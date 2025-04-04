Leonardo AI vs Midjourney: Vilken AI-konstgenerator är bäst?

Bläddra igenom valfri social medieplattform så ser du samma fråga dyka upp under videor och konstverk: ”Är detta verkligt eller AI?”

Som samhälle har vi officiellt nått en era där AI-genererade bilder är så fantastiska och övertygande att även erfarna digitala konstnärer måste titta två gånger.

Det här är goda nyheter för innehållsskapare som vill ha fler alternativ, bättre bildkvalitet och avancerade anpassningsmöjligheter. Den enda utmaningen som återstår är att välja rätt AI-konstgenerator som perfekt uppfyller dina behov.

Det är här den här guiden kommer in. Vi jämför Leonardo AI och Midjourney, två av de ledande AI-bildgeneratorerna, för att se vilken som bäst uppfyller dina krav.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över hur Leonardo AI och Midjourney skiljer sig åt i sina funktioner och vilket verktyg du kan välja för dina AI-behov: Leonardo AI är byggt för precision och erbjuder avancerad anpassning, sekretessinställningar och strukturerade arbetsflöden, vilket gör det idealiskt för proffs som behöver kontroll över sin kreativa process.

Midjourney trivs med konstnärligt uttryck – levererar slående, oförutsägbara bilder genom ett community-drivet Discord och fristående verktyg.

Om du värdesätter kontroll över varje detalj är Leonardo AI det rätta valet för dig. Om du föredrar en mer organisk, experimentell approach är Midjourney det rätta valet för dig.

brainstormingverktyg, AI-genererade bilder, uppgiftshantering och smidig samverkan. ClickUp överbryggar bristerna i båda apparna – med, AI-genererade bilder,och smidig samverkan.

Vad är Leonardo AI?

Leonardo AI gör det enkelt att skapa AI-konst. Du skriver in en textprompt, väljer bland förinställda konstnärliga stilar, justerar kontrast och dimensioner eller laddar upp referensbilder. I gengäld genererar AI:n bilder, videor och illustrationer – dessutom kan den förbättra kvaliteten på befintliga foton.

via Leonardo AI

Resultaten är i allmänhet skarpa, med högkvalitativa bilder och en hel del detaljer. Många användare tycker att den slutliga bildutskriften är visuellt solid, men vissa AI-konstskapare föredrar att använda annan redigeringsprogramvara istället för att förlita sig på Leonardo AI:s inbyggda verktyg.

Leonardo AI är ett nybörjarvänligt verktyg med ett enkelt gränssnitt, men om det är rätt AI-driven plattform för dig beror på hur mycket efterredigering du är villig att göra.

💡 Proffstips: Utforska de senaste trenderna inom grafisk design – från 3D-hypersurrealism till naturinspirerade kreativa bilder – och lär dig hur du kan använda dem för att lyfta ditt varumärkes visuella identitet.

Leonardo AI-funktioner

AI-konstgeneratorer kan vara osäkra kort – antingen får du något imponerande eller en bild som ser lite konstig ut, särskilt när det gäller detaljer som händer och ansiktsdrag. Leonardo AI försöker balansera automatisering med kontroll och ger användarna en blandning av bildgenereringsverktyg och anpassningsalternativ. Här är vad det erbjuder:

1. AI-driven bildgenerering med promptbaserad kontroll

Med Leonardo AI kan du skapa bilder genom att ange en textprompt, välja konstnärliga stilar och justera parametrar som kontrast och dimensioner. Resultaten är vanligtvis skarpa och har god bildkvalitet, men de följer inte alltid prompterna exakt, vilket innebär att du kan behöva göra flera försök för att få det du vill ha.

2. AI Canvas för redigering i realtid

Om en bild blir nästan rätt men behöver små ändringar kan du med Leonardo AI:s AI Canvas justera element i realtid. Det är inte ett komplett redigeringsprogram, men det hjälper till med grundläggande finjusteringar som att justera färger eller åtgärda mindre inkonsekvenser.

via Leonardo AI

3. Förutbildade AI-modeller för stilkonsistens

För användare som vill ha ett enhetligt utseende på flera bilder tar Leonardo AI det till nästa nivå genom att tillhandahålla förtränade AI-modeller som följer specifika designregler. Detta är användbart för grafiska designers eller företag som skapar AI-genererade bilder som måste upprätthålla varumärkets enhetlighet.

➡️ Läs också: Hur man använder AI för grafisk design

4. Bilduppskalning och detaljförbättringar

Leonardo AI innehåller ett uppskalningsverktyg som skärper bildkvaliteten och korrigerar små fel. Det försöker förfina detaljer som ansiktsdrag och texturer, men det är inte perfekt – vissa användare föredrar fortfarande extern programvara för slutliga justeringar.

5. API-åtkomst för utvecklare

För dem som vill integrera AI-konstskapande i sina egna projekt erbjuder Leonardo AI ett API. Denna funktion är mer relevant för företag och utvecklare än för vanliga användare.

via Leonardo AI

Priser för Leonardo AI

Här är Leonardo AI:s prisplaner som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilken plattform du ska välja:

Gratis plan

Apprentice Plan : 10 $/månad

Artisan-abonnemang : 24 $/månad

Maestro-plan : 48 $/månad

Enterprise Plan: Anpassade priser

➡️ Läs också: De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Leonardo AI

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

Vad är Midjourney?

Midjourney är en av de mest kända AI-bildgeneratorerna, och det finns goda skäl till det. Den utmärker sig genom sin förmåga att skapa mycket detaljerade bilder i olika stilar – oavsett om det är illustrationer, konceptkonst, surrealistiska landskap eller anime-inspirerade bilder.

via Midjourney

Till skillnad från vissa andra AI-verktyg för designers fokuserar Midjourney starkt på konstnärligt uttryck snarare än hyperrealistiska resultat.

Midjourney uppmärksammades ursprungligen för att det kördes helt via Discord, men erbjuder nu ett fullt funktionellt webbaserat gränssnitt som gör bildgenerering mycket mer intuitivt.

Du kan helt enkelt gå till Midjourneys webbplats, ange din prompt och se magin utspela sig – inga chatt-servrar krävs. Detta har öppnat plattformen för användare som föredrar en renare, mer fokuserad skapande miljö.

Som Midjourneys grundare David Holz uttryckte det: ”Vi ser denna teknik som en motor för fantasin. ”

💡 Proffstips: Bra konst börjar med en bra idé – men med AI-verktyg som Midjourney handlar allt om rätt prompt. Lär dig hur du skapar den perfekta prompten med dessa exempel på Midjourney-prompts.

Midjourney-funktioner

Midjourney är fullspäckat med verktyg som är utformade för att hjälpa användare att enkelt skapa AI-konst. Men det som de flesta kreatörer verkligen uppskattar är att det erbjuder en blandning av struktur och oförutsägbarhet. Här är några av dess viktigaste funktioner:

1. Generering av text till bild via webbgränssnitt

Midjourney låter nu användare generera bilder direkt via sin webbplattform, vilket gör hela upplevelsen mer strömlinjeformad och tillgänglig. Du kan fortfarande gå med i deras Discord om du gillar samarbete i communityn, men webbversionen ger dig ett privat, distraktionsfritt utrymme att experimentera i.

via Midjourney

Denna uppdatering har avsevärt sänkt tröskeln för nya användare, särskilt de som inte är bekanta med Discord eller som helt enkelt föredrar ett mer traditionellt användargränssnitt.

➡️ Läs också: En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring

2. Iterativ bildförfining

Har du någonsin fått en genererad bild som är nästan perfekt men behöver några justeringar? Med Midjourney kan du rulla om bilder för att skapa konstvariationer baserade på din ursprungliga prompt.

via Midjourney

Du kan också använda alternativet U (Upscale) för att förbättra en bild eller knappen V (Variations) för att få något modifierade versioner. Även om detta verktyg är praktiskt, är det fortfarande beroende av tur – du kan behöva några omgångar för att få exakt det du tänkt dig.

💡 Proffstips: Upptäck hur AI-konstprompter förändrar den digitala kreativiteten. De gör det möjligt för konstnärer och designers att enkelt skapa fantastiska bilder med verktyg som Midjourney och DALL-E 2.

3. Stil och konstnärlig anpassning

Midjourney låter användare justera konstnärliga stilar genom att lägga till parametrar i sina uppmaningar. Vill du ha en cyberpunk-estetik? En vintageoljemålning? En detaljerad bild med hyperrealistiska texturer? AI:n kan hantera det – även om det ibland lutar åt det surrealistiska hållet, oavsett om du vill det eller inte.

🍪 Bonus: Midjourneys Niji-läge är utformat för anime-fans. Det erbjuder AI-genererade bilder som ser ut som de i en Studio Ghibli-film.

4. Stealth Mode (för Pro- och Mega-användare)

via Midjourney

En stor nackdel med Midjourneys AI-drivna plattform är att alla bilder du genererar är offentliga som standard. Om du arbetar med något konfidentiellt eller inte vill att dina konstverk ska synas för andra måste du prenumerera på ett högre abonnemang för att få tillgång till Stealth Mode.

💡 Proffstips: Det kan vara frustrerande att hitta rätt AI-bildgenerator. Utforska de 11 bästa alternativen till Midjourney som balanserar kvalitet, prisvärdhet och kreativ kontroll.

5. GPU-baserade renderingshastigheter

Midjourney erbjuder olika hastighetslägen beroende på ditt abonnemang. Om du har Basic-abonnemanget är din AI-bildgenereringstid begränsad till några timmar per månad. Högre abonnemang låser upp Fast Mode (för snabbare bearbetning) och Relax Mode (långsammare men obegränsat).

✍🏻 Obs: Det finns också ett turboläge för otåliga användare, men det förbrukar GPU-tid dubbelt så snabbt.

Midjourney-priser

Nu när vi har pratat om prenumerationsplaner, låt oss gå igenom Midjourneys prisnivåer:

Grundläggande plan : 10 $/månad

Standardplan : 30 $/månad

Pro-plan : 60 $/månad

Mega Plan: 120 $/månad

Leonardo AI vs Midjourney: Jämförelse av funktioner

Även om dessa plattformar ger fantastiska resultat för AI-bildgeneratorer, har de olika tillvägagångssätt när det gäller kreativitet. Leonardo AI lägger till exempel tonvikten på anpassning, medan Midjourney är mer av ett konstnärligt jokertecken.

Det är dags för en jämförelse. Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner och se var varje plattform utmärker sig.

Funktion nr 1: Anpassning och kontroll av bilder

Leonardo AI ger användarna omfattande kontroll över bildgenereringen. Du kan träna anpassade modeller, justera parametrar som belysning och penseldragets intensitet och till och med använda negativa kommandon för att utesluta oönskade element.

Midjourney, å andra sidan, är starkt beroende av prompt engineering. Även om det erbjuder viss anpassning (t.ex. bildförhållanden, stiliseringsnivåer) kan användarna inte finjustera modellerna på samma sätt som med Leonardo AI.

🏆 Vinnare: Leonardo AI, med sina avancerade anpassningsverktyg, förtränade modeller och finjusterade kontroller.

✨ Bäst för:

Leonardo AI : Professionella designers, varumärkesteam och produktutvecklare som behöver förutsägbara, precisa resultat.

Midjourney: Digitala konstnärer, illustratörer och konceptskapare som uppskattar organiska, oväntade resultat.

Funktion nr 2: Användarvänlighet och tillgänglighet

Leonardo AI erbjuder ett webbaserat gränssnitt med en intuitiv instrumentpanel, vilket gör det enkelt för nybörjare att skapa bilder utan tidigare erfarenhet. Alla kontroller är tydligt märkta och användarna kan finjustera bilderna med skjutreglage och rullgardinsmenyer.

Midjourney erbjuder nu även ett webbaserat gränssnitt, vilket innebär en utveckling från den tidigare Discord-baserade lösningen. Discord-communityn finns fortfarande kvar för dem som uppskattar den sociala aspekten, men den nya webbupplevelsen riktar sig till användare som föredrar ett renare, mer visuellt arbetsflöde utan behov av chattkommandon.

🏆 Vinnare: Leonardo AI har en liten fördel tack vare sin nybörjarvänliga layout och enkla bildkontroller.

✨ Bäst för:

Leonardo AI: Nybörjare, företag och alla som föredrar ett enkelt, strukturerat gränssnitt.

Midjourney: Konstnärer, visuella tänkare och användare som vill ha både privata skapandeverktyg och tillgång till en aktiv kreativ gemenskap.

Funktion nr 3: Konststil och utskriftskvalitet

Leonardo AI utmärker sig i fotorealistiska och mycket detaljerade bilder, vilket gör det perfekt för professionella användningsområden där realism är viktigt. Midjourney har en unik målerisk och abstrakt estetik och levererar ofta drömlika, surrealistiska eller filmiska bilder.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Leonardo AI levererar fotorealistiska bilder med hög precision, medan Midjourney briljerar inom kreativ, drömlik och stilistisk konstgenerering.

✨ Bäst för:

Leonardo AI : Företag, marknadsförare, produktdesigners och arkitekter som behöver fotorealism.

Midjourney: Konceptkonstnärer, illustratörer och kreatörer som letar efter uttrycksfulla, konstnärliga eller surrealistiska bilder.

Funktion nr 4: Priser och tillgänglighet

Leonardo AI erbjuder en gratisversion med 150 tokens per dag, vilket gör det tillgängligt för tillfälliga användare. Dess betalda abonnemang använder dock ett kreditbaserat system, vilket kan leda till oförutsägbara kostnader för flitiga användare.

Midjourney kräver ett betalt abonnemang för att få tillgång till dess funktioner, men erbjuder en enkel prissättning med fastställda GPU-timmar per månad, vilket gör det enklare för proffs att budgetera.

🏆 Vinnare: Midjourney, med sin enkla prenumerationsmodell, garanterar förutsägbara kostnader för proffs.

✨ Bäst för:

Leonardo AI : Hobbyanvändare, tillfälliga användare, frilansare som vill ha ett gratisalternativ

Midjourney: Professionella, byråer och kreatörer som genererar stora volymer AI-konst

Funktion nr 5: Kommersiell användning och integritet

Leonardo AI har ett Stealth Mode som gör det möjligt för användare att skapa privata bilder. Detta är användbart för företag eller frilansare som hanterar kundkänsligt arbete.

Midjourneys standardinställning är offentlig, vilket innebär att alla bilder är synliga om du inte har ett Pro- eller Megaplan-abonnemang. Däremot är dess kommersiella användningsrättigheter tydligare: företag med en omsättning på över 1 miljon dollar måste använda ett abonnemang på högre nivå för att få fullständiga kommersiella rättigheter.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Leonardo AI:s Stealth Mode garanterar integritet, medan Midjourney erbjuder tydliga kommersiella licensvillkor för företag.

✨ Bäst för:

Leonardo AI : Företag och frilansare som arbetar med konfidentiella projekt

Midjourney: Kreativa proffs som är bekväma med offentliga AI-genererade bilder

Slutliga tankar: Vem bör använda vad?

Här är en enkel tabell som gör det lättare för dig att välja mellan de två:

Användartyp Leonardo AI Midjourney Nybörjare ✅ Enkel användargränssnitt ✅ Webbaserat gränssnitt tillgängligt Professionella designers ✅ Anpassad modellträning ❌ Mindre kontroll Konstnärer och illustratörer ✅ Realism och precision ✅ Drömlikt och experimentellt Företag och marknadsförare ✅ Varumärkeskonsistens och integritet ❌ Alla bilder är offentliga om de inte ingår i ett premiumabonnemang. Casual AI-entusiaster ✅ Gratis nivå tillgänglig ❌ Kräver betald prenumeration

Leonardo AI vs. Midjourney på Reddit

Reddit är ett utmärkt ställe för att få en uppfattning om vad folk verkligen tycker om AI-konstverktyg. När det gäller Leonardo AI vs. Midjourney får Leonardo AI mycket beröm för sitt intuitiva användargränssnitt.

Dessutom hyllas Leonardo AI:s inbyggda modeller och flexibilitet – särskilt för dem som inte vill hantera installationer från tredje part som Stable Diffusion. Många användare uppskattar möjligheten att finjustera bilder med anpassade modeller och arbetsflöden, och kallar det ett solidt alternativ för kreativa experiment.

🗣 Som denna användare påpekade:

Fördelarna med Leonardo är: egenutvecklade modeller som är ganska bra på fotografiska stilar och beräkningar utanför enheten.

Fördelarna med Leonardo är: egenutvecklade modeller som är ganska bra på fotografiska stilar och beräkningar utanför enheten.

Vissa påpekar dock att dess kreditbaserade system och prenumerationsmodell kräver noggrann planering, särskilt för frekventa användare.

🚩 Den här Reddit-användaren höll inte tillbaka:

När du registrerar dig kommer de att debitera ditt konto kontinuerligt, och om du någonsin nedgraderar din plan förverkas all kredit från din tidigare, högre prenumeration.

När du registrerar dig kommer de att debitera ditt konto kontinuerligt, och om du någonsin nedgraderar din plan förverkas all kredit från din tidigare, högre prenumeration.

Midjourney, å andra sidan, är omtyckt för sin estetiska konsistens och förmåga att generera detaljerade, filmiska bilder.

🗣 En Reddit-användare betonade:

MJ får konsekvent högsta betyg för bildkvalitet (både för realism och konstnärliga bilder).

MJ får konsekvent högsta betyg för bildkvalitet (både för realism och konstnärliga bilder).

Vissa Redditors påpekar dock att Midjourney är dyrare än andra AI-bildgeneratorer på marknaden.

🚩 Ett inlägg på Reddit noterade:

Grundpaketet tillåter endast 200 bilder per månad, vilket jag tycker är ganska lite. Om du är som jag och älskar att experimentera kan denna begränsning vara lite restriktiv.

Grundpaketet tillåter endast 200 bilder per månad, vilket jag tycker är ganska lite. Om du är som jag och älskar att experimentera kan denna begränsning vara lite restriktiv.

Som du ser finns det ingen enskild ”vinnare”; det handlar om vilken typ av arbetsflöde som passar din kreativa process bäst.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Leonardo AI vs Midjourney

Vid det här laget är det tydligt att både Leonardo AI och Midjourney har sina styrkor och svagheter. Om du prioriterar integritet går du miste om mångfalden i konststilar. Om du satsar helt på stil kan du i slutändan få offra anpassningsmöjligheter eller prisvärdhet. Det är en svår avvägning.

Men tänk om du inte behövde välja? Tänk om det fanns ett verktyg som balanserade alla dessa faktorer och samtidigt fungerade som programvara för designsamarbete i realtid? Det är ClickUp – den kompletta appen för arbete.

Låt oss börja med brainstorming, det första steget i alla kreativa projekt – att kartlägga arbetsflöden, bolla idéer och samordna designteamet. Låter enkelt, eller hur? Fel.

Ofta hamnar du i en röra av spridda anteckningar, ändlösa e-posttrådar och kollegor som missförstår din vision. Det är där ClickUp Whiteboards kommer in och räddar situationen.

Du kan brainstorma med dina kollegor i realtid och koppla samtal till åtgärder med ClickUp Whiteboards

✅ Samarbete i realtid: Arbeta tillsammans var du än befinner dig, brainstorma visuellt och dela feedback direkt. ✅ Skissa upp idéer: Skapa grova utkast, moodboards och konceptkartor och länka till uppgifter ✅ Inbyggd AI-bildgenerering: Använd ClickUp Brain för att omedelbart förverkliga dina idéer.

Studier visar att visuella element förbättrar förståelsen med 400 %. Det är därför ClickUp fungerar – du kan visualisera allt på ett och samma ställe.

När det gäller kollegor som missförstår din vision, märker du detta tydligast när du förklarar ett koncept för din grafiska formgivare. De vet helt enkelt inte exakt vad du har i åtanke.

Så istället för att skriva långa beskrivningar eller spela ett ändlöst spel av "gissa vad jag menar", låt ClickUp Brain göra jobbet.

Använd ClickUp Brain för att skapa bilder med AI direkt i Whiteboards

📌 Exempel: Låt oss säga att du är marknadschef och förbereder en produktlansering och behöver ett övertygande visuellt koncept för din kampanj. Istället för att vänta på att designers ska tolka dina vaga beskrivningar använder du ClickUp Brain för att omedelbart generera AI-drivna bilder som matchar din vision – direkt i ClickUp Whiteboards. Du samarbetar i realtid med ditt team, förfinar bilderna med omedelbara AI-justeringar och omvandlar det slutgiltiga konceptet till genomförbara uppgifter.

Du behöver faktiskt inte börja från scratch. ClickUp erbjuder över 1 000 färdiga mallar, inklusive ClickUps nya whiteboardmall, som ger dig den perfekta kombinationen av struktur och flexibilitet för att organisera din kreativa process.

Slutligen, kreativitet slutar inte vid idéer – den behöver genomföras. ClickUp Whiteboards kopplar dina idéer direkt till dina arbetsflöden via ClickUp for Design Teams.

Designprojekt som spänner över flera avdelningar drabbas ofta av oordning och frustration på grund av fragmenterade förfrågningar och feedback. ClickUps designlösning eliminerar detta kaos genom att tillhandahålla en centraliserad hubb för hela ditt designarbetsflöde.

Så här gör du:

Centraliserad hantering av förfrågningar: Organisera alla inkommande designförfrågningar på ett ställe via Organisera alla inkommande designförfrågningar på ett ställe via ClickUp Tasks , så att ingenting går förlorat.

AI-drivna designverktyg: Skapa omedelbart användarresor, personas och designbriefs med ClickUp Brain.

Effektiviserad feedback och godkännanden: Kommentera designer, spela in feedback via Kommentera designer, spela in feedback via ClickUp Clips , bädda in Figma- och InVision-filer och påskynda godkännanden.

Sömlösa integrationer: Integrera med över 1000 verktyg (Slack, Miro, Figma, Google Suite och många fler) och förenkla ditt designarbetsflöde.

Uppgiftsstatus och tilldelning: Se statusen för varje designuppgift och tilldela enkelt huvuddesigners.

Centraliserad kommunikation: Använd uppgiftskommentarer och Använd uppgiftskommentarer och ClickUp Chat för att diskutera och delegera, vilket eliminerar behovet av e-postväxlingar.

Leonardo och Midjourney gör konst – ClickUp gör allt

Leonardo AI och Midjourney är utmärkta för att skapa fantastiska AI-genererade bilder – men vad händer efter det? Brainstorming, förfining, planering, samarbete och faktisk genomförande av idéer? Det är där ClickUp tar ledningen.

Jayson Ermac, Process Manager på B2B-marknadsföringsplattformen AI bees, sammanfattade det så här:

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

Från whiteboards som ger liv åt idéer till ClickUp Brain för omedelbara AI-genererade bilder och automatisering av uppgifter som håller allt på rätt spår – ClickUp förvandlar kreativitet till handling utan fram och tillbaka. Dessutom får du struktur utan kaos tack vare realtidssamarbete och över 1000 mallar.

Registrera dig nu på ClickUp och upplev den bästa AI-drivna projektledningen.