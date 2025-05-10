De 10 bästa apparna för schemaläggning på Instagram för tillväxt på sociala medier 2025

Det är inte lätt att tillfredsställa Instagram-algoritmen, eftersom flera faktorer spelar in. Innehållets kvalitet och format är viktigt, men även publiceringstidpunkten har stor inverkan på engagemanget.

Endast social media-ansvariga förstår hur svårt det är att vakna i gryningen bara för att lägga upp ett festligt inlägg. Istället för att anpassa dig efter Instagrams tidtabell kan du använda schemaläggningsappar för Instagram för att ta kontroll över dina Instagram-inlägg och schemalägga dem efter dina egna villkor.

Dessa verktyg är enkla och praktiska och gör att du kan planera kalendrar i förväg och upprätthålla en fullständig innehållspipeline. För att förenkla ditt arbetsflöde har vi sammanställt en lista över de bästa apparna för schemaläggning på Instagram och verktyg för hantering av sociala medier som du kan utforska.

De bästa apparna för schemaläggning på Instagram i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa schemaläggningsapparna för Instagram och vad de är bra på:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Innehållsplanering och teamsamarbete AI-insikter, whiteboards + kalender, automatiseringar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Hootsuite Schemaläggning och analys av sociala medier Stöd för flera typer av inlägg, analyser, AI-bildtexter, social lyssnande Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Buffer Enkel schemaläggning och innehållsplanering Dra-och-släpp-schemaläggning av inlägg, AI-bildtexter, engagemangshubb Gratis plan tillgänglig; lås upp avancerade funktioner med betalda planer. SocialBee Evergreen Instagram-schemaläggning och automatisering av innehåll Återanvändning av inlägg, innehållskategorier, AI-verktyg för innehåll Gratis provperiod tillgänglig Senare Visuell planering och schemaläggning för Instagram Dra-och-släpp-planerare, AI-bildtexter, förslag på bästa tidpunkter, länk i biografi Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Sprout Social Avancerad analys och teamsamarbete Optimala sändningstider, sentiment-spårning, SproutLink, godkännandeprocesser Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Tailwind Hashtagoptimering och automatiserad schemaläggning för Instagram SmartSchedule, hashtag-sökare, rutnätsplanerare, Smart. bio Gratis plan tillgänglig; lås upp avancerade funktioner med betalda planer. Sendible Byråer och hantering av flera konton Första kommentarens hashtags, massplanering, kundpaneler, rapportering Gratis provperiod tillgänglig SocialPilot Budgetmedvetna byråer och små och medelstora företag Massplanering, AI-bildtexter, innehållsbibliotek, white label-analyser Gratis provperiod tillgänglig Pallyy Sociala medier-hantering med fokus på Instagram Förhandsgranskning av rutnät, AI-hashtags, schemaläggning av första kommentarer, Bio Link Gratis plan tillgänglig; lås upp avancerade funktioner med betalda planer.

Vad du bör leta efter i appar för schemaläggning på Instagram

En sak jag skulle vilja se i schemaläggningsappar är bättre stöd för tidszoner... Det skulle definitivt vara häftigt om dessa appar hade smidigare integrationer för olika sociala plattformar så att man inte behöver ett separat verktyg för varje plattform.

Det här är alla funktioner som social media-ansvariga på Reddit önskar sig i en schemaläggningsapp. Dessutom finns det några grundläggande element som de bästa schemaläggningsapparna för Instagram bör erbjuda:

Dra och släpp enkelt inlägg för schemaläggning , planera i förväg och hantera ditt Instagram-flöde med en tydlig kalendervy.

Schemalägg Instagram Stories med exakt timing , precis som vanliga Instagram-inlägg.

Se exakt hur dina inlägg, bildtexter och karusellinlägg kommer att se ut innan du publicerar dem.

Få värdefull information om gillanden, kommentarer, räckvidd och följarökning för att förfina din strategi för sociala medier.

Hantera flera sociala mediekonto och schemalägg inlägg för andra sociala medieplattformar från en enda kontrollpanel.

Om du har ett team som hanterar Instagram, glöm inte att leta efter godkännandeprocesser .

De 10 bästa apparna för schemaläggning på Instagram

Här är de bästa Instagram-verktygen som hjälper dig att hålla din publiceringsschema utan stress.

1. ClickUp (bästa verktyget för planering av Instagram-innehåll och teamsamarbete)

Prova ClickUp gratis Förenkla varje steg i skapandet och distributionen av ditt innehåll på sociala medier med ClickUp för marknadsföringsteam.

Om social media-ansvariga kunde skapa det perfekta projektledningsverktyget för Instagram skulle det se ut ungefär som ClickUp. Det beror på att ClickUp kombinerar innehållsplanering, teamsamarbete och AI i en kraftfull plattform som fungerar som en allt-i-ett-app för arbetet.

För att bättre förstå dess unika försäljningsargument, låt oss titta på de olika stegen i skapandet av innehåll för sociala medier och hur ClickUp for Marketing Teams förenklar varje steg:

Idéer till innehåll: Det kan vara svårt att hela tiden komma på nytt innehåll till Instagram. En bra idéprocess tar hänsyn till följande:

Förstå din målgrupp: Vad engagerar de sig mest i?

Spåra trender: Vad fungerar för konkurrenter och influencers?

Utforska olika format: Videoposter, karusellposter, omröstningar och stories

Återanvändning av innehåll: Uppdatera och dela om inlägg som har fått bra respons.

För att hålla ordning på dina idéer kan AI-drivna verktyg hjälpa dig att undersöka trender, analysera tidigare engagemang och föreslå innehållsidéer som tilltalar din målgrupp.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda, multifunktionella AI-assistent, kan till exempel bearbeta inlägg på sociala medier, online-recensioner och konsumentinsikter för att förfina din innehållsstrategi och upptäcka luckor som är värda att utforska.

Skapa din egen med Brain Generera innehållsidéer, analysera trender och förfina din strategi för sociala medier med ClickUp Brain.

Visuellt flöde via mind mapping: När du har en lista med innehållsidéer kan du förfina din plan genom att visualisera kopplingarna mellan dem. Mind mapping är ett utmärkt sätt att skissa upp ett innehållsflöde från brainstorming till genomförande och identifiera kopplingar mellan olika Instagram-inlägg (t.ex. länka ett inlägg till en relaterad Instagram Story).

Istället för att använda penna och papper kan du använda ClickUp Whiteboards för att skapa drag-and-drop-mindmaps, lägga till visuellt innehåll (och AI-genererade bilder) för att stödja dina inläggsidéer och samarbeta på sociala medier i realtid. Detta gör det lättare att se hur olika delar av innehållet passar in i din övergripande strategi.

Skapa visuella kartor över innehållsidéer, arbetsflöden och kampanjstrukturer för smidig planering med ClickUp Whiteboards

Strukturera ett uppgiftsbaserat arbetsflöde: Ett tydligt arbetsflöde för innehåll hjälper dig att spåra framsteg och schemalägga Instagram-inlägg på ett effektivt sätt.

Projektledningsverktyg som ClickUp Tasks låter dig tilldela ansvar för skapande och distribution av innehåll, lägga till deadlines och ställa in anpassade statusar i ClickUp (Under granskning, Behöver redigering, Godkänt). Detta säkerställer att varje inlägg granskas och finslipas innan det publiceras.

Organisera ditt innehållsflöde med uppgiftsfördelning, deadlines och godkännandesteg med hjälp av ClickUp Tasks

💡 Proffstips: Om du arbetar med ett delat dokument kan du med ClickUp Docs omvandla feedback och kommentarer från ditt team till praktiska uppgifter direkt i dokumentet, så att det blir enklare att följa upp.

Organisera en innehållskalender för sociala medier: En innehållskalender hjälper team att hålla ordning och förhindrar stress i sista minuten.

Istället för att använda kalkylblad kan teamen använda en visuell innehållskalenderprogramvara – som ClickUps kalendervy – för att schemalägga flera inlägg, justera tidslinjer och spåra framsteg i realtid. På så sätt vet alla vad som är på gång och när.

Planera, schemalägg och hantera hela ditt innehåll med en visuell innehållskalender med hjälp av ClickUp Calendar View

I likhet med en innehållskalender erbjuder ClickUps mall för schemaläggning av inlägg på sociala medier ett strukturerat ramverk som hjälper sociala medieansvariga att upprätthålla konsekvens.

Få gratis mall Förfina din strategi för sociala medier baserat på insikter i realtid med mall för schemaläggning av inlägg på sociala medier från ClickUp.

Genom att du kan schemalägga inlägg i förväg på flera plattformar säkerställer du att ditt innehåll når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Dessutom kan du med inbyggd prestationsspårning och analys förfina din strategi för sociala medier baserat på insikter i realtid.

Automatisera repetitiva uppgifter: Automatisering kan spara timmar av manuellt arbete, vilket gör det möjligt för marknadsförare att fokusera på att skapa innehåll istället för administrativa uppgifter. Överväg att automatisera:

Uppgiftsfördelning (t.ex. tilldela automatiskt en designer och copywriter när en ny inläggsidé läggs till)

Innehållsgodkännanden (t.ex. meddela redaktörer när ett utkast är klart för granskning)

Schemaläggning av inlägg (t.ex. genom att använda Instagram-schemaläggningsverktyg för sociala medier för att automatiskt publicera innehåll)

Du kan göra allt detta med ClickUp Automations – förenkla dessa processer, minska fel och se till att ditt arbete flyter smidigt.

Automatisera repetitiva uppgifter på sociala medier som godkännanden, tilldelningar och schemaläggning av inlägg för att spara tid med ClickUp Automations

Spåra prestanda med analysverktyg: När ditt innehåll är publicerat kan du spåra engagemangsmätvärden, såsom räckvidd och följarökning, för att förbättra framtida strategier.

ClickUp Dashboards visar prestationsdata i realtid, vilket gör det enklare att anpassa din strategi utifrån vad som fungerar.

Spåra prestationsmått i realtid och få värdefulla insikter för att optimera dina insatser på sociala medier genom att konfigurera ClickUp Dashboards

Vill du få en flygande start? ClickUp Social Media Template fungerar som en central hubb för att organisera, planera och genomföra din strategi för sociala medier med precision. Prova den om du vill ligga steget före konkurrenterna och fatta datadrivna beslut utan ansträngning.

ClickUps bästa funktioner

Hantera innehåll , schemaläggning och samarbete på ett och samma ställe med AI-drivna insikter för att förfina din strategi för sociala medier.

Brainstorma och organisera idéer visuellt med hjälp av ClickUp Whiteboards för att planera kampanjer och arbetsflöden.

Förenkla arbetsflöden och uppgiftshantering med ClickUp Tasks, där du kan ställa in deadlines, statusar och godkännanden.

Planera och schemalägg inlägg enkelt med ClickUps kalendervy för att upprätthålla ett konsekvent Instagram-flöde.

Automatisera repetitiva uppgifter som godkännanden, tilldelningar och automatisk publicering för att spara tid.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Begränsningar för ClickUp

Kräver tid att lära sig på grund av dess avancerade anpassningsmöjligheter.

Ibland upplever man långa laddningstider.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

I varje projekt kan det uppstå problem eller hinder som teamet måste övervinna, men ClickUp gör det möjligt för oss att snabbt kommunicera med dem vi behöver nå. Automatiseringar har gjort det möjligt för oss att ta en mycket föråldrad och tidskrävande process och göra den snabbare och mer exakt.

2. Hootsuite (Bäst för schemaläggning på Instagram och analys av sociala medier)

via Hootsuite

Sociala medieansvariga vet att det snabbt kan bli överväldigande att hålla reda på publiceringsscheman, spåra engagemang och svara på interaktioner från publiken.

Hootsuite delar detta ansvar genom att erbjuda en centraliserad instrumentpanel för schemaläggning av Instagram-inlägg, Stories, Reels och karusellinlägg. Det tillhandahåller även analyser för att mäta prestanda.

Hootsuites bästa funktioner

Schemalägg och hantera Instagram-innehåll på ett och samma ställe, från Stories till Reels och karusellinlägg.

Analysera prestanda med Instagram-analysverktyg, identifiera det innehåll som presterar bäst och optimera engagemangsstrategier.

Använd AI-drivna verktyg som OwlyWriter AI för att generera bildtexter och återanvända innehåll på ett effektivt sätt.

Övervaka trender och konkurrenter med inbyggd social lyssning för att ligga steget före branschförändringar.

Hantera organiska och betalda kampanjer parallellt, vilket gör det enklare att övervaka reklaminsatserna.

Hootsuite-begränsningar

Relativt högre priser gör det mindre tillgängligt för frilansare och småföretag.

Det komplexa användargränssnittet kräver tid för att förstå och konfigurera effektivt.

Hootsuite-priser

Professional : 99 $/månad per användare

Team : 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Hootsuite

I stort sett högst rankad för schemaläggning, kalender och hantering av konton för sociala medier. Jag antar att Hootsuite är inriktat på stora företag. Nackdelen är att det är dyrt jämfört med andra.

📖 Läs mer: Är du osäker på om Hootsuite är rätt för dig? Kolla in de bästa alternativen till Hootsuite för att upptäcka kraftfulla verktyg för hantering av sociala medier som erbjuder smartare schemaläggning, djupare analyser och bättre samarbete.

3. Buffer (Bäst för enkel schemaläggning och innehållsplanering på Instagram)

via Buffer

Alla social media-ansvariga behöver inte ett överdrivet komplicerat schemaläggningsverktyg – ibland är enkelhet nyckeln. Buffer fokuserar på enkel schemaläggning för Instagram, så att användare kan planera inlägg, Reels, Stories och karusellinlägg utan att behöva ha en examen i marknadsföring.

Det intuitiva gränssnittet är perfekt för enskilda marknadsförare, småföretag och kreatörer som letar efter ett enkelt sätt att schemalägga och spåra Instagram-innehåll.

Buffers bästa funktioner

Schemalägg och publicera automatiskt Instagram-inlägg, Stories och Reels med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Spåra engagemanget med Instagram-analyser, som hjälper dig att identifiera det innehåll som fungerar bäst och de optimala tidpunkterna för publicering.

Använd Buffers AI-assistent för att skapa bildtexter, brainstorma idéer och förfina innehåll.

Hantera kommentarer från Instagram och Facebook på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att svara din publik.

Spara och organisera innehållsidéer i en central hubb för framtida inlägg och kampanjer.

Buffertbegränsningar

Begränsad analys och social lyssnande gör den mindre lämplig för djupgående konkurrentanalys.

Grundläggande automatiseringsalternativ kräver manuell inblandning för vissa uppgifter jämfört med mer avancerade schemaläggningsverktyg.

Buffer-priser

Gratis

Essentials : 6 $/månad per kanal

Team: 12 $/månad per kanal

Buffer-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

👀 Visste du att? Instagram var ursprungligen inte utformat med schemaläggning i åtanke. Detta ändrades i januari 2018 när Instagram officiellt aktiverade automatisk publicering för företagskonton via Graph API. Innan denna uppdatering var schemaläggningsverktyg som Later och Buffer tvungna att förlita sig på push-meddelanden för att påminna användarna om att publicera manuellt.

4. SocialBee (bäst för schemaläggning av evergreen-innehåll på Instagram)

via SocialBee

För att hålla ett Instagram-konto aktivt krävs det att man publicerar inlägg regelbundet, men allt innehåll behöver inte skapas från grunden varje gång. SocialBee är specialiserat på att återanvända evergreen-innehåll.

Så här fungerar det: Verktyget låter dig schemalägga Instagram-inlägg en gång och sedan få dem repostade automatiskt över tid. Detta är särskilt användbart för varumärken och företag som vill maximera engagemanget med minimal ansträngning.

SocialBees bästa funktioner

Automatisera schemaläggningen av evergreen-innehåll genom att återanvända inlägg för att hålla ditt flöde aktivt.

Organisera inlägg med innehållskategorier och säkerställ en balanserad blandning av olika innehållstyper.

Schemalägg Instagram Stories, Reels och karusellinlägg med flexibla tidsalternativ.

Använd AI-genererade bildtexter och bilder för att påskynda processen för att skapa innehåll.

Förhandsgranska ditt Instagram-rutnät för att upprätthålla ett konsekvent och visuellt tilltalande flöde.

SocialBee-begränsningar

Begränsad analys och engagemangsspårning gör det svårare att mäta inläggens prestanda på djupet.

Inga avancerade funktioner för social lyssning, vilket begränsar konkurrentbevakning och trendanalys.

Priser för SocialBee

Bootstrap : 29 $/månad per användare

Accelerate : 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad

SocialBee-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (35+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om SocialBee

Jag gillar möjligheten att publicera på flera plattformar från ett och samma ställe. Dashboarden meddelar dig om du behöver göra ändringar för att följa vissa kanals regler. Det var också väldigt enkelt att komma igång. När du har anslutit dina konton är du redo att börja publicera ditt innehåll.

5. Later (Bäst för visuell planering och schemaläggning på Instagram)

via Later

Om Instagram-estetik är viktigt för ditt varumärke erbjuder Later en visuell planeringsfunktion med dra-och-släpp-funktion som hjälper dig att skapa ett enhetligt flöde.

Den är främst utformad för Instagram-användare och förenklar innehållsplaneringen med automatisk publicering av inlägg, Stories, karuseller och Reels.

Verktyget ger också förslag på hashtags, insikter om den bästa tiden att publicera och en AI-bildtextförfattare.

Later bästa funktioner

Planera och schemalägg Instagram-inlägg visuellt med hjälp av en dra-och-släpp-kalender.

Publicera automatiskt enstaka bilder, karuseller, Stories och Reels för att hålla en jämn kvalitet.

Optimera innehållets prestanda med analyser, hashtagförslag och bästa publiceringstider.

Använd AI-driven bildtextsskrivning för att snabba upp skapandet av innehåll.

Funktionen Link in Bio driver trafik till webbplatser, onlinebutiker och bloggar.

Senare begränsningar

Begränsade engagemangsfunktioner gör det svårt att hantera interaktioner på Instagram.

Inga verktyg för social lyssnande för att spåra omnämnanden av varumärket och insikter om konkurrenter

Priser för Later

Starter : 25 $/månad per användare

Tillväxt : 45 $/månad

Avancerad : 80 $/månad

Byrå : 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Senare betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (390+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Later

Jag gillar den fullständiga kalendervyn som visar en veckas innehåll. Jag tycker också att analyssidan är mycket användbar när jag gör min månatliga översikt över innehållets prestanda.

6. Sprout Social (Bäst för avancerad analys och teamsamarbete)

via Sprout Social

Även om Sprout Social är dyrt är det ett förstklassigt val som erbjuder djupgående analyser, AI-drivna insikter och smidigt teamsamarbete.

Du får schemaläggning för flera plattformar, arbetsflöden för godkännande av innehåll, social lyssnande och analys av publikens åsikter, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för varumärken med komplexa sociala medier-verksamheter.

Sprout Socials bästa funktioner

Förbättra bildtexter och inläggsidéer med AI-drivna innehållsförslag.

Spåra konversationer, omnämnanden av varumärket och publikens åsikter med hjälp av avancerade verktyg för social lyssning.

Förutse den bästa tiden att publicera med funktionen Optimal Send Times baserat på engagemangsdata.

Analysera insikter om målgruppen och kampanjresultat med detaljerade analyser och anpassade rapporter.

Samarbeta effektivt med hjälp av teamfunktioner som godkännandeprocesser och taggning av meddelanden.

Driv trafik till din webbplats direkt från Instagram med SproutLink (verktyg för länkar i biografier).

Begränsningar för Sprout Social

Det relativt högre priset gör det mindre idealiskt för ensamföretagare eller småföretag.

Prismodellen per användare kan bli dyr när ditt team växer.

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktionsuppsättning

Priser för Sprout Social

Standard : 249 $/månad per användare

Professional : 399 $/månad per användare

Avancerad : 499 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (3 837+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (595+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Sprout Social

Jag har använt Sproutsocial på två olika företag och kommer att använda det igen i min egen digitala byrå. Det är ett utmärkt verktyg för att organisera, schemalägga och publicera sociala meddelanden.

📖 Läs mer: Bästa alternativ till Sprout Social

7. Tailwind (Bäst för automatiserad schemaläggning på Instagram och hashtagoptimering)

via Tailwind

Om du letar efter ett schemaläggningsverktyg för Instagram som hjälper dig med mer än bara att publicera inlägg är Tailwind värt att överväga. Detta verktyg erbjuder smart schemaläggning, hashtag-rekommendationer och visuell innehållsplanering.

En riktigt användbar funktion: Tailwinds SmartSchedule hittar automatiskt de bästa tidpunkterna att publicera utifrån målgruppens aktivitet.

Tailwinds bästa funktioner

Publicera Instagram-inlägg, Stories och karuseller automatiskt, vilket minskar behovet av manuell publicering.

Hitta och schemalägg hashtags automatiskt med Tailwinds Hashtag Finder för att öka synligheten för dina inlägg.

Planera och förhandsgranska ditt flöde visuellt med hjälp av dra-och-släpp-rutnätet för en sammanhängande Instagram-estetik.

Optimera ditt publiceringsschema med SmartSchedule, som fastställer de bästa tidpunkterna för engagemang.

Öka trafiken med Smart Bio, ett verktyg för automatisk uppdatering av länkar i biografin som kopplar inlägg till viktigt innehåll.

Begränsningar för Tailwind

Begränsningar för automatisk publicering kräver manuell publicering för inlägg med flera bilder.

Grundläggande analyser saknar den djupgående insikt som finns i andra schemaläggningsverktyg för Instagram.

Priser för Tailwind

Gratis för alltid

Pro : 24,99 $/månad per användare

Avancerad : 49,99 $/månad

Max: 99,99 $/månad

Tailwind-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Sendible (Bäst för byråer och teamsamarbete)

via Sendible

En sak som de flesta social media-ansvariga är bekanta med är att hantera flera sociala mediekonto. Det medför ett extra ansvar att samordna med team och spåra prestanda, vilket snabbt kan bli överväldigande.

Sendible är utformat med byråer och marknadsföringsteam i åtanke och erbjuder en enhetlig instrumentpanel för att schemalägga Instagram-inlägg, övervaka engagemang och generera detaljerade rapporter.

Sendibles bästa funktioner

Schemalägg och publicera automatiskt Instagram-innehåll, inklusive Stories, karuseller och hashtags för första kommentarer.

Hantera flera konton effektivt med godkännandeprocesser och kundpaneler, perfekt för byråer.

Övervaka Instagram-kommentarer och meddelanden i realtid och tilldela dem till teammedlemmar för snabbare svar.

Skapa automatiserade rapporter och spåra prestanda, med professionell analys och anpassad branding.

Importera innehåll i bulk och skapa köer för att automatisera återpublicering av evergreen-innehåll utan manuella ingrepp.

Sendibles begränsningar

Kräver manuell skapande av inlägg på grund av brist på AI-driven bildtext eller innehållsgenerering.

Saknar djupgående verktyg för social lyssnande , vilket gör konkurrentbevakningen mindre robust än vissa alternativ.

Priser för Sendible

Skapare : 29 $/månad per användare

Traction : 89 $/månad

Skala : 199 $/månad

Avancerad : 299 $/månad

Enterprise: 750 $/månad

Sendible-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 880 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

📖 Läs också: De bästa schemaläggningsverktygen för Instagram för tillväxt på sociala medier

9. SocialPilot (Bäst för budgetmedvetna byråer och små och medelstora företag)

via SocialPilot

Letar du efter ett kostnadseffektivt men ändå kraftfullt verktyg för hantering av sociala medier? SocialPilot är utformat för byråer, småföretag och egenföretagare som behöver en funktionsrik schemaläggare.

Jämfört med konkurrenter som Hootsuite erbjuder SocialPilot liknande funktioner till en bråkdel av kostnaden. Det erbjuder lättanvända verktyg för schemaläggning, analys och teamsamarbete.

SocialPilots bästa funktioner

Schemalägg alla typer av Instagram-innehåll (inlägg, Reels, Stories och Carousels) med lätthet.

Skapa engagerande bildtexter och hashtagförslag med hjälp av AI Pilot.

Automatisera schemaläggningen av första kommentarer för att hålla bildtexterna rena och öka räckvidden.

Få omedelbar tillgång till återanvändbara inlägg med innehållsbiblioteket och spara tid på att skapa innehåll.

Ladda upp upp till 500 inlägg samtidigt med massplanering.

Analysera prestanda med avancerad analys och rapportering, inklusive white label-branding för byråer.

Hantera meddelanden och kommentarer på Facebook, Instagram, LinkedIn och Google Business med Social Inbox.

Begränsningar för SocialPilot

Ingen automatisk publicering på TikTok

Saknar avancerade funktioner för social lyssning för varumärkesövervakning.

Färre tredjepartsintegrationer jämfört med konkurrenter som Hootsuite.

Priser för SocialPilot

Essentials : 30 $/månad

Standard : 50 $/månad

Premium : 100 $/månad

Ultimate: 200 $/månad

SocialPilot-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 820 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (370+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om SocialPilot

Det är superenkelt att koppla ihop våra konton och schemalägga våra inlägg! Det var enkelt att implementera med vårt team och våra användare. Vi publicerar på över 75 sociala konton varje vecka, så det är extremt hjälpsamt att ha ett verktyg som är enkelt att använda.

📖 Läs också: De bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer

10. Pallyy (Bäst för Instagram-fokuserad hantering av sociala medier)

via Pally

Om din strategi för sociala medier i hög grad kretsar kring Instagram är Pallyy ett kraftfullt men ändå prisvärt alternativ till traditionella verktyg för hantering av sociala medier.

Pallyy utvecklades ursprungligen som ett analysverktyg för Instagram, men har nu utvecklats till en fullfjädrad schemaläggare för sociala medier med kraftfulla funktioner för planering av visuellt innehåll.

Pallyys bästa funktioner

Navigera i ett enkelt, intuitivt användargränssnitt med en dra-och-släpp-kalender för innehåll.

Skapa optimerade bildtexter och hashtags med AI-drivna verktyg.

Förhandsgranska ditt Instagram-rutnät visuellt för att ordna inläggen innan du publicerar dem.

Schemalägg första kommentarer för att lägga till hashtags utan att överbelasta bildtexterna.

Övervaka konkurrenternas engagemang, inlägg och tillväxt med Instagram-spårning.

Få automatiska rapporter skickade direkt till din e-post (dagligen, veckovis eller månadsvis).

Skapa en anpassad målsida med spårbara länkar med hjälp av verktyget Bio Link.

Pallyys begränsningar

Bäst för Instagram – analysverktyg för andra plattformar är mindre detaljerade.

Saknar avancerade automatiseringsfunktioner (t.ex. återanvändning av inlägg, AI-genererade förslag på inlägg)

Ingen white label-alternativ för byråer som behöver anpassad branding.

Pallyy-priser

Gratis för alltid

Premiumplan : 25 $/månad per användare

Teamplan: 29 $/månad per användare

Pallyy-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (65+ recensioner)

📖 Läs mer: Har du svårt att hantera kundinteraktioner på flera plattformar? Utforska dessa bästa CRM-verktyg för sociala medier för att effektivisera engagemanget, spåra konversationer och bygga varaktiga relationer.

Här är ytterligare tre verktyg som kan förbättra din hantering av innehåll på sociala medier och kundengagemanget:

CoSchedule : Hjälper marknadsföringsteam att planera, organisera och automatisera innehåll på sociala medier tillsammans med blogginlägg och e-postkampanjer via deras marknadsföringskalender och schemaläggningsplattform. : Hjälper marknadsföringsteam att planera, organisera och automatisera innehåll på sociala medier tillsammans med blogginlägg och e-postkampanjer via deras marknadsföringskalender och schemaläggningsplattform.

Loomly : Automatiserar publicering för att hjälpa företag att upprätthålla en konsekvent online-närvaro. Den erbjuder även förhandsgranskning av innehåll och lagrar idéer till inlägg. : Automatiserar publicering för att hjälpa företag att upprätthålla en konsekvent online-närvaro. Den erbjuder även förhandsgranskning av innehåll och lagrar idéer till inlägg.

eClincher : Erbjuder visuell kalenderplanering och smart schemaläggning för optimerade publiceringstider tillsammans med ett engagemangsverktyg med köautomatisering. : Erbjuder visuell kalenderplanering och smart schemaläggning för optimerade publiceringstider tillsammans med ett engagemangsverktyg med köautomatisering.

🧠 Rolig fakta: Det första fotot som någonsin publicerades på Instagram, av medgrundaren Kevin Systrom i juli 2010, var på en hund och en fot (som tillhörde hans flickvän Nicole) och hade texten ”test”.

Schemalägg med ClickUp för Insta(nt) Growth

De Instagram-schemaläggningsappar vi har diskuterat har sina unika styrkor, men ClickUp sticker ut eftersom den minskar behovet av att byta mellan olika appar. Användarna är nöjda med att hitta alla funktioner de behöver på ett och samma ställe. Och effekten?

Fråga Anna Shelton, Membership Experience Manager på ICPSR, University of Michigan:

Vårt team hanterar allt från grafisk design till försäljning, sociala medier och evenemang. Vi behövde ett verktyg som kunde organisera arbetet över flera kanaler som Slack och Jira – efter att ha misslyckats med andra produkter hittade vi ClickUp och har aldrig ångrat oss!

Med AI-drivna insikter, en visuell innehållskalender, automatiserade arbetsflöden och smidig teamsamarbete förenklar ClickUp schemaläggning, innehållsplanering och prestationsspårning.

Är du redo att få ditt Instagram-konto att växa snabbare? Registrera dig för ClickUp idag!