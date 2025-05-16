Glean vs Perplexity AI: Vilket är bäst för sökning och kunskapshantering?

Vi har alla varit där – kämpat mot en tight deadline, letat efter den där enda uppgiften som behövs för att stödja ditt projekt.

Men istället för snabba svar spottar din sökmotor ut oändliga sidor med irrelevanta resultat. Eller kanske är du begravd under en berg av information inom din organisation och kämpar för att hitta det du faktiskt behöver.

En genomsnittlig kunskapsarbetare lägger 8,2 timmar varje vecka på att söka, återskapa och duplicera information och expertis. Även om dessa aktiviteter är viktiga måste de uppenbarligen effektiviseras så att de inte tar upp 20 procent av arbetsveckan.

Det är en hel dag som går till spillo varje vecka!

Djupinlärningsbaserade LLM:er, med avancerad semantisk förståelse, är här för att förändra allt detta! 🚀

I det här blogginlägget jämförs två kraftfulla verktyg, Glean och Perplexity AI, som syftar till att förändra hur du hanterar kunskap och genomför AI-sökningar i företaget.

Glean vs. Perplexity AI i korthet

Funktion Glean Perplexity Bonus: ClickUp ✨ Syfte Intern företagsökning och kunskapshantering Extern forskning och kunskapssyntes Allt-i-ett-app för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt. Enhetlig sökning Kopplar samman interna databaser, molnlagring och kommunikationsplattformar Kombinerar interna företagsdata med externa webbkällor Enhetlig sökning i arbetsytan, anslutna tredjepartsappar och webbsökning Personalisering Anpassar sökresultaten baserat på användarroll, projekt och organisatoriska arbetsflöden. Ingen djupgående personalisering för enskilda företagsanvändare Helt anpassningsbar utifrån användarroller, behörigheter och mer Behörigheter Visar endast information som användarna har behörighet att komma åt. Ingen inbyggd åtkomstbegränsning för intern kunskap Möjlighet att ställa in detaljerade behörigheter för varje roll Information i realtid Begränsad till intern, befintlig kunskap Tillhandahåller aktuell extern information med källhänvisningar. Aktuell information via webbsökning AI-drivna sammanfattningar Ej tillgängligt Levererar AI-genererade sammanfattningar med källhänvisningar. Tillgängligt i hela arbetsytan: Dokument, chatt, uppgifter och mer Djupgående forskning Ej tillgängligt Automatiserar expertanalyser och genererar detaljerade rapporter Tillgänglig. Kan generera insikter från data direkt. Priser Enhetlig sökning i arbetsytan, anslutna tredjepartsappar och webbsökning Gratis (Standard), 20 $/månad per användare (Pro), Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter) Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 7 dollar Bäst för Intern kunskapsinhämtning och samarbete inom företaget Extern informationshämtning och snabb research med uppdateringar i realtid Integrera sökning, projektledning och kunskapshantering i ett enda AI-drivet arbetsutrymme. Workflow-integration Begränsad Ingen direkt integration i arbetsflödet Integreras med över 1000 appar för att underlätta smidiga arbetsflöden

Vad är Glean?

Glean är en AI-driven sök- och kunskapshanteringsplattform för företag som är utformad för att hjälpa anställda att snabbt hitta den information de behöver, oavsett var den är lagrad.

Det är en central knutpunkt för alla dina företags interna databaser, som ansluter till olika applikationer och arkiv för att ge en enhetlig sökupplevelse.

Glean-funktioner

Glean erbjuder kraftfulla funktioner som samverkar för att skapa en smidig kunskapsupplevelse, effektivisera tillgången till kunskap och öka produktiviteten.

Glean ansluter till alla dina företags interna datakällor, inklusive molnlagring, interna wikis och kommunikationsplattformar. Med hjälp av sökfrågor i naturligt språk kan du söka igenom allt från ett enda gränssnitt, vilket eliminerar behovet av att söka igenom flera applikationer.

Nu behöver du inte längre växla mellan flikar eller fundera över var det där viktiga dokumentet kan finnas. Glean samlar allt på ett ställe, vilket sparar dig värdefull tid och energi.

Funktion nr 2 Personanpassade resultat

Gleans AI lär sig dina arbetsvanor och informationsbehov, så att sökresultaten anpassas efter din roll, dina projekt och dina interaktioner inom företaget.

Denna personalisering säkerställer att du får den mest relevanta informationen för ditt arbete, vilket eliminerar frustrationen av att behöva söka igenom generiska datakällor. Istället för att bläddra igenom sidor med irrelevant information ser du de mest relevanta resultaten först.

Funktion nr 3 Behörighetsmedveten åtkomst

Glean respekterar befintliga datatillstånd och säkerställer att användarna endast ser den information som de har behörighet att komma åt.

Denna funktion förbättrar säkerheten och skapar förtroende inom företaget. Du kan tryggt söka efter känslig företagsinformation utan att oroa dig för obehörig exponering, vilket gör kunskapshanteringen säkrare och effektivare.

Genom att integrera dessa avancerade funktioner i det dagliga arbetet förändrar Glean hur teamen interagerar med information, vilket gör sökning och kunskapshantering till en integrerad del av deras verksamhet.

Priser för Glean

Anpassad prissättning

(Glean anpassar sina priser efter organisationens storlek, specifika sökkrav och nödvändiga funktioner)

📮ClickUp Insight: 30 % av våra respondenter förlitar sig på AI-verktyg för forskning och informationsinsamling. Men finns det någon AI som hjälper dig att hitta den där förlorade filen på jobbet eller den viktiga Slack-tråden som du glömde att spara? Ja! ClickUps AI-drivna Connected Search kan omedelbart söka igenom allt innehåll i ditt arbetsutrymme, inklusive integrerade appar från tredje part, och hämta insikter, resurser och svar. Med ClickUps avancerade sökfunktion kan du spara upp till 5 timmar i veckan!

Vad är Perplexity?

Perplexity är en AI-driven sökmotor som påskyndar forskningen och gör den mer effektiv genom att sålla bort oönskade traditionella sökresultat.

Svarmotorn gör mer än att bara lista länkar. Den sammanställer information från olika källor för att ge en heltäckande förståelse av ämnet och käll-URL:erna.

Perplexitys funktioner

Perplexity erbjuder funktioner och fördelar som förbättrar användarupplevelsen genom att tillhandahålla tydlig, korrekt och kontextuell relevant information. Låt oss utforska några av de viktigaste funktionerna som skiljer Perplexity från andra.

Funktion nr 1: Intern kunskapssökning

Perplexitys interna kunskapssökningsfunktion gör det möjligt för användare att smidigt få tillgång till företagets interna arbetsmeddelanden, dokument och externa datakällor i en enda enhetlig sökning.

Denna funktion är särskilt fördelaktig för organisationer, eftersom den effektiviserar forskningsprocesser och förbättrar beslutsfattandet genom att samtidigt tillhandahålla omfattande insikter från flera källor.

Perplexity kan använda olika stora språkmodeller för att besvara dina frågor och citera källor direkt. Detta gör att du snabbt kan få grepp om viktig information och verifiera dess riktighet. Du behöver inte längre söka igenom flera webbplatser för att hitta svaret du behöver.

Den levererar information i ett naturligt, konversationsliknande format som känns mer som en engagerande dialog än ett vanligt sökresultat. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för användarna att ställa följdfrågor och utforska ämnen mer ingående utan att tappa sammanhanget.

Dessutom får du svaret direkt, underbyggt med bevis och baserat på uppdateringar i realtid. Perplexity säkerställer att användarna får den senaste informationen.

🧠 Kul fakta: LLM:er ”förstår” inte språk! Trots sin flytande språkförmåga tänker eller förstår stora språkmodeller (LLM:er) inte ord på samma sätt som människor. De genererar bara svar ord för ord baserat på enorma mängder data.

Funktion nr 3 Automatiserad analys på expertnivå

Deep Research, en nyligen introducerad funktion, automatiserar expertanalyser och levererar detaljerade svar som normalt kräver timmar av manuell forskning.

Verktyget utför dussintals sökningar, läser hundratals källor och använder avancerade AI-algoritmer för att säkerställa att informationen är detaljerad och kontextuellt berikad.

Deep Research genererar rapporter på mindre än tre minuter, som kan exporteras som PDF-filer eller Perplexity Pages för enkel delning.

Priser för Perplexity

Standard: Gratis

Fördel: 20 dollar/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

👀 Visste du att? Retrieval-Augmented Generation (RAG) är en teknik som gör det möjligt för AI-modeller att hämta relevant information från externa källor innan de genererar svar. Det innebär att när du ställer en fråga söker AI först upp den mest relevanta informationen från en specifik uppsättning dokument eller databaser. Därefter kombinerar den den hämtade informationen med befintlig kunskap för att ge ett mer korrekt och kontextuellt relevant svar. I ett kunskapsstyrningsscenario kan du till exempel föreställa dig en anställd på ett företag som frågar ett AI-verktyg: ”Vilka är våra nuvarande semesterregler?” I stället för att enbart förlita sig på föråldrade utbildningsdata använder AI:n RAG för att hämta det senaste dokumentet om semesterregler från företagets interna databas. Detta säkerställer att den anställde får den mest korrekta och uppdaterade informationen utan att behöva söka igenom flera filer.

Glean vs. Perplexity: Jämförelse av funktioner

I den pågående jämförelsen mellan Glean och Perplexity har båda sina styrkor, men vissa aspekter kan göra den ena mer lämplig beroende på specifika användarbehov.

Låt oss titta på en djupgående jämförelse mellan Glean och Perplexity, funktion för funktion.

Funktion nr 1: Enhetlig sökning

Både Glean och Perplexity erbjuder enhetlig sökning men tillgodoser olika behov.

Glean ansluter till interna företagsdatabaser, molnlagring och kommunikationsplattformar, vilket gör det möjligt för anställda att söka i flera arkiv med en enda sökfråga.

Perplexity sammanför interna företagsdata med externa webbkällor och erbjuder en bredare sökfunktion med uppdaterade internetbaserade insikter.

🏆 Vinnare: Eftersom de tjänar olika syften – Glean för intern företagssökning och Perplexity för bredare kunskapsinhämtning – slutar denna funktion i oavgjort.

Funktion nr 2: Personliga och direkta svar

Gleans AI-drivna personalisering skräddarsyr sökresultaten utifrån en anställds roll, tidigare sökningar och organisationens arbetsflöden.

Detta säkerställer att användare av Glean får högst relevant information, vilket eliminerar behovet av att söka igenom irrelevant data.

Perplexity är utmärkt på att svara på frågor, men saknar djupgående personalisering för enskilda företagsanvändare.

🏆 Vinnare: För organisationer som behöver kontextmedveten intern kunskapsinhämtning är Glean den klara vinnaren.

Funktion nr 3: Behörigheter/djupgående forskning

Perplexity ger omedelbara LLM-genererade svar med citat i realtid, vilket gör det mycket effektivt för extern forskning och djupgående analyser.

Perplexity sammanställer data från flera källor, levererar koncisa sammanfattningar och låter användarna ställa följdfrågor i ett naturligt språkformat.

Glean är starkt när det gäller att hämta dokument, men genererar inte AI-drivna sammanfattningar och tillhandahåller inte realtidsinformation från källor.

🏆 Vinnare: Perplexity är den obestridda vinnaren när det gäller snabb, AI-driven kunskapssyntes.

Slutsats: Sammantaget är Glean idealiskt för strukturerad informationshämtning inom företag, medan Perplexity är det självklara verktyget för forskningsbaserad AI-sökning.

Glean kontra Perplexity på Reddit

Vi har dykt ner i Reddit för att se vad användarna säger om Glean vs. Perplexity AI för sökning och kunskapshantering. Många användare uppskattar Gleans fokus på intern kunskap inom företaget:

Tidigare var det en mardröm att söka på olika enheter och plattformar. Nu, med Glean, finns allt på ett ställe. Det är som att ha en dedikerad intern sökmotor.

Andra Reddit-användare pekar på Perplexitys styrka inom extern forskning och informationssyntes:

Tack, Perplexity, för att ni är en fantastisk resurs och för att ni utvidgar gränserna för vad som är möjligt med AI-assisterad informationshämtning.

Vissa användare kommenterade också de olika användningsfallen:

Jag använder nu Perplexity istället för Google när jag söker svar på en fråga. Svaren från Perplexity är extremt koncisa.

Sammantaget passar Glean bättre för intern kunskapshantering inom ett företag, medan Perplexity har mer sofistikerade sökfunktioner och är det självklara valet för allmän forskning och utforskning av extern information.

🧠 Kul fakta: Dina sökdata kan forma AI-modeller! Ju mer du använder AI-driven sökning, desto mer lär den sig av dig och anpassar resultaten efter dina intressen, vanor och till och med hur du formulerar frågor!

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Glean vs. Perplexity

Glean och Perplexity erbjuder värdefulla lösningar för specifika sök- och kunskapsutmaningar.

Inget av verktygen erbjuder dock samma allomfattande produktivitet och arbetsflödesintegration som ClickUp, den kompletta appen för arbete, som kombinerar AI-driven sökning med uppgiftshantering, automatisering och samarbete i realtid.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp AI

ClickUp Brain kopplar samman uppgifter, dokument, människor och ditt företags kunskap med AI, vilket gör sökning och kunskapshantering till en barnlek.

ClickUp Brain integrerar AI direkt i ditt arbetsflöde, vilket gör det enklare att snabbt hitta det du behöver. Dess AI-drivna sökfunktion hjälper team att snabbt hitta dokument, uppgifter och anteckningar i hela arbetsytan. Allt du behöver göra är att bokstavligen "fråga AI".

Tänk dig ett marknadsföringsteam som behöver tidigare kampanjrapporter eller kundfeedback – istället för att leta igenom oändliga mappar kan de hämta dem direkt. Dessutom kan kundmöten transkriberas automatiskt, viktiga punkter sammanfattas och uppgifter skapas – allt inom ClickUp – med AI-baserade dokumentationsfunktioner som AI Notetaker. Detta AI-produktivitetsverktyg sparar timmar av manuellt arbete och säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

Det är inte allt. Med ClickUp AI kan du välja vilken AI-modell du vill arbeta med. Oavsett om du vill chatta med GPT-4o, o1 och o3-mini direkt i ClickUp – allt ingår i ditt AI-tillägg. Nya modeller läggs ständigt till, som Claude 3. 7, så att du alltid har den senaste AI-tekniken till hands.

Detta effektiviserar forskningsprocessen och säkerställer att alla är på samma sida. Glean och Perplexity kan hjälpa dig att hitta relevant information, men de erbjuder inte denna nivå av arbetsflödesintegration och automatisering.

Vi är inte klara än. ClickUp tar det till nästa nivå med webbsökning direkt från din arbetsyta. Ja, inga fler Google-sökningar från oändliga fönster! Här är vad du får:✓ Omedelbar webbåtkomst: Slå på och av webbsökning direkt från AI-fönstret✓ Smartare insikter: Hämta information i realtid från internet, utan att byta app✓ Enkel kraft: Sätt AI i arbete genom att be den skapa uppgifter, öppna dokument och/eller dela insikter i chatten

Sök på webben direkt från din ClickUp-arbetsyta

💡 Proffstips: Håll din kunskapsbas uppdaterad med hjälp av AI-genererade dokumentsammanfattningar och regelbundna påminnelser om granskning.

ClickUps fördel nr 2: Ansluten sökning och integrerad kunskapshantering

Börja din sökning på ditt sätt: Öppna Connected Search från Command Center, Global Action Bar eller skrivbordet – det är bara ett klick bort.

ClickUps Connected Search och AI-drivna kunskapsstyrningsfunktioner skapar ett enhetligt ekosystem för åtkomst och användning av information, som överträffar både Glean och Perplexity i praktisk tillämpning.

Det fungerar som ett centralt nervsystem för din information. Istället för att hoppa mellan olika appar som Google Drive för dokument, Slack för konversationer och ClickUp för uppgifter, kan du helt enkelt använda ClickUps sökfält. Det når på ett intelligent sätt alla dina anslutna arbetsverktyg, söker igenom data och ger dig relevanta resultat direkt i ClickUp. Denna enhetliga metod eliminerar frustrationen över spridd information och gör att du snabbt kan hitta det du behöver utan att tappa fokus eller slösa dyrbar tid på att byta mellan olika sammanhang.

Denna uppkopplade AI-sökmotor gör det möjligt för nya teammedlemmar att snabbt hitta det de behöver. Samtidigt säkerställer de integrerade kunskapsstyrningsfunktionerna att informationen hålls uppdaterad och lättillgänglig.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg som vi använder för att hålla ordning och reda på evenemang. Plattformen har gett oss ett kunskapsarkiv.

ClickUp One Up #3: Projektledning, automatisering och dokument för samarbete

ClickUps projektledning, automatisering och funktioner för dokumenthantering i samarbete kombineras för att skapa ett dynamiskt och sammanlänkat kunskapsekosystem.

Medan Glean och Perplexity främst fokuserar på att hitta och få tillgång till information, ger ClickUp teamen möjlighet att skapa, organisera och utnyttja kunskap inom ramen för sina projekt och arbetsflöden.

Scenario: Ditt team arbetar med ett komplext projekt med flera faser. Till att börja med kan de använda ClickUp Docs för att skapa en kunskapsbas och SOP:er, och länka relevanta dokument direkt till projektets uppgifter. Om någon har en fråga om en viss uppgift kan de snabbt få tillgång till all relaterad information utan att behöva söka igenom olika plattformar.

Skapa snygga dokument i ClickUp Docs, koppla dem till arbetsflöden, redigera i realtid, tagga andra med kommentarer, tilldela åtgärdspunkter till ditt team och konvertera åtgärdspunkter till spårbara uppgifter.

När projektet väl är igång ger ClickUps AI-drivna projektledningsverktyg teamen möjlighet att samarbeta, organisera uppgifter, följa framsteg och hantera resurser effektivt via ClickUp Tasks och deluppgifter, var och en komplett med ansvariga, förfallodatum och beroenden. Filosofin "allt-i-ett-appen för arbetet" underlättar samarbete, så att de kan arbeta snabbare, smartare och spara tid.

ClickUps AI-drivna AI-agenter och automatiseringar – som aktiveras av enkla kommandon på engelska – ger ytterligare en dimension av effektivitet. AI-agenter kan till exempel automatiskt tilldela samarbetsuppgifter till teamet baserat på dokumentinnehåll eller uppdatera projektstatus baserat på slutförda teamåtgärder.

En projektledare som söker efter en projektstatusrapport kan till exempel omedelbart komma åt dokumentet och sedan använda inbyggda AI-drivna funktioner för automatisering av arbetsflöden för att skicka aviseringar till teammedlemmarna för granskning. Denna nivå av automatisering minskar det manuella arbetet och säkerställer att kunskapen hanteras aktivt och omsätts i handling.

Glean och Perplexity kan hjälpa dig att hitta externa resurser eller specifika interna filer. ClickUp kopplar din interna kunskap direkt till arbetsflödet, vilket gör den användbar och lättillgänglig inom ramen för dina projekt.

ClickUp One Up #4: Mall för kunskapsbas

Få en gratis mall Använd ClickUp Knowledge Base-mallen för att skapa, organisera och dela ett digitalt informationsbibliotek. Den innehåller avsnitt för kunskapsartiklar, vanliga frågor och andra resurser.

ClickUp Knowledge Base Template effektiviserar sökning och kunskapshantering genom att tillhandahålla ett strukturerat, centraliserat arkiv för viktig information.

Låt oss se hur den här mallen kan hjälpa till i ett typiskt scenario för sökning och kunskapshantering:

En marknadsföringsbyrå kämpar med spridd dokumentation – varumärkesriktlinjer, kundbriefingar och SOP:er finns i e-postmeddelanden, chattar och personliga mappar.

Eller så behöver en ny medarbetare hitta det senaste dokumentet om SEO-strategi, men spenderar 30 minuter på att söka igenom olika plattformar.

Så här löser ClickUps kunskapsbasmall detta:

Centraliserat arkiv: All kunskap – vanliga frågor, arbetsflöden, bästa praxis – finns på ett ställe, vilket eliminerar onödiga sökningar. Avancerad sökning och taggning: Istället för att bläddra igenom filer skriver användarna ”SEO-strategi” i ClickUps sökfält och får omedelbart tillgång till det senaste dokumentet. Samarbete och uppdateringar i realtid: SEO-chefen redigerar strategidokumentet direkt i ClickUp, vilket säkerställer att teamet alltid refererar till den senaste versionen – inga föråldrade PDF-filer som cirkulerar. Kategorisering och anpassning: Avsnitt som kundkampanjer, interna riktlinjer och resurser gör det möjligt för användare att bläddra efter ämne, vilket minskar sökningsfriktionen. Integration med arbetsflöden: SEO-strategin länkas till en uppgiftslista och en projektplan, vilket möjliggör direkt genomförande utan att byta verktyg. Skalbarhet och kostnadseffektivitet: I takt med att byrån växer utökas kunskapsbasen dynamiskt och stödjer fler teammedlemmar utan extra kostnad.

Denna ClickUp-mall gör kunskap sökbar, tillgänglig och användbar, vilket minskar slöseri med tid och säkerställer att teamen alltid arbetar med uppdaterad, korrekt och fullständig information.

Framtiden för sökning och kunskapshantering

Glean och Perplexity AI erbjuder imponerande sök- och kunskapshanteringsfunktioner, men de är fortfarande begränsade till verktyg med ett enda syfte. Glean fokuserar på företagssökning, medan Perplexity utmärker sig när det gäller AI-drivna svar, men ingen av dem erbjuder en allt-i-ett-arbetsyta för hantering av uppgifter, dokument och samarbete.

Företag behöver mer än bara sökfunktioner – de behöver ett sammankopplat ekosystem för produktivitet. Det är här ClickUp sticker ut.

Till skillnad från Glean eller Perplexity kombinerar ClickUp ett kunskapshanteringssystem med projektgenomförande, uppgiftsuppföljning och AI-drivna insikter i en enda plattform. Med inbyggda dokument, wikis och sömlösa integrationer kan teamen inte bara hitta information – de kan också agera på den direkt.

Om du letar efter mer än bara AI-sökning för företag är det dags att uppgradera till en app som klarar allt. Med ClickUp kan du organisera, samarbeta och hantera kunskap på ett sätt som inget annat fristående verktyg kan matcha. Registrera dig gratis idag!