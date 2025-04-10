De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till DingTalk 2025

Det är måndag morgon och du leker digital detektiv och försöker hitta den viktiga filen som Jane delade.

Var det i Slack? E-post? Innan du vet ordet av har du spenderat 30 minuter på att leta efter dina nycklar på jobbet.

Men du är inte ensam – 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information.

Rätt samarbetsplattform håller ditt team sammankopplat, uppgifterna organiserade och din mentala hälsa intakt. Om DingTalk inte uppfyller dessa behov för dig, har du kommit rätt.

Låt oss utforska de bästa DingTalk-alternativen som kan hjälpa dig att arbeta smartare – inte hårdare.

Och om du letar efter ett verktyg som fungerar så smart att det kanske till och med är smartare än du själv, ta en titt på det första namnet på vår lista: ClickUp.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Välj bland dessa 10 bästa Dingtalk-alternativ för bättre samarbete! Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Projekt- och uppgiftshantering med inbyggd kommunikation AI-driven assistent, tilldelningsbara kommentarer, dokument i realtid + chatt Gratis, 7–12 USD/användare/månad; Enterprise: Anpassad; Brain: +7 USD Zoom Meetings Högkvalitativt virtuellt teamsamarbete AI-mötesreferat, grupprum, flerspråkiga undertexter Gratis, 15,99–21,99 USD/användare/månad Microsoft Teams Microsoft 365-användare Samredigera Office-dokument, synkronisering mellan Teams och Outlook, delade kanaler med kunder Gratis; 4–22 USD/användare/månad (via Microsoft 365-abonnemang) Slack Snabb kommunikation + samarbete Kanaler, ljud-/videosamtal, meddelandesammanfattningar Gratis, 8,75–15 USD/användare/månad; Enterprise: Anpassad Rocket. Chat Säkerhetsfokuserade organisationer Öppen källkod, krypterad meddelandehantering, support för alla kanaler Gratis; Pro/Enterprise: Anpassad Brosix Säker snabbmeddelandefunktion för företag Krypterade P2P-meddelanden, skärmdelning, interaktiva whiteboardtavlor Gratis, 5–8 dollar/användare/månad Troop Messenger Detaljerad kontroll + säker teamkommunikation Forkout massmeddelanden, brådskande anteckningar, samarbetsbaserad kodning 2,5–24 dollar/användare/månad Flock Enkel kommunikation för små och medelstora företag Offentliga/privata kanaler, videosamtal, extern gäståtkomst Gratis, 6 $/användare/månad; Enterprise: Anpassad Trello Visuell produktivitetshantering Dra-och-släpp-tavlor, automatisering (Butler), flera visningslägen Gratis, 5–10 USD/användare/månad; Enterprise: Anpassad Lark Allt-i-ett-produktivitetssvit Realtidsmeddelanden, samarbetsdokument, automatisk transkription + översättning Gratis, 12 $/användare/månad; Enterprise: Anpassad

Vad är DingTalk?

DingTalk är en samarbetsplattform utvecklad av Alibaba Group som underlättar mobil och affärskommunikation. Den kombinerar affärsmeddelanden, videokonferenser, uppgiftshantering och andra produktivitetsverktyg i en och samma plattform.

Det är utformat för att förenkla mobil kommunikation mellan team, vilket gör det till ett populärt val för företag som vill förbättra sin interna kommunikation. Även om det är populärt i Asien söker många globala team efter alternativ på grund av begränsade internationella funktioner och serverplatser.

🧠 Rolig fakta: DingTalk såg en ökning av antalet användare under den tidiga vågen av distansarbete 2020 och nådde en användarbas på 700 miljoner inom några år.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Dingtalk?

Så, du är redo att släppa begränsningarna och hitta en samarbetsplattform som passar ditt team. Här är vad du bör leta efter:

Enkel kommunikation: Effektiv teamkommunikation är ryggraden i alla framgångsrika företag. Leta efter funktioner som snabbmeddelanden, gruppchattar och videosamtal som underlättar mobil kommunikation och stöder omedelbar röstkommunikation.

Effektivt samarbete: En bra plattform bör erbjuda pålitliga samarbetsverktyg som fildelning, uppgiftshantering och skärmdelning.

Stark säkerhet: Ingen vill att företagets hemligheter ska läcka ut som i en reality-tv-serie. Prioritera end-to-end-kryptering för röst- och videosamtal, tillsammans med säker meddelandehantering och skydd av företagsdata.

Robust projektledning: Din kommunikationsplattform bör hjälpa dig att hantera uppgifter, organisera dokument och hålla projekten på rätt spår.

Sömlösa integrationer: Du behöver en plattform som enkelt kan anslutas till andra viktiga affärsverktyg, såsom ditt CRM-system eller din kalender.

Användarvänligt gränssnitt: Ingen har tid att försöka förstå en plattform som ser ut som om den har designats av en raketforskare. Den ska vara intuitiv så att ditt team kan använda den utan att ha en doktorsexamen i programvaruteknik.

💡 Proffstips: Skapa en mall för kommunikationsplan som beskriver ditt teams behov och krav på samarbetsstrategi innan du väljer en plattform. Detta hjälper dig att vara på samma sida och välja det mest effektiva verktyget som stöder – inte hindrar – arbetet.

De 10 bästa alternativen till Dingtalk

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi gå vidare till det roliga och hitta ett samarbetsverktyg som passar dig!

Prova ClickUp Chat Chatta, dela filer och spåra uppgifter på ett och samma ställe med ClickUp Chat.

Den obestridda mästaren inom enhetliga arbetsytor är ClickUp, appen som klarar allt på jobbet. Den håller din kommunikation, dina uppgifter och dina dokument perfekt synkroniserade.

Använd ClickUp Chat för att koppla konversationer till dina projekt, uppgifter och dokument för att få sammanhang, så att du aldrig behöver fråga: ”Kan du skicka länken igen?” Du kan skapa uppgifter från meddelanden med ett klick och till och med tilldela åtgärdspunkter för snabba uppföljningar utan att behöva lämna kanalen eller DM-fönstret.

Behöver du informera någon om en specifik uppgift eller markera en viktig uppdatering och se till att de bekräftar det? Lägg bara till en kommentar och tilldela den till dem med ClickUp Assigned Comments.

Förenkla ditt arbetsflöde med ClickUp Tasks som automatiskt ansluter till dina dokument, chattar och möten.

Säg adjö till klisterlappar och kalkylblad för att hantera att göra-listor. Med ClickUp Tasks kan du dela upp alla dina stora projekt i hanterbara steg med anpassningsbara uppgiftschecklistor, framstegsspårare och deadlines.

Du kan också lägga till uppgiftsbeskrivningar, dela länkar och andra detaljer i anpassade fält och bifoga relevanta dokument till uppgifterna. Nu finns allt som rör uppgiften precis där du behöver det.

Förvandla spridda idéer till genomförbara planer med ClickUp Whiteboards.

När det är dags för brainstorming ger ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps dig en digital duk att skissa idéer på. Du kan använda dessa funktioner för att gemensamt utforma visionstavlor, handlingsplaner och mycket mer i realtid.

Skriv affärsdokument tillsammans med andra, redigera dem och få feedback direkt med ClickUp Docs.

Skapa, dela och samarbeta på dokument med ClickUp Docs. Med ClickUps Live Collaboration Detection kan du se när dina kollegor redigerar innehåll eller lägger till kommentarer.

Visa istället för att berätta genom att spela in korta voiceover-videor med ClickUp Clips

När ord inte räcker till kan du med ClickUp Clips spela in din skärm med röstkommentarer. De är perfekta för att dela snabba handledningar eller förklara komplexa begrepp.

Och här är den verkliga gamechangern: ClickUp Brain, din AI-drivna arbetsassistent. Använd den för att skriva rapporter, sammanfatta långa dokument eller aktivitetstrådar och koppla ihop konversationer och uppgifter som du inte ens insåg var relaterade.

Extrahera information från din arbetsyta direkt med ClickUp Brain.

Det är mycket att ta in, eller hur? Det är okej om du inte vill uppfinna hjulet på nytt. Ta bara en mall från ClickUps mallbibliotek, anpassa den efter dina behov, och du är klar.

Till exempel hjälper ClickUp Communications Plan Whiteboard Template till att förenkla meddelanden och säkerställer att alla inblandade får rätt information vid rätt tidpunkt.

Få gratis mall Kommunicera effektivt med alla intressenter med ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.

Här är vad du kan göra med det:

Håll dina anställda och ledningen informerade om viktiga uppdateringar.

Skissera mål och nyckelbudskap för tydlighet och konsekvens.

Använd företagsomfattande e-post, snabbmeddelanden och möten för bättre kommunikation.

Ställ in kommunikationsfrekvenser för att hålla alla informerade.

Denna mall hjälper dig att upprätthålla transparens, minska missförstånd och bygga ett tvärfunktionellt team.

Anta att du letar efter en mer detaljerad mall för teamsamarbete som hjälper dig att definiera roller, upprätta mötesplaner och möjliggöra regelbundna avstämningar. I så fall är ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template något för dig!

ClickUps bästa funktioner

Tilldela kommentarer, @nämn teammedlemmar och få omedelbara godkännanden utan ändlösa e-postkedjor.

Chatta med teammedlemmar utan att lämna ClickUp eller drunkna i flera flikar och verktyg.

Spela in din skärm (med voiceover!) och förklara komplexa idéer visuellt istället för att skriva långa meddelanden.

Skapa, tilldela och spåra uppgifter enkelt med ClickUps avancerade funktioner för uppgiftshantering.

Skapa innehåll, brainstorma idéer och extrahera detaljer om dina uppgifter och dokument i ClickUp med hjälp av inbyggd AI.

Integrera alla dina plattformar, som Google Sheets, CRM-system och över 1 000 appar, i ett enda arbetsutrymme med ClickUp Integrations

Begränsningar för ClickUp

Inledande inlärningskurva för nya användare

ClickUp Brain är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Vår produktivitet globalt har ökat avsevärt sedan vi implementerade ClickUp. Vi har för närvarande över 50 användare på 5 kontinenter som samarbetar i mycket detaljerade projekt. Detta har gjort det möjligt för oss att minska leveranstiden för projekt avsevärt.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

2. Zoom Meetings (bäst för högkvalitativt virtuellt teamsamarbete)

via Zo om

Medan alla kastade sig över att aktivera direktvideochatt under 2020, behöll Zoom sin ledande position genom att förvandlas från ett enkelt mötesverktyg till ett fullfjädrat samarbetsverktyg.

Dess AI Companion tar anteckningar så att du slipper göra det, och HD-kvaliteten gör att du ser bra ut även på måndag morgnar. Zoom har bemästrat konsten att samla team virtuellt.

Zoom Meetings bästa funktioner

Automatisera mötesreferat, åtgärdspunkter och dagordningar.

Organisera mindre gruppdiskussioner inom större möten

Samarbeta kring innehåll med diskussioner i realtid och whiteboard.

Få tillgång till undertexter på flera språk för globala team

Begränsningar för Zoom Meetings

Video- och ljudkvaliteten kan försämras i miljöer med låg bandbredd.

Live-textning är ännu inte helt effektivt.

Priser för Zoom Meetings

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoom Meetings

G2: 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Antalet fysiska möten minskade från 63 % 2019 till 33 % 2021, eftersom fler människor övergick till ljud- och videosamtal tack vare förändringar i arbetskraftens demografi.

📖 Läs också: Gratis mallar för interaktiva whiteboardtavlor för Zoom och ClickUp

3. Microsoft Teams (bäst för Microsoft 365-användare)

via Microsoft Teams

Om Microsoft Office hade ett socialt nätverk skulle det vara Teams. Medan andra plattformar integreras med dina favoritverktyg är Teams en del av Microsoft-familjen – och det märks. Tänk på det som en central knutpunkt där alla dina Microsoft 365-appar samlas för att förbättra samarbetet på arbetsplatsen.

Oavsett om du är medförfattare till en PowerPoint-presentation eller planerar möten via Outlook, gör denna sömlöst integrerade meddelandeplattform att allt känns som om det sker på en och samma arbetsplats.

Microsoft Teams bästa funktioner

Samredigera dokument direkt i Teams med liveuppdateringar

Utnyttja inbyggda verktyg som PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard och AI-genererade anteckningar.

Arbeta med externa kunder och partners i delade kommunikationskanaler

Synkronisera smidigt med Outlook, SharePoint och OneDrive för ett helt enhetligt arbetsflöde.

Begränsningar i Microsoft Teams

Saknar inbyggda gruppkalendrar och distributionslistor

Prestandan kan bli långsam under stora möten.

Priser för Microsoft Teams

Gratis för alltid

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (över 15 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

Sammantaget har jag tyckt om att använda Teams! Jag gillar verkligen hur chattarna är organiserade, med meddelanden och filer grupperade tillsammans, och att det finns olika teamgrupper som gör meddelandena tydligare. Jag önskar att det fanns mer avancerade sökfunktioner. Som i Outlook – sökning efter datum, namn, exakta eller icke exakta ord, etc.

4. Slack (bäst för snabb kommunikation och samarbete)

via Slack

Minns du snabbmeddelanden från början av 2000-talet? Slack är liknande, men bättre. Det har förvandlat chatt till ett legitimt arbetsverktyg, vilket gör det till ett av de mest populära alternativen till e-post.

Med kanaler för alla tänkbara ämnen (ja, inklusive den där #random-kanalen där folk delar kattmemes) har Slack bemästrat konsten att hålla konversationerna organiserade samtidigt som de är roliga att använda.

Slacks bästa funktioner

Organisera diskussioner efter projekt, team eller ämne med offentliga och privata kanaler.

Samarbeta säkert med externa partners i delade kanaler

Få automatiska sammanfattningar av kanalaktiviteten

Starta snabba ljud- eller videosamtal eller dela inspelade meddelanden.

Slacks begränsningar

När gränsen på 10 000 meddelanden i gratispaketet nås blir äldre meddelanden otillgängliga.

Det konstanta flödet av meddelanden kan kännas överväldigande.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, vilket gör att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

Priser för Slack

Gratis för alltid

Pro-plan: 8,75 dollar per månad per användare

Business+ plan: 15 $/månad per användare

Enterprise Drid-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 33 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 500 recensioner)

5. Rocket. Chat (Bäst för organisationer som prioriterar säkerhet)

Denna öppen källkodsplattform är utvecklad för organisationer som tar sin datasäkerhet lika seriöst som sin morgonkaffe. Den ger dig alla kommunikationsverktyg du behöver samtidigt som dina konversationer hålls säkra.

Rocket.Chat kombinerar chatt i realtid, VoIP-samtal, videomöten och omnikanal-kommunikation med säkerhet i företagsklass.

Rocket. Chat bästa funktioner

Kommunicera via chatt, röst- och videosamtal och säkerställ smidigt samarbete var du än befinner dig.

Skapa offentliga eller privata kanaler och organisera diskussioner efter projekt eller ämne.

Integrera kundinteraktioner via WhatsApp, livechatt, SMS och mer

Modifiera arbetsflöden, lägg till integrationer eller utveckla anpassade appar för skräddarsydda funktioner.

Rocket. Chat-begränsningar

Omfattande anpassning kan kräva tid och teknisk kunskap.

Gränssnittet kan kännas mindre intuitivt än andra samarbetsplattformar.

Rocket. Chat-priser

Starter: Gratis för alltid

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

Rocket. chat var riktigt bra i början av pandemin. Jag implementerade det för ett team på 20 personer och det gjorde distansarbetet mycket mer uthärdligt. Sedan dess har det varit en massiv satsning på att marknadsföra premiumfunktioner som har varit allt från irriterande till nästan oacceptabla.

6. Brosix (bäst för säker snabbmeddelandehantering i företag)

via Brosix

Brosix är ett privat, krypterat internt kommunikationsverktyg som är utvecklat för företag som prioriterar säker och effektiv kommunikation. Ett dedikerat privat nätverk säkerställer att alla interna konversationer, filöverföringar och videosamtal förblir skyddade från externa hot.

Brosix är utformat för branscher som kräver strikt dataskydd, såsom finans, hälso- och sjukvård och IT. Det eliminerar riskerna med osäkra meddelandeappar och underlättar samarbete genom chattrum, skärmdelning och interaktiva whiteboardtavlor.

Brosix bästa funktioner

Säkerställ intern kommunikation med hjälp av end-to-end-kryptering och kontrollerad användaråtkomst.

Delta i snabba, säkra meddelanden, röst- och videosamtal för produktivt teamarbete.

Dela stora filer snabbt och säkert med automatisk komprimering och peer-to-peer-överföring.

Brainstorma och visualisera idéer under samtal för förbättrat samarbete.

Brosix begränsningar

Uppdateringar kan orsaka vissa störningar i gränssnittet.

Den kostnadsfria versionen tillåter endast tre användare.

Brosix prissättning

Startup: Gratis för alltid

Företag: 5 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Brosix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

7. Troop Messenger (bäst för detaljerad kontroll och effektiv kommunikation)

via Troop Messenger

Troop Messenger är en funktionsrik kommunikations- och samarbetsplattform som ger dig omfattande kontroll över samarbetet på din arbetsplats.

Från en-till-en-meddelanden och gruppchattar till ljud- och videosamtal, fildelning och till och med avancerade funktioner som kodsnuttar och platsspårning – Troop Messenger strävar efter att täcka alla dina kommunikationsbehov.

Troop Messengers bästa funktioner

Skicka meddelanden eller bilagor till ett stort antal användare eller grupper samtidigt med Forkout-funktionen.

Använd Jointly Code Editor för realtidssamarbete vid kodning under ljud-/videosamtal.

Skicka brådskande meddelanden som visas som klisterlappar på användarnas skärmar med ljudmeddelanden.

Begränsningar för Troop Messenger

Har en brant inlärningskurva

Omfattande anpassningsalternativ kan göra gränssnittet mindre intuitivt.

Priser för Troop Messenger

7 dagars gratis provperiod

Premium: 2,5 $/månad per användare

Företag: 5 $/månad per användare

Superior: 9 $/månad per användare

TM Monitor: 24 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Troop Messenger

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Troop Messenger?

Jag tycker ärligt talat att team som använder Troop Messenger som sitt officiella kommunikationsverktyg är mycket begåvade. Detta verktyg förbättrar teamarbetet och kommunikationen. Alla kan använda detta verktyg, även om de har mindre tekniska kunskaper.

8. Flock (Bäst för förenklad kommunikation för små till medelstora team)

via Flock

När du är ett nytt team tar det tid att bygga upp en stark intern (och extern!) kommunikation. Men Flock hjälper dig att lösa det. Det är ett samarbetsverktyg för småföretag som hjälper dem att organisera diskussioner och arbetsflöden samtidigt som det minskar kommunikationsbruset.

Flock håller konversationerna strukturerade och tillgängliga, vilket gör det enkelt för team att hålla sig samordnade och produktiva. Dess intuitiva gränssnitt säkerställer att även icke-tekniska användare enkelt kan navigera och anamma plattformen.

Flock bästa funktioner

Organisera konversationer i offentliga eller privata kanaler

Håll video- eller röstkonferenser direkt i appen

Bjud in externa intressenter eller kunder till specifika kanaler

Hitta snabbt meddelanden, filer eller länkar med den kraftfulla sökfunktionen.

Flock-begränsningar

Saknar avancerade projektledningsfunktioner

Saknade trådade konversationer gör diskussionerna svårare att följa.

Flock-prissättning

Starter: Gratis för alltid

Företag: Anpassad prissättning

Fördel: 6 $/månad per användare

Flock-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

9. Trello (bäst för visuell produktivitetshantering)

via Trello

Om du gillar att organisera projekt visuellt gör Trello det roligt och enkelt med tavlor, listor och kort som hjälper team att följa projekt, tilldela uppgifter och samarbeta utan ansträngning.

Oavsett om du planerar en produktlansering, hanterar kunduppdrag eller bara vill hålla koll på dina dagliga uppgifter, ser Trellos intuitiva design till att alla vet vad som händer – utan krångliga kalkylblad!

Trellos bästa funktioner

Organisera projekt visuellt med ett dra-och-släpp-system som håller uppgifterna i rörelse.

Använd Butler för att automatisera arbetsflöden och öka effektiviteten.

Anpassa Trello med integrationer som Slack, Google Drive och Jira.

Använd kalendervyn, tidslinjevyn och instrumentpanelsvyn för att visualisera framsteg på olika sätt.

Trellos begränsningar

Den kostnadsfria planen tillåter endast 10 medarbetare.

Saknar inbyggda Gantt-diagram eller resurshantering

Trellos prissättning

Gratis för alltid

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Jag gillar verkligen Trello eftersom det är enkelt att arbeta i team och jag snabbt kan organisera mina projekt. Det är enkelt att implementera, jag har inte haft några problem och jag använder det ofta.

10. Lark (bäst för en allt-i-ett-lösning för produktivitet)

via Lark

Lark är en ny plattform för kundkommunikation som erbjuder videokonferenser, dokumentsamarbete och projektledning i ett enda intuitivt utrymme. Säg adjö till appöverbelastning och välkomna smidigt teamarbete!

Oavsett om du planerar möten, samarbetar på filer eller chattar i realtid, håller Lark allt organiserat så att ditt team kan fokusera på det som är viktigt – att få saker gjorda. Det användarvänliga gränssnittet möjliggör enkel interaktion mellan teammedlemmarna.

Larks bästa funktioner

Håll konversationerna igång med chattar i realtid, fildelning och trådade diskussioner.

Använd Lark Calendar för att schemalägga möten direkt från dina chattar eller dokument.

Håll möten med skärmdelning, automatisk transkription och översättning i realtid.

Redigera dokument tillsammans, spåra ändringar och hantera behörigheter – allt på ett och samma ställe.

Larks begränsningar

Vissa användare rapporterar otillfredsställande kundsupport.

Gränssnittet kan ibland vara långsamt.

Larks prissättning

Starter: Gratis för alltid

Fördel: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lark-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Enhetligt samarbete för moderna team

Samarbetsverktyg fungerar bäst när de är anpassade efter ditt teams samarbetsstrategier. Och dessa DingTalk-alternativ? De är crème de la crème och erbjuder kraftfulla funktioner som DingTalk kanske saknar.

Men om du letar efter den ultimata samarbetslösningen är ClickUp det enda alternativet. Med uppgiftshantering, dokument, whiteboards och AI-driven support i en elegant plattform har du allt du behöver för att skapa, ansluta och genomföra dina projekt.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!