Hur man skriver övertygande LinkedIn-rekommendationer (+exempel)

Många av oss har haft förmånen att arbeta med fantastiska kollegor, chefer och medarbetare som vi gärna vill rekommendera på LinkedIn (eller var som helst, egentligen).

Men det är inte alltid lätt att sätta sig ner och skriva en rekommendation. Hur får du din kontaktperson att sticka ut samtidigt som du är ärlig? Ska du lista alla fantastiska färdigheter de har, eller hålla det kort och koncist?

Vi har delat upp uppgiften att skriva en LinkedIn-rekommendation i en enkel åtta-stegsprocess som du kan slutföra på cirka fem minuter (om du använder rätt verktyg – mer om det senare). Så nästa gång du blir ombedd att rekommendera någon, följ våra tips för att skapa ett meddelande som främjar din kollegas karriär – och ger dig gott karma i gengäld.

Som bonus har vi lagt till några bra exempel på LinkedIn-rekommendationer!🌟

Vad är en LinkedIn-rekommendation?

via LinkedIn

En LinkedIn-rekommendation är ett sätt för en professionell person att gå i god för en annan genom att lyfta fram dennes kompetens, arbetsmoral eller erfarenhet av att arbeta tillsammans.

Det är ett enkelt men effektivt sätt för kollegor, kunder eller chefer att stödja någons förmågor och samtidigt ge deras profil det där lilla extra som fångar potentiella arbetsgivares eller kunders uppmärksamhet.

Dessa rekommendationer visas direkt på mottagarens LinkedIn-profil och lyfter fram egenskaper som kanske inte framgår av ett CV. Oavsett om det handlar om mjuka färdigheter som teamwork och teamkommunikation eller specifika tekniska talanger, bidrar dessa vittnesmål till att bygga förtroende och trovärdighet i ett professionellt nätverk. Detta är särskilt användbart när människor försöker byta karriär eller få sitt yrkesliv tillbaka på rätt spår.

Vilka är fördelarna med LinkedIn-rekommendationer?

Att skriva en rekommendation på LinkedIn hjälper både den person du rekommenderar och dig själv. Hur? Låt oss ta reda på det.

Ökar deras trovärdighet – och din

När du skriver något i stil med ”Sarah ökade vårt varumärkesigenkänning med 40 % på bara sex månader” understödjer du hennes kompetens med konkreta siffror, vilket gör henne mer trovärdig för potentiella arbetsgivare.

Samtidigt ökar din trovärdighet när du ger en genomtänkt rekommendation. Det visar att du värdesätter andras arbete och uppskattar deras styrkor. Framtida kunder eller arbetsgivare kan se att du är en person som inte bara levererar, utan också uppskattar andras goda arbete.

Bygg upp ditt nätverk och forma ditt personliga varumärke

När du ger eller får en rekommendation kan det stärka relationer och öppna nya dörrar. Tänk dig att du skrev en rekommendation för en tidigare kollega. Några månader senare presenterade hen dig för en vice VD på ett stort teknikföretag – en möjlighet du inte hade förväntat dig.

Rekommendationer spelar också en viktig roll när det gäller att bygga upp ditt personliga varumärke. När du rekommenderar någon som herr A kommer hans kontakter sannolikt att lägga märke till din profil, vilket ökar din synlighet.

LinkedIn-rekommendationer är mer än bara ett tumme upp; de ger konkreta exempel på någon persons färdigheter i praktiken.

Tänk dig till exempel att en kollega skrev:

Amys dataanalysförmåga är exceptionell. Hon använde marknadssegmentering för att identifiera en ny målgrupp, vilket resulterade i en 25-procentig ökning av konverteringarna.

Detta ger ett konkret bevis på Amys expertis och det värde hon tillför.

Dessutom speglar ditt omdöme även dig själv. Genom att erkänna någons bidrag visar du att du vet vad kvalitetsarbete innebär. Detta bekräftar inte bara deras förmågor utan positionerar dig också som expert inom ditt område.

Gör dig mer synlig och ger dem en fördel under deras jobbsökande

Profiler med rekommendationer rankas vanligtvis högre i sökresultaten. Det innebär att de dyker upp oftare när rekryterare söker efter en specifik roll.

Dessutom, när du ger en rekommendation som en välkänd branschledare som berömmer mottagarens färdigheter, ger det dem ett försprång framför andra kandidater.

Hur man skriver en effektiv LinkedIn-rekommendation

Det låter enkelt, men LinkedIn-rekommendationer kan vara lite knepiga att skriva. Vilka egenskaper ska du nämna? Ska du nämna dina meriter för att verka trovärdig? Hur lång ska den vara?

Här är en steg-för-steg-guide som besvarar alla dina frågor.

1. Hitta ett verktyg som kan hjälpa dig att skriva och hantera dina LinkedIn-rekommendationer

Om du vill skriva högkvalitativa, personliga rekommendationer utan problem är det viktigt att ha rätt programvara. Hitta därför ett verktyg som hjälper dig att göra detta.

Du vill ha något som är enkelt att använda, har mallar eller AI som hjälper dig att skriva, låter dig hålla ordning på allt och fungerar bra med plattformar som LinkedIn.

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dock dess AI-assistent, ClickUp Brain. Så här kan den få dina rekommendationer att sticka ut från mängden:

Genererar idéer och föreslår viktiga punkter att inkludera baserat på personens roll och bransch.

Förbättrar språket genom att rekommendera ord och fraser som gör din rekommendation mer slagkraftig.

Hjälper dig att analysera sammanhanget du anger och anpassa det genom att lyfta fram specifika färdigheter och prestationer.

Justera och finjustera tonen så att den känns professionell men ändå personlig.

Organisera strukturen på din rekommendation för maximal effekt och se till att du täcker alla väsentliga delar.

Hantera enkelt skrivandet av flera rekommendationer, så att de blir personliga och håller en jämn kvalitet.

2. Börja på ett positivt sätt med en slagkraftig inledningsfras

När du har valt rätt verktyg är det dags att börja skriva. Det bästa sättet att börja är med en mening som fångar uppmärksamheten och får människor att vilja fortsätta läsa. Du vill ju att rekryterare ska läsa den, eller hur?

En stark inledningsfras:

Fångar uppmärksamheten och får din rekommendation att sticka ut

Skapar en positiv, professionell ton för allt som följer

Väck nyfikenhet och få läsaren att vilja veta mer om personen.

Ge lite bakgrundsinformation och beskriv kortfattat din relation till personen.

Du bör dock inte överdriva. Inledningen ska vara slagkraftig, men ändå kännas genuin och professionell. Undvik att överdriva eller använda ett alltför vardagligt språk som kan göra att rekommendationen känns mindre trovärdig.

📌Exempel: ”Under mina 15 år som chef för teknikteam har jag sällan träffat någon som är så innovativ och beslutsam när det gäller att lösa problem som Sarah.”

Den här rekommendationen visar omedelbart rekommendatörens erfarenhet och auktoritet samtidigt som den lyfter fram Sarahs utmärkta färdigheter.

Eller så kan du välja något mer direkt och tydligt, till exempel:

”Om du letar efter en marknadsföringsstrateg som omvandlar data till praktiska insikter är John rätt person för dig. ”

Om du behöver en hjälpande hand kan du alltid be ClickUp Brain att föreslå en lista med effektiva inledningsmeningar och sedan välja den som passar bäst.

3. Ange sedan din arbetsrelation med personen du rekommenderar.

”Hur känner du den här personen, och varför är det just du som rekommenderar hen?”

Det här är vad läsaren kommer att undra härnäst.

När du beskriver hur du känner personen visar du inte bara att du är trovärdig – du ger också läsaren en bättre bild av ditt perspektiv. Det ger din rekommendation mer tyngd och gör den mer genuin.

Du kan skriva något i stil med:

”Jag hade nöjet att arbeta med Emma i tre år när hon var ledande UX-designer i mitt team på TechInnovate Inc. ”

Den sammanfattar kort hur länge ni har arbetat tillsammans och hennes roll, vilket ger läsaren en tydlig bild av er professionella relation.

Eller:

”Som Johns direkta chef på Global Marketing Solutions från 2020 till 2023 såg jag honom växa från junior copywriter till teamledare med ansvar för våra mest prestigefyllda kunder. ”

Detta förklarar inte bara din koppling till John, utan lyfter också fram hans utveckling, vilket ger din rekommendation mer djup och hjälper dig att smidigt övergå till nästa avsnitt.

4. Beskriv kortfattat hur personen har skött sin roll och sina ansvarsområden.

I det här avsnittet berättar du för läsaren exakt vad personen gjorde och hur bra hen gjorde det. Lyft fram viktiga punkter som:

De huvudsakliga ansvarsområdena de hade

Eventuella ytterligare roller de bidragit till eller "hattar" de haft

En bedömning av deras övergripande prestation

Om du använder ett verktyg som ClickUp för att hantera ditt företags projektledningsprocesser blir detta steg mycket enklare och mer exakt. Istället för att själv leta igenom register kan du låta ClickUp Brain samla all viktig information – som vilka projekt de har arbetat med, hur många uppgifter de har slutfört, deras kommunikationsförmåga och till och med kvaliteten på deras arbete.

Detta är särskilt användbart i distansarbetsmiljöer eller flexibla arbetsmiljöer, där det kan vara svårt att manuellt hålla reda på allt.

Detta är särskilt användbart i distansarbetsmiljöer eller flexibla arbetsmiljöer, där det kan vara svårt att manuellt hålla reda på allt. ClickUp Brain hjälper till genom att samla all data, vilket ger dig en tydlig bild av hur personen har presterat.

Här är ett bra exempel att titta på: ”Som vår seniorprojektledare hanterade Sarah framgångsrikt flera krävande kundprojekt och levererade alltid före utsatt tid och under budget. Hon upprätthöll en 98-procentig punktlighet i uppgiftsutförandet samtidigt som hon ledde team på upp till 15 personer och förbättrade företagets projektledningsprocess. ”

5. Lyft fram de imponerande färdigheter som du har sett med egna ögon

Visst, personen du rekommenderar är smart och begåvad – men vad är det som verkligen gör hen exceptionell?

Istället för att upprepa det uppenbara, fokusera på 1–2 nyckelkompetenser som verkligen utmärker personen. Tänk på vad personen gör bättre än någon annan och låt det vara utgångspunkten för din rekommendation.

Om din tidigare chefsassistent till exempel söker en ledande befattning kan du betona deras erfarenhet av att leda volontärer, vilket är mer relevant än att bara tala om deras organisatoriska färdigheter.

Innan du börjar skriva är det också en bra idé att prata med dina kollegor och se om de vill att du ska ta upp specifika roller. På så sätt speglar rekommendationen inte bara deras faktiska arbete utan stämmer också överens med deras karriärmål, vilket gör den mer slagkraftig och minnesvärd.

6. Nämn en viktig prestation som hade en betydande inverkan på ditt företag

Nu är det dags att avslöja höjdpunkten: den prestation eller det bidrag som haft störst inverkan.

Det kan handla om allt från att leda ett framgångsrikt projekt till att förbättra processer eller uppnå viktiga resultat. Genom att fokusera på en framstående prestation blir din rekommendation starkare.

Till exempel: ”Under vår produktlansering ledde Emily marknadsföringsteamet och skapade en kampanj som ökade vår försäljning med 30 % på bara två månader. Hennes strategiska planering och uppmärksamhet på detaljer var avgörande för lanseringen. ”

Återigen är det enkelt att hitta sådan information med ClickUp Brain. Be det bara att analysera och markera medarbetarens bästa arbete, så har du det inom några sekunder.

7. Lägg till en personlig touch

Nästa steg handlar om att ge din rekommendation en personlig touch.

Det här är din chans att berätta hur det är att arbeta med personen och ge en inblick i deras personlighet. Tänk bara på att ha din målgrupp i åtanke – det som kan vara roligt bland vänner kan väcka uppmärksamhet hos framtida arbetsgivare!

En personlig kommentar kan hjälpa rekryteringsteamet att se att personen inte bara är kompetent utan också trevlig att arbeta med.

Du kan till exempel skriva: ”Det var alltid ett nöje att arbeta med Mark; han kunde enkelt skapa en god relation med teamet och hålla dem motiverade, även under pressade deadlines. ”

Den ger en inblick i hans karaktär och lyfter samtidigt fram det värde han tillför arbetsplatsen.

8. Avsluta med ett starkt omdöme

Avsluta din rekommendation med en kort och direkt avslutningsfras som visar att du starkt rekommenderar personen. Det är inte mycket att göra här; bara ett enkelt uttalande som lämnar ett bestående, positivt intryck.

Något i stil med detta: ”Jag rekommenderar gärna John för vilken roll han än önskar – han kommer utan tvekan att vara ett fantastiskt tillskott till vilket team som helst!”

Med dessa steg kan du ge varje LinkedIn-rekommendation en distinkt, professionell (men ändå personlig) touch!

Exempel på LinkedIn-rekommendationer

Även om vi just har gått igenom i detalj hur man skriver en rekommendation, här är några av de bästa exemplen på LinkedIn-rekommendationer som du kan inspireras av:

1. För en kollega

Emily har en fantastisk talang för att omvandla komplicerade data till praktiska insikter. Vi har arbetat tillsammans som marknadsanalytiker på TechGrow under de senaste tre åren och tagit oss an några stora projekt. Emily går alltid den extra milen, hon räknar inte bara på siffrorna utan omvandlar dem till strategier som ger resultat. Det som verkligen utmärker henne är hennes otroliga förmåga att upptäcka trender som andra kanske förbiser. Till exempel ledde hennes analys till en produktförändring som ökade vår omsättning under fjärde kvartalet med 30 %! Emilys humor och vänlighet gör det till ett nöje att arbeta med henne – hon är den som håller vårt team samman, särskilt när det blir hektiskt. Alla företag skulle ha tur om de hade henne, och jag rekommenderar henne varmt för alla datadrivna marknadsföringsroller.

2. För din chef

Att arbeta med John har varit en fantastisk lärorik upplevelse inom strategiskt tänkande. Som vice VD för InnoTech har han lett vår avdelning genom en omfattande digital transformation. Det som utmärker John är hur han stärker sitt team; han balanserar långsiktiga mål med dagliga uppgifter samtidigt som han alltid finns där för att ge stöd. Hans införande av agila metoder ökade vår produktivitet med 40 % och förbättrade teamets moral. Dessutom är han otroligt lättillgänglig. Trots sin höga position har han varit en karriärmentor för många av oss. Jag har utvecklats mer under hans ledning än någon annanstans, och vilket företag som helst skulle vara extremt lyckligt lottat att ha honom som ledare.

3. För en chef

Sarahs ledarstil är verkligen inspirerande. Som projektledare på BuildRight Solutions har hon med lätthet hanterat våra tuffaste projekt under de senaste 18 månaderna. Sarah balanserar flera uppgifter, kundkrav och teamdynamik på ett felfritt sätt. Hon får alltid fram det bästa i alla – hon vet hur man matchar uppgifter med varje persons styrkor, vilket har lett till en 25-procentig ökning av antalet projekt som slutförs i tid. Vi fick till och med ett kontrakt för hela staden när hon ledde projektet för att vitalisera stadskärnan, samtidigt som hon höll sig inom budgeten och före tidtabellen. Dessutom gör hennes utmärkta kommunikationsförmåga och öppna dörr-politik henne till en chef som människor verkligen älskar att arbeta med. Jag rekommenderar henne varmt för alla ledande befattningar.

4. För en HR-specialist

Alex är den HR-expert du inte visste att du behövde förrän du började arbeta med honom. På bara ett år hos GlobalTech förvandlade han vår HR-avdelning till en nyckelaktör i vår tillväxt. Som HR-chef förnyade han vår rekryteringsprocess, införde ett hälsoprogram och ledde arbetet med mångfald och inkludering. Det som utmärker Alex är hans kombination av empati och datadrivna beslut. Hans nya introduktionsprocess minskade personalomsättningen med 40 %! Dessutom får han alla medarbetare att känna sig hörda och uppskattade och hanterar känsliga frågor med omsorg. Om du vill ha en extremt hjälpsam HR-chef som främjar en bra kultur och driver resultat är Alex rätt person för dig!

5. För din chef

Lisa är den typ av ledare som gör att man ser fram emot att gå till jobbet varje dag. Som VD för TechSpark har hon guidat oss genom snabb tillväxt och förändringar i branschen under de senaste fyra åren. Lisa är inte bara en visionär, hon är också praktisk och vet hur man får saker gjorda. Hennes förmåga att balansera innovation med praktiskhet är enastående. Jag var hennes chef när vi lanserade vår flaggskeppsprodukt inom AI, och under hennes ledning fördubblades våra intäkter över en natt. Dessutom främjar hon en positiv företagskultur där alla känner sig uppskattade. Jag rekommenderar Lisa varmt för alla ledande befattningar!

6. För en student

Jakes kunskapstörst och praktiska inställning gör honom unik. Som hans mentor under hans sommarpraktik på DataDrive såg jag honom ta sig an komplexa dataanalysprojekt som en proffs, trots att han bara är en junior på college. Han blev snabbt en nyckelperson i vårt team och bidrog med innovativa idéer som ökade vår databehandlings effektivitet med 15 %. Hans förmåga att koppla teori till praktisk tillämpning är imponerande. Jakes slutprojekt – en prediktiv modell för kundbortfall – används nu i hela företaget. Dessutom gör hans entusiasm och laganda honom till en fantastisk kollega. Han är perfekt för alla nybörjarroller som dataanalytiker!

7. För en kund

Att arbeta med Mark och hans team på GreenGrow har varit en höjdpunkt i min konsultkarriär. Under det senaste året har jag hjälpt dem att optimera deras leveranskedja, och Mark har varit en fantastisk kund – mycket tydlig med sina mål och öppen för nya idéer. Tack vare hans ledarskap har vi minskat avfallet med 30 % och ökat effektiviteten med 25 %. Jag beundrar Marks framåtblickande tankesätt; han letar alltid efter sätt att förnya sig. Om du funderar på att samarbeta med GreenGrow kommer du att få en fantastisk medarbetare i Mark. Jag rekommenderar honom varmt!

8. För frilansare

Rob är den frilansande utvecklare du behöver i ditt team. Under de senaste sex månaderna har han haft en enorm inverkan på vårt startup-företag, SnapSell, med sina imponerande kodningskunskaper. Hans förmåga att omvandla komplexa koncept till funktionella funktioner har varit avgörande för oss. Den webbapp han utvecklade för vår produktlansering effektiviserade användarupplevelsen och bidrog till en 40-procentig ökning av antalet registreringar. Rob är proaktiv i utvecklingsgemenskaper , håller sig alltid uppdaterad och har många idéer. Dessutom är han pålitlig och klarar deadlines utan problem. Jag kan inte rekommendera honom nog – han är en fantastisk teknikpartner!

Tips för att begära en LinkedIn-rekommendation

I allmänhet delar man inte ut rekommendationer på eget initiativ, vilket innebär att du måste be om en om du behöver en. Här är några tips att tänka på när du gör det:

Välj rätt personer , de som känner till ditt arbete väl och kan berätta om dina färdigheter och prestationer.

När du kontaktar personen, nämn eventuella gemensamma erfarenheter eller projekt för att göra din förfrågan extra speciell.

Var tydlig med dina mål , oavsett om du söker jobb, byter karriär, vill utvecklas professionellt eller bara uppdatera din profil.

Påminn dem om specifika projekt eller prestationer som du vill att de ska lyfta fram.

Om det passar, erbjud dig att skriva en rekommendation för dem också.

Ge dem en kort sammanfattning av din roll och dina viktigaste prestationer för att hjälpa dem att komma igång.

Be om rekommendationer direkt efter att du avslutat ett framgångsrikt projekt, när ditt arbete fortfarande är färskt i deras minne.

