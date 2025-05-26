De 11 bästa alternativen till Dictation.io för röst-till-text 2025

Författare pratar med sig själva hela tiden. Diktationsverktyg gör det bara mer produktivt.

Dictation.io är ett utmärkt ställe att börja på. Öppna din webbläsare, börja prata och dina idéer hamnar på skärmen. Men om du skriver kapitel, transkriberar anteckningar eller hanterar långa projekt blir dess enkelhet snabbt en begränsning.

Ingen struktur. Ingen formatering. Ingen versionshistorik. Inget sätt att organisera, redigera eller lagra ditt arbete. Bara en vägg av oredigerad text.

För att övervinna dessa begränsningar presenterar vi här de bästa alternativen till Dictation.io som hjälper dig att uppgradera från det som ”bara fungerar” till det som fungerar så mycket bättre.

Varför välja alternativ till Dictation.io?

Dictation.io är ett gratis, webbläsarbaserat verktyg för tal-till-text som omvandlar talade ord till skriven text i realtid.

För att förstå varför du behöver andra dikteringsverktyg, låt oss börja med att titta på de begränsningar som håller tillbaka Dictation.io.

Begränsad formatering: Dictation.io erbjuder grundläggande transkription, men saknar avancerade dikteringsfunktioner som anpassat ordförråd, rich text-formatering, grammatik- och stavningskontroll, AI-assisterad strukturering eller omskrivning samt röstkommandon för att förbättra noggrannheten.

Webbläsarkompatibilitet: Eftersom det är ett webbläsarbaserat dikteringsverktyg fungerar det endast i Google Chrome. Om du föredrar andra webbläsare som Firefox, Safari eller Edge, eller behöver en mobilapp, måste du leta efter andra alternativ.

Ingen integration för långa arbetsflöden: Denna dikteringsprogramvara erbjuder inte projektledning, versionshistorik eller molnlagring. Du kan inte organisera utkast i mappar, samarbeta med andra eller synkronisera anteckningar mellan enheter.

Sekretessfrågor: Texten lagras lokalt, vilket gör den privat, men det finns inga krypteringsalternativ. Om du arbetar i känsliga branscher som kräver mer robusta säkerhetsinställningar måste du leta efter annan dikteringsprogramvara med säkerhet i företagsklass.

Ingen offline- eller mobilapp-funktionalitet: Dictation.io kräver en internetanslutning eftersom det endast finns på webben och endast i Chrome.

Saknar AI-drivna funktioner: Medan den bästa dikteringsprogramvaran erbjuder sammanfattningsgenerering, anteckningstranskription och markering av nyckelord, saknar Dictation.io dessa AI-funktioner som skulle hjälpa dig att spara tid.

👀 Visste du att? Dikteringsverktyg är inte bara bekväma – de är tillgänglighetsteknik. Röst-till-text-programvara blev ursprungligen populärt för att hjälpa personer med rörelsehinder eller dyslexi. Det som började som hjälpmedelsteknik är nu en vanlig produktivitetsfunktion.

Dictation.io-alternativ i korthet

Ta en titt på denna jämförande översikt över alternativ till Dictation.io för att välja det bästa för ditt arbetsflöde:

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp – AI-transkription – ClickUp Docs röstanteckningar – ClickUp Brain AI-sammanfattningar – Uppgiftsintegration – Stöd för flera språk Företag, medelstora företag, småföretag och privatpersoner Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag Otter. ai – Transkription av möten i realtid – Talaridentifiering – AI-genererade sammanfattningar – Plattformsoberoende stöd Professionella, team, småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 16,99 $/månad; anpassningar tillgängliga för företag. Apple Dictation – Offline-diktering – Automatisk interpunktion – Siri-integration – Röstkommandon Studenter, Apple-användare och innehållsskapare Gratis på Apple-enheter; pro från 4,99 $/månad Röststyrd inmatning i Google Docs – Röstdiktering i Google Docs – Flerspråkigt stöd – Röstredigeringskommandon Ingår i Microsoft 365-prenumerationen Gratis Microsoft Dictate – Integrerat med MS Office – Interpunktion i realtid – Känslig frasfiltrering – Röstkommandon för formatering Företag, Microsoft 365-användare Ingår i Microsoft 365-prenumerationen Braina – Röstkommandon – Offline-transkription – AI-minne – Stöd för över 100 språk Professionella, tekniskt kunniga användare Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 99 $/år; anpassningar tillgängliga för företag. Fireflies. ai – Transkription i realtid – Sammanfattningar – AskFred AI-mötesassistent – Samarbetsverktyg Medelstora team, företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 18 $/månad; anpassningar tillgängliga för företag. Letterly – Över 25 omskrivningsstilar – Offline-röstanteckningar – Stöd för webhook Innehållsskapare, mobilanvändare Anpassningsmöjligheter finns Speechify – Högkvalitativa AI-röster – OCR för tryckt text – Dyslexivänligt – Synkronisering mellan olika enheter Studenter, yrkesverksamma, användare av tillgänglighetsfunktioner Gratisabonnemang tillgängligt; premium från 29 $/månad Speechnotes – Röstkommandon för skiljetecken – Autosave – Stöd för extern Bluetooth-mikrofon Författare, bloggare, studenter Gratisabonnemang tillgängligt; premium från 1,90 $/månad Dragon från Nuance – Personlig röstträning, kommandolistor – Avancerad formatering – Text-till-tal-uppspelning – Offline-kontroll Företag, medicinsk/juridisk personal Ingen gratisversion; priset varierar beroende på version.

De bästa alternativen till Dictation.io att använda

Låt oss nu utforska vart och ett av dikteringsverktygen ovan i detalj med viktiga funktioner, begränsningar, priser, betyg och användarrecensioner:

1. ClickUp (Bäst för integrerad produktivitet och arbetsflödeshantering med röst-till-text)

Spela in och transkribera röstklipp i ClickUp Spela in och transkribera enkelt voiceovers och videoinspelningar i ClickUp

ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, samlar transkription, sammanfattning av mötesanteckningar och arbetsflödeshantering på en och samma plattform.

Du kan använda röstklipp i uppgiftskommentarer för att spela in och skicka ljudfiler till ditt team i eller utanför ClickUp. Varje klipp har en övre inspelningsgräns på 20 minuter, vilket möjliggör detaljerade meddelanden eller uppdateringar.

För att skapa ett röstklipp trycker du på mikrofonikonen i kommentareditoren på fliken Aktivitet för en uppgift (på mobil eller webben), spelar in ditt meddelande och skickar det sedan som en del av kommentaren. Du kan också lägga till flera röstklipp, tillsammans med text, bilder eller andra bilagor, i samma kommentar.

💡 Proffstips: Uppspelningshastigheten för röstklipp kan justeras (1x, 2x eller 3x) och du kan bläddra igenom ljudvågformen för att navigera i klippet. Och om din arbetsyta har ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI, transkriberas dina röstklipp automatiskt!

Och om du istället vill transkribera möten, gör ClickUps AI Notetaker jobbet åt dig. Istället för att stressa med att skriva ner allt kan du fokusera på konversationen medan programmet automatiskt transkriberar dina möten och tar detaljerade mötesanteckningar. Detta alternativ till Dictation.io fungerar smidigt med plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet, så du behöver inte oroa dig för att byta verktyg eller missa en enda detalj.

Transkribera, sammanfatta och tilldela åtgärdspunkter från dina virtuella möten med ClickUp AI Notetaker.

Men det slutar inte med transkription. Som den bästa dikteringsprogramvaran organiserar den ditt möte i tydliga, strukturerade anteckningar – inklusive viktiga slutsatser och åtgärdspunkter – som alla levereras direkt till din ClickUp-inkorg och samlas i snygga ClickUp Docs.

Därifrån kan du redigera, organisera och konvertera dina anteckningar till praktiska ClickUp-uppgifter eller dela dem med ditt team. Du kan @nämna teammedlemmar för att samla in feedback och dra nytta av live-samarbetsredigering i Docs för att hålla dina anteckningar uppdaterade och relevanta, alltid. Denna integration håller allt centraliserat, vilket säkerställer att dina anteckningar är lätta att hitta, dela och agera på, utan att behöva växla mellan flera verktyg.

Formatera innehåll direkt, konvertera text till uppgifter och samarbeta med team för detaljerade redigeringar med ClickUp Docs.

När dina transkriptioner är organiserade lägger ClickUp till ett lager av intelligens med ClickUp Brain. Med hjälp av naturliga språkprompter kan du interagera med dina anteckningar precis som du skulle göra med en teamkamrat. Be den att sammanfatta viktiga punkter, extrahera åtgärdspunkter eller markera kritiska beslut – allt utan att behöva bläddra igenom sidor med text.

Utnyttja ClickUp Brain för att omedelbart få insikter från dina mötesprotokoll.

Anta att du just har avslutat ett långt samtal med en ny kund. Istället för att bläddra igenom hela transkriptet kan du helt enkelt fråga: ”Vad sa kunden om projektets deadlines?” eller ”Lista de överenskomna nästa stegen.” ClickUp Brain visar svaren direkt, vilket ger dig den klarhet du behöver utan att slösa tid.

Med insikter från ClickUp Brain kan du snabbt omvandla viktiga slutsatser till uppgifter. Om Brain till exempel lyfter fram en åtgärd som ”Utarbeta innehållsplanen” kan du omedelbart tilldela den till rätt person, ange en deadline och följa upp framstegen med hjälp av ClickUp Tasks. Denna smidiga övergång från insikt till uppgift gör att du och ditt team kan hålla ordning och följa upp arbetet.

Organisera och hantera uppgifter effektivt med ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du få samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att öka produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Säkerställ konsekvens med automatiseringar : Tilldela uppgifter eller skicka aviseringar automatiskt med : Tilldela uppgifter eller skicka aviseringar automatiskt med ClickUp Automations när relevanta utlösare aktiveras.

Se arbetet på det sätt du vill: Anpassa vyerna med Anpassa vyerna med ClickUps över 15 vyer , såsom lista, tavla, kalender eller Gantt, så att de passar ditt transkriptionsflöde och håller ordning på arbetet.

Spåra tid som läggs på uppgifter: Spåra hur lång tid varje uppgift tar med Spåra hur lång tid varje uppgift tar med ClickUp Time Tracking för bättre produktivitetsanalys och korrekt fakturering.

Övervaka prestanda med instrumentpaneler: Skapa Skapa ClickUp-instrumentpaneler i realtid för att övervaka teamets prestanda, projektets framsteg och viktiga mätvärden.

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare på grund av dess många funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och slippa använda så många tilläggsverktyg.

🎧 Snabbtips: ClickUps AI Notetaker kan automatiskt upptäcka och transkribera möten på 18 olika språk, inklusive engelska, spanska, franska, tyska och hindi. Denna funktion garanterar korrekt transkribering utan att du behöver välja språk manuellt.

2. Otter. ai (Bäst för AI-driven transkription av möten och samarbete i realtid)

Otter. ai är ett AI-drivet verktyg för transkription och samarbete som omvandlar dina möteskonversationer till korrekt text i realtid. Du kan ansluta det till Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams och låta Otter Assistant delta i möten å dina vägnar för att ta anteckningar och dela dem med ditt team.

Om du är användare av Dictation.io kommer du att märka en betydande uppgradering i denna AI-anteckningsapps förmåga att automatiskt transkribera hela möten – inte bara röstinmatning från en enda talare.

Du får också talaridentifiering, möjlighet att lägga till anpassade ordlistor för hög noggrannhet och kraftfulla sökverktyg för att snabbt hitta viktiga ögonblick. Dessutom kan du markera, kommentera och samarbeta på transkriptioner i realtid på Otter. ai:s iOS-, webb- och Android-appar.

Otter. ai bästa funktioner

Spela in presentationsbilder automatiskt och infoga delade bilder i ditt transkript.

Skapa en gemensam hubb för att hantera transkriptioner, tilldela åtkomst och hålla alla uppdaterade.

Hämta automatiskt dina tilldelade uppgifter från möten, med direktlänkar till det ögonblick då de diskuterades.

Otter. ai-begränsningar

Plattformen behöver förbättras när det gäller noggrannheten i talaridentifieringen, och redigeringsprocessen kan ibland kännas lite klumpig.

Otter. ai-priser

Basic: Gratis

Pro: 16,99 $/användare/månad

Företag: 30 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i telefon, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i telefon, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

👀 Visste du att? Otter och dess alternativ integreras med Zoom och Google Meet, men det kräver ofta manuell installation eller webbläsartillägg och ett företagsabonnemang. Du kan synkronisera din kalender, och ClickUps AI Notetaker ansluter automatiskt till Zoom, Google Meet och Teams för att ta anteckningar. ✅ ClickUp-fördel: Inga webbläsartillägg behövs. Anteckningar länkas direkt till dina projektuppgifter och tidslinjer.

3. Apple Dictation (bäst för röstskrivning med fokus på integritet på Apple-enheter)

via Apple

Om du är Mac- eller iOS-användare är Apple Dictation, som drivs av Siri, redan inbyggt i din enhet. Till skillnad från grundläggande verktyg för röst-till-text-diktering fungerar Apple Dictation offline och bearbetar röstdiktering i realtid. Det är integrerat med ditt tangentbord, vilket gör att du kan växla mellan röst och inmatning utan avbrott. Det betyder att du kan diktera anpassade ord, trycka för att korrigera en mening och sedan gå tillbaka till att prata.

Denna programvarulösning för tal-till-text följer en integritetsinriktad strategi och använder enhetsbaserad bearbetning i hela Apples ekosystem. Du kan använda röstinmatning direkt i alla appar.

Dessutom infogar den automatiskt skiljetecken som punkter, kommatecken och frågetecken medan du talar. Dictation.io infogar däremot inte skiljetecken automatiskt. Istället förlitar den sig på röstkommandon; användarna måste uttryckligen säga att de vill lägga till skiljetecken (t.ex. ”kommatecken”, ”punkt”) för att de ska inkluderas i transkriptionen.

Apple Dictations bästa funktioner

Välj Dela ljudinspelningar för att låta Apple granska exempel på dina interaktioner med Siri och Dictation för kvalitetsförbättring.

Säg kommandon som "välj [ord]" eller "ta bort [fras]" för att göra snabba ändringar utan att skriva.

Använd röstkommandon som "ångra" eller "gör om" för att ångra eller upprepa din senaste åtgärd.

Begränsningar för Apple Dictation

Dictation stannar automatiskt när du pausar talet i cirka 30 sekunder. Detta kan avbryta flödet under längre dikteringssessioner på Apple-enheter.

Priser för Apple Dictation

Gratis på Apple-enheter

Dictate Pro (1 månad, iOS): 4,99 $

Dictate Pro (1 månad, iOS/macOS): 5,99 $

Dictate Pro (1 år, iOS): 12,99 $

Dictate Pro (1 år iOS/macOS): 17,99 $

Betyg och recensioner av Apple Dictation

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Apple Dictation?

En recension i App Store säger:

Jag har använt den här appen för att transkribera ett stort antal brev, vissa skrivna på dator och andra handskrivna. Felprocenten är bra, generellt mindre än 5 %.

Jag har använt den här appen för att transkribera ett stort antal brev, vissa skrivna på dator och andra handskrivna. Felprocenten är bra, generellt mindre än 5 %.

⚡Mallarkiv: Efter att ha transkriberat dina möten kan du använda mallar för uppgiftslistor för att omvandla insikter till genomförbara uppgifter. I dessa mallar kan du tilldela ansvar, sätta deadlines och följa framstegen på ett och samma ställe.

4. Google Docs Voice Typing (Bäst för gratis webbläsarbaserad röststyrd inmatning i Google Workspace)

via Google Workspace

Google Docs Voice Typing är ett inbyggt, webbläsarbaserat verktyg för tal-till-text som är utformat för att skriva dokument utan att använda händerna. Det finns endast tillgängligt i Chrome på datorer och stöder över 100 språk och grundläggande röstkommandon som skiljetecken och formatering.

Även om det inte bearbetar röstinspelningar eller erbjuder avancerade funktioner som talarlabels, är det utmärkt för snabba anteckningar eller för att skriva längre texter. Jämfört med Windows Voice Typing är det mer knutet till Googles ekosystem, men lika enkelt att använda. Eftersom det drivs av Googles träningsdata förbättras noggrannheten med tiden för vanliga fraser, accenter och talmönster.

De bästa funktionerna i Google Docs röstskrivning

Flytta markören till ett fel och korrigera det utan att stänga av mikrofonen. Efter korrigeringen flyttar du markören för att fortsätta diktera.

Högerklicka på ord som är understrukna med grått för att visa och välja bland föreslagna ersättningar.

Använd röstkommandon som "Välj stycke", "Kursivera" eller "Gå till slutet av raden" för redigering.

Begränsningar för röststyrd inmatning i Google Docs

Google Docs Voice Typing skiljer inte mellan flera talare i en konversation, vilket gör det mindre lämpligt för transkribering av gruppdiskussioner eller intervjuer.

Priser för röstskrivning i Google Docs

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för röststyrd inmatning i Google Docs

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)

📚 Bonus: Gratis skärminspelare utan vattenstämpelverktyg

5. Microsoft Dictate (bäst för Microsoft Office-användare som behöver inbyggd röstdiktering)

via Microsoft 365

Om du har ett aktivt Microsoft 365-abonnemang erbjuder Microsoft Dictate tal-till-text-funktion som integreras direkt med Microsoft Office-program som Word, Outlook, PowerPoint och OneNote.

Med stöd för flera språk är det ett användbart dikteringsprogram för användare som arbetar i olika miljöer, inklusive Microsoft Word, eller som ofta behöver växla mellan olika språk.

Denna kostnadsfria dikteringsprogramvara infogar automatiskt kommatecken, punkt och andra skiljetecken baserat på ditt tal, vilket minskar behovet av manuella korrigeringar. Dessutom kan du använda röstkommandon för att formatera text, till exempel fetstil eller punktlistor, vilket gör din dokumentredigering handsfree och mer effektiv.

Microsoft Dictates bästa funktioner

Diktera ett ord eller en fras och använd sedan röstkommandon som "fetstil", "kursivstil" eller "understrykning" för att formatera specifika delar av texten.

Infoga kommentarer direkt i ditt dokument genom att börja diktera en fras och följa upp den med kommandot för att lägga till en kommentar.

Dölj automatiskt potentiellt känsliga eller olämpliga fraser genom att konvertera dem till * för att upprätthålla professionalism och säkerställa att innehållet förblir lämpligt.

Begränsningar för Microsoft Dictate

Microsoft Dictate fungerar endast i Microsoft Office-program som Word, Outlook och PowerPoint, vilket innebär att det har färre integrationsmöjligheter med annan programvara eller andra plattformar.

Priser för Microsoft Dictate

Microsoft Dictate ingår som en del av ett Microsoft 365-abonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Dictate?

En recension på Reddit säger:

Jag använde dikteringsfunktionen i Microsoft Word för att skriva delar av min avhandling och gick sedan tillbaka och redigerade den genom att skriva... Det fungerade ganska bra överlag. Det mesta av redigeringen jag gjorde var för att förbättra den överlag, vilket skulle ha skett oavsett om den var dikterad eller skriven.

Jag använde dikteringsfunktionen i Microsoft Word för att skriva delar av min avhandling och gick sedan tillbaka och redigerade den genom att skriva... Det fungerade ganska bra överlag. Det mesta av redigeringen jag gjorde var för att förbättra den överlag, vilket skulle ha skett oavsett om den var dikterad eller skriven.

👀 Visste du att? Människor talar i genomsnitt 110–150 ord per minut, men kan bara skriva för hand 20–45 ord per minut. Det är en enorm produktivitetsförlust i möten där idéer flyger snabbt och uppföljningar är viktiga. När du använder AI för mötesanteckningar behöver du inte skriva ner allt. Du kan låta AI fånga upp konversationer, organisera viktiga punkter och till och med automatiskt generera åtgärdspunkter.

6. Braina (Bäst för offline-AI-diktering med personliga assistentfunktioner)

via Braina

Braina är en AI-driven assistent och dikteringsprogramvara som omvandlar tal till text på över 100 språk. Den kan användas i olika applikationer, inklusive MS Word, Gmail och Notepad. Braina låter dig köra stora språkmodeller som GPT-4 och Claude 3 lokalt på din dator, vilket garanterar bättre integritet och snabbare prestanda genom att bearbeta data offline.

Braina har AI-minne som efterliknar människans kognitiva minne för att anpassa interaktioner över tid.

Å andra sidan fokuserar Dictation.io främst på transkription i realtid och kan inte komma ihåg tidigare interaktioner eller anpassa sig efter användarens preferenser. Dessutom kan du med Brainas LocalLibrary bygga upp din egen personliga kunskapsbas och interagera med den genom att använda frågor i naturligt språk.

Brainas bästa funktioner

Automatisera uppgifter, sök efter filer, ställ in påminnelser och spela upp media med hjälp av naturliga språkkommandon.

Konvertera ljudinspelningar (.mp3, .wav) och videofiler (.mp4) till text offline, direkt på din dator.

Chatta med PDF-filer, webbsidor och skärmdumpar genom att ställa frågor och extrahera insikter med hjälp av integrerade AI-modeller.

Brainas begränsningar

Det kan vara svårt att hantera mer komplexa eller detaljerade röstkommandon för specifika uppgifter eller applikationer.

Priser för Braina

Lite : Gratis

Pro: 99 $ per år

Pro Plus: 199 $ för 2 år

Pro Ultra: 299 $ för 3 år

Braina-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Braina?

En recension på Capterra säger:

Användarvänligt från början, hög precision och mycket flexibelt – vilket innebär att det fungerar lika bra oavsett var texten placeras: e-post, bloggar, inlägg på sociala medier, de flesta ordplattformar som är kompatibla med Windows. Omgivande ljud verkar inte störa Brainás transkription, vilket är ytterligare en fördel.

Användarvänligt från början, hög precision och mycket flexibelt – vilket innebär att det fungerar lika bra oavsett var texten placeras: e-post, bloggar, inlägg på sociala medier, de flesta ordplattformar som är kompatibla med Windows. Omgivande ljud verkar inte störa Brainás transkription, vilket är ytterligare en fördel.

📚 Bonus: Hur man lägger till en röstkommentar till en video för bättre engagemang

7. Fireflies. ai (Bäst för automatisk transkribering av möten och teamsamarbete)

Medan Dictation.io erbjuder grundläggande röst-till-text-diktering, går Fireflies ett steg längre. Det kan automatiskt ansluta sig till dina möten, spela in dem och generera transkriptioner i realtid. När det är synkroniserat med din kalender kan Fireflies sammanfatta dina möten på plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams på över 30 språk.

Efter samtalet får du kortfattade AI-genererade sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter, åtgärder och beslut.

Till skillnad från Dictation.io, som är ett verktyg för att ta anteckningar, låter Fireflies dig dela transkriptioner, lämna kommentarer vid specifika ögonblick, reagera på en tidsstämpel och till och med skapa ljudklipp för ditt team.

Fireflies. ai bästa funktioner

Få omedelbara svar, skriv utkast till e-postmeddelanden efter möten och automatisera uppföljningar med hjälp av insikter som hämtas direkt från dina mötesutskrifter med AskFred AI-assistenten.

Analysera teamdynamiken med Conversation Intelligence för att upptäcka kommunikationsmönster.

Anslut Fireflies.ai till över 40 appar som Salesforce, HubSpot, Slack och Asana för att automatisera delningen av anteckningar och effektivisera dina arbetsflöden.

Fireflies. ai begränsningar

Fireflies är inte en vanlig tal-till-text-programvara; det är en AI-driven mötesassistent som är uttryckligen utformad för att transkribera och analysera möteskonversationer.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 18 $ per plats/månad

Företag: 29 $ per plats/månad

Företag: 39 $ per plats/månad

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

En recension på G2 säger:

Sammanfattningarna är otroligt noggranna och insiktsfulla, och jag älskar att man kan expandera valfri punkt för att få mer sammanhang (en fantastisk fördel med Pro-planen). Möjligheten att visa mötesammanfattningen tillsammans med den fullständiga transkriptionen sparar enormt mycket tid, och de länkade tidsstämplarna gör det enkelt att hoppa direkt till den del av konversationen man behöver.

Sammanfattningarna är otroligt noggranna och insiktsfulla, och jag älskar att man kan expandera valfri punkt för att få mer sammanhang (en fantastisk fördel med Pro-planen). Möjligheten att visa mötesammanfattningen tillsammans med den fullständiga transkriptionen sparar enormt mycket tid, och de länkade tidsstämplarna gör det enkelt att hoppa direkt till den del av konversationen man behöver.

⚡Mallarkiv: Nöj dig inte med en rå transkription. Använd mallar för mötesanteckningar så att dina anteckningar blir mer än bara ordagrant återgivna och återspeglar teamets prioriteringar.

8. Letterly (Bäst för att omskriva röstanteckningar till strukturerade format på mobilen)

via Letterly

Om du är en innehållsskapare som vill omvandla dina talade idéer till polerad, publiceringsklar text är Letterly ett AI-drivet dikteringsverktyg för dig.

Letterly finns tillgängligt på iOS-enheter, Android, macOS och webbplattformar och erbjuder över 25 omskrivningsstilar. Med röstskrivningsfunktionen kan du diktera ord för att skriva e-postmeddelanden, att göra-listor, inlägg på sociala medier och sammanfattningar. Du kan till och med bokmärka dina favoritstilar för omskrivning.

Det gör att du kan spela in röstanteckningar även när enhetens skärm är avstängd, vilket ger flexibilitet för användning på språng. Dessutom stöder appen webhooks, så att du kan skicka anteckningar direkt till plattformar som Google Docs och Notion och effektivisera ditt arbetsflöde.

Letterlys bästa funktioner

Organisera anteckningar med taggar för enkel kategorisering och återhämtning

Skapa en titel för din anteckning några sekunder efter transkriberingen, som du kan redigera manuellt.

Transkribera tal till över 90 språk

Bokstavliga begränsningar

Vissa användare har rapporterat att det finns en inlärningskurva när man navigerar i appens dikteringsfunktioner, särskilt när man justerar ton- eller formatinställningar.

Letterlys prissättning

Anpassad prissättning

Bokstavliga betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Letterly?

En recension på G2 säger:

Letterlys gränssnitt är otroligt intuitivt, vilket gör det superenkelt för vem som helst att börja använda det utan krångel.

Letterlys gränssnitt är otroligt intuitivt, vilket gör det superenkelt för vem som helst att börja använda det utan krångel.

📚 Bonus: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

9. Speechify (Bäst för att lyssna på dokument och konvertera text till tal när du är på språng)

via Speechify

Speechify är ett användbart text-till-tal-verktyg för studenter som vill ha ett mer flexibelt och tillgängligt sätt att ta till sig läsmaterial. Det låter användarna välja mellan över 200 AI-röster, inklusive roliga alternativ som Gwyneth Paltrow och Snoop Dogg.

Du kan till och med justera läshastigheten från 0,5x till 9x. Med synkronisering mellan flera enheter kan du börja lyssna under pendlingen och fortsätta där du slutade på din bärbara dator senare.

Om du arbetar med tryckta handouts, böcker eller klassmaterial kan du med Speechifys inbyggda OCR skanna fysiska sidor med din telefon och omedelbart konvertera dem till ljud.

Speechifys bästa funktioner

Få stöd för över 30 språk och regionala dialekter.

Få tillgång till auditivt stöd som är särskilt utformat för att hjälpa personer med dyslexi.

Skapa en distraktionsfri miljö med fokusläget, inbyggda timers och framstegsspårare som hjälper dig att hålla fokus på uppgiften och bibehålla produktiviteten.

Förbättra användbarheten med kortkommandon

Speechifys begränsningar

Även om premiumrösterna i allmänhet är av hög kvalitet, rapporterar vissa användare att vissa röster kan låta robotliknande eller onaturliga.

Priser för Speechify

Gratis

Premium: 29 $ per månad

Speechify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Speechify?

En recension på Capterra säger:

Jag använder Speechify Text to Speech i mitt arbete. Jag gör mycket korrekturläsning och min hjärna blir trött. Att kunna lyssna på texten högt hjälper mig att fokusera och arbeta snabbare. Jag har faktiskt tränat min hjärna att lyssna i fem gånger snabbare hastighet så att jag kan redigera i rekordfart! Jag älskar webbappen och webbläsartillägget – jag använder båda.

Jag använder Speechify Text to Speech i mitt arbete. Jag gör mycket korrekturläsning och min hjärna blir trött. Att kunna lyssna på texten högt hjälper mig att fokusera och arbeta snabbare. Jag har faktiskt tränat min hjärna att lyssna i 5 gånger hastigheten så att jag kan redigera i rekordfart! Jag älskar webbappen och webbläsartillägget – jag använder båda.

10. Speechnotes (Bäst för distraktionsfri röstanteckning i realtid)

via Speechnotes

Speechnotes är ett verktyg för tal-till-text och transkription som är utvecklat för störningsfri röstinmatning. Det baseras på Googles taligenkänningsmotor och stöder över 70 språk. Det omvandlar din röst till strukturerad text i realtid, med stöd för röstkommandon för interpunktion och formatering.

Som ett alternativ till Dictation.io sparar det automatiskt dina anteckningar. Du kan exportera eller ladda ner dem som ren text. Du kan också ställa in anpassade tangenter för ofta använda fraser och ansluta Bluetooth-mikrofoner för handsfree-inmatning med denna kostnadsfria dikteringsprogramvara.

Speechnotes bästa funktioner

Säg ord som "komma", "punkt" eller "ny rad" högt, så infogar Speechnotes rätt skiljetecken eller formatering direkt.

Detekterar början på nya meningar och skriver första ordet med versaler.

Ladda upp befintliga textfiler för att redigera med rösten, eller exportera dina dikterade anteckningar som en .txt-fil eller till Google Drive.

Speechnotes begränsningar

Speechnotes saknar stöd för flera utdataformat, vilket kan vara obekvämt för användare som behöver olika filtyper för sitt arbete.

Priser för Speechnotes

Premium : 1,9 $/månad

Gratis

Premium: 1,9 $/månad

Betala efter användning: 0,1 dollar/minut

Speechnotes betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Leta efter AI-transkriptionsverktyg som passar ditt arbetsflöde. Författare kanske vill ha redigeringsfunktioner eller formatering av röst till blogginlägg. Team, å andra sidan, skulle leta efter samarbetsverktyg och talarmärkning.

11. Dragon by Nuance (Bäst för röstdiktering i företagsklass med avancerad noggrannhet och anpassade ordlistor)

via Dragon by Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking är ett program för taligenkänning som gör att du kan diktera dokument, skriva e-postmeddelanden och till och med styra datorprogram med bara din röst. Med den inbyggda text-till-tal-funktionen kan du få din dikterade text uppläst för dig. Detta hjälper dig att upptäcka fel och förfina ditt skrivande på ett mer effektivt sätt.

Den tydligaste skillnaden mellan Dictation.io och Dragon-dikteringsprogramvaran är hur varje verktyg hanterar noggrannheten över tid. Dictation.io erbjuder bra igenkänning, men Dragon lär sig och anpassar sig efter din röst, ditt ordförråd och till och med din dialekt när du använder det. Resultatet blir en personlig och tillförlitlig transkription. Det är en dedikerad dikteringsprogramvara för längre dokument eller branschspecifik terminologi.

Dragon by Nuance bästa funktioner

Skriv in ovanliga eller svårstavade termer i ditt dokument och träna programvaran att känna igen dem med hjälp av din röst.

Tilldela genvägar till långa eller ofta använda fraser för att automatiskt infoga dem där de passar in i sammanhanget.

Dela din diktering via e-post, spara den på plattformar som OneDrive eller Notion, eller öppna filen i Microsoft Word.

Begränsningar för Dragon by Nuance

Dragon stöder flera språk, men du kanske upptäcker att inte alla dialekter eller accenter är helt optimerade för igenkänning.

Priser för Dragon by Nuance

Anpassad prissättning

Dragon by Nuance – betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dragon by Nuance?

En recension på G2 säger:

Jag har använt Dragon i två år. Det har hjälpt mig att bli mer produktiv på jobbet. Med Dragon-programvaran transkriberar jag fler timmar ljud per vecka jämfört med att skriva på ett qwerty-tangentbord.

Jag har använt Dragon i två år. Det har hjälpt mig att bli mer produktiv på jobbet. Med Dragon-programvaran transkriberar jag fler timmar ljud per vecka jämfört med att skriva på ett qwerty-tangentbord.

Förvandla konversationer till tydlighet med ClickUp

Dictation.io och dess alternativ kan vara tillräckliga för grundläggande transkription. Men när ditt arbetsflöde kräver mer noggrannhet, organisation och intelligens behöver du något bättre.

Det är där ClickUp kommer in.

Med ClickUps AI Notetaker transkriberas dina möten automatiskt, så att du kan fokusera på samtalet istället för att ta anteckningar. ClickUp Brain tar det ett steg längre genom att generera tydliga sammanfattningar och extrahera viktiga insikter, vilket hjälper dig att snabbt förstå vad som är viktigast.

Och med ClickUp Docs har du en central plats att lagra, redigera och organisera allt – från mötesprotokoll till brainstorming-sessioner och uppgiftsanteckningar.

Prova ClickUp gratis idag för att ta kontroll över dina anteckningar, möten och uppgifter.