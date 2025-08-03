Gratis mallar för rekommendationsbrev för jobb, praktikplatser och mer

Skulle du kunna skriva ett kort rekommendationsbrev åt mig?

Om du har hört detta tidigare vet du förmodligen att det inte går snabbt. Varje rekommendationsbrev (LOR) måste ha rätt balans mellan professionellt, personligt och koncist.

Och att börja från en tom sida varje gång? Inte idealiskt.

Mallar för rekommendationsbrev underlättar detta. Med rätt struktur kan du fokusera på att lägga till meningsfulla detaljer istället för att fundera på hur du ska börja eller vad du ska inkludera.

I det här blogginlägget går vi igenom gratis, lättanvända mallar för rekommendationsbrev från ClickUp och andra källor. Låt oss dyka in! ⏭️

Vad är mallar för rekommendationsbrev?

Mallar för rekommendationsbrev är strukturerade dispositioner som hjälper dig att skriva tydliga, fokuserade och välorganiserade rekommendationsbrev. De flesta mallar innehåller standardavsnitt som en inledning, höjdpunkter av personens styrkor eller prestationer, stödjande exempel och ett avslutande uttalande.

De är till stor hjälp när du har ont om tid eller behöver skriva flera brev.

Med en mall har du ett färdigt format, så att du kan koncentrera dig på viktiga detaljer – som personens unika färdigheter och erfarenheter – utan att behöva oroa dig för hur du ska strukturera brevet.

Dessa mallar gör det enklare att skapa genomtänkta, professionella brev för jobbansökningar, praktikplatser, akademiska program och mycket mer.

🧠 Kul fakta: Konceptet att rekommendera någon skriftligt är inte nytt. Till och med forntida egyptier skrev referensbrev – ett bevarat exempel rekommenderar en duktig arbetare till en annan tjänsteman!

Vad kännetecknar en bra mall för rekommendationsbrev?

En bra mall för rekommendationsbrev förenklar skrivprocessen och säkerställer att ditt rekommendationsbrev blir slagkraftigt. Den ska hjälpa dig att tydligt lyfta fram kandidatens styrkor samtidigt som den är anpassningsbar till olika roller.

Här är vad du ska leta efter i en utmärkt mall:

Tydlig struktur: Organiserar innehållet med tydliga avsnitt för introduktion, kvalifikationer och avslutande kommentarer.

Anpassningsbara fält: Gör det möjligt att skräddarsy för specifika roller, branscher eller kandidaters prestationer för Gör det möjligt att skräddarsy för specifika roller, branscher eller kandidaters prestationer för jobbreferenser.

Professionell ton: Behåller en polerad men ändå autentisk ton för att öka trovärdigheten.

Specifika anvisningar: Hjälper författare att inkludera detaljerade exempel på färdigheter och prestationer.

Kortfattad struktur: Håller brevet fokuserat och har helst minst en sida för maximal effekt.

Mångsidigt format: Anpassar sig efter akademiska, professionella eller karaktärsbaserade rekommendationsbehov.

Redigerbar design: Gör det enkelt att göra justeringar i Word-, Google Docs- eller PDF-format.

Språklig vägledning: Föreslår effektfulla formuleringar för att uttrycka kandidatens unika värde.

🔍 Visste du att? Ett rekommendationsbrev skrivet av Albert Einstein själv – till stöd för en kollegas visumansökan – finns nu bevarat i Hebreiska universitetets arkiv.

16 mallar för rekommendationsbrev

Att skriva ett rekommendationsbrev är inte alltid så enkelt som det låter. Även om du vet exakt vad du vill säga kan det snabbt bli överväldigande att hitta rätt ord och organisera allt.

Låt oss titta på några färdiga mallar för rekommendationsbrev som du kan börja med. 📃

1. Mall för ansökningsbrev från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa effektfulla rekommendationsbrev med ClickUps mall för personliga brev.

ClickUps mall för personligt brev hjälper dig att skapa övertygande, skräddarsydda rekommendationsbrev som lyfter fram verkliga prestationer och utveckling.

Mallen använder ett strukturerat ramverk som guidar dig från en stark inledning via kandidatens kvalifikationer och stödjande exempel till en övertygande avslutning. Oavsett om du rekommenderar någon för ett jobb, praktikplats eller akademisk möjlighet, hjälper denna mall dig att skriva ett fokuserat, personligt och slagkraftigt brev.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Börja starkt med en tydlig introduktion och relationskontext.

Anpassa prestationer till rollen eller programmet med hjälp av exempel från verkligheten.

Ta itu med kandidatens begränsningar som möjligheter till utveckling

Undvik vaga lovord med inbyggda uppmaningar till specificitet.

📌 Perfekt för: Att rekommendera kandidater med ett berättande, skräddarsytt brev som lyfter fram verkliga prestationer och utveckling.

💡 Proffstips: Basera ditt brev på en enda övertygande berättelse. En väl vald historia med sammanhang och resultat talar ofta mer än en lista med egenskaper. Tänk: ”hur de ledde ett misslyckat projekt till framgång”, inte ”de är organiserade och motiverade”.

2. Mall för jobbförslag från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa en utmärkande rekommendation med ClickUps mall för jobbansökan.

ClickUps mall för jobbansökan gör det enkelt att skapa äkta, övertygande rekommendationer som känns personliga men ändå professionella.

Mallen hjälper dig att inleda med din relation till kandidaten, dela med dig av tydliga exempel på påverkan och lyfta fram mätbara resultat. Du kan även bädda in bilder som tidslinjer för att stödja ditt argument – perfekt för kandidater med projektbaserade prestationer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kombinera personlig berättelse med professionell finess.

Lyft fram resultat som påverkan på teamet eller framgångsrika projekt.

Möjlighet att inkludera bilder för att förstärka ditt budskap i dina jobbansökningar.

Perfekt för skräddarsydda rekommendationer för specifika jobb.

📌 Perfekt för: Att skapa övertygande rekommendationer för jobbtitlar som kombinerar personliga kontakter, utmärkande exempel och en polerad struktur.

🧠 Kul fakta: Under 1700- och 1800-talen användes rekommendationsbrev ibland för att presentera potentiella äktenskapskandidater i aristokratiska kretsar. ”Käre hertig, denne herre har utmärkta framtidsutsikter och fina tänder.”

💡 Proffstips: Slösa inte tid på att växla mellan olika verktyg eller börja om från början. Med ClickUp kan du skriva, organisera och finslipa alla dina rekommendationsbrev i ett enda strömlinjeformat arbetsutrymme – så att du kan fokusera på det som är viktigt: att skriva meningsfulla, minnesvärda rekommendationer.

3. Mall för rekommendationsbrev från Canva

via Canva

Canvas mall för rekommendationsbrev har en ren, professionell layout med mjuka designelement som ger ett varmt intryck utan att vara informellt.

Med särskilda fält för avsändar- och mottagarinformation, ett flexibelt utrymme för ditt meddelande och en snyggt utformad avslutning gör denna mall att allt blir snyggt och enkelt att anpassa.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visuellt tilltalande layout med mjuka persikofärgade accenter

Lättanvänd struktur för snabb anpassning

Balanserar värme och professionalism med tydlig formatering.

Perfekt för akademiska eller jobbrekommendationer som behöver ett visuellt lyft.

📌 Perfekt för: Att utforma ett brev som är lika visuellt imponerande som rekommendationen det innehåller.

💡 Proffstips: Undvik superlativer om du inte kan backa upp dem. Ord som "bäst", "mest" eller "exceptionell" kan kännas tomma utan specifika detaljer. Kvantifiera eller sätta prestationer i sitt sammanhang när det är möjligt. Med ClickUp Brain kan du markera en vag mening i ditt brev och be AI:n att skriva om den med konkreta exempel eller data. 📌 Prova denna prompt i ClickUp Brain: Ersätt ”Han är den mest pålitliga medarbetaren i vårt team” med ett konkret exempel eller mätbart resultat som visar på pålitlighet.

4. Mall för rekommendationsbrev för gymnasiet från Adobe

via Adobe

Adobes mall för rekommendationsbrev för gymnasiet har en välkomnande, välstrukturerad layout som är perfekt för studentrekommendationer.

Från det vertikala skolnamnet i marginalen till det mjuka bladmotivet – det visuella uttrycket är både kreativt och trovärdigt. Formatet fokuserar på akademiska prestationer samtidigt som det tillför en personlig, stödjande touch.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Vänlig men professionell design med modern stil

Perfekt för studentrekommendationer i akademiska sammanhang.

Ren layout som gör det enkelt att anpassa

Visuella element tillför värme utan att distrahera.

📌 Perfekt för: Att hjälpa studenter att visa sig från sin bästa sida med en utmärkt rekommendation.

🔍 Visste du att? De där rekommendationerna och omdömena om dina färdigheter på LinkedIn? Det är en digital utveckling av traditionella rekommendationsbrev, men med mindre ansträngning och fler emojis.

5. Mall för referensbrev från AIHR

via AIHR

Mallen för karaktärsreferensbrev från AIHR är genuin och rak och guidar dig genom skrivandet av ett genomtänkt personligt rekommendationsbrev.

Med tydliga anvisningar för egenskaper, exempel och avslutande kommentarer fungerar detta flexibla format i alla användningsfall – oavsett om det gäller jobb, akademiska roller eller volontärprogram.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lättförståelig struktur för icke-professionella rekommendationer

Uppmuntrar till en genuin, personlig ton utan att låta informell.

Perfekt för karaktärsreferenser i olika sammanhang.

Frågorna hjälper dig att hålla fokus och vara specifik.

📌 Perfekt för: Att skriva en uppriktig rekommendation som känns äkta och minnesvärd.

🧠 Kul fakta: Det finns en viral internettrend där människor skriver falska rekommendationsbrev för kända skurkar – tänk dig glödande rekommendationer för karaktärer som Darth Vader eller Voldemort. I ett brev hyllades Darth Vader till och med som en ”stark ledare med laserskarp konfliktlösningsförmåga”. 😅 Det är en rolig påminnelse om att med rätt ton och format kan du få nästan vem som helst att låta imponerande. Men i verkliga livet? Äkthet, detaljer och uppriktighet är det som verkligen får ett rekommendationsbrev att sticka ut.

6. Mall för professionellt referensbrev från AIHR

via AIHR

Mallen för professionella referensbrev ger en elegant struktur för att med självförtroende stödja en kollegas karriärförändring.

Den guidar dig genom en övertygande inledning, detaljer om kandidatens styrkor och en avslutning som inbjuder till uppföljning – perfekt för att stödja jobbbyten eller befordringar.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Elegant, modern design med subtila färgaccenter

Perfekt för karriärbyten, befordringar eller formella jobbansökningar.

Uppmuntrar både personliga insikter och professionella exempel.

Lämnar utrymme för en trovärdig och respektfull avslutning.

📌 Perfekt för: Att stödja en kollegas nästa stora steg eller kommande karriärförändring med en stark, professionell rekommendation med positiv feedback.

💡 Proffstips: Använd framtidsinriktat språk från jobbeskrivningen. Skift fokus från "vad de har gjort" till "vad de är rustade att göra härnäst". Exempel: "Hennes förmåga att anpassa sig snabbt och leda under press gör henne perfekt för snabba, kundorienterade roller."

7. Mall för rekommendationsbrev för befordran från AIHR

via AIHR

AIHR:s mall för rekommendationsbrev för befordran är utformad för att rekommendera en anställd för nästa steg i karriären utan att låta alltför formell eller allmän.

Den hjälper dig att lyfta fram kandidatens färdigheter, viktiga bidrag och ledarskapsförmåga, med utrymme för att underbygga din rekommendation med konkreta exempel och en stark avslutning.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fokuserat format skräddarsytt för interna befordringar

Uppmuntrar till specifika exempel som stöder avancemang.

Håller en tydlig, professionell ton genomgående.

Lätt att anpassa för alla branscher och roller.

📌 Perfekt för: Att rekommendera någon som du tror är redo att ta sig an en större roll med självförtroende.

⚙️ Bonus: Titta på dessa mallar för karriärplaner för att planera din utveckling.

8. Mall för rekommendationsbrev för stipendium från Template.net

Mallen för rekommendationsbrev för stipendier gör det enkelt att lyfta fram akademiska prestationer, ledaregenskaper och samhällsengagemang på ett strukturerat och meningsfullt sätt.

Från att etablera din relation till att lyfta fram överensstämmelsen med stipendiemålen hjälper denna mall dig att bygga upp ett starkt argument – utan att göra brevet onödigt komplicerat.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Beskriver akademiska och extracurriculära prestationer på ett tydligt sätt.

Hjälper till att anpassa studenternas värderingar till stipendieprogrammets mål.

Innehåller utrymme för verkliga exempel som samhällsinitiativ.

Perfekt för studenter som ansöker till merit- eller tjänstebaserade program.

📌 Perfekt för: Att hjälpa en duktig student att få det där stipendiet med en rekommendation som gör intryck.

💡 Proffstips: Undvik överanvända lovord som ”går utöver det vanliga”. Beskriv istället exakt vad personen gjorde och varför det var anmärkningsvärt. Handling > modeord.

9. Mall för rekommendationsbrev för kollega från Template.net

Denna mall för rekommendationsbrev hjälper dig att skriva en uppriktig, professionell rekommendation av en kollega utan att det låter generiskt.

Layouten är konversationsinriktad men ändå strukturerad, med platshållare som hjälper dig att lyfta fram specifika styrkor – såsom tekniska färdigheter, ledarskap eller samarbetsförmåga – utifrån sammanhanget.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Tydlig struktur som gör redigering snabbt och enkelt

Frågorna hjälper dig att fokusera på verkliga prestationer och egenskaper.

Balanserar professionalism med en personlig touch

Perfekt för rekommendationer från kollegor och interna rekommendationer.

📌 Perfekt för: Att lyfta fram en kollegas prestationer med en uppriktig och genomtänkt rekommendation.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentation av ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

10. Mall för referensbrev från Template.net

Mallen för referensbrev erbjuder ett mångsidigt format för professionella rekommendationer. Den har utrymme för att visa upp viktiga styrkor och öka trovärdigheten genom konkreta exempel.

Den går effektivt från introduktion till rekommendation och uppmuntrar till koncis berättande med stöd av korta, relevanta anekdoter.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Tillräckligt mångsidig för olika professionella scenarier

Hjälper dig att undvika vaga lovord med vägledande frågor.

Ett strömlinjeformat flöde gör att breven blir fokuserade och effektiva.

Användbar för tidiga utkast eller rekommendationer som ska skrivas snabbt.

📌 Perfekt för: Att få en flygande start på alla rekommendationsbrev med en tydlig, lättförståelig layout och specifika riktlinjer.

11. Rekommendationsbrev för visumansökan från Template.net

Mallen för visumrekommendationsbrev hjälper dig att skriva ett respektfullt och koncist brev som stöder någon annans visum- eller invandringsprocess.

Den guidar dig genom hur du vänder dig direkt till immigrationshandläggaren, etablerar din auktoritet och lyfter fram kandidatens akademiska eller professionella meriter på ett strukturerat och stödjande sätt.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Formell ton som passar i juridiska sammanhang och invandringssammanhang

Den inbyggda strukturen säkerställer tydlighet och trovärdighet.

Utrymme för att lyfta fram utbildning, arbetsmoral och prestationer.

Snygg formatering med exakta avsändaruppgifter för uppföljning.

📌 Perfekt för: Att stödja någon i visumansökningsprocessen med ett välskrivet rekommendationsbrev.

💡 Proffstips: Om du skriver för någon som är i början av sin karriär, lägg mer vikt vid attityd och anpassningsförmåga än erfarenhet. I rätt sammanhang kan nyfikenhet, coachbarhet och uthållighet vara viktigare än teknisk expertis.

12. Mall för rekommendationsbrev för praktikplatser från Template.net

Mallen för rekommendationsbrev för praktik förenklar processen att rekommendera studenter eller nyutexaminerade yrkesverksamma för praktikplatser.

Den enkla layouten hjälper dig att snabbt presentera kandidaten, lyfta fram några styrkor och dela med dig av en specifik anekdot – allt i ett format som är lätt att anpassa.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kortfattad struktur som är perfekt för snabba, genomtänkta rekommendationer.

Uppmuntrar användningen av verkliga exempel som visar potential

Den balanserade tonen gör den lämplig för både formella och informella sammanhang.

Lätt att anpassa för olika praktikprogram.

📌 Perfekt för: Att hjälpa en student eller nyutexaminerad att få en praktikplats med en utmärkt rekommendation till potentiella arbetsgivare.

13. Mall för rekommendationsbrev för frilansare från Template.net

Mallen för rekommendationsbrev för frilansare är utformad för att visa upp en frilansares kompetens, pålitlighet och bidrag på ett personligt men professionellt sätt.

Den innehåller utrymme för att diskutera samarbete, projektresultat och den övergripande erfarenheten – perfekt för att hjälpa frilansare att säkra framtida kunder eller roller.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Enkel layout som fokuserar på kompetens, förtroende och resultat.

Uppmuntrar personliga berättelser framför generiska kommentarer.

Avsluta med ett tydligt omdöme och kontaktuppgifter.

Perfekt för frilansande utvecklare, designers, skribenter och konsulter.

📌 Perfekt för: Att rekommendera en frilansares kompetens och pålitlighet på ett sätt som öppnar nya dörrar för dem.

14. Mall för rekommendationsbrev för sjuksköterskor från Template.net

Mallen för rekommendationsbrev för sjuksköterskor hjälper dig att skriva ett genomtänkt och trovärdigt rekommendationsbrev för en kollega, med fokus på kliniska och interpersonella styrkor.

Den uppmanar dig att ta upp teamwork, patientvård, kommunikation och ledarskap, vilket gör den till ett välbalanserat brev för jobbansökningar, utbildningsprogram eller utmärkelser.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Täcker viktiga områden som kliniska färdigheter och samarbete.

Håller en professionell men varm ton genomgående.

Användbar för rekommendationer mellan kollegor inom hälso- och sjukvården.

Innehåller en stark avslutning för slutlig rekommendation.

📌 Perfekt för: Att uppmärksamma en kollegas engagemang och rekommendera hen som en lämplig kandidat för nästa jobb.

15. Mall för rekommendationsbrev för offentlig tjänst från Template.net

Mallen för rekommendationsbrev för offentlig tjänst hjälper dig att rekommendera någon som har inflytande inom myndigheter, ideella organisationer eller samhällsroller.

Den hjälper dig att lyfta fram ledarskapsstil, social kompetens och samhällspåverkan med konkreta exempel – perfekt för roller som kräver professionalism och engagemang.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Snygg layout med avsnitt anpassade för roller inom den offentliga sektorn.

Hjälper till att lyfta fram missionsdrivna egenskaper och interpersonella styrkor.

Fungerar för jobbansökningar, utnämningar eller prisnomineringar.

En stark avslutning lämnar utrymme för uppföljning eller kontakt.

📌 Perfekt för: Att skriva ett meningsfullt rekommendationsbrev för någon som gör skillnad inom offentlig tjänst.

16. Mall för rekommendationsbrev från lärare av Template. Net

Mallen för lärarrekommendationsbrev är fokuserad och uppriktig – perfekt för att rekommendera lärare eller studenter i akademiska sammanhang.

Den uppmuntrar dig att dela med dig av specifika berättelser om lärande, ledarskap och bidrag i klassrummet, vilket ger rekommendationen mer djup samtidigt som strukturen förblir tydlig.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Utformad för rekommendationer från studenter eller lärare.

Innehåller utrymme för personliga berättelser och akademiska höjdpunkter.

Lätt att anpassa för grundskola, gymnasium och högre utbildning.

Håll tonen respektfull, trovärdig och uppmuntrande.

📌 Perfekt för: Att stödja en kollegas karriär med en rekommendation som lyfter fram deras passion och kompetens.

💡 Proffstips: Nämn projekt, partners, prestationer eller företagsnamn när det är lämpligt. Det ger ditt brev trovärdighet och positionerar personen som någon som har arbetat i verkliga, komplexa miljöer.

Skapa, förfina och skicka rekommendationsbrev snabbare med ClickUp

Rekommendationsbrev bör vara genomtänkta, strukturerade och lätta att skriva, särskilt när tiden är begränsad eller flera förfrågningar kommer in samtidigt. Mallar hjälper till att förenkla processen, men den verkliga fördelen ligger i att ha en arbetsyta som samlar allt på ett ställe.

ClickUp är en app för allt som rör arbete och kompetenshantering, utformad för att göra alla delar av ditt arbetsflöde smidigare, inklusive att skriva, formatera och hantera rekommendationsbrev.

ClickUp Docs

Skapa, organisera och anpassa rekommendationsbrev med ClickUp Docs.

Låt oss börja med ClickUp Docs.

Det är en inbyggd dokumentredigerare där du kan skapa, formatera och organisera kompletta dokument utan att lämna din arbetsyta.

Anta till exempel att du leder ett karriärmentorsprogram och behöver skicka ut rekommendationsbrev för 10 adepter. Du kan skapa ett huvuddokument med namnet ”Mentorship LORs 2025” med en undersida för varje adept och anpassa varje brev med höjdpunkter från deras mentorskap. Tagga sedan programkoordinatorn för att granska och slutföra dem.

ClickUp Brain

Här blir det ännu bättre: ClickUp Brain, en intelligent AI-assistent, är inbyggd i Docs.

Det hjälper dig att skriva, omskriva eller förfina innehållet direkt i ditt dokument. Du kan markera ett utkast till ett stycke, be Brain att finslipa det eller be det att skapa ett helt nytt avsnitt utan att lämna sidan.

Skriv och finputsa rekommendationsbrev direkt i ClickUp Docs med ClickUp Brain.

Låt oss säga att du rekommenderar en projektledare och har svårt att formulera deras ledarskapsinverkan. Du kan markera grova anteckningar om deras prestationer, be ClickUp Brain att "förvandla detta till ett starkt rekommendationsstycke för en projektledare som ledde ett framgångsrikt teamöverskridande initiativ" och omedelbart få en polerad version.

Gå bortom den tomma sidan – imponera med varje rekommendationsbrev

Oavsett om du skriver ett enda brev eller hanterar dussintals kan rätt mall och arbetsyta spara dig timmar och hjälpa dig att leverera rekommendationer som verkligen sticker ut.

Är du redo att effektivisera din process och skapa brev som gör intryck?

Registrera dig på ClickUp idag och upplev ett smartare sätt att skriva, organisera och skicka dina rekommendationsbrev!