De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom för att öka produktiviteten 2025

Att ta anteckningar i ett Zoom-möte kräver uppmärksamhet och snabbhet, och ärligt talat hindrar det din förmåga att delta i konversationen och hålla fokus.

Om du fortfarande hinner ta anteckningar måste du sammanställa de viktiga punkterna och dela dem med deltagarna, tillsammans med dina insikter. Att göra allt detta manuellt kan vara ansträngande, och företag övergår nu till AI-anteckningsprogram för Zoom.

AI-drivna anteckningsprogram automatiserar sammanfattningen av möten, protokollföring, anteckningar och delning av dessa. I den här bloggen diskuterar vi de 10 bästa AI-anteckningsprogrammen för Zoom som är utmärkta för att tillgodose dina affärsbehov.

De bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Pris ClickUp AI-drivna mötesanteckningar och uppgiftshantering Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan; anpassningsbar för företag Otter. ai AI-transkriptioner i säljmöten Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 16,99 $. Fireflies. ai Analysera teamkonversationer Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 dollar. Sonix Snabba översättningar och undertexter Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 16,50 $. Rev. ai Högprecis transkription och insikter Medelstora företag, storföretag Betala efterhand; anpassade priser Trint Berättelsebyggande från transkriptioner Medelstora företag, storföretag Betalda abonnemang från 80 dollar. Descript Redigera ljud- och videotranskriptioner Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 dollar. Tetra Enkel integration i webbappar Medelstora företag, storföretag Betalda abonnemang från 100 dollar. Deepgram Utveckling av röststyrda AI-produkter Företag Betala efterhand; betalda abonnemang börjar på 4000 $/år. Speechmatics Använda konversationsbaserade AI-funktioner Företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 0,30 $/timme.

De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Zoom

Populära AI-anteckningsprogram har olika funktioner och unika försäljningsargument. Här diskuterar vi de 10 bästa AI-anteckningsprogrammen för Zoom och ger en helhetsbild av deras fördelar och begränsningar.

1. ClickUp (bäst för AI-drivna mötesanteckningar och uppgiftshantering)

ClickUp är en ledande AI-driven produktivitetsplattform utformad för små och medelstora företag. Med sin robusta uppsättning funktioner – inklusive en avancerad AI-anteckningsfunktion för Zoom – gör ClickUp det möjligt för team att fånga upp varje detalj under kund- och teammöten, så att du kan vara närvarande i konversationen.

Genom att automatisera anteckningar och effektivisera samarbetet hjälper ClickUp dig att öka produktiviteten, se till att inget faller mellan stolarna och hålla hela teamet samordnat – allt i ett enda arbetsutrymme.

ClickUp AI Notetaker är det bästa sättet att koppla dina möteskonversationer till resten av ditt arbete genom automatiska anteckningar och sammanfattningar som kopplas till dokument och uppgifter. Du kan få tillgång till smarta sammanfattningar med nyckelord och markeringar och skapa åtgärdspunkter för dig själv eller för att tilldela ditt team.

Med ClickUps AI-anteckningsverktyg kan du skapa sökbara transkriptioner med åtgärdspunkter som har samma kraft som ClickUps andra dokumentfunktioner, i kombination med ClickUp Brain. Du kan också integrera din kalender med AI-anteckningsverktyget för att ställa in uppgifter och deadlines baserat på din mötesagenda.

Skapa smarta sammanfattningar av möten med ClickUps AI-anteckningsprogram

Med AI Notetaker kan du också ansluta till ClickUp Chat så att du automatiskt kan skicka sammanfattningar och åtgärder i dina chattkanaler. Det låter dig komma åt och spara följande information från ett möte:

Mötets namn och datum, som ingår i dokumentets titel för enkel referens.

En lista över deltagare

En fullständig videoinspelning av samtalet

En fullständig ljudinspelning av samtalet

En kort översikt över de viktigaste diskussionspunkterna

En lista med viktiga punkter med avgörande insikter och beslut i punktform.

En checklista med åtgärder och nästa steg

Kategoriserade ämnen för mötet som ett utdragbart meny

En utbyggbar transkription av hela konversationen

Förutom att tillhandahålla all denna information om ditt möte har Notetaker även andra produktivitetsfunktioner, såsom:

Spara transkriptioner, ljudfiler och sammanfattningar i ett privat dokument

Tagga andra mötesanteckningar

Omvandla konversationer till spårbara åtgärder

Möjlighet att delta i samtal från var som helst i ClickUp

Integration med Zoom, Teams och Google Meet

Automatisk språkdetektering och transkription för över 15 språk

Integration med ClickUp Brain för AI-drivna anteckningsfunktioner

Förvandla mötesprotokoll till en omedelbar sammanfattning med ClickUp Brain

Titta på den här videon för att lära dig mer om ClickUp Brain 👇

Denna funktion gör att du kan öka produktiviteten i möten på följande sätt:

Skapa mötesprotokoll genom att skriva strukturerade mötesanteckningar som lyfter fram de viktiga diskussionspunkterna.

Sammanfatta dina långa möten i kortfattade sammanfattningar som är lätta att dela och förstå.

Koppla mötesagendans punkter till arbetsflöden och sätt upp mål och deadlines för att uppnå dem på ett effektivt sätt.

ClickUps anteckningsfunktion hjälper företag att öka produktiviteten och skapa AI-sammanfattningar. Du kan också använda ClickUps mötesmallar för att kommunicera förväntningar och fastställa åtgärdspunkter för ditt nästa möte.

Här är några alternativ du kan prova: Mötesagendamall från ClickUp : Använd denna lösning för att fastställa åtgärdspunkter för dina möten genom att beskriva ansvar och mål för varje teammedlem.

Mötesprotokollmall från ClickUp : Spåra alla ord som yttras under möten så att du kan identifiera alla problemområden och fatta tydliga beslut i kommande möten.

Med ClickUp Meetings kan du hantera hela mötesupplevelsen genom att ta anteckningar, skapa en agenda, fastställa åtgärdspunkter och samarbeta med ditt team. Du kan spela in möten så att du kan:

Utför avancerad redigering för att markera viktiga punkter och presentera mötesreferatet på ett kreativt sätt.

Ha dagordningar redo för varje Zoom-möte genom att automatisera återkommande uppgifter.

Använd /Slash-kommandon för att öppna kommandomenyn och ställa in uppgifter på några sekunder.

Anslut ClickUp Docs till dina arbetsflöden för att hålla fokus på viktiga punkter i dina möten

Dessutom kan du använda ClickUp Docs för att samla viktiga punkter från Zoom-diskussioner och spara dem för senare bruk. Dessa dokument kan sedan kopplas till arbetsflöden och tilldelas teammedlemmar för uppföljning.

Med Docs kan du sammanfatta långa transkriptioner med AI, anpassa vyer och fält, integrera med dina befintliga verktyg, skapa åtgärdspunkter för tilldelning och mycket mer.

🧠 Kul fakta: AI-transkriptionsverktyg har lärt sig att skilja mellan talade ord, sammanfatta möten och ta bort överflödiga ord på några sekunder. Nu behöver du inte längre spendera timmar på att lyssna på och anteckna från mötesinspelningar.

ClickUps bästa funktioner

Ta mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker och koppla dem till dokument och uppgifter för att skapa AI-sammanfattningar och sökbara transkriptioner så att du får ut mesta möjliga av dina Zoom-möten.

Använd ClickUp Brain för att koppla samman all din företags kunskap med AI för att upprätthålla projektflöden och öka produktiviteten.

Skapa och dela mötesanteckningar med ClickUp Docs, generera sammanfattningar och dagordningar i ett centraliserat format, dela dem med teamet och arbeta med åtgärdsbara punkter.

Anteckna viktiga punkter från dina Zoom-möten med ClickUp Notepad och organisera anteckningar, uppgifter och checklistor på ett och samma ställe.

Hantera möten på ett och samma ställe med ClickUp Meetings genom att ta anteckningar, hantera dagordningen och fastställa åtgärdspunkter för hela teamet.

Sammanfatta långa texter direkt och omvandla stycken till praktiska uppgifter.

Integrera enkelt via Zapier med externa appar som HubSpot, Zoom, Calendly och Slack.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilapp har färre funktioner jämfört med desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Michael Turner, biträdande direktör för Career Communities vid Miami University, säger om ClickUp:

Jag har möten varannan vecka med min chef och vi använder ClickUp för vår agenda. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina evenemangs- och presentationsförfrågningar finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

Jag har möten varannan vecka med min chef och vi använder ClickUp för vår agenda. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina evenemangs- och presentationsförfrågningar finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

💡 Proffstips: Spela inte bara in möten – omvandla dem till uppgifter. Med verktyg som ClickUp kan du omedelbart omvandla åtgärdspunkter till tilldelningsbara uppgifter med förfallodatum.

2. Otter. ai (Bäst för AI-transkriptioner i säljmöten)

Otter. ai är en AI-driven mötesassistent som genererar transkriptioner från videomöten eller ljudkonversationer till text. Den kan identifiera talare, märka texter med talarens namn och fånga delade bilder.

Plattformen har en livechattfunktion som gör att du kan ställa frågor under ett möte, lägga till kommentarer i transkriptet eller markera viktiga punkter. Du kan också skapa sammanfattningar i realtid från AI-anteckningar, ifall du missar något under mötet.

Otter. ai bästa funktioner

Identifiera nyckelord och fraser och sök efter dem i transkriptionsanteckningarna.

Integrera med Google- eller Microsoft-kalendern för att få fullständig åtkomst till dina möten i Zoom, Teams och Google Meet.

Uppgradera paketet för att lägga till fler minuter till din transkriptionsgräns eller ladda upp fler filer.

Otter. ai-begränsningar

Det finns begränsningar för transkriberingstid, uppladdade filer och mötets längd.

Den kostnadsfria planen inkluderar inte avancerade sök- eller samarbetsfunktioner.

Det går inte att göra egna anteckningar i appen.

Otter. ai-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/månad med 1 200 minuters transkription

Företag : 40 dollar per månad med 6 000 minuters transkription

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

💡 Proffstips: Utforska våra bästa Otter AI-alternativ som hjälper dig att snabbt dela anteckningar och mötesreferat!

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

G2-recension:

Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.

Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.

3. Fireflies. ai (Bäst för att analysera teamkonversationer)

Fireflies. ai är ett utmärkt verktyg för att transkribera och spela in dina Zoom-samtal i realtid. Det sammanfattar viktiga punkter, markerar beslut och skapar åtgärdspunkter utifrån mötesanteckningarna.

Du kan också spela upp delar av mötet, söka efter nyckelord och ändra uppspelningshastigheten för mötesinspelningen. Fireflies. ai:s samarbetsverktyg gör det också möjligt för ditt team att fästa, kommentera och reagera på konversationer eller extrahera ljudklipp från inspelningen.

Fireflies. ai bästa funktioner

Hantera mer än 40 språk och dialekter, vilket är utmärkt för mångfaldiga team.

Använd AI-anteckningsprogrammet för att delta i möten och automatiskt spela in möten.

Integrera Fireflies.ai med Teams, Skype, Zoom och Google Meet.

Dela mötesanteckningar på Slack, Notion eller andra plattformar.

Fireflies. ai begränsningar

Ljudkvaliteten påverkar transkriptionens noggrannhet

Den kostnadsfria planen erbjuder inte integration med tredjepartsprogram.

Det finns begränsningar vad gäller filstorlek, mötets längd och transkriptionshastighet.

Fireflies. ai-priser

Gratis

Pro: 10 USD/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioner)

💡 Proffstips: Behöver du hitta det mest produktiva sättet att ta mötesanteckningar? Här är vår kompletta guide som hjälper dig att hantera vardagliga uppgifter effektivt!

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

G2-recension:

Noggrannheten och synkroniseringen mellan ljudet och transkriptionstexten är mycket användbar. Det är inte påträngande eftersom du kan programmera in inställningar för att bjuda in Fred (Fireflies) bara om du vill. Detta är mycket viktigt eftersom vissa möten måste vara privata. Jag har jämfört liknande AI-program och detta är det bästa av dem alla när det gäller precision och konfidentialitet.

Noggrannheten och synkroniseringen mellan ljudet och transkriptionstexten är mycket användbar. Det är inte påträngande eftersom du kan programmera in inställningar för att bjuda in Fred (Fireflies) bara om du vill. Detta är mycket viktigt eftersom vissa möten måste vara privata. Jag har jämfört liknande AI-program och detta är det bästa av dem alla när det gäller precision och konfidentialitet.

4. Sonix (bäst för snabba översättningar och undertexter)

via Sonix

Sonix tillhandahåller automatiserade transkriptioner och undertexter på flera språk och genererar automatiserade sammanfattningar på några sekunder. Det kan också identifiera flera talare och vad de säger och när.

Med Sonix får du automatiserade översättningar och konverteringar av ljud- och bildinnehåll till text. Dess samarbetsfunktioner möjliggör också behörigheter för flera användare så att medlemmar kan ladda upp, dela, redigera eller begränsa åtkomsten till filer.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användningsgrad tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den smidiga, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI:n till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det ! AI är djupt integrerat i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUp-kunderna som har ersatt 3+ appar med vår allt-i-ett-app för arbete!

Sonix bästa funktioner

Sök, spela upp, redigera, organisera och dela transkriptioner på valfri enhet med en intern smart redigerare.

Få AI-drivna sammanfattningar, kapiteltitlar, ämnesdetektering och tematisk analys på dina transkriptioner.

Dela och publicera dina mötesanteckningar och samarbeta med ditt team.

Integrera ditt arbetsflöde med YouTube, Zapier, Teams, Zoom och mer

Sonix begränsningar

Prisstrukturen är högre än hos andra leverantörer, vilket kan vara en begränsning för små team.

Transkriptioner kan innehålla felaktigheter om det finns flera talare.

Sonix prissättning

Standard : Gratis

Premium : 16,50 dollar per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

🔎 Visste du att? Zoom började med att vara värd för möten med upp till 15 deltagare och har nu vuxit till att rymma upp till 1000 deltagare samtidigt. En effektiv AI-anteckningsapp kan identifiera de flesta av dessa talare och tilldela deras tal till dem.

5. Rev. ai (Bäst för transkription och insikter med hög noggrannhet)

Rev. ai är ett mycket exakt API för AI- och mänskligt genererade transkriptioner. Du kan spela in och transkribera anteckningar för dina Zoom-möten, video- och röstapplikationer och dela dem med organisationen.

De erbjuder tal-till-text-funktioner, AI-insikter, transkriptioner på flera språk och högsta möjliga noggrannhet från transkriptioner skapade av människor.

Rev. ai:s bästa funktioner

Få funktioner som språkigenkänning, sentimentanalys, ämnesutdrag, sammanfattning, översättning och tvingad anpassning.

Identifiera exakta tidsstämplar för bättre sökbarhet och analys

Dra nytta av den lägsta ordfelprocenten och de mest läsbara transkriptionerna.

Rev. ai-begränsningar

Det finns begränsningar för filstorlek, varaktighet och samtidighet.

Rev. ai-priser

Betala efter användning

Företag: Anpassad prissättning

Rev. ai-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rev. ai?

G2-recension:

Det är enkelt att ladda upp och ladda ner filer till Rev. Online-redigering är lätt att använda. Kundsupporten är responsiv och hjälpsam. Genom att betygsätta de färdiga filerna verkar Rev lära sig och bli bättre för varje transkription och bildtext.

Det är enkelt att ladda upp och ladda ner filer till Rev. Online-redigering är lätt att använda. Kundsupporten är responsiv och hjälpsam. Genom att betygsätta de färdiga filerna verkar Rev lära sig och bli bättre för varje transkription och bildtext.

6. Trint (bäst för att skapa berättelser utifrån transkriptioner)

via Trint

Trint är en automatiserad transkriptionsprogramvara som hjälper dig att skapa kraftfullt innehåll med dina ljud- och videotranskriptioner. Du kan konvertera video, ljud och tal till text med hög noggrannhet för redigering, sammanfattning, översättning och samarbete i ett enda arbetsflöde.

Med Trints berättandefunktioner kan du extrahera citat från flera transkriptioner och skapa artiklar, poddar, manus och ljudklipp med hjälp av redigeringsverktyg. Använd metoden med anteckningar i meningar för att skapa fängslande storyboards och sammanfattningar från dina mötesanteckningar.

Trints bästa funktioner

Fånga innehåll i realtid och analysera det med hjälp av AI-funktioner.

Skapa lättdelat innehåll från transkriptioner för att bygga berättelser

Samarbeta med ditt team genom delade enheter, kommentarfunktioner och mycket mer.

Integrera enkelt med dina befintliga arbetsflöden med det användarvänliga gränssnittet.

Trints begränsningar

Det går inte att transkribera filer som är större än 3 GB eller längre än 3 timmar.

Den kostnadsfria versionen har inte avancerade integrationer.

Det stöder inte länkar till ljud- eller videofiler.

Trints priser

Startpaket : 80 USD/månad per användare

Avancerad : 100 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Trint-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

7. Descript (bäst för redigering av ljud- och videotranskriptioner)

via Descript

Descript använder AI-funktioner för att generera transkriptioner från videor, översätta innehåll, generera videotekster och redigera media. Du kan konvertera ljud till text, generera AI- och mänskliga transkriptioner, spela in möten, samarbeta på ljudfiler och dela på flera populära kanaler.

Ladda upp filen direkt på Descript och få transkriptioner som är lätta att förstå, sammanfatta och dela. Du kan också redigera videor och ljudfiler på denna plattform för att behålla viktiga delar av dina möten och markera viktiga punkter.

Descripts bästa funktioner

Redigera text och transkriptioner för möten och poddar

Översätt ljud med hjälp av AI-funktioner

Skapa exakta transkriptioner med mänsklig och AI-hjälp

Dra och släpp filer för att konvertera ljud till text

Begränsningar för Descript

Det finns en begränsad gratisversion.

Det kan göra ditt system långsammare.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 12 dollar per person och månad, faktureras årligen

Creator: 24 dollar per person och månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

En G2-användare säger:

Använde den för en minipodcast och tyckte att den var mindre buggig jämfört med andra plattformar som Podcastle.

Använde den för en minipodcast och tyckte att den var mindre buggig jämfört med andra plattformar som Podcastle.

8. Tetra (bäst för enkel integration i webbappar)

via Tetra

Tetra är ett effektivt produktivitetsverktyg som kan ringa direkt till dina Zoom-samtal och börja ta anteckningar för att skapa transkriptioner. På så sätt behöver du inte oroa dig för att skriva mötesprotokoll och kan fokusera på samtalet.

Med Tetras webbapp kan du visa dina mötesutskrifter när som helst. Du kan använda inbyggda sökverktyg för att söka efter nyckelord och fraser. Det ger dig synkroniserade tidsstämplar i ljudfilen för att underlätta analysen.

Tetra bästa funktioner

Ring automatiskt upp till möten för att skapa snabba transkriptioner och spara tid.

Extrahera dina mötesanteckningar till dokumentverktyg som Slack, DropBox, e-post och Google Docs.

Skaffa ett säkert lagringssystem som låter dig radera transkriptioner permanent.

Arbeta med utbildade redaktörer för att korrigera och finslipa automatiskt genererade manus.

Tetra-begränsningar

Det tar timmar att skapa transkriptioner av samtal

Den är inte kompatibel med vissa mötesplattformar.

Tetra-priser

Plus: 100 $/månad för 3 timmars transkription

Pro : 300 $/månad för 10 timmars transkription

Anpassad: Anpassad prissättning

Tetra-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

🎯 Insikt: Mötesutmattning är ett reellt problem. Men när du inte behöver oroa dig för att ta anteckningar kan du vara mer engagerad i samtalet – och det leder till bättre beslut.

9. Deepgram (bäst för utveckling av röstbaserade AI-produkter)

via Deepgram

Deepgram är en röst-AI-plattform som omvandlar tal till text och text till tal, tillsammans med röstagenter för tal-till-tal. Utvecklare kan använda denna plattform för att bygga röst-AI-produkter och -funktioner.

Deepgrams ljudintelligensfunktioner hjälper dig att skapa talutskrifter med optimal noggrannhet, hastighet och kostnad.

Deepgrams bästa funktioner

Transkribera möten och ljudexempel enkelt

Använd AI-funktioner för företagsomfattande analys

Få konversationsintelligens för att identifiera talare och tilldela dem tal.

Deepgrams begränsningar

Det krävs API-kunskaper för att tillämpa anpassningar.

Transkriptioner av tal med accent kan innehålla fel.

Deepgrams prissättning

Betala efter användning : 200 dollar i kredit

Tillväxt : 4 000 dollar+ per år

Företag: 15 000 dollar+ per år

Deepgram-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: NA

Vad säger verkliga användare om Deepgram?

G 2 -recension:

Jag älskar att Deepgram spelar in ljud och video och transkriberar dem med sådan noggrannhet. Det har fungerat utmärkt för att transkribera kundmöten och interna diskussioner. Med funktioner för att lagra och dela transkriptioner med plattformar som Google Drive är det enkelt att integrera.

Jag älskar att Deepgram spelar in ljud och video och transkriberar dem med sådan noggrannhet. Det har fungerat utmärkt för att transkribera kundmöten och interna diskussioner. Med funktioner för att lagra och dela transkriptioner med plattformar som Google Drive är det enkelt att integrera.

10. Speechmatics (bäst för att tillämpa konversationsbaserade AI-funktioner)

via Speechmatics

Speechmatics är ett konversationsbaserat AI-API som möjliggör naturliga och responsiva röstinteraktioner med sin egen ledande ASR-teknik, oavsett accent, språk eller miljö.

Dess ASR levererar mycket exakta transkriptioner som känner igen talare i realtid från live-möten eller inspelade medier på över 50 språk.

Speechmatics bästa funktioner

Skaffa AI-talteknik för transkription och översättning i realtid

Få tillgång till ett exakt och inkluderande API för tal-till-text-omvandling.

Få tillgång till realtids-ASR på över 50 språk

Speechmatics begränsningar

Det finns tidsbegränsningar för realtidstranskriptioner.

Transkriptioner kan ha fördröjning i realtid.

Speechmatics prissättning

Gratis : 8 timmar per månad

Betala efter användning : Från 0,30 dollar per timme

Företag: Anpassad prissättning

Speechmatics betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Särskilda omnämnanden

Fathom : Fathom gör det enkelt att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams. : Fathom gör det enkelt att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.

Sembly AI : Perfekt för att skapa anteckningar i Zoom, omvandla möten till sökbar text och markera viktiga diskussionsmoment. : Perfekt för att skapa anteckningar i Zoom, omvandla möten till sökbar text och markera viktiga diskussionsmoment.

Avoma : En allt-i-ett-AI-plattform för automatiserad anteckning, prognostisering, schemaläggning och mycket mer. : En allt-i-ett-AI-plattform för automatiserad anteckning, prognostisering, schemaläggning och mycket mer.

Vad ska du leta efter i en AI-anteckningsapp för Zoom?

När du väljer rätt AI-anteckningsprogram för Zoom bör du prioritera de funktioner som är viktigast för din verksamhet. Några av dessa kan vara:

Ljudtranskription i realtid : AI-anteckningsprogrammet ska kunna spela in ljud i realtid och generera transkriptioner med hög noggrannhet.

Automatiserade AI-sammanfattningar: Rätt anteckningsprogram kan skapa checklistor, lista åtgärdspunkter och tilldela uppgifter till teammedlemmar med hjälp av artificiell intelligens.

Integration med dina befintliga system : Ditt AI-verktyg måste enkelt kunna integreras med din befintliga programvara. Detta gör det enklare för teammedlemmarna att smidigt anpassa sig till det nya verktyget.

Anpassningsbara inställningar : Inställningarna kan anpassas efter dina behov, med integrationer från tredje part, flexibel tidsgräns och delbarhet.

Säkerhets- och sekretessstandarder: AI-transkriptioner av möten måste följa säkerhets- och sekretessstandarder för att skydda användardata och känslig affärsinformation.

Användarvänlighet: Verktyget måste vara användarvänligt och lätt att förstå. Om det krävs en kort inlärningsperiod för att lära sig använda verktyget ökar det teamets produktivitet.

Anteckningsverktyget måste transkribera möten och identifiera vem som sa vad i Zoom-konversationer. Det bör sammanfatta diskussionen effektivt och generera genomförbara uppgifter som kan tilldelas för uppföljning.

📈 Viktig statistik: Enligt en undersökning från Microsoft tycker 52 % av mötesdeltagarna att det är svårt att hinna med att anteckna. AI-verktyg överbryggar denna klyfta med transkription och sammanfattningar i realtid.

Sammanfatta möten med den bästa AI-anteckningsappen för Zoom – ClickUp!

För att välja den bästa AI-anteckningsappen för Zoom måste du ta hänsyn till några viktiga aspekter. Tänk på hur väl den passar din budget och dina affärsbehov och hur enkelt den kan integreras i dina nuvarande arbetsflöden.

Om ditt företag har många Zoom-samtal behöver du optimera anteckningarna från mötena med det bästa verktyget. Det är där ClickUp kommer in. Projektledningsplattformen erbjuder flera transkriptions- och samarbetsfunktioner som gör det enkelt att sammanfatta dina möten och uppföljningar. Utnyttja funktionerna i ClickUp Brain för att revolutionera dina arbetsflöden med enkelhet och teameffektivitet. Registrera dig idag!