De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom som ökar produktiviteten 2026

Att anteckna under ett Zoom-möte kräver uppmärksamhet och snabbhet, och låt oss vara ärliga, det hindrar din förmåga att delta i konversationen och hålla fokus.

Om du fortfarande hinner ta anteckningar måste du sammanställa de viktiga ögonblicken och dela dem med deltagarna, tillsammans med insikterna. Att göra allt detta manuellt kan vara ansträngande, och företag går nu över till AI-anteckningsverktyg för Zoom.

AI-drivna anteckningsverktyg automatiserar sammanfattningen av möten, protokollföring, anteckningar och delning av dessa. I den här bloggen diskuterar vi de 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom som utmärker sig när det gäller att tillgodose dina affärsbehov.

De bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser ClickUp AI-drivna mötesanteckningar och uppgiftshantering Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, stora företag Gratis abonnemang; Anpassning tillgänglig för företag Otter.ai AI-transkriptioner i säljmöten Småföretag, medelstora företag, stora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 16,99 $. Fireflies.ai Analysera teamkonversationer Småföretag, medelstora företag, stora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10 dollar Sonix Snabba översättningar och undertexter Småföretag, medelstora företag, stora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 16,50 $. Rev. ai Transkription med hög noggrannhet och insikter Medelstora företag, stora företag Betala efter användning; Anpassad prissättning Trint Skapa berättelser utifrån transkriptioner Medelstora företag, stora företag Betalda abonnemang från 80 dollar Descript Redigera ljud- och videotranskriptioner Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 dollar Tetra Enkel integration i webbappar Medelstora företag, stora företag Betalda abonnemang från 100 dollar Deepgram Utveckling av röstbaserade AI-produkter Företag Betala efter användning; Betalda abonnemang från 4 000 $/år Speechmatics Använda konversationsbaserade AI-funktioner Företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 0,30 $/timme

De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom

Populära AI-anteckningsverktyg har olika funktioner och unika försäljningsargument. Här diskuterar vi de 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom och ger en helhetsbild av deras fördelar och begränsningar.

1. ClickUp (Bäst för AI-drivna mötesanteckningar och uppgiftshantering)

ClickUp är en ledande AI-driven produktivitetsplattform utformad för små och medelstora företag. Med sin robusta uppsättning funktioner – inklusive en avancerad AI-anteckningsfunktion för Zoom – ger ClickUp teamen möjlighet att fånga upp varje detalj under kund- och teammöten, så att du kan hålla dig fokuserad på samtalet.

Genom att automatisera anteckningarna och effektivisera samarbetet hjälper ClickUp dig att öka produktiviteten, se till att inget faller mellan stolarna och hålla hela teamet samstämt – allt i en enda samlad arbetsyta.

ClickUp AI Notetaker är det bästa sättet att koppla samman dina möteskonversationer med resten av ditt arbete genom automatiska anteckningar och sammanfattningar som kopplas till dokument och uppgifter. Du kan få tillgång till smarta sammanfattningar med nyckelord och markeringar, samt skapa åtgärdspunkter för dig själv eller för att tilldela ditt team.

Med ClickUps AI-anteckningsverktyg kan du skapa sökbara transkriptioner med åtgärdspunkter som utnyttjar kraften i ClickUps övriga dokumentfunktioner, i kombination med ClickUp Brain. Du kan också integrera din kalender med AI-anteckningsverktyget för att ställa in uppgifter och deadlines baserat på din mötesagenda.

Skapa smarta sammanfattningar från möten med ClickUps AI-anteckningsverktyg

Med AI-anteckningsverktyget kan du även ansluta till ClickUp Chat så att du automatiskt kan skicka sammanfattningar och åtgärder i dina chattkanaler. Det låter dig komma åt och dokumentera följande information från ett möte:

Mötets namn och datum, som ingår i dokumentets titel för enkel referens

En lista över deltagare

En fullständig videoinspelning av samtalet

En fullständig ljudinspelning av samtalet

En kort översikt över de viktigaste diskussionspunkterna

En lista med viktiga punkter med avgörande insikter och beslut i punktform

En checklista med åtgärder och nästa steg

Kategorisera mötesämnen som en utdragbar meny

En utökbar transkription av hela konversationen

Förutom att tillhandahålla all denna information om ditt möte har Notetaker även andra produktivitetsfunktioner, såsom:

Spara transkriptioner, ljudfiler och sammanfattningar i ett privat dokument

Tagga andra mötesanteckningar

Omvandla konversationer till spårbara åtgärder

Möjlighet att delta i samtal var som helst i ClickUp

Integration med Zoom, Teams och Google Meet

Automatisk språkidentifiering och transkription för över 15 språk

Integration med ClickUp Brain för AI-drivna anteckningsfunktioner

Förvandla mötesprotokoll till en omedelbar sammanfattning med ClickUp Brain

Titta på den här videon för att lära dig mer om ClickUp Brain 👇

Denna funktion gör det möjligt för dig att öka produktiviteten under möten på följande sätt:

Skapa mötesprotokoll genom att skriva strukturerade mötesanteckningar som lyfter fram de viktiga diskussionspunkterna

Sammanfatta dina långa möten till kortfattade sammanfattningar för enkel delning och förståelse

Koppla mötesagendapunkter till arbetsflöden och sätt upp mål och deadlines för att uppnå dem på ett effektivt sätt

ClickUps anteckningsfunktion hjälper företag att öka produktiviteten och skapa AI-sammanfattningar. Du kan också använda ClickUps mötesmallar för att kommunicera förväntningar och fastställa åtgärdspunkter inför ditt nästa möte.

Här är några alternativ du kan prova: Mötesagendamall från ClickUp : Använd den här lösningen för att fastställa åtgärdspunkter för dina möten genom att ange ansvarsområden och mål för varje teammedlem

Mötesprotokollmall från ClickUp : Spåra allt som sägs under möten så att du kan identifiera alla problemområden och fatta tydliga beslut vid kommande möten

Med ClickUp Meetings kan du hantera hela mötesupplevelsen genom att ta anteckningar, skapa en dagordning, fastställa åtgärdspunkter och samarbeta med ditt team. Det låter dig spela in möten så att du kan:

Utför avancerad redigering för att markera viktiga punkter och presentera mötesreferatet på ett kreativt sätt

Ha dagordningar redo för varje Zoom-möte genom att automatisera återkommande uppgifter

Använd /Slash-kommandon för att öppna kommandomenyn och ställa in uppgifter på några sekunder

Koppla ClickUp Docs till dina arbetsflöden för att hålla fokus på viktiga punkter under dina möten

Dessutom kan du använda ClickUp Docs för att samla viktiga punkter från Zoom-diskussioner och spara dem för senare bruk. Dessa dokument kan sedan kopplas till arbetsflöden och tilldelas teammedlemmar för uppföljning.

Med Docs kan du sammanfatta långa transkriptioner med AI, anpassa vyer och fält, integrera med dina befintliga verktyg, skapa åtgärdspunkter för tilldelning och mycket mer.

🧠 Kul fakta: AI-transkriptionsverktyg har lärt sig att urskilja talade ord, sammanfatta möten och ta bort överflödiga ord på några sekunder. Nu behöver du inte längre spendera timmar på att lyssna på och anteckna från mötesinspelningar.

ClickUps bästa funktioner

Ta mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker och koppla dem till dokument och uppgifter för att skapa AI-sammanfattningar och sökbara transkriptioner så att du får ut det mesta av dina Zoom-möten

Använd ClickUp Brain för att koppla samman all din företags kunskap med AI för att upprätthålla projektflöden och öka produktiviteten

Skapa och dela mötesanteckningar med ClickUp Docs, generera sammanfattningar och dagordningar i ett centralt format, dela dem med teamet och arbeta med åtgärdspunkter

Skriv ner viktiga punkter från dina Zoom-möten med ClickUp Notepad och organisera anteckningar, uppgifter och checklistor på ett och samma ställe

Hantera möten på ett och samma ställe med ClickUp Meetings genom att ta anteckningar, hantera dagordningen och sätta upp åtgärdspunkter för hela teamet

Sammanfatta långa texter direkt och omvandla stycken till konkreta uppgifter

Integrera enkelt via Zapier med externa appar som HubSpot, Zoom, Calendly och Slack

Begränsningar i ClickUp

ClickUps mobilapp har färre funktioner jämfört med datorversionen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Michael Turner, biträdande direktör för Career Communities vid Miami University, säger om ClickUp:

Jag har möten med min chef varannan vecka och vi använder ClickUp för vår dagordning. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina förfrågningar om evenemang och presentationer finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

Jag har möten med min chef varannan vecka och vi använder ClickUp för vår dagordning. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina förfrågningar om evenemang och presentationer finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

💡 Proffstips: Nöj dig inte med att bara spela in möten – omvandla dem till uppgifter. Med verktyg som ClickUp kan du direkt omvandla åtgärdspunkter till tilldelningsbara uppgifter med förfallodatum.

2. Otter.ai (Bäst för AI-transkriptioner vid säljmöten)

Otter.ai är en AI-driven mötesassistent som omvandlar videomöten eller ljudsamtal till text. Den kan identifiera talare, märka texter med talarens namn och spara delade bilder.

Plattformen har en livechattfunktion som gör att du kan ställa frågor under ett möte, lägga till kommentarer i transkriptet eller markera viktiga punkter. Du kan också skapa sammanfattningar i realtid från AI-anteckningarna, ifall du missar vissa punkter under ett möte.

Otter.ai:s bästa funktioner

Identifiera nyckelord och fraser och sök efter dem i transkriptionsanteckningarna

Integrera med Google- eller Microsoft-kalendern för att få fullständig tillgång till dina möten i Zoom, Teams och Google Meet

Uppgradera paketet för att utöka din transkriptionsgräns eller ladda upp fler filer

Begränsningar för Otter.ai

Det finns begränsningar för transkriptionsminuter, uppladdade filer och mötets längd

Det kostnadsfria abonnemanget innehåller inte avancerade sök- eller samarbetsfunktioner

Det går inte att göra egna anteckningar i appen

Priser för Otter.ai

Basic : Gratis

Pro : 16,99 $/månad med 1 200 minuters transkription

Företag : 40 $ per månad med 6 000 minuters transkription

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Otter.ai

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

💡 Proffstips: Utforska våra bästa Otter AI-alternativ som hjälper dig att snabbt dela anteckningar och mötesreferat!

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

G2-recension:

Realtidstranskriptionen är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att gå igenom möten, vilket ökar produktiviteten.

Realtidstranskriptionen är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att gå igenom möten, vilket ökar produktiviteten.

3. Fireflies.ai (Bäst för att analysera teamkonversationer)

Fireflies.ai är ett utmärkt verktyg för att transkribera och spela in dina Zoom-samtal i realtid. Det sammanfattar viktiga punkter, markerar beslut och skapar åtgärdspunkter utifrån mötesanteckningarna.

Du kan också spela upp delar av mötet, söka efter nyckelord och ändra uppspelningshastigheten för mötesinspelningen. Fireflies.ai:s samarbetsverktyg gör det också möjligt för ditt team att fästa, kommentera och reagera på konversationer, eller extrahera ljudklipp från inspelningen.

Fireflies.ai:s bästa funktioner

Hanterar mer än 40 språk och dialekter, vilket är utmärkt för mångkulturella team

Använd AI-anteckningsverktyget för att delta i möten och automatiskt spela in dem

Integrera Fireflies.ai med Teams, Skype, Zoom och Google Meet

Dela mötesanteckningar på Slack, Notion eller andra plattformar

Begränsningar för Fireflies.ai

Ljudkvaliteten påverkar transkriptionens noggrannhet

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder inte integration med tredjepartstjänster

Det finns begränsningar vad gäller filstorlek, möteslängd och transkriberingshastighet

Priser för Fireflies.ai

Gratis

Pro: 10 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioner)

💡 Proffstips: Behöver du hitta det mest produktiva sättet att anteckna under möten? Här är vår kompletta guide som hjälper dig att hantera vardagliga uppgifter effektivt!

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

G2-recension:

Noggrannheten och synkroniseringen mellan ljudet och transkriptionen är mycket hjälpsam. Det är inte påträngande eftersom du kan ställa in i inställningarna att bara bjuda in Fred (Fireflies) om du vill. Detta är mycket viktigt eftersom vissa möten måste vara privata. Jag har jämfört liknande AI-verktyg och detta är det bästa av dem alla när det gäller precision och sekretess.

Noggrannheten och synkroniseringen mellan ljudet och transkriptionen är mycket hjälpsam. Det är inte påträngande eftersom du kan ställa in i inställningarna att bara bjuda in Fred (Fireflies) om du vill. Detta är mycket viktigt eftersom vissa möten måste vara privata. Jag har jämfört liknande AI-verktyg och detta är det bästa av dem alla när det gäller precision och sekretess.

4. Sonix (Bäst för snabba översättningar och undertexter)

via Sonix

Sonix erbjuder automatiserade transkriptioner och undertexter på flera språk och genererar automatiska sammanfattningar på några sekunder. Det kan också identifiera flera talare och vad de säger när.

Med Sonix får du automatiserade översättningar och konverteringar av ljud- och bildinnehåll till text. Dess samarbetsfunktioner möjliggör även behörigheter för flera användare så att medlemmar kan ladda upp, dela, redigera eller begränsa åtkomsten till filer.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av de som svarade på vår undersökning använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användning tyder på att nuvarande implementeringar kanske saknar den sömlösa, kontextuella integrationen som skulle få användare att byta från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan till exempel AI:n utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det ! AI:n är djupt integrerad i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chatttrådar, skriva utkast eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med de 40 % av ClickUp-kunderna som har ersatt 3+ appar med vår allt-i-ett-app för arbete!

Sonix bästa funktioner

Sök, spela upp, redigera, organisera och dela transkriptioner på vilken enhet som helst med en inbyggd smart redigerare

Få AI-drivna sammanfattningar, kapitelrubriker, ämnesidentifiering och tematisk analys av dina transkriptioner

Dela och publicera dina mötesanteckningar och samarbeta med ditt team

Integrera ditt arbetsflöde med YouTube, Zapier, Teams, Zoom och mer

Begränsningar för Sonix

Prisstrukturen är högre än hos de andra, vilket kan vara en begränsning för små team

Transkriptioner kan innehålla felaktigheter om det finns flera talare

Priser för Sonix

Standard : Gratis

Premium : 16,50 $ per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

🔎 Visste du att? Zoom började med att arrangera möten för upp till 15 deltagare och har nu vuxit till att kunna hantera upp till 1 000 deltagare samtidigt. En effektiv AI-anteckningsapp kan identifiera de flesta av dessa talare och tillskriva deras uttalanden till dem.

5. Rev. ai (Bäst för transkription med hög noggrannhet och insikter)

Rev. ai är ett mycket exakt API för AI- och mänskligt genererade transkriptioner. Du kan spela in och transkribera anteckningar för dina Zoom-möten, video- och röstapplikationer och dela dem med organisationen.

Den erbjuder funktioner för tal-till-text, AI-insikter, transkriptioner på flera språk och högsta möjliga noggrannhet jämfört med manuellt skapade transkriptioner.

Rev. ai:s bästa funktioner

Få tillgång till funktioner som språkigenkänning, sentimentanalys, ämnesutdragning, sammanfattning, översättning och automatisk synkronisering

Identifiera exakta tidsstämplar för bättre sökbarhet och analys

Dra nytta av den lägsta felprocenten och de mest läsbara transkriptionerna

Begränsningar för Rev. ai

Det finns begränsningar vad gäller filstorlek, längd och samtidiga användare

Priser för Rev. ai

Betala efter användning

Företag: Anpassad prissättning

Rev. ai-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rev. ai?

G2-recension:

Det är enkelt att ladda upp och ladda ner filer till Rev. Online-redigeringen är lätt att använda. Kundsupporten är lyhörd och hjälpsam. Genom att betygsätta de färdiga filerna verkar Rev lära sig och bli bättre för varje transkription och undertext.

Det är enkelt att ladda upp och ladda ner filer till Rev. Online-redigeringen är lätt att använda. Kundsupporten är lyhörd och hjälpsam. Genom att betygsätta de färdiga filerna verkar Rev lära sig och bli bättre för varje transkription och undertext.

6. Trint (Bäst för att skapa berättelser utifrån transkriptioner)

via Trint

Trint är ett automatiserat transkriptionsprogram som hjälper dig att skapa effektivt innehåll med dina ljud- och videotranskriptioner. Du kan konvertera video, ljud och tal till text med hög precision för redigering, sammanfattning, översättning och samarbete i ett enda arbetsflöde.

Med Trints berättarfunktioner kan du extrahera citat från flera transkriptioner och skapa artiklar, poddar, manus och ljudklipp med hjälp av redigeringsverktyg. Använd metoden med anteckningar per mening för att skapa fängslande storyboards och sammanfattningar utifrån dina mötesprotokoll.

Trints bästa funktioner

Fånga upp innehåll i realtid och analysera det med hjälp av AI-funktioner

Skapa innehåll som är lätt att dela utifrån transkriptioner för att bygga upp berättelser

Samarbeta med ditt team genom delade enheter, kommentarfunktioner och mycket mer

Integrera enkelt med dina befintliga arbetsflöden tack vare det användarvänliga gränssnittet

Begränsningar i Trint

Den kan inte transkribera filer som är större än 3 GB eller längre än 3 timmar

Den kostnadsfria versionen har inga avancerade integrationer

Det stöder inte länkning till ljud- eller videofiler

Priser för Trint

Starter : 80 $/månad per användare

Avancerad : 100 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Trint

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: För få recensioner

7. Descript (Bäst för redigering av ljud- och videotranskriptioner)

via Descript

Descript använder AI-funktioner för att skapa transkriptioner från videor, översätta innehåll, skapa undertexter till videor och redigera media. Du kan konvertera ljud till text, skapa AI- och manuella transkriptioner, spela in möten, samarbeta kring ljudfiler och dela på flera populära kanaler.

Ladda upp filen direkt till Descript och få transkriptioner som är lätta att förstå, sammanfatta och dela. Du kan också redigera videor och ljudfiler på denna plattform för att behålla viktiga delar av dina möten och markera nyckelpunkter.

Descripts bästa funktioner

Redigera text och transkriptioner för möten och poddar

Översätt ljud med hjälp av AI-funktioner

Skapa korrekta transkriptioner med hjälp av människor och AI

Dra och släpp filer för att konvertera ljud till text

Begränsningar i Descript

Den har en begränsad gratisversion

Det kan göra att ditt system blir långsammare

Priser för Descript

Gratis

Hobbyist: 12 dollar per person och månad, faktureras årligen

Creator: 24 $ per person och månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Descript

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

En G2-användare säger:

Använde den för en minipodcast och tyckte att den var mindre buggig jämfört med andra plattformar som Podcastle.

Använde den för en minipodcast och tyckte att den var mindre buggig jämfört med andra plattformar som Podcastle.

8. Tetra (Bäst för enkel integration i webbappar)

via Tetra

Tetra är ett effektivt produktivitetsverktyg som kan ansluta direkt till dina Zoom-samtal och börja anteckna för att skapa transkriptioner. På så sätt behöver du inte oroa dig för att skriva mötesprotokoll och kan istället fokusera på samtalet.

Med Tetras webbapp kan du visa dina mötesutskrifter när som helst. Du kan använda inbyggda sökverktyg för att söka efter nyckelord och fraser. Den ger dig synkroniserade tidsstämplar för varje ord i ljudfilen för att underlätta analysen.

Tetras bästa funktioner

Ring upp möten automatiskt för att skapa snabba transkriptioner och spara tid

Exportera dina mötesanteckningar till dokumentverktyg som Slack, DropBox, e-post och Google Docs

Skaffa ett säkert lagringssystem som låter dig radera transkriptioner permanent

Samarbeta med utbildade redaktörer för att korrigera och finslipa automatiskt genererade transkriptioner

Begränsningar för Tetra

Det tar timmar att skapa transkriptioner av samtal

Den är inte kompatibel med vissa mötesplattformar

Priser för Tetra

Plus: 100 $/månad för 3 timmars transkribering

Pro : 300 $/månad för 10 timmars transkription

Anpassad: Anpassad prissättning

Tetra-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: NA

🎯 Insikt: Mötesutmattning är ett verkligt problem. Men när du inte behöver oroa dig för att ta anteckningar kan du hålla dig mer engagerad i samtalet – och det leder till bättre beslut.

9. Deepgram (Bäst för utveckling av röst-AI-produkter)

via Deepgram

Deepgram är en röst-AI-plattform som omvandlar tal till text och text till tal, samt erbjuder röstagenter för tal-till-tal-kommunikation. Utvecklare kan använda denna plattform för att bygga röst-AI-produkter och -funktioner.

Deepgrams funktioner för ljudanalys hjälper dig att skapa taltranskriptioner med optimal noggrannhet, hastighet och kostnad.

Deepgrams bästa funktioner

Transkribera möten och ljudklipp enkelt

Använd AI-funktioner för analys på företagsnivå

Få konversationsintelligensfunktioner för att identifiera talare och koppla talet till dem

Begränsningar för Deepgram

Det krävs API-kunskaper för att tillämpa anpassningar

Transkriptioner av tal med brytning kan innehålla fel

Priser för Deepgram

Betala efter användning : 200 $ i kredit

Tillväxt : 4 000+ dollar per år

Företag: 15 000 USD+ per år

Deepgrams betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: NA

Vad säger verkliga användare om Deepgram?

G 2 -recension:

Jag älskar att Deepgram fångar upp ljud och bild och transkriberar dem med sådan precision. Det har fungerat utmärkt för att transkribera kundmöten och interna diskussioner. Med funktioner för att lagra och dela transkriptioner med plattformar som Google Drive är det enkelt att integrera.

Jag älskar att Deepgram fångar upp ljud och bild och transkriberar dem med sådan precision. Det har fungerat utmärkt för att transkribera kundmöten och interna diskussioner. Med funktioner för att lagra och dela transkriptioner med plattformar som Google Drive är det enkelt att integrera.

10. Speechmatics (Bäst för att använda konversationsbaserade AI-funktioner)

via Speechmatics

Speechmatics är ett konversations-AI-API som möjliggör naturliga och responsiva röstinteraktioner med sin egen ledande ASR-teknik, oavsett accent, språk eller miljö.

Dess ASR levererar mycket exakta transkriptioner som känner igen talare i realtid från live-möten eller inspelade medier på över 50 språk.

Speechmatics bästa funktioner

Skaffa AI-talteknik för transkription och översättning i realtid

Få tillgång till ett exakt och inkluderande API för tal-till-text

Få tillgång till ASR i realtid på över 50 språk

Begränsningar i Speechmatics

Det finns tidsbegränsningar för realtidstranskriptioner

Transkriptioner kan ha fördröjning i realtid

Priser för Speechmatics

Gratis : 8 timmar per månad

Betala efter användning : Från 0,30 dollar per timme

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Speechmatics

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Särskilda omnämnanden

Fathom : Fathom gör det enkelt att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams : Fathom gör det enkelt att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams

Sembly AI : Perfekt för att skapa Zoom-anteckningar, omvandla möten till sökbar text och markera viktiga diskussionsmoment : Perfekt för att skapa Zoom-anteckningar, omvandla möten till sökbar text och markera viktiga diskussionsmoment

Avoma : En allt-i-ett-plattform med AI för automatiserad anteckning, prognoser, schemaläggning och mycket mer : En allt-i-ett-plattform med AI för automatiserad anteckning, prognoser, schemaläggning och mycket mer

🧠 Kul fakta: En genomsnittlig anställd tillbringar 31 timmar per månad i improduktiva möten. AI-anteckningsverktyg kan hjälpa till att ta igen den förlorade tiden genom att automatiskt sammanfatta möten.

Vad bör du leta efter i ett AI-anteckningsverktyg för Zoom?

När du väljer rätt AI-anteckningsverktyg för Zoom bör du prioritera de funktioner som är viktigast för din verksamhet. Några av dessa kan vara:

Ljudtranskription i realtid : AI-anteckningsverktyget bör spela in ljud i realtid och generera transkriptioner med hög precision

Automatiserade AI-sammanfattningar: Rätt anteckningsverktyg kan skapa checklistor, lista åtgärder och tilldela uppgifter till teammedlemmar med hjälp av artificiell intelligens

Integration med dina befintliga system : Ditt AI-verktyg måste enkelt kunna integreras med din befintliga programvara. Detta gör det lättare för teammedlemmarna att smidigt anpassa sig till det nya verktyget

Anpassningsbara inställningar : Inställningarna kan anpassas efter dina behov, med integrationer från tredjepartsleverantörer, flexibla tidsgränser och delningsfunktioner

Säkerhets- och integritetsstandarder: AI-transkriptioner av möten måste följa säkerhets- och integritetsstandarderna för att skydda användardata och känslig företagsinformation

Användarvänlighet: Verktyget måste vara användarvänligt och lätt att förstå. Om det krävs en kort utbildningsperiod för att lära sig använda verktyget ökar det produktiviteten för teamet

Anteckningsverktyget måste transkribera möten och identifiera vem som sa vad under kundsamtal. Det bör sammanfatta diskussionen på ett effektivt sätt och generera konkreta uppgifter som kan tilldelas för uppföljning

📈 Viktig statistik: Enligt en undersökning från Microsoft tycker 52 % av mötesdeltagarna att det är svårt att hinna med anteckningarna. AI-verktyg överbryggar detta gap med transkription och sammanfattningar i realtid.

Sammanfatta möten med den bästa AI-anteckningsappen för Zoom – ClickUp!

Att välja den bästa AI-anteckningsappen för Zoom innebär att man måste ta hänsyn till några viktiga aspekter. Tänk på hur väl den passar din budget och dina affärsbehov samt hur enkelt den kan integreras i dina nuvarande arbetsflöden.

Om ditt företag håller många Zoom-samtal behöver du optimera anteckningarna från mötena med det bästa verktyget. Det är där ClickUp kommer in. Projektledningsplattformen erbjuder flera transkriptions- och samarbetsfunktioner som gör det enkelt att sammanfatta dina möten och följa upp dem. Utnyttja funktionerna i ClickUp Brain för att revolutionera dina arbetsflöden med enkelhet och teameffektivitet. Registrera dig idag!