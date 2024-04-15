Hur du får din karriär på rätt spår igen (10 praktiska steg)

En karriärbakslag är en händelse eller omständighet som stör eller hindrar din professionella utveckling och framsteg mot dina karriärmål.

Oavsett om det handlar om förlust av jobb, ledighet av hälsoskäl, föräldraledighet, utebliven befordran eller en giftig arbetsmiljö, kan karriärbakslag störa din professionella utveckling och hindra dig från att nå dina mål.

Kom ihåg att ett bakslag inte behöver avgöra din karriärbana. Även om det kan vara utmanande, innebär det också en möjlighet till utveckling, självreflektion och en chans att ompröva dina professionella mål och ambitioner.

Denna artikel syftar till att ge en positiv syn på karriärbakslag och erbjuda praktiska steg för att få din karriär tillbaka på rätt spår!

Upptäck produktivitetsverktyg och strategier som är utformade för att hjälpa dig att återfå fokus, öka självförtroendet och nå framgång när du återvänder till arbetslivet.

Förstå karriärbakslag

Karriärbakslag kan delas in i flera olika typer, som alla påverkar individer och deras karriär på unika sätt:

Förlust av arbete: Detta kan bero på olika orsaker, såsom omstrukturering av företaget, ekonomisk nedgång, fusioner och förvärv samt prestationsproblem.

Du får inte befordran: Du kanske blir förbigången när det gäller en befordran som du förväntade dig eller kände dig kvalificerad för, eventuellt på grund av begränsade möjligheter eller att du inte uppfyller specifika kriterier.

Utmaningar i arbetsmiljön: En giftig arbetsmiljö, brist på utvecklingsmöjligheter, negativa prestationsomdömen, varningar eller bristande överensstämmelse med företagets värderingar kan leda till demotivation och missnöje och i slutändan hindra karriärutvecklingen.

Kompetensbrist: Brist på nödvändiga färdigheter eller erfarenhet för önskad karriärutveckling kan leda till att man känner sig fast eller oförmögen att utvecklas.

Föråldrad kunskap: Den snabba tekniska utvecklingen inom ditt område kan göra att dina nuvarande kunskaper blir föråldrade, vilket kräver kontinuerligt lärande och anpassning för att du ska kunna förbli konkurrenskraftig.

Personliga omständigheter: Även om det inte alltid är negativt kan ett uppehåll i karriären, till exempel på grund av föräldraledighet, psykisk eller fysisk ohälsa, flytt, omsorgsansvar eller personlig utveckling, skapa en upplevd lucka i ditt CV.

Du kan övervinna många av dessa motgångar genom resiliens, ett stödjande nätverk av vänner, familj och kollegor samt genom att investera i din personliga och professionella utveckling.

Resiliensens roll i att övervinna motgångar

Resiliens, förmågan att återhämta sig från motgångar och anpassa sig till förändringar, är avgörande för att övervinna karriärmässiga bakslag. Resiliensrika individer har flera viktiga egenskaper:

Anpassningsförmåga : Viljan att omfamna förändring, lära sig nya färdigheter och utforska alternativa karriärvägar.

Uthållighet : Beslutsamheten att fortsätta trots utmaningar och motgångar och förmågan att resa sig efter misslyckanden.

Optimism : En positiv inställning som fokuserar på möjligheter snarare än att grubbla över motgångar och tron att du kan övervinna utmaningar.

Stödsystem: Ett starkt nätverk av familj, vänner, mentorer eller yrkesverksamma som kan ge emotionellt stöd, vägledning och resurser.

Självmedvetenhet: Förmågan att reflektera över sina styrkor, svagheter, värderingar och mål och fatta välgrundade beslut om karriärförändringar eller anpassningar.

Att utveckla resiliens innebär att odla ett tillväxtorienterat tankesätt, ta hand om sig själv, söka stöd och kontinuerligt lära sig och anpassa sig.

Genom att omfamna resiliens kan du övervinna karriärmässiga motgångar och komma tillbaka starkare, mer anpassningsbar och bättre rustad för att hantera framtida utmaningar och uppnå dina karriärmål.

Vi visar dig hur!

10 steg för att få din karriär på rätt spår igen

Att uppleva ett bakslag i karriären kan vara nedslående, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är slutet på vägen. Med beslutsamhet och rätt tillvägagångssätt kan du få ditt yrkesliv tillbaka på rätt spår.

Här är 10 steg som förenklar och guidar dig på vägen mot en framgångsrik nystart av din karriär:

1. Identifiera och övervinna orsakerna till bakslag i karriären

Karriärbakslag kan vara nedslående och störande, men de är ofta en naturlig del av livet.

Nyckeln till att komma tillbaka ligger i att övervinna det omedelbara hindret och identifiera och neutralisera de faktorer som kan leda till liknande bakslag i framtiden.

Här är några sätt att identifiera och övervinna faktorer som kan orsaka bakslag i karriären:

Reflektera över din resa. Gå på djupet med de händelser som ledde till ditt bakslag och introspektera dina tankar, känslor och beteenden för att få värdefulla insikter om potentiella blinda fläckar eller återkommande utmaningar som du kan möta.

Öva mindfulness. Tekniker som meditation och dagboksskrivande kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor, så att du kan reagera istället för att agera impulsivt i utlösande situationer. Du kan använda anteckningsverktyg som Tekniker som meditation och dagboksskrivande kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor, så att du kan reagera istället för att agera impulsivt i utlösande situationer. Du kan använda anteckningsverktyg som ClickUp Notes för att identifiera och övervinna potentiella utlösande faktorer för karriärbakslag.

Sök karriärrådgivning. Kanske är den karriär du valt inte rätt för dig. Karriärrådgivare kan guida dig i att välja en karriärväg som bättre passar dina färdigheter och ambitioner, göra karriärförändringar, hantera din karriärutveckling och hantera andra arbetsrelaterade frågor.

Gör journalföring till en vana, skriv när som helst och få tillgång till anteckningar från vilken enhet som helst via ClickUp Notes.

Så här kan du använda ClickUp Notes för att skriva ner dina tankar om karriärbakslag och de lärdomar du dragit av dem:

Skapa en arbetsplats eller ett utrymme som är avsett för din professionella utveckling och karriärtillväxt.

Inom detta arbetsområde/utrymme skapar du en ny anteckning specifikt för ”Utlösande faktorer för karriärbakslag”.

Börja med att lista alla tidigare karriärmässiga motgångar du har upplevt. Analysera för varje motgång de faktorer eller utlösande faktorer som bidrog till den.

Kategorisera dessa utlösande faktorer i olika avsnitt i anteckningen, till exempel ”Personliga utlösande faktorer”, ”Utlösande faktorer på arbetsplatsen” och ”Utlösande faktorer inom branschen”.

Använd formateringsalternativ, såsom rubriker, punktlistor och checklistor, för att organisera dina tankar och göra innehållet mer läsbart och praktiskt.

Ställ in påminnelser eller återkommande uppgifter i ClickUp för att regelbundet granska och uppdatera denna anteckning.

När du har identifierat de potentiella utlösarna skapar du en handlingsplan i samma anteckning eller länkar till separata ClickUp-uppgifter eller ClickUp-dokument.

Använd ClickUps samarbetsfunktioner för att involvera mentorer, coacher eller betrodda kollegor. Dela anteckningen med dem och be om deras feedback eller insikter om hur du kan identifiera och hantera faktorer som kan leda till bakslag i karriären.

Integrera denna anteckning med andra ClickUp-funktioner, såsom ClickUp Calendar View , för att schemalägga regelbundna avstämningar eller påminnelser om att granska och uppdatera din handlingsplan.

Med hjälp av ClickUps anteckningsfunktion kan du skapa ett levande dokument som hjälper dig att vara medveten om potentiella hinder i karriären och proaktivt mildra eller övervinna dem. Detta kan bidra avsevärt till din övergripande karriärresiliens och tillväxt.

2. Använd mentorskap för att återuppta din karriär

Mentorskap är en stödjande relation mellan en mer erfaren professionell (mentorn) och en mindre erfaren (adepten) som söker vägledning och utveckling. Det är ett dynamiskt partnerskap som erbjuder en unik blandning av fördelar för båda parter.

En mentor med erfarenhet av karriärutmaningar kan ge värdefulla råd om hur du bygger upp ditt CV och ge dig insikter om branschen. En karriärcoach ger motivation och stöd, skickar nya möjligheter, ger rekommendationer, utvecklar en strategi för jobbsökande och hjälper dig genom intervjun.

Här är några rekommenderade steg för att välja och kontakta en mentor:

Fundera över vilka områden du behöver mest stöd inom, till exempel kompetensutveckling, arbetsvanor , nätverksstrategier och förberedelser inför anställningsintervjuer.

Sök en mentor som har klarat av liknande karriärutmaningar eller har erfarenhet inom ditt önskade område och har en stark arbetsmoral.

Identifiera potentiella mentorer genom professionella organisationer, alumnnätverk eller onlineplattformar som LinkedIn.

Skicka inte ett generiskt e-postmeddelande eller meddelande. Presentera dig kort, förklara dina karriärmål och lyft fram varför du tror att deras mentorskap skulle vara till nytta.

Under det första mötet diskuterar du dina mål för mentorskapet och hur mycket engagemang du kan erbjuda.

Ange hur ofta möten ska hållas och vilka kommunikationsmetoder du föredrar.

3. Justera mål och prioriteringar

Ett bakslag i karriären kan förändra din professionella situation. Kanske har du förlorat ditt drömjobb, inte fått en befordran eller upplevt en förändring i din bransch. Med tanke på dessa nya omständigheter är det viktigt att justera dina mål så att de förblir realistiska och uppnåbara.

Använd ClickUps mall för jobbsökning för att hitta nya jobbmöjligheter.

Ladda ner denna mall Håll koll på din jobbsökning, boka intervjuer, spåra ansökningar och säkra potentiella jobb med ClickUps mall för jobbsökning.

Det kan hjälpa dig att omvärdera och justera dina mål och prioritera att komma tillbaka till arbetslivet. Med den här mallen kan du hålla koll på ansökningar, aktuella lediga jobb, företagsbetyg, förmåner och resurser för intervjuer.

4. Skapa ditt personliga varumärke

Skapa en positiv och professionell image som speglar dina färdigheter, värderingar och karriärmål. Detta kan uppnås genom din närvaro online, din kommunikationsstil och dina nätverkskontakter.

Börja i liten skala. Allas resa är unik; dela med dig av din professionella resa – dina framgångar, misstag och vad du lärt dig av dem. Välj en plattform och investera din tid. Vilken plattform du väljer kan bero på var din målgrupp och ditt nätverk finns. LinkedIn är ett populärt val, för andra kan det vara X eller TikTok.

Gå ett steg längre – skapa en enkel webbplats, bygg upp en portfölj med dina prestationer och länka till den från dina sociala profiler.

PROTIP: Att utveckla ditt varumärke kan också hjälpa dig att utforska projektbaserat arbete eller frilansmöjligheter för att tjäna pengar medan du byter karriär.

5. Utveckla starka kommunikationsfärdigheter

Förfina din förmåga att kommunicera dina idéer tydligt och koncist, både muntligt och skriftligt.

Effektiv kommunikation är avgörande för att bygga relationer, göra ett gott intryck och lyckas i intervjuer och presentationer.

PROTIP: För att förbättra dina kommunikationsförmågor kan du gå en kurs i att tala inför publik eller aktivt söka möjligheter att tala inför publik, till exempel genom att prova på open mic-kvällar eller gå med i en Toastmasters-klubb.

6. Anamma ett tillväxtorienterat tankesätt

Istället för att se motgången som ett misslyckande och ge efter för negativa känslor, bör du se den som en chans att lära dig och växa. Ställ dig själv frågor som "Vad kan jag lära mig av denna erfarenhet?" och "Vilka färdigheter eller kunskaper kan jag utveckla för att undvika liknande situationer i framtiden?".

Fördjupa dig i självhjälpsböcker och självbiografier för att lära dig om framgångar och misslyckanden. Här är några böcker som kan hjälpa dig att komma igång med din läsvanor:

Mindset: The New Psychology of Success av Carol S. Dweck

Bounce: Bounce Back Stronger After Every Setback av Matthew Syed

The Obstacle Is the Way av Ryan Holiday

Daring Greatly av Brené Brown

INSPIRATION: Lyssna på motiverande poddar som The Science of Success, med J. Matthew Bodnar på Apple Podcasts, och Tiny Leaps, Big Changes, med Gregg Clunis på TLB, för att behålla en positiv inställning och öka motivationen.

7. Skapa ett stödsystem

En karriärbakslag kan göra att du känner dig strandsatt och osäker på hur du ska gå vidare. Den goda nyheten är att du inte behöver ta dig igenom denna omväg ensam. Att bygga upp ett solidt stödsystem kan vara det som får dig tillbaka på rätt spår och driver dig framåt med förnyad kraft.

Underskatta inte kraften hos dina nära vänner och familj. Sök stöd genom att dela med dig av dina erfarenheter öppet och ärligt. Deras orubbliga emotionella stöd och tro på dig kan vara en kraftfull källa till styrka och återuppliva din energi under utmanande tider.

Ta kontakt med tidigare kollegor, mentorer eller klasskamrater som du har tappat kontakten med. LinkedIn kan vara ett värdefullt verktyg för att återknyta kontakten med människor.

8. Fira dina framgångar

Erkänn och fira dina prestationer, oavsett hur små de är. Det hjälper dig att behålla motivationen och fortsätta utvecklas i din karriär.

Fira att du har slutfört en utbildning, fått en positiv prestationsutvärdering, blivit befordrad eller lärt dig en ny färdighet.

Du kan enkelt dela nya certifieringar eller prestationer på din LinkedIn-profil och till och med skapa en sektion för certifieringar och licenser för att bli en toppkandidat för alla rekryterare.

9. Skapa eller delta i nätverksmöjligheter

Nätverkande kan öppna dörrar till nya möjligheter och ge värdefulla insikter och råd.

Delta i branschevenemang, gå med i Facebook-grupper som är relaterade till ditt område eller ta kontakt med personer på LinkedIn som har liknande karriärvägar.

Ta kontakt med rekryterare som är specialiserade på ditt önskade område på rekryteringssajter. Engagera dig aktivt i deras innehåll, delta i diskussioner och visa upp din expertis för att bli en känd kandidat när de har relevanta lediga tjänster.

Ta initiativet och fören människor genom att organisera ett branschmöte med fokus på ett specifikt ämne eller en specifik kompetens. Detta positionerar dig som en tankeledare som är redo att ta på sig mer ansvar och gör det möjligt för dig att nätverka med likasinnade individer.

10. Ta hand om ditt välbefinnande

Visste du att undersökningen Work in America Survey 2023 visade att 77 % av arbetstagarna uppger att de upplever arbetsrelaterad stress? Dessutom uppgav 57 % att de upplever negativa effekter på grund av arbetsrelaterad stress, som ibland är förknippad med utbrändhet på arbetsplatsen.

Utbrändhet på jobbet är ett tillstånd av emotionell, fysisk och mental utmattning som orsakas av överdriven och långvarig stress. Det uppstår när du känner dig överväldigad, emotionellt utmattad och oförmögen att möta ständiga krav.

Gå därför i regelbunden terapi, upprätthåll en nära krets av människor som du kan lita på för dina emotionella behov, skriv dagligen ner dina känslor i en dagbok och stressa inte över att vara produktiv varje dag. Mental hälsa kan spela en viktig roll i din karriäråterhämtning, så finslipa rätt attityd och fokusera också på ditt fysiska välbefinnande!

Hur du skapar en handlingsplan för att få din karriär på rätt spår igen

Arbetslöshet kan påverka din ekonomi och din förmåga att fullgöra dina arbetsuppgifter negativt.

Dessa 10 steg är allmänna sätt att närma sig din karriäråterkomst, men låt oss ta fram en praktisk plan för att kickstarta den andra halvan av din karriär!

1. Utöka dina kunskaper och satsa på kontinuerligt lärande

Kompetensutveckling innebär att förvärva nya färdigheter eller förbättra befintliga för att förbli relevant och konkurrenskraftig i din nuvarande position eller önskade karriärväg. Det handlar om att bygga vidare på din befintliga kunskap och expertis för att anpassa dig till de ständigt föränderliga kraven på arbetsmarknaden.

Analysera orsakerna till ditt karriärbakslag. Saknade du specifika färdigheter? Undersök jobbannonser inom ditt önskade område för att identifiera de färdigheter som arbetsgivare efterfrågar mest.

Använd ClickUp SMART Goals Template för att sätta upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål för din kompetensutveckling, till exempel att uppnå olika certifieringar eller slutföra professionella projekt. Detta ger dig en tydlig färdplan för din inlärningsprocess.

Ladda ner denna mall Visualisera din kompetensutveckling och kartlägg dina framsteg med ClickUp SMART Goals Template.

Du kan lära dig ett nytt språk för att skapa jobbmöjligheter i olika länder eller skaffa gratis programmeringscertifieringar från Google eller HubSpot. Om du är intresserad av design finns det många certifieringar som kan hjälpa dig att förbättra dina kunskaper.

Du kan också gå en utbildning för att bli duktig på nya hobbyer och utforska okonventionella karriärvägar som snickeri, tvåltillverkning, ljustillverkning eller glasblåsning.

2. Prioritera uppgiftshantering och tidrapportering

När du står inför ett karriärbakslag påverkar det framför allt din vardag. Försök därför varje morgon att sätta upp ett mål för att få ett nytt jobb eller utforska fler möjligheter. Manifestera positiva tankar genom att skapa en rutin och hålla fast vid den.

Naturligtvis behöver du hjälp med att omorganisera dina mål och prioriteringar. Prova att använda ClickUps programvara för personlig projektledning för att organisera dina dagliga uppgifter. Kombinera din att göra-lista, omvandla dina anteckningar till praktiska uppgifter, slå ihop din kalender för att hantera intervjuer på ett framgångsrikt sätt och följ dina framsteg med väl definierade mål.

Planera din dag från början till slut, definiera dina mål, anpassa dina prioriteringar och följ dina framsteg med ClickUp Personal Project Management Software.

Det bästa är att du kan skapa dina egna ClickUp-instrumentpaneler för att hålla koll på allt: intjänade eller utgifter, tid som lagts på uppgifter, försenade uppgifter för nästa dag osv. Med över 50 widgets kan du analysera din produktivitet och granska vad som fungerar för dig och vad som behöver förbättras.

3. Förbättra ditt CV och ditt personliga brev

Kom ihåg att uppdatera ditt CV och ditt personliga brev under din jobbsökning. Detta kräver en väl genomtänkt strategi som du kan följa och prioritera med ClickUps mall för handlingsplan.

Ladda ner denna mall Skapa en handlingsplan för att uppnå dina mål med ClickUp Action Plan Template.

Du kan planera alla förändringar som ännu inte har genomförts i avsnittet "att göra", flytta dem till avsnittet "pågår" när de är under arbete och flytta dem till avsnittet "klart" när målet har uppnåtts.

Här är några tips för att förvandla ditt CV och ditt personliga brev:

Anpassa ditt CV: Analysera noggrant jobbeskrivningen och lyft fram de färdigheter och erfarenheter som direkt motsvarar arbetsgivarens krav.

Använd siffror och mätvärden för att visa effekten av ditt arbete. Till exempel: ”Ökade webbplatsens trafik med 20 %” eller ”Minskade projektets genomförandetid med 15 %”.

Om uppehållet i din anställningshistorik är betydande kan du inkludera en kort förklaring i ditt CV och ditt personliga brev. Fokusera på positiva aspekter, såsom ”Utnyttjade tiden utanför arbetet för att vidareutveckla mina kunskaper inom [relevant kompetens]”.

I ditt personliga brev ska du tydligt formulera hur dina färdigheter och erfarenheter direkt motsvarar företagets behov och visa din vilja att bidra till företaget och din entusiasm över detta nya kapitel i din karriär.

Sprid ut relevanta nyckelord från jobbeskrivningen i ditt CV och personliga brev för att fånga uppmärksamheten hos rekryteringssystemen (ATS).

4. Hantera och följ din karriärutveckling

Fick du det jobb du ville ha? Vi är säkra på att du kommer att göra det, med praktiska steg som hjälper dig tillbaka in i spelet. Nu när du är redo för nästa karriärfas, kom ihåg att skapa en utvecklingsplan så att du kan se fram emot många år av framgång.

Ladda ner denna mall Visualisera och följ karriärutvecklingen inom en organisation med ClickUp Career Path Template.

Använd ClickUp Career Path Template för att skapa arbetsplaner och scheman som smidigt integrerar personliga karriärmål med organisationens mål samtidigt som de visar på möjligheter till utveckling och lärande.

Du kan också visa upp den här mallen under din utvärderingscykel för att visa arbetsgivaren att du vill stanna länge och lyfta fram de goda resultat du har uppnått som gör att du förtjänar en löneförhöjning.

Återuppta din karriär och kom tillbaka på rätt spår

Du kan uppnå stora saker om du har en plan! Och glöm inte hur lätt det kan vara med en personlig utvecklingspartner som fokuserar på dig, dina mål och dina prestationer.

Ja, vi pratar om ClickUp! Som din kompanjon kan det hjälpa dig att komma tillbaka på rätt spår, ta tillvara dina styrkor, arbeta med dina svagheter och klättra snabbare på karriärstegen. Registrera dig på ClickUp idag och prova själv!