De 13 bästa alternativen till Mighty Networks 2025

Bra communityn finns inte bara där – de sjuder av energi, väcker diskussioner och växer ofta till något större än någon kunde föreställa sig.

Plattformar för communitybyggande är katalysatorer för alla dessa effekter. Men ibland kan sådana plattformar skapa friktion i processen, tvinga dig in i rigida strukturer och få dig att arbeta runt deras begränsningar.

De bästa plattformarna för att bygga community känns naturliga och intuitiva – som en förlängning av din vision. Mighty Networks satte sig som mål att vara just det och ge kreatörer, utbildare och entreprenörer ett utrymme att bygga, engagera och sälja på sina egna villkor. Och för många levererade det.

Men inget verktyg passar alla. Kanske behöver du mer flexibilitet, bättre samarbete eller något som kan skalas upp efter dina behov. Den goda nyheten? Du har flera alternativ.

Här är 13 alternativ till Mighty Networks som hjälper dig att hitta rätt plattform för din online-community.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 13 bästa alternativen till Mighty Networks för att bygga en blomstrande online-community: ClickUp : Bäst för gruppsamarbete med projektlednings- och arbetsflödesverktyg Slack: Bäst för realtidskommunikation och samarbetsgemenskaper Discord: Bäst för gamers och live-communityengagemang Facebook-grupper: Bäst för att utnyttja befintliga sociala nätverk för att bygga communityn. Discourse: Bäst för öppna forumdiskussioner i communityn Circle: Bäst för att bygga skräddarsydda, privata communityutrymmen för varumärken Kajabi Communities: Bäst för kreatörer som integrerar utbildningskurser med communityn Patreon: Bäst för kreatörer som söker medlemsplattformar med prenumerationsalternativ. Bettermode: Bäst för att skapa anpassningsbara och flexibla communityn Thinkific: Bäst för lärare som skapar och säljer onlinekurser Podia: Bäst för kreatörer som säljer digitala produkter Hivebrite: Bäst för professionella och privata communityn EducateMe: Bäst för liveundervisning och verktyg för att engagera studenter

Varför välja alternativ till Mighty Networks?

Mighty Networks är ett bra val för att bygga upp en community, men beroende på dina mål kan ett alternativ erbjuda viktiga funktioner som passar dina behov bättre.

Här är några av de viktigaste skälen för de flesta att byta:

Smartare AI-funktioner : Vissa plattformar går längre med AI-drivna verktyg som automatiserad moderering, innehållsrekommendationer och insikter om engagemang.

Mer anpassningsbarhet : Vissa alternativ ger dig större kontroll över varumärkesprofilering, layout och medlemsåtkomst, så att du kan forma plattformen efter dina önskemål.

Starkare integrationer : Om du förlitar dig på CRM-system, e-postmarknadsföringsverktyg eller analysverktyg erbjuder vissa communityplattformar djupare integrationer.

Obegränsad skalbarhet : Behöver du växa? Vissa alternativ hanterar tusentals – eller till och med miljoner – medlemmar med : Behöver du växa? Vissa alternativ hanterar tusentals – eller till och med miljoner – medlemmar med kommunikationsverktyg i företagsklass.

Specialiserade funktioner : Oavsett om du behöver evenemangshosting, verktyg för intäktsgenerering, lärandehantering eller medlemsregister har många alternativ till Mighty Networks dessa funktioner inbyggda.

Smartare prissättning: Från gratisabonnemang till modeller där du betalar efter användning – vissa plattformar gör det enklare att hantera kostnaderna.

Rätt allt-i-ett-plattform ska fungera för dig och din community – inte tvärtom.

💡Proffstips: Innan du bestämmer dig för en plattform, överväg att först gå med i en befintlig community. Att uppleva den som medlem ger dig insikt i dess styrkor, begränsningar och engagemangsdynamik, vilket är värdefulla lärdomar för att hitta din egen grupp på internet.

13 bästa Mighty Networks-alternativ

Nu när du vet vad du ska leta efter, här är en lista över de 13 bästa alternativen till Mighty Networks för att bygga en lättillgänglig online-community:

Att hålla en community engagerad är en sak, men att hålla den organiserad och fungerande är en annan. Det är där ClickUp kommer in!

ClickUp är mer än bara en communityplattform – det är den enda appen du behöver för ditt arbete. Det är din centrala hubb för att hantera diskussioner, förenkla arbetsflöden och hantera och spåra projekt eller uppgifter – allt på ett och samma ställe.

Till skillnad från traditionella meddelandeappar som separerar diskussioner från handling, säkerställer ClickUp Chat att varje konversation är kopplad till det ämne som är viktigt. Meddelanden kan omedelbart bli uppgifter med ett enda klick, vilket håller din målinriktade grupps mål strukturerade.

Se till att dina konversationer och åtgärdspunkter finns på samma ställe, utan att du behöver byta app.

I chattar kan ClickUp Brains AI-assistans sammanfatta trådar, föreslå svar och automatiskt skapa åtgärdspunkter så att din grupp aldrig missar något. Varje diskussion förblir kopplad till relevanta uppgifter och dokument, vilket ger fullständig kontext.

📮 ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat, kopplas dina konversationer alltid till rätt uppgifter, vilket förbättrar översikten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

Med ClickUp Spaces kan du bygga en arbetsyta som passar ditt teams unika behov, oavsett om du hanterar projekt, spårar kampanjer eller organiserar kundarbete. Med anpassade statusar, över 15 ClickUp-vyer och detaljerade behörigheter hjälper Spaces dig att hålla arbetet strukturerat utan onödigt krångel.

Håll ordning på dina team och projekt med ClickUp Spaces

Du kan också hålla Spaces privata eller dela dem med specifika team, så att rätt personer får tillgång till rätt information. ClickUp garanterar säker åtkomstkontroll genom att låta community-administratörer ställa in detaljerade behörigheter för varje användare.

Oavsett om du behöver begränsa känsliga diskussioner, begränsa redigering av innehåll eller tilldela rollbaserad åtkomst, kan du med ClickUps visnings-, kommentar-, redigerings- och fullständiga behörigheter kontrollera vem som kan se, interagera med och ändra communityinnehåll.

Anta att du behöver bygga en community för dina onlinekurser om förmögenhetsförvaltning. Med ClickUp for Marketing Teams kan du skapa ett utrymme och en chatt för dina registrerade studenter och ett privat utrymme för dina kollegor. Tilldela läxor till eleverna och arbetsrelaterade uppgifter till dina kollegor och se till att allt fungerar smidigt från en enda flik.

Planera och följ upp marknadsförings- och engagemangsinsatser på ett och samma ställe med ClickUp för marknadsföringsteam.

Vet du inte var du ska börja? ClickUp erbjuder färdiga mallar för community, sociala medier och kommunikationsplanering som förenklar komplexa arbetsflöden.

ClickUp Community Management Template är utformad för att hjälpa dig att bygga och organisera en online-communityplattform med ett användarvänligt gränssnitt.

Få gratis mall Effektivisera dina communityhanteringsuppgifter med ClickUp Community Management Template.

Oavsett om du modererar ett forum, bygger en kommunikationsstrategi för ett varumärke eller främjar en social grupp, hjälper den här mallen dig att effektivisera diskussioner, fördela ansvar och se till att allt fungerar smidigt.

Avancerade funktioner som evenemangshantering, automatisering av arbetsflöden och integrationer med plattformar som HubSpot och Slack säkerställer smidig execution – vilket eliminerar flaskhalsar och håller marknadsföringsinitiativ på rätt spår.

ClickUps bästa funktioner

Visa upp dina ClickUp-kunskaper och få kontakt med likasinnade medlemmar i ClickUp-communityn

Brainstorma, planera och genomför smidigt med ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards.

Generera idéer, sammanfatta diskussioner och automatisera uppgifter med ClickUp Brain

Spåra engagemang, marknadsföringsresultat och teamaktivitet med ClickUp Dashboards.

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av ClickUps stora utbud av funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har något att erbjuda alla typer av människor. Oavsett om du trivs med listor, Gantt-diagram, klisterlappar eller vad som helst, så finns det här. Dessutom är det så mångsidigt att jag använder det i alla delar av mitt liv, från arbete till inköpslistor, samarbete i gemenskapen och hushållsförvaltning. Jag älskar hur integrerat det är!

2. Slack (bäst för realtidskommunikation och samarbetsgemenskaper)

via Slack

Till skillnad från traditionella communityplattformar är Slack byggt för omedelbar samverkan. Med live-röst- och videosamtal, smidiga appintegrationer och volontärledda communitygrupper främjar det dynamiska, interaktiva kontakter.

Oavsett om du letar efter marknadsföringsrelaterade Slack-communityn för att nätverka med andra marknadsförare eller utvecklarcommunityn för att förstå de senaste tekniktrenderna, har Slack en plats för dig.

Den enda nackdelen? Du kommer inte att kunna hantera gemensamma communityprojekt parallellt med kommunikationen (till skillnad från alternativ som ClickUp!).

Slacks bästa funktioner

Organisera diskussioner efter ämne, projekt eller intresse för strukturerade, sökbara konversationer.

Engagera dig med röst-/videochatt i realtid och asynkrona uppdateringar för bekvämlighet

Gå med i eller skapa volontärledda Slack-grupper för att dela kunskap och utöka ditt nätverk.

Slacks begränsningar

Den kostnadsfria planen sparar endast meddelanden i 90 dagar, vilket begränsar långsiktiga referenser.

Chat-first-design är inte idealisk för strukturerade, långa diskussioner.

Slack-priser

Gratis

Pro : 8,75 $/användare per månad

Business+ : 15 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 33 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 500 recensioner)

👀 Visste du att? Mer än två tredjedelar (65 %) av användarna av sociala medier känner sig tryggare online när de använder communityfokuserade sociala appar som Discord eller Twitch än traditionella feedbaserade plattformar som Instagram och Twitter.

📖 Läs också: De bästa konkurrenterna till Slack

4. Discord (bäst för gamers och live-communityengagemang)

via Discord

Är du osäker på om du ska välja Slack eller Discord för att vara värd för din community? Debatten mellan Slack och Discord handlar i grunden om strukturerat samarbete kontra realtidsupplevelse. Båda erbjuder permanenta chatt- och communityutrymmen, men Discord utmärker sig med alltid aktiva röstkanaler, smidig livestreaming och dynamisk interaktion.

Oavsett om du bygger en spelhub, en studiegrupp eller ett professionellt nätverk skapar Discord en mer interaktiv, communitydriven upplevelse än Slacks textbaserade approach, som håller medlemmarna engagerade.

Discords bästa funktioner

Delta i och lämna konversationer när som helst med Discords röstkanaler

Livestreama spel, presentationer eller videor i hög kvalitet med minimal fördröjning

Ställ in åtkomstnivåer för moderatorer, medlemmar och nykomlingar för bättre communityhantering.

Begränsningar med Discord

Discords chattbaserade format gör det svårare att organisera långa innehåll.

Priser för Discord

Gratis

Nitro Classic: 4,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Discord

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (470+ recensioner)

4. Facebook-grupper (bäst för att nå en bred publik och bygga upp en organisk community)

Facebook-grupper gör det enkelt att bygga och utveckla online-communityn inom världens största sociala nätverk.

Till skillnad från andra plattformar och meddelandeappar med begränsningar – som WhatsApps maximala gruppstorlek på 1 024 medlemmar – stöder Facebook-grupper ett obegränsat antal medlemmar, vilket gör dem till ett skalbart val för varumärken, kreatörer och företag.

Med inbyggda upptäckts-, engagemangsverktyg och administratörsinsikter hjälper de till att främja meningsfulla diskussioner och koppla samman likasinnade människor.

Facebook-gruppers bästa funktioner

Utnyttja Facebooks enorma användarbas för att växa din community organiskt.

Dela videor, bilder och inlägg med intäktsmöjligheter genom annonser eller prenumerationer.

Kontrollera synligheten med exklusiva utrymmen endast för medlemmar eller offentliga grupper för bredare engagemang.

Begränsningar för Facebook-grupper

Facebooks algoritm styr synligheten för inlägg, vilket kan begränsa räckvidden och engagemanget.

Priser för Facebook-grupper

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Facebook-grupper

G2: 4,3/5 (över 650 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Cirka 1,8 miljarder människor engagerar sig i Facebook-grupper varje månad!

5. Discourse (bäst för forumdiskussioner i öppen källkod)

via Discourse

Många communitybyggare börjar med Facebook-grupper eller andra WhatsApp-alternativ, men när deras community växer behöver de ett mer strukturerat engagemangsverktyg. Här kommer Discourse in i bilden.

Discourse är utformat för meningsfulla diskussioner och gemensamt kunskapsutbyte och går längre än chattbaserade plattformar genom att organisera konversationer med kategorier, förtroendenivåer och AI-driven moderering.

Det är det självklara valet för många när det gäller forum, produktgemenskaper och kunskapscentrum.

Discourses bästa funktioner

Strukturera diskussioner med ämnen och underämnen för enkel navigering

Belöna engagemang genom att ge fler privilegier till aktiva, ansedda medlemmar.

Upprätthåll en respektfull miljö med inbyggda verktyg för innehållshantering.

Diskussionsbegränsningar

Fokuserat på asynkrona diskussioner, utan inbyggd livechatt eller streaming.

Priser för Discourse

Startpaket : 20 $/månad

Standard : 100 $/månad

Företag : 500 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Diskussionsbetyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med betyg

Vad säger verkliga användare om Discourse?

Discourse är mycket enkelt att använda och mycket användarvänligt. En sak som jag gillar mest med det är de batchar och utmärkelser som kan tilldelas de bästa bidragsgivarna.

6. Circle (bäst för att bygga skräddarsydda, privata communityutrymmen för varumärken)

via Circle

Tänk om din community-programvara var mer än bara en chattrum?

Circle kombinerar diskussioner, liveevenemang och kurser i en strömlinjeformad plattform – du behöver inte längre jonglera med flera olika verktyg. Plattformen är skapad för kreatörer och varumärken och främjar engagerande, interaktiva utrymmen där medlemmarna kan knyta äkta kontakter.

Circles bästa funktioner

Strukturera diskussioner efter ämne för fokuserade, tillgängliga konversationer

Skapa kurser med multimedia, frågesporter och drip-scheman för att utbilda medlemmarna.

Anpassa plattformens utseende så att det matchar ditt varumärke för en enhetlig upplevelse.

Begränsningar för cirklar

Avancerade funktioner som automatiserade arbetsflöden och analyser är begränsade till högre prisnivåer.

Circle-prissättning

Professional : 89 $/månad

Företag : 199 $/månad

Enterprise : 360 $/månad

Plus Branded App: Anpassad prissättning

Cirkelbetyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

💡 Proffstips: 64 % av människor känner sig kopplade till andra som gillar samma innehåll – även om de aldrig har träffats. Stärk denna känsla av tillhörighet genom att göra det enklare för användare att hitta och interagera med likasinnade. Uppmuntra kontakter genom interaktiva diskussioner, liveevenemang och communityutmaningar. Ju starkare communityn är, desto mer engagerade och lojala blir dina användare.

7. Kajabi Communities (bäst för kreatörer som integrerar utbildningskurser med communityn)

via Kajabi Communities

Kunskap är makt, men gemenskapen förvandlar den till inflytande. Kajabi började som en plattform för onlinekurser som hjälpte kreatörer att omvandla sin expertis till digitala produkter. Idag tar Kajabi Communities det ett steg längre och erbjuder en helt integrerad plattform där medlemmarna kan lära sig, knyta kontakter och växa tillsammans.

Med inbyggda kurser, coachningsprogram, liveevenemang och verktyg för intäktsgenerering är det utformat för att förvandla passiva målgrupper till engagerade, betalande medlemmar.

Kajabi Communities bästa funktioner

Kombinera communityengagemang med strukturerade lärandeupplevelser

Arrangera live-frågestunder, coachningssessioner och gruppkommunikation sevenemang utan verktyg från tredje part.

Håll medlemmarna engagerade med milstolpsuppföljning, påminnelser och interaktiva utmaningar.

Begränsningar för Kajabi Communities

Endast högre nivåer av abonnemang ger tillgång till avancerad automatisering, analys och anpassning.

Priser för Kajabi Communities

Kickstarter : 89 $/månad

Basic : 149 $/månad

Tillväxt : 199 $/månad

Pro: 399 $/månad

Kajabi Communities betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 210 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kajabi?

Kajabi gör det möjligt för oss att integrera våra landningssidor för marknadsföring, drip-mejl för marknadsföring, innehåll att skicka och övervaka till kunder samt kontrollera kundernas åtkomst.

🧠 Rolig fakta: De medeltida skråna i Europa var bland de tidigaste formerna av professionella communityn. Hantverkare och köpmän bildade dessa skrå för att reglera sin handel, upprätthålla kvalitetsstandarder och stödja medlemmarna – ett bevis på den bestående kraften i communitysamarbete.

8. Patreon (bäst för kreatörer som söker medlemsplattformar med prenumerationsalternativ)

via Patreon

Patreon är en medlemsplattform som ger kreatörer kontroll över engagemang och intäktsgenerering. Glöm jakten på likes och annonsintäkter – bygg exklusiva communityn där fans prenumererar på bonusinnehåll, direkt interaktion och premiumupplevelser.

Patreons bästa funktioner

Dela innehåll utan algoritmiska begränsningar för att nå din publik direkt.

Erbjud exklusiva videor, poddar och inlägg för att belöna prenumeranter

Ställ in differentierade priser med unika förmåner för olika målgrupper.

Tjäna återkommande intäkter genom prenumerationer, tips och exklusiva försäljningar.

Patreons begränsningar

Patreon är visserligen mer flexibelt än vissa andra plattformar, men har riktlinjer som begränsar vissa typer av innehåll.

Patreons prissättning

Gratis för obetalda communityn

Pro : 8 % av intäkterna på Patreon

Premium: 12 % av intäkterna på Patreon

Patreon-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Patreon?

Fördelarna med Patreon är att det är välkänt och att jag kan ladda upp text eller bilder på några sekunder. Jag har turen att ha några Patrons. Vilka konkurrenter finns det? Hur mycket kan jag, en multimediekonstnär och författare, sprida mig? Jag driver hela mitt företag

👀 Visste du att? 66 % av konsumenterna säger att online-communityn påverkar deras köpbeslut och avgör vilka produkter och varumärken de stöder. Men för kreatörer är det inte alltid lätt att förvandla sin passion till inkomst – särskilt på plattformar där algoritmer avgör vem som ser deras innehåll.

9. Bettermode (Bäst för anpassningsbar och flexibel communityskapande)

via Bettermode

Alla communityn är inte lika, så varför nöja sig med en plattform som passar alla?

Bettermode ger dig fullständig kontroll över din communitys utseende, funktionalitet och engagemang. Oavsett om du behöver ett privat utrymme för medlemmar, ett offentligt forum för att skala upp konversationer eller en hybridmodell med exklusivt innehåll, anpassar sig Bettermode efter din vision – så att du kan bygga en community på dina villkor.

Bettermodes bästa funktioner

Hosta din community på en anpassad domän för en sammanhängande varumärkesupplevelse.

Gör det möjligt för medlemmar att logga in med befintliga sociala medier- eller app-inloggningsuppgifter för enkel åtkomst.

Bygg och anpassa communityutrymmen enkelt med en kodfri dra-och-släpp-redigerare.

Bettermodes begränsningar

Trots sin flexibilitet kan plattformens beroende av fördesignade mallar begränsa unika designval.

Begränsad interaktion i realtid på grund av avsaknaden av inbyggda funktioner för röst, video eller livechatt.

Bettermode-prissättning

Starter: Gratis

Pro: 59 $/månad

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Bettermode recensioner och betyg

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bettermode?

Hjälpsamma mallar som hjälper dig att komma igång, som sedan är mycket lätta att anpassa och göra till dina egna. Några lättförståeliga artiklar och videor som hjälper oss att få ut det mesta av BetterMode, och ja, självklart har de en communityplattform för att nätverka med andra som bygger på BetterMode.

10. Thinkific (Bäst för lärare som skapar och säljer onlinekurser)

via Thinkific

Thinkific är en communitydriven lärplattform som är utvecklad för lärare, kursskapare och företag som vill kombinera engagemang med strukturerat lärande.

Det skapar interaktiva utrymmen där studenter kan ställa frågor, delta i diskussioner och delta i liveevenemang – samtidigt som de smidigt navigerar mellan kurser och communityfunktioner.

Thinkifics bästa funktioner

Arrangera frågestunder, coachningssessioner och interaktiva lektioner för engagemang i realtid.

Håll kontakten med communitymedlemmarna när som helst via push-meddelanden och en dedikerad mobilapp.

Spåra engagemangstrender, de mest aktiva bidragsgivarna och aktiva medlemmar för att öka deltagandet och behålla medlemmarna.

Thinkifics begränsningar

Perfekt för utbildnings- och coachningsfokuserade communityn, men mindre lämpligt för allmän nätverksbyggande eller socialt engagemang.

Thinkifics prissättning

Basic : 49 $/månad

Start : 99 $/månad

Grow: 199 $/månad

Thinkific-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

👀 Visste du att? Enligt McKinsey & Company ser varumärken som aktiverar community-flyghjulet att inlägg – oavsett om de kommer från varumärket självt eller från konsumenter – blir virala minst två gånger om året.

11. Podia (bäst för kreatörer som säljer digitala produkter)

via Podia

Levande online-communityn går utöver enkla konversationer – de handlar om att skapa meningsfulla upplevelser som får medlemmarna att komma tillbaka. Ändå fastnar många kreatörer på plattformar som prioriterar engagemangsmätningar framför faktiskt ägande, vilket gör att de blir beroende av algoritmstyrda flöden.

Podia vänder på steken och ger kreatörer fullständig kontroll över sin community, sitt innehåll och sina intäkter på ett och samma ställe, utan begränsningar från sociala medier.

Podias bästa funktioner

Skicka riktade e-postmeddelanden till din community utan att behöva använda verktyg från tredje part.

Bygg en fullt fungerande webbplats med försäljningssidor och blogginnehåll

Sälj kurser, medlemskap och communityn tillsammans i ett enda paket.

Podias begränsningar

Främst utformat för försäljning snarare än för att skapa djupa, diskussionsdrivna engagemang.

Podias prissättning

Mover : Från 39 $/månad

Shaker : 89 $/månad

Podia E-post: Gratis med båda planerna

Podia-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 110 recensioner)

12. Hivebrite (Bäst för professionella och privata communityn)

via Hivebrite

Alla communityn är inte avsedda för allmänheten. Vissa riktar sig till yrkesverksamma, alumner och privata nätverk som trivs med exklusivitet, struktur och målinriktat engagemang.

Hivebrite tillhandahåller infrastrukturen för nätverkande, evenemang, mentorskap och insamlingar inom välorganiserade grupper. Oavsett om du driver en förening, ett företagsnätverk eller en medlemsklubb som endast är öppen för inbjudna medlemmar, erbjuder Hivebrite den kontroll, anpassningsbarhet och säkerhet som behövs för att hålla din community engagerad och värdefull.

Hivebrites bästa funktioner

Organisera medlemmar i privata grupper, branschkluster eller alumnnätverk med anpassade åtkomstkontroller.

Inbyggda verktyg för donationer och sponsring möjliggör direkt insamling av pengar i communityn.

Detaljerade profiler, sökbara kataloger och mentorprogram främjar professionella kontakter.

Hivebrites begränsningar

Det finns ingen inbyggd funktion för snabbmeddelanden eller livechatt.

Diskussionerna bygger endast på interaktioner i forumformat.

Hivebrite-priser

Connect : Anpassad prissättning

Skala : Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

Hivebrite-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hivebrite?

Kraftfull och mångsidig plattform: Hivebrite erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som tillgodoser olika communitybehov. Från forum och grupper till evenemang och innehållsdelning – det ger oss alla verktyg vi behöver för att främja engagemang och kontakter

via EducateMe

EducateMe är utvecklat för lärare, coacher och institutioner som vill skapa interaktiva lärandegemenskaper med livesessioner, strukturerade diskussioner och samarbete mellan studenter.

Till skillnad från allmänna communityplattformar fokuserar den på utbildning och erbjuder virtuella klassrum, resultatuppföljning och kursbaserade communityn för en mer engagerande inlärningsupplevelse.

EducateMe bästa funktioner

Spåra milstolpar i inlärningen, deltagande och prestationer för att öka elevernas engagemang.

Främja peer-to-peer-lärande och samarbete genom strukturerade community-utrymmen

Hantera studenternas inlämningar, ge feedback och underlätta diskussioner om kursarbetet.

Begränsningar med EducateMe

Perfekt för lärandefokuserade communityn, men mindre anpassningsbart för allmänna sociala eller professionella nätverk.

Priser för EducateMe

Avancerat : 150 $/månad

Pro : 240 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

EducateMe-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Bygga community? Det finns ett smartare sätt med ClickUp

Den bästa communityplattformen stöder din vision, ökar engagemanget och anpassar sig efter dina behov. Dessa 13 alternativ till Mighty Networks erbjuder samarbete i realtid, strukturerat lärande och anpassningsmöjligheter.

För en lösning som kombinerar produktivitet, samarbete och automatisering för att hålla din community levande är ClickUp det perfekta valet.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och upplev skillnaden!