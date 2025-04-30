Gratis PowerPoint-mallar för tidslinjer för att följa framsteg

Ingenting gör kunderna gladare än en tydlig, väl definierad projekt tidslinje. Det beror på att skrämmande 80 % av projekten misslyckas med att hålla sina deadlines!

Tidslinjer hjälper istället projektledare att justera planer, flytta prioriteringar och fokusera resurser där de behövs mest.

För att underlätta ditt arbete så att du inte behöver börja från scratch har vi sammanställt en lista över de bästa PowerPoint-mallarna för tidslinjer.

De är perfekta för affärspresentationer, komplexa projekt och för att spåra viktiga milstolpar. Är du redo att sätta igång? Då kör vi!

Vad är tidslinjemallar för PowerPoint?

En PowerPoint-mall för tidslinjer är ett färdigt bildformat som hjälper användare att snabbt skapa strukturerade, visuella tidslinjer – precis som det låter!

Dessa mallar används ofta i projektplanering, affärspresentationer och strategiska översikter och gör det enklare att presentera viktiga händelser, uppgifter och datum i rätt ordning.

Låt oss gå igenom dess funktioner och se vad du kan göra med den:

✅ Visualisera flödet av händelser, uppgifter, resurser eller etapper i ett projekts tidslinje.

✅ Finns att ladda ner i format som projektmall, PowerPoint, färdplan och historiska tidslinjer.

✅ Redigera grafiska element, textrutor och stilar så att de passar ditt varumärke.

✅ Spara tid och förenkla projektuppföljningen med bara några klick.

Vad kännetecknar en bra PowerPoint-mall för tidslinjer?

Efter att ha analyserat erfarenheterna från många projektledare vet vi att en bra PowerPoint-mall för tidslinjer bör förenkla presentationen av händelser, uppgifter och projektmilstolpar samtidigt som den är lätt att anpassa.

Mer specifikt bör dessa mallar:

Tillhandahåll redigerbara layouter med SmartArt-verktyg, stilar och textfönstret för att anpassa händelser och datum.

Inkludera format för olika typer av tidslinjer , som cirkelaccenterad tidslinje, färdplan och projektmall för tidslinje, i PowerPoint.

Enkel formatering via fliken SmartArt Tools Design och fliken Insert för att lägga till eller omorganisera innehåll.

Säkerställ tydlighet , särskilt när du delar komplexa projekt eller viktiga milstolpar med ledningen.

Kompatibilitet med Microsoft PowerPoint och Google Slides för bredare tillgänglighet mellan enheter och team.

De 11 bästa PowerPoint-mallarna för tidslinjer

Här är de bästa PowerPoint-mallarna för projekt tidslinjer som gör ditt arbete enklare, mer organiserat och visuellt tydligt för alla presentationer.

1. PowerPoint-mall för tidslinje med gradienter från Microsoft

via Microsoft

Pålitlighet och enkelhet underskattas ofta, men om du är en riktig företagsproffs förstår du deras värde.

Det gör även Microsofts mall för tidslinje med gradient. Denna PowerPoint-mall för tidslinje är utformad för att täcka fem år och använder en elegant bakgrund med gradient för att markera viktiga händelser i en historisk eller strategisk projektplan.

Dessutom möjliggör den här mallen fullständig anpassning av text, datum och grafik med hjälp av den välbekanta fliken SmartArt-verktyg och textrutan. Du kan snabbt anpassa tidslinjens stil, ändra färger och infoga relevant innehåll med bara några klick.

✨ Perfekt för: Företagsanställda och projektledare som behöver en snygg, lättanpassad tidslinje för affärspresentationer.

2. PowerPoint-mall för produktplanering från Microsoft

via Microsoft

Planerar du kvartalsvisa milstolpar eller visar du produktutvecklingen? Microsofts PowerPoint-mall för produktens tidslinje är ett exempel på en färgglad tidslinje som också ger struktur.

Denna helt anpassningsbara mall är utformad för affärspresentationer och låter användare infoga uppgifter, justera stilar och anpassa datum med hjälp av fliken SmartArt Design och textrutan.

Dessutom integreras denna mall smidigt med Microsoft PowerPoint och stöder samarbete i Google Slides om det behövs.

✨ Perfekt för: Produktchefer och teamledare som behöver kartlägga kvartalsvisa milstolpar och visa upp produktutvecklingsfaser.

3. PowerPoint-mall för historisk tidslinje från Microsoft

via Microsoft

Behöver du berätta en historia som sträcker sig över årtionden – eller till och med århundraden? Det är vanligare i företagsvärlden än man kan tro.

Med PowerPoint-mallen för historisk tidslinje från Microsoft är det enkelt att kartlägga biografier, varumärkeshistorier eller andra händelseförlopp. Mallen använder stora, tydliga datum och bilder för att hålla publikens fokus på informationsflödet.

Dra, släpp och redigera – Microsoft-mallen fungerar felfritt i PowerPoint och överförs smidigt till Google Slides för samarbete.

✨ Perfekt för: Lärare, historiker och yrkesverksamma som vill illustrera långsiktiga utvecklingar eller varumärkeshistorier.

💡 Proffstips: Kämpar du med missade deadlines eller överbelastade team? Strategier för kapacitetsplanering för att maximera dina resurser visar dig hur du kan prognostisera efterfrågan, fördela arbetsbelastningen på ett smart sätt och undvika kaos mitt i projektet.

4. PowerPoint-mall för tidslinjeinfografik från Slidesgo

via Slidesgo

Punktlistor i PPT-filer blir snabbt tråkiga. Om du vill att din tidslinje ska sticka ut ger PowerPoint-mallen för tidslinjeinfografik från Slidesgo dig massor av djärva, kreativa grafiska alternativ.

Först och främst är denna mall fullspäckad med visuell variation:

✅ Böjda tidslinjer

✅ Handritade stilar

✅ Vägliknande flöden

Dessa gör det enkelt att hitta en layout som passar ditt projekt, din kampanj eller din klassrumspresentation. Dessutom är bilderna färgglada, logiska och perfekta för att lägga upp steg, milstolpar eller viktiga händelser i olika format.

✨ Perfekt för: Kreativa proffs, marknadsförare och lärare som vill ha visuellt tilltalande tidslinjer för dynamisk berättande.

🧠 Kul fakta: Forntida underverk som de egyptiska pyramiderna och Kinesiska muren var de tidigaste exemplen på projektledning i praktiken!

5. Vertikal tidslinjemall för PowerPoint från PresentationGo

via PresentationGo

Tidslinjer måste alltid vara tydliga och vertikala. Detta kan dock också göra att de verkar tråkiga. Så vad kan du göra? PresentationGos PowerPoint-mall för vertikal tidslinje erbjuder en vertikal tidslinje i fem steg som effektivt uppfyller uppgiften.

Varje milstolpe är placerad längs en central pil med alternerande banners och ikoner som gör din projekttidslinje överskådlig och lätt att följa. Vikningseffekten ger en subtil visuell effekt, medan textrutan erbjuder utrymme för att markera datum, händelser eller steg i din process.

✨ Perfekt för: Projektledare och team som behöver en strukturerad, stegvis visuell presentation av milstolpar och arbetsflöden.

📖 Läs också: Optimera ditt arbetsflöde med Agile Time Tracking

6. PowerPoint-mall för tidslinje för anställningsprocessen från SlideModel.com

via SlideModel

Undvik denna kaotiska situation med SlideModels mall för anställningsprocessen i PowerPoint. Mallens layout i sex steg hjälper dig att dela upp rekryteringsprocessen i tydliga, spårbara steg.

Från marknadsundersökning till slutlig rekrytering visualiseras varje fas med intuitiva ikoner. Dessutom kan du med redigerbara bilder och ett strukturerat roadmap-format enkelt hantera flera roller eller utbilda nya teammedlemmar.

✨ Perfekt för: HR-personal och rekryterare som behöver visualisera rekryteringsprocessen från marknadsundersökning till slutlig introduktion.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare förlitar sig på personliga strategier för tidshantering, men många arbetsflödesverktyg brister fortfarande när det gäller inbyggd tidsprioritering. Detta scenario leder ofta till att teamen jonglerar med uppgifter utan tydlighet. ClickUp förändrar detta med AI-driven schemaläggning och tidsspårning, som förvandlar gissningar till smarta, datastödda beslut. Det rekommenderar till och med de bästa fokusfönstren för ditt arbete!

7. 30-6-90 dagars planeringsmall för tidslinje från SlideModel.com

via SlideModel

Hela poängen med en 30-60-90-dagarsplan är att ha tydlighet från dag ett. Det är precis vad 30-60-90 dagars planeringsmall från SlideModel erbjuder.

Med fem layoutalternativ – inklusive en vertikal hierarki, segmenterade pilar och till och med ett Gantt-diagram – hjälper denna PowerPoint-mall för tidslinjer att dela upp mål och uppgifter under de första tre månaderna.

Dessutom är varje milstolpe tydligt definierad så att du kan fokusera på mätbara resultat, veckovisa åtgärder och strategisk planering.

✨ Perfekt för: Nyanställda, HR-chefer och projektledare som behöver presentera strategiska mål under de första tre månaderna.

Företagsledare lägger för mycket tid på de taktiska aspekterna av rekrytering, vilket är ohållbart i en snabbrörlig affärsmiljö. Genom att automatisera dessa processer frigörs tid för mer strategiskt arbete.

Företagsledare lägger för mycket tid på de taktiska aspekterna av talangrekrytering, vilket är ohållbart i en snabbrörlig affärsmiljö. Genom att automatisera dessa processer frigörs tid för mer strategiskt arbete.

8. Mall för daglig tidslinje från SlideModel.com

via SlideModel

Om din dag är fylld med uppgifter från olika team eller projekt (vilket oftast är fallet för de flesta yrkesverksamma) är denna mall för dagligt schema från SlideModel ett praktiskt sätt att hålla koll på allt och bemästra projektets tidshantering.

För det första har mallen en fullständig 24-timmars tidslinje på en bild och en veckoplanerare på en annan. Du kan också kartlägga varje projekts egen tidslinje, visualisera dagliga arbetsbelastningar och enkelt justera tidsluckor med hjälp av färgkodade staplar och rutor.

Dessutom minskar denna mall förvirring och förbättrar överlämningar i komplexa projekt genom att hjälpa till att klargöra vem som gör vad och när.

✨ Perfekt för: Projektledare och teamledare som behöver hantera dagliga uppgiftsscheman och optimera tidsplaneringen.

9. Mall för tidslinje för evenemangsplanering från SlideModel.com

via SlideModel

Evenemang är avgörande i företagsvärlden. Men att planera dem kan vara en logistisk mardröm. Det var innan Event Planning Timeline Template från SlideModel. Denna horisontella tidslinje organiserar affärsevenemang, utbildningar eller mentorsprogram, med viktiga milstolpar markerade med fetstil och bokmärkesliknande etiketter.

Varje bild ger dig utrymme att visa händelsefaser, arbetsdagar och viktiga milstolpar i en intuitiv layout som fungerar bra för översikter på hög nivå och daglig schemaläggning.

Mallen för tidslinje för evenemangsplanering är fullt redigerbar i PowerPoint, Google Slides och Keynote, vilket gör den till ett flexibelt val för snabba planeringsscenarier.

✨ Perfekt för: Evenemangsplanerare, företagsutbildare och mentorer som hanterar evenemangsscheman, utbildningssessioner och milstolpar.

10. Mall för projektgenomförandeplan i PowerPoint från SlideModel.com

via SlideModel

Mallen för projektgenomförande från SlideModel hjälper team att gå från strategi till leverans. Detta är en av de mer utmanande aspekterna av projektplanering.

Så här fungerar mallen: Mallen är utformad för branscher som fastigheter, IT, bygg och marknadsföring och innehåller 18 redigerbara bilder för att beskriva mål, omfattning, projektresultat och personliga tidslinjer.

Du får allt från flödesscheman och Gantt-inspirerade bilder till riskhanterings- och kvalitetskontrollplaner. Dessutom presenterar de dynamiska layouterna en grundlig genomförandeplan som är enkel att följa och uppdatera i Google Slides och Microsoft PowerPoint.

✨ Perfekt för: Projektledare inom branscher som fastigheter, IT och byggnad, som behöver beskriva mål och tidslinjer på ett effektivt sätt.

11. PowerPoint-tidslinjemall av projektledare

via Projektledare

Ibland är den bästa tidslinjen den enklaste, och det är precis vad ProjectManagers kostnadsfria PowerPoint-mall för tidslinjer erbjuder.

Trots att mallen är enkel är dess funktioner långt ifrån grundläggande. Mallen använder redigerbara tabeller, former och rader som efterliknar ett Gantt-diagram, vilket gör att du tydligt kan beskriva uppgifter och tidsåtgång. På så sätt kan du enkelt visualisera uppgifter, start- och slutdatum samt viktiga ansvarsområden för hela teamet.

✨ Perfekt för: Småföretagare, frilansare och projektledare som letar efter en enkel, lättredigerad projekt-tidslinje.

Begränsningar vid användning av PowerPoint för projektets tidslinjer

Hittills har vi utforskat några fördelaktiga val för PowerPoint-baserade presentationer och projekt tidslinjer. Jack, en projektledare på ett medelstort teknikföretag, är som vi. För sin nästa projektpresentation tänkte han att en enkel PowerPoint-tidslinje skulle räcka.

Men halvvägs in i statusmötet började intressenterna ställa frågor som han inte kunde svara på så lätt – eftersom hans statiska bilder inte kunde visa uppdateringar, beroenden eller ändringar i realtid.

Den grundläggande tidslinjen såg fortfarande polerad ut, men bristen på flexibilitet gjorde det svårt att anpassa eller fördjupa sig i detaljerna när det behövdes.

Och det är det som är grejen med PowerPoint-tidslinjer. Dessa vanliga utmaningar kan störa din upplevelse:

Den statiska karaktären gör det svårt att anpassa tidslinjer till projektförändringar eller uppdateringar i realtid under presentationer ❌

Begränsad designflexibilitet uppmuntrar användning av generiska mallar, vilket leder till repetitiva bilder och minskat engagemang hos publiken ❌

Manuell anpassning för att ändra datum, uppgifter eller bilder leder till tidskrävande och felbenägna redigeringar ❌

Brist på interaktivitet minskar publikens engagemang genom att förhindra dynamisk utforskning, klickbara element eller integrerade visuella element som videor och live-dashboards ❌

Avsaknaden av inbyggda projektledningsfunktioner som uppgiftsberoenden, automatiska uppdateringar och resursuppföljning tvingar teamen att förlita sig på externa appar eller kalkylblad ❌

🧠 Rolig fakta: PowerPoint hette ursprungligen ”Presenter” och skapades av Forethought Inc. – tills Microsoft köpte det 1987 för 14 miljoner dollar och gav det den uppgradering vi känner till idag!

Alternativa mallar för projektets tidslinje

Trots PowerPoint-tidslinjernas attraktiva utseende kan det vara svårt att ändra en uppgift eller ett beroende under ett möte. Till skillnad från PowerPoint fryser ClickUp inte din tidslinje när du klickar på "Spara".

Den uppdateras i realtid, så oavsett om du är i ett möte eller mitt i en presentation kan alla se de senaste uppgifterna, datumen och beroendena utan besvärliga förbehåll.

Dessutom är ClickUps instrumentpaneler interaktiva och klickbara, vilket gör din projekttidslinje till något du kan utforska istället för att bara titta på. Detta gör ClickUp till den ultimata appen för arbete. Den kombinerar projektledning, kunskapsdelning och AI i en enda plattform.

Det bästa av allt? ClickUp har över 1000 mallar för alla användningsfall och scenarier. Låt oss ta en titt på några lättanvända mallar för projekt tidslinjer nedan.

Bubblelys biträdande vice vd, Savitree Cheaisang, sammanfattade det perfekt:

Mitt företag är mycket mer organiserat och kan kontrollera tidslinjen för varje projekt och spåra alla aktiviteter som sker där. Jag älskar beräkningsfunktionen som ger dig en snabb översikt över siffrorna istället för att exportera dem till Excel och göra en manuell beräkning.

Mitt företag är mycket mer organiserat och kan kontrollera tidslinjen för varje projekt och spåra alla aktiviteter som sker där. Jag älskar beräkningsfunktionen som ger dig en snabb översikt över siffrorna istället för att exportera dem till Excel och göra en manuell beräkning.

1. ClickUps mall för projektets tidslinje

Få gratis mall Upptäck snabbt flaskhalsar, uppdatera tidslinjer och kommunicera viktiga milstolpar med ClickUp Project Timeline Whiteboard Template.

När deadlines närmar sig med stormsteg har du inte tid att slösa bort tid på att skapa en projekt tidslinje från grunden. Istället kan du använda ClickUps mall för projekt tidslinje whiteboard, som ger dig en tydlig, dra-och-släpp-vy för att kartlägga hela projektet, från dag ett till slutliga leveranser.

Du kan anpassa allt – uppgifter, varaktighet och beroenden – och se ditt projekt utvecklas i realtid.

✨ Perfekt för: Projektledare och team som behöver en visuell drag-and-drop-funktion i realtid för att kartlägga sitt projekts förlopp.

🧠 Kul fakta: Startups med minst en kvinnlig grundare presterar 63 % bättre än helt manliga team och ger betydligt högre avkastning på investeringen. Enligt en färsk studie från First Round Capital är investeringar i kvinnoledda startups inte bara etiskt rätt – det är också ett smart finansiellt drag!

2. ClickUp Gantt-mall för projektets tidslinje

Få gratis mall Gör tidslinjerna mindre överväldigande med ClickUps Gantt-mall för projektets tidslinje.

De andra kämpar troligen med att hålla koll på tidslinjer och uppgifter. Men inte med ClickUp Gantt Project Timeline Template.

Denna mall ser till att uppgifter omvandlas till interaktiva tidslinjefält som uppdateras i realtid, så att du alltid vet var du står.

Du kan dela upp projekt i faser, lägga till beroenden och omedelbart se hur ändringar påverkar hela din plan. Färgkodade statusar och visuella förloppsindikatorer ger dig tydlighet utan att du behöver gräva i kalkylblad eller ändlösa listor.

Slutligen kommer denna ClickUp-mall med anpassade statusar (som Pågående, Under granskning och Blockerad), fält för varaktighet och slutförande samt flera vyer – månadsvis, veckovis, årsvis eller till och med en enkel sammanfattning.

✨ Perfekt för: Team som hanterar komplexa projekt med flera faser, beroenden och föränderliga deadlines.

💡 Proffstips: Känns din att göra-lista oändlig och din dag alltid för kort? Utforska hur du löser vanliga utmaningar inom tidshantering för att upptäcka praktiska strategier som hjälper dig att ta tillbaka kontrollen utan att behöva en 25:e timme.

🧐 Visste du att? Cirka 43 % av företagen uppger att deras projekt slutförs inom budgeten ”oftast” eller ”alltid”.

3. ClickUp-mall för tidslinje för marknadsföringsprojekt

Få gratis mall Håll ditt team på rätt spår med ClickUps mall för tidslinje för marknadsföringsprojekt.

Marknadsföringsteam har alltid mycket att göra – lanseringsdatum, kampanjmaterial, godkännanden, innehållskalendrar och så vidare. Det känns nästan omöjligt att hålla reda på allt. Men med ClickUps mall för marknadsföringsprojektets tidslinje behöver du inte längre oroa dig för det.

Med den här mallen kan du organisera alla marknadsföringsuppgifter på ett ställe, spåra viktiga deadlines och visualisera framstegen i dina kampanjer.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som behöver organisera, spåra och justera deadlines för flera kampanjer.

4. ClickUp-mall för tidslinje som kan fyllas i

Få gratis mall Spåra kampanjens milstolpar eller skapa en översikt över evenemangsschemat med den ifyllbara tidslinjemallen från ClickUp.

Även om tidslinjer är viktiga för ansvarsskyldigheten kan det vara produktivitetsdödande att skapa och uppdatera dem manuellt. Det är här ClickUps ifyllningsbara tidslinjemall kommer väl till pass. Behöver du göra ändringar? Lägg till, ta bort eller flytta uppgifter med bara några klick – utan att behöva börja om från början.

Med den här mallen kan du snabbt skapa och kartlägga uppgifter, milstolpar och händelser utan att behöva krångla med formatering.

✨ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som behöver en färdig, anpassningsbar tidslinjemall för att planera uppgifter och milstolpar.

📖 Läs också: Bästa programvaran för projektets tidslinje

5. ClickUp-mall för projektets tidslinje på whiteboard

Få gratis mall Håll helhetsbilden i fokus med ClickUp-mallen för projektets tidslinje på whiteboard.

ClickUp Project Timeline Whiteboard Template ger dig en whiteboard-upplevelse på skärmen, utan torrraderbara pennor och suddiga fläckar.

Uppgifter kan dras och släppas, ordnas kronologiskt och omedelbart visualiseras för framsteg och deadlines. Denna mall gör det enkelt att upptäcka beroenden och hinder innan de blir verkliga problem.

Och det bästa av allt? Denna tidslinjemall är tillräckligt flexibel för att utvecklas i takt med ditt projekt – justera den efterhand och håll alla informerade utan att störa arbetsflödet.

✨ Perfekt för: Team som föredrar en visuell, interaktiv whiteboard-upplevelse för att planera, organisera och följa upp projekt.

6. ClickUp Creative Project Timeline Template

Få gratis mall Använd en visuell tidslinje som anpassar sig efter ditt arbetsflöde med hjälp av ClickUps mall för kreativa projekt.

Om du prioriterar åtgärder som:

✅ Planera varje kreativt steg visuellt för att sätta upp tydliga mål, tidslinjer och resultat från dag ett.

✅ Spåra framsteg i realtid och upptäck hinder tidigt så att du kan justera tidslinjerna utan att projektet spårar ur.

✅ Håll alla uppdaterade med flexibla uppgiftsfördelningar och vyer som är skräddarsydda för designers, marknadsförare och medarbetare.

Då bör du överväga att använda ClickUp Creative Project Timeline Template. Med detta ramverk kan du lägga upp varje fas – från koncept till slutleverans – på en tydlig, visuell tidslinje.

✨ Perfekt för: Kreativa team som hanterar arbetsflöden inom design, varumärkesbyggande och innehållsproduktion.

7. ClickUp-mall för tidslinje för evenemang

Få gratis mall Upptäck varningssignaler tidigt och håll alla ansvariga med ClickUps mall för tidslinje för evenemang.

52 % av evenemangsplanerarna säger att deras största utmaning är att öka deltagarantalet, men hur kan du hantera det när du drunknar i sista minuten-ändringar och hundratals små uppgifter? ClickUps mall för evenemangstidslinje ger dig en checklista som du faktiskt kan kontrollera.

Du kan organisera ditt evenemang i hanterbara uppgifter, utse ansvariga parter och fastställa tydliga deadlines som inte kan förbises. Nu säkerställer synkronisering i realtid att ditt team förblir synkroniserat, även under hektiska dagar.

✨ Perfekt för: Evenemangsplanerare som jonglerar med flera uppgifter, deadlines och teammedlemmar för att säkerställa en smidig genomförande.

8. ClickUp-programvarans tidslinjemall för lansering

Få gratis mall Håll alla uppdaterade och i tid med hjälp av ClickUp Software Rollout Timeline Template.

Att lansera ny programvara är spännande, men det finns fortfarande utmaningar. Missar du ett steg kan du plötsligt stå inför buggar, förseningar eller förvirrade intressenter. ClickUps mall för tidslinje för programvarulansering skapar struktur i kaoset.

Det gör att du kan kartlägga varje fas av lanseringen, tilldela ansvar och visualisera beroenden, så att inga uppgifter går förlorade i kaoset. Det förenklar kommunikationen mellan teamen och upptäcker varningssignaler tidigt, innan de blir problem på lanseringsdagen.

✨ Perfekt för: Programvaruutvecklingsteam som samordnar komplexa produktlanseringar och uppdateringar.

9. ClickUp-mall för projektplanering

Få gratis mall Centralisera idéer, produktlanseringar och allt däremellan med ClickUps mall för projektplanering.

Produktutveckling sker snabbt, och om du inte anpassar dina prioriteringar i tid riskerar du att missa alla dina deadlines. ClickUp Project Roadmap Template är specialutvecklad för produktteam som jonglerar med lanseringar av nya funktioner, långsiktiga visioner och samordning mellan intressenter.

Dessutom underlättar mallen uppföljningen av dina lanseringsplaner, prioriteringen av funktioner baserat på verklig feedback och smidigt samarbete mellan avdelningar.

Om du vill ha flexibilitet kan du överväga att använda ClickUps kalendervy för schemaläggning eller dra-och-släpp-Kanban-tavlan för att visuellt representera varje utvecklingsstadium.

✨ Perfekt för: Produktchefer och utvecklingsteam som spårar lanseringsplaner, feedback och prioriteringar.

10. ClickUp-mall för kvartalsvis färdplan

Få gratis mallar Njut av flexibilitet, samarbete och synkroniserade team med hjälp av ClickUps kvartalsvisa roadmap-mall.

Kvartalsplanering innebär ofta att beslut måste fattas snabbt, men det är svårt att se vad som väntar. Det är där ClickUps kvartalsplaneringsmall blir din ledstjärna.

Denna mall hjälper dig att visualisera viktiga prioriteringar, samordna tvärfunktionella team och spåra framsteg mot dina kvartalsmål utan att drunkna i kalkylblad.

Oavsett om du vill förfina din kundresa eller balansera den övergripande strategin med dagliga projekt, ger kvartalsvis roadmap-mall dig den tydlighet du behöver för att kunna agera med självförtroende.

✨ Perfekt för: Ledningsgrupper som balanserar kortsiktiga mål med långsiktiga företagsstrategier.

💡 Proffstips: Är du osäker på när du ska använda ett Gantt-diagram och när du ska använda en tidslinje? Gantt-diagram vs. tidslinje: Vad är de och hur använder man dem? förklarar skillnaderna mellan dem så att du kan välja rätt verktyg för övergripande planering eller detaljerad uppgiftshantering, utan att blanda ihop sköldpaddor och landsköldpaddor.

11. ClickUp-mall för affärsplan

Få gratis mall Håll alla fokuserade på det som driver verkliga affärsresultat med hjälp av ClickUps mall för affärsplanering.

Att skapa en solid affärsplan är oftast där det går långsamt. Men ClickUps mall för affärsplaner påskyndar processen.

Så här mycket arbete finns det: Istället för att hantera tusentals fragmenterade uppgifter och vaga prioriteringar hjälper den här mallen dig att lägga upp allt på ett tydligt sätt – vad som behöver göras, när och varför.

På så sätt kan du använda mallen för att visualisera långsiktiga mål, prioritera arbete med stor påverkan och kommunicera strategier till ditt team och dina intressenter.

✨ Perfekt för: Företagare, grundare och strategiska planerare som hanterar högnivåmål och företagsvisioner.

📖 Läs också: Gratis mallar för projektplaner i Excel och ClickUp

12. ClickUp Enkel mall för Gantt-diagram

Få gratis mall Upplev en visuell färdplan utan krångel med ClickUp Simple Gantt Chart Template.

Låt oss avsluta listan med något enkelt. ClickUps enkla Gantt-diagrammall är perfekt för projektledare som vill ha snabb installation, tydliga bilder och en stressfri planeringsupplevelse.

Du får en överskådlig, lättanvänd Gantt-vy för att spåra projektfaser, hantera uppgiftsberoenden och flagga potentiella hinder innan de stör din tidslinje. Tillsammans med list- och dokumentvyerna är denna mall tillräckligt flexibel för att planera, dokumentera och justera – allt på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Projektledare som behöver en snabb, visuell Gantt-vy för att spåra projektfaser och uppgiftsberoenden.

Ett klick (uppåt) i taget (tidslinje)

ClickUp effektiviserar tidslinjer genom att tillhandahålla uppdateringar i realtid, möjliggöra schemaläggning med dra-och-släpp-funktion, erbjuda dynamiska vyer som Gantt och Kalender samt integrera inbyggda beräkningar i ett enda arbetsområde.

Du behöver inte längre växla mellan olika verktyg eller lappa ihop kalkylblad.

Håll dig uppdaterad genom att registrera dig på ClickUp!