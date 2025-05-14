De 10 bästa Deep AI-alternativen för att förbättra dina projekt 2025

Har du provat en AI-driven bildgenerator?

Forskning visar att 76 % av marknadsförare använder AI för att skapa innehåll, och AI-genererade bilder, texter och videor blir allt viktigare.

DeepAI, en pionjär inom AI-bildgenerering, lanserade det första text-till-bild-verktyget 2016. Idag erbjuder företaget API:er för NLP, idégenerering och dataanalys, vilket hjälper företag att utnyttja AI utan teknisk expertis.

DeepAI är dock inte idealiskt för alla.

80 % av ledarna för små och medelstora företag har svårt att införa AI.

Att hitta rätt AI-verktyg är nyckeln till att anpassa sig till affärsmålen. Att utforska DeepAI-alternativ kan hjälpa företag att upptäcka AI-lösningar som bättre passar deras behov, oavsett om det gäller marknadsföring, produktutveckling eller innehållsgenerering.

Deep AI-alternativ i korthet

Vad ska du leta efter i Deep AI-alternativ?

DeepAI må vara en av de mest populära AI-plattformarna för kreativa uppgifter, men det är inte det enda alternativet. Det finns många andra AI-konstgeneratorer som kanske passar dina behov bättre.

Här är vad du ska leta efter i ditt nästa DeepAI-alternativ:

Användarvänlighet: Välj en plattform med ett intuitivt användargränssnitt, så att ingen teknisk kunskap krävs för att utföra vardagliga uppgifter.

Integrationsmöjligheter: Se till att verktyget integreras med din teknikstack, inklusive plattformar Se till att verktyget integreras med din teknikstack, inklusive plattformar för brainstorming av innehåll , marknadsföring och CRM.

Datasäkerhet och integritet: Kontrollera att plattformen följer branschstandarder och erbjuder säkra API:er för att skydda känslig data.

Bildgenereringshastighet: Välj ett verktyg som omvandlar textprompter till bilder på några sekunder, utan att du behöver spendera timmar på att hitta rätt prompt.

Bildanvändningsrättigheter: Bekräfta att du har bildrättigheterna för kommersiellt bruk för att undvika juridiska problem.

Noggrannhet och prestanda: Utvärdera kvaliteten på resultatet för att säkerställa korrekt och relevant innehåll som uppfyller verksamhetens behov.

Avancerade funktioner: Överväg verktyg med naturlig språkbehandling (NLP), namngiven enhetsigenkänning (NER), ordklassmärkning eller röstsyntes, baserat på dina behov.

Nu när du vet vad du ska leta efter i DeepAI-alternativ, låt oss utforska verktygen!

🧠 Kul fakta: År 2021 såldes ett AI-genererat konstverk, Portrait of Edmond de Belamy, för 432 500 dollar på en auktion hos Christie's. Detta bidrog till att etablera AI-genererad konst som inte bara en teknisk kuriositet utan som en legitim tillgång på konstmarknaden!

De 10 bästa Deep AI-alternativen

Här är en lista över de bästa DeepAI-alternativen som erbjuder kraftfulla och kreativa bildgenereringsfunktioner. Dessa verktyg ger högkvalitativa resultat med olika anpassningsalternativ, perfekta för företag, kreatörer och marknadsförare.

1. ClickUp (bäst för samarbetsbaserad AI-driven kreativitet)

Skapa AI-bilder i ClickUp Whiteboards Konvertera text till bilder och idéer till uppgifter direkt från ClickUp Whiteboards med hjälp av AI.

När du känner dig kreativt fast är det bra att ha verktyg som hjälper dig att förverkliga dina idéer – verktyg som ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete.

Från idévisualisering till resurshantering och mycket mer – ClickUp främjar kreativ projektledning genom att integrera allt ditt team behöver på ett och samma ställe. Oavsett om du skissar på koncept, utformar arbetsflöden eller organiserar spridda tankar, förvandlar ClickUp brainstorming till en samarbetsinriktad och genomförbar kreativ process med ClickUp Whiteboards.

Skapa AI-bilder med enkla kommandon på ClickUp Whiteboards.

Med whiteboards kan team också skapa konst och AI-drivna bilder direkt i sin arbetsmiljö. Genom att skriva in textprompter kan användarna omvandla idéer till bilder – perfekt för brainstorming, projektplanering (koppla whiteboardidéer till genomförbara uppgifter) och kreativt samarbete utan att behöva växla mellan appar eller flikar.

Se hur det fungerar:

🧠 Kul fakta: ClickUp har turboladdat Whiteboards så att de är 10 gånger snabbare och mer tillförlitliga än någonsin. Oavsett om du samarbetar i realtid eller skissar på komplicerade arbetsflöden, låter ClickUp Whiteboards dina idéer röra sig i samma hastighet som din kreativitet.

Den inbyggda AI-motorn som gör detta möjligt är ClickUp Brain. Som en kontextmedveten AI-assistent baserar den sina förslag och svar på data från din ClickUp-arbetsyta.

Resultatet? Du får:

En AI-kunskapshanterare som hämtar information från dina uppgifter och projekt på några sekunder

En AI-projektledare som hjälper till att automatiskt dela upp uppgifter i deluppgifter, föreslår rätt ansvariga, spårar framsteg och delar uppdateringar och sammanfattningar automatiskt vid behov.

En AI-skrivare för arbetet som kan generera (och redigera) alla typer av innehåll anpassat efter din röst och stil, från sammanfattningar av komplexa dokument till kreativa blogginlägg för din senaste kampanj – och dessutom på flera språk.

Använd ClickUp Brain för att snabbt skriva blogginlägg, fallstudier och andra typer av innehåll.

Du kan också använda Brain för att skapa anpassade automatiseringar för dina repetitiva uppgifter. Skriv helt enkelt något i stil med detta: När uppgiftsstatusen i innehållslistan ändras till "klar", tilldela den till designteamet.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar i naturligt språk med ClickUp Brain.

När ClickUps AI tar över det tidskrävande arbetet sparar teamen tid med färre möten, snabbare sammanfattningar och automatiserade arbetsflöden. Medelstora företag sparar till exempel vanligtvis cirka 94 000 dollar per år genom att minska onödiga utgifter för andra AI-verktyg. Alla inom organisationen blir mer samstämda och fokuserade på gemensamma mål.

Med tillägget av ClickUp AI är jag effektivare än någonsin! Det sparar mig tre gånger så mycket tid som jag tidigare lade på projektledningsuppgifter. Det har inte bara förbättrat min produktivitet, utan också väckt min kreativitet. Jämfört med andra erbjudanden på marknaden kan jag säga att ClickUp har tänkt igenom hur man integrerar tekniken i sin plattform och optimerar dess användningsfall för att hjälpa sina kunder.

ClickUps bästa funktioner

Översätt innehåll till flera språk, förfina ditt skrivande och korrigera grammatiska fel med ClickUp Brain.

Få tillgång till inbyggda arbetsflödesmallar för att utforma din ideala kreativa process.

Samarbeta kring kreativa briefs med ClickUp Docs

Dela tydlig feedback och påskynda designrevideringar med Proofing på ClickUp.

Integrera med över 1 000 appar som Figma, Miro och Adobe Creative Cloud för att effektivisera ditt kreativa arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Förstagångsanvändare kan känna sig överväldigade av dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter.

Whiteboards är för närvarande inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En Reddit-användare delar med sig:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är i mitt djupa arbetsläge är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

2. OpenAI (Bäst för avancerad NLP och textgenerering)

via OpenAI

Artificiell intelligens har förändrat hur vi interagerar med teknik, och OpenAI har varit i framkant av denna transformation sedan starten 2015. OpenAI fokuserade initialt på att skapa verktyg för förstärkt inlärning och introducerade sin första innovation, OpenAI Gym, ett verktygspaket med öppen källkod som väckte intresse för AI-forskning för bredare tillämpningar.

2018 presenterade OpenAI GPT, ett neuralt nätverk som efterliknar mänsklig databehandling. År 2022 blev ChatGPT det ledande generativa AI-verktyget.

OpenAI erbjuder ett brett utbud av djupinlärningsmodeller för olika behov. GPT-4o hanterar komplexa uppgifter, inklusive att generera verklighetstrogna bilder från textprompter, medan GPT-3. 5 Turbo är optimerad för kostnadseffektiv användning. GPT-4 Turbo och GPT-4o Mini balanserar prestanda och prisvärdhet, och o1-preview-serien är specialiserad på avancerad resonemang.

OpenAI:s bästa funktioner

Ersätt manuella processer som fototaggning med intelligenta algoritmer för att minska kostnaderna.

Identifiera mönster i användarbeteende med hjälp av prediktiv analys

Stöd textbaserad kreativitet genom att skriva utkast till CV och generera chatbot-dialoger.

Få tillgång till stora språkmodeller som möjliggör komplexa resonemang.

Skapa AI-bilder med hjälp av avancerade AI-modeller, särskilt DALL·E-serien och den multimodala GPT-4o.

👀 Visste du att? OpenAI:s GPT-modeller är tränade med över 570 GB textdata, vilket gör dem mycket mångsidiga för att hantera olika NLP-uppgifter.

Begränsningar för OpenAI

Produkter som ChatGPT kan vara beroende av föråldrade eller partiska träningsdata från det öppna webben.

Oro över skadligt innehåll, såsom farliga instruktioner, har uppstått i generativa AI-exempel.

OpenAI-prissättning

Anpassad prissättning baserad på typ av API och antalet använda tokens.

OpenAI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Du kan få tillgång till OpenAI:s senaste modeller, inklusive GPT-4o, 30-mini och o1, i ClickUp via ClickUp Brain! Byt LLM inom ClickUp Brain för att anpassa din AI-upplevelse och spara på prenumerationskostnader för externa AI-verktyg.

3. Midjourney (bäst för AI-bildgenerering)

via Midjourney

Midjourney är en AI-bildgenerator som omvandlar enkla textbeskrivningar till fantastiska bilder i otaliga konstnärliga stilar.

Till skillnad från många DeepAI-alternativ fungerar Midjourney via en Discord-bot, vilket gör det enkelt att komma åt för alla som är intresserade av att utforska AI-konstprompter.

Oavsett om det gäller personliga projekt eller professionella behov hjälper Midjourney människor att använda AI för grafisk design på ett helt nytt sätt, vilket öppnar upp oändliga möjligheter för unika och iögonfallande konstnärliga skapelser.

Midjourneys bästa funktioner

Skapa bilder enkelt med ett användarvänligt gränssnitt

Förbättra grafikens kvalitet för ett polerat, professionellt resultat

Främja kreativa kontakter genom en livlig Discord-community.

Midjourneys begränsningar

Uppskalning av bilder kan förändra det slutliga resultatet något.

Att lära sig navigera i Discord kan kännas svårt för nybörjare.

Priser för Midjourney

Grundläggande: 10 $/månad

Standard: 30 $/månad

Pro: 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Midjourney?

En recension på Reddit säger:

Sammantaget är Midjourney fortfarande det bästa alternativet om ditt mål är hyperrealism och du uppskattar den användarvänlighet som Discord erbjuder (även om jag tycker att webbplatsen i sig är mer tillförlitlig nu).

4. Leonardo. AI (Bäst för AI-bildgenerering med fokus på spelresurser och kreativt innehåll)

Leonardo.Ai är kanske inte den digitala världens da Vinci, men det gör verkligen avtryck som AI-konstgenerator. Ursprungligen utformat för att hjälpa till att skapa spelresurser, har det utvecklats till ett fullfjädrat AI-verktyg för innehållsskapande som erbjuder allt från bildgenerering till videoredigeringstjänster.

Leonardo. AI:s bästa funktioner

Skapa visuella element utan bakgrund för att förenkla din designprocess.

Skapa bilder snabbt, särskilt med den snabba modellen ”Lightning XL”.

Få tillgång till en mängd olika konstnärliga stilar som passar olika kreativa behov.

Redigera i realtid för snabba justeringar av uppmaningar och bilder.

Leonardo. AI-begränsningar

Begränsade gratisfunktioner, kräver betald prenumeration för avancerade redigeringsverktyg.

De genererade bilderna kan ibland kräva manuella justeringar för att uppfylla önskade konstnärliga standarder.

Leonardo. AI-prissättning

Gratis

Apprentice : 12 $/månad

Artisan Unlimited : 30 $/månad

Maestro Unlimited : 60 $/månad

Leonardo for Teams: 24 $/plats

Leonardo. AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Leonardo. AI?

En recension på G2 lyder:

Detta verktyg kommer alltid att vara mitt förstahandsval för alla projekt som kräver konsistens i högupplösta bilder, särskilt uppgifter som kräver snabb leverans, såsom bildförbättring för e-handel.

📮ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

5. Google Cloud Vertex AI (bäst för skalbar AI-modellimplementering och ML-utveckling)

via Google Cloud Vertex AI

Om du behöver en dynamisk plattform för att påskynda utvecklingen och implementeringen av maskininlärningsmodeller kan Google Clouds Vertex AI hjälpa dig. Den assimilerar ett brett utbud av verktyg och över 100 grundläggande modeller, vilket gör det möjligt för utvecklare att skapa och finjustera AI-applikationer snabbt och effektivt.

Det som utmärker Vertex AI är dess förmåga att förena ML-livscykeln. Plattformen erbjuder verktyg som dataforskare behöver för att bygga och skala ML-system, från automatisering av dataförberedelser till modellutvärdering.

Med Vertex AI Pipelines kan du dessutom samordna arbetsflöden och minska manuella ingrepp, vilket möjliggör smidiga och strömlinjeformade ML-processer.

Google Cloud Vertex AI:s bästa funktioner

Få tillgång till verktyg för att skapa generativa AI-applikationer

Integrera med TensorFlow och PyTorch för större flexibilitet.

Stöd hela data science-arbetsflödet, från datapreparering till modellutvärdering.

Bygg och träna modeller med AutoML och förtränade/anpassade modeller utan kod.

Prova och testa Gemini (Googles AI-assistent) i Vertex AI Studio med hjälp av text, bilder, video eller kod.

Begränsningar för Google Cloud Vertex AI

Kräver teknisk expertis för att kunna använda avancerade funktioner effektivt.

Beroende på Google Cloud-ekosystemet, vilket kan orsaka integrationsproblem med externa system.

Priser för Google Cloud Vertex AI

AutoML-modeller:

Bilddata : Träningen kostar från 1,375 dollar per nodtimme.

Videodata : Träning och förutsägelser börjar på 0,462 dollar per nodtimme.

Tabelldata : Anpassad prissättning

Textdata: Träning och förutsägelser från 0,05 dollar per timme.

Skräddarsydda modeller:

Utbildning: Anpassad prissättning

Vertex AI Notebooks:

Beräkning och lagring: Avgifterna överensstämmer med standardpriserna för Compute Engine och Cloud Storage.

Vertex AI Pipelines:

Pipeline Runs: Från 0,03 dollar.

Vertex AI Matching Engine:

Service- och byggkostnader: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Cloud Vertex AI

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Stability AI (Bäst för öppen källkods-AI-modeller)

via Stability AI

Stability AI grundades 2020 av Emad Mostaque och syftar till att göra AI tillgängligt genom att ge användarna möjlighet att förvandla sina idéer till konkreta innovationer. Från att generera beskrivande bilder till att skapa verklighetstrogna videor har Stability AI en serie verktyg som omdefinierar vad som är möjligt.

Stability AI:s bästa funktioner

Använd Stable Diffusion XL, ett öppen källkodsprojekt som möjliggör mångsidiga tillämpningar.

Skapa högkvalitativt ljudinnehåll med Stable Audio, som drivs av avancerad ljuddiffusionsteknik.

Få tillgång till öppna språkmodeller via Stable LM

Skapa detaljerade 3D-objekt från enstaka bilder med Stable Zero123.

Stabilitet Begränsningar för AI

Har en brant inlärningskurva för nya användare

Priser för Stability AI

En kredit: 0,01 $ (minsta köp är 25 krediter och varje funktion kostar mellan 1 och 20 krediter)

Stability AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

💡 Proffstips: Negativa uppmaningar hjälper till att ta bort oönskade element från dina AI-genererade bilder. Du kan ange undantag som "ingen text", "ingen oskärpa" eller "ingen vattenstämpel" för att förfina bildutmatningen mer effektivt.

7. Hugging Face (bäst för åtkomst till ett brett utbud av ML-modeller)

via Hugging Face

AI-utveckling blir mer tillgänglig med en plattform som förenklar NLP-uppgifter som textklassificering, översättning och sammanfattning. Hugging Face erbjuder många förtränade modeller, användarvänliga verktyg och en samarbetsinriktad community. Dess öppen källkodsstrategi och modeller gör den idealisk för att lösa olika AI-utmaningar.

Hugging Face bästa funktioner

Utforska ett omfattande bibliotek med förtränade modeller för olika NLP-uppgifter.

Förenkla modellimplementeringen med det lättanvända Transformers API.

Anslut dig till en aktiv community där du kan dela kunskap och innovationer.

Håll dig uppdaterad med banbrytande verktyg och frekventa förbättringar.

Begränsningar för Hugging Face

Många Hugging Face-modeller är stora, vilket gör dem svåra att arbeta med utan tillgång till högpresterande system som GPU:er.

Kräver visualiseringsverktyg för att visa modellarkitekturen.

Hugging Face-priser

HF Hub: Gratis

Pro-konto : 9 $/månad

Enterprise Hub : 20 USD/månad per användare

Spaces Hardware: Från 0 dollar/timme

Inferensändpunkter: Från 0,032 USD/timme

Hugging Face-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hugging Face?

En recension på TrustRadius säger:

Hugging Face är en utmärkt utgångspunkt när du arbetar med NLP-projekt. Det är också utmärkt för prototyputveckling och utveckling av pipelines för NLP-uppgifter, vare sig det gäller allmänna uppgifter som inbäddningsrepresentation eller specifika uppgifter som SQUAD-modeller och datamängder.

8. IBM Watson (Bäst för AI-lösningar inom dataanalys, automatisering och branschspecifika användningsfall)

via IBM Watson

IBM Watson tillhandahåller verktyg för dataforskare, utvecklare och analytiker för att effektivisera modellskapande och dataflöden. Det stöder uppgifter som sträcker sig från datapreparering till hantering av komplexa modeller, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande.

Watson Studio skalar med växande behov och stöder branscher som hälso- och sjukvård och finans, vilket möjliggör anpassning för specifika utmaningar. Det integreras också med IBM:s molntjänster och erbjuder ett alternativ till Microsoft Copilot för team som söker en heltäckande lösning.

IBM Watsons bästa funktioner

Rensa och förbered data för att träna mer exakta modeller

Skapa anpassade maskininlärningsmodeller för specifika affärsbehov

Integrera med IBM Cloud och andra tjänster för flexibel databehandling.

Samarbeta med inbyggda verktyg för att dela data och insikter.

IBM Watsons begränsningar

Ett komplext gränssnitt som kan kännas överväldigande för mindre tekniskt kunniga användare.

Högre kostnader kanske inte passar mindre organisationer med stramare budgetar.

Priser för IBM Watson

Anpassad prissättning

IBM Watson-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: De bästa AI-apparna för att optimera arbetsflöden

9. Hotpot. ai (Bäst för att förenkla skapandet av kreativt innehåll)

Har du någonsin funderat på att förvandla enkla idéer till digital konst? Hotpot.ai är fullspäckat med verktyg som gör det möjligt.

Från att skapa fantastiska AI-avatarer till att restaurera gamla foton eller ta bort oönskade objekt – det ger din kreativitet det utlopp den behöver. Om du är nyfiken på exempel på AI-konst erbjuder Hotpot en mängd olika verktyg som hjälper dig att förverkliga dina idéer och samtidigt ge dina projekt en personlig touch.

Hotpot. ai bästa funktioner

Använd plattformsspecifika mallar för att skapa marknadsföringsinriktade bilder.

Få tillgång till en databas med AI-genererade stockfoton för kommersiella projekt.

Experimentera med olika inbyggda verktyg för att modifiera och förbättra bilder.

Designa produktbilder med Device MockUps och Graphics

Begränsningar för Hotpot.ai

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar för konstskapande

Redigeringar är inte möjliga efter den slutgiltiga skapelsen.

Priser för Hotpot.ai

1000 krediter: 12 dollar

2500 krediter: 30 dollar

5000 krediter: 60 dollar

10 000 krediter: 120 dollar

20 000 krediter: 240 dollar

Hotpot. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Prompts med precisa stilteman som ”filmisk belysning” eller ”isometrisk perspektiv” ger bättre resultat. Genom att experimentera med beskrivande stilar kan du finjustera dina AI-genererade bilder för ett mer professionellt utseende.

10. Simplified (Bäst för AI-driven design och innehållsskapande)

via Simplified

Som ett av de bästa alternativen till Dall-E förverkligar Simplified din kreativa vision med AI-drivna verktyg för konst, copywriting och sociala medier. Från att designa visuella element till att skriva AI-genererat innehåll – plattformen gör allt med bara ett klick och erbjuder tillgång till miljontals gratis mallar och resurser.

Simplified förenklar verkligen design, skrivande och marknadsföringshantering. Det erbjuder en kodfri redigerare, mallar, varumärkespaket, flera arbetsytor och publicering i appen för att stödja innehållsskapande och arbetsflödesorganisation.

Förenklade bästa funktioner

Skapa enhetliga designer med varumärkespaket för en enhetlig visuell stil.

Ta bort bakgrunder direkt för snabbare redigering

Anpassa grafiken med professionella mallar, inklusive animationsskapare.

Ändra storlek på bilder enkelt för olika plattformar med hjälp av det magiska verktyget för storleksändring.

Förenklade begränsningar

En brant inlärningskurva på grund av plattformens omfattande funktioner och mallar

Det kan vara svårt att navigera genom ett något rörigt gränssnitt för att hitta specifika verktyg.

Förenklad prissättning

Simplified One: 29,99 $/månad per användare

Förenklad tillväxt: 119,99 $/månad per 5 användare

Simplified Enterprise: Anpassad prissättning

Förenklade betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 280 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Simplified?

En recension på G2 säger:

Jag älskar hur enkelt Simplified gör det att skapa innehåll. Den intuitiva designen, de fantastiska mallarna och AI-drivna verktygen gör det snabbt att producera högkvalitativa bilder, videor och inlägg. Det är allt-i-ett, så jag behöver inte flera verktyg längre.

📖 Läs också: De bästa verktygen för designfeedback för kreativa team

Varför ClickUp är det bästa alternativet till Deep AI

Dessa DeepAI-alternativ gör det enklare än någonsin att omvandla text till bilder – och till och med bygga och träna anpassade AI-modeller som anpassar sig efter dina behov. Med dessa kraftfulla verktyg kan du spara tid och öka kreativiteten.

Den enda nackdelen? Dessa appar stöder inte sömlösa kreativa arbetsflöden från början till slut.

Det är där ClickUp sticker ut. Till skillnad från fristående verktyg samlar ClickUp hela din kreativa process under ett och samma tak – från brainstorming av kampanjkoncept och hantering av tillgångsproduktion till tilldelning av uppgifter, samarbete kring feedback och uppföljning av deadlines. Det är den saknade pusselbiten som förvandlar spridda idéer och osammanhängande verktyg till en sammanhängande, effektiv och skalbar kreativ pipeline.

Registrera dig för ClickUp idag och använd AI för att optimera dina processer över hela linjen.