

Elastic är en skalbar sök- och analysplattform som hjälper företag att samla kunskap från olika verktyg och team. Medan Confluence AI är knutet till Atlassians ekosystem, integreras Elastic med olika datakällor som e-post, dokument, databaser och supportplattformar.

Plattformen stöder detaljerade behörigheter, anpassad rangordning och avancerad filtrering, vilket gör det enklare att hantera stora mängder innehåll på ett säkert sätt. Elastic erbjuder också flexibla distributionsalternativ (lokalt eller i molnet), vilket är värdefullt för organisationer med strikta krav på efterlevnad eller datalagring.

💟 AI-sökning: Elastic använder avancerad hybridsökning (som kombinerar semantisk vektorsökning med traditionell sökning på nyckelord) för att bearbeta och rangordna stora datamängder i realtid med detaljerad kontroll. Detta gör det möjligt för tekniska team att skapa högst anpassade relevansmodeller för komplexa dataströmmar med stora volymer (loggar, mätvärden och dokument).

Elastic Search bästa funktioner

Utnyttja det för effektiva rumsliga sökningar, kartläggning och geoanalys i stor skala.

Upptäck avvikelser, prognostisera tidsserier och automatisera grundorsaksanalyser med hjälp av inbyggda maskininlärningsfunktioner.

Skapa interaktiva instrumentpaneler och datavisualiseringar för realtidsinsikter i hela din datamiljö.

Övervaka mätvärden, loggar och spår för att påskynda problemlösningen och få en enhetlig översikt.

Begränsningar i Elastic Search

Färdiga integrationer med populära verktyg är inte lika smidiga som hos vissa konkurrenter.

Dokumentationen kunde vara lite mer detaljerad, vilket gör att användarna vänder sig till alternativ till Elastic Search

Priser för Elastic Search

Anpassad prissättning

Elastic Search-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Elastic Search?

Här är en förstahandsupplevelse:

Sökresultaten är mycket snabba och jag gillar facettfunktionen. Jag använde den på över en miljon poster i databasen med information om anställda och det tog bara några millisekunder att söka igenom dem... Det kan vara ganska komplicerat att konfigurera. Kostnaden för att konfigurera det kan vara ganska hög. Jag minns att jag hostade det i ett av mina tidigare företag och kostnaden var mer än 10 000 dollar.

Sökresultaten är mycket snabba och jag gillar facettfunktionen. Jag använde den på över en miljon poster i databasen med information om anställda och det tog bara några millisekunder att söka igenom dem... Det kan vara ganska komplicerat att konfigurera. Kostnaden för att konfigurera det kan vara ganska hög. Jag minns att jag hostade det i ett av mina tidigare företag och kostnaden var mer än 10 000 dollar.

8. Document360 (Bäst för teknisk dokumentation och interna kunskapsbaser)

via Document360

Document360 är utformat för tydlighet och låter kunskapshanterare organisera innehåll genom väldefinierade kategorier, versionering och arbetsflöden utan omfattande anpassningar. Dess avgränsade sökning prioriterar precision, vilket hjälper team att snabbt hitta relevanta sidor.

Funktioner som avancerade sökfilter, AI-driven sökrankning och realtidsanalys hjälper dig att hitta relevant information snabbare. Inbyggd versionskontroll, taggningssystem, markdown-stöd och spårning av artikelhistorik hjälper också teamen att upprätthålla konsekvens och ansvarighet.

💟 AI-sökning: Document360:s sökfunktion är särskilt utvecklad för tekniska skribenter och prioriterar precision och struktur. AI-sökningen är byggd på ett rigoröst hanterat system som säkerställer att den tekniskt mest korrekta och auktoriserade versionen av alla SOP:er eller guider alltid visas först, vilket minimerar fel i kritiska processer.

Document360 bästa funktioner

Säkerhetskopiera och återställ dokumentation automatiskt med dagliga säkerhetskopior och manuella återställningsalternativ.

Exportera innehåll till PDF eller migrera mellan projekt med import-/exportfunktioner för offlineåtkomst och portabilitet.

Organisera innehåll med hjälp av Category Manager med kategorier och underkategorier på flera nivåer för enkel gruppering av innehåll.

Skapa en kunskapsbas med anpassade logotyper, färgteman, sidhuvuden/sidfötter och navigeringsmenyer.

Begränsningar för Document360

Plattformen kan vara mycket långsam att ladda, särskilt när man växlar mellan flikar och arbetsytor.

Det saknar funktioner som versionshistorik och ändringsspårning.

Priser för Document360

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Document360?

Se vad denna recensent hade att säga:

Mycket enkelt och intuitivt verktyg för KB Ger författarna fullständig kontroll över hela dokumentationsprocessen Inbyggda bild- och tabellformat underlättar arbetet SEO och Analytics ger en bredare förståelse för hur man utformar KB… Oflexibel hemsideditor Introduktion av span-format vid kopiering och klistring Skräptecken med punkter, citattecken etc. Svårigheter att arbeta med callouts Ingen förhandsgranskning eller staging för mellanliggande kontroll eller granskning

Mycket enkelt och intuitivt verktyg för KB Ger författarna fullständig kontroll över hela dokumentationsprocessen Inbyggda bild- och tabellformat underlättar arbetet SEO och Analytics ger en bredare förståelse för hur man utformar KB… Oflexibel hemsideditor Introduktion av span-format vid kopiering och klistring Skräptecken med punkter, citattecken etc. Svårigheter att arbeta med callouts Ingen förhandsgranskning eller staging för mellanliggande kontroll eller granskning

9. Nuclino (Bäst för smidig, snabb teamsamarbete och kunskapsdelning)

via Nuclino

Nuclino är ett bra val för team som vill ha ett snabbare och mer lättviktigt alternativ till Confluences tunga gränssnitt. Det kombinerar dokumentation, interna wikis och projektsamarbete på ett och samma ställe utan att överväldiga användarna.

Plattformen använder en redigerare för samarbete i realtid, länkade sidor och en grafbaserad struktur. Om ditt team värdesätter snabbhet, enkelhet och tydlighet framför komplexitet gör Nuclino det enklare att hålla fokus och hitta det du behöver utan distraktioner.

💟 AI-sökning: Nuclinos AI-assistent, Sidekick, ger omedelbara, direkta svar hämtade från de anslutna interna wikisidorna. AI-verktyget ger snabbt enkla, tydliga svar, vilket gör det idealiskt för nystartade företag och små team som prioriterar enkelhet framför komplexa funktioner.

Nuclinos bästa funktioner

Skapa omfattande, långa dokument som stöder anteckningar, uppgifter, flödesscheman, inbäddade filer och mycket mer.

Redigera dokument samtidigt, se omedelbara uppdateringar och spåra närvaro för smidigt teamarbete.

Spåra uppgifter och projekt med Kanban-tavlor, uppgiftslistor och smidiga projektledningsverktyg.

Nuclinos begränsningar

Verktyget saknar en funktion för massnedladdning av innehåll.

Sökningen hanterar inte stavfel; felstavningar ger inga resultat.

Nuclinos prissättning

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nuclino?

Direkt från en G2-recension:

Mycket intuitivt, mycket enkelt att länka samman sidor och skapa grupper, och det finns flera bra gränssnitt för att smidigt navigera mellan grupper och sidor... När du skapar en samling skapas en sida som du inte kan redigera, som bara har länkar till och namnen på alla sidor i gruppen, vilket inte ser särskilt bra ut som en sida. Det skulle vara bättre om det var en sida som kunde redigeras för att fungera som samlingens startsida.

Mycket intuitivt, mycket enkelt att länka samman sidor och skapa grupper, och det finns flera bra gränssnitt för att smidigt navigera mellan grupper och sidor... När du skapar en samling skapas en sida som du inte kan redigera, som bara har länkar till och namnen på alla sidor i gruppen, vilket inte ser särskilt bra ut som sida. Det vore bättre om det var en sida som kunde redigeras för att fungera som samlingens startsida.

10. Quip (bäst för samarbetsdokument och kalkylblad inom Salesforce)

via Quip

Quip erbjuder en mer smidig och dokumentfokuserad upplevelse för kunskapshanterare som behöver en enklare plattform som underlättar samarbete. Det kombinerar dokument, kalkylblad och teamchatt i ett och samma arbetsutrymme. Quip stöder inbyggda konversationer, redigering i realtid och gemensamma checklistor, vilket gör det enklare att samla in, diskutera och förfina kunskap när den skapas.

Även om det inte är starkt beroende av AI, hjälper dess enkelhet och täta Salesforce-integration (för dem som behöver det) till att centralisera viktiga processer och uppdateringar.

💟 AI-sökning: Quips AI-funktioner är centrerade kring dess djupa integration i Salesforce-arbetsflöden. Sökningen fokuserar på att hämta affärsdata i realtid som är inbäddade i samarbetsdokument och kalkylblad, vilket säkerställer att den kunskap som hittas är direkt relevant för CRM-posterna och den aktuella försäljnings- eller servicekontexten.

Quips bästa funktioner

Delta i grupp- eller 1:1-meddelanden, videosamtal och feedbackfrågor inom plattformen.

Bädda in live-poster från Salesforce, rapporter och CRM-data direkt i dokument och kalkylblad för datajustering i realtid.

Skapa, tilldela och spåra uppgifter i dokument eller chattrum med förfallodatum och övervakning av framsteg.

Utöka dokument med kalendrar, ritunderlag och integrationer med tredjepartsappar.

Quips begränsningar

Gränssnittets navigering är komplicerad jämfört med andra alternativ till Confluence AI Search.

Appen tenderar att ändra teckensnittet när du modifierar formateringen.

Quip-priser

Quip starter: 12 $/månad per användare

Quip plus: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Quip advanced: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Quip-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Quip?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

För att hänvisa till externa tjänster eller data i Quip kan du helt enkelt skriva ett @-tecken före deras namn. @-tecknet har många användningsområden, till exempel för att nämna personer eller lägga till en tidsstämpel eller ett datum. Dessutom får du en påminnelse vid den angivna tiden... Det kan vara svårt att konfigurera Quip och få ut det mesta av det. Det fungerar bäst i kombination med Salesforce-produkten, så du är begränsad om du använder ett annat CRM-system.

För att hänvisa till externa tjänster eller data i Quip kan du helt enkelt skriva ett @-tecken före deras namn. @-tecknet har många användningsområden, till exempel för att nämna personer eller lägga till en tidsstämpel eller ett datum. Dessutom får du en påminnelse vid den angivna tiden... Det kan vara svårt att konfigurera Quip och få ut det mesta av det. Det fungerar bäst i kombination med Salesforce-produkten, så du är begränsad om du använder ett annat CRM-system.

11. Algolia (Bäst för snabb AI-sökning med anpassad rangordning och filtrering)

via Algolia

Med Algolia kan du finjustera hur sökningen fungerar i dina interna verktyg och dokument.

Du får full kontroll över saker som rankningsregler, indexering i realtid och till och med semantisk omrankning, vilket är idealiskt om ditt team hanterar stora, komplexa datamängder.

Plattformen hanterar facetterad navigering, tolerans för stavfel och stöd för flera språk direkt ur lådan. Och eftersom den är API-först är det enkelt att integrera den i din stack. Den är särskilt användbar när du behöver en sökfunktion som inte bara är smart, utan också skalbar.

💟 AI-sökning: Algolia tillhandahåller en API-först-plattform som ger utvecklare oöverträffad kontroll över söklogiken. Dess AI-omrankingsfunktion möjliggör justeringar i realtid av relevanspoäng baserat på användarbeteende och avsikt, vilket skapar en högst anpassad, supersnabb front-end-sökupplevelse som kan hantera komplex filtrering och flerspråkigt stöd på ett smidigt sätt.

Algolias bästa funktioner

Få en anpassningsbar relevansalgoritm för att finjustera rankningen och ordningen på sökresultaten.

Anpassa sökresultaten genom att skräddarsy relevansen och förbättra innehållet baserat på enskilda användares beteende.

Tillhandahåll en visuell instrumentpanel för icke-utvecklare så att de kan anpassa sökningar, visa analyser och hantera konfigurationer.

Leverera geografisk medvetenhet för att prioritera och filtrera resultat baserat på användarens plats eller närhet.

Algolias begränsningar

Begränsade uppsättningar av sök-API-data och djupgående rapporter

Implementeringsdokumentationen och exemplen är inte uppdaterade.

Algolia-priser

Anpassad prissättning

Algolia-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Algolia?

En recension uttrycker det så här:

Bra användargränssnitt, snabb integration, omfattande dokumentation, stöd för flera plattformar. Bra sökmotor i allmänhet... Begränsad söklogik. Speciellt "A OR (B AND C) OR (D AND E)" stöds inte. Korrekt objektfiltrering på flera fält stöds inte. Du måste skapa flera poster med samma tillgång och unika objekt i varje post i matrisen. Sökförslag hjälper inte i vårt fall, eftersom det i princip är ”de mest populära termerna” för idag. Vissa termer kan vara giltiga nu men inte nästa dag.

Bra användargränssnitt, snabb integration, omfattande dokumentation, stöd för flera plattformar. Bra sökmotor i allmänhet... Begränsad söklogik. Speciellt "A OR (B AND C) OR (D AND E)" stöds inte. Korrekt objektfiltrering på flera fält stöds inte. Du måste skapa flera poster med samma tillgång och unika objekt i varje post i matrisen. Sökförslag hjälper inte i vårt fall, eftersom det i princip är "de mest populära termerna" för idag. Vissa termer kan vara giltiga nu men inte nästa dag.

Sluta söka, du har hittat ClickUp

Om du har gått igenom alla 11 bästa Confluence-alternativen är en sak förmodligen klar: du letar inte bara efter vilken AI-sökmotor som helst.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, är lösningen. Med viktiga funktioner som ClickUp Brain för intelligenta förslag och Connected Search för att bryta igenom innehållssilos med sina avancerade sökfunktioner.

Docs ger dig smidiga verktyg för kunskapsdelning och samarbete inom företaget samt inbyggd kunskapshantering för att hålla allt organiserat med ett användarvänligt gränssnitt. Det är mer än bara ett alternativ.

