De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom som ökar produktiviteten 2026

Att anteckna under ett Zoom-möte kräver uppmärksamhet och snabbhet, och låt oss vara ärliga, det hindrar din förmåga att delta i konversationen och hålla fokus.
Om du fortfarande hinner ta anteckningar måste du sammanställa de viktiga ögonblicken och dela dem med deltagarna, tillsammans med insikterna. Att göra allt detta manuellt kan vara ansträngande, och företag går nu över till AI-anteckningsverktyg för Zoom.
AI-drivna anteckningsverktyg automatiserar sammanfattningen av möten, protokollföring, anteckningar och delning av dessa. I den här bloggen diskuterar vi de 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom som utmärker sig när det gäller att tillgodose dina affärsbehov.
De bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom i korthet
|Verktyg
|Bästa funktioner
|Bäst för
|Priser
|ClickUp
|AI-drivna mötesanteckningar och uppgiftshantering
|Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, stora företag
|Gratis abonnemang; Anpassning tillgänglig för företag
|Otter.ai
|AI-transkriptioner i säljmöten
|Småföretag, medelstora företag, stora företag
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 16,99 $.
|Fireflies.ai
|Analysera teamkonversationer
|Småföretag, medelstora företag, stora företag
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10 dollar
|Sonix
|Snabba översättningar och undertexter
|Småföretag, medelstora företag, stora företag
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 16,50 $.
|Rev. ai
|Transkription med hög noggrannhet och insikter
|Medelstora företag, stora företag
|Betala efter användning; Anpassad prissättning
|Trint
|Skapa berättelser utifrån transkriptioner
|Medelstora företag, stora företag
|Betalda abonnemang från 80 dollar
|Descript
|Redigera ljud- och videotranskriptioner
|Privatpersoner, småföretag, medelstora företag
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 dollar
|Tetra
|Enkel integration i webbappar
|Medelstora företag, stora företag
|Betalda abonnemang från 100 dollar
|Deepgram
|Utveckling av röstbaserade AI-produkter
|Företag
|Betala efter användning; Betalda abonnemang från 4 000 $/år
|Speechmatics
|Använda konversationsbaserade AI-funktioner
|Företag
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 0,30 $/timme
De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom
Populära AI-anteckningsverktyg har olika funktioner och unika försäljningsargument. Här diskuterar vi de 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom och ger en helhetsbild av deras fördelar och begränsningar.
1. ClickUp (Bäst för AI-drivna mötesanteckningar och uppgiftshantering)
ClickUp är en ledande AI-driven produktivitetsplattform utformad för små och medelstora företag. Med sin robusta uppsättning funktioner – inklusive en avancerad AI-anteckningsfunktion för Zoom – ger ClickUp teamen möjlighet att fånga upp varje detalj under kund- och teammöten, så att du kan hålla dig fokuserad på samtalet.
Genom att automatisera anteckningarna och effektivisera samarbetet hjälper ClickUp dig att öka produktiviteten, se till att inget faller mellan stolarna och hålla hela teamet samstämt – allt i en enda samlad arbetsyta.
ClickUp AI Notetaker är det bästa sättet att koppla samman dina möteskonversationer med resten av ditt arbete genom automatiska anteckningar och sammanfattningar som kopplas till dokument och uppgifter. Du kan få tillgång till smarta sammanfattningar med nyckelord och markeringar, samt skapa åtgärdspunkter för dig själv eller för att tilldela ditt team.
Med ClickUps AI-anteckningsverktyg kan du skapa sökbara transkriptioner med åtgärdspunkter som utnyttjar kraften i ClickUps övriga dokumentfunktioner, i kombination med ClickUp Brain. Du kan också integrera din kalender med AI-anteckningsverktyget för att ställa in uppgifter och deadlines baserat på din mötesagenda.
Med AI-anteckningsverktyget kan du även ansluta till ClickUp Chat så att du automatiskt kan skicka sammanfattningar och åtgärder i dina chattkanaler. Det låter dig komma åt och dokumentera följande information från ett möte:
- Mötets namn och datum, som ingår i dokumentets titel för enkel referens
- En lista över deltagare
- En fullständig videoinspelning av samtalet
- En fullständig ljudinspelning av samtalet
- En kort översikt över de viktigaste diskussionspunkterna
- En lista med viktiga punkter med avgörande insikter och beslut i punktform
- En checklista med åtgärder och nästa steg
- Kategorisera mötesämnen som en utdragbar meny
- En utökbar transkription av hela konversationen
Förutom att tillhandahålla all denna information om ditt möte har Notetaker även andra produktivitetsfunktioner, såsom:
- Spara transkriptioner, ljudfiler och sammanfattningar i ett privat dokument
- Tagga andra mötesanteckningar
- Omvandla konversationer till spårbara åtgärder
- Möjlighet att delta i samtal var som helst i ClickUp
- Integration med Zoom, Teams och Google Meet
- Automatisk språkidentifiering och transkription för över 15 språk
- Integration med ClickUp Brain för AI-drivna anteckningsfunktioner
Titta på den här videon för att lära dig mer om ClickUp Brain 👇
Denna funktion gör det möjligt för dig att öka produktiviteten under möten på följande sätt:
- Skapa mötesprotokoll genom att skriva strukturerade mötesanteckningar som lyfter fram de viktiga diskussionspunkterna
- Sammanfatta dina långa möten till kortfattade sammanfattningar för enkel delning och förståelse
- Koppla mötesagendapunkter till arbetsflöden och sätt upp mål och deadlines för att uppnå dem på ett effektivt sätt
ClickUps anteckningsfunktion hjälper företag att öka produktiviteten och skapa AI-sammanfattningar. Du kan också använda ClickUps mötesmallar för att kommunicera förväntningar och fastställa åtgärdspunkter inför ditt nästa möte.
Här är några alternativ du kan prova:
- Mötesagendamall från ClickUp: Använd den här lösningen för att fastställa åtgärdspunkter för dina möten genom att ange ansvarsområden och mål för varje teammedlem
- Mötesprotokollmall från ClickUp: Spåra allt som sägs under möten så att du kan identifiera alla problemområden och fatta tydliga beslut vid kommande möten
Med ClickUp Meetings kan du hantera hela mötesupplevelsen genom att ta anteckningar, skapa en dagordning, fastställa åtgärdspunkter och samarbeta med ditt team. Det låter dig spela in möten så att du kan:
- Utför avancerad redigering för att markera viktiga punkter och presentera mötesreferatet på ett kreativt sätt
- Ha dagordningar redo för varje Zoom-möte genom att automatisera återkommande uppgifter
- Använd /Slash-kommandon för att öppna kommandomenyn och ställa in uppgifter på några sekunder
Dessutom kan du använda ClickUp Docs för att samla viktiga punkter från Zoom-diskussioner och spara dem för senare bruk. Dessa dokument kan sedan kopplas till arbetsflöden och tilldelas teammedlemmar för uppföljning.
Med Docs kan du sammanfatta långa transkriptioner med AI, anpassa vyer och fält, integrera med dina befintliga verktyg, skapa åtgärdspunkter för tilldelning och mycket mer.
🧠 Kul fakta: AI-transkriptionsverktyg har lärt sig att urskilja talade ord, sammanfatta möten och ta bort överflödiga ord på några sekunder. Nu behöver du inte längre spendera timmar på att lyssna på och anteckna från mötesinspelningar.
ClickUps bästa funktioner
- Ta mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker och koppla dem till dokument och uppgifter för att skapa AI-sammanfattningar och sökbara transkriptioner så att du får ut det mesta av dina Zoom-möten
- Använd ClickUp Brain för att koppla samman all din företags kunskap med AI för att upprätthålla projektflöden och öka produktiviteten
- Skapa och dela mötesanteckningar med ClickUp Docs, generera sammanfattningar och dagordningar i ett centralt format, dela dem med teamet och arbeta med åtgärdspunkter
- Skriv ner viktiga punkter från dina Zoom-möten med ClickUp Notepad och organisera anteckningar, uppgifter och checklistor på ett och samma ställe
- Hantera möten på ett och samma ställe med ClickUp Meetings genom att ta anteckningar, hantera dagordningen och sätta upp åtgärdspunkter för hela teamet
- Sammanfatta långa texter direkt och omvandla stycken till konkreta uppgifter
- Integrera enkelt via Zapier med externa appar som HubSpot, Zoom, Calendly och Slack
Begränsningar i ClickUp
- ClickUps mobilapp har färre funktioner jämfört med datorversionen
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Här är vad Michael Turner, biträdande direktör för Career Communities vid Miami University, säger om ClickUp:
Jag har möten med min chef varannan vecka och vi använder ClickUp för vår dagordning. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina förfrågningar om evenemang och presentationer finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.
Jag har möten med min chef varannan vecka och vi använder ClickUp för vår dagordning. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina förfrågningar om evenemang och presentationer finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.
💡 Proffstips: Nöj dig inte med att bara spela in möten – omvandla dem till uppgifter. Med verktyg som ClickUp kan du direkt omvandla åtgärdspunkter till tilldelningsbara uppgifter med förfallodatum.
2. Otter.ai (Bäst för AI-transkriptioner vid säljmöten)
Otter.ai är en AI-driven mötesassistent som omvandlar videomöten eller ljudsamtal till text. Den kan identifiera talare, märka texter med talarens namn och spara delade bilder.
Plattformen har en livechattfunktion som gör att du kan ställa frågor under ett möte, lägga till kommentarer i transkriptet eller markera viktiga punkter. Du kan också skapa sammanfattningar i realtid från AI-anteckningarna, ifall du missar vissa punkter under ett möte.
Otter.ai:s bästa funktioner
- Identifiera nyckelord och fraser och sök efter dem i transkriptionsanteckningarna
- Integrera med Google- eller Microsoft-kalendern för att få fullständig tillgång till dina möten i Zoom, Teams och Google Meet
- Uppgradera paketet för att utöka din transkriptionsgräns eller ladda upp fler filer
Begränsningar för Otter.ai
- Det finns begränsningar för transkriptionsminuter, uppladdade filer och mötets längd
- Det kostnadsfria abonnemanget innehåller inte avancerade sök- eller samarbetsfunktioner
- Det går inte att göra egna anteckningar i appen
Priser för Otter.ai
- Basic: Gratis
- Pro: 16,99 $/månad med 1 200 minuters transkription
- Företag: 40 $ per månad med 6 000 minuters transkription
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Otter.ai
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)
💡 Proffstips: Utforska våra bästa Otter AI-alternativ som hjälper dig att snabbt dela anteckningar och mötesreferat!
Vad säger verkliga användare om Otter.ai?
Realtidstranskriptionen är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att gå igenom möten, vilket ökar produktiviteten.
Realtidstranskriptionen är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att gå igenom möten, vilket ökar produktiviteten.
3. Fireflies.ai (Bäst för att analysera teamkonversationer)
Fireflies.ai är ett utmärkt verktyg för att transkribera och spela in dina Zoom-samtal i realtid. Det sammanfattar viktiga punkter, markerar beslut och skapar åtgärdspunkter utifrån mötesanteckningarna.
Du kan också spela upp delar av mötet, söka efter nyckelord och ändra uppspelningshastigheten för mötesinspelningen. Fireflies.ai:s samarbetsverktyg gör det också möjligt för ditt team att fästa, kommentera och reagera på konversationer, eller extrahera ljudklipp från inspelningen.
Fireflies.ai:s bästa funktioner
- Hanterar mer än 40 språk och dialekter, vilket är utmärkt för mångkulturella team
- Använd AI-anteckningsverktyget för att delta i möten och automatiskt spela in dem
- Integrera Fireflies.ai med Teams, Skype, Zoom och Google Meet
- Dela mötesanteckningar på Slack, Notion eller andra plattformar
Begränsningar för Fireflies.ai
- Ljudkvaliteten påverkar transkriptionens noggrannhet
- Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder inte integration med tredjepartstjänster
- Det finns begränsningar vad gäller filstorlek, möteslängd och transkriberingshastighet
Priser för Fireflies.ai
- Gratis
- Pro: 10 $/månad per användare
- Företag: 19 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (10 recensioner)
💡 Proffstips: Behöver du hitta det mest produktiva sättet att anteckna under möten? Här är vår kompletta guide som hjälper dig att hantera vardagliga uppgifter effektivt!
Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?
Noggrannheten och synkroniseringen mellan ljudet och transkriptionen är mycket hjälpsam. Det är inte påträngande eftersom du kan ställa in i inställningarna att bara bjuda in Fred (Fireflies) om du vill. Detta är mycket viktigt eftersom vissa möten måste vara privata. Jag har jämfört liknande AI-verktyg och detta är det bästa av dem alla när det gäller precision och sekretess.
Noggrannheten och synkroniseringen mellan ljudet och transkriptionen är mycket hjälpsam. Det är inte påträngande eftersom du kan ställa in i inställningarna att bara bjuda in Fred (Fireflies) om du vill. Detta är mycket viktigt eftersom vissa möten måste vara privata. Jag har jämfört liknande AI-verktyg och detta är det bästa av dem alla när det gäller precision och sekretess.
4. Sonix (Bäst för snabba översättningar och undertexter)
Sonix erbjuder automatiserade transkriptioner och undertexter på flera språk och genererar automatiska sammanfattningar på några sekunder. Det kan också identifiera flera talare och vad de säger när.
Med Sonix får du automatiserade översättningar och konverteringar av ljud- och bildinnehåll till text. Dess samarbetsfunktioner möjliggör även behörigheter för flera användare så att medlemmar kan ladda upp, dela, redigera eller begränsa åtkomsten till filer.
Sonix bästa funktioner
- Sök, spela upp, redigera, organisera och dela transkriptioner på vilken enhet som helst med en inbyggd smart redigerare
- Få AI-drivna sammanfattningar, kapitelrubriker, ämnesidentifiering och tematisk analys av dina transkriptioner
- Dela och publicera dina mötesanteckningar och samarbeta med ditt team
- Integrera ditt arbetsflöde med YouTube, Zapier, Teams, Zoom och mer
Begränsningar för Sonix
- Prisstrukturen är högre än hos de andra, vilket kan vara en begränsning för små team
- Transkriptioner kan innehålla felaktigheter om det finns flera talare
Priser för Sonix
- Standard: Gratis
- Premium: 16,50 $ per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Sonix betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)
🔎 Visste du att? Zoom började med att arrangera möten för upp till 15 deltagare och har nu vuxit till att kunna hantera upp till 1 000 deltagare samtidigt. En effektiv AI-anteckningsapp kan identifiera de flesta av dessa talare och tillskriva deras uttalanden till dem.
5. Rev. ai (Bäst för transkription med hög noggrannhet och insikter)
Rev. ai är ett mycket exakt API för AI- och mänskligt genererade transkriptioner. Du kan spela in och transkribera anteckningar för dina Zoom-möten, video- och röstapplikationer och dela dem med organisationen.
Den erbjuder funktioner för tal-till-text, AI-insikter, transkriptioner på flera språk och högsta möjliga noggrannhet jämfört med manuellt skapade transkriptioner.
Rev. ai:s bästa funktioner
- Få tillgång till funktioner som språkigenkänning, sentimentanalys, ämnesutdragning, sammanfattning, översättning och automatisk synkronisering
- Identifiera exakta tidsstämplar för bättre sökbarhet och analys
- Dra nytta av den lägsta felprocenten och de mest läsbara transkriptionerna
Begränsningar för Rev. ai
- Det finns begränsningar vad gäller filstorlek, längd och samtidiga användare
Priser för Rev. ai
- Betala efter användning
- Företag: Anpassad prissättning
Rev. ai-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Rev. ai?
Det är enkelt att ladda upp och ladda ner filer till Rev. Online-redigeringen är lätt att använda. Kundsupporten är lyhörd och hjälpsam. Genom att betygsätta de färdiga filerna verkar Rev lära sig och bli bättre för varje transkription och undertext.
Det är enkelt att ladda upp och ladda ner filer till Rev. Online-redigeringen är lätt att använda. Kundsupporten är lyhörd och hjälpsam. Genom att betygsätta de färdiga filerna verkar Rev lära sig och bli bättre för varje transkription och undertext.
6. Trint (Bäst för att skapa berättelser utifrån transkriptioner)
Trint är ett automatiserat transkriptionsprogram som hjälper dig att skapa effektivt innehåll med dina ljud- och videotranskriptioner. Du kan konvertera video, ljud och tal till text med hög precision för redigering, sammanfattning, översättning och samarbete i ett enda arbetsflöde.
Med Trints berättarfunktioner kan du extrahera citat från flera transkriptioner och skapa artiklar, poddar, manus och ljudklipp med hjälp av redigeringsverktyg. Använd metoden med anteckningar per mening för att skapa fängslande storyboards och sammanfattningar utifrån dina mötesprotokoll.
Trints bästa funktioner
- Fånga upp innehåll i realtid och analysera det med hjälp av AI-funktioner
- Skapa innehåll som är lätt att dela utifrån transkriptioner för att bygga upp berättelser
- Samarbeta med ditt team genom delade enheter, kommentarfunktioner och mycket mer
- Integrera enkelt med dina befintliga arbetsflöden tack vare det användarvänliga gränssnittet
Begränsningar i Trint
- Den kan inte transkribera filer som är större än 3 GB eller längre än 3 timmar
- Den kostnadsfria versionen har inga avancerade integrationer
- Det stöder inte länkning till ljud- eller videofiler
Priser för Trint
- Starter: 80 $/månad per användare
- Avancerad: 100 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Trint
- G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: För få recensioner
7. Descript (Bäst för redigering av ljud- och videotranskriptioner)
Descript använder AI-funktioner för att skapa transkriptioner från videor, översätta innehåll, skapa undertexter till videor och redigera media. Du kan konvertera ljud till text, skapa AI- och manuella transkriptioner, spela in möten, samarbeta kring ljudfiler och dela på flera populära kanaler.
Ladda upp filen direkt till Descript och få transkriptioner som är lätta att förstå, sammanfatta och dela. Du kan också redigera videor och ljudfiler på denna plattform för att behålla viktiga delar av dina möten och markera nyckelpunkter.
Descripts bästa funktioner
- Redigera text och transkriptioner för möten och poddar
- Översätt ljud med hjälp av AI-funktioner
- Skapa korrekta transkriptioner med hjälp av människor och AI
- Dra och släpp filer för att konvertera ljud till text
Begränsningar i Descript
- Den har en begränsad gratisversion
- Det kan göra att ditt system blir långsammare
Priser för Descript
- Gratis
- Hobbyist: 12 dollar per person och månad, faktureras årligen
- Creator: 24 $ per person och månad, faktureras årligen
Betyg och recensioner för Descript
- G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Descript?
En G2-användare säger:
Använde den för en minipodcast och tyckte att den var mindre buggig jämfört med andra plattformar som Podcastle.
Använde den för en minipodcast och tyckte att den var mindre buggig jämfört med andra plattformar som Podcastle.
8. Tetra (Bäst för enkel integration i webbappar)
Tetra är ett effektivt produktivitetsverktyg som kan ansluta direkt till dina Zoom-samtal och börja anteckna för att skapa transkriptioner. På så sätt behöver du inte oroa dig för att skriva mötesprotokoll och kan istället fokusera på samtalet.
Med Tetras webbapp kan du visa dina mötesutskrifter när som helst. Du kan använda inbyggda sökverktyg för att söka efter nyckelord och fraser. Den ger dig synkroniserade tidsstämplar för varje ord i ljudfilen för att underlätta analysen.
Tetras bästa funktioner
- Ring upp möten automatiskt för att skapa snabba transkriptioner och spara tid
- Exportera dina mötesanteckningar till dokumentverktyg som Slack, DropBox, e-post och Google Docs
- Skaffa ett säkert lagringssystem som låter dig radera transkriptioner permanent
- Samarbeta med utbildade redaktörer för att korrigera och finslipa automatiskt genererade transkriptioner
Begränsningar för Tetra
- Det tar timmar att skapa transkriptioner av samtal
- Den är inte kompatibel med vissa mötesplattformar
Priser för Tetra
- Plus: 100 $/månad för 3 timmars transkribering
- Pro: 300 $/månad för 10 timmars transkription
- Anpassad: Anpassad prissättning
Tetra-betyg och recensioner
- G2: För få recensioner
- Capterra: NA
🎯 Insikt: Mötesutmattning är ett verkligt problem. Men när du inte behöver oroa dig för att ta anteckningar kan du hålla dig mer engagerad i samtalet – och det leder till bättre beslut.
9. Deepgram (Bäst för utveckling av röst-AI-produkter)
Deepgram är en röst-AI-plattform som omvandlar tal till text och text till tal, samt erbjuder röstagenter för tal-till-tal-kommunikation. Utvecklare kan använda denna plattform för att bygga röst-AI-produkter och -funktioner.
Deepgrams funktioner för ljudanalys hjälper dig att skapa taltranskriptioner med optimal noggrannhet, hastighet och kostnad.
Deepgrams bästa funktioner
- Transkribera möten och ljudklipp enkelt
- Använd AI-funktioner för analys på företagsnivå
- Få konversationsintelligensfunktioner för att identifiera talare och koppla talet till dem
Begränsningar för Deepgram
- Det krävs API-kunskaper för att tillämpa anpassningar
- Transkriptioner av tal med brytning kan innehålla fel
Priser för Deepgram
- Betala efter användning: 200 $ i kredit
- Tillväxt: 4 000+ dollar per år
- Företag: 15 000 USD+ per år
Deepgrams betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: NA
Vad säger verkliga användare om Deepgram?
G 2 -recension:
Jag älskar att Deepgram fångar upp ljud och bild och transkriberar dem med sådan precision. Det har fungerat utmärkt för att transkribera kundmöten och interna diskussioner. Med funktioner för att lagra och dela transkriptioner med plattformar som Google Drive är det enkelt att integrera.
Jag älskar att Deepgram fångar upp ljud och bild och transkriberar dem med sådan precision. Det har fungerat utmärkt för att transkribera kundmöten och interna diskussioner. Med funktioner för att lagra och dela transkriptioner med plattformar som Google Drive är det enkelt att integrera.
10. Speechmatics (Bäst för att använda konversationsbaserade AI-funktioner)
Speechmatics är ett konversations-AI-API som möjliggör naturliga och responsiva röstinteraktioner med sin egen ledande ASR-teknik, oavsett accent, språk eller miljö.
Dess ASR levererar mycket exakta transkriptioner som känner igen talare i realtid från live-möten eller inspelade medier på över 50 språk.
Speechmatics bästa funktioner
- Skaffa AI-talteknik för transkription och översättning i realtid
- Få tillgång till ett exakt och inkluderande API för tal-till-text
- Få tillgång till ASR i realtid på över 50 språk
Begränsningar i Speechmatics
- Det finns tidsbegränsningar för realtidstranskriptioner
- Transkriptioner kan ha fördröjning i realtid
Priser för Speechmatics
- Gratis: 8 timmar per månad
- Betala efter användning: Från 0,30 dollar per timme
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Speechmatics
- G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)
Särskilda omnämnanden
- Fathom : Fathom gör det enkelt att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams
- Sembly AI : Perfekt för att skapa Zoom-anteckningar, omvandla möten till sökbar text och markera viktiga diskussionsmoment
- Avoma : En allt-i-ett-plattform med AI för automatiserad anteckning, prognoser, schemaläggning och mycket mer
🧠 Kul fakta: En genomsnittlig anställd tillbringar 31 timmar per månad i improduktiva möten. AI-anteckningsverktyg kan hjälpa till att ta igen den förlorade tiden genom att automatiskt sammanfatta möten.
Vad bör du leta efter i ett AI-anteckningsverktyg för Zoom?
När du väljer rätt AI-anteckningsverktyg för Zoom bör du prioritera de funktioner som är viktigast för din verksamhet. Några av dessa kan vara:
- Ljudtranskription i realtid: AI-anteckningsverktyget bör spela in ljud i realtid och generera transkriptioner med hög precision
- Automatiserade AI-sammanfattningar: Rätt anteckningsverktyg kan skapa checklistor, lista åtgärder och tilldela uppgifter till teammedlemmar med hjälp av artificiell intelligens
- Integration med dina befintliga system: Ditt AI-verktyg måste enkelt kunna integreras med din befintliga programvara. Detta gör det lättare för teammedlemmarna att smidigt anpassa sig till det nya verktyget
- Anpassningsbara inställningar: Inställningarna kan anpassas efter dina behov, med integrationer från tredjepartsleverantörer, flexibla tidsgränser och delningsfunktioner
- Säkerhets- och integritetsstandarder: AI-transkriptioner av möten måste följa säkerhets- och integritetsstandarderna för att skydda användardata och känslig företagsinformation
- Användarvänlighet: Verktyget måste vara användarvänligt och lätt att förstå. Om det krävs en kort utbildningsperiod för att lära sig använda verktyget ökar det produktiviteten för teamet
- Anteckningsverktyget måste transkribera möten och identifiera vem som sa vad under kundsamtal. Det bör sammanfatta diskussionen på ett effektivt sätt och generera konkreta uppgifter som kan tilldelas för uppföljning
📈 Viktig statistik: Enligt en undersökning från Microsoft tycker 52 % av mötesdeltagarna att det är svårt att hinna med anteckningarna. AI-verktyg överbryggar detta gap med transkription och sammanfattningar i realtid.
Sammanfatta möten med den bästa AI-anteckningsappen för Zoom – ClickUp!
Att välja den bästa AI-anteckningsappen för Zoom innebär att man måste ta hänsyn till några viktiga aspekter. Tänk på hur väl den passar din budget och dina affärsbehov samt hur enkelt den kan integreras i dina nuvarande arbetsflöden.
Om ditt företag håller många Zoom-samtal behöver du optimera anteckningarna från mötena med det bästa verktyget. Det är där ClickUp kommer in. Projektledningsplattformen erbjuder flera transkriptions- och samarbetsfunktioner som gör det enkelt att sammanfatta dina möten och följa upp dem. Utnyttja funktionerna i ClickUp Brain för att revolutionera dina arbetsflöden med enkelhet och teameffektivitet. Registrera dig idag!